Gratis mallar för bröllopschecklista för stressfri planering

Att bli kär var den lätta delen; att planera ett bröllop – usch!

Att bli kär var den lätta delen; att planera ett bröllop – usch!

Bröllop för tankarna till vackra blommor, glada återföreningar och, naturligtvis, löften om evig kärlek. Om bara hanteringen av otympliga gästlistor, bokning av leverantörer, budgetuppföljning och att se till att du inte glömmer att moster Mabel har en livsfarlig allergi mot fisk inte var en del av det. 🥲

Bröllopsplanering kan snabbt gå från spännande till överväldigande – om du inte har extra hjälp. Och då menar vi inte en dyr bröllopsplanerare.

En bra mall för bröllopschecklista kan lätta på din börda. Den delar upp alla dina uppgifter steg för steg, hjälper dig att hålla ordning och ser till att ingenting glöms bort, från att skicka ut inbjudningar till att planera smekmånaden.

För att förenkla saker och ting har vi samlat 15 gratis mallar för bröllopschicklistor som täcker alla delar av din planeringsprocess. Så ta ett djupt andetag – du klarar det här! ♥️

🌎 Kul fakta: Den globala marknaden för bröllopstjänster uppskattades till 182,56 miljarder dollar 2023 och förväntas nå nästan 420 miljarder dollar 2030!

Vad är mallar för bröllopschecklista?

Mallar för bröllopschecklistor är enkla verktyg som hjälper dig att planera och organisera dina bröllopsuppgifter. De listar allt du behöver göra, som att boka lokal, skicka inbjudningar och anlita leverantörer. Dessa mallar hjälper dig att hålla koll på allt genom att dela upp uppgifterna i tydliga steg.

Du kan anpassa dem efter dina bröllopsplaner och lägga till eller ta bort uppgifter efter behov.

De innehåller ofta tidsplaner, budgetverktyg och gästlista för att göra planeringen enklare och mindre stressig.

Vad kännetecknar en bra mall för bröllopschecklista?

Den ultimata checklistan för bröllopsplanering ska göra planeringen enkel och organiserad. Den ska täcka alla viktiga uppgifter, hjälpa dig att hålla tidsplanen och vara tillräckligt flexibel för att passa just dina unika bröllopsplaner.

Här är vad en bra mall består av:

Omfattar viktiga uppgifter som att boka lokal, hantera gäster och anlita leverantörer.

Organiserar uppgifter efter prioritet eller tidsplan för precis planering

Kan anpassas för att lägga till eller ta bort uppgifter efter behov.

Håll koll på budgeten för att ha kontroll över utgifterna

Ger utrymme för anteckningar eller påminnelser för att hantera sista minuten-ändringar.

Förenklar planeringen och säkerställer att inga viktiga detaljer missas.

15 gratis mallar för bröllopschecklista

Oavsett om du behöver hjälp med att hålla koll på utgifterna, hantera gästlistan eller hålla koll på tidsplanen har ClickUp , appen för allt som har med arbete att göra, en mall som hjälper dig att hålla ordning och undvika stress.

Här är 15 gratis mallar för bröllopschicklistor som hjälper dig att behålla lugnet och ha koll på din stora dag!

1. ClickUp-mall för bröllopsplanerare

Hämta gratis mall Planera ditt drömbröllop med ClickUps mall för bröllopsplanering.

ClickUps mall för bröllopsplanering är perfekt för par som vill ha en tydlig och praktisk plan för sin bröllopsplanering. Denna mall håller allt organiserat på ett ställe, från att säkra en lokal och boka leverantörer till att skapa en tidsplan för bröllopet och hålla koll på utgifterna.

Denna mall för bröllopsplanering täcker allt du behöver för att planera ett bröllop smidigt:

Anpassade uppgiftslistor : Dela upp uppgifterna i kategorier som lokal, catering, fotografering och gästlista, med deadlines, ansvariga och påminnelser.

Board View : Visualisera uppgifter i en Kanban-liknande layout för att prioritera brådskande uppgifter.

Budgetverktyg : Håll koll på beräknade och faktiska utgifter i olika kategorier för att undvika att spendera för mycket.

Samarbeta i realtid: Arbeta tillsammans med din partner, familj eller bröllopsplanerare för att hålla er samordnade under hela planeringsprocessen.

♥️ Perfekt för: Par som vill ha full kontroll över sin bröllopsplanering – från uppgiftshantering till budgetuppföljning – allt på ett och samma ställe.

💡 Proffstips: Om du skapar en bröllopswebbplats, samla alla viktiga detaljer som datum, plats, RSVP-länk och presentlista i ett lättnavigerat avsnitt. Det sparar dig från att svara på samma frågor om och om igen och hjälper gästerna att hålla sig informerade.

2. ClickUp-mall för checklista för bröllopsförberedelser

Hämta gratis mall Håll koll på allt med ClickUps mall för bröllopsförberedelser för inbjudningar, dekorationer och mycket mer.

ClickUps mall för bröllopsförberedelser är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på alla uppgifter inför bröllopet – bekräfta bokningar av leverantörer, slutföra gästlistan eller ordna dekorationer. Mallen är uppbyggd som en tydlig, stegvis checklista som ser till att du inte missar något.

Denna mall anpassas efter din bröllopstidsplan med flexibla planeringsverktyg:

Anpassade uppgiftssektioner : Organisera uppgifter efter tidsplan, till exempel ”Sex månader före” för att boka leverantörer eller ”En månad före” för svar på inbjudningar.

Prioritetsmärkning : Tilldela hög, medel eller låg prioritet för att fokusera på brådskande uppgifter.

Kalendervy: Visualisera deadlines och viktiga milstolpar kring ditt bröllopsdatum.

♥️ Perfekt för: Par som vill ha en detaljerad, tidsbaserad checklista för att säkerställa att de håller sig på rätt spår under hela bröllopsplaneringen.

Läs också: Hur man använder AI för evenemangsplanering

3. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Hämta gratis mall Organisera dina bröllopsdetaljer med ClickUps mall för evenemangsplanering för gästlistor, leverantörer och scheman.

ClickUps mall för evenemangsplanering är idealisk för par som anordnar flera bröllopsrelaterade evenemang, såsom förlovningsfest, brudfest, repetitionsmiddag och själva bröllopsdagen. Istället för att hantera spridda planer samlar denna mall allt under ett och samma arbetsområde.

Denna mall för evenemangsplanering har en kraftfull funktion som gör det möjligt att skapa separata uppgiftslistor för varje evenemang. Till exempel:

Förlovningsfest: Bokning av lokal, gästlista, catering, dekorationer

Bröllopsceremonin: Sittplatser , bekräftelse av leverantörer, dagordning för bröllopsdagen

Mottagning: Musikspellista, bordplacering, menyplanering

Mallen innehåller också en inbyggd budgetspårare för varje evenemang, så att du inte spenderar för mycket. Med ClickUps uppgiftsberoenden kan du se till att viktiga uppgifter [som att skicka inbjudningar] slutförs innan beroende uppgifter [som att bekräfta antalet gäster].

♥️ Perfekt för: Par som hanterar flera evenemang och vill ha precis uppgiftshantering, budgetering och översikt över tidsplanen.

4. ClickUp-mall för evenemangsplanerare

Hämta gratis mall Förenkla din planering med hjälp av ClickUp Event Planners Template, som är utvecklad för smidig bröllopsplanering.

ClickUp Event Planners Template är utvecklad för professionella evenemangsplanerare som hanterar stora bröllop. Den är dock lika värdefull för par som vill ha en välstrukturerad approach till sin bröllopsplanering.

Den digitala planeraren innehåller färdiga uppgiftslistor för olika faser av bröllopsplaneringen, till exempel:

Före bröllopet: Budgetering, leverantörskontrakt, skapande av gästlista

Evenemangskoordinering: Slutgiltig tidsplan, sittplatser, genomgångar med leverantörer

Efter bröllopet: Spåra gåvor, tackkort, betalningar efter evenemanget

Det stöder även fildelning, så att du kan ladda upp leverantörskontrakt, planritningar och gästlistor. Dessutom kan du skapa en tydlig tidsplan för bröllopsdagen så att alla – från cateringfirman till fotografen – vet exakt vad som ska hända och när.

♥️ Perfekt för: Par som planerar ett stort bröllop eller arbetar med en professionell bröllopskoordinator.

Läs också: Gratis mallar för program i Excel och ClickUp

5. ClickUp-mall för planering av enskilda evenemang

Hämta gratis mall Planera en perfekt bröllopsdag med ClickUps mall för planering av enstaka evenemang för endagsarrangemang.

ClickUps mall för planering av enskilda evenemang är perfekt för par som bara behöver planera sin bröllopsdag utan ytterligare evenemang före bröllopet. Den är enkel, tydlig och fokuserar helt på de viktigaste aktiviteterna på bröllopsdagen.

Mallen hjälper dig att skapa en detaljerad tidsplan för bröllopsdagen och dela upp uppgifter som:

Ceremonins upplägg

Leverantörers ankomst

Gästplacering

Mottagningens förlopp

En utmärkande funktion i denna mall är dess uppgiftsberoenden för högre produktivitet. Du kan till exempel skapa ett beroende som förhindrar att uppgiften ”Sätta upp dekorationer” markeras som slutförd förrän ”Leverera dekorationer till lokalen” är klar. Detta eliminerar förvirring i sista minuten och säkerställer ett felfritt genomförande.

♥️ Perfekt för: Par som fokuserar enbart på planeringen av sin bröllopsdag utan att behöva hantera flera evenemang.

Med ClickUp kunde vi fokusera och skapa beroenden mellan uppgifter och avdelningar för att veta vilka uppgifter som var viktiga och hindra andra avdelningar från att utföra sina uppgifter.

Med ClickUp kunde vi fokusera och skapa beroenden mellan uppgifter och avdelningar för att veta vilka uppgifter som var viktiga och hindra andra avdelningar från att utföra sina uppgifter.

6. ClickUp-mall för evenemangsöversikt

Hämta gratis mall Dela enkelt din bröllopsvision med ClickUp Event Brief Template för tydlig kommunikation.

ClickUp Event Brief Template är en sammanfattning av hela evenemangsplanen – perfekt för att ge leverantörer, familj och koordinatorer en tydlig översikt över din bröllopsdag.

Denna mall innehåller viktiga detaljer, såsom:

Datum, tid och plats för evenemanget

Kontaktuppgifter till leverantörer

Antal gäster

Slutgiltig tidsplan för bröllopsdagen

Det är ovärderligt för att säkerställa att alla – från din fotograf till din cateringfirma – är på samma sida utan att behöva gå igenom långa planer.

♥️ Perfekt för: Par som vill ha en förenklad, översiktlig sammanfattning av evenemanget att dela med leverantörer och familj.

🧠 Rolig fakta: I det antika Rom klädde sig brudtärnor och marskalkar likadant som bruden och brudgummen för att förvirra onda andar och skydda paret från ondo. Man trodde att denna tradition skulle avvärja otur och säkerställa en smidig bröllopsdag!

7. ClickUp Mall för planering av stora evenemang

Hämta gratis mall Hantera stora bröllop med ClickUps mall för planering av stora evenemang för smidig samordning.

ClickUps mall för planering av stora evenemang är perfekt för stora bröllop med omfattande gästlistor, flera leverantörer och komplex logistik.

Denna mall håller allt strukturerat om du planerar ett bröllop med hundratals gäster, flera lokaler och evenemang som sträcker sig över flera dagar [som förbröllopsfester och brunch efter bröllopet].

Med mallen kan du dela upp ditt evenemang i kategorier som:

Gästhantering: Håll koll på svar, kostrestriktioner och sittplatser.

Leverantörshantering: Håll koll på kontraktsdeadlines, depositioner och leverantörers kontaktuppgifter.

Logistikplanering: Hantera transportscheman, hotellbokningar och tider för evenemangets uppbyggnad.

En stor fördel med denna mall är möjligheten att skapa detaljerade tidsplaner för evenemanget. Du kan till exempel planera dekorationen från kl. 8:00 till 10:00, gästernas ankomst från kl. 16:00 till 17:00 och ceremonins start kl. 17:30, vilket säkerställer ett smidigt genomförande. ClickUp Gantt Chart View erbjuder också en överskådlig bild av hur alla uppgifter hänger ihop.

♥️ Perfekt för: Par som planerar stora bröllop med över 150 gäster, flerdagarsevenemang eller destinationbröllop.

8. ClickUp-mall för evenemangsbudget

Hämta gratis mall Håll koll på dina bröllopskostnader med hjälp av ClickUps mall för evenemangsbudget så att du håller dig inom budgeten.

ClickUps mall för evenemangsbudget hjälper dig att hålla koll på varje krona som spenderas på ditt bröllop, så att det inte blir några överraskningar längs vägen. Oavsett om du har en strikt budget eller bara vill hålla ordning på utgifterna, ser denna mall till att alla kostnader redovisas. Du kan:

Kategorisera utgifter för saker som lokal, catering, dekorationer, fotografering och underhållning.

Jämför beräknade kostnader med faktiska kostnader för att hålla dig inom budgeten.

Spåra väntande betalningar eller depositioner för att undvika ekonomiska överraskningar i sista minuten.

Tilldela budgetansvariga för varje kategori, till exempel att dina föräldrar står för cateringen medan du sköter lokalen.

Med allt samlat på ett ställe kan du enkelt se var pengarna går och justera efter behov.

♥️ Perfekt för: Par som vill ha en detaljerad, kategorivis uppdelning av bröllopsbudgeten.

👀 Visste du att? I USA och Storbritannien börjar par vanligtvis undersöka och planera sina bröllop 15 till 16 månader i förväg.

9. ClickUp-mall för evenemangshantering

Hämta gratis mall Hantera flera bröllopsevenemang med ClickUps mall för evenemangshantering.

ClickUp Event Management Template är ett robust verktyg utformat för par som vill ha en professionell approach till bröllopsplanering. Om du arbetar med ett team av leverantörer, familjemedlemmar eller en bröllopsplanerare fungerar denna mall som din centrala knutpunkt för att hålla alla samordnade.

Denna mall innehåller:

Uppgiftsfördelning: Fördela uppgifter till leverantörer, familjemedlemmar eller bröllopskoordinatorer, till exempel dekoration, gästregistrering eller catering.

Tidsplan: Håll koll på förskottsbetalningar, leverantörsbekräftelser och visningar av lokalen.

Budgethantering: Dela upp utgifterna efter kategori (catering, bröllopskläder, brudtärneklänningar, lokal, fotografering) och håll koll på betalningarna.

Det som gör denna mall unik är den inbyggda samarbetsfunktionen. Du kan lägga till leverantörer som florister, cateringfirmor och dekoratörer till ditt ClickUp-arbetsutrymme. På så sätt får de uppdateringar i realtid, vilket minskar missförstånd och eliminerar behovet av ständiga uppföljningar via e-post.

♥️ Perfekt för: Par som arbetar med bröllopsplanerare, leverantörer och stora team som behöver professionell uppgiftshantering.

10. ClickUp-mall för festplanering

Hämta gratis mall Planera oförglömliga förbröllopsfester med ClickUps mall för festplanering för enkel hantering.

ClickUps mall för festplanering är perfekt för par som planerar evenemang inför bröllopet, såsom bröllopsfester, svensexor, möhippor, förlovningsfester eller repetitionsmiddagar. Den hjälper dig att organisera allt från gästlistor till dekorationsplanering utan att överbelasta din huvudsakliga bröllopschecklista.

De viktigaste funktionerna i denna mall för festplanering är:

Hantera gästlistan: Håll koll på svar, matpreferenser och antal gäster.

Dekoration och leverantörsplanering: Skapa uppgiftslistor för dekorationer, catering, musik och fotografering.

Budgetspårare: Övervaka utgifterna för varje evenemang separat från din huvudsakliga bröllopsbudget.

Du kan också skapa separata tidsplaner för varje evenemang. Till exempel kan förlovningsfesten ha en tidsram från 17:00 till 22:00, medan repetitionsmiddagen kan ha en separat tidsplan från 18:00 till 21:00. Denna detaljnivå håller alla evenemang före bröllopet organiserade utan överlappningar.

♥️ Perfekt för: Par som planerar flera evenemang inför bröllopet.

💡 Proffstips: Att planera ett bröllop kan bli kaotiskt, så håll ordning med en utskrivbar checklista för bröllopet och ett kalkylblad för bröllopsbudgeten. Checklistan hjälper dig att hålla koll på uppgifter som att boka leverantörer eller skicka inbjudningar, medan budgetbladet håller dina utgifter under kontroll.

11. Excel-mall för festplanering och checklista från Microsoft 365

via Microsoft 365

Excel Party Planner and Checklist Template by Microsoft 365 är en enkel mall utan krusiduller för att hantera evenemang före bröllopet, såsom förlovningsfester, bröllopsfester eller svensexor/möhippor. Den är perfekt om du föredrar att arbeta med kalkylblad istället för programvara för evenemangsprojektledning.

Denna Excel-mall för checklista innehåller:

Gästlista: Spåra enkelt svar, antal gäster och sittplatser.

Budgetfördelning: Håll koll på dina beräknade och faktiska utgifter för catering, dekor och underhållning.

Uppgiftschecklista: Skapa en steg-för-steg-uppgiftslista med deadlines för att säkerställa att ingenting glöms bort.

♥️ Perfekt för: Par som planerar mindre evenemang inför bröllopet, såsom förlovningsfester, bröllopsfester eller middagar.

👀 Visste du att? I genomsnitt anlitar par 14 leverantörer till sina bröllop och förlitar sig i hög grad på recensioner och rekommendationer. Cirka 30 % av paren anlitar också en bröllopskoordinator, där fullservicekoordinatorer och koordinatorer för bröllopsdagen är de mest populära valen.

12. Excel-mall för bröllopschecklista från Vertex42

via Vertex42

Excel-mallen för bröllopschecklista från Vertex42 erbjuder en detaljerad, färdigbröllopsplaneringschecklista för par som föredrar planering i kalkylbladsformat. Mallen innehåller omfattande uppgiftslistor och budgetuppföljning, vilket gör det enkelt att samla all bröllopsrelaterad information på ett enda ark.

Det är perfekt om du föredrar att arbeta offline eller dela din bröllopsplanering i ett välbekant kalkylbladsformat.

Viktiga funktioner inkluderar:

Färdig uppgiftslista: Täcker uppgifter från val av lokal till hantering av gästlistan.

Budgetspårare: Spåra planerade och faktiska kostnader för varje kategori (lokal, dekor, catering)

Leverantörsspårare: Registrera leverantörsuppgifter, kontrakt och betalningsplaner

♥️ Perfekt för: Par som föredrar att planera sitt bröllop med hjälp av kalkylblad med exakt budgetuppföljning och uppgiftshantering.

13. Mall för bröllopsplanering av Canva

via Canva

Mallen för bröllopsplanering från Canva är en vackert utformad visuell checklista som är skräddarsydd för par som vill ha en estetiskt tilltalande planeringsupplevelse. Mallen kombinerar en ren design med praktisk uppgiftsorganisation för att säkerställa att ingenting förbises.

Det är perfekt om du vill ha en visuellt tilltalande bröllopschecklista som också fungerar som en moodboard eller inspirationskälla.

Viktiga funktioner inkluderar:

Visuell uppgiftsfördelning: Kryssa av uppgifter som ”Boka lokal”, ”Skicka inbjudningar” eller ”Anlita fotograf”.

Tidsplanering: Håll koll på uppgifterna utifrån tidsplanen för bröllopet – 12 månader före, sex månader före osv.

Anpassningsbar design: Justera teckensnitt, färger och rubriker så att de passar ditt bröllopstema.

♥️ Perfekt för: Par som gillar snygga, lättanvända checklistor med anpassningsbara designalternativ.

14. Enkel minimalistisk mall för bröllopschecklista från Canva

via Canva

Canvas enkla minimalistiska mall för bröllopschecklista är perfekt för par som föredrar en ren och överskådlig approach till bröllopsplaneringen. Den erbjuder en minimalistisk checklista på en sida som endast lyfter fram de viktigaste uppgifterna, vilket eliminerar överbelastning.

Denna mall är perfekt för par som vill ha enkelhet utan att offra funktionalitet. Om du tycker att detaljerade planeringsmallar är överväldigande, erbjuder denna checklista ett uppfriskande alternativ.

Viktiga funktioner inkluderar:

Minimalistisk design: Ren layout med tydliga uppgiftslistor och deadlines

Viktig uppgiftshantering: Täcker nödvändiga uppgifter som bokning av lokal, provning av bröllopsklänning och utskick av inbjudningar.

Anpassningsbara avsnitt: Lägg till dina uppgifter eller avsnitt för att skräddarsy dem efter ditt bröllop.

♥️ Perfekt för: Par som föredrar en ren och enkel bröllopsplanering utan överflödiga detaljer.

15. Mall för checklista för bröllopsplanering av The Knot

via The Knot

Mallen för bröllopsplanering från The Knot är en av de mest omfattande mallarna och branschstandard.

Den är skapad av experter på bröllopsplanering och delar upp uppgifterna utifrån en rekommenderad tidsplan (12 månader, nio månader, sex månader osv.) och täcker varje enskild detalj.

En av de största fördelarna är The Knots inbyggda nätverk av leverantörer. Du kan hitta rekommenderade leverantörer och boka tjänster direkt från din checklista – utan att behöva söka online.

Viktiga funktioner inkluderar:

Förifyllda uppgifter: Inkluderar automatiskt standarduppgifter för bröllop som ”Boka fotograf” eller ”Beställ tårta”.

Leverantörshantering: Spåra enkelt leverantörsinformation, betalningsplaner och kontaktuppgifter.

Tidsplanering: Inbyggda rekommendationer baserade på ditt bröllopsdatum, så att du kan hålla dig till schemat.

♥️ Perfekt för: Par som vill ha en branschgodkänd, färdig checklista för bröllopsplanering med rekommendationer om leverantörer.

Håll ordning och njut av ett stressfritt bröllop

Att planera ett bröllop kan kännas överväldigande. Det finns så många uppgifter, deadlines och beslut att hantera! Men med rätt checklista kan du hålla ordning och undvika stress.

Dessa gratis mallar för bröllopschecklistor bryter ner allt från gästlistor och leverantörsbokningar till budgetar och tidsplaner, så att du kan hålla koll på allt.

Oavsett om du planerar ett litet, intimt bröllop eller en stor fest har ClickUp en mall som passar dina behov. Dessa mallar gör det enkelt att hantera uppgifter, kommunicera med leverantörer och hålla koll på din budget – allt på ett och samma ställe.

Du kommer att spendera mindre tid på att stressa över detaljerna och mer tid på att njuta av resan.

Välj den mall som passar dig bäst, börja bocka av uppgifter och kom närmare ditt drömbröllop – utan kaos! Registrera dig gratis på ClickUp och börja planera redan idag!