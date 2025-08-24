De 10 bästa verktygen för interna nyhetsbrev för att öka medarbetarnas engagemang

Kommunikation är ryggraden i alla framgångsrika organisationer. Att hålla teamen informerade, samordnade och engagerade kräver konsekventa insatser, särskilt i dagens distribuerade arbetsmiljöer.

Interna nyhetsbrev fortsätter att vara populära som det självklara mediet för intern kommunikation.

Oavsett om du delar med dig av företagsnyheter eller firar medarbetarnas prestationer, så främjar ett välskrivet internt nyhetsbrev transparens, skapar en känsla av gemenskap och ökar engagemanget.

Om du letar efter programvara för interna nyhetsbrev för att förbättra kommunikationen har vi de tio bästa alternativen!

Vad ska du leta efter i programvara för interna nyhetsbrev?

Vi rekommenderar att du letar efter programvara för interna nyhetsbrev med följande funktioner:

AI-driven innehållsskapande : Leta efter mjukvaruplattformar med inbyggda : Leta efter mjukvaruplattformar med inbyggda AI-skrivverktyg för att utforma intressanta nyhetsbrev, generera ämnesrader och anpassa innehållet efter medarbetarnas preferenser.

Innehållsplanering och automatisering : Välj ett nyhetsbrev med ett inbyggt planeringssystem som hjälper dina team att kommunicera. Automatiseringsfunktioner gör det möjligt att skicka återkommande meddelanden eller triggade uppdateringar.

Distribution på flera plattformar : Se till att verktyget stöder : Se till att verktyget stöder kommunikationskanaler som e-post, mobilappar, snabbmeddelanden, företagets intranät och mer. Integration med externa kanaler som Slack eller Microsoft Teams gör att du kan skicka meddelanden till din teams föredragna kanal.

Engagemangsspårning och analys : Verktyget för internkommunikation bör mäta engagemangsmätvärden som öppningsfrekvens, klickfrekvens, lästid etc. Sådana praktiska insikter hjälper dig att optimera nyhetsbrevets prestanda.

Segmentering och personalisering av medarbetare : Programvarulösningen bör göra det möjligt för dig att anpassa den : Programvarulösningen bör göra det möjligt för dig att anpassa den interna kommunikationsstrategin . Den bör göra det möjligt för dig att rikta dig till olika medarbetare utifrån deras roll, plats eller avdelning för en personaliserad upplevelse.

Interaktivt multimediasupport: Verktyget för internkommunikation bör stödja rik multimedia såsom bilder, videor, GIF-filer, omröstningar och feedbackformulär för att göra dina nyhetsbrev engagerande.

🔍 Visste du att: E-postmeddelanden med emojis i ämnesraden hade 56 % högre öppningsfrekvens och 96 % högre klickfrekvens än de utan.

Intern nyhetsbrevsmjukvara i korthet

De 10 bästa programvarorna för interna nyhetsbrev

Här är en översikt över de tio bästa programvarorna för interna nyhetsbrev:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget för projektledning och interna nyhetsbrev)

ClickUp är en kraftfull app för arbete som skapar flera kommunikationskanaler för en rik och smidig arbetsupplevelse.

Oavsett om du hanterar internkommunikation, spårar pågående uppgifter eller driver marknadsföringskampanjer kan du med ClickUp samordna allt med bara några få klick.

Använd ClickUp för marknadsföringsteam för att skapa kommunikationskanaler för ditt team

Du kan hantera hela din interna kommunikationsstrategi med ClickUp for Marketing Teams. Skapa dedikerade listor eller projekt för nyhetsbrev, tilldela skriv- och designuppgifter, sätt deadlines, hantera granskningscykler med anpassade statusar och visualisera din kommunikationskalender.

Du kan meddela dina teammedlemmar om väntande godkännanden och deadlines för nyhetsbrev. Detta säkerställer att du får feedback i rätt tid och kan uppdatera ditt företags nyhetsbrev när det behövs.

Använd ClickUp Docs som din primära skapandeplattform. Skapa visuellt tilltalande nyhetsbrev med inbäddade bilder, videor, tabeller och formateringsalternativ. Samarbeta i realtid med kollegor, lämna kommentarer, tilldela åtgärdspunkter direkt från texten och spara versionshistoriken.

Skapa innehållsrika och interaktiva nyhetsbrev med ClickUp Docs

Organisera nyhetsbrevets avsnitt som sidor eller undersidor i ett dokument för att få en bättre struktur. Du kan också använda formateringsverktyg för att göra nyhetsbrevet visuellt tilltalande och lättläst.

Använd @mentions i Doc för att tilldela sektioner eller begära feedback från teammedlemmar. Aktivera kommentarer så att de kan samla in synpunkter och förslag direkt på innehållet.

Att utforma ett övertygande internt nyhetsbrev är nyckeln till effektiv kommunikation, så du har ClickUp Brain som din guide.

ClickUp Brain är en inbyggd AI-driven skrivassistent som ger dig effektiv hjälp med att komma på idéer till dina nyhetsbrev utifrån organisationens behov. Om du fastnat i hur du ska skapa engagerande nyhetsbrev kan Brain hjälpa dig från idé till genomförande.

Allt du behöver göra är att berätta för Brain vad din organisation gör och var du har fastnat; det kan hjälpa dig på några sekunder! Här är ett nyhetsbrev som det producerade med bara en uppmaning:

Skapa effektfulla nyhetsbrev på några sekunder med hjälp av en enkel prompt i ClickUp Brain

Kommunicera med ditt interna team på flera plattformar med ClickUp Chat

ClickUp innehåller många andra funktioner som hjälper dina interna team att komma överens. ClickUp Chat är en kommunikationsplattform av nästa generation som integrerar e-post, snabbmeddelanden, kommentarer, meddelanden och alla andra tänkbara funktioner.

En sådan konsolidering av din interna kommunikation bryter ner silos och förbättrar tillgängligheten för alla. Det gör det lika enkelt att sprida interna nyhetsbrev som att klicka på skicka!

Effektivisera distributionsplaneringen och uppföljningen med hjälp av ClickUp Automations för att meddela intressenter om utkast som är klara för granskning eller ställa in påminnelser om publiceringsdatum. ClickUp skickar inte massmejl direkt som dedikerade e-postplattformar, men du kan hantera skapandet av innehåll och godkännandeprocessen smidigt och sedan använda integrationer (som Zapier) eller interna kommunikationsfunktioner som ClickUp Chat eller e-post i ClickUp för riktad delning eller meddelanden.

📮 ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om mötes effektivitet visar att 18 % av respondenterna förlitar sig på e-posttrådar för asynkron kommunikation. E-postmeddelanden möjliggör detaljerade diskussioner utan möten i realtid, men för många trådar blir överväldigande och svåra att följa. Förvandla e-postkaos till organiserad handling med ClickUps e-postprojektledning. Konvertera viktiga e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, sätt prioriteringar, tilldela ansvar och fastställ deadlines – allt utan att behöva växla mellan plattformar. Håll din inkorg hanterbar och dina projekt på rätt spår med ClickUp!

ClickUps bästa funktioner

Integrera projektledning, interna nyhetsbrev och teamsamarbete i en enda plattform.

Använd ClickUp Brain för att skapa innehåll, automatisera uppgifter och generera insikter.

Dela omedelbar feedback eller kommunicera direkt med ditt team med hjälp av ClickUp Chat.

Omvandla dokument, @mentions och andra former av kommunikation till genomförbara uppgifter.

Integrera med en rad olika kommunikations- och produktivitetsplattformar för att hålla konversationerna igång.

Samla uppgifter, kommentarer och aviseringar med ClickUp Inbox för effektiv kommunikation.

Få tillgång till ett bibliotek med mallar för interna nyhetsbrev för att spara tid och arbete.

Analysera engagemangsmätvärden, såsom öppningsfrekvens och klickfrekvens, med hjälp av ClickUp Dashboard.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod för att vänja sig vid plattformens omfattande funktioner.

Frekventa plattformsuppdateringar kan upplevas som störande för dem med rigida arbetsflöden.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Sid Babla, koordinator för välbefinnandeprogrammet vid Dartmouth College, hade att säga om ClickUp:

”ClickUp har minskat behovet av e-postkommunikation och effektiviserat samarbetet för vårt team som skapar innehåll. Vi kan nu gå från idé/brainstorming till första utkast upp till 2–3 gånger snabbare.

2. Connecteam (Bäst för mobilbaserad kommunikation och engagemang bland anställda)

via Connecteam

Vill du ha ständig kontakt med dina medarbetare som arbetar på olika platser? Connecteam är utformat för medarbetare som inte sitter vid ett skrivbord eller som är utspridda. Dess mobilplattform gör det enkelt att skicka nyhetsbrev, uppdateringar, enkäter och utbildningsmaterial till medarbetarnas telefoner, så att alla kan hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

Connecteam effektiviserar interna nyhetsbrev med smart publicering, interaktiva uppdateringar och spårning av engagemang i realtid – något som är viktigt för branscher med mycket spridda team.

Connecteams bästa funktioner

Underlätta chatt i realtid för omedelbar anslutning och snabba uppdateringar av nyhetsbrev.

Hantera frågor från anställda om nyhetsbrev med ett internt ärendehanteringssystem

Använd enkäter för att få feedback från medarbetarna om idéer till nyhetsbrev.

Dela viktiga dokument och resurser via en centraliserad kunskapsbas.

Begränsningar för Connecteam

Beroende av mobiltelefoner, vilket kan vara begränsande för organisationer som arbetar från kontoret.

Begränsad videokommunikation i realtid

Priser för Connecteam

Plan för småföretag : Gratis

Grundläggande : 35 $/månad

Avancerat : 59 $/månad

Expert : 119 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 260 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 220+ recensioner)

3. SnapComms (Bäst för effektiva meddelanden till anställda och brådskande meddelanden)

via SnapComms

Behöver du leverera brådskande meddelanden som kräver omedelbar uppmärksamhet? Använd SnapComms för sådana viktiga uppdateringar och meddelanden.

SnapComms kringgår traditionell e-postmarknadsföringsprogramvara och levererar dina nyhetsbrevsmeddelanden som realtidsvarningar. Från riktade uppdateringar till företagsomfattande meddelanden – anställda får nyhetsbrev direkt.

Med segmenteringsalternativ kan användarna skräddarsy aviseringar till specifika team eller avdelningar. Detta säkerställer att rätt nyhetsbrev når rätt personer vid rätt tidpunkt. Även om det kan leverera nyhetsbrev, ligger dess styrka i format med hög synlighet som skrivbordsaviseringar, rullande tickers, skärmsläckare och popup-meddelanden som kringgår e-posttrassel för brådskande meddelanden.

SnapComms bästa funktioner

Leverera brådskande meddelanden via skrivbordsvarningar, rullande tickers och helskärmsmeddelanden.

Anpassa bakgrundsbilder och skärmsläckare för att integrera internkommunikation i bakgrunden.

Använd distributionslistor för att leverera riktade och relevanta nyhetsbrev för ökat engagemang.

SnapComms begränsningar

Överanvändning kan leda till att medarbetarna blir trötta på aviseringar.

Kräver teknisk expertis, vilket innebär ytterligare utbildning för administratörer.

SnapComms prissättning

Inform : Anpassad prissättning

Engage: Anpassad prissättning

SnapComms betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SnapComms?

G2-recension om SnapComms:

SnapComms har underlättat kommunikationen, vi har kunnat nå personalen dubbelt så mycket som tidigare med hjälp av e-post. ”

4. Staffbase (Bäst för internkommunikation och varumärkesbyggande på företagsnivå)

via Staffbase

Staffbase är ett internt kommunikationsverktyg för företag. Det erbjuder en e-postplattform för intern kommunikation med företagets varumärke, en app för anställda och intranätlösningar för att effektivisera den interna kommunikationen.

Använd anpassade distributionslistor för att personalisera nyhetsbrevsleveransen och se till att medarbetarna får relevant innehåll för maximalt engagemang och informationsbevarande.

Staffbase stöder meddelanden via flera kanaler, vilket säkerställer att viktiga uppdateringar når medarbetarna oavsett var de befinner sig. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att skapa, distribuera och hantera mallar för interna nyhetsbrev.

Staffbases bästa funktioner

Integrera med andra arbetsverktyg för smidig intern kommunikation

Anpassa nyhetsbrevsleveransen genom anpassade distributionslistor

Analysera effektiviteten hos dina nyhetsbrev genom analys och rapportering.

Begränsningar för Staffbase

Kräver betydande investeringar, vilket gör det otillgängligt för mindre organisationer.

Kräver teknisk och designmässig expertis, vilket gör det resurskrävande.

Staffbase-priser

Företag : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Staffbase-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

➡️ Läs mer: Intranät vs internet: viktiga skillnader och användningsområden

5. HubEngage (Bäst för personaliserat medarbetarengagemang och gamification)

via HubEngage

HubEngage hjälper organisationer att skapa en sammankopplad arbetsplats genom att effektivisera den interna kommunikationen och medarbetarnas engagemang. Genom att samla flera kommunikationsverktyg på en och samma plattform förenklas hanteringen av nyhetsbrev och teamets samarbete förbättras. Det säkerställer också att viktiga uppdateringar inte går förlorade i röran.

Dess AI-drivna personalisering hjälper dig att skräddarsy nyhetsbrevets innehåll till enskilda medarbetare. Det stöder också engagemang i flera kanaler via mobilappar, e-post, textmeddelanden och digital skyltning.

HubEngages bästa funktioner

Gör internkommunikationen mer spännande med poäng, belöningar och topplistor.

Diversifiera den interna kommunikationsstrategin genom att nå ut över olika plattformar.

Inför interaktiva funktioner i nyhetsbrev, såsom pulsundersökningar, frågesporter och feedback.

Begränsningar för HubEngage

Det kan ta tid att komma igång och uppnå hög användaracceptans.

Ett starkt fokus på mobila enheter passar kanske inte alla organisationsstrukturer.

HubEngage-priser

Anpassade planer och priser

HubEngage-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om HubEngage?

G2-recension om HubEngage:

Många av våra anställda arbetar inte på våra huvudkontor – HubEngage gör det möjligt för alla att få reda på vad som händer på alla våra kontor genom att dela med sig av sina prestationer. Vi använder också appen som en informationskälla för policyer och kommande evenemang för anställda.

6. Workshop (bäst för gemensamt skapande av nyhetsbrev och input från teamet)

via Workshop

Workshop är en e-postplattform för internkommunikation som tillför ett samarbetsmoment till nyhetsbrevsskapandet. Den sammanför interna kommunikatörer, vilket gör det möjligt för dem att representera sina avdelningar och diversifiera e-postkommunikationen.

Det användarvänliga gränssnittet gör det också möjligt att skapa ett estetiskt nyhetsbrev för internkommunikation utan att skriva en enda rad kod.

Med inbyggda mallar kan team snabbt utforma professionella nyhetsbrev som överensstämmer med företagets varumärke. Dessutom säkerställer funktioner för teamsamarbete smidigt teamarbete och effektivt skapande av innehåll.

Workshopens bästa funktioner

Förenkla nyhetsbrevsdesignen med verktygets intuitiva dra-och-släpp-redigerare.

Spåra engagemangsmätvärden för nyhetsbrev med hjälp av inbyggda analysverktyg.

Planera och schemalägg nyhetsbrev för att säkerställa leverans i rätt tid.

Anpassa kommunikationsplanen och mallarna för interna nyhetsbrev för en varumärkesupplevelse.

Begränsningar för workshopen

Saknar automatiseringsfunktioner för distribution av interna e-postmeddelanden

Genererar grundläggande analyser som kanske inte räcker för detaljerade analyser.

Priser för workshop

Essential : 250 $/månad

Förbättrat : Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av workshops

G2 : 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Förstå skillnaderna mellan Slack och e-post för att veta vilken kommunikationskanal du bör använda för dina interna e-postmeddelanden!

7. Nectar (Bäst för internkommunikation som fokuserar på erkännande av medarbetare)

via Nectar

Nectar kombinerar internkommunikation med en robust plattform för erkännande och belöningar till anställda. Det möjliggör erkännande mellan kollegor, så att anställda kan fira varandras prestationer i realtid.

Detta skapar en känsla av gemenskap och håller medarbetarna engagerade i företagets nyheter. Tänk på det som en professionell social plattform där interna nyhetsbrev informerar och stärker företagskulturen genom att lyfta fram medarbetarnas milstolpar och bidrag.

Nectars bästa funktioner

Skapa visuellt tilltalande nyhetsbrev med företagets varumärke, bilder och rich media.

Anpassa belöningskatalogerna så att de stämmer överens med företagets kultur och värderingar.

Tillåt omröstning och nominering till utmärkelser i processen för att uppmärksamma medarbetare.

Skapa rapporter och analyser för att få insikter om trender inom erkännande.

Nectar-begränsningar

Begränsad skalbarhet, vilket kan vara ett problem för stora organisationer.

Kommunikationsfunktionerna är sekundära i förhållande till erkännandeplattformen.

Mindre fokus på nyhetsbrevsdesign/analys jämfört med dedikerade verktyg

Nectar-prissättning

Erkännande och belöningar : Anpassade priser

Intern kommunikation: Anpassad prissättning

Nectar-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 6 550 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 290 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nectar?

G2-recension om Nectar:

Jag gillar att det är ett roligt och superenkelt sätt att visa respekt och uppskattning för sina kollegor. Med Nectar har det blivit mycket enklare att visa omedelbar uppskattning. Jag gillar också att vi kan belönas för vår tid i företaget och för att vi har gått igenom utbildningsvideor. Med den månatliga poängkvoten märker jag att jag delar med mig av min uppskattning mycket oftare och visar mina kollegor mer erkännande än tidigare.

💡 Proffstips: Skapa ett internt nyhetsbrev som blandar företagsnyheter, branschnyheter och medarbetarporträtt, eftersom detta tenderar att ge högst engagemang.

8. Cerkl Broadcast (bäst för AI-drivna personaliserade nyhetsbrev)

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast använder artificiell intelligens för att fylla i riktade distributionslistor. Därefter levererar det personliga interna nyhetsbrev baserade på medarbetarnas intressen och roller.

Genom att se till att rätt innehåll når rätt personer kan du minska informationsöverflödet och förbättra engagemanget.

Till exempel får supportteamet tekniska nyhetsbrev, marknadsföringsteamet får de senaste strategierna osv. En sådan personlig approach, i kombination med automatisering av internkommunikationen, ökar effektiviteten i e-postkampanjerna.

Cerkl Broadcasts bästa funktioner

Automatisera skapandet och distributionen av nyhetsbrev genom AI-driven personalisering.

Få analysdata i realtid för att övervaka nyhetsbrevets engagemang och effektivitet.

Använd kodfri implementering för snabb installation och anpassning.

Få tillgång till nyhetsbrev när du är på språng via enkel mobil åtkomst.

Begränsningar för Cerkl Broadcast

Det kan ta ett tag för AI-algoritmerna att kalibreras och förstå medarbetarnas behov.

Administratörer behöver utbildning för att förstå de avancerade funktionerna väl.

Mindre manuell kontroll över nyhetsbrevets design jämfört med drag-and-drop-redigerare

Priser för Cerkl Broadcast

Broadcast : 799 $/månad

Broadcast + Mobile: 799 $ + 20 %/månad

Cerkl Broadcast-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 47 % av alla personer kollar sin e-post på mobilen, så se till att dina nyhetsbrev är anpassade för sådana enheter så att teammedlemmarna kan läsa dem utan problem!

➡️ Läs mer: De bästa AI-nyhetsbreven för att hålla dig informerad om de senaste trenderna

9. PoliteMail (bäst för Outlook-integrerad intern e-postanalys)

via PoliteMail

PoliteMail är en e-postplattform för intern kommunikation för dem som arbetar i Microsoft Outlook-miljön.

Verktyget för hantering av e-postkampanjer analyserar effektiviteten i din interna kommunikationsstrategi genom att mäta parametrar som öppningsfrekvens, lästid och engagemang.

Programvaran för medarbetarnyhetsbrev underlättar segmentering av medarbetare, så att nyhetsbreven når medarbetarna utifrån deras roller, avdelningar och intressen. Denna datadrivna metod hjälper organisationer att förfina sitt budskap för bättre räckvidd och genomslagskraft.

PoliteMails bästa funktioner

Skapa, skicka och spåra nyhetsbrev direkt från Outlook utan separat programvara.

Stöd responsiv design för att säkerställa att e-postmeddelanden visas korrekt på olika enheter.

Erbjud A/B-testning för att optimera e-postinnehåll och strategier

Säkerställ datasäkerhet och efterlevnad med kryptering i företagsklass.

PoliteMails begränsningar

Fungerar i Microsoft Outlook, vilket gör det oanvändbart på andra e-postplattformar.

Saknar den omfattande analysfunktion som en fristående e-postmarknadsföringsprogramvara erbjuder.

Priser för PoliteMail

Från 639 $/månad

PoliteMail-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (110+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om PoliteMail?

G2-recension om PoliteMail:

Det är enkelt att komma åt mallar som du har skapat och generera statistik för de e-postmeddelanden som distribueras, samt att ladda upp distributionslistor. När jag hade ett problem efter konverteringen till O365 fick jag ett snabbt svar för att lösa problemet samt grundlig support, och problemet identifierades snabbt med en rekommenderad åtgärd för att lösa det.

10. Firstup (Bäst för AI-driven distribution av innehåll över flera kanaler)

via Firstup

Firstup integrerar artificiell intelligens i internkommunikationen för hög personalisering. Det samlar innehåll från olika källor och kuraterar och distribuerar innehållet på ett intelligent sätt beroende på medarbetarnas beteenden och preferenser.

Det stöder e-post, mobilappar, intranät och andra samarbetsverktyg som Microsoft Teams och Slack. Detta hjälper anställda att få uppdateringar där de är mest aktiva.

Genom att leverera personaliserat innehåll vid rätt tidpunkt och på rätt plats förbättrar Firstup informationslagringen och maximerar effektiviteten i den interna kommunikationen.

Första bästa funktioner

Automatisera distributionen av nyhetsbrev med hjälp av AI-driven personalisering.

Analysera engagemangsmätvärden med realtidsanalyser och rapportering.

Samla innehåll från olika källor för enhetlig intern kommunikation

Optimera tidpunkten för dina meddelanden för maximal räckvidd och engagemang

Första begränsningarna

Kräver betydande insatser för installation och integration.

Har en brant inlärningskurva, särskilt vid inställning av automatisering.

Fokus på företag med motsvarande komplexitet och kostnad

Firstup-prissättning

Viktigt : Anpassad prissättning

Professionell : Anpassad prissättning

Premier : Anpassad prissättning

Intranät för anställda (tillägg): Anpassad prissättning

Firstup-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 180 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

ContactMonkey : Bäst för att skicka personliga interna nyhetsbrev med spårning av medarbetarnas engagemang i realtid.

ContactMonkey integreras med Outlook och Gmail, vilket gör att du kan bädda in enkäter, spåra individuella läsningar och segmentera innehåll efter avdelning eller plats – allt inom din e-post.

Simpplr: Bäst för att skapa ett företagsövergripande socialt intranät för att öka medarbetarnas engagemang.

Simpplr centraliserar den interna kommunikationen och ger teamen en intranätupplevelse med personlig nyhetsfeed, riktade meddelanden och feedbackverktyg.

Guru: Bäst för att leverera kontextuell kunskap och företagsuppdateringar inom ditt teams arbetsflöden.

Guru visar viktig information där ditt team arbetar – till exempel Slack, Chrome eller ditt CRM-system – så att alla hålls informerade utan att behöva byta kontext.

Håll kontakten med ClickUp

Beroende på din organisations kommunikationsbehov kan du välja mellan en e-postplattform för internkommunikation och något mer integrerat. Om du vill skicka nyhetsbrev för att uppmärksamma medarbetare kan du prova Nectar. Alternativt kan HubEngage vara ett bättre val om du vill använda gamification för att öka engagemanget.

Om du letar efter en heltäckande lösning som går utöver nyhetsbrev är ClickUp det bästa alternativet. Med sin kraftfulla projektledning, integrerade asynkrona kommunikation, dokumentsamarbete och AI-drivna assistent gör ClickUp varje meddelande betydelsefullt. Det omvandlar intern kommunikation till handling och hjälper dig att skapa värdedrivna arbetsflöden. Gör ett smartare val – prova ClickUp idag.