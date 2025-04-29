De 10 bästa verktygen för att skapa AI-instrumentpaneler 2025

Som dataanalytiker lägger du timmar på att rensa, sammanfoga och manuellt visualisera data och insikter. Men du börjar märka vissa brister.

Dina manuella processer leder till felaktig rapportering.

Du har en backlog med ad hoc-förfrågningar från andra team.

Här kommer en AI-dashboardgenerator till undsättning. Den påskyndar dataprepareringen, minskar fel och frigör tid för djupare analys.

Alla dashboards är inte skapade för att göra ditt liv enklare. Låt oss snabbt gå igenom vad du ska leta efter, och sedan går vi in på de 10 bästa AI-dashboardgeneratorerna som finns!

Rätt dashboardgenerator förvandlar ditt rapporteringsflöde. Men fel generator kan göra dig ännu långsammare.

Här är vad du bör tänka på när du väljer ett AI-dashboardgeneratorverktyg:

Integration av datakällor : Se till att verktyget ansluter sömlöst till dina befintliga projektledningssystem, CRM-system, databaser och tidrapporteringssystem för att undvika manuell dataöverföring.

Anpassningsbara mätvärden och KPI:er : Leta efter en AI-dashboardgenerator som låter dig analysera data baserat på dina anpassade KPI:er. Rigida mallar kommer bara att bromsa dina team när det gäller att visualisera värdefull information.

AI-styrd installation: Välj en dashboardskapare som automatiskt hjälper dig att konfigurera dina datakällor, KPI:er och visualiseringar utan att du behöver definiera varje steg manuellt.

Samarbetsfunktioner : Leta efter möjligheten att kommentera, tilldela uppgifter eller dela insikter direkt från instrumentpanelen, så att rapportering och åtgärder hålls tätt sammankopplade.

Automatiserade KPI-rekommendationer: Välj en dashboardgenerator som rekommenderar viktiga KPI:er och riktmärken baserat på din affärsmodell, tidigare resultat eller trender i användarbeteendet.

Sökning med naturligt språk: Välj ett avancerat instrumentpanelsverktyg med AI-funktioner som låter dig ställa frågor som "Visa mig månadens bäst säljande produkter" så skapar AI:n ett diagram åt dig utan att du behöver koda.

Åtkomstkontroll och delning : Se till att du enkelt kan ställa in behörigheter, dela dashboards med specifika intressenter och exportera rapporter utan att kompromissa med känslig data.

Flexibel visualisering : Bra verktyg möjliggör flera olika typer av visualisering (diagram, tabeller, stapeldiagram och tidslinjer) så att olika team kan tolka informationen på det sätt som passar dem bäst.

Skalbarhet och prestanda: Se till att verktyget kan hantera ökande datamängder och användarantal utan fördröjningar eller utan att du tvingas bygga om instrumentpanelerna manuellt.

1. ClickUp (Bäst för AI-drivna dashboards och effektiva arbetsflöden)

När team hanterar projekt i olika verktyg blir instrumentpaneler ofta ett lapptäcke av kalkylblad, presentationsbilder och spridda rapporter. Utan ett centraliserat system blir det svårare att upptäcka risker i tid, visualisera arbetsflödets framsteg eller fatta säkra beslut.

Det är då teamen letar efter ett verktyg som visar visuella datapunkter över var de befinner sig i termer av projekt, milstolpar, KPI:er och affärsresultat. Och för att göra datavisualiseringen intuitiv introducerade ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards erbjuder ett strukturerat sätt att centralisera och visualisera arbetet i realtid. Istället för att manuellt sammanställa rapporter kan du skapa dynamiska dashboards som hämtar live-data från arbetsytan från uppgifter, tidrapportering, mål, dokument och projektresultat.

Visa uppgifter, deadlines och ansvariga personer och följ projektets framsteg med ClickUp Dashboards.

Varje instrumentpanel är helt anpassningsbar, med fördefinierade kort för att övervaka arbetsbelastning, sprintfart, prioriteringar eller tidsuppskattningar. Avancerade filter hjälper dig att fokusera på det som är viktigt, oavsett om det handlar om att spåra en enskild sprint eller granska företagsövergripande KPI:er.

För att göra skapandet av dashboards ännu smartare finns ClickUp Brain som en intelligent guide. Om du är osäker på vilka mätvärden du ska spåra eller hur du ska strukturera din dashboard för ett specifikt projekt kan du be denna AI på arbetsplatsen om förslag.

Du kan till exempel fråga: ”Vilka KPI:er ska jag inkludera i en sprint-dashboard?” eller ”Vilka mätvärden är viktigast för att spåra en marknadslansering?” *Brains rekommendationer hjälper dig att skapa arbetsdashboards som inte bara är snabba att skapa utan också mer strategiska och anpassade efter dina mål.

Använd ClickUp Brain för att få intelligenta förslag på hur du kan skapa strategiska, målinriktade dashboards.

Tillsammans förenklar ClickUp Dashboards och ClickUp Brain rapporteringen och hjälper team att skapa levande, dynamiska dashboards som håller jämna steg med arbetet.

När du har konfigurerat instrumentpanelen helt och hållet tar ClickUp Automations hand om det manuella underhållet åt dig. Du kan skapa specifika regler som automatiskt uppdaterar uppgiftsstatus, flyttar kort över instrumentpanelen, aktiverar påminnelser eller meddelar teamen när ett mål är i fara.

Automatisera uppgiftsfördelning, aviseringar och arbetsflöden med ClickUp Automations.

Det innebär att du inte bara hanterar en projektledningsdashboard, utan också aktivt håller den uppdaterad utan att behöva hantera varje uppdatering manuellt.

ClickUps bästa funktioner

Omedelbar samverkan : Diskutera uppdateringar, dela värdefulla insikter och skapa uppgifter direkt från : Diskutera uppdateringar, dela värdefulla insikter och skapa uppgifter direkt från ClickUp Chat för att hålla konversationerna aktiva och sammankopplade.

Strukturerad arbetshantering : Tilldela förfallodatum, prioriteringar och anpassade statusar med : Tilldela förfallodatum, prioriteringar och anpassade statusar med ClickUp Tasks , vilket säkerställer tydligt ansvar och synlighet för framsteg mellan teamen.

Flexibel projektuppföljning : Växla mellan list-, tavel-, kalender- eller Gantt-vyer med anpassningsbara : Växla mellan list-, tavel-, kalender- eller Gantt-vyer med anpassningsbara ClickUp-vyer för att hantera uppgifter och milstolpar på ett sätt som passar ditt arbetsflöde.

Djupare insikter om produktivitet: Logga timmar, uppskatta arbetsbelastning och granska tidsrapporter med : Logga timmar, uppskatta arbetsbelastning och granska tidsrapporter med ClickUp Time Tracking för att förbättra produktivitet , resursallokering och effektivitet.

Begränsningar för ClickUp

Det stora antalet funktioner i ClickUp kan innebära en viss inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Det bästa med ClickUp är möjligheten att skapa en anpassad instrumentpanel som prioriterar vissa typer av uppgifter. Det är enkelt att använda arbetsbelastningsvyn för att tilldela uppgifter till ditt team och dela de ovannämnda instrumentpanelerna med dina kunder, så att de kan se vad som är viktigt för dem i ett särskilt område. Det bästa av allt är att det integreras med befintliga tjänster som GitHub, och om du är utvecklare är det enkelt att skapa anpassade integrationer om det passar dig bättre. Jag använder det nu dagligen för att hantera alla mina projekt.

Det bästa med ClickUp är möjligheten att skapa en anpassad instrumentpanel som prioriterar vissa typer av uppgifter. Det är enkelt att använda arbetsbelastningsvyn för att tilldela uppgifter till ditt team och dela de ovannämnda instrumentpanelerna med dina kunder, så att de kan se vad som är viktigt för dem i ett särskilt område. Det bästa av allt är att det integreras med befintliga tjänster som GitHub, och om du är utvecklare är det enkelt att skapa anpassade integrationer om det passar dig bättre. Jag använder det nu dagligen för att hantera alla mina projekt.

2. Dashboard AI från Prototypr. ai (Bäst för designorienterad generering av instrumentpaneler)

Prototypr. ai:s Dashboard AI använder modeller som OpenAI:s GPT-4o, Llama 3 och Google Gemini 2. 0 Flash för att hjälpa användare att skapa fullt funktionella, högkvalitativa instrumentpaneler och produktanalysmodeller.

Du kan använda naturligt språk för att beskriva den nya instrumentpanelen du behöver. Verktyget genererar kompletta, responsiva instrumentpaneler direkt. Du kan sedan be Google Gemini 2. 0 Flash att sammanfatta instrumentpanelerna i e-postmeddelanden eller rapporter.

Dashboard AI från Prototypr. ai – de bästa funktionerna

AI-driven visionintegration : Ladda upp bilder av dashboarddesign och omvandla dem direkt till funktionell frontend-kod.

Community-marknadsplats : Få tillgång till ett bibliotek med färdiga dashboard-modeller för att visualisera och mäta dina prototyper.

Versionshistorik: Klicka på versionskortet för att återgå till en tidigare design och experimentera fritt utan att förlora dina framsteg.

Dashboard AI från Prototypr. ai begränsningar

Verktyget innehåller för närvarande inga automatiseringsfunktioner eller mallar för analysrapporter.

Dashboard AI från Prototypr. ai prissättning

Gratis : 25 gratis krediter

Betala efter användning: 50 krediter för 25 USD

Dashboard AI av Prototypr. ai betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

3. Polymer AI Dashboard Generator (bäst för AI-driven datavisualisering och skapande av instrumentpaneler)

via Polymer

Polymer AI Dashboard Generator är utvecklad för användare utan teknisk bakgrund och hjälper dig att skapa dashboards från dina dataset med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Verktyget erbjuder över 20 färdiga mallar som är anpassade för olika användningsområden, såsom e-handel, försäljning och marknadsföring, och som kan anpassas efter specifika varumärkes- och analysbehov.

De bästa funktionerna i Polymer AI Dashboard Generator

Dataintegration : Stöder import av data från olika källor, inklusive Google Sheets, Excel, Facebook Ads, Google Ads etc.

Insiktsförklaringar : Genererar automatiska förklaringar till diagram, ger sammanhang och hjälper till med datatolkning.

Interaktiv visualisering: Gör det möjligt att skapa olika typer av diagram, inklusive pivottabeller, tidslinjer, punktdiagram och resultatkort.

Begränsningar för Polymer AI Dashboard Generator

Saknar avancerade funktioner för samarbete i realtid

Priser för Polymer AI Dashboard Generator

Gratis

Startpaket : 50 $/månad

Pro : 100 $/månad

Team : 250 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Polymer AI Dashboard Generator

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

4. Bricks AI Dashboard Creator (bäst för datavisualisering från kalkylbladsdata)

via Bricks

Bricks AI Dashboard Creator integrerar AI-funktioner med ett användarvänligt kalkylbladsgränssnitt för att förenkla datavisualisering och analys. Du kan importera data från olika källor, inklusive Google Sheets, Excel och CSV-filer, för att konsolidera data från olika verktyg i din teknikstack.

Dessutom förbättrar verktyget datakvaliteten genom att automatiskt identifiera och korrigera inkonsekvenser, fel och avvikelser i dina datamängder.

De bästa funktionerna i Bricks AI Dashboard Creator

Samarbete : Dela instrumentpaneler och rapporter med teammedlemmar eller kunder med ett enda klick.

Datapresentation i flera format : Konvertera dashboards till presentationsmaterial för möten och datadrivna diskussioner.

Visualiseringsalternativ: Skapa olika typer av visuella presentationer, inklusive diagram, kalendrar, tidslinjer, färdplaner, Kanban-tavlor och organisationsscheman.

Begränsningar för Bricks AI Dashboard Creator

Verktyget saknar integrerade projektledningsfunktioner, såsom uppgiftsfördelning, tidrapportering och målsättning.

Priser för Bricks AI Dashboard Creator

Gratis

Premium : 20 USD per plats/månad

Företag: Anpassad prissättning

Bricks AI Dashboard Creator – betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

5. Mokkup. ai (Bäst för att skapa anpassningsbara BI-dashboards med enkel integration för Power BI och Tableau)

Mokkup är en generator för wireframing-dashboards för dataanalytiker, BI-utvecklare och visualiserare. Med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt, kombinerat med över 180 färdiga mallar och mer än 20 anpassningsbara widgets, låter Mokkup.ai dig skapa wireframes för dashboards på några minuter. Du kan använda kuraterade färgteman och varumärkesverktyg för att hålla dina dashboards visuellt konsekventa och anpassade efter ditt varumärke.

Du kan också exportera wireframes direkt till Power BI eller Tableau, vilket sparar tid och eliminerar behovet av att börja från scratch. Den är utvecklad med samarbete i åtanke, så att du enkelt kan dela design, samla in feedback, lämna kommentarer och göra uppdateringar i realtid med ditt team.

Mokkup. ai bästa funktioner

Enkel inbäddning och delning: Dela dina wireframes via en enkel URL eller bädda in dem direkt i webbplatser, applikationer eller bloggar.

Förhandsgranska innan du bygger: Förhandsgranska direkt hur dina instrumentpanelers wireframes kommer att se ut i Power BI och Tableau och upptäck problem i ett tidigt skede.

Anpassa efter dina behov: Skräddarsy alla aspekter av din dashboard, från widgetstilar till färgteman, och se till att din design passar perfekt med ditt varumärke och dina mål.

Begränsningar för Mokkup.ai

Saknar ytterligare diagramalternativ, såsom pivottabellvy och aktivitetsloggvy, som BI-utvecklare oftast använder.

Mokkup. ai-prissättning

Standard: Gratis

Mokkup Pro: 8 $/månad

Team: 10 USD/månad per licens

Mokkup. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5

Vad säger riktiga användare om Mokkup.ai?

Här är en recension från Capterra:

Jag gillar den dashboardspecifika layouten, elementen och de flera skärmarna, eftersom detta är lite svårt att återskapa med andra verktyg. Det kommer att vara mycket hjälpsamt för mitt team.

Jag gillar den dashboardspecifika layouten, elementen och de flera skärmarna, eftersom detta är lite svårt att återskapa med andra verktyg. Det kommer att vara mycket hjälpsamt för mitt team.

6. Supadash. co (Bäst för snabb datavisualisering i realtid med sömlös PostHog-integration)

via Supadash

Supadash gör det enkelt för dig att visualisera och analysera dina data utan att behöva skriva komplexa SQL-frågor eller hantera komplicerade inställningar. När du har anslutit din databas genererar Supadash automatiskt tidsseriediagram och andra visualiseringar på bara några sekunder och ger dig en omedelbar översikt över dina data.

Därifrån kan du enkelt utöka din dashboard genom att lägga till extra diagram med hjälp av antingen råa SQL-frågor eller den inbyggda visuella frågebyggaren, beroende på vad som passar ditt arbetsflöde bäst. Den integreras också sömlöst med PostHog, så att du kan klistra in din API-nyckel, välja de händelser du vill spåra och omedelbart få en skräddarsydd dashboard.

Supadash bästa funktioner

Övervakning i realtid: Håll dig uppdaterad med dina data i realtid, vilket möjliggör snabbare och mer välgrundade beslut.

Anpassningsbara dashboards: Välj dina datatabeller och fält för att skapa dashboards som passar dina specifika behov.

Effektiviserad datatillgång: Omvandla omedelbart alla SQL-frågor till diagram, så att du kan spåra alla dina mätvärden på ett ställe utan att behöva växla mellan olika plattformar.

Supadash begränsningar

Den stöder inte komplexa front-end-ramverk som React, Angular eller Vue.js direkt.

Supadash-priser

Gratis

Grundläggande: 7 $/månad

Pro: 19 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Supadash-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. BlazeSQL (Bäst för AI-drivna SQL-frågor och visualiseringar med stöd för flera databaser och företagssäkerhet)

via BlazeSQL

Med BlazeSQL kan du enkelt konvertera naturligt språk till SQL-frågor och visualiseringar med hjälp av kraftfulla AI-modeller som OpenAI:s GPT-4 och Claude-3. 5-Sonnet. När du har anslutit dig till dina SQL-databaser behöver du bara tala om för AI:n vilken typ av diagram eller tabell du behöver, så genererar den det på några sekunder.

Du kan också använda det enkla dra-och-släpp-gränssnittet för att ordna diagram och tabeller precis som du vill ha dem, allt anpassat efter dina specifika behov. BlazeSQL erbjuder också proaktiva insikter genom att automatiskt visa viktiga mätvärden och trender baserat på dina roller och prioriteringar, så att du inte behöver söka efter uppdateringar.

BlazeSQL:s bästa funktioner

Stöd för flera databaser: Stöder ett brett utbud av SQL-databaser, inklusive Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift och SAP SQL Anywhere.

Säkerhet i företagsklass: Erbjuder funktioner som Single Sign-On (SSO)-autentisering och möjlighet till självhostade lösningar för att förbättra säkerheten och efterlevnaden för företagsanvändare.

White-labeling och inbäddning: Anpassa, omprofilera och bädda in BlazeSQL i din webbplats eller programvara med sömlös integration i din befintliga infrastruktur.

Begränsningar för BlazeSQL

BlazeSQL stöder endast en begränsad uppsättning SQL-funktioner, så mer avancerade funktioner som fullständiga JOIN-operationer, fönsterfunktioner, underfrågor och komplexa aggregeringar kan vara begränsade.

Priser för BlazeSQL

För privatpersoner

Pro: 99 $/månad

Avancerad: 149 $/månad

För team

Blaze Team: 249 $/månad

Blaze Team Advanced: 499 $/månad

Blaze Enterprise: Anpassad prissättning

BlazeSQL-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Onvo AI (Bäst för intuitiva, AI-drivna dashboards med flerspråkigt stöd och enkel integration)

via Onvo AI

Istället för att kämpa med komplexa frågor kan du helt enkelt skriva dina frågor på vanlig engelska så genererar Onvo AI automatiskt de visualiseringar och diagram du behöver. Plattformen gör det otroligt enkelt att ansluta till dina datakällor. Med bara ett klick kan du integrera med SQL/NoSQL-databaser, Redshift, Snowflake, BigQuery och populära SaaS-appar som Salesforce och Google Analytics för att importera data.

Onvo.ai ger dig också friheten att anpassa dina dashboards så att de matchar ditt varumärke, dina färgscheman och typsnitt baserat på exempel på dashboarddesign. Skapa ett utseende och en känsla som passar dig. Dessutom kan du med flexibla API:er och SDK:er bädda in dina dashboards i webb- och mobilappar med minimal ansträngning.

Onvo AI:s bästa funktioner

Enkel versionskontroll: Hantera dashboardversioner som Git-grenar, vilket gör det enkelt att spåra ändringar och återställa vid behov.

Effektiviserad användarhantering: Tilldela rollbaserad åtkomst och behörigheter för att kontrollera säker delning av dashboards mellan team.

Flerspråkigt stöd: Få tillgång till dashboards och AI på över 30 språk och främja smidigt samarbete mellan olika team.

Begränsningar för Onvo AI

Onvo AI erbjuder visserligen anpassningsalternativ, men vissa användare kan tycka att de är mindre omfattande jämfört med dedikerade datavisualiseringsverktyg.

Priser för Onvo AI

Startup: 199 $/månad

Tillväxt: 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Onvo AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Onvo AI?

Här är en recension från Capterra:

Grafiken är mycket professionell men ändå enkel och lätt att ta till sig visuellt. Supportteamet är otroligt bra, svarar mycket snabbt och gör snabba förbättringar.

Grafiken är mycket professionell men ändå enkel och lätt att ta till sig visuellt. Supportteamet är otroligt bra, svarar mycket snabbt och gör snabba förbättringar.

9. Leniolabs AI Data Dashboard (bäst för att omvandla rådata till interaktiva visualiseringar)

via Leniolabs AI Data Dashboard

Leniolabs AI Data Dashboard, som drivs av OpenAI:s GPT-3, omvandlar råa datamängder till meningsfulla, visuellt tilltalande diagram utan att användarna behöver ställa in titlar, etiketter eller datamappningar manuellt. Du kan ladda upp dina egna CSV-filer för att se dina data komma till liv eller leka med slumpmässiga datamängder om du bara vill utforska. När du är klar kan du exportera diagrammen som JavaScript-kod, så att det är enkelt att koppla in dem direkt i dina webbprojekt.

De bästa funktionerna i Leniolabs AI Data Dashboard

Anpassa visualiseringar med hjälp av uppmaningar: Vägled AI genom att lägga till din egen kontext med hjälp av anpassade uppmaningar och hjälp den att generera diagram som återspeglar dina specifika analysmål.

Filtrera data för djupare insikter: Använd filter innan du visualiserar din dataset för att fokusera på viktiga segment eller fördjupa dig i specifika datapunkter.

Utforska resultaten i en interaktiv dashboard: Byt till en användarvänlig dashboardvy som låter dig interagera med och utforska dina diagram på ett mer intuitivt sätt.

Begränsningar för Leniolabs AI-datadashboard

Instrumentpanelen stöder för närvarande maximalt 1 000 poster per dataset. Denna begränsning kan hindra dess användbarhet för användare som arbetar med större dataset.

Priser för Leniolabs AI Data Dashboard

Öppen källkodsverktyg

Leniolabs AI Data Dashboard – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Spotfire från TIBCO (Bäst för avancerad datavisualisering och realtidsinsikter med geografisk kontext)

via Spotfire

Genom att integrera geografisk kontext i dataanalysen hjälper Spotfire företag att övervaka geologiska förhållanden och identifiera regionala trender inom hälsa, energi, tillverkning och leveranskedjor.

För att göra flerskiktad datakartläggning mer intuitiv låter verktyget dig interagera med data genom frågor i naturligt språk, och kartskikten reagerar på åtgärder som markering och val. Plattformen föreslår också optimala visualiseringar och analysmetoder baserat på datakontexten.

Spotfire by TIBCO – de bästa funktionerna

Anpassade tillägg : Utveckla och integrera anpassade visualiseringar och analysfunktioner med hjälp av R, Python eller JavaScript.

Realtidsdataströmning : Samla in och analysera strömmande data för snabba insikter och beslutsfattande.

Responsiva layouter: Skapa dashboards som anpassar sig till olika skärmstorlekar för enkel åtkomst på olika enheter.

Begränsningar för Spotfire by TIBCO

Anpassning av instrumentpanelen kräver avancerade tekniska kunskaper.

Priser för Spotfire by TIBCO

Anpassad prissättning

Spotfire by TIBCO – betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Spotfire?

Här är en recension från G2:

Den är utrustad med datavisualiseringsfunktioner för stora datamängder och hjälper till att identifiera trender och avvikelser. Den integreras väl med alla datakällor som Maximo och SAP Hana. D3. Js utökar dess funktionalitet ytterligare genom att använda anpassade visuella element.

Den är utrustad med datavisualiseringsfunktioner för stora datamängder och hjälper till att identifiera trender och avvikelser. Den integreras väl med alla datakällor som Maximo och SAP Hana. D3. Js utökar dess funktionalitet ytterligare genom att använda anpassade visuella element.

