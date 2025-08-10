De 10 bästa programvarorna för personalplanering 2025

Har du någonsin försökt jonglera ett dussin anställdas scheman i ett kalkylblad? Du har skiftbyten, sista minuten-samtal, överlappande semestrar, och på något sätt förväntar sig alla att schemat ska vara perfekt på måndagen.

Det är här programvaran för personalplanering kommer in i bilden.

Istället för att spendera timmar på att manuellt tilldela personer till jobb eller skift, gör programvaran det tunga arbetet. Verktyget kontrollerar vem som är tillgänglig, kvalificerad och vad jobbet kräver innan det automatiskt skapar den mest exakta schemaläggningen.

Här är de 10 bästa programvarorna för personalplanering som kommer att göra ditt liv enklare. 💁

Vad ska du leta efter i ett program för personalplanering?

Att täcka upp för skift är en sak, men att hålla ordning utan det vanliga kaoset är en annan. Rätt programvara för personalplanering kan göra det möjligt, men bara om den har de funktioner du faktiskt behöver.

Låt oss gå igenom dem. ⚓

Smart automatisk schemaläggning som skapar personalplaner baserat på tillgänglighet, roller och affärsregler.

Konfliktdetektering i realtid för att flagga dubbelbokningar, övertidsproblem eller okvalificerade uppdrag innan de blir problem.

Återanvändbara mallar och återkommande skift som sparar tid och gör vecko- eller månadsplaneringen till en barnlek.

Inbyggda efterlevnadskontroller som hjälper dig att följa lokala lagar, fackliga regler och pauskrav utan ständig övervakning.

Certifieringsspårning så att du aldrig blir överraskad av utgångna licenser eller rollspecifika kvalifikationer.

Övertidsvarningar som meddelar dig när någon närmar sig sin maximala arbetstid, vilket hjälper till att undvika utbrändhet eller juridiska problem.

Programvara för personalplanering i korthet

Här är en kort sammanfattning av de viktigaste funktionerna i programvara för personalplanering och vad de används till.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Alla företag eller team som letar efter ett allt-i-ett-verktyg för arbetshantering och schemaläggning. Flexibel projekt- och personalplanering med uppgiftshantering, dokument, mål och kommunikation Gratis plan för alltid; anpassningar för företag Sling Små till medelstora företag Enkel skiftplanering, tidrapportering och teamkommunikation Gratis, från 2 $ per månad Connecteam Mobila team och fältteam Mobilbaserad personalplanering, tidrapportering, skiftbyten och regelefterlevnad för distributionsteam Gratis, från 35 $ per månad per användare Deputy Skiftbaserade företag Automatiserad personalplanering, tidrapportering och HR-hantering för detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen samt hälso- och sjukvården. Från 4,50 dollar per månad. When I Work Skiftbaserade företag Enkel schemaläggning, tidrapportering och teamkommunikation för restauranger, detaljhandel och hälso- och sjukvård. Gratis, från 3 dollar per månad per användare 7shifts Restauranger och hotellbranschen Schemaläggning för restaurangpersonal med verktyg för arbetsprognoser, automatisk schemaläggning och efterlevnad av regler. Gratis, från 31,99 $ per plats Humanity Stora organisationer AI-driven dynamisk schemaläggning och regelefterlevnad för företag med komplexa skiftbehov Anpassad prissättning BuildOps Fältservice och byggnation Personalfördelning, arbetsuppdrag och uppföljning av framsteg för service och byggnation Anpassad prissättning Buddy Punch Enkel tidrapportering och schemaläggning Användarvänlig skiftplanering och närvarospårning för team som arbetar på distans eller på kontoret. Från 5,49 $/månad per användare + 19 $ i grundavgift per månad Planday Timanställda och skiftteam Personalplanering, tidrapportering och kontroll av arbetskraftskostnader för timanställda Anpassad prissättning

De bästa programvarorna för personalplanering

Att hitta rätt programvara för personalplanering gör hela skillnaden mellan smidig drift och projektleveranser i sista minuten.

Här är en sammanställning av de bästa alternativen som hjälper dig att optimera bemanningen, minska konflikter och se till att alla projekt fortskrider. 🎯

1. ClickUp (bäst för anpassade personalplaner med uppgifts- och skiftuppföljning)

ClickUp är en app för allt som rör arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Det ger driftschefer, teamledare och schemaläggare allt de behöver för att hålla personalen samordnad, uppgifterna igång och skiften täckta.

ClickUp Calendar

Planera vad varje anställd ska göra från projektets start till slut med ClickUp Calendar.

Först ut har vi ClickUp Calendar, din personalgrupps centrala kommandocentral för schemaläggning. Med det här verktyget kan du organisera allt på ett ställe, oavsett om det gäller att samordna skiftbyten mellan olika platser eller fastställa deadlines för ett projektteam. Du kan växla mellan dagliga, veckovisa eller månatliga layouter för att få rätt detaljnivå.

Dra och släpp uppgifter för att göra ändringar i sista minuten och färgkodera händelser för att snabbt se vad som är brådskande, väntande eller klart.

Behöver du synkronisera det med ditt teams Google Kalender? Inga problem; den dubbelriktade synkroniseringen säkerställer att uppdateringar flödar smidigt mellan plattformarna. Denna överskådlighet är en livräddare för personal som hanterar platsbesök, skiftbyten och kundmöten.

Dessutom håller inbyggda påminnelser och möjligheten att delta i möten direkt från arbetsytan kommunikationen tät och projektplaneringen på rätt spår. Naturligtvis är schemaläggning bara en del av helheten. Att spåra hur ditt teams tid används är lika viktigt.

ClickUp Project Time Tracking

Det är där ClickUp Project Time Tracking kommer in.

Se till att ditt team håller deadlines med ClickUp Project Time Tracking.

Det spelar ingen roll om dina medarbetare arbetar från bärbara datorer, mobila enheter eller till och med det kostnadsfria Chrome-tillägget; de kan starta och stoppa timers direkt. Det är perfekt för fältteam som växlar mellan uppgifter eller arbetsplatser. Du kan också logga tiden manuellt, ifall någon glömmer att trycka på "start".

Vill du veta hur lång tid förra veckans installationsprojekt tog jämfört med uppskattningen? ClickUps anpassningsbara tidrapportmallar och visuella instrumentpaneler hjälper dig att få en detaljerad översikt per dag, vecka, projekt eller person.

Dessutom håller plattformen allt transparent (ingen hemlig övervakning här) samtidigt som den ger cheferna den rapportering de behöver för att finjustera scheman och arbetsbelastning.

ClickUp Brain

Vill du ta personalhanteringen till nästa nivå? Prova ClickUp Brain.

Använd ClickUp Brain för att göra det tunga arbetet åt dig.

Denna inbyggda AI-motor stöder aktivt ditt arbete med personalplanering. Behöver du ta fram en snabb statusrapport för flera arbetsplatser? Brain's AI Project Manager kan automatisera det.

Vill du hitta ett utbildningsdokument för nya medarbetare utan att behöva leta igenom mappar? AI Knowledge Manager hämtar det direkt.

Om du till exempel hanterar en byggarbetsgrupp på flera platser kan du be Brain att generera omedelbara projektuppdateringar i naturligt språk. Fråga: ”Sammanfatta alla aktiva arbetsuppgifter för Projekt Alpha, inklusive väntande godkännanden och hinder.” Det hämtar information i realtid från uppgifter, kommentarer och dokument och markerar framsteg, förseningar och nästa steg.

ClickUp Team Schedule Template

Vill du inte bygga upp ett arbetsflöde från grunden varje gång? Prova ClickUp Team Schedule Template. 👇

Få gratis mall Se till att ingen anställd blir överbelastad med ClickUp Team Schedule Template.

ClickUp Team Schedule Template är utformat för att skapa tydlighet i verksamheten och är ett dynamiskt verktyg för schemaläggning, uppföljning och justering av teamets arbetsbelastning. Varje uppgift är tydligt märkt med kundprojektet och det tilldelade teamet, vilket gör samordningen mellan teamen smidig.

Dessutom är dess visuella organisation och anpassade taggningssystem utmärkta. Du kan omedelbart filtrera uppgifter efter kund, projekt eller roll, medan färgkodade etiketter gör det enkelt att se fördelningen med ett ögonkast.

⚙️ Bonus: En effektiv personalstyrka garanterar maximal produktivitet. För att säkerställa att du når målet hjälper ClickUp Employee Workload Template dig att mäta varje teammedlems kapacitet, skapa en tydlig översikt över ansvarsområden och beroenden samt fastställa förväntningar.

ClickUps bästa funktioner

Effektivisera repetitiva uppgifter: Använd Använd ClickUp Automations för att automatiskt uppdatera skiftstatus, tilldela personal och skicka påminnelser utan manuella ingrepp.

Centralisera personalens dokumentation: Lagra introduktionsmaterial, SOP:er och projektriktlinjer och samarbeta i realtid med Lagra introduktionsmaterial, SOP:er och projektriktlinjer och samarbeta i realtid med ClickUp Docs.

Anslut externa verktyg: Hämta scheman, kommunikation och uppdateringar från appar som Zoom och Google Kalender med Hämta scheman, kommunikation och uppdateringar från appar som Zoom och Google Kalender med ClickUp Integrations.

Visualisera och justera scheman: Dra och släpp uppgifter, färgkodskift och synkronisera händelser mellan team för en kristallklar tidslinje med Dra och släpp uppgifter, färgkodskift och synkronisera händelser mellan team för en kristallklar tidslinje med ClickUp Calendar View.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan möta en brant inlärningskurva på grund av de omfattande funktionerna.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna recension säger verkligen allt:

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

📮 ClickUp Insight: Måndagsblues? Det visar sig att måndagen är en svag länk i den veckovisa produktiviteten (ordvitsen är oavsiktlig), eftersom 35 % av arbetstagarna identifierar den som sin minst produktiva dag. Denna nedgång kan hänföras till den tid och energi som läggs på att leta efter uppdateringar och veckovisa prioriteringar på måndag morgnar. En app som hanterar allt för arbetet, som ClickUp, kan hjälpa dig här. Till exempel kan ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, på några sekunder uppdatera dig om alla viktiga nyheter och prioriteringar. Och allt du behöver för ditt arbete, inklusive integrerade appar, kan sökas med ClickUps Connected Search. Med ClickUps Knowledge Management är det enkelt att skapa en gemensam referenspunkt för din organisation! 💁

2. Sling (Bäst för enkel skiftplanering)

via Sling

Sling är ett pålitligt schemaläggningsverktyg, särskilt för snabbrörliga branscher som detaljhandel, hotell- och restaurang samt hälso- och sjukvård. Det överskådliga dra-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt att lägga upp arbetsskift. Dessutom får teammedlemmarna sina arbetsscheman direkt i sina mobiltelefoner, vilket gör det enkelt att planera, byta skift eller lämna in ledighetsansökningar utan ändlösa diskussioner fram och tillbaka.

Chefer kan skapa återanvändbara schemamallar för återkommande skift, vilket sparar tid vid veckoplaneringen. Plattformen stöder också flera arbetsplatser, vilket möjliggör enkel schemaläggning och kommunikation mellan olika platser.

Slings bästa funktioner

Spåra projektets arbetskostnader i realtid för att undvika överkonsumtion och hantera övertid.

Tilldela uppgifter direkt till skift för att klargöra ansvarsområden och säkerställa ansvarsskyldighet.

Skicka automatiska påminnelser via SMS eller appmeddelanden för att minimera förseningar.

Lagra anställdas dokument på ett säkert sätt för enkel åtkomst till certifieringar och efterlevnadsregister.

Begränsningar för Sling

Du kan inte kopiera enskilda skift och klistra in dem någon annanstans.

Den skickar aviseringar för chattar som du inte är involverad i.

Priser för Sling

Gratis

Premium: 2 $/månad per användare

Företag: 4 $/månad per användare

Sling-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sling?

En G2-recensent sammanfattade det så här:

Att kunna skapa återkommande skift och visualisera hur ett visst skift ska se ut sparar mycket tid och energi när man planerar ett skiftschema. Ibland uppstår mindre problem eller buggar, men inget allvarligt har hänt. Vissa åtgärder kräver relativt många klick för att utföras. Jag tycker att programvaran är ganska ”intelligent” när det gäller att gissa vilken åtgärd du vill utföra.

Att kunna skapa återkommande skift och visualisera hur ett visst skift ska se ut sparar mycket tid och energi när man planerar ett skiftschema. Ibland uppstår mindre problem eller buggar, men inget allvarligt har hänt. Vissa åtgärder kräver relativt många klick för att utföras. Jag tycker att programvaran är ganska ”intelligent” när det gäller att gissa vilken åtgärd du vill utföra.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för programvara för personalplanering kommer att växa till 1,36 miljarder dollar fram till 2033. Den kommer att växa med en samlad årlig tillväxttakt på 12,1 % under prognosperioden.

3. Connecteam (Bäst för mobil personalhantering)

via Connecteam

Att hantera en personalstyrka utan fasta arbetsplatser lämnar utrymme för misstag, missade uppdateringar och ineffektivitet. Connecteam är en plattform för personalhantering för bygg-, fälttjänst-, detaljhandels- och hotellbranschen.

Verktyget gör det enkelt att tilldela specifika uppgifter med detaljerade checklistor, förfallodatum och bifogade filer, så att alla är synkroniserade, oavsett om de är på plats eller på resande fot. För att säkerställa proaktiv kommunikation kan det rulla ut en intern chatt, uppdatera flödet och göra omedelbara undersökningar, så att viktig information når rätt team vid rätt tidpunkt.

Connecteams bästa funktioner

Dela engagerande innehåll, såsom videor, bilder, PDF-filer och meddelanden, för att öka medarbetarnas engagemang.

Anpassa åtkomstbehörigheter för användare, roller och grupper för att säkerställa att rätt personer ser rätt information.

Gör det möjligt för anställda att själva hantera vanliga HR-behov, såsom ledighetshantering och åtkomst till företagets policyer.

Främja en positiv kultur med funktioner för kollegial erkänsla och feedback för att fira prestationer och milstolpar.

Begränsningar för Connecteam

Begränsade verktyg för att skapa kurser, text och frågesporter

Teckensnittet kan inte anpassas.

Priser för Connecteam

Gratis

Grundläggande: 35 USD/månad per användare

Avancerad: 59 $/månad per användare

Expert: 119 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Connecteam?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Att ställa in skiften i gruppvy gör det lättare att se över dem med ett ögonkast. Den gröna bekräftade eller accepterade punkten är mycket användbar när vi vill se om tränarna har sett sina skift. Skiften som raderas kan ha raderats av misstag, och det skulle vara bra om det fanns ett backup-område där vi kunde hämta tillbaka dem.

Att ställa in skiften i gruppvy gör det lättare att se över dem med ett ögonkast. Den gröna bekräftade eller accepterade punkten är mycket användbar när vi vill se om tränarna har sett sina skift. Skiften som raderas kan ha raderats av misstag, och det skulle vara bra om det fanns ett backup-område där vi kunde hämta tillbaka dem.

💡 Proffstips: Pareto-schemaläggning är en utmärkt metod. Fokusera 80 % av din schemaläggning på dina mest pålitliga teammedlemmar för att täcka den centrala arbetsbelastningen och 20 % på nyare eller flexibla medarbetare för att fylla luckorna. Minimerar riskerna och håller kvaliteten hög.

4. Deputy (Bäst för automatiserad skiftplanering)

via Deputy

Deputy är en omfattande plattform för personalhantering med en inbyggd AI-driven funktion för automatisk schemaläggning. Den utnyttjar efterfrågeprognoser, försäljningstrender, säsongsvariationer och arbetslagstiftning för att automatiskt generera optimerade scheman med ett enda klick.

Verktyget tar hänsyn till medarbetarnas tillgänglighet, kvalifikationer och arbetsbudgetar för att minimera det administrativa arbetet och minska onödiga lönekostnader. Med Deputy kan du skapa scheman från grunden, kopiera tidigare schemamallar och justera dem för att hantera ändringar i sista minuten.

Deputy bästa funktioner

Referera till godkända ledigheter och certifieringar för att undvika schemaläggningskonflikter.

Gör det möjligt för anställda att stämpla in och ut med mobila enheter, webbläsare eller biometrisk ansiktsigenkänning.

Godkänn, redigera och exportera digitala tidrapporter smidigt till integrerade lönesystem.

Kommunicera viktiga meddelanden eller uppdateringar med inbyggda nyhetsflöden eller meddelandeverktyg.

Begränsningar för Deputy

Det är svårt att skapa scheman utan att radera den tidigare versionen.

Fliken "Personer" inkluderar inte chefer och deras överordnade.

Deputy-priser

Schemaläggning: 4,50 $/månad per användare

Tid och närvaro: 4,50 $/månad per användare

Premium: 6 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Deputy

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Deputy?

Se vad denna recensent hade att säga:

Jag har använt Deputy regelbundet för schemaläggning och tidshantering på jobbet, och det har varit otroligt hjälpsamt. Gränssnittet är intuitivt och gör det väldigt enkelt att planera arbetsskift och kommunicera med teamet. Ibland kraschar mobilappen eller loggar ut dig oväntat.

Jag har använt Deputy regelbundet för schemaläggning och tidshantering på jobbet, och det har varit otroligt hjälpsamt. Gränssnittet är intuitivt och gör det väldigt enkelt att planera arbetsskift och kommunicera med teamet. Ibland kraschar mobilappen eller loggar ut dig oväntat.

💡 Proffstips: Gör ditt schema lätt att överblicka. Använd till exempel blått för receptionen, rött för tekniker och grönt för chefer. Visuell tydlighet = färre missförstånd.

5. When I Work (Bäst för enkel skift- och jobbuppföljning)

via When I Work

Om du leder ett skiftbaserat team gör When I Work schemaläggningen mindre stressig. Med praktiska schemamallar för att skapa och justera arbetsplaner kan du enkelt kontrollera dina anställdas scheman. Funktioner som återkommande skift och automatisk schemaläggning baserat på tillgänglighet sparar massor av tid.

En av de bästa fördelarna? Anställda kan själva hantera sina scheman. De kan begära ledighet, byta skift och uppdatera sin tillgänglighet direkt i appen. Skiftbyten sker automatiskt via en digital tavla, vilket minskar paniken i sista minuten. Plattformen gör också kommunikationen superenkel med inbyggd meddelandefunktion.

De bästa funktionerna i When I Work

Spåra tidshantering och närvaro med en digital klocka som är tillgänglig från alla enheter.

Övervaka närvaro, förseningar och frånvaro och skapa detaljerade rapporter om arbetskraftskostnader och trender.

Få automatiska aviseringar om kommande skift, schemaändringar och andra viktiga händelser.

Integrera lönehanteringen smidigt genom att synkronisera arbetade timmar med leverantörer som ADP, Gusto och Paychex.

Begränsningar i When I Work

Det finns ingen kopiera/klistra in-funktion för scheman för tidigare och kommande veckor.

Chat-funktionen är buggig och långsam.

Priser för When I Work

Enkel plats eller schema: 3 $/månad per användare

Flera platser eller scheman: 5 $/månad per användare

Betyg och recensioner av When I Work

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om When I Work?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

Appen är bra, men gränssnittet kan ibland vara lite klumpigt och ointuitivt. Tidsregistreringsfunktionen fungerar, men den är inte alltid smidig, och vissa användare rapporterar problem med att synkronisera timmarna korrekt. Dessutom kan aviseringar ibland försenas, vilket leder till förvirring om skiftbyten.

Appen är bra, men gränssnittet kan ibland vara lite klumpigt och ointuitivt. Tidsregistreringsfunktionen fungerar, men den är inte alltid smidig, och vissa användare rapporterar problem med att synkronisera timmarna korrekt. Dessutom kan aviseringar ibland försenas, vilket leder till förvirring om skiftbyten.

6. 7shifts (Bäst för uppgiftshantering för restaurangpersonal)

via 7shifts

7shifts är uttryckligen utvecklat för restaurangbranschen, vilket gör det till en självklar plattform för personalplanering och arbetsledning. Det hjälper chefer att skapa scheman snabbare baserat på medarbetarnas tillgänglighet och personalbehov. Medarbetarna får ett enkelt sätt att kontrollera sina skift, begära ledighet och hålla kontakten med sitt team via mobilappen.

Dessutom fungerar 7shifts bra med populära POS- och lönesystem, vilket hjälper restauranger att minska administrativt arbete. Dess djupa fokus på de unika dagliga behoven hos restaurangteam skiljer det från mer allmänna schemaläggningsverktyg.

7shifts bästa funktioner

Gör det möjligt för anställda att byta, erbjuda eller begära skift med chefens godkännande, uppdatera schemat automatiskt och meddela berörd personal.

Spåra anställdas arbetstider, raster och övertid noggrant med funktioner som geofencing och ansiktsigenkänning.

Övervaka och kontrollera arbetskraftskostnaderna genom att sätta upp arbetsmål baserade på prognostiserad försäljning.

Skapa automatiska rapporter om schemaläggning, närvaro och arbetsstatistik för enkel månadsanalys eller analys på begäran.

Begränsningar för 7shifts

Det är svårt att navigera bland öppna skift

Användarna klagar över att programmet ibland krånglar för personalen och låser dem ute från verktyget.

Priser för 7shifts

Kostnad: Gratis

Entré: 31,99 $/månad per plats

The works: 69,99 $/månad per plats

Gourmet: Från 135 USD/månad per plats

7shifts betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om 7shifts?

Direkt från en G2-recension:

Jag älskar appen, den ger oss stor flexibilitet när vi loggar importanteckningar mellan chefer, kontrollerar försäljning och arbetskraftsprocent och gör meddelanden till personalen... Vi måste också vara mycket försiktiga när vi inte stänger webbläsaren, eftersom saker inte sparas förrän du stänger den. Det är därför svårt när flera personer arbetar med schemat, eftersom det mycket lätt kan återställas till den ursprungliga mallen.

Jag älskar appen, den ger oss stor flexibilitet när vi loggar importanteckningar mellan chefer, kontrollerar försäljning och arbetskraftsprocent och gör meddelanden till personalen... Vi måste också vara mycket försiktiga när vi inte stänger webbläsaren, eftersom saker inte sparas förrän du stänger den. Det är därför svårt när flera personer arbetar med schemat, eftersom det mycket lätt kan återställas till den ursprungliga mallen.

🤝 Vänlig påminnelse: Överkommunikation > underkommunikation. Skicka alltid uppdateringar eller ändringar av arbetsskift via appmeddelanden, SMS och e-post för att undvika dramatik av typen ”Jag visste inte”.

7. Humanity (Bäst för komplex schemaläggning i företag)

via Humanity

Humanity är ett stabilt system för personalplanering som hjälper dig att förutsäga personalbehov, skapa scheman som uppfyller kraven och sänka arbetskraftskostnaderna. Anställda kan byta skift, begära ledighet eller uppdatera sin tillgänglighet direkt från sina telefoner.

Plattformen automatiserar kontroller för att säkerställa att företagen följer arbetslagstiftningen och fackliga regler, samtidigt som den erbjuder inbyggda mallar för uppgiftshantering, tidrapportering och ledighetshantering så att allt finns samlat på ett ställe. Du får också detaljerade rapporter och insikter för att bättre förstå personalens prestationer och arbetskraftskostnader.

Humanitys bästa funktioner

Prognosera personalbehovet och optimera scheman med hjälp av AI-driven prognostisering baserad på KPI:er som försäljning och kundvolym.

Hantera medarbetarprofiler med kompetens, tillgänglighet och ledighetsansökningar för att förenkla skiftfördelning och schemaläggning.

Kommunicera med anställda via automatiserade e-postmeddelanden, SMS, push-meddelanden och chatt i appen på datorn och mobilen.

Mänskliga begränsningar

Exportformatet måste justeras efter nedladdningen.

Det tolererar inte avvikelser i tidsplaneringen.

Humanity-prissättning

Anpassad prissättning

Humanity-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Humanity?

Här är vad en användare hade att säga om Humanity:

När användarna väl har lärt sig att redigera tillgänglighet i kalendern är programmet enkelt att använda. Det krävs bara några få klick för att blockera tid i kalendern, och den uppdateras kontinuerligt... Appen synkroniserades inte bra med webbplatsen; poster gjordes i appen men gick inte att hitta på webbplatsen...

När användarna väl har lärt sig att redigera tillgänglighet i kalendern är programmet enkelt att använda. Det krävs bara några få klick för att blockera tid i kalendern och den uppdateras kontinuerligt... Appen synkroniserades inte bra med webbplatsen; inmatningar gjordes i appen men fanns inte på webbplatsen...

💡 Proffstips: Använd 3C-regeln för skiftplanering. Innan du slutför ett schema, fråga dig själv: Täckning: Är alla skift bemannade? Regelefterlevnad: Följer vi arbetslagstiftningen, reglerna för raster och övertidsbegränsningar? Kommunikation: Har vi kommunicerat allt tydligt?

8. BuildOps (Bäst för fältservice)

via BuildOps

BuildOps är ett program för personalplanering som är skräddarsytt för kommersiella entreprenörer och fältserviceföretag. Det erbjuder även anpassningsbara rapporter och analyser, vilket ger företagen tydlig insyn i KPI:er, arbetskraftskostnader, projektets framsteg och tjänsternas lönsamhet.

En av BuildOps mest framstående funktioner är dess inbyggda app för fälttekniker. Tekniker kan komma åt arbetsorder, kundhistorik, utrustningsdata och jobbuppgifter direkt från sina smartphones eller surfplattor, även offline. De kan också registrera signaturer, ladda upp foton, dokumentera sitt arbete och skapa fakturor på plats, vilket bidrar till att påskynda faktureringen och minska antalet fel.

BuildOps bästa funktioner

Spåra tekniker och jobb för att få insyn i fältverksamheten och optimera resursfördelningen.

Hantera arbetsorder, offerter, kontrakt och dagliga loggar från en samlad instrumentpanel.

Integrera med redovisningssystem som QuickBooks för att förenkla fakturering, fakturering och ekonomisk uppföljning.

Begränsningar för BuildOps

Du kan inte skicka fakturor direkt till kunder från plattformen.

Det är svårt att skapa anpassningsbara formulär

Priser för BuildOps

Anpassad prissättning

BuildOps betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BuildOps?

Enligt en recensent:

Build Ops är för närvarande anpassat för mycket stora organisationer. De hävdar att detta är avsiktligt med tanke på att mindre organisationer kommer att växa med åren. Vi förstår tanken bakom detta, men tills vi når den punkten har vi faktiskt sett mer administrativt arbete inom vissa områden. Build Ops förutsätter att vissa medarbetare sitter på specifika platser för att kunna hantera sina arbetsflöden.

Build Ops är för närvarande anpassat för mycket stora organisationer. De hävdar att detta är avsiktligt med tanke på att mindre organisationer kommer att växa med åren. Vi förstår tanken bakom detta, men tills vi når den punkten har vi faktiskt sett mer administrativt arbete inom vissa områden. Build Ops förutsätter att vissa medarbetare sitter på specifika platser för att kunna hantera sina arbetsflöden.

💡 Proffstips: Låt medarbetarna ange sin tillgänglighet som: ✅ Grönt: Fullt tillgängligt

🟡 Gul: Kan fungera vid behov

🔴 Rött: Ej tillgängligt Färgkodning och visuella köer kan vara ett utmärkt sätt att få en överblick över personalens schema. Det kan också hjälpa dig att fatta snabba och säkra beslut om schemaläggningen.

9. Buddy Punch (bäst för grundläggande tidrapportering för anställda)

via Buddy Punch

Buddy Punch är en enkel men effektiv lösning för tidrapportering och schemaläggning för anställda, särskilt populär för små till medelstora företag. Dess mångsidiga incheckningsalternativ gör att den sticker ut. Anställda kan checka in och ut via webbläsare, mobilappar eller till och med ett unikt QR-kodsystem.

För att lägga till ett extra lager av ansvarsskyldighet erbjuder Buddy Punch även GPS-spårning, IP-adresslåsning och till och med fotokapning vid stämpling, så att chefer alltid vet var och när teammedlemmarna stämplar in. Dessutom säkerställer automatiska varningar och aviseringar att alla hålls uppdaterade i realtid.

Buddy Punch bästa funktioner

Övervaka närvaro i realtid , varningar om övertid och få aviseringar när anställda närmar sig övertidsgränserna.

Hantera betald ledighet (PTO) med anpassningsbara ackumuleringsregler och självbetjäningsalternativ för anställda att begära eller ange semester, sjukdom eller personlig ledighet.

Tilldela jobb- och avdelningskoder för detaljerad projekt- och uppgiftsuppföljning, så att du kan analysera arbetskraftskostnader per kund, jobb eller plats.

Begränsningar för Buddy Punch

Överdrivna e-postmeddelanden kan vara lite överväldigande.

Appen skickar inga påminnelser om att logga in eller ut vid skiftets början och slut.

Buddy Punch-priser

Startpaket: 5,49 $/månad per användare + 19 $ i grundavgift per månad

Pro: 6,99 $/månad per användare + 19 $ i grundavgift per månad

Enterprise: 11,99 $/månad per användare + 19 $ i grundavgift per månad

Buddy Punch-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buddy Punch?

En användare delade med sig av följande feedback:

Jag gillade verkligen att appen var så koncis, vilket innebär att man inte behövde klicka så många gånger för att förstå dess funktioner... Jag tycker att den behöver lite mer anpassningsmöjligheter, det skulle vara ett plus om appen var lite mer tilltalande för ögat.

Jag gillade verkligen att appen var så koncis, vilket innebär att man inte behövde klicka så många gånger för att förstå dess funktioner... Jag tycker att den behöver lite mer anpassningsbara element, det skulle vara ett plus om appen var lite mer tilltalande för ögat.

10. Planday (Bäst för hantering av timanställd personal)

via Planday

Planday är en modern lösning som är lika enkel att använda för anställda som den är kraftfull för chefer. Den hjälper företag att följa arbetslagstiftningen och interna regler genom att automatisera sådant som kontraktshantering, tillämpning av rasttider och dokumentationsspårning. Detta är särskilt användbart för branscher med strikta arbetsregler eller fackliga avtal.

En annan utmärkande funktion är Plandays fokus på kontroll av arbetskraftskostnader. Programmet erbjuder prognoser för arbetskraftskostnader i realtid när du skapar scheman, vilket hjälper företag att hålla sig inom budgeten. Plattformen integreras med många löne-, POS- och HR-system, såsom ADP, Xero, QuickBooks och många fler. Dess öppna API gör det också möjligt för företag att skapa anpassade anslutningar.

Plandays bästa funktioner

Gör det möjligt för personalen att byta skift, begära ledighet och hantera sin tillgänglighet via en självbetjäningsportal.

Övervaka analyser i realtid och skapa anpassade rapporter för bättre insikter om personalen och bättre beslutsfattande.

Lagra viktiga dokument på ett säkert sätt och möjliggör elektroniska signaturer för kontrakt och onboarding.

Begränsningar i Planday

Mobilappen har lång laddningstid.

Det är inte särskilt flexibelt, och problem löses inte enkelt på grund av dålig kundservice.

Plandays priser

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Planday

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

💡 Proffstips: Använd ett roterande skiftschema för verksamhet som pågår dygnet runt. Skapa ett repeterbart mönster, till exempel fyra dagar på och fyra dagar ledigt, och rotera teamen mellan olika skift varje vecka eller varannan vecka.

Planera din framgång med ClickUp

Att välja rätt programvara för personalplanering kan göra stor skillnad för hur effektivt ditt team hanterar scheman.

Oavsett om du leder ett litet team eller övervakar storskaliga verksamheter kan rätt programvara hjälpa dig att effektivisera processer, öka lönsamheten, minska fel och förbättra den totala produktiviteten.

Om du letar efter ett flexibelt och skalbart alternativ är ClickUp det bästa valet.

Med kraftfulla nyckelfunktioner för schemaläggning, integrationer med HR, programvara för byggbranschen och lönesystem, samt möjligheten att spåra arbetade timmar och hantera uppgifter och resurser, är den utformad för att anpassas efter ditt teams behov, oavsett storlek.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅