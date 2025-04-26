De 10 bästa alternativen till Day One Journal för organiserad journalföring

Day One har varit en populär dagboksapp för författare, dagboksskrivare och produktivitetsentusiaster, och är känd för sitt eleganta gränssnitt och sin användarvänlighet.

Men om du har hamnat här är det troligt att det inte längre uppfyller dina behov. Kanske vill du ha mer kontroll över dina data eller funktioner som bättre stöder långformigt skrivande, humörspårning eller målsättning. Kanske känns prenumerationskostnaden inte längre motiverad för vad du får.

Oavsett vad som fick dig att ompröva Day One är den goda nyheten att du har många alternativ att välja mellan. Från integritetsfokuserade dagboksappar till säkra molnbaserade verktyg som även fungerar som personliga kunskapsbaser – alternativen på denna lista erbjuder mer än bara en plats att skriva ner dina tankar.

I den här guiden går vi igenom 10 av de bästa alternativen till Day One som ger dig flexibilitet och funktioner som är utformade för att växa med din journalföring.

Varför välja alternativ till Day One Journal?

Day One har visserligen förtjänat sin plats som en av de bästa dagboksapparna, men den har sina begränsningar, särskilt för användare med föränderliga behov eller arbetsflöden.

Här är varför många byter:

Begränsad plattformsflexibilitet : Day One är främst utvecklad för Apple-användare. Om du behöver smidig åtkomst via Android, Windows eller webben kan du uppleva begränsningar.

Prisfrågor : Den kostnadsfria versionen av den : Den kostnadsfria versionen av den digitala dagboksappen har begränsad funktionalitet, och premiumabonnemanget kanske inte är värt kostnaden för tillfälliga eller prismedvetna användare.

Bullet journaling: Day One saknar inbyggda strukturer Day One saknar inbyggda strukturer för bullet journaling , såsom snabb loggning, uppgiftsmigrering eller symbolbaserad indexering.

Funktionsbrister : Day One är bra för dagliga loggar. Men det saknar avancerade funktioner som vanespårning, humöranalys eller djup sökning i inlägg, vilket alla erbjuds av andra verktyg.

Produktivitetsintegration: Om du vill kombinera journalföring med uppgiftshantering, kalendersynkronisering eller måluppföljning finns det alternativ som erbjuder fler produktivitetsfunktioner.

De bästa alternativen till Day One Journal i korthet

Här är en snabb översikt över de 10 bästa alternativen till Day One Journal:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Pris ClickUp – ClickUp Docs för samarbetsbaserad, AI-driven journalföring – ClickUp Notepad för snabba anteckningar – ClickUp AI för att sammanfatta anteckningar, skapa poster baserade på utfört arbete, chattmeddelanden etc. – Hundratals anpassningsbara mallar Bäst för strukturerad daglig journalföring med uppgiftshantering och målsättning. Gratis grundversion Notion – Anpassat journalföringssystem – Länkade databaser – Återanvändbara dagliga mallar Bäst för att spåra vanor inom ett anpassat journalarbetsområde Gratis grundversion Evernote – Dagliga påminnelser – Lösenordsskydd – Inbäddade videor, ljud Bäst för kunskapsinsamling, journalföring och snabb organisering av anteckningar. Gratis grundversion Grid Diary – Strukturerade uppmaningar – Widgets, såsom "Händelse", "Minne" och "Citat" Bäst för minimalistisk journalföring och självreflektion Gratis grundversion Diarium – Tal-till-text för handsfree-dagboksskrivande – Kalendervy – Vanespårning Bäst för en enkel, strukturerad och mediarik journalföringsupplevelse. Gratis grundversion Resan – Konvertera dagboksanteckningar till fotoböcker – Lösenordsskyddat – Kalender-, tidslinje- och atlasvy Bäst för att dokumentera resor och personliga milstolpar Gratis grundversion Joplin – Markdown-formatering – Hierarkisk struktur – AI-assistent, Jarvis Bästa open source-appen för strukturerad journalföring och detaljerad organisation Gratis grundversion Penzu – Avancerad sökning – Time Capsule-funktion för att skicka anteckningar till ditt framtida jag Bäst för privat journalföring med autosave och framtida meddelanden till dig själv. Gratis grundversion Daylio – Daglig loggning av humör och aktiviteter för att spåra och övervaka mönster – Lista- eller kalendervy Bäst för att spåra humör och aktiviteter med visuella insikter Gratis grundversion Obsidian – Fri layout där du kan dra anteckningar, bilder osv. – Dubbelriktad länkning och visuella kartor över dagboksanteckningar Bäst för sammankopplad journalföring med länkar, grafisk vy och anpassning av plugins. Gratis grundversion

Nu när du vet varför Day One kanske inte längre är rätt val för dig, låt oss dyka in i de bästa alternativen som erbjuder mer flexibilitet, bättre funktioner och en dagboksupplevelse som är anpassad efter dina behov:

1. ClickUp (Bäst för strukturerad daglig journalföring med uppgiftshantering och målsättning)

Håll personliga eller arbetsrelaterade reflektioner nära din uppgiftshantering med ClickUp Docs.

Om din journalföringsrutin har börjat kännas splittrad, eller om dina anteckningar är begravda någonstans mellan flera journaler, kan ClickUp vara den struktur du saknar.

Denna app för arbete fungerar även som en kraftfull plattform för journalföring. Författare, yrkesverksamma och produktivitetsentusiaster använder ClickUp som sin bästa app för journalföring. Den organiserar dina reflektioner och att göra-listor, gör dem sökbara och kopplar samman allt till en större helhet.

En av de mest framstående funktionerna i denna gratisapp är ClickUp Docs, som gör journalföring till en smidig, samarbetsinriktad och organiserad vana.

Logga dagliga aktiviteter, lägg till andra dagboksanteckningar och gör vardagliga texter tilltalande med ClickUp Docs.

Du kan skapa ett nytt dokument för varje dag, lägga veckologgar i mappar och till och med länka poster till specifika uppgifter eller mål. För att göra det visuellt tilltalande kan du lägga till rubriker, tabeller, checklistor och anpassade fält för att formatera dina tankar precis som du vill.

Du kan skapa flera journaler i ClickUp, och de är helt gratis. Skapa till exempel en mapp med namnet "Online Journaling" och skapa dokument för olika ändamål inuti den. Det kan vara allt från en idélogg till en tacksamhetsdagbok eller veckovisa reflektioner. Varje dokument fungerar som en fristående journal, men du kan använda inbäddade sidor för att dela upp dem i dagliga loggar, månatliga översikter och ämnesspecifika anteckningar.

För att göra journalföringen ännu smidigare, särskilt för snabba tankar och dagliga reflektioner, erbjuder ClickUp Notepad ett snabbt och distraktionsfritt sätt att anteckna saker när inspirationen slår till.

Fånga tankar, idéer, grova brainstorms och reflektioner med ClickUp Notepad.

Anledningen till att det är en av de mest populära dagboksapparna är att du kan lägga till checklistor för återkommande rutiner, formatera med rubriker och markeringar. Du kan även gå ett steg längre och bädda in videor eller kalkylblad för att göra din dagbok mer visuell.

Och om en flyktig anteckning blir genomförbar, omvandla den till en uppgift, komplett med förfallodatum, ansvariga och prioriteringar. Varje ny anteckning kan utvecklas till brainstorming , planering och djupare måluppföljning .

Om du vill ta din journalföring ett steg längre än att bara skriva och faktiskt interagera med dina tankar, ClickUp Brain lägger till ett AI-drivet lager som hjälper dig att göra just det.

Låt oss säga att du har använt ClickUp Docs för att föra dagbok för produktivitet eller för att snabbt skriva ner dina tankar i Anteckningar. ClickUp Brain kan omedelbart söka igenom alla dina anteckningar och hämta insikter, sammanfattningar eller specifika anteckningar genom att ställa en fråga på naturligt språk, till exempel ”Vad reflekterade jag över förra tisdagen?” eller ”Sammanfatta mina tankar om återhämtning från utbrändhet. ”

Ta upp tidigare händelser, sammanfatta tankar och få precisa svar varje gång med ClickUp Brain.

Till skillnad från andra journaleringsappar låter ClickUp Brain dig automatiskt generera uppmaningar baserade på dina journaleringsteman, omvandla insikter till en att göra-lista eller skapa uppföljningsfrågor för att utforska återkommande tankar.

Den digitala dagboken är kontextmedveten och hjälper dig att koppla ihop punkterna mellan dagar, veckor eller till och med månader av personligt skrivande.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på sömlös integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problemen med AI-användning samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskaper i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

ClickUps bästa funktioner

Förvandla dagboksanteckningar till strukturerade, genomförbara uppgifter med hjälp av ClickUp Tasks , komplett med förfallodatum, prioriteringar och ansvariga personer om det behövs.

Ställ in smarta påminnelser med ClickUp Reminders för att följa upp tankar, reflektera över din dag eller återkomma till en idé vid rätt tidpunkt.

Spåra personlig utveckling, produktivitetsmål eller milstolpar för att bygga vanor med ClickUp Goals och visualisera framsteg över tid.

Använd ClickUp Brains AI-skrivassistent för att sammanfatta långa anteckningar, generera dagliga påminnelser eller till och med brainstorma nya inlägg under dina brainstormingsessioner på flera enheter.

Begränsningar för ClickUp

De omfattande funktionerna i denna populära journalapp har en inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Jag behöver en blogg för att skriva om allt jag gillar med ClickUp. De har allt: uppgifter (i listvy, tabellvy, tavelvy, kalendervy, kartvy osv.), dokument, AI, instrumentpaneler och automatiseringar. Du kan dela offentliga länkar till uppgifter eller dokument. Uppgifterna har en aktivitetsflik så att du kan se all historik om den uppgiften. Det är så flexibelt och professionellt. Med ClickUp som din enda app finns det inga ursäkter för att inte vara extremt produktiv.

Jag behöver en blogg för att skriva om allt jag gillar med ClickUp. De har allt: uppgifter (i listvy, tabellvy, tavelvy, kalendervy, kartvy osv.), dokument, AI, instrumentpaneler och automatiseringar. Du kan dela offentliga länkar till uppgifter eller dokument. Uppgifterna har en aktivitetsflik så att du kan se all historik om den uppgiften. Det är så flexibelt och professionellt. Med ClickUp som din enda app finns det inga ursäkter för att inte vara extremt produktiv.

2. Notion (bäst för att spåra vanor inom ett anpassat journalarbetsområde)

via Notion

Om din journalföringsstil lutar åt visuell struktur eller daglig vanespårning kan Notion kännas som hemma.

Du kan skapa dedikerade dagboksidor för varje dag, bädda in media, spåra ditt humör och designa mallar för morgonreflektioner eller slutet av dagen-genomgångar. Med Notion kan du skapa obegränsat med dagböcker för att dokumentera dina dagliga, veckovisa och periodiska aktiviteter och vanor.

Notion kan också koppla din digitala journal till ditt bredare system, till exempel genom att länka den till din att göra-lista, innehållskalender eller projektplan.

Notions bästa funktioner

Skapa ett helt anpassat journalföringssystem med inbäddade sidor, länkade databaser och återanvändbara dagliga mallar.

Bädda in videor, ljud, bilder och filer direkt i journalanteckningar för mer omfattande dokumentation.

Länka dagboksidor till uppgifter, projekt eller mål med hjälp av relationsdatabaser för kontextmedveten produktivitet.

Notions begränsningar

Appen kan bli resurskrävande, vilket ibland kan bromsa prestandan eller öka minnesanvändningen även för enkla anteckningsuppgifter.

Den kostnadsfria appen har en begränsad uppladdningsstorlek på 5 MB, så om din dagbok innehåller PDF-filer, flera foton eller ljudinspelningar kommer du snabbt att få slut på lagringsutrymme.

Notions prissättning

Gratis för alltid

Plus : 12 dollar per plats/månad

Företag : 18 dollar per plats/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

3. Evernote (Bäst för att samla kunskap, föra dagbok och organisera snabba anteckningar)

via Evernote

Med kraftfulla sökfunktioner och smidig synkronisering mellan enheter håller Evernote dina minnen och tankar välorganiserade. För varje dagboksanteckning kan du skapa en ny anteckning och använda ett konsekvent, datumbaserat titelformat, till exempel ”2025-04-23 Dagboksanteckning”. På så sätt håller du dina anteckningar i kronologisk ordning och gör det enklare att se tillbaka på specifika dagar.

Med detta alternativ till Day One Journal kan du lägga till taggar som #arbete, #personligt, #resor, #idéer eller #tacksamhet, vilket gör det enkelt att filtrera och hitta inlägg baserat på teman eller ämnen. Om du stöter på artiklar eller citat som inspirerar dig kan du klippa in dem direkt i din dagbok och reflektera över dem senare.

Evernotes bästa funktioner

Förbättra dina anteckningar genom att lägga till bilder, skärmdumpar eller till och med röstmemon.

Ställ in dagliga påminnelser – antingen på morgonen eller på kvällen – för att uppmuntra konsekvens och göra journalföring till en del av din rutin.

Lås dina anteckningar eller hela anteckningsboken med lösenordsskydd för att hålla dina tankar säkra.

Evernotes begränsningar

Evernotes gratisversion är begränsad till endast 60 MB utrymme per månad, och du får bara använda den på två enheter samtidigt.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt : 14,99 $/månad

Professional : 17,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Evernote?

Här är en recension från G2:

Jag har använt Evernote länge för anteckningar och kunskapshantering. Appen har ett enkelt och tydligt användargränssnitt och synkroniseras snabbt mellan alla enheter.

Jag har använt Evernote länge för anteckningar och kunskapshantering. Appen har ett enkelt och tydligt användargränssnitt och synkroniseras snabbt mellan alla enheter.

4. Grid Diary (bäst för minimalistisk journalföring och självreflektion)

via Grid Diary

Grid Diary är en användarvänlig dagboksapp och ett alternativ till Day One Journal som använder ett rutnätformat för att hjälpa dig att reflektera på ett meningsfullt sätt utan att känna dig överväldigad. Istället för att skriva långa, öppna dagboksanteckningar erbjuder appen en serie strukturerade frågor varje dag för guidad reflektion.

Eftersom anteckningarna är korta och strukturerade behöver du bara 5 till 10 minuter om dagen, vilket gör det till en hållbar vana även för dig som har ett fullspäckat schema.

Grid Diary bästa funktioner

Skapa eller anpassa ditt rutnät med uppmaningar som passar dina personliga eller professionella mål.

Utvärdera dina övergripande mål, granska din personliga utveckling och identifiera återkommande mönster eller teman.

Lägg till, ta bort och ordna om widgets, såsom "Händelse", "Minne" och "Citat" för en mer personlig upplevelse.

Begränsningar för Grid Diary

Verktyget erbjuder endast enkla tidslinjevyer och dagliga loggar och stöder inte avancerad analys eller produktivitetsdashboards.

Priser för Grid Diary

Gratis

Medlemskap: 2,99 $/månad

Betyg och recensioner av Grid Diary

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Diarium (Bäst för en enkel, strukturerad och mediarik dagboksupplevelse)

via Diarium

Diarium skapar automatiskt en post för varje dag, vilket gör det enkelt att skapa en daglig journalföringsvana. Om du föredrar att prata framför att skriva, låter Day One Journal-alternativet dig spela in dina tankar direkt eller använda tal-till-text för handsfree-journalföring – perfekt för reflektioner på språng eller när du är för trött för att skriva.

Du kan se vilka dagar du har skrivit dagbok med "Kalendervyn" eller bläddra igenom dina anteckningar i ett tidslinjeformat för att granska månatliga reflektioner och kontrollera konsistensen.

Diariums bästa funktioner

Förvandla dina anteckningar till en resedagbok med information om plats, väder och stegantal.

Visar dina foton, kalenderbokningar, inlägg på sociala medier eller träningsdata genom integration med Instagram, Microsoft To Do, Google Fit etc.

Få statistik om hur ofta du skriver i din dagbok, hur många dagar i rad du har skrivit och hur många ord du har skrivit för effektiv vanespårning.

Diariums begränsningar

Det stöder inte realtidssamarbete eller delade journalanteckningar.

Priser för Diarium

Gratis

Pro-version: 9,99 $ (engångsavgift)

Diarium-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Diarium?

Här är en recension från Apple App Store:

Jag älskar den här appen. Den gör det enkelt att skriva dagliga anteckningar, hitta tidigare anteckningar och flytta anteckningar från andra appar till den här.

Jag älskar den här appen. Den gör det enkelt att skriva dagliga anteckningar, hitta tidigare anteckningar och flytta anteckningar från andra appar till den här.

6. Journey (Bäst för att dokumentera resor och personliga milstolpar)

via Journey

Journey är en digital dagboksapp som automatiskt lägger till tidsstämplar och platsdata för att ge dina dagboksanteckningar ett meningsfullt sammanhang. Appens kalender-, tidslinje- och atlasvyer gör att du kan se din dagboksaktivitet över tid och återvända till anteckningar baserat på datum eller plats. Du kan också spåra humör och dagliga aktiviteter, vilket kan hjälpa dig att identifiera känslomässiga mönster och förbättra ditt mentala välbefinnande.

Journeys bästa funktioner

Lägg till foton, videor, ljudinspelningar, väderdata och platstaggar till dina inlägg.

Exportera poster till PDF eller DOCX och konvertera dem till vackert formaterade fotoböcker.

Skydda dina inlägg med lösenord, fingeravtryck eller Face ID.

Resebegränsningar

Vissa användare har rapporterat att molnlagringen har begränsat utrymme och begränsat antal journalanteckningar, vilket kan göra webbappversionen begränsad.

Priser för Journey

Gratis

Medlemskap : 4,17 $/månad (faktureras årligen)

Livstid: 199,99 dollar

Resebetyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Joplin (Bästa open source-appen för strukturerad journalföring och detaljerad organisation)

via Joplin

Alternativet till Day One Journal, Joplin, är en öppen källkodsapp för anteckningar som du enkelt kan använda för att skriva dagbok, särskilt om du föredrar en mer strukturerad och anpassningsbar upplevelse. Den stöder Markdown-formatering, vilket gör att du kan skapa inlägg med bilder, videor, PDF-filer och länkar.

Med anteckningsböcker och underanteckningsböcker kan du organisera dina anteckningar i en tydlig, hierarkisk struktur, så att relaterade ämnen hålls grupperade och är lättillgängliga. Och plugin-programmet Jarvis (AI Assistant) förbättrar dina anteckningar med funktioner som sammanfattningar av innehåll, omskrivning av text och generering av innehåll, vilket gör det enkelt att förfina eller utöka dina dagboksanteckningar.

Joplins bästa funktioner

Spåra uppgifter, ställ in påminnelser och organisera listor med Joplins inbyggda funktioner för uppgiftshantering för att hantera både dina dagliga uppgifter och reflekterande skrivande på ett och samma ställe.

Spara hela webbsidor, artiklar eller utdrag med hjälp av Joplins webbläsartillägg för att enkelt kunna hänvisa till onlineinnehåll i dina dagböcker.

Synkronisera dina anteckningar mellan olika enheter med Joplin Cloud och dela dem via offentliga länkar eller använd dem för samarbete.

Joplins begränsningar

Joplin är främst utformat för personligt bruk och saknar realtidssamarbete som Google Docs eller Notion.

Priser för Joplin

Gratis

Basic: 3,40 $/månad (2,99 €/månad)

Pro: 6,81 $/månad (5,99 €/månad)

Team: 9,09 $/månad per användare (7,99 €/månad per användare)

Joplin-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Joplin?

Här är en recension från G2:

Jag älskar anteckningarnas organisatoriska struktur, där man kan ha anteckningsböcker och olika anteckningar inom dem. Jag älskar också att anteckningarna lagras i Markdown, vilket gör dem lätta att läsa. Jag använder det varje dag, och det är väldigt enkelt att använda och integrera i vardagen.

Jag älskar anteckningarnas organisatoriska struktur, där man kan ha anteckningsböcker och olika anteckningar inom dem. Jag älskar också att anteckningarna lagras i Markdown, vilket gör dem lätta att läsa. Jag använder det varje dag, och det är väldigt enkelt att använda och integrera i vardagen.

8. Penzu (Bäst för privat journalföring med automatisk sparning och meddelanden till framtida jag)

via Penzu

Penzu erbjuder en flexibel dagboksupplevelse som låter dig skriva ett obegränsat antal inlägg så att du kan dokumentera varje detalj i ditt liv utan begränsningar.

När du skriver fungerar autosave tyst i bakgrunden och ser till att dina tankar aldrig går förlorade. Författare som gillar att följa sina framsteg kommer att älska ordräkningsfunktionen, som är perfekt för att uppnå personliga mål.

Med Penzu Time Capsule kan du till och med skicka meddelanden till ditt framtida jag – ett unikt sätt att reflektera över utveckling och milstolpar. När du är redo att dela kan du välja mellan ett privat e-postmeddelande eller en offentlig delningslänk, beroende på hur personlig inlägget är.

Penzus bästa funktioner

Återupplev tidigare reflektioner enkelt med sökfunktionen och se hur långt du har kommit genom specifika minnen.

Anpassa din dagbok med unika omslag, bakgrunder och justerbara skrivblock för en mer personlig upplevelse.

Skydda dina anteckningar med krypterade dagbokslås som håller dina anteckningar privata och säkra.

Penzus begränsningar

Penzu erbjuder inte integrationer med andra appar eller tjänster, vilket kan begränsa dess användbarhet för användare som söker en mer sammankopplad dagboksupplevelse.

Penzu-priser

Gratis

Pro: 4,99 $/månad

Pro+: 9,99 $/månad

Penzu Pro+ for Life: 199,99 dollar

Penzu-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Daylio (Bäst för att spåra humör och aktiviteter med visuella insikter)

via Daylio

Daylio, ett alternativ till Day One Journal, gör det enkelt att spåra ditt humör och dina dagliga aktiviteter, vilket hjälper dig att förstå dina känslomässiga mönster med bara några få klick. Med Daylios humörspårning kan du logga dina känslor dagligen, välja mellan alternativ som "Glad", "Ledsen" eller "Orolig" och hjälper dig att upptäcka trender över tid.

Du kan till exempel skapa flera dagböcker för att följa hur umgänge med andra förbättrar ditt humör eller hur arbetsrelaterad stress påverkar dig. Appen låter dig också registrera dina dagliga aktiviteter, såsom löpning eller yoga, för att se hur specifika aktiviteter påverkar dina känslor.

Appen ger en översikt över hela året i pixlar med en visuell representation av ditt humör under hela året, så att du snabbt kan upptäcka känslomässiga mönster och trender. Du kan övervaka hur produktiv du är efter jobbet med hjälp av denna dagboksapp.

Daylios bästa funktioner

Skapa diagram och insikter som ger dig en tydlig bild av trender och mönster i ditt humör.

Växla till list- eller kalendervy för att enkelt organisera och navigera bland dina poster.

Spåra dina streaks, få belöningar för konsekventa inlägg och håll motivationen uppe med daglig loggning av humör och aktiviteter.

Daylios begränsningar

Inte idealiskt som en vanlig dagboksapp, eftersom plattformen främst är utformad för personer som är intresserade av mindfulness och självomsorg.

Priser för Daylio

Gratis

Premium: Från 4,99 $/månad

Daylio-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Daylio?

Här är en recension från Reddit:

Jag har använt Daylio sporadiskt genom åren för att följa min mentala hälsa och tycker att det har fungerat riktigt bra.

Jag har använt Daylio sporadiskt genom åren för att följa min mentala hälsa och tycker att det har fungerat riktigt bra.

via Obsidian

Med Obsidian Canvas kan du organisera dina tankar visuellt genom att dra anteckningar, bilder och annat innehåll till en fri layout. Dessutom kan du använda mallar för att skapa enhetlighet i din journalföring och skapa strukturerade inlägg för dagliga reflektioner, måluppföljning och mycket mer.

Obsidian anses också vara en av de bästa dagboksapparna och ett alternativ till Day One Journal för produktivitetsentusiaster. Den låter dig koppla samman dina anteckningar genom dubbelriktad länkning och bygga ett nätverk av relaterade idéer mellan dina anteckningar. Grafvyn visar en visuell karta över din dagbok så att du kan upptäcka mönster i dina tankar och enkelt navigera bland tidigare anteckningar när dina reflektioner växer.

Obsidians bästa funktioner

Sök snabbt i anteckningar med hjälp av taggar, nyckelord eller länkar för att hitta det du behöver utan att behöva söka igenom hela ditt arkiv.

Tagga poster för att gruppera idéer eller teman och göra din journal enklare att bläddra i och filtrera.

Återställ ändringar när som helst med versionshistoriken så att dina tidigare inlägg förblir säkra och återställningsbara.

Obsidians begränsningar

för att understryka ord, eftersom det inte finns någon knapp för det. Ibland behöver du bara förlita dig på kommandon för att utföra specifika åtgärder. Till exempel måste du använda HTML-

Obsidian-priser

Gratis

Synkronisering: 5 dollar per användare och månad

Publicera: 10 dollar per webbplats och månad

Catalyst: 25 $ engångsbetalning

Kommersiellt: 50 dollar per användare och år

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)

Effektivisera din dagliga journalföring och planering med ClickUp

Det som en gång började som en lugn plats för att logga tankar kanske nu behöver stödja mer: strukturerad planering, måluppföljning, uppgiftsintegration och till och med gemensamt antecknande.

Att föra dagbok är idag nära kopplat till produktivitet, minne och momentum. Och det är helt okej att vilja ha ut mer av din dagbok. Kanske vill du koppla inläggen till din att göra-lista, omvandla slumpmässiga tankar till mål eller använda ett arbetsutrymme för både planering och personliga insikter.

Om det låter som något för dig är ClickUp, en av de bästa journalföringsapparna, värt att utforska. Det som gör den till ett av de bästa alternativen till Day One Journal är att den har avancerade funktioner som Docs, Notepad, Tasks, Goals och AI-drivna ClickUp Brain. Alla dessa funktioner samlar reflektioner, åtgärder och tydlighet i en och samma app.

Registrera dig gratis på ClickUp för att skapa din första digitala dagbok.