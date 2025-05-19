Recension av Sling Schedule: Funktioner, priser, för- och nackdelar

Tänk dig att det är fredag kväll och du äntligen ska koppla av med en burk glass och ett avsnitt (okej, en hel säsong) av din favoritserie, när din telefon plötsligt börjar ringa.

”Hej, ska jag jobba imorgon?”

”Kan jag byta mitt skift med Jakes?”

”Oj, jag har dubbelbokat – hjälp!”

Där rök din lugna kväll, som nu har förvandlats till en fullständig schemaläggningskris. Men du är inte ensam om detta. Du kunde ha ägnat den tiden åt att driva ditt företag istället för att leka detektiv med arbetsskift.

Här kommer Sling, verktyget som lovar att rädda dig från detta kaos. Men är det värt det? Låt oss ta reda på det i denna recension av Sling Schedule!

👀 Visste du att? Chefer lägger fem timmar per vecka på schemaläggning och uppgiftshantering för sitt team.

Vad är Sling?

Sling är en programvara för schemaläggning av anställda och personalhantering som är utformad för att hjälpa företagare, HR-team och chefer att organisera skiftplaneringen. Den förbättrar också teamkommunikationen och optimerar arbetskraftskostnaderna – allt utan de vanliga schemaläggningsproblemen.

Om du någonsin har fått ett sms från en anställd klockan 22:00 med texten ”Ursäkta chefen, jag glömde att jag hade biljetter till matchen imorgon”, så vet du hur det känns. Ännu värre är det när två anställda dyker upp för samma skift medan den som egentligen skulle ha jobbat har försvunnit spårlöst.

Schemaläggning är i grunden ett Tetris-spel, men pusselbitarna ändrar sig hela tiden.

Sling gör alla komplicerade delar hanterbara med en automatiserad process. Det låter dig skapa scheman på några minuter, spåra anställdas tillgänglighet, godkänna ledighetsansökningar och undvika dubbelbokningar.

Dessutom är det också en plattform för teamkommunikation, tidrapporteringsprogram och löneassistent. Oavsett om du driver en butik eller en restaurang är Sling dina extra ögon och händer (utan extra lönekostnader).

🧠 Kul fakta: Företag som använder appar för arbetsschemaläggning rapporterar en 30-procentig ökning av hastigheten vid schemaläggning och en 55-procentig minskning av fel.

Viktiga funktioner i Sling

Sling erbjuder flera verktyg för personalhantering i en och samma plattform, vilket gör effektiv schemaläggning tillgänglig för företag. Det hjälper dem också att följa arbetslagstiftningen. Här är vad som utmärker sig:

Funktion nr 1: Skiftplanering

Att skapa scheman ska vara ett snabbt arbete, inte ett pussel som du löser mitt i natten. Med Slings visuella kalender kan chefer dra och släppa skift, tillämpa skiftmallar och hantera överlappande skift med inbyggda varningar.

Anställda kan anmäla sig till tillgängliga skift, kontrollera kommande arbetsdagar och markera dagar då de inte är tillgängliga – allt från sina mobila enheter. Enkelheten med att ha ett dynamiskt schema som är tillgängligt gör hanteringen mindre besvärlig för alla inblandade.

Funktion nr 2: Tidrapportering och rapportering

Förutom att välja arbetspass kan anställda också stämpla in och ut direkt från sina smartphones. Du kan spåra arbetade timmar och till och med logga raster. Denna funktion säkerställer noggrann tidrapportering, särskilt om ditt team är spritt över flera platser.

Du kan granska tidrapporter per löneperiod, exportera dem för lönehantering och få insikter för optimering av arbetskraftskostnader. Säg adjö till röriga kalkylblad och tidstöld!

Funktion nr 3: Teamkommunikation

Att förlita sig på post-it-lappar eller ändlösa gruppchattar är föråldrat. Sling har ett inbyggt gruppmeddelandesystem som gör det möjligt för chefer att skicka viktiga meddelanden, schemaläggningsuppdateringar och tillkännagivanden. Detta gör det också möjligt för dem att hantera förfrågningar om byte av arbetspass på ett mer effektivt sätt.

Oavsett om det är via direktmeddelanden eller gruppchattar, så är alla på samma sida.

Funktion nr 4: Uppgiftshantering

Att schemalägga arbetspass är en sak, men att se till att jobbet blir gjort? Det är där Slings uppgiftshantering kommer in.

Du kan tilldela uppgifter, skapa projektscheman för ditt teamprojekt och spåra slutförandegraden, så att inga viktiga ansvarsområden förbises. Det hjälper dig att förbättra produktiviteten och hantera projektleveranser.

👀 Visste du att? 2-2-3-schemat är ett populärt roterande skiftmönster som säkerställer att anställda bara arbetar halva dagarna under två veckor, vilket ger mer ledig tid samtidigt som produktiviteten bibehålls.

Funktion nr 5: Lagring av anställdas dokument

Slings funktion för anställdas dokument lagrar kontrakt, certifikat och licenser säkert på ett och samma ställe.

Chefer kan ladda upp filer till medarbetarnas profiler, ställa in varningar om utgångsdatum och kontrollera åtkomsten – så att allt hålls organiserat, efterlevs och fungerar smidigt. Medarbetarna kan också komma åt sina egna dokument, vilket minskar behovet av fram- och återgående förfrågningar och sparar tid.

Sling förenklar personalhanteringen genom att erbjuda integrationer som kopplar samman dina schemaläggnings- och löneuppgifter. Integrationer med tredjepartsplattformar som Toast, Shopify, Square och Gusto är ganska enkla att hitta.

Det innebär färre manuella fel, enklare lönehantering och bättre insikt i arbetskraftskostnader och försäljningsresultat. Sling planerar inte bara arbetsskift utan optimerar också tid, arbetskraft och teameffektivitet i ett smart paket.

Men hur mycket kostar det här paketet? Låt oss ta reda på det.

Priser för Sling*

Gratis för alltid

Premium: 2 $/månad per användare

Företag: 4 $/månad per användare

Fördelar med att använda Sling

Sling passar små till medelstora företag, särskilt inom restaurang-, detaljhandels- och hotellbranschen, där schemaläggning kan kännas som en oändlig labyrint. Men vad gör den så bra? Här är några fördelar med att använda appen:

✅ Tillåter upp till 30 användare på Slings gratispaket

✅ Hjälper till att kontrollera arbetskraftskostnaderna genom att spåra övertid och anpassa scheman efter efterfrågan.

✅ Fungerar både på mobilappar och stationära datorer

✅ Stöder företag som är verksamma i olika tidszoner

✅ Sparar tid med återanvändbara mallar för veckoscheman

👀 Visste du att? Fel i anställdas tidrapporter kostar den amerikanska ekonomin 7,4 miljarder dollar dagligen, vilket motsvarar 50 miljoner förlorade arbetstimmar per år.

Vanliga problem som Sling-användare stöter på

Sling är fullspäckat med användbara funktioner, men det är inte perfekt. Här är några områden som användarna anser kan förbättras:

❌ Avancerad rapportering, optimering av arbetskraftskostnader och löneintegration kräver en uppgradering till betalda abonnemang.

❌ Ibland förekommer synkroniseringsproblem mellan appen och webbversionen.

❌ Begränsade anpassningsalternativ för att ställa in regler för att optimera ditt teams ledigheter

❌ Skiftuppdrag sorteras endast efter befattning och plats, vilket gör det svårare att matcha anställda utifrån kompetens eller erfarenhet.

Kan bli dyrt för större team

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och konfigurera automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

Sling-recensioner på Reddit

Nu när du vet allt om Sling, låt oss se vad verkliga användare har att säga om programvaran. Vi vände oss till Reddit för att ta reda på vad konsensus är:

En användare, AmusedCindy, på r/restaurantowners påpekar hur enkelt det är att schemalägga med Sling:

Jag undrar varför ägare/chefer inte planerar sina anställdas scheman månadsvis? Vi lägger ungefär en halvtimme en gång i månaden på att använda Sling för att planera scheman för vår barpersonal och våra food trucks. Vi har för närvarande 12 anställda, så det är inte så många, men alla uppskattar att vi gör månatliga scheman så att de kan ha andra jobb/ordna barnomsorg/ha ett privatliv.

Jag undrar varför ägare/chefer inte planerar sina anställdas scheman månadsvis? Vi lägger ungefär en halvtimme en gång i månaden på att använda Sling för att planera scheman för vår barpersonal och våra food trucks. Vi har för närvarande 12 anställda, så det är inte så många, men alla uppskattar att vi gör månatliga scheman så att de kan ha andra jobb/ordna barnomsorg/ha ett privatliv.

På r/ToastPOS förklarar Sling-användaren lightbrightensight att tjänsten visserligen fungerar, men att anpassningsmöjligheterna lämnar mycket att önska:

Vi använder Sling på flera platser och gillar det. Det kostar 70 dollar per månad, vilket är rimligt jämfört med många andra alternativ. Jag önskar att inställningarna var lite mer anpassningsbara, särskilt när det gäller att skicka in ledighetsansökningar och anmälningar om frånvaro, men det har robusta funktioner för schemaläggning, meddelanden och rapportering.

Vi använder Sling på flera platser och gillar det. Det kostar 70 dollar per månad, vilket är rimligt jämfört med många andra alternativ. Jag önskar att inställningarna var lite mer anpassningsbara, särskilt när det gäller att skicka in ledighetsansökningar och anmälningar om frånvaro, men det har robusta funktioner för schemaläggning, meddelanden och rapportering.

Men alla är inte lika förtjusta i Slings mobilapp. Användaren BarStain på r/BarOwners säger:

…Webbversionen för datorer är mycket bättre än appen eller mobilversionen (på surfplatta) när det gäller att faktiskt lägga upp ett schema. Appen är utmärkt för anställda, men saknar den drag-and-drop-funktion som jag verkligen gillar.

…Webbversionen för datorer är mycket bättre än appen eller mobilwebbversionen (på surfplatta) när det gäller att faktiskt lägga upp ett schema. Appen är utmärkt för anställda, men saknar den drag-och-släpp-funktion som jag verkligen gillar.

💡Proffstips: Skapa ett system för skiftbudgivning där anställda kan begära lediga skift istället för att de tilldelas manuellt. Detta tillvägagångssätt ökar flexibiliteten samtidigt som det säkerställer att alla skift täcks.

Alternativ programvara för schemaläggning av anställda istället för Sling

Sling är lämpligt om du har ett litet team och bara vill förenkla schemaläggningen.

Men om du har ett större team som letar efter något mer kompetent som uppfyller alla krav på arbetsflödeshantering, finns det inget verktyg som ClickUp.

Skapa visuella scheman utan ansträngning

ClickUp , appen som har allt du behöver för jobbet, gör schemaläggningen smärtfri och förenklar ditt liv så mycket som möjligt. Den kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Så, hur skapar man scheman på ClickUp?

ClickUps One Up #1: Planera dina arbetsskift och möten med ClickUps AI-kalender

Använd ClickUp Calendar för att schemalägga tid och möten

ClickUp Calendar är en AI-driven kalender som är utformad för att hantera din arbetsbelastning och effektivisera din produktivitet på ett intelligent sätt. Tänk dig att ha en virtuell assistent som inte bara analyserar din arbetsbörda utan också prioriterar dina uppgifter och automatiskt tidsblockerar dem för optimal effektivitet.

Det är precis vad ClickUps AI gör – den identifierar på ett intelligent sätt de bästa tidpunkterna för dig och ditt team att fokusera på ert viktigaste arbete, så att era prioriteringar uppfylls.

Och om du behöver delta i virtuella samtal med ditt team eller dina leverantörer kan du göra det direkt från ClickUp-arbetsytan.

Med integrationer som Google Kalender, Apple Kalender och Microsoft Outlook kommer alla ändringar du gör i ClickUp att återspeglas i ditt teams kalendrar. Minska omedelbart missförstånd och missade skift medan du fortsätter att arbeta.

ClickUps One Up #2: Spåra tid inom uppgifter

Med ClickUp Project Time Tracking behöver du inte undra var all tid tog vägen, eftersom det spårar alla uppgifter åt dig. Anställda kan logga timmar direkt i uppgifterna, vilket gör det enkelt att övervaka fakturerbara timmar, produktivitet och löneberäkningens noggrannhet.

Spåra anställdas arbetstimmar i realtid för att få exakta produktivitetsinsikter med ClickUp Project Time Tracking.

Det bästa är att du kan spåra tiden i ClickUp Tasks när du är på språng med mobilappen, så att du aldrig missar något. Du kan också manuellt lägga till tid som du har lagt på ett skift eller uppgifter i efterhand och redovisa den – inga fler tidsläckor.

Slutligen kan du se all tid som ditt team lägger på skift med hjälp av ClickUp Timesheets. Det ger dig en tydlig bild av skiftplaneringen och tar till och med hand om godkännanden medan du arbetar.

Innan ClickUp använde vårt företag fyra olika typer av programvara för projektledning, tidrapportering, kundkommunikation och resursallokering. Det var ganska tidskrävande, särskilt eftersom det fanns mycket liten integration mellan dem och informationen måste läggas in manuellt flera gånger.

Innan ClickUp använde vårt företag fyra olika typer av programvara för projektledning, tidrapportering, kundkommunikation och resursallokering. Det var ganska tidskrävande, särskilt eftersom det fanns mycket liten integration mellan dem och informationen måste läggas in manuellt flera gånger.

ClickUps fördel nr 3: Automatisera schemapåminnelser och uppgifter

Alla dessa funktioner skulle inte vara till mycket hjälp om du fortfarande var tvungen att lägga timmar på schemaläggning varje månad, eller hur? Till skillnad från Sling tar ClickUp Automations bort pressen från dig genom att hantera alla dina regelbundna uppgifter.

Automatisera skiftfördelning, schemapdateringar och aviseringar med ClickUp Automations.

Du kan ställa in regler för automatisk tilldelning av skift, meddela anställda om ändringar och till och med uppdatera scheman när uppgifter är slutförda eller ledighetsansökningar har godkänts.

Så du behöver aldrig mer brottas med problemet ”Jag fick inte meddelandet”.

ClickUps One Up #4: Spåra dina schemaläggningsframsteg i realtid

För att säkerställa att ditt schema fungerar smidigt är det viktigaste att veta vad dina anställda gör och hur stor arbetsbelastning de har.

Håll koll på teamets arbetsbelastning och produktivitet med ClickUp Dashboards.

Låt ClickUp Dashboards ge dig omedelbar insikt i teamets tillgänglighet, skiftbefattningar, arbetskraftskostnader och övergripande produktivitet.

Dessutom kan du med hjälp av anpassade widgets övervaka de mätvärden som är viktigast, vilket hjälper dig att fatta smartare beslut om schemaläggningen. Men vem har tid att ställa in allt detta? Här är lösningen.

Integrera färdiga mallar i din schemaläggningsplan

ClickUp-mall för personalplanering

Vill du komma igång direkt? Med ClickUps mall för medarbetarscheman kan du skapa, hantera och dela medarbetarscheman samtidigt som du säkerställer att arbetslagstiftningen följs.

Denna mall för arbetstidsrapporter förenklar skiftplaneringen, spårar ledighetsansökningar och optimerar personalens effektivitet – allt på ett och samma ställe.

Få en gratis mall Optimera schemaläggning och personalhantering utan ansträngning med ClickUps mall för personalplanering.

Använd denna mall för att:

Förbättra schemaläggningen för anställda med tidsregistreringsfunktioner, taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer.

Samla in och hantera tillgänglighetsdata med hjälp av anpassade fält som arbetskraftskostnad, timpris och mer för enkel schemaläggning.

Justera snabbt arbetsskift och uppdatera scheman med ClickUp Automations.

Använd ClickUp Milestones för att visuellt visa viktiga deadlines eller mål i ditt projekts tidsplan.

ClickUp-mall för skiftplanering

Om du behöver hjälp med att hantera dina dagliga eller timbaserade arbetsskift har ClickUp Shift Schedule Template precis vad du letar efter och mer därtill.

Den betonar skiftsspecifika detaljer för komplexa rotationsmönster, såsom skiftarbete, nattarbete och helgarbete. Den är perfekt för företag som arbetar med icke-traditionella scheman, såsom ett 9/80-arbetsschema.

Få en gratis mall Hantera dagliga skift och säkerställ optimal täckning för ditt team med ClickUp Shift Schedule Template.

Så här hjälper den här mallen dig:

Spåra framstegen för alla uppgifter med anpassade statusar som Klar, Pågår och Att göra.

Samla in all information om arbetsskiftens tider och tilldelade medarbetare och sammanställ den med anpassade fält.

Använd skiftplaneringsvyn för att organisera och planera skift för dina teammedlemmar.

Använd ClickUp Email Management eller ClickUp Chat för att kommunicera skiftschemat till ditt team.

ClickUp-mall för teamschema

Vill du ha översikt över ditt teams aktiviteter? Då är ClickUp Team Schedule Template något för dig. Denna mall för uppgiftshantering ger en samlad bild av alla teammedlemmars uppgifter och scheman, vilket gör den idealisk för samarbetsprojekt som kräver detaljerad uppföljning av flera bidragsgivare.

Få en gratis mall Planera, spåra och hantera ditt teams uppgifter och scheman i en samlad vy med ClickUp Team Schedule Template.

Denna mall hjälper dig att:

Skapa återanvändbara processer med detaljerade checklistor för att förenkla arbetsflödena.

Tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar och gruppera dem efter ansvariga för bättre organisation.

Dela upp komplexa uppgifter i deluppgifter för detaljerad spårning

Visa uppgifter med kalendervyn för att se allas arbete i ett samlat teamschema.

ClickUp Brain

Trodde du att det var allt? En av de viktigaste funktionerna i ClickUp är att det kommer med din personliga AI-assistent – ClickUp Brain. Det är din navigatör på arbetsplatsen, skrivassistent, brainstormingpartner och nästan vad du än behöver.

Få omedelbara svar, projektuppdateringar och smarta insikter med ClickUp Brain.

Behöver du uppdateringar om ett projekts framsteg? Fråga bara Brain, så hämtar det information från uppgifter och konversationer för att ge dig vad du vill ha. Kan det bli bättre?

Till skillnad från Sling, som fokuserar på grundläggande schemaläggning, erbjuder ClickUp en komplett plattform som förenar programvara för personalplanering med effektiv projektledning, vilket gör det till det ultimata valet för dig.

ClickUp sparar oss timmar varje vecka genom att ta bort behovet av att tänka på vad vi behöver göra för återkommande projekt.

ClickUp sparar oss timmar varje vecka genom att ta bort behovet av att tänka på vad vi behöver göra för återkommande projekt.

Priser för ClickUp

Planera smartare och snabbare med ClickUp

Slings schemaläggningsfunktioner uppfyller kraven för enkel skiftadministration. Men varför nöja sig med att bara hålla huvudet ovanför vattenytan när du kan rida på produktivitetsvågen? Prova ClickUp istället.

Utöver att planera arbetsskift hjälper ClickUp dig att automatisera dina processer. Det spårar tid, synkroniserar kalendrar och håller ditt team synkroniserat utan kaos fram och tillbaka. Dessutom kommer det med ett bibliotek med mallar för tidshantering.

Med kraftfulla samarbetsverktyg och djupare automatisering av arbetsflöden går ClickUp utöver enkel schemaläggning och förändrar sättet du hanterar din personal på.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och upplev skillnaden.