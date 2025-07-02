Grok AI vs. DeepSeek: Vilken LLM är bäst?

Du har uppgifter att automatisera, insikter att ta fram och ingen tid att testa alla AI-verktyg som påstår sig kunna göra allt. En undermålig stor språkmodell (LLM) är frustrerande och blir snabbt ett hinder.

När alternativen är Grok AI och DeepSeek är det lätt att fastna i funktionslistor utan tydliga svar.

Vilken är värd din tid och ditt förtroende? Här är en titt på vilken modell som löser verkliga problem som resonemang, automatisering och integration. Missa inte bonusvalet i slutet – som ger dig tillgång till flera LLM i ett (ja, det är ClickUp )! 😉

Grok AI och DeepSeek i korthet

Kriterier Grok AI DeepSeek Bonus: ClickUp AI AI Utvecklare xAI (Elon Musks AI-team) DeepSeek (kinesiskt AI-företag) ClickUp (utnyttjar OpenAI:s GPT-modeller under huven) Åtkomstmodell Betald, sluten källkod (premiumabonnemang krävs) med en freemiumversion. Gratis, öppen källkod Proprietär; integrerad i ClickUp-plattformen som en tilläggsfunktion (ClickUp AI) Arkitektur Mixture-of-Experts (MoE) Mixture-of-Experts (MoE) Baserat på GPT-4 (OpenAI LLM via API-integration) Modellstorlek Ej offentliggjort, extremt stort 671 miljarder parametrar totalt, 37 miljarder aktiva per token Anpassad efter GPT-4:s arkitektur (~175B parametrar) Träningsdata Realtidsdata från X och syntetiska data 14. 8 biljoner tokens och flerspråkiga funktioner Arv från GPT-4:s dataset + lär sig från din arbetsyta som kontextmedveten AI Kontextfönster Upp till 128 000 tokens Upp till 128 000 tokens Upp till 128 000 tokens Resonemangsförmåga Utmärker sig i stegvis resonemang med verktyg som "DeepSearch" och "Big Brain Mode". Stark inom tankekedjebearbetning men mindre naturlig i formuleringar Hög – stöder sammanfattning, extrahering av åtgärdspunkter och smarta förslag i olika uppgifter Kreativt skrivande Engagerande och människoliknande svar; idealiskt för berättande Bra prestanda, men mindre engagerande jämfört med Grok. Kraftfull och mångsidig – kan generera bloggutkast, brainstorma idéer och skriva innehåll anpassat efter olika roller. Kodningskunskaper Överträffar DeepSeek i kodningsuppgifter och genererar bättre strukturerad kod. Tillräcklig kodningsförmåga men ligger efter Grok Kan hjälpa till med dokumentation och enkel kodgenerering, men ersätter inte en fullständig IDE. Praktisk användbarhet Överlägsen transparens och konversationston, idealisk för tekniska områden och verkliga uppgifter. Effektivt för STEM-områden som matematik och kodning, med fokus på noggrannhet. Sömlöst integrerat i din arbetsyta för användning i dokument, uppgifter, kommentarer och sammanfattningar i arbetsflöden.

Vad är Grok AI?

via Grok

Grok AI är en konversationsbaserad AI-chatbot som utvecklats av xAI. Den bygger på språkmodellen Grok-1, har 33 miljarder parametrar och ger insikter i realtid genom att hämta data från webben och X (tidigare Twitter).

Plattformen är känd för sin kvicka, rebelliska personlighet och förmåga att svara på frågor som andra chattbottar kanske undviker. Den kombinerar humor, sarkasm och avancerade problemlösningsförmågor för att leverera intuitiva och engagerande interaktioner.

Den är också multimodal, vilket innebär att den kan hantera både text och bilder, till exempel genom att generera kod från skärmdumpar eller bryta ner visuella element.

🧠 Kul fakta: Grok 3:s design är inspirerad av fiktiva AI:er som Deep Thought från The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy och JARVIS från Iron Man, med målet att skapa en blandning av humor och praktisk användbarhet som inte är vanligt förekommande i andra modeller.

Grok AI-funktioner

Grok AI är utformat för användare som vill ha snabba svar i realtid med en viss attityd. Här är varför du bör prova Grok AI. 👇

Funktion nr 1: DeepSearch-teknik

Be Grok att ge dig nyhetsuppdateringar i realtid.

När en enkel sammanfattning inte räcker till, träder Groks DeepSearch in. Den kombinerar realtidsinformation från X med flera onlinekällor för att generera detaljerade svar som täcker flera olika vinklar.

Grok utmärker sig genom sin transparens. Det redogör tydligt för var informationen kommer ifrån och hur slutsatserna har dragits. Forskare, analytiker och studenter drar nytta av denna spårbarhet på ett sätt som mer ogenomskinliga modeller inte kan erbjuda.

Funktion nr 2: Avancerad resonemang och problemlösning

Få gedigen resonemang och analys för olika användningsfall med Grok AI.

Grok 3 har starka resonemangsförmågor tack vare förstärkt inlärning och ett enormt kontextfönster på upp till en miljon token.

Den kan bearbeta och lagra stora mängder information, vilket gör den effektiv för att lösa komplexa matematiska problem, förstå långa dokument eller följa nyanserade flerstegsinstruktioner. I akademiska och tekniska jämförelser presterar Grok i nivå med ledande modeller inom logik och problemlösning.

Funktion nr 3: Hjälpmedel för kodjämförelse och sökordsdensitet

Analysera sökordsdensitet för effektiv SEO med Grok

För ingenjörer och utvecklingsgrupper erbjuder Grok verktyg för jämförelse av inline-kod. Med dessa verktyg kan du snabbt identifiera skillnader mellan filer, versioner eller arkiv – perfekt för att granska pull-förfrågningar eller spåra buggfix-iterationer. Det sparar tid vid varje build, vilket snabbt blir många minuter.

Grok erbjuder ett verktyg för nyckelordsdensitet som är inbyggt i gränssnittet för marknadsförare, innehållsskapare och SEO-experter (sökmotoroptimering). Det hjälper användare att analysera och jämföra nyckelordsfrekvenser i dokument eller webbsidor, vilket gör det enklare att finjustera innehållet för bättre synlighet i sökresultaten utan att behöva ett externt SEO-verktyg.

Priser för Grok AI

Gratis

Anpassad prissättning

Vad är DeepSeek?

via DeepSeek

DeepSeek är en AI-driven plattform som specialiserar sig på avancerad dataanalys, starka resonemangsfunktioner och naturlig språkbehandling (NLP). Den utnyttjar öppen källkods-LLM för att utföra komplexa uppgifter såsom kodning, matematiskt resonemang, innehållsskapande och kundsupport.

Plattformen är byggd på en smart arkitektur som inkluderar Mixture-of-Experts (MoE) och Multi-head Latent Attention (MLA), vilket innebär att den körs effektivt utan att förbruka mycket datorkraft. Så om du är ute efter prestanda utan höga hårdvarukostnader är DeepSeek ett starkt alternativ.

🔍 Visste du att? DeepSeek är utvecklat av ett team baserat i Shanghai och har snabbt blivit Kinas svar på GPT-modeller. Du kan använda AI-verktyget för både akademiskt och kommersiellt bruk, vilket är viktigt för utvecklare som letar efter tillgänglig men ändå kraftfull AI.

DeepSeeks funktioner

DeepSeek är utvecklad för precision, komplex logik och djup förståelse. Nyfiken på hur dess funktioner kan lösa AI-utmaningar? Låt oss förstå det bättre. ⚓

Funktion nr 1: Resonemangsdriven arkitektur

Förstå varför och hur bakom varje svar du får från DeepSeek.

Modeller som DeepSeek R1 och DeepSeek V3 är byggda för logiskt resonemang och kontextmedveten analys. Till skillnad från traditionella AI-system förklarar de hur slutsatser dras, vilket ger dig den transparens du behöver för bättre beslutsfattande.

Oavsett om det handlar om att lösa ett matematiskt problem, identifiera avvikelser i finansiella data eller avkoda mönster i hälsorapporter, guidar det dig genom ”varför”.

Få en steg-för-steg-analys för att lösa komplexa problem med DeepSeek.

Det som skiljer DeepSeek från andra är dess tolkningsbarhetslager. Istället för att fatta beslut i en svart låda förklarar det visuellt vilka datapunkter som påverkat dess svar och guidar dig genom dess resonemang. Detta är särskilt användbart inom områden med höga insatser, såsom brottsbekämpning, rekrytering eller myndighetsgranskningar, där det är lika viktigt att förstå orsaken bakom ett beslut som själva beslutet.

Dessutom drivs den av förstärkt inlärning från mänsklig feedback (RLHF) och avancerade algoritmer för oövervakad inlärning. Det innebär att detta alternativ till Grok AI kontinuerligt förbättras utan manuella uppdateringar, vilket gör det mycket autonomt och effektivt för realtidsapplikationer som riskbedömning.

Funktion nr 3: Öppen källkod

Få tillgång till DeepSeeks öppen källkodsmodeller samtidigt som du sparar energi.

För team som vill ha flexibilitet erbjuder DeepSeek öppen källkodsmodeller. Du kan anpassa dem, bygga vidare på dem och skala upp utan att vara bunden till en leverantör. Det är ett utmärkt sätt att integrera avancerad AI i ditt arbetsflöde utan att offra kontrollen.

Dessutom kräver det mindre energi utan att kompromissa med prestandan – bra för nystartade företag och mindre team som vill ha kraftfull AI utan att behöva lägga en förmögenhet på infrastruktur.

DeepSeek-priser

Gratis

Anpassad prissättning

Grok AI vs. DeepSeek: Jämförelse av funktioner

Grok AI är utvecklad för snabba, konversationsbaserade insikter, medan DeepSeek fokuserar på multimodal analys. Tänk på Grok som din snabbtänkta andrepilot och DeepSeek som analytikern som förklarar orsaken bakom data.

Låt oss nu jämföra hur dessa modeller presterar:

Funktion nr 1: Användbarhet

Låt oss börja med grunderna – hur varje verktyg hanterar daglig användning och hur den övergripande upplevelsen ser ut från det ögonblick du loggar in.

Grok AI

När det gäller tillgänglighet är Grok det mer lättillgängliga av de två. Det finns tillgängligt på webben, iOS, Android och till och med inbyggt i X, vilket ger det en bred närvaro. Det som gör det speciellt är dock dess konversationsstil. Att använda det känns som att prata med någon smart som vet hur man förklarar saker på ett enkelt språk.

DeepSeek

Å andra sidan är DeepSeek utmärkt för tekniska proffs. Det är kapabelt men lutar mer åt analytisk problemlösning och saknar Groks vardagliga värme.

Du kommer inte att bli förvirrad när du använder DeepSeek, men du kanske inte känner dig lika engagerad.

🏆 Vinnare: Grok för sin mer användarvänliga approach, särskilt för icke-tekniska användare.

🧠 Kul fakta: Grok kan ge oförutsägbara och ofiltrerade svar (tidiga testare säger faktiskt att det känns som ”en AI som säger det man inte vågar säga högt”). Det är både dess charm och dess varning.

Funktion nr 2: Branschapplikationer

Låt oss nu titta på hur väl varje verktyg anpassar sig till verkliga användningsfall i olika branscher och team.

Grok AI

Grok är tydligt utformat med individer i åtanke – människor som vill ha en intelligent, kvick assistent som kan hjälpa till med kodning, generera idéer och hålla dem informerade i realtid. Detta alternativ till DeepSeek AI är mer en personlig följeslagare än en backend-motor som driver ditt arbete.

DeepSeek

DeepSeek är samtidigt lämpligt för en mängd olika professionella användningsområden inom olika branscher. Det har redan gjort avtryck inom hälso- och sjukvården för diagnostik, inom finans för bedrägeribekämpning och marknadsprognoser, samt inom detaljhandeln för optimering av leveranskedjan och kundbeteende. Dess styrka ligger i integration, automatisering och precision i stor skala.

🏆 Vinnare: DeepSeek för sin affärsinriktade strategi som gör den redo för branschen.

🧠 Kul fakta: Långt före Grok AI och DeepSeek använde konstnärer och forskare regelbaserade system för att generera bilder. En av pionjärerna, Harold Cohen, skapade ett AI-program kallat AARON som skapade abstrakt konst årtionden innan AI-konst blev populärt.

Funktion nr 3: Flerspråkiga funktioner

Därefter undersöker vi hur varje verktyg stöder språklig mångfald, särskilt när man arbetar med olika team, regioner eller globala målgrupper.

Grok AI

Grok stöder ett brett spektrum av språk för både text och kod, vilket gör det möjligt att delta i konversationer, tillhandahålla översättningar och förstå nyanserade uppmaningar i allt från engelska och spanska till koreanska och hindi. Det behåller till och med sin kvickhet på alla språk, vilket är en stor bedrift.

DeepSeek

DeepSeek erbjuder också imponerande flerspråkigt stöd som är skräddarsytt för tekniska och analytiska användningsfall. Det kan noggrant extrahera, bearbeta och sammanfatta information från dokument skrivna på olika språk.

Det som utmärker det är hur väl det hanterar tekniskt språk och jargong i flera språkliga sammanhang, en viktig egenskap för globala team som arbetar inom forskning eller datatunga miljöer.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Grok utmärker sig inom konversationell flerspråkighet, medan DeepSeek leder inom teknisk flerspråkig förståelse.

🔍 Visste du att? Rapporten 2024 State of AI Report avslöjar att AI-företagens företagsvärde har nått imponerande 9 biljoner dollar, drivet av en hausseartad marknad för AI-exponering bland börsnoterade företag.

Grok AI vs. DeepSeek på Reddit

Vi gjorde vad alla nyfikna tekniknördar skulle göra för att komma förbi marknadsföringssnacket: vi genomsökte Reddit. Plattformen är full av ofiltrerade åsikter från vanliga testare och avancerade användare. Vi gick igenom trådar om Grok AI och DeepSeek för att se hur varje modell fungerar i verkligheten, och här är vad folk har att säga. 💁

Grok AI-fans sparade inte på berömmet och uppskattade dess förmåga att citera referenser, dubbelkolla noggrannheten och erbjuda flerspråkigt stöd.

Jag har använt Grok 3 så mycket för dess effektivitet och djupa sökfunktion att jag har raderat ChatGPT. Det är ett fantastiskt verktyg som snabbt söker och indexerar information på myndigheters och vetenskapliga webbplatser, i vetenskapliga tidskrifter och liknande! Grok 3 ger utmärkta referenser och kontrollerar själv sin noggrannhet...

Jag har använt Grok 3 så mycket för dess effektivitet och djupa sökfunktion att jag har raderat ChatGPT. Det är ett fantastiskt verktyg som snabbt söker och indexerar information på myndigheters och vetenskapliga webbplatser, i vetenskapliga tidskrifter och liknande! Grok 3 ger utmärkta referenser och kontrollerar själv sin noggrannhet...

Här är vad en annan Reddit-användare tycker:

Något som många här glömmer är att flerspråkighet också är mycket viktigt för en stor del av världen. DeepSeek må vara bra, men jämfört med till och med den gamla Gemini Flash är det helt värdelöst för språk som franska. Det kan verka "okej" vid första anblicken, men sedan märker man fel genus på vissa objekt etc., vilket gör det oanvändbart.

Något som många här glömmer är att flerspråkighet också är mycket viktigt för en stor del av världen. DeepSeek må vara bra, men jämfört med till och med den gamla Gemini Flash är det helt värdelöst för språk som franska. Det kan verka "okej" vid första anblicken, men sedan märker man fel genus på vissa objekt etc., vilket gör det oanvändbart.

Å andra sidan ansåg DeepSeek-användare att det var överlägset när det gäller resonemang och språklig djup.

Om du försöker skriva på kinesiska, särskilt i gammal kinesisk litteraturstil, slår R1 andra modeller med hästlängder. Det känns nästan som en professionell (och romantisk, med sinne för humor) mänsklig författare.

Om du försöker skriva på kinesiska, särskilt i gammal kinesisk litteraturstil, slår R1 andra modeller med hästlängder. Det känns nästan som en professionell (och romantisk, med sinne för humor) mänsklig författare.

Det här är vad andra Reddit-användare sa om DeepSeek:

Ja, jag testade det på logiska pussel och använde o1 för att kontrollera dess arbete, men jag fortsatte att anklaga det för att vara fel när det inte var det... eftersom o1 faktiskt hade fel men DeepSeek hade rätt. DeepSeek dubblerade att o1 hade fel, och sedan berättade jag logiken för o1 och o1 medgav att det hade fel och misslyckades...

Ja, jag testade det på logiska pussel och använde o1 för att kontrollera dess arbete, men jag fortsatte att anklaga det för att vara fel när det inte var det... eftersom o1 faktiskt hade fel men DeepSeek hade rätt. DeepSeek dubblerade att o1 hade fel, och sedan berättade jag logiken för o1 och o1 medgav att det hade fel och misslyckades...

Slutsatsen? Båda modellerna har sina styrkor, och det är bättre att prova dem själv än att förlita sig enbart på enstaka åsikter.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Grok AI och DeepSeek

Är du inte övertygad om vare sig Grok eller DeepSeek? Vi förstår det. Båda modellerna har sina styrkor, men de är också byggda med specifika användningsområden i åtanke, såsom forskning, resonemang och språklig djup.

Men vad händer om du behöver något mer praktiskt? Ett AI-projektledningsverktyg som faktiskt hjälper dig att hantera arbete, automatisera uppgifter och hålla ordning utan professionell prompt engineering?

Det är där ClickUp kommer in och räddar situationen. 💪

Det är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Låt oss utforska varför du måste välja alternativ C(lickUp)! 🧰

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

Låt oss vara ärliga: AI-verktyg finns överallt, men väldigt få underlättar ditt arbete. ClickUp Brain vänder på steken. Det är inbyggt i din produktivitetsplattform och utformat för att tänka, agera och anpassa sig efter hur ditt team arbetar.

Sök efter relevant information på naturligt språk med ClickUp Brain.

Låt oss visa dig några av de bästa funktionerna och användningsfallen för ClickUp Brain:

Drunknar du i spridd information?

AI Knowledge Manager fungerar som ditt organisatoriska minne. Du behöver inte leta igenom isolerade mappar eller manuellt söka igenom e-posttrådar för att hitta det specifika beslutet från tidigare diskussioner. Fråga Brain så hämtar den relevant data från uppgifter, dokument eller projekt på några sekunder. När du jonglerar med flera arbetsflöden och bara behöver rätt svar snabbt, finns det redan där.

Till skillnad från Grok, som är utmärkt på att söka efter offentlig information i realtid, eller DeepSeek, som briljerar inom resonemang, hämtar ClickUp Brain kontext från din arbetsyta – inte från det öppna webben.

📌 Exempel: Anta att du är en AI-forskare som förbereder dig för en uppdatering till intressenterna. Du skriver: ”Vilka var de viktigaste slutsatserna från vår utvärdering av transformatormodellen i februari?” Brain visar omedelbart punkter från ett mötesdokument, en relaterad kommentartråd från en uppgift och ett diagram från den veckovisa statusuppdateringen på en gång.

Vänd dig till ClickUp Brains AI-projektledare för omedelbara projektsammanfattningar.

Skriver du fortfarande uppdateringar manuellt eller byter flikar för att se framstegsrapporter?

AI-projektledaren sköter det åt dig. Den genererar standups, skapar deluppgifter från dina uppgifter och uppgiftsbeskrivningar och sammanfattar till och med uppgiftsaktiviteten i realtid utan att du behöver öppna ett enda kort. Den är byggd för handling, inte bara för konversation.

Sammanfatta projektuppdateringar och skriv personliga standups med ClickUp Brain.

Grok och DeepSeek kan generera sammanfattningar på begäran, men ClickUp Brain automatiserar detta inom ditt arbetsflöde.

📌 Exempel: Du är en senior projektledare som leder ett team på 10 ingenjörer som arbetar med en ny API. Innan morgonmötet genererar AI-appen automatiskt en sammanfattning som säger: ”3 uppgifter slutförda, två blockerade på grund av saknade slutpunkter, backend-testning försenad med 1 dag. ” Du har inte skrivit ett ord eller jagat någon för uppdateringar – appen har bara hämtat den information den behövde från ClickUp.

Växla mellan flera LLM:er med ClickUp Brain och optimera modellen för den aktuella uppgiften.

Önskar du att du kunde använda ChatGPT och Claude utan att byta verktyg? ClickUp Brain låser dig inte till en enda LLM. Det låter dig komma åt externa modeller direkt från plattformen – utan att behöva växla mellan flikar eller förlora sammanhanget.

📌 Exempel: Du håller på att slutföra ett finansieringsförslag för ditt AI-startup. Du använder ClickUp Brain för att sammanfatta ditt teams forskningsresultat och använder sedan ChatGPT för att skriva om sammanfattningen för en icke-teknisk investerarpublik. Därefter dubbelkollar du din marknadsstorlek med Claude. Ett ord: smidigt.

ClickUps One Up #2: ClickUp Autopilot Agents

Grok och DeepSeek är imponerande när det gäller sökning, kodning och resonemang, men de gör inga uppdateringar eller ändringar i ditt projektledningsverktyg. ClickUps agenter gör det.

ClickUps intelligenta Autopilot Agents för listor, mappar, utrymmen och chattar fungerar som digitala medarbetare som proaktivt sammanfattar uppgifter, publicerar dagliga/veckovisa standups, extraherar åtgärdspunkter och till och med svarar på frågor i delade kanaler – allt utan manuell uppmaning.

💡 Proffstips: Du kan aktivera färdiga agenter (t.ex. dagliga rapporter, veckorapporter, teamstandup) med några få klick eller utforma regelbaserade, kodfria anpassade bots som är skräddarsydda för just dina arbetsflöden. Lägg till en ClickUp AI-agent i dina dagliga arbetsflöden för att göra dem snabbare.

Till skillnad från fristående verktyg förstår och svarar ClickUps agenter inte bara – de skickar också uppdateringar, hanterar uppgifter, genererar rapporter och automatiserar viktiga steg, vilket ger teamen en smidig, integrerad AI-assistent som faktiskt samarbetar med dem för att få jobbet gjort.

Lär dig hur du konfigurerar dem i denna hjälpsamma genomgång:

ClickUps One Up #3: ClickUp Docs

Skapa en centraliserad dokumentdatabas med ClickUp Docs

Att hantera ett projektdokument i Google Docs, Slack och Notion kräver mer arbete än det borde.

ClickUp Docs förändrar det. Docs är helt integrerat i resten av din arbetsyta och skapar ett centraliserat ekosystem där dina forskningsanteckningar, uppgifter och projektplaner inte bara samexisterar – de interagerar med ditt arbete.

Du kan bädda in checklistor med förfallodatum, lägga in uppdateringar av uppgifter i realtid, länka hela tavlor och till och med hämta live-data för att uppdatera dokument från andra delar av din arbetsyta.

📌 Exempel: Du är en AI-forskare som planerar en finjusteringssprint för en flerspråkig LLM. Du utarbetar ett dokument som beskriver språkprioriteringar och testfall. I samma dokument bäddar du in en checklista för ditt lingvistteam, länkar till uppgifter som tilldelats annotatorer och lägger till en live-vy som visar framstegen på olika platser.

Skapa skräddarsytt innehåll för olika användningsfall med ClickUp Brains AI Writer for Work.

Om du skriver en forskningsrapport, produktspecifikationer, planerar en kampanj eller skriver, ja, vad som helst, finns AI Writer for Work här för att hjälpa dig. Den genererar innehåll som är skräddarsytt för din roll och projektfas – produktbeskrivningar med teknisk kontext, experimentöversikter på lättförståelig engelska eller marknadsföringstexter för din kommande lansering.

Och nej, det är inte bara till för att göra din text grammatiskt korrekt; det förstår ditt teams behov. Du interagerar inte med en chatbot i ett vakuum; du skapar innehåll tillsammans med en AI som ser helheten i din arbetsmiljö.

📮 ClickUp Insight: De flesta team använder redan AI i någon form. I vår undersökning uppgav 88 % att de interagerar med AI regelbundet, och över hälften använder det flera gånger om dagen. Ändå är det bara 12 % som utnyttjar AI-funktionerna i de verktyg de arbetar med dagligen. Å andra sidan lutar 62 % åt verktyg som ChatGPT och Claude. Denna skillnad beror troligen på oklara fördelar, säkerhetsproblem eller helt enkelt okunskap om vad som finns inbyggt. ClickUp gör den kopplingen enklare. Du kan sammanfatta uppdateringar, utarbeta innehåll och skapa anpassade automatiseringar med hjälp av naturligt språk – allt inom samma plattform där ditt arbete redan finns.

ClickUps One Up #4: Automatiserad projektledning

Medan Grok och DeepSeek utmärker sig inom områden som naturlig konversation, sticker ClickUp ut där det verkligen räknas för tekniskt kunniga proffs: genomförande.

Dess helt integrerade kommandocentral för projektledning är perfekt för att bygga, tilldela, automatisera och faktiskt utföra arbetet. Projektledningsprogramvaran ClickUp hjälper dig att göra allt, från att bygga en produktplan och hantera komplexa forskningssprintar till att synkronisera tvärfunktionella team.

Dess automatiseringsfunktioner, realtidssamarbete och inbyggda AI-assistent hjälper dig att arbeta snabbare med färre verktyg och utan gissningar.

Låt oss utforska de funktioner som gör det speciellt. 👀

ClickUp Chat

Samarbeta med ditt team i realtid med ClickUp Chat.

Du har ett teamchatt som sjuder av idéer, beslut och nästa steg på olika plattformar. Viktiga uppdateringar hamnar i skymundan, uppgifter glöms bort och du spenderar mer tid på att jaga sammanhang än att göra framsteg.

Välkommen till ClickUp Chat. Till skillnad från Grok, som kan prata, och DeepSeek, som kan analysera, kombinerar ClickUp båda dessa funktioner. Det integrerar realtidskommunikation inuti ditt projektledningsverktyg så att du direkt kan omvandla meddelanden till uppgifter, länka diskussioner direkt till projekt och få AI-genererade sammanfattningar av möten och missade konversationer.

Tänk dig att du diskuterar en ny funktion i chatten, klickar en gång för att skapa uppgiften, tilldelar den en prioritet och länkar den till utvecklingssprintet utan att någonsin lämna konversationen.

ClickUp Automation

Om du hanterar flera projekt med ett dussintal rörliga delar: statusuppdateringar, påminnelser, återkommande uppgifter och skiftande prioriteringar. Det är för mycket manuellt underhåll, även med AI-verktyg som har avancerade resonemangsfunktioner.

Automatisera rutinmässigt arbete och frigör tid varje vecka med ClickUp Automations.

ClickUp Automations utmärker sig här och hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter. När till exempel en funktionsrelaterad uppgift markeras som "Hög" prioriterad flyttar plattformen automatiskt upp den till toppen av sprintbackloggen, meddelar de ansvariga ingenjörerna och märker den för QA-granskning.

Behöver du schemalägga ett återkommande granskningssamtal varje fredag klockan 10? Klart, automatiskt. Det är en hands-off-arbetsflödeskoordination som skalar med dig medan du fokuserar på det som är viktigt.

Och om du inte vill bygga automatiseringar från grunden gör ClickUp Brain det ännu enklare. Skriv bara en naturlig språkprompt som "Skapa en automatisering för att tilldela alla brådskande uppgifter till huvudutvecklaren" och låt AI:n konfigurera det åt dig.

Det är en självklarhet – välj ClickUp!

Grok och DeepSeek erbjuder imponerande AI-fördelar, men frågan kvarstår: vilken av dem hjälper dig faktiskt att göra mer?

Om du bara vill chatta med en LLM eller få sammanfattningar kan båda verktygen fungera. Men om du på allvar vill tillämpa AI i verkliga arbetsflöden – hantera projekt, automatisera uppgifter, samordna ditt team och hålla allt samlat på ett ställe – är ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, i en klass för sig.

Den kombinerar smart teamkommunikation, uppgiftshantering, AI-automatisering och djup integration i en tydlig, kraftfull plattform.

Så, vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp gratis idag! ✅