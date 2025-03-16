De 11 bästa DeepSeek-alternativen 2025

Det bästa med AI:s snabba tillväxt är att konkurrenterna hela tiden höjer ribban.

Varje ny AI-modell flyttar gränserna, ger användarna bättre alternativ och håller företag, VD:ar och investerare på tårna.

DeepSeek AI är ett utmärkt exempel. Till skillnad från ChatGPT och andra stora språkmodeller, som lever på månatliga abonnemangsavgifter, erbjuder DeepSeek AI ett gratis, öppen källkodsalternativ som utmanar den traditionella intäktsmodellen för AI.

DeepSeek AI har också lägre minnesanvändning, vilket minskar kostnaden för att köra AI-uppgifter – något som affärsproffs och dataanalytiker uppskattar.

Om du nu överväger att byta DeepSeek AI och letar efter flera AI-modeller som är lika effektiva (och inte tär på din plånbok) är du inte ensam. Här är en lista över de 11 bästa DeepSeek AI-alternativen som du kan prova för att öka din produktivitet och effektivisera ditt arbete.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över de bästa DeepSeek-alternativen och AI-assistenterna som kommer att förändra din uppfattning om hur man använder AI för att öka produktiviteten: ClickUp: Bäst för AI-driven projektledning och kunskapshantering

Google Gemini: Bäst för AI-driven automatisering av arbetsflöden och generering av innehåll

Perplexity AI: Bäst för AI-driven sökning och forskningsinsikter

ChatGPT: Bäst för AI-driven projektassistans och automatisering

Meta Llama 3: Bäst för utveckling och experimentering med öppen källkods-AI

Claude AI: Bäst för programmeringshjälp och idéutforskning

Qwen 2. 5: Bäst för kostnadseffektiv AI-kodning och automatisering

Elicit AI: Bäst för AI-driven akademisk forskning och litteraturgranskning

Hugging Face Transformers: Bäst för maskininlärning och NLP-modellimplementering

Algolia AI: Bäst för AI-driven sökning och upptäckt

Elasticsearch: Bäst för företagssökning och realtidsanalys

Vad är DeepSeek AI?

DeepSeek AI är en gratis, öppen källkodsplattform för AI som utnyttjar webbdata i realtid för att generera insikter, hjälpa till med skrivande, analysera trender och till och med hantera kodningsuppgifter.

DeepSeek utvecklades av Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co. , Ltd. , grundades 2023 och lanserade sin chatbot och DeepSeek-R1-modell i januari 2025.

Här är en inblick i vad DeepSeek AI kan göra:

Bearbetar och genererar text med avancerad naturlig språkbehandling, vilket möjliggör allt från skrivhjälp till skapande av tekniska dokument ✅

Stöder flera programmeringsspråk och kan hantera komplexa kodningsutmaningar , vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för mjukvaruutveckling ✅

Utför dataanalys i realtid , vilket hjälper dataanalytiker att snabbt och effektivt extrahera insikter från stora datamängder ✅

Konkurrerar med förstklassiga AI-modeller som Perplexity AI och Google Gemini och erbjuder jämförbara funktioner till en lägre kostnad ✅

Varför välja DeepSeek AI-alternativ?

DeepSeeks AI-funktioner har gjort stor succé, men om vi går igenom användarrecensionerna börjar vi upptäcka många brister. Här är de största utmaningarna som får människor att tänka om:

1. Serverproblem: När ”gratis” betyder ”otillgängligt” 😥

DeepSeek AI må vara öppen källkod och kostnadseffektivt, men om du någonsin har försökt använda det under rusningstid vet du hur svårt det kan vara. Många användare rapporterar om frekventa serveravbrott och långsamma svarstider.

💡 Proffstips: Vill du göra din AI smartare, snabbare och effektivare? LLM-agenter kan automatisera arbetsflöden, förbättra beslutsfattandet och anpassa användarupplevelsen.

2. Integritetsfrågor: Vem tittar? 👀

DeepSeek AI har väckt oro över datasäkerhet och etiska AI-metoder. Även om det inte finns några konkreta bevis som tyder på säkerhetsrisker, kan företag som hanterar känslig kunddata eller konfidentiell information tveka innan de integrerar det i sina arbetsflöden.

3. Begränsad API-åtkomst: Betalväggar som lurar i skuggorna 👤

Visst, webbchattboten är gratis, men tillgång till API-nycklar? Inte riktigt. Om du är en utvecklare som använder DeepSeek för AI-driven automatisering, mjukvaruutveckling eller konversations-AI, kan du räkna med att snabbt stöta på en betalvägg.

4. Prestandaskillnader: Imponerande men inte oöverträffad 📉

DeepSeek är kostnadseffektivt, men ligger fortfarande efter premiumverktyg för AI, såsom OpenAI:s senaste stora språkmodeller, när det gäller avancerad resonemang och optimal prestanda.

5. Hårdvaruberoende: Alla har inte en superdator 🧑‍💻

Ja, DeepSeek AI är öppen källkod, vilket innebär att du kan köra det lokalt – om du har en avancerad GPU-farm. Annars är du hänvisad till webbversionen, som, som vi nämnde, ofta är nere eller hastighetsbegränsad jämfört med andra AI-verktyg.

Rolig fakta: John McCarthy myntade termen ”artificiell intelligens” 1956 och drev på utvecklingen av det första AI-programmeringsspråket, LISP, på 1960-talet. De tidiga AI-systemen var regelcentrerade, vilket ledde till utvecklingen av mer komplexa system på 1970- och 1980-talet, tillsammans med en ökning av finansieringen.

DeepSeek-alternativ i korthet

Verktyg Användningsfall Bäst för ClickUp AI-driven projektledning och kunskapshantering Affärsproffs, projektledare och dataanalytiker Google Gemini AI-aktiverad automatisering av arbetsflöden och generering av innehåll Team som använder Google Workspace, yrkesverksamma Perplexity AI AI-driven sökning och forskningsinsikter Forskare, yrkesverksamma ChatGPT AI-driven projektassistans och automatisering Affärsteam, yrkesverksamma Meta Llama 3 Öppen källkod för AI-utveckling och experimentering Utvecklare, företag Claude AI Programmeringshjälp och idéutforskning Utvecklare, forskare, yrkesverksamma Qwen 2. 5 Kostnadseffektiv AI-kodning och automatisering Utvecklare, företag, flerspråkiga AI-användare Elicit AI AI-driven akademisk forskning och litteraturgranskningar Akademiker, forskare, studenter Hugging Face Transformers Maskininlärning och NLP-modellimplementering AI-forskare, utvecklare, datavetare Algolia AI AI-assisterad sökning och upptäckt E-handel, SaaS, företag Elasticsearch Företagssökning och realtidsanalys Stora organisationer, företag

De 11 bästa DeepSeek-alternativen att använda

DeepSeek AI kanske inte är något för dig, och det är helt okej.

Oavsett om det handlar om serveravbrott, integritetsfrågor eller en önskan att prova något nytt finns det många alternativ till DeepSeek AI som kan mäta sig med – eller till och med överträffa – det. Här är en sammanställd lista:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning och kunskapshantering)

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete – en enda plattform där projektledning, dokument och teamkommunikation möter nästa generations AI-automatisering och sökfunktioner.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, plattformens AI-assistent, svarar på alla dina frågor om arbetsytan genom att hämta information från dokument, uppgifter och till och med kommentarer.

Om du någonsin har känt att allt måste göras nu, ger ClickUp Brain klarhet genom att sortera uppgifter baserat på brådskande ärenden, beroenden och deadlines. Du kan till och med fråga "Vad ska jag arbeta med härnäst?" och få ett AI-drivet svar. Se magin med ClickUp Brain nedan!

Be ClickUp Brain om uppdateringar eller att göra-listor och få omedelbara svar

🚀 Här är mer om vad ClickUp Brain gör för dig:

Automatiska sammanfattningar = mindre läsning, mer arbete: Innehållet på arbetsplatsen är överväldigande och ingen vill bläddra igenom kilometerlånga uppgiftstrådar. ClickUp Brain sammanfattar långa e-postmeddelanden, projektuppdateringar och mötesanteckningar.

Personliga standups, utan möten: AI StandUp genererar kortfattade statusuppdateringar så att teamen kan hålla sig synkroniserade utan onödiga synkroniseringar.

E-post, marknadsföringsmaterial och innehåll : Brain skriver utmärkta marknadsföringstexter, från e-postmeddelanden till presentationsinnehåll och inlägg på sociala medier, när du fastnar.

Automatisering med naturligt språk: ClickUp tar automatiseringen till nästa nivå genom att låta användarna skapa arbetsflöden genom att bara beskriva dem på vanlig engelska.

Använd ClickUp Brain för att skapa automatiseringar och säga adjö till manuella uppdateringar

ClickUp Kunskapshantering

En av de största anledningarna till att affärsproffs, projektledare och dataanalytiker älskar ClickUp är dess smidiga förmåga att centralisera information.

ClickUps AI-kunskapshanteringsfunktion gör det enkelt att hämta information i realtid genom att omedelbart hämta relevant information från uppgifter, kommentarer, dokument och wikis. Säg adjö till ändlös kontextjakt!

Ställ frågor och hitta svar tillsammans med resurser med hjälp av ClickUps AI-drivna kunskapshanteringssystem

🚀 Så här hjälper det:

Importera teamets kunskap : Importera dokument och kunskap från valfritt verktyg på ett säkert sätt.

Använd Wiki-mallar : Snabba upp ditt teams arbete med en rad wiki-mallar, som inkluderar live-redigering och integrerade kommentarer.

Avancerade behörigheter: Behåll kontrollen över din kunskap med omfattande behörigheter och versionshistorik.

ClickUp Connected Search

ClickUps kunskapshanteringsfunktioner är dock ofullständiga utan funktionen ClickUp Connected Search.

Om du är mitt uppe i ett viktigt projekt och plötsligt behöver ett dokument från för två månader sedan som du knappt minns, kommer ClickUps Connected Search att hitta det på några sekunder. Om det var begravt i Slack eller försvunnet i en e-posttråd skulle du antingen spendera timmar på att söka eller be en kollega att skicka det igen.

Hitta dokument och filer med en enkel sökning i databaser med hjälp av ClickUp Connected Search

Connected Search skannar alla dina integrerade appar, från Google Drive till Jira och Salesforce, och ger dig rätt information på några sekunder. Med dessa funktioner erbjuder ClickUp en organiserad, tillgänglig och användbar arbetsyta.

ClickUps bästa funktioner

AI-driven kunskapshantering : Få intelligenta sökningar, automatiserade sammanfattningar och AI-drivna insikter i realtid med ClickUp Brain.

Ansluten sökning för enhetlig åtkomst : Sök i Google Drive, Slack, Jira, Salesforce och andra integrerade verktyg för att omedelbart hitta det du behöver.

Samarbete i realtid : Redigera i : Redigera i ClickUp Docs , tilldela uppgifter och kommunicera med ditt team på ett och samma ställe utan att behöva växla mellan olika appar.

Automatiserade arbetsflöden och prioritering av uppgifter : Använd AI-driven automatisering för att uppdatera status, tilldela uppgifter och organisera arbetet utifrån hur brådskande det är.

Högt anpassningsbar arbetsyta: Anpassa ClickUp efter dina specifika projektledningsbehov med flexibla kategorier, taggar och instrumentpaneler.

Begränsningar för ClickUp

De omfattande funktionerna och anpassningsalternativen kan ta tid att konfigurera och bemästra.

ClickUp Brain är endast tillgängligt med betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp erbjuder en högintegrerad projektledningsplattform. Den passar både enkla och komplexa projekt. Den använder också AI på ett sätt som minskar den administrativa arbetsbördan för alla aspekter av projekten.

ClickUp erbjuder en högintegrerad projektledningsplattform. Den passar både enkla och komplexa projekt. Den använder också AI på ett sätt som minskar den administrativa arbetsbördan för alla aspekter av projekten.

📮 ClickUp Insight: I genomsnitt interagerar en kunskapsarbetare med sex olika personer varje dag bara för att samla in den information som behövs för att utföra sina uppgifter. Det innebär sex konversationer fram och tillbaka för att få sammanhang, samordna prioriteringar och hålla projekten igång. Att fråga ”Var är den filen?” blir norm, och snart minskar det produktiviteten. ClickUps Connected Search och AI Knowledge Manager eliminerar kaoset genom att göra relevant kontext omedelbart tillgänglig när du behöver den.

2. Google Gemini (bäst för AI-driven automatisering av arbetsflöden och generering av innehåll)

via Google Gemini

Google Gemini fungerar som ett extra par händer i Google Workspace och hanterar det tidskrävande arbetet så att du slipper göra det.

En av fördelarna med Gemini är dess djupa integration med Googles ekosystem. Om du redan använder Gmail, Kalender eller Drive passar Gemini perfekt in i ditt arbetsflöde och erbjuder tillgång till data i realtid.

Behöver du extrahera åtgärdspunkter från en lång e-posttråd? Gemini kan sammanfatta det åt dig. Vill du ha en snabb projektplan? Det kan generera en strukturerad tabell i Sheets och beskriva projektets viktigaste funktioner.

Google Gemini bästa funktioner

Genererar uppgiftslistor, projektrapporter och sammanfattningar i dokument, vilket minskar manuellt arbete.

Automatiserar e-postsvar och åtgärdspunkter i Gmail för att hålla projekten igång

Extraherar insikter från långa e-postkedjor och omvandlar dem till organiserade att göra-listor.

Skapa anpassade bilder i Slides med hjälp av AI-driven text-till-bild-generering.

Förbättrar riskbedömning och prognoser genom att analysera datatrender i Sheets.

Begränsningar för Google Gemini

Geminis avancerade AI-funktioner kräver ett Google Workspace-abonnemang.

Fungerar bäst inom Googles ekosystem, med begränsade integrationer för appar som inte är från Google.

Saknar rollspecifik AI-anpassning jämfört med vissa konkurrenter.

Priser för Google Gemini

Gratis

Gemini Advanced: 24 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Google Gemini

G2 : 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Gemini?

Gemini erbjuder en fantastisk upplevelse. Det är mycket användarvänligt, erbjuder superb prestanda och är ett användbart verktyg. Med AI-chatboten kan man få jobbet gjort enkelt och på mycket kortare tid.

Gemini erbjuder en fantastisk upplevelse. Det är mycket användarvänligt, erbjuder superb prestanda och är ett användbart verktyg. Med AI-chatboten kan man få jobbet gjort enkelt och på mycket kortare tid.

Läs också: Gratis mallar för kunskapsbaser i Word och ClickUp

3. Perplexity AI (bäst för AI-driven sökning och forskningsinsikter)

via Perplexity AI

Traditionella sökmotorer kräver ofta att användarna går igenom flera länkar för att hitta tillförlitlig information. Perplexity AI förändrar detta genom att fungera som en AI-driven forskningsassistent som levererar omedelbara, välciterade svar.

Till skillnad från vanliga sökmotorer hämtar Perplexity AI dessutom information från flera källor i realtid, sammanfattar viktiga insikter och förfinar till och med resultaten genom uppföljningsfrågor.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Ger AI-drivna sökresultat med källhänvisningar för ökad transparens.

Stöder flera LLM, inklusive GPT-4, Claude 3 och egna modeller.

Erbjuder webbindexering i realtid för hämtning av den senaste informationen i realtid.

Möjliggör djupgående forskning med Pro Search, som förfinar svaren med uppföljningar.

Organiserar sökningar i samlingar, så att användare kan spara och kategorisera insikter.

Begränsningar för Perplexity AI

Har svårt med mindre dokumenterade ämnen och ger ibland endast ytlig information.

Saknar avancerade anpassningsfunktioner som finns i vissa AI-forskningsverktyg.

Pro-sökning och tillgång till premium-LLM kräver ett betalt abonnemang.

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro : 20 $/månad per användare

Enterprise Pro: Anpassad prissättning

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

Jag använder fortfarande Perplexity när jag vill ha ett bra snabbt svar eller sammanfatta några tankar på ett sammanhängande sätt. Ingen verkade ha hört talas om det på ett tag, men jag har använt det mer än något annat

Jag använder fortfarande Perplexity när jag vill ha ett bra snabbt svar eller sammanfatta några tankar på ett sammanhängande sätt. Ingen verkade ha hört talas om det på ett tag, men jag har använt det mer än något annat

💡 Bonus: Att välja rätt AI-sökmotor kan vara överväldigande, men efter månader av tester har vi valt ut de 12 bästa – så att du slipper göra det.

4. ChatGPT (Bäst för AI-driven projektassistans och automatisering)

via ChatGPT

Det är nästan självklart att du är bekant med ChatGPT, så låt oss utforska hur det kan hjälpa oss i projektledning.

Det som är speciellt med projekt är att flera deadlines, team och oändliga uppdateringar måste koordineras och spåras. Och detta kan snabbt bli överväldigande när det görs manuellt.

ChatGPT förenklar dessa utmaningar genom att fungera som en virtuell projektassistent som automatiserar repetitiva uppgifter, förbättrar beslutsfattandet och förenklar kommunikationen.

🍪 Bonus: ChatGPT:s förmåga att integreras med olika affärsverktyg gör det till en värdefull tillgång för företagsteam som vill förbättra sin effektivitet.

ChatGPT:s bästa funktioner

Automatiserar projektplanering genom att generera uppgiftslistor, scheman och riskbedömningar.

Ger omedelbara svar och insikter, vilket minskar beroendet av manuell forskning.

Sammanfattar rapporter och mötesanteckningar, vilket förbättrar kunskapsdelningen inom teamen.

Hjälper till med uppgiftsfördelning genom att analysera arbetsbelastning och teamets styrkor.

Stöder prediktiv analys, vilket hjälper chefer att förutse projektrisker.

ChatGPT-begränsningar

Svårigheter med att hantera mycket specifika, branschskräddarsydda projektbehov

Noggrannheten beror på kvaliteten på indata, vilket ibland kräver manuell verifiering.

Avancerade AI-drivna funktioner kräver ett betalt abonnemang för full åtkomst.

Priser för ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus : 20 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 680 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

ChatGPT har varit det mest användbara verktyget för oss alla i vårt företag. Oavsett om det gäller kodgenerering, enkla frågor eller dataanalys är det det bästa alternativet som finns. Visst, DeepSeek finns, men just nu är ChatGPT ett mycket säkrare alternativ.

ChatGPT har varit det mest användbara verktyget för oss alla i vårt företag. Oavsett om det gäller kodgenerering, enkla frågor eller dataanalys är det det bästa alternativet som finns. Visst, DeepSeek finns, men just nu är ChatGPT ett mycket säkrare alternativ.

Rolig fakta: 2016 besegrade DeepMinds AlphaGo-program, baserat på ett djupt neuralt nätverk, Lee Sedol, världsmästaren i Go, i fem matcher.

5. Meta Llama 3 (Bäst för utveckling och experimentering med öppen källkods-AI)

via Meta

För företag och utvecklare som letar efter en anpassningsbar AI-modell utan leverantörsberoende erbjuder Meta Llama 3 ett starkt alternativ med öppen källkod.

Till skillnad från proprietära modeller som GPT-4 eller Claude, gör Llama 3 det möjligt för organisationer att finjustera och distribuera AI-modeller på sin egen infrastruktur, vilket ger större kontroll över dataintegritet och kostnader.

🍪 Bonus: Dess omfattande skalbarhet, flerspråkiga potential och integration med plattformar som AWS, Azure och Hugging Face gör det till ett flexibelt val för AI-drivna projekt.

Meta Llama 3 bästa funktioner

Möjliggör anpassning och finjustering med öppen källkod för företag.

Förbättrar resonemang, kodning och instruktionsföljande uppgifter med stark prestanda

Stöder multimodala funktioner, inklusive visionsbaserade AI-modeller.

Optimerar effektiviteten med grupperad sökfokusering (GQA) och tokenkomprimering.

Garanterar flexibel och skalbar distribution på stora molnplattformar

Begränsningar för Meta Llama 3

Saknar inbyggt stöd för chattapplikationer i realtid jämfört med modeller med sluten källkod.

Kräver teknisk expertis för att finjustera och implementera effektivt.

Fortfarande inte i nivå med proprietära modeller när det gäller hantering av nyanserade frågor

Priser för Meta Llama 3

Anpassade priser

Meta Llama 3 betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Meta Llama 3?

Jag använder det varje dag som komplement till OpenAI- och Anthropic-modellerna som ett kostnadseffektivt alternativ för smala användningsområden. Enkel tillgänglighet och stark position som öppen källkodskonkurrent.

Jag använder det varje dag som komplement till OpenAI- och Anthropic-modellerna som ett kostnadseffektivt alternativ för smala användningsområden. Enkel tillgänglighet och stark position som öppen källkodskonkurrent.

Rolig fakta: 1980 förklarade John Searle skillnaden mellan ”svag” och ”stark” AI. Svag AI fokuserar på en enda specifik uppgift, medan stark AI liknar fullständig mänsklig intelligens.

6. Claude AI (Bäst för programmeringshjälp och idéutforskning)

via Claude AI

Claude AI, utvecklat av Anthropic, är utformat med stark betoning på resonemang, säkerhet och etisk användning av AI. Till skillnad från många AI-modeller som fokuserar på hastighet och mångsidighet, utmärker sig Claude i logikintensiva uppgifter, kodningsassistans och djupgående filosofiska diskussioner, vilket återspeglas i dess användarinteraktioner.

Claudes förmåga att hantera komplexa uppmaningar samtidigt som den bibehåller en konversationsliknande och strukturerad svarstil gör den till ett bra val för utvecklare, forskare och djupa tänkare.

Claude AI:s bästa funktioner

Stöder avancerad felsökning och kodgenerering med starka programmeringsfunktioner.

Hanterar långa dokument och konversationer med flera turer med ett stort kontextfönster (upp till 200 000 ord)

Tolkar bilder och diagram med förbättrade bildbehandlingsfunktioner i nyare modeller.

Minimerar partiskhet och skadliga resultat med etisk AI-anpassning baserad på konstitutionella principer.

Ger API-åtkomst för utvecklare att bygga anpassade AI-drivna applikationer.

Claude AI-begränsningar

Den kostnadsfria versionen har ett begränsat antal meddelanden per session.

Saknar internetåtkomst i realtid, vilket gör det mindre tillförlitligt för faktagranskning av aktuella händelser.

Svårigheter med specialiserade domänfrågor som kräver djup kontextuell kunskap

Priser för Claude AI

Gratis

Pro : 18 $/månad per användare

Team : 25 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Claude AI-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Claude AI?

Claude är duktig på programmering. Jag använder honom ofta. Jag tycker att Claude är mer öppen för filosofi och utforskar idéer på ett mer accepterande sätt.

Claude är duktig på programmering. Jag använder honom ofta. Jag tycker att Claude är mer öppen för filosofi och utforskar idéer på ett mer accepterande sätt.

📖 Läs också: Att hantera pappersarbete ska inte ta över din arbetsvecka. Rätt dokumenthanteringsprogram kan effektivisera organisation, godkännanden och samarbete – så här hittar du det bästa!

7. Qwen 2. 5 (Bäst för kostnadseffektiv AI-kodning och automatisering)

Qwen 2.5, som utvecklats av Alibaba Cloud, är relativt nytt på marknaden men vinner över publiken med sin avancerade AI-modell som är utformad för naturlig språkbehandling, resonemang och kodgenerering.

Denna kinesiska AI-modell konkurrerar med toppmodeller som GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet och DeepSeek V3, samtidigt som den har en betydligt lägre kostnad per miljon tokens.

Qwen 2. 5 bästa funktioner

Stöder text-, bild- och ljudbearbetning med ett kontextfönster på 128 000 token.

Utmärker sig inom kodning med 92,7 % noggrannhet på HumanEval, vilket överträffar GPT-4o och DeepSeek V3.

Öppen källkods flexibilitet gör det möjligt för utvecklare att finjustera och integrera det i applikationer.

Flerspråkiga funktioner med stöd för 29 språk, inklusive mandarin, arabiska och hindi.

Kostnadseffektivt, med ett pris på 0,38 dollar per miljon tokens, vilket gör det 10 gånger billigare än GPT-4o.

Qwen 2. 5 begränsningar

Sluten källkod för företagsversioner, vilket begränsar anpassningsmöjligheterna för tredje part.

Något svagare prestanda inom kreativt skrivande jämfört med Claude 3. 5 Sonnet

Prestandaförsämring över 100 000 tokens i mycket komplexa uppgifter

Qwen 2. 5 prissättning

Gratis

API-åtkomst : 0,38 dollar per miljon tokens

Företagsplaner: Anpassade priser

Qwen 2. 5 betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Qwen 2. 5?

Ja. Qwen-modellerna är överraskande bra i allmänhet. Även när de på LMSYS jämförs med bra kommersiella modeller, är de ofta i nivå med dessa, och det beror i hög grad på vilket ämne som diskuteras.

Ja. Qwen-modellerna är överraskande bra i allmänhet. Även när de på LMSYS jämförs med bra kommersiella modeller, är de ofta i nivå med dessa, och det beror i hög grad på vilket ämne som diskuteras.

Rolig fakta: ”Porträtt av Edmond Belamy” är den första målningen skapad av artificiell intelligens (AI) som auktionerats ut i konstvärlden. Kollektivet skapade en målning med hjälp av en AI-metod som kallas Generative Adversarial Network (GAN), och den var så realistisk att den såldes för hela 432 500 dollar!

8. Elicit AI (Bäst för AI-driven akademisk forskning och litteraturgranskning)

via Elicit AI

Elicit är en AI-driven forskningsassistent som är utformad för att underlätta litteraturgranskningar och automatisera tråkiga akademiska forskningsuppgifter.

Med tillgång till en databas med över 125 miljoner forskningsrapporter hjälper det användare att hitta relevanta studier, extrahera viktiga insikter och sammanfatta resultat.

Få fram de bästa funktionerna

Hittar relevanta artiklar och ger sammanfattningar i en mening med sin AI-drivna sökmotor.

Extraherar viktiga datapunkter från artiklar och organiserar dem i strukturerade tabeller.

Genererar tematiska sammanfattningar av flera artiklar för att identifiera forskningstrender.

Gör det möjligt för användare att ladda upp PDF-filer och få automatiska sammanfattningar och insikter.

Erbjuder systematiska granskningsarbetsflöden som stöder akademisk och professionell forskning.

Framkalla begränsningar

Abstrakta sammanfattningar kan förenkla komplexa forskningsresultat för mycket.

Dataextrahering prioriterar inte alltid de mest relevanta detaljerna.

Begränsat mobilstöd, vilket gör det mindre tillgängligt för forskare som är på resande fot.

Få prisuppgifter

Grundläggande : Gratis

Plus : 10 USD/månad per användare

Pro : 42 $/månad per användare

Team : 65 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Få betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Elicit?

Den sammanfattar artikeln på ett utmärkt sätt och ger exempel, tekniker, mål och annan relevant information på ett precist och tydligt sätt.

Den sammanfattar artikeln på ett utmärkt sätt och ger exempel, tekniker, mål och annan relevant information på ett precist och tydligt sätt.

9. Hugging Face Transformers (Bäst för maskininlärning och NLP-modellimplementering)

via Hugging Face Transformers

Hugging Face har blivit GitHub för maskininlärning och erbjuder en öppen källkodsplattform där utvecklare och forskare enkelt kan dela, finjustera och distribuera modeller för naturlig språkbehandling (NLP).

Det häftiga är att det innehåller över en miljon modeller och datamängder, vilket gör det till en självklar resurs för AI-entusiaster och proffs som letar efter toppmoderna förtränade modeller.

Hugging Face bästa funktioner

Hyser en omfattande samling förtränade modeller, inklusive GPT, BERT och RoBERTa.

Tillhandahåller Transformers-biblioteket för smidig implementering av NLP-modeller i PyTorch, TensorFlow och JAX.

Erbjuder finjusteringsfunktioner som gör det möjligt för användare att anpassa modeller till specifika användningsfall.

Stöder Datasets och Spaces, vilket möjliggör enkel åtkomst till datamängder och möjligheten att visa upp AI-modeller i interaktiva applikationer.

Funktioner Inferensändpunkter för distribution av modeller på skalbar molninfrastruktur

Begränsningar för Hugging Face

Dokumentationen kan vara komplex för nybörjare som navigerar i modellkonfigurationer.

Vissa funktioner kräver betalda abonnemang, särskilt för högpresterande GPU-åtkomst.

Saknar stark AI-innehållsdetekteringsnoggrannhet jämfört med specialiserade verktyg som Originality. AI

Hugging Face-priser

Gratis

Pro : 9 $/månad per användare

Enterprise: Från 20 USD/månad per användare

Hugging Face-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Hugging Face?

Hugging Face är ett utmärkt bibliotek för att göra enkla saker. Fin funning baserat på en uppladdad dataset. Generera text med hjälp av en förtränad modell, etc.

Hugging Face är ett utmärkt bibliotek för att göra enkla saker. Fin funning baserat på en uppladdad dataset. Generera text med hjälp av en förtränad modell, etc.

10. Algolia AI (Bäst för AI-driven sökning och upptäckt)

via Algolia

Om du letar efter en AI-driven sök- och upptäcktsplattform som levererar snabba, exakta och skalbara sökupplevelser är Algolia rätt val.

Till skillnad från traditionella sökmotorer använder Algolia Neural Search, som kombinerar semantisk och nyckelordsbaserad sökning. Detta säkerställer att användarna hittar de mest relevanta resultaten på millisekunder. Det används ofta inom e-handel, SaaS och mediebranschen för att förbättra sökfunktionaliteten på webbplatser och i applikationer.

Algolias bästa funktioner

Dynamisk omrankning för att automatiskt optimera sökresultaten baserat på användarbeteende

Personalisering och AI-synonymer för att skräddarsy resultat och förbättra sökbarheten

Skalbar infrastruktur som hanterar miljarder sökningar årligen med 99,999 % drifttid.

Omfattande integrationer med plattformar som Shopify, Salesforce Commerce Cloud och Adobe Commerce.

Algolias begränsningar

Priserna kan vara höga jämfört med andra söklösningar, särskilt för storskaliga operationer.

Komplex installation och anpassning kan kräva teknisk expertis för full optimering.

Vissa användare rapporterar långsammare indexeringstider jämfört med alternativ som Elasticsearch.

Algolia-priser

Bygg : Gratis upp till 10 000 sökförfrågningar/månad, 1 miljon poster ingår

Grow : Gratis upp till 10 000 sökförfrågningar/månad, därefter 0,50 $ per ytterligare 1 000 förfrågningar.

Premium : Anpassad prissättning

Elevate: Anpassad prissättning

Algolia-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Algolia?

Algolia är en mycket skalbar söklösning som integreras sömlöst med andra komponerbara tekniker. Den möjliggör effektivt samarbete mellan produkt-, marknadsförings- och teknikteam, vilket effektiviserar processen för hantering av sökrankingsstrategier.

Algolia är en mycket skalbar söklösning som integreras sömlöst med andra komponerbara tekniker. Den möjliggör effektivt samarbete mellan produkt-, marknadsförings- och teknikteam, vilket effektiviserar processen för hantering av sökrankingsstrategier.

💡 Proffstips: Vill du slippa leta igenom oändliga filer för att hitta det du behöver? Connected AI gör allt sökbart och tillgängligt på några sekunder – inga gissningar längre.

11. Elasticsearch (Bäst för företagssökning och realtidsanalys)

via Elasticsearch

Elasticsearch är en kraftfull, öppen källkodsbaserad sök- och analysmotor byggd på Apache Lucene. Den används ofta för fulltextsökning, logg- och händelsedataanalys samt skalbar dataindexering.

Några funktioner som kommer att intressera dig är AI-driven sökrelevans och distribuerad skalbarhet. Dessa funktioner är särskilt bra för organisationer som hanterar stora datamängder som kräver sökfunktioner i realtid.

Elasticsearch bästa funktioner

Hanterar stora volymer strukturerade och ostrukturerade data med en distribuerad, skalbar arkitektur.

Förbättrar sökrankningen med AI-driven relevans med hjälp av Elasticsearch Relevance Engine (ESRE)

Bearbetar loggar, mätvärden och affärsinformation med sökning och analys i realtid.

Integreras sömlöst med molnleverantörer, databaser och säkerhetsverktyg

Stöder maskininlärning, avvikelsedetektering och geospatial sökning för avancerade insikter.

Begränsningar för Elasticsearch

Brant inlärningskurva, kräver avancerad kunskap för optimal konfiguration

Hög resursförbrukning, kräver betydande CPU- och minneskapacitet för stora installationer

Komplex licensmodell med varierande prissättning, vilket gör kostnadsberäkningen svår.

Priser för Elasticsearch

Standard : 95 $/månad per användare

Gold : 109 $/månad per användare

Platinum : 125 USD/månad per användare

Enterprise: 175 USD/månad per användare

Elasticsearch-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (199+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (67+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Elasticsearch?

Det är extremt effektivt att samla alla datakällor inom organisationen för förbättrad sökning och organisation. Dessutom är det kostnadseffektivt jämfört med konkurrenterna.

Det är extremt effektivt att samla alla datakällor inom organisationen för förbättrad sökning och organisation. Dessutom är det kostnadseffektivt jämfört med konkurrenterna.

💡 Proffstips: AI inom dataanalys fungerar som en smart assistent som upptäcker mönster och tolkar komplexa data snabbare än traditionella metoder någonsin skulle kunna göra.

Letar du efter ett bättre alternativ? ClickUp hjälper dig gärna!

Minns du när vi pratade om ClickUp Brain och hur allt du behöver göra är att ställa en fråga, så vet den svaret?

Mike Coon, programchef på DISH Network, kan intyga det:

Allt jag behöver göra är att skriva en fråga som "Vad är det senaste om det här projektet just nu?" och jag får en fullständigt formaterad lista över allt som har hänt under den tidsperiod jag vill se. ClickUp Brain är som en heltidsanställd i vårt team. Det är en fantastisk app. Den är så enkel och sparar så mycket tid.

Allt jag behöver göra är att skriva en fråga som "Vad är det senaste om det här projektet just nu?" och jag får en fullständigt formaterad lista över allt som har hänt under den tidsperiod jag vill se. ClickUp Brain är som en heltidsanställd i vårt team. Det är en fantastisk app. Den är så enkel och sparar så mycket tid.

Men det är bara en vanlig dag i ClickUps värld – där AI och automatisering inte bara är en funktion, utan är integrerat i arbetet på ett smidigt sätt.

När du har börjat använda ClickUp blir det ditt teams hjärna. Det automatiserar uppgifter, hanterar kunskap, centraliserar sökningar och håller projekten igång utan ständiga fram- och återgångar.

Är du redo att byta förvirring mot klarhet? Registrera dig på ClickUp idag!