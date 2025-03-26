OpenAI vs. DeepSeek: Vilken AI-modell passar bäst för dina behov?

”Vilket är det bästa projektledningsverktyget?” ”Hur skapar man bra design?” ”Vilka är de bästa mätvärdena för att mäta prestanda?” Listan med frågor är oändlig.

Människor är nyfikna av naturen. Det är faktiskt denna oändliga nyfikenhet och förmåga att resonera som skiljer människor från varandra och leder till stora prestationer.

Och ärligt talat är det just denna egenskap som gör AI-modellerna smartare också.

Men med så många AI-modeller på marknaden, vilken passar dig bäst?

I den här artikeln kommer vi att granska och jämföra två tungviktare i AI-kapplöpningen: DeepSeek och OpenAI, och ta reda på vilket AI-verktyg som passar bäst för dina AI-drivna applikationer, LLM-agenter och generativa AI-lösningar.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Kan du inte bestämma dig mellan OpenAI och DeepSeeks modeller? Här är en jämförelse av deras styrkor och funktioner som hjälper dig att välja: OpenAI är ett ledande AI-forskningslaboratorium känt för ChatGPT, DALL·E, Sora och Codex , som erbjuder avancerad förståelse av naturligt språk, multimodal AI och företagsanpassade lösningar. OpenAI:s styrkor inkluderar flytande textgenerering , konversations-AI och djup integration med Microsofts ekosystem för AI-implementering i företag .

OpenAI:s styrkor inkluderar flytande textgenerering , konversations-AI och djup integration med Microsofts ekosystem för AI-implementering i företag .

DeepSeek är en öppen källkods-AI-modell som fokuserar på problemlösning, logiskt resonemang och prisvärdhet . DeepSeeks styrkor ligger i strukturerad problemlösning , kodning och finansiell analys, vilket ger företag ett kostnadseffektivt alternativ till dyra AI-modeller.

DeepSeeks styrkor ligger i strukturerad problemlösning , kodning och finansiell analys, vilket ger företag ett kostnadseffektivt alternativ till dyra AI-modeller.

Prisjämförelsen visar att OpenAI:s ChatGPT Plus kostar 20 dollar per månad med varierande API-kostnader, medan DeepSeek erbjuder lägre ingångskostnader från 0,07 dollar per miljon tokens.

OpenAI överträffar DeepSeek inom naturlig språkbehandling , multimodala AI-funktioner och företagsanvändning, vilket gör det idealiskt för innehållsgenerering och kundsupport .

DeepSeek överträffar OpenAI när det gäller prisvärdhet , anpassningsbarhet och strukturerat resonemang , vilket ger en fördel för utvecklare som behöver mer kontroll över AI-modeller.

ClickUp integrerar AI-driven kunskapshantering , automatisering och projektgenomförande direkt i teamets arbetsflöden. ClickUp Brain kopplar samman uppgifter, dokument och teamets kunskap och levererar AI-drivna insikter i realtid utan att användarna behöver växla mellan plattformar. ClickUps Connected Search hämtar data direkt från appar som Google Drive, Slack och Salesforce, vilket eliminerar tidsspillan på att söka efter information. , automatisering och projektgenomförande direkt i teamets arbetsflöden. ClickUp Brain kopplar samman uppgifter, dokument och teamets kunskap ochutan att användarna behöver växla mellan plattformar. ClickUps Connected Searchfrån appar som Google Drive, Slack och Salesforce, vilket eliminerar tidsspillan på att söka efter information.

ClickUp Brain kopplar samman uppgifter, dokument och teamkunskap och levererar AI-drivna insikter i realtid utan att användarna behöver växla mellan plattformar.

ClickUps Connected Search hämtar data direkt från appar som Google Drive, Slack och Salesforce, vilket eliminerar tidsspillan på att söka efter information. OpenAI:s styrkor inkluderar flytande textgenerering, konversations-AI och djup integration med Microsofts ekosystem för AI-implementering i företag. DeepSeeks styrkor ligger i strukturerad problemlösning, kodning och finansiell analys, vilket ger företag ett kostnadseffektivt alternativ till dyra AI-modeller. ClickUp Brain kopplar samman uppgifter, dokument och teamkunskap och levererar AI-drivna insikter i realtid utan att användarna behöver växla mellan plattformar.

ClickUps Connected Search hämtar data direkt från appar som Google Drive, Slack och Salesforce, vilket eliminerar tidsspillan på att söka efter information.

Vad är OpenAI?

Vid det här laget har alla hört talas om OpenAI. OpenAI är ett ledande forskningslaboratorium i USA som fokuserar på maskininlärning, djupinlärning, robotik och datorseende.

Men dess huvudsakliga uppgift är att utveckla AI-modeller, varav ChatGPT (generativ förtränad transformator) är den mest kända.

OpenAI erbjuder även DALL·E, Sora och Codex, som används i allt från bild- och videogenerering till mjukvaruutveckling.

via ChatGPT

Här är en kort sammanfattning av vad OpenAI gör:

✅ OpenAI:s modeller hjälper användare med skrivande, kodningsuppgifter, bildgenerering, taligenkänning och mycket mer.

✅ ChatGPT är integrerat i Microsoft-produkter, företagsarbetsflöden och kreativa branscher.

✅ Organisationer använder AI-plattformen för att automatisera affärsverksamheten och förbättra kundernas framgångsgrad.

➡️ Läs också: De bästa alternativen till OpenAI Playground

OpenAI-funktioner

”Hjälp mig att bearbeta det här e-postmeddelandet” eller ”Hjälp mig att sammanfatta det här dokumentet” – OpenAI:s VD Sam Altman använder AI dagligen för ”tråkiga” uppgifter, men tekniken i sig är allt annat än tråkig.

Här är en lista över OpenAI:s mest imponerande funktioner:

Funktion nr 1: AI som lyssnar – och svarar som en människa

OpenAI:s senaste modeller, som GPT-4o, kan bearbeta tal och text i realtid och efterlikna mänskliga konversationer med nästan ingen fördröjning. Det är så bra att Microsoft och andra stora företag använder det för att driva AI-assistenter, kundsupportbotar och till och med verktyg för transkribering av möten.

via ChatGPT

Funktion nr 2: Smartare AI, lägre kostnader

OpenAI introducerade promptcaching och modelldestillering, vilket minskade API-kostnaderna för företag med upp till 50 %. Detta innebär att AI-drivna appar inte behöver betala fullt pris för repetitiva promptar.

Funktion nr 3: En verklig multimodal kraftpaket

GPT-4o kan nu se, höra och tala, vilket innebär att det kan tolka bilder, förstå videor och generera ljud i realtid. Utvecklare använder detta för att skapa AI-drivna handledare, kodningsassistenter och till och med smarta övervakningsverktyg.

➡️ Läs också: Gratis mallar för kunskapsbaser i Word och ClickUp

Funktion nr 4: AI som kommer ihåg, lär sig och anpassar sig

Till skillnad från andra AI-modeller som behandlar varje prompt som ett första möte, låter OpenAI:s minnesfunktion AI behålla sammanhanget över flera konversationer. Det innebär att den kommer ihåg din skrivstil eller din senaste kundklagomål för en mer personlig upplevelse.

via ChatGPT

Priser för OpenAI

Gratis nivå

ChatGPT Plus : 20 $/månad per användare

ChatGPT Team : 30 $/månad per användare

ChatGPT Enterprise: Anpassad prissättning

📮 ClickUp Insight: Dina anställda saknar sammanhang Enligt ClickUps forskning skickar den genomsnittliga kunskapsarbetaren cirka 25 meddelanden om dagen bara för att försöka spåra information och sammanhang. Det är mycket tid som går förlorad när man bläddrar igenom oändliga e-postmeddelanden, chattar och spridda konversationer. Om det bara fanns ett smartare sätt att hålla allt – uppgifter, projekt, meddelanden och e-postmeddelanden – sammankopplat (med AI, förstås). Det finns det: Prova ClickUp!

Vad är DeepSeek?

DeepSeek är på allas läppar eftersom det siktar på att konkurrera med OpenAI med en kraftfull och kostnadseffektiv stor språkmodell.

Och det är just det som lockar användarna – ett verktyg med ett tankesätt som är utformat för att hantera komplexa resonemang, språkförståelse och problemlösning – utan de enorma datorkostnaderna som konkurrenterna har.

via DeepSeek

Här är vad som gör DeepSeek värt att prata om:

✅ Till skillnad från de flesta AI-modeller tillåter DeepSeek utvecklare att modifiera och använda dess teknik fritt.

✅ Det erbjuder liknande prestanda som förstklassiga GPT-modeller samtidigt som det fungerar till en betydligt lägre kostnad.

✅ Med lägre hårdvarukrav kan fler företag och forskare experimentera med AI-utveckling utan att det kostar skjortan.

✅ DeepSeek har snabbt positionerat sig som en ny konkurrent och bevisat att mindre modeller fortfarande kan leverera imponerande resultat.

💡 Proffstips: Kämpar du med distraktioner och bortkastad tid? Lär dig hur du använder AI för att öka produktiviteten och få tillbaka upp till 683 timmar om året genom att automatisera uppgifter med hjälp av den här guiden!

DeepSeek-funktioner

Det är det senaste tecknet på att konkurrensen växer fram på en ny front – där förare och passagerare lockas med mer avancerade chatbot-verktyg.

Det är det senaste tecknet på att konkurrensen växer fram på en ny front – där förare och passagerare lockas med mer avancerade chatbot-verktyg.

Så här säger Phate Zhang, grundare av EV-dataleverantören CnEVPost i Shanghai, om DeepSeek. Nyligen har över ett dussin biltillverkare, från BYD till Leapmotor, skyndat sig att integrera DeepSeeks AI-drivna funktioner i sina fordon.

Så, vad är det som gör DeepSeek så lockande?

Funktion nr 1: AI tar över ratten

DeepSeek hjälper smarta elbilar med självkörande assistans, AI i bilen och digitala cockpits. Biltillverkare integrerar det för bättre navigering, röststyrning och en mer personlig körupplevelse.

Funktion nr 2: Tänker innan den talar

Till skillnad från de flesta AI-modeller som bara förutsäger nästa ord, resonerar DeepSeek-R1 faktiskt. Det bryter ner komplexa problem, vilket gör det användbart för kodning, ekonomi och logikintensiva uppgifter.

via DeepSeek

Funktion nr 3: Öppen källkod, ingen betalvägg

Medan OpenAI håller sina modeller låsta, vinner DeepSeeks öppen källkodsstrategi över utvecklare. Företag kan modifiera, finjustera och distribuera det utan dyra licensavgifter. Denna frihet driver en växande gemenskap som är ivrig att bygga vidare på dess grund.

Funktion nr 4: AI som inte kostar en förmögenhet

DeepSeek bevisar att avancerade AI-funktioner inte kräver en företagsbudget. Det erbjuder betydligt lägre priser än de stora konkurrenterna, vilket gör det enklare för företag och forskare att använda AI.

via DeepSeek

DeepSeek-priser

DeepSeek-Chat (uppgraderat till DeepSeek-V3) Inmatning (cache-träff) : 0,07 dollar per 1 miljon tokens Inmatning (cache-miss) : 0,27 dollar per 1 miljon tokens Utmatning : 1,10 dollar per 1 miljon tokens

Inmatning (cache-träff) : 0,07 dollar per 1 miljon tokens

Inmatning (cachemiss) : 0,27 dollar per 1 miljon tokens

Resultat : 1,10 dollar per 1 miljon tokens

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Inmatning (cache-träff) : 0,14 dollar per 1 miljon tokens Inmatning (cache-miss) : 0,55 dollar per 1 miljon tokens Utmatning : 2,19 dollar per 1 miljon tokens

Inmatning (cache-träff) : 0,14 dollar per 1 miljon tokens

Inmatning (cachemiss) : 0,55 dollar per 1 miljon tokens

Resultat: 2,19 dollar per 1 miljon tokens

Inmatning (cache-träff) : 0,07 dollar per 1 miljon tokens

Inmatning (cachemiss) : 0,27 dollar per 1 miljon tokens

Resultat: 1,10 dollar per 1 miljon tokens

Inmatning (cache-träff) : 0,14 dollar per 1 miljon tokens

Inmatning (cachemiss) : 0,55 dollar per 1 miljon tokens

Resultat: 2,19 dollar per 1 miljon tokens

➡️ Läs också: Hur uppkopplad AI eliminerar silos för att spara tid för verkligt arbete

DeepSeek vs. OpenAI: Jämförelse av funktioner

OpenAI och DeepSeek utmanar båda gränserna för artificiell intelligens. Men eftersom de har olika tillvägagångssätt är det bäst att se hur de står sig mot varandra:

Funktion nr 1: AI-resonemang och problemlösning

OpenAI:s GPT-modeller är utmärkta när det gäller att förstå naturligt språk, kreativt skrivande och att svara på komplexa frågor.

DeepSeek tar dock en annan väg – dess DeepSeek-R1-modell är byggd för att resonera sig fram till lösningar på problem snarare än att bara förutsäga ord. Det gör den särskilt kraftfull för uppgifter som kräver strukturerad logik, som kodning, ekonomi och beslutsfattande.

🏆 Vinnare: DeepSeek för sina kraftfulla resonemangsförmågor.

Funktion nr 2: Förståelse av naturligt språk och generering av innehåll

DeepSeek må vara bra på logik, men när det gäller flytande, människoliknande skrivande och konversation är OpenAI fortfarande överlägset.

GPT-4o förstår nyanser, anpassar tonen sömlöst och hjälper dig att generera text som liknar mänsklig text. Oavsett om det handlar om att skriva ett övertygande blogginlägg, utforma marknadsföringstexter eller hjälpa till med kundsupport, levererar OpenAI polerade resultat som sätter branschstandarden.

🏆 Vinnare: OpenAI för sin förmåga att generera (nästan) människoliknande text.

💡 Proffstips: Lär dig hur du använder AI för dataanalys för att förstå orsaken bakom prestandatrender. På så sätt kan du optimera kampanjer, förutsäga kundbeteende och fatta datadrivna beslut.

Funktion nr 3: Anpassning och tillgänglighet

OpenAI håller sina modeller bakom betalväggar, vilket begränsar anpassningsmöjligheterna för utvecklare.

DeepSeek är däremot helt öppen källkod, vilket gör det möjligt för företag att finjustera och modifiera sina modeller efter behov – utan restriktiva licensavgifter. Detta gör DeepSeek till ett förstahandsval för startups, forskningsteam och företag som vill äga sin egen AI-infrastruktur istället för att förlita sig på API-åtkomst.

🏆 Vinnare: DeepSeek, för sin öppen källkodsmodell som möjliggör djupgående anpassning.

Funktion nr 4: AI och ekosystem i företagsklass

OpenAI:s största styrka är inte bara dess AI-modeller – det är ekosystemet.

Med företagsanpassade verktyg, sömlösa integrationer och omfattande infrastrukturstöd är OpenAI det bästa valet för företag som söker plug-and-play-AI-verktyg.

Från ChatGPT till DALL·E erbjuder OpenAI en rad AI-drivna applikationer med kontinuerliga uppdateringar och branschledande tillförlitlighet.

🏆 Vinnare: OpenAI, för sin sömlösa integration i Microsofts ekosystem.

➡️ Läs också: Bästa dokumenthanteringsprogrammet för att organisera dig

DeepSeek vs. OpenAI på Reddit

När det gäller AI-modeller är det få platser som erbjuder så mycket ofiltrerad ärlighet som Reddit.

OpenAI, särskilt ChatGPT, har varit den dominerande kraften inom AI-området, men DeepSeek väcker stort intresse, särskilt bland utvecklare och de som söker prisvärda API-alternativ.

Baserat på diskussioner på Reddit är detta vad användarna har att säga.

För många kändes upplevelsen med DeepSeek smidig, kraftfull och responsiv, särskilt i kodningsarbetsflöden.

Ett inlägg av u/klippers i r/LocalLLaMA utlöste en massiv diskussion:

Jag tillbringade större delen av gårdagen med att arbeta med DeepSeek och lösa programmeringsproblem via Open Hands (tidigare känt som Open Devin). Och modellen är helt stabil.

Jag tillbringade större delen av gårdagen med att arbeta med DeepSeek och lösa programmeringsproblem via Open Hands (tidigare känt som Open Devin). Och modellen är helt stabil.

En annan sak att tänka på: AI kan vara dyrt, särskilt när man använder API:er för stora uppgifter. OpenAI:s prissättning har frustrerat många, och DeepSeeks överkomliga priser har varit en frisk fläkt, enligt användarna.

Jag laddade upp 2 dollar och gjorde över 400 förfrågningar. Jag har tydligen fortfarande 1,50 dollar kvar.

Jag laddade upp 2 dollar och gjorde över 400 förfrågningar. Jag har tydligen fortfarande 1,50 dollar kvar.

Det största klagomålet är dock inkonsekvens. Som en Redditor påpekade:

DeepSeek fastnar ibland i en loop, ignorerar mina uppmaningar och säger meningslösa saker. Kanske var det finjusterat för kodning och andra benchmarktest? Det verkar som om kodare är mycket positiva till den här modellen, men för vanliga saker – sunt förnuft, resonemang osv. – verkar den ligga ett steg under de bästa modellerna.

DeepSeek fastnar ibland i en loop, ignorerar mina uppmaningar och säger meningslösa saker. Kanske var det finjusterat för kodning och andra benchmarktest? Det verkar som om kodare är mycket positiva till den här modellen, men för vanliga saker – sunt förnuft, resonemang osv. – verkar den ligga ett steg under de bästa modellerna.

Samtidigt har OpenAI varit en dominerande kraft inom AI-branschen med sina GPT-modeller, vilket återspeglas i användarupplevelserna. Och det här Reddit-inlägget fångar det verkligen bäst:

Åh ChatGPT, låt mig räkna upp alla fantastiska saker du gör för mig... planera företagsevenemang, brainstorma ämnen, sammanfatta möten, skriva utkast till vitböcker, regelbundna uttryck, MBO:er, skriva SQL... fundera ut vad jag ska laga till middag, skriva roliga historier för mina barn, listan kan göras lång. Jag kan inte föreställa mig att inte ha det vid det här laget.

Åh ChatGPT, låt mig räkna upp alla fantastiska saker du gör för mig... planera företagsevenemang, brainstorma ämnen, sammanfatta möten, skriva utkast till vitböcker, regelbundna uttryck, MBO:er, skriva SQL... fundera ut vad jag ska laga till middag, skriva roliga historier för mina barn, listan kan göras lång. Jag kan inte föreställa mig att inte ha det vid det här laget.

För programmerare har dock OpenAI:s GPT-modeller fått blandade recensioner. Vissa utvecklare hävdar att noggrannheten har försämrats, medan andra fortfarande föredrar det framför alternativen.

Det känns också mycket dåligt för programmering, även om jag använder något som Github Copilot eller Microsoft Copilot Pro, känns GPT-4T fortfarande sämre för programmering än Claude 3 Opus eller Claude 3. 5 Sonnet.

Det känns också mycket dåligt för programmering, även om jag använder något som Github Copilot eller Microsoft Copilot Pro, känns GPT-4T fortfarande sämre för programmering än Claude 3 Opus eller Claude 3. 5 Sonnet.

💡 Proffstips: AI-skrivverktyg är bara så bra som de uppmaningar de får – behärska AI-skrivuppmaningar med den här guiden för att skapa relevant, engagerande och marknadsföringsklart innehåll.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till OpenAI och DeepSeek

Tänk dig att alla dina AI-drivna verktyg – din forskningsassistent, innehållsgenerator, kunskapshanterare och arbetsflödesoptimerare – finns samlade på en och samma plattform. Det är ClickUp – allt-i-ett-appen för arbetet.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Brain

För det första, istället för att växla mellan OpenAI:s språkmodeller och DeepSeeks sökfunktioner, gör ClickUp Brain allt på ett ställe och integrerar AI direkt i dina arbetsflöden för AI-arbetsflödesautomatisering.

Och här är den verkliga skillnaden: Med OpenAI eller DeepSeek måste du ofta mata in data eller ställa rätt frågor för att få fram användbara insikter. ClickUp, å andra sidan, vet redan var ditt arbete finns och förstår vad du arbetar med!

Det innebär att du får högst relevanta, kontextspecifika svar som är skräddarsydda för din aktuella uppgift. Du behöver inte längre växla mellan separata AI-verktyg och arbetsplattformar – allt du behöver finns på ett och samma ställe.

ClickUp ansluter också direkt till verktyg som Google Drive, GitHub och Salesforce genom sina över 1000 integrationer – så att du inte behöver slösa tid på att manuellt mata in data eller söka efter svar.

📌 Exempel: Nu kan en forskare ställa komplexa frågor till ClickUp Brain över flera kunskapsbaser och få strukturerade svar i realtid.

Med ClickUp Brain kan du omedelbart hämta relevant information från dina projekt, wikis och dokument.

ClickUp Brain är ett sammankopplat neuralt nätverk som överbryggar klyftan mellan kunskap, projekt och människor. För att förtydliga ytterligare, de viktigaste funktionerna i ClickUp Brain inkluderar:

✅ Enhetlig kunskapstillgång: Samla alla dina filer, databaser och projektuppgifter på ett och samma ställe. Du behöver inte längre växla mellan olika appar – ClickUp hämtar data från alla platser där du arbetar.

✅ Omedelbara, exakta insikter: ClickUp Brain levererar precisa svar baserade på ditt teams kontext – du behöver inte längre söka igenom trådar eller föråldrade dokument.

✅ Automatiska uppdateringar om framsteg: Inget mer manuellt rapporterande. AI-drivna sammanfattningar och rapporter håller ditt team samordnat med minimal ansträngning.

✅ Enkel skrivning och kommunikation: Behöver du utarbeta ett projektförslag? ClickUps AI-skrivare anpassar sig efter din stil och säkerställer konsekvens mellan dokument, e-postmeddelanden och chattmeddelanden.

💡 Proffstips: Vacklar du fortfarande mellan Google och AI-drivna sökverktyg? Sluta gissa – AI-sökmotorer ger omedelbara, kontextuella svar utan oändlig scrollning.

ClickUps fördel nr 2: ClickUps anslutna sökfunktion

Eftersom vi pratar om att spara tid optimerar ClickUps Connected Search tidseffektiviteten.

DeepSeek är mycket bra på att hämta information från externa källor, men det kan inte söka i ditt företags interna verktyg och projekt. OpenAI integreras inte heller med dina arbetsappar, vilket innebär att du fortfarande måste söka manuellt.

ClickUps Connected Search samlar däremot allt på ett ställe. Behöver du ett kontrakt från Google Drive, en e-posttråd från Outlook och en försäljningsrapport från Salesforce? ClickUps Connected Search hämtar allt detta direkt.

En snabb sökning visar alla relaterade dokument, e-postmeddelanden och Slack-meddelanden med ClickUps Connected Search

ClickUp One Up #3: AI-driven kunskapshantering

En annan bonus är att OpenAI kan generera idéer, men ClickUps kunskapshantering ser till att dessa idéer dokumenteras, hanteras och upptäcks med ett enda klick.

Traditionella kunskapsbaser blir ofta föråldrade, vilket tvingar teamen att söka igenom flera verktyg och filer för att hitta rätt information. ClickUps kunskapshantering löser detta genom att koppla samman uppgifter, dokument, wikis och AI-driven sökning via ClickUp Brain och ClickUp Connected Search till ett sammanhängande system som integreras sömlöst med ditt arbetsflöde.

Dessutom erbjuder ClickUp över 1000 fördefinierade wikimallar, vilket gör det enkelt att skapa strukturerade kunskapsbaser för team, oavsett om det gäller produktdokumentation, företagspolicyer eller kund-SOP:er.

💡 Proffstips: Trött på att leta igenom oändliga filer och chattar bara för att hitta en enda bit information? Byt till AI-verktyg för kunskapshantering för att organisera, hämta och uppdatera information i realtid.

ClickUp One Up #4: ClickUp Docs och ClickUp Automations

Sedan har vi skrivande och kommunikation. OpenAI kräver att du kopierar och klistrar in genererat innehåll i ditt arbetsområde, och DeepSeek hjälper dig främst att hitta relevanta artiklar, medan du själv får stå för skrivandet.

ClickUp Brain är inbyggt i dina arbetsflöden, vilket innebär att du kan skapa, förfina och integrera innehåll direkt i ClickUp Docs.

Använd AI i ClickUp Docs för att förfina, sammanfatta och organisera information utan att lämna ditt arbetsflöde

Så här eliminerar ClickUp Docs friktionen mellan skrivande och utförande:

✅ Redigera dokument i realtid tillsammans med ditt team

✅ Skapa och tilldela feedbackåtgärder i dokumentet via tilldelade kommentarer.

✅ Lägg in undersidor i ditt huvuddokument för att ge innehållet mer struktur.

Slutligen finns det ytterligare en funktion i ClickUp som är grädden på moset och som automatiserar alla de åtgärder vi har diskuterat hittills – ClickUp Automations.

Ta bort repetitiva uppgifter som projektuppdateringar, påminnelser och uppföljningar med ClickUp Automations

Till skillnad från OpenAI, som kräver att du manuellt ställer in arbetsflöden, eller DeepSeek, som fokuserar på informationshämtning, driver ClickUp Automations arbetet framåt genom att automatiskt hantera repetitiva processer.

Du behöver inte leta efter bättre AI, var bara öppen för ClickUp

När DISH Network fastnade i oberoende verktyg, klev ClickUp Brain in för att centralisera projektledningen och automatisera uppdateringar. Med omedelbar tillgång till realtidsinformation eliminerade DISH behovet av manuell spårning, ökade effektiviteten med 30 %, hanterade 10 % mer komplexa projekt och förbättrade samarbetet mellan teamen avsevärt.

En sådan produktivitetsökning låter som något ur en arbetsfantasi, men med ClickUp är det verklighet.

Från AI-driven kunskapshantering och automatiserade arbetsflöden till uppdateringar i realtid och integrerad sökning i alla dina appar – ClickUp håller ordning på ditt arbete och driver det aktivt framåt.

Lyckligtvis behöver du inte drömma om bättre produktivitet. Registrera dig gratis på ClickUp nu och förverkliga dina drömmar.