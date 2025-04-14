Topp 10 alternativ till Feathery för kodfria formulär och automatisering av arbetsflöden

Vi testade Feathery för att skapa formulär och samla in data, och det fungerar bra när det gäller anpassning och logik. Det är ett bra formulärverktyg om du är villig att lägga ner tid på att lära dig dess funktioner.

Men här är haken: installationsprocessen kan vara omständlig.

Feathery erbjuder kraftfulla funktioner, men det kan ibland kännas som mycket arbete att få ut det mesta av det. Och om du letar efter en enkel och lättanvänd upplevelse är det kanske inte det bästa alternativet.

Om du är frustrerad över Featherys inlärningskurva eller vill ha ett mer strömlinjeformat formulärverktyg har vi lösningen för dig! Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till Feathery som gör formulärskapande och automatisering av arbetsflöden snabbare, enklare och effektivare.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa Feathery-alternativen som finns tillgängliga idag: ClickUp : Automatisering av arbetsflöden och integrering av uppgifter Automatisering av arbetsflöden och integrering av uppgifter Jotform: Kodfri formulärskapare Microsoft Forms: Bäst för Microsoft 365-användare som behöver grundläggande enkäter och frågesporter. Wufoo: Bäst för att skapa formulär med ditt varumärke Zoho Forms: Bäst för företag som använder Zoho-ekosystemet för datainsamling Typeform: Bäst för att skapa engagerande, interaktiva formulär Google Forms: Bäst för personer som använder Google Workspace Formstack: Bäst för företagskunder som behöver formulärskapare och dokumenthantering FormsAssembly: Bäst för företag som fokuserar på säker datainsamling och efterlevnad Forms App: Bäst för snabb och enkel formulärskapande

Vad är Feathery?

Feathery är en kodfri plattform för formulärskapande som är utformad för att skapa komplexa, dynamiska formulär med avancerade arbetsflöden. Den gör det möjligt för användare att skapa flerstegsformulär och villkorslogik som anpassar sig till användarens inmatningar i realtid.

Feathery är ett kraftfullt verktyg för att skapa skräddarsydda användarupplevelser och integrera med olika verktyg, men gränssnittet kan vara svårt att använda för dem som söker en enklare lösning. Det passar användare som behöver omfattande anpassningsmöjligheter och kontroll över sina datainsamlingsprocesser.

Varför välja alternativ till Feathery?

Integrationsutmaningar ❌

Att ansluta Feathery till dina befintliga marknadsföringsverktyg som HubSpot, Mailchimp och Salesforce kan vara en komplex och tidskrävande process. Användare rapporterar om begränsade plug-and-play-integrationer, förvirrande installationssteg och brist på färdiga mallar som kan påskynda processen. Om du behöver en smidig upplevelse kan Featherys integrationsprocess bromsa dig.

Inlärningskurva ❌

Ja, Feathery är kraftfullt och erbjuder många anpassningsalternativ. Men den flexibiliteten kan också kännas överväldigande, särskilt om du inte redan är bekant med avancerade verktyg för formulärskapande.

Du kan behöva spendera timmar på att lista ut hur allt fungerar. Supportteamet är visserligen hjälpsamt, men småföretagare och icke-tekniskt kunniga användare kan uppleva Feathery som mer komplicerat än nödvändigt.

Begränsade funktioner ❌

Det här är intressant. Även om Feathery erbjuder många coola funktioner, tycker vissa användare att det ännu inte är helt färdigt. Vissa användare har rapporterat att det saknar avancerade rapporteringsverktyg, bättre automatisering av arbetsflöden och anpassningsbara mallar.

Det är jättebra för att skapa enkla formulär, det är klart. Men om du är ute efter något mer dynamiskt (som formulär för mjukvaruteam) och interaktivt kan det kännas som att du har kört fast. Det finns utrymme för förbättringar, särskilt om du vill ha en mer heltäckande lösning.

Feathery-alternativ i korthet

Alternativ till Feathery Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Automatisering av arbetsflöden och integrering av uppgifter Dra-och-släpp-verktyg, omfattande mallar, integrationer med Google Sheets och PayPal, villkorslogik och mobilresponsiva formulär. Gratis Jotform Kodfri formulärskapning Ett enkelt och intuitivt gränssnitt för formulär, frågesporter och omröstningar, sömlös integration med Excel, delningsbart via länkar eller QR-koder, spårning av svar i realtid och mobilvänliga formulär. Från 39 $/månad Microsoft Forms Microsoft 365-användare som behöver enkäter och frågesporter Dra-och-släpp-verktyg, anpassning av teman, integrering av betalningsgateways, automatisering av arbetsflöden via Zapier, anpassade rapporter och dataexport. Från 7,14 $/månad Wufoo Användare som söker rapporter om formulär Företag som använder Zoho-ekosystemet Från 16,25 $/månad Zoho Forms Konversationsformulär, integration med Salesforce och Zapier, olika formulärtyper, anpassningsbara teman och analyser för prestationsspårning. Dra-och-släpp-verktyg, villkorade aviseringar, dataanalys, integrationer med Zoho-appar, delning via länkar eller QR-koder Från 10 $/användare/månad Typeform Skapa engagerande, interaktiva formulär Ett enkelt gränssnitt för att skapa enkäter, frågesporter och feedbackformulär, samarbete i realtid, analyser via Google Sheets och gratis mallar. Från 29 $/månad Google Forms Personer som använder Google Workspace Ett dra-och-släpp-gränssnitt för publicering av formulär på webbplatser, stöd för e-signaturer, funktion för att spara och återuppta samt efterlevnad av dataskyddsbestämmelser. Från 7,20 $/användare/månad Formstack Företagsanvändare som behöver formulär- och dokumenthantering Automatiserade arbetsflöden, Salesforce-integration, e-signaturer, AI-driven dokumentgenerering, ren datahantering Från 99 $/månad FormAssembly Företag med fokus på säkerhet och efterlevnad Ett dra-och-släpp-gränssnitt för publicering av formulär på webbplatser, stöd för e-signaturer, funktion för att spara och återuppta, efterlevnad av dataskyddsbestämmelser. Från 83 $/månad Forms App Snabb och enkel formulärskapande Dra-och-släpp-verktyg, insamling av svar i realtid, mobiloptimering, integrationer med Google Sheets och Slack, anpassningsbara teman Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/månad.

De bästa alternativen till Feathery

Vi har gjort grovjobbet åt dig och valt ut de bästa gratisalternativen till Feathery som finns på marknaden. Kolla in dem nedan:

1. ClickUp (bäst för automatisering av arbetsflöden och integrering av uppgifter)

ClickUp är den allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI. Den levereras med ClickUp Forms, ett kraftfullt verktyg för att skapa onlineformulär som går utöver enkel datainsamling.

Skapa interaktiva formulär och samla in detaljerad information med ClickUp Forms

Du kan använda ClickUp Forms för att skapa interaktiva formulär för att samla in information. Därefter kan du konvertera formulärsvaren till åtgärdspunkter.

Till exempel: Ett internt förfrågningsformulär kan utlösa godkännanden och eskaleringar.

Ett kundförfrågningsformulär kan automatiskt skapa en uppgift för ditt team.

Ett feedbackformulär kan tilldela uppföljningar baserat på sentimentanalys.

Feathery kräver manuellt arbete för att extrahera insikter från formulärdata. ClickUp Forms automatiserar denna process genom att integrera med ClickUp Brain, sammanfatta kundernas åsikter, identifiera vanliga frågor och föreslå åtgärder.

Denna intelligenta analys gör att du kan fatta bättre beslut snabbare, baserat på tydliga insikter.

Be ClickUp Brain om sammanfattningar, förslag eller frågor

Men det är inte allt.

ClickUp Forms integreras sömlöst med dina arbetsflöden. Du kan automatisera processer där formulärsvar omedelbart utlöser skapande av uppgifter, statusuppdateringar och tilldelningar. Med ClickUp Automations kan du ställa in regler för att skapa uppgifter, tilldela dem till rätt person och markera deras brådskande karaktär, så att ingenting förbises.

Med en enkel if/then-logik kan du ställa in automatiseringar för dina formulär med ClickUp Automations

Du har också flexibiliteten att visa dina data i olika format. ClickUps olika vyer ger ett mer organiserat sätt att se på dina data och fatta välgrundade beslut med Kanban-tavlor, cirkeldiagram och andra visualiseringar.

Brandingalternativ är en annan stark sida hos ClickUp Forms. Du kan anpassa dina formulär med teman, bakgrunder, färger och logotyper så att de passar perfekt till ditt varumärkes identitet. Samtidigt kan du enkelt spåra mätvärden och använda villkorslogik för att dynamiskt anpassa frågor baserat på användarnas svar, vilket förbättrar den övergripande användarupplevelsen.

Tips: Det är också superenkelt att dela dina ClickUp-formulär. Allt du behöver göra är att kopiera den direkta länken till formuläret och dela den med vem du vill (det är bokstavligen allt!). Dessutom kan du välja att lägga till ett HTML-formulär på din landningssida via avsnittet Inbädda kod.

Är du redo att komma igång med ClickUp Forms? Kolla in ClickUp Feedback Form Template för en snabb och effektiv installation. Med den här mallen kan du samla in kundfeedback, effektivisera förfrågningar och omvandla inskickade uppgifter till genomförbara uppgifter, allt på ett och samma ställe.

Få gratis mall Samla enkelt in kundfeedback med ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla formulärinformation till uppgifter: Omvandla insamlad data till praktiska uppgifter i Omvandla insamlad data till praktiska uppgifter i ClickUp Tasks för att öka produktiviteten och underlätta uppföljningen.

Kommunicera med ClickUp Chat: Diskutera insikter, dela uppdateringar och samarbeta i realtid med Diskutera insikter, dela uppdateringar och samarbeta i realtid med ClickUp Chat

Sätt upp och följ upp mål: Övervaka framstegen med Övervaka framstegen med ClickUp Goals genom att omvandla formulärinlämningar till mätbara mål och följa upp deras fullbordande.

Använd tidsspårning: Håll koll på hur mycket tid som läggs på uppgifter som genereras från formulärinformation med Håll koll på hur mycket tid som läggs på uppgifter som genereras från formulärinformation med ClickUp Time Tracking.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan uppleva en brantare inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Nu behöver jag inte längre växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med annan programvara. Det är också mycket anpassningsbart för att passa alla arbetsflöden tack vare funktioner som flera vyer som låter mig ställa in projekt exakt som jag behöver, instrumentpaneler som ger mig en tydlig översikt över rapporter och statistik, och automatiseringar som sparar mig timmar genom att hantera repetitiva uppgifter.

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Nu behöver jag inte längre växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med annan programvara. Det är också mycket anpassningsbart för att passa alla arbetsflöden tack vare funktioner som flera vyer som låter mig ställa in projekt exakt som jag behöver, instrumentpaneler som ger mig en tydlig översikt över rapporter och statistik, och automatiseringar som sparar mig timmar genom att hantera repetitiva uppgifter.

📮ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden per dag. Detta tyder på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, men det kan också indikera bristande samarbete, där viktiga diskussioner förs på andra platser (t.ex. via e-post). För att undvika onödiga plattformsbyten och kontextväxlingar behöver du en app som klarar allt för arbetet, som ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

2. Jotform (bäst för kodfri formulärskapande)

via Jotform

Jotform är ett onlineformulärverktyg som förenklar processen att skapa, dela och hantera formulär. Det användarvänliga gränssnittet har ett dra-och-släpp-verktyg som gör det enkelt att skapa formulär även för användare utan kodningskunskaper.

Jotform är populärt bland företag som vill samla in data genom enkäter, feedbackformulär, registreringar och mycket mer. Det stöder olika integrationer med andra verktyg för att förbättra arbetsflödeseffektiviteten.

Jotforms bästa funktioner

Använd ett intuitivt formulärverktyg med dra-och-släpp-funktion för enkel anpassning.

Prova omfattande formulärmallar som passar olika branscher och ändamål.

Integrera smidigt med appar som Google Sheets, PayPal och Mailchimp.

Använd avancerad villkorslogik för en personlig formulärupplevelse

Jotforms begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med mer avancerade verktyg för formulärskapande.

Priserna kan vara höga för småföretag.

Ångra-knappen är inte lättillgänglig.

Jotforms prissättning

Starter: Gratis

Brons: 39 $ per månad

Silver: 49 $ per månad

Guld: 129 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jotform?

En G2-recension säger,

Jotform gör det otroligt enkelt att skapa formulär med sitt dra-och-släpp-gränssnitt, vilket gör att jag snabbt kan skapa professionella, snygga formulär med hjälp av olika mallar för kontaktformulär, enkäter och mycket mer. Den responsiva designen kunde dock vara bättre, eftersom formulären ibland inte visas korrekt på mobila enheter, vilket är ett problem för mobila användare.

Jotform gör det otroligt enkelt att skapa formulär med sitt dra-och-släpp-gränssnitt, vilket gör att jag snabbt kan skapa professionella, snygga formulär med hjälp av olika mallar för kontaktformulär, enkäter och mycket mer. Den responsiva designen kunde dock vara bättre, eftersom formulären ibland inte visas korrekt på mobila enheter, vilket är ett problem för mobila användare.

3. Microsoft Forms (bäst för Microsoft 365-användare som behöver grundläggande enkäter och frågesporter)

via Microsoft Forms

Microsoft Forms är ett enkelt verktyg för att skapa onlineundersökningar, omröstningar och frågesporter. Det är sömlöst integrerat med Microsoft 365 och gör det möjligt för användare att samla in svar i realtid, analysera data med inbyggda diagram och exportera resultat till Excel för djupare insikter.

Med en intuitiv design, AI-drivna förslag och anpassningsalternativ är Microsoft Forms perfekt för företag, lärare och team som vill effektivisera insamlingen av feedback och beslutsfattandet.

Microsoft Forms bästa funktioner

Aktivera anonyma svar i vissa inställningar

Dela formulär enkelt via länkar, QR-koder eller e-postmeddelanden.

Samla in svar i realtid med automatisk datavisualisering

Säkerställ tillgänglighet med mobilvänliga formulär

Begränsningar för Microsoft Forms

Färre design- och varumärkesalternativ än konkurrenterna

Saknar funktioner som villkorslogik och avancerad analys.

Stöder endast upp till 7 mått istället för en fullständig skala från 1 till 10.

Priser för Microsoft Forms

Business Basic: 7,14 dollar per användare och månad

Business Standard: 14,88 dollar per användare och månad

Business Premium: 26,20 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Forms?

En G2-recension säger,

Microsoft Forms är otroligt lätt att använda, vilket gör det enkelt att samla in data från flera personer samtidigt med spårning och analys av svar i realtid. Kundsupporten är snabb och pålitlig, och implementeringen är enkel för regelbunden användning. Det saknar dock avancerade funktioner och stöder inte anonyma svar i Enterprise-läget, vilket kan vara en nackdel.

Microsoft Forms är otroligt lätt att använda, vilket gör det enkelt att samla in data från flera personer samtidigt med spårning och analys av svar i realtid. Kundsupporten är snabb och pålitlig, och implementeringen är enkel för regelbunden användning. Det saknar dock avancerade funktioner och stöder inte anonyma svar i Enterprise-läget, vilket kan vara en nackdel.

4. Wufoo (bäst för att skapa formulär med varumärkesprofilering)

via Wufoo

Wufoo är ett praktiskt onlineformulärverktyg som gör det enkelt med sitt dra-och-släpp-gränssnitt och fördesignade teman. Wufoo gör det enkelt att skapa snygga formulär med ditt varumärke.

Dessutom är det fullspäckat med funktioner som hjälper företag att samla in data, ta emot betalningar och effektivisera sina arbetsflöden genom integrationer. Och när det gäller att tolka all denna data har Wufoos inbyggda analysverktyg allt du behöver.

Wufoos bästa funktioner

Skapa och distribuera snabbt anpassade formulär med ett intuitivt dra-och-släpp-verktyg.

Integrera enkelt formulär med verktyg som Zapier, Mailchimp och Salesforce för att effektivisera arbetsflöden.

Möjliggör säker betalningshantering genom integrationer med stora betalningsgateways som PayPal och Stripe.

Få tillgång till realtidsanalyser med anpassade rapporteringsverktyg och exporterbara data för djupare insikter.

Wufoos begränsningar

Föråldrad design som gör Wufoo svåranvänd

Saknar CAPTCHA eller starkt spamskydd, vilket gör formulären sårbara.

Begränsade CSS-anpassningsalternativ för avancerade designjusteringar

Wufoo-priser

Startpaket: 16,25 dollar per månad

Professional: 29,08 $ per månad

Avancerat: 74,08 dollar per månad

Ultimate: 183,25 dollar per månad

Wufoo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wufoo?

En recension på G2 säger:

Wufoo är ett enkelt och användarvänligt verktyg som inte kräver avancerade kodningskunskaper, inte ens för komplexa formulär. Tjänsterna är engagerande och prissättningen är rimlig. Designen känns dock föråldrad och inte särskilt användarvänlig för dem som föredrar ett modernt gränssnitt, och CSS-anpassningsalternativen är något begränsade.

Wufoo är ett enkelt och användarvänligt verktyg som inte kräver avancerade kodningskunskaper, inte ens för komplexa formulär. Tjänsterna är engagerande och prissättningen är rimlig. Designen känns dock föråldrad och inte särskilt användarvänlig för dem som föredrar ett modernt gränssnitt, och CSS-anpassningsalternativen är något begränsade.

5. Zoho Forms (bäst för företag som använder Zoho-ekosystemet för datainsamling)

via Zoho Forms

Zoho Forms erbjuder en heltäckande lösning för att skapa anpassade onlineformulär. Den är utformad för att passa olika användningsområden, såsom insamling av feedback, enkäter och leadgenerering.

Dess flexibla gränssnitt gör det möjligt för företag att bädda in beställningsformulär, automatisera arbetsflöden och ta emot aviseringar i realtid. Med mobil åtkomst och integrationsalternativ säkerställer Zoho Forms effektiv datainsamling och hantering.

Zoho Forms bästa funktioner

Designa formulär enkelt med ett mobilresponsivt drag-and-drop-verktyg.

Automatisera godkännanden och uppgiftsfördelning för att effektivisera interna arbetsflöden.

Få tillgång till formulärinmatningar offline med mobilappsstöd för iOS och Android.

Skapa visuella rapporter och spåra prestanda med inbyggda analysverktyg.

Integrera smidigt med Zoho-appar, Google Workspace och verktyg från tredje part som Mailchimp.

Begränsningar för Zoho Forms

Vissa användare rapporterar om tillfälliga problem eller långsamhet i synkroniseringsfunktionen i mobilappen.

Avancerad anpassning kan kräva viss teknisk kunskap, särskilt för villkorlig logik.

Begränsad designflexibilitet jämfört med konkurrenter med mer moderna eller dynamiska stilalternativ.

Priser för Zoho Forms

Gratis

Basic : 10 dollar per användare och månad

Standard : 25 USD per användare och månad

Professional : 50 USD per användare och månad

Premium: 90 $ per användare och månad

Betyg och recensioner för Zoho Forms

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Forms?

En recension på G2 säger:

Zoho Forms är lätt att använda och integreras väl, vilket gör det till ett pålitligt val för grundläggande formulär. Det är utmärkt för att hantera e-post effektivt och har varit vår favoritlösning i flera år. Prissättningen kunde dock vara bättre och vissa funktioner saknas. Dessutom kan du, om du inte är försiktig, hamna med ett extra abonnemang, och helpdesken kan vara långsam att svara.

Zoho Forms är lätt att använda och integreras väl, vilket gör det till ett pålitligt val för grundläggande formulär. Det är utmärkt för att hantera e-post effektivt och har varit vår favoritlösning i flera år. Prissättningen kunde dock vara bättre och vissa funktioner saknas. Dessutom kan du, om du inte är försiktig, hamna med ett extra abonnemang, och helpdesken kan vara långsam att svara.

6. Typeform (bäst för att skapa engagerande, interaktiva formulär)

via Typeform

Typeform är utformat för att skapa konversationsbaserade och interaktiva formulär, enkäter och frågesporter. Till skillnad från Feathery, som fokuserar på dynamisk datainsamling, ligger Typeforms styrka i att leverera engagerande och visuellt tilltalande formulär som ökar användarnas deltagande och förbättrar registreringsformulären.

Dess unika format med en fråga i taget och omfattande integrationsmöjligheter gör det till ett robust alternativ för företag som vill förbättra användarupplevelsen och interaktiviteten.

Typeforms bästa funktioner

Skapa visuellt tilltalande formulär och enkäter som känns konversationsliknande och ökar andelen ifyllda formulär.

Anpassa formulär med ditt varumärkeskit, typsnitt och färgteman för ett polerat, professionellt utseende.

Använd Logic Jump och Hidden Fields för att anpassa användarupplevelsen och ställa smartare frågor.

Integrera smidigt med verktyg som Google Sheets, HubSpot, Slack och Facebook Pixel.

Spåra konverteringar och målgruppens beteende med inbyggda analys- och marknadsföringsintegrationer.

Begränsningar för Typeform

Högre nivåer av funktioner kan vara låsta bakom dyra prisplaner, särskilt för mindre team.

Begränsad offlinefunktionalitet – formulären kräver en internetanslutning för att fungera.

Anpassade layouter och designjusteringar utöver standardstilen är något begränsade.

Priser för Typeform

Grundläggande: 29 $ per månad

Plus: 59 $ per månad

Företag: 99 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Typeform

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Typeform?

En recension på G2 säger:

Typeform gör det superenkelt att skapa komplexa formulär samtidigt som det känns personligt för användarna. Det har drastiskt minskat antalet spam-inlägg på min webbplats och förbättrat de allmänna förfrågningarna. Resultatssidan är utmärkt för att snabbt samla in kundstatistik. Jag gillar dock inte att vissa funktioner är låsta bakom premiumpriser.

Typeform gör det superenkelt att skapa komplexa formulär samtidigt som det känns personligt för användarna. Det har drastiskt minskat antalet spam-inlägg på min webbplats och förbättrat de allmänna förfrågningarna. Resultatssidan är utmärkt för att snabbt samla in kundstatistik. Jag gillar dock inte att vissa funktioner är låsta bakom premiumpriser.

7. Google Forms (bäst för personer som använder Google Workspace)

via Google Forms

Google Forms är ett gratis, användarvänligt verktyg som är perfekt för att skapa enkäter, frågesporter och feedbackformulär. Det är populärt för sin enkelhet och smidiga integration med Google Workspace, vilket gör datainsamling superenkelt.

Även om det inte erbjuder massor av avancerade anpassningsalternativ, tillhandahåller det alla grundläggande funktioner du behöver, som att skapa en enkät för att snabbt samla in och analysera svar.

De bästa funktionerna i Google Forms

Skapa obegränsat med formulär gratis med ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.

Anpassa formulär med teman, bilder, färger och typsnitt för ett enhetligt utseende.

Samla in och analysera svar i realtid med smidig integration med Google Sheets.

Dela formulär direkt via länk eller e-post och samarbeta med kollegor i realtid.

Använd färdiga mallar för att snabbt skapa enkäter, frågesporter och feedbackformulär.

Begränsningar i Google Forms

Saknar mallar, förgreningar och anpassade bakgrunder (GIF/videor).

Formulären kan kännas visuellt enkla, med färre designalternativ jämfört med premiumverktyg.

Ingen inbyggd signaturfångst eller anpassad användarautentisering utöver Google-inloggning.

Priser för Google Forms

Gratis

Business Starter: 7,20 dollar per användare och månad

Business Standard: 14,40 dollar per användare och månad

Business Plus: 21,60 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Forms

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Forms?

En recension på Capterra säger:

Google Forms är ett utmärkt verktyg för att samla in data från kollegor eller medlemmar i en gemenskap. Det saknar dock mallar för frågeformulär och enkäter, och det finns ingen förgrening eller logisk hoppning. Dessutom stöder det inte anpassade bakgrunder med GIF-bilder eller korta videoklipp, vilket begränsar anpassningsmöjligheterna.

Google Forms är ett utmärkt verktyg för att samla in data från kollegor eller medlemmar i en gemenskap. Det saknar dock mallar för frågeformulär och enkäter, och det finns ingen förgrening eller logisk hoppning. Dessutom stöder det inte anpassade bakgrunder med GIF-bilder eller korta videoklipp, vilket begränsar anpassningsmöjligheterna.

8. Formstack (Bäst för företag som behöver formulärskapare och dokumenthantering)

via Formstack

Formstack är en kodfri plattform i företagsklass som är byggd för mer än bara grundläggande formulärskapande. Det är ditt självklara val för att skapa kraftfulla formulär, hantera dokument och till och med samla in e-signaturer.

Till skillnad från Feathery erbjuder Formstack en mer heltäckande lösning för att effektivisera arbetsflöden. Den integreras enkelt med flera affärsverktyg och hjälper dig att effektivisera datainsamlingen, automatisera processer och hålla dina värdefulla data på plats.

Formstacks bästa funktioner

Skapa avancerade formulär med ett intuitivt dra-och-släpp-verktyg – inga kodkunskaper krävs.

Automatisera godkännanden, aviseringar och arbetsflöden för att förbättra teamets effektivitet.

Analysera inlämnade data med detaljerade rapporterings- och optimeringsverktyg.

Säkerställ säker dokumentlagring med kryptering, HIPAA-kompatibilitet och villkorad logik.

Integrera med över 100 verktyg, inklusive Salesforce, PayPal, Microsoft och Zapier.

Formstacks begränsningar

Kan bli dyrt för mindre företag eller team med begränsade budgetar.

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva när man konfigurerar komplexa arbetsflöden eller integrationer.

Mobilresponsivitet och prestanda kan ibland vara inkonsekvent.

Formstack-priser

Formulär: 99 $ per månad

Paket: 299 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (110+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Formstack?

En recension på Capterra säger:

​​Formstack erbjuder ett användarvänligt gränssnitt med enkla funktioner för att skapa formulär. Drag-and-drop-elementen är enkla, men att koppla dem till betalningsprogramvara eller samla in betalningar är inte lika intuitivt.

​​Formstack erbjuder ett användarvänligt gränssnitt med enkla funktioner för att skapa formulär. Drag-and-drop-elementen är enkla, men att koppla dem till betalningsprogramvara eller samla in betalningar är inte lika intuitivt.

9. FormAssembly (Bäst för företag som fokuserar på säker datainsamling och efterlevnad)

via FormAssembly

FormAssembly är en plattform för datainsamling som är utformad för organisationer som prioriterar säkerhet, efterlevnad och flexibilitet. Den utmärker sig genom att erbjuda både enkel drag-and-drop-funktion för snabb formulärskapande och avancerade kodningsalternativ för skräddarsydd anpassning.

FormAssemblys starka integration med Salesforce och efterlevnadsfunktioner gör det till ett värdefullt val för företag som hanterar känslig data och komplexa arbetsflöden.

FormAssemblys bästa funktioner

Skapa komplexa, säkra formulär med ett kraftfullt dra-och-släpp-verktyg med stöd för HTML-anpassning.

Anslut direkt till Salesforce och andra stora plattformar för smidig datasynkronisering.

Automatisera arbetsflöden med villkorlig logik, flerstegsgodkännanden och robust formulärlogik.

Säkerställ efterlevnad av strikta säkerhetsstandarder som HIPAA, GDPR och SOC 2.

Samla in betalningar på ett säkert sätt via integrerade betalningsgateways som Stripe och Authorize.net.

Begränsningar för FormAssembly

Högre prisnivåer kanske inte är idealiska för småföretag eller enskilda användare.

Ibland förekommer förseningar i kundsupportens svar, särskilt när det gäller tekniska problem.

Priser för FormAssembly

Basic: 83 $ per månad (faktureras årligen)

Väsentligt: Anpassade priser

Team: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Gov Cloud: Anpassad prissättning

FormAssembly-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (380+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om FormAssembly?

En recension på Capterra säger:

FormAssembly är användarvänligt, med enkel Salesforce-integration och AI-genererade funktioner som förenklar formulärskapandet. Det är enkelt att navigera mellan fält, klona formulär utan att förlora formateringen, och kundsupporten är responsiv. Det saknar dock anpassningsalternativ för CSS och tillåter inte PDF-bilagor i e-postmeddelanden.

FormAssembly är användarvänligt, med enkel Salesforce-integration och AI-genererade funktioner som förenklar formulärskapandet. Det är enkelt att navigera mellan fält, klona formulär utan att förlora formateringen, och kundsupporten är responsiv. Det saknar dock anpassningsalternativ för CSS och tillåter inte PDF-bilagor i e-postmeddelanden.

10. Forms-appen (bäst för snabb och enkel formulärskapande)

Forms. app är ett enkelt, användarvänligt verktyg för att skapa formulär online som gör det enkelt att skapa och dela anpassningsbara formulär, enkäter och frågesporter på nolltid. Dess mobilresponsiva design och dra-och-släpp-gränssnitt är perfekta för allt från att samla in kundfeedback till att hantera evenemangsregistreringar.

Dessutom är det ett praktiskt verktyg för daglig datainsamling tack vare integrationsalternativ och enkla delningsfunktioner.

Forms Apps bästa funktioner

Skapa mångsidiga formulär, enkäter och frågesporter med ett snabbt och användarvänligt gränssnitt.

Organisera arbetet effektivt med hjälp av mappar och instrumentpaneler för olika formulärtyper.

Integrera med andra verktyg som Google Sheets och Zapier för att effektivisera arbetsflöden.

Få tillgång till alla funktioner även i gratispaketet, inklusive mobilvänliga mallar.

Anpassa formulärdesignen så att den matchar ditt varumärke med hjälp av inbyggda visuella verktyg.

Begränsningar för Forms App

Vissa användare rapporterar om sporadiska buggar eller prestandafördröjningar i mobilappen.

Avancerade funktioner (som villkorslogik) kan vara svårare att hitta eller konfigurera.

Begränsad dokumentation och handledning för förstagångsanvändare som behöver steg-för-steg-vägledning.

Priser för Forms App

Gratis: Gratis

Grundläggande: 5 dollar per månad

Pro: 10 dollar per månad

Premium: 25 dollar per månad

Forms App-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (480+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Forms App?

En recension på Capterra säger:

Forms. app gör datainsamling otroligt enkelt, med effektiva tabelleringsfunktioner för analys. Det går dock inte att redigera redan inlämnade frågeformulär utan att störa den insamlade datan.

Forms. app gör datainsamling otroligt enkelt, med effektiva tabelleringsfunktioner för analys. Det går dock inte att redigera redan inlämnade frågeformulär utan att störa den insamlade datan.

Använd ClickUp för att bygga och skapa interaktiva formulär

ClickUp Forms tar formulärskapandet till nästa nivå genom att kombinera intelligenta arbetsflöden, anpassningsbara vyer och AI-drivna insikter.

Oavsett om du skapar feedbackformulär, projektintagsformulär, betalningsformulär, registreringsformulär eller kundundersökningar är ClickUp den perfekta lösningen för att omvandla svar till genomförbara uppgifter och värdefulla insikter.

Och det bästa av allt? Det integreras sömlöst med dina befintliga arbetsflöden, automatiserar uppgiftsfördelningen och organiserar data på ett sätt som passar dig. Dessutom kan du med ClickUps olika vyer visualisera data som aldrig förr – antingen genom Kanban-tavlor, cirkeldiagram eller anpassade instrumentpaneler.

Är du redo att göra din formulärskapande process enklare och effektivare? Registrera dig för ClickUp idag!