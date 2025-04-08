De 10 bästa CRM-programvarorna för bolån som effektiviserar din verksamhet 2025

Du har arbetat hårt för att avsluta det bolånet – så varför valde din bästa kund just en konkurrent?

Enkelt: Du följde inte upp och underhöll inte relationen.

Den brutala sanningen är att lånehandläggare som inte vårdar befintliga kunder förlorar återkommande affärer och rekommendationer. Men här är lösningen – ett kraftfullt CRM-system (customer relationship management) för hypotekslån.

74 % av företagen säger att CRM-programvara stärker kundrelationerna genom att göra kunddata mer tillgängliga.

Hypoteksbranschen är tillräckligt komplex utan att din teknik hindrar dig. Rätt CRM-system för hypotekslån automatiserar uppföljningar, centraliserar data och håller affärerna igång.

Oavsett om du jämför specifika CRM-program som HubSpot och Monday eller letar efter en tredje allt-i-ett-lösning, kommer denna bloggpost att visa dig de bästa CRM-programvaruplattformarna för bolån som hjälper dig att förvandla engångskunder till livslånga kunder.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa CRM-programvarorna för bolån på marknaden: ClickUp : Bäst för att effektivisera bolåneprocessen och teamsamarbetet Bäst för att effektivisera bolåneprocessen och teamsamarbetet Jungo: Bäst för Salesforce-integration och marknadsföring av bolån Surefire CRM: Bäst för automatiserad relationsvård Pipedrive: Bäst för att optimera försäljningsprocessen för bolån BNTouch Mortgage CRM: Bäst för allt-i-ett-marknadsföring av bolån Velocify: Bäst för automatisering av försäljningen inom hypotekslån Nextwave: Bäst för anpassningsbar försäljnings- och marknadsföringsautomatisering Shape Mortgage CRM: Bäst för fullständig automatisering av bolån Aidium: Bäst för AI-driven leadhantering Salesforce Financial Services Cloud: Bäst för automatisering av bolån på företagsnivå

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för bolån?

Innan vi dyker in i våra toppval för CRM-programvara för bolån, låt oss diskutera vad som skiljer agnarna från vetet. Det ideala CRM-systemet bör vara mer än bara ett förskönat kalkylblad. Här är vad som är viktigt:

Leadhantering: Välj ett CRM-system som samlar in leads från flera källor, bearbetar dem med automatisering och spårar både kunder och referenspartners på ett och samma ställe för att öka konverteringsgraden.

Automatisering: Leta efter ett CRM-system som automatiserar repetitiva uppgifter, frigör tid för att avsluta affärer och driver återkommande kunder till din bolåneverksamhet.

Integrationer: Välj ett verktyg som kan anslutas till ditt lånehanteringssystem (LOS) och andra verktyg för hypotekslån. När ditt CRM-system integreras med ditt LOS centraliseras all information om låntagare, uppdateringar av lånestatus och kommunikation. Med integrationen kan du aktivera automatiserade arbetsflöden baserat på händelser i LOS. När en lånestatus till exempel ändras till ”godkänd” kan ditt CRM-system automatiskt skicka personliga e-postmeddelanden om nästa steg eller uppdatera interna uppgiftslistor.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Välj en plattform som låter dig skräddarsy instrumentpaneler för att spåra viktiga mätvärden och få realtidsinsikter för datadrivna beslut. En lånehandläggare, en handläggare och en kontorschef bryr sig alla om olika mätvärden. Anpassade instrumentpaneler låter varje person fokusera på sina KPI:er – inga distraktioner, bara användbara insikter.

Efterlevnad och säkerhet: Se till att ditt CRM-system uppfyller kraven i The Real Estate Settlement Procedures Act [RESPA], TILA-RESPA Integrated Disclosures [TRID] och andra branschregler för att säkerställa att din verksamhet är kompatibel.

Marknadsföringsautomatisering: Välj ett CRM-system med inbyggda verktyg för e-postmarknadsföring och andra Välj ett CRM-system med inbyggda verktyg för e-postmarknadsföring och andra CRM-funktioner för marknadsföring så att din pipeline alltid är full.

💡 Proffstips: Leta efter ett CRM-system som är tillgängligt via mobilen. Lånehandläggare som hanterar pipeline och kundkontakter varifrån som helst har större chanser att avsluta fler affärer.

De 10 bästa CRM-programmen för bolån att prova

Är du redo att förvandla missade möjligheter till fler lån? Du behöver ett CRM-alternativ som hjälper dig att förenkla arbetsflöden, driva återkommande affärer och se till att du följer reglerna.

👀 Visste du att? 63 % av finansorganisationerna vill investera i teknik för automatisering av arbetsflöden, såsom CRM.

Låt oss gå igenom 10 av de bästa CRM-lösningarna för bolån på marknaden och lyfta fram deras viktigaste styrkor och svagheter för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

1. ClickUp (bäst för att effektivisera bolåneprocessen och teamsamarbetet)

Kom igång Förbättra dina kundrelationer och avsluta fler affärer med ClickUp

ClickUp, appen för allt som rör arbete, kombinerar det bästa inom projektledning med CRM-lösningar för att skapa ett enhetligt kommandocenter för din hypotekslåneprocess – och är därför nummer ett på vår lista!

Oavsett om du spårar leads, hanterar pipelines eller samordnar med ditt team ger ClickUp for Real Estate Teams dig fullständig kontroll över ditt arbetsflöde. Det är flexibelt och mycket anpassningsbart för tvärfunktionella team för intuitiv leadhantering.

Att hantera kunder, låneansökningar och teamuppgifter kan bli överväldigande, och inga två system är likadana. Men med ClickUp kan du skräddarsy allt. ClickUps anpassade uppgiftsstatusar och anpassade fält passar din unika hypotekspipeline för att spåra lånetyper, kreditbetyg, leadkällor och mer – inga rigida strukturer, bara ett CRM-system som fungerar på ditt sätt.

Hantera din försäljningspipeline på ditt sätt med ClickUps anpassade uppgiftsstatusar.

ClickUp erbjuder också flera vyer som hjälper dig att visualisera din process. Oavsett om du föredrar listvy, tavelvy, Gantt-vy eller tabellvy kan du spåra ansökningar, hantera kundkommunikation och övervaka marknadsföringskampanjer på det sätt som passar dig bäst.

Vill du skicka listor till dina kunder? ClickUp har lösningen. Med ClickUp Map View kan du kartlägga alla dina listor så att dina kunder kan se deras exakta platser. Du kan också färgkoda dem efter prisintervall och skapa mallar för senare bruk.

Förenkla fastighetslistningen för kunder med ClickUp Map View.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Att använda fragmenterade samarbetsverktyg gör arbetsflöden mer komplexa än nödvändigt. Men med ClickUp kan du tilldela uppgifter, lägga in kommentarer eller till och med konversera med ditt team för att hålla alla uppdaterade med ClickUp Chat – du behöver inte längre jaga e-postmeddelanden.

Bonus: du kan skapa och tilldela uppgifter direkt från chattmeddelandena!

Håll alla dina arbetsrelaterade konversationer inom arbetsflödet med ClickUp Chat.

Om du tror att du fortfarande behöver byta flik för e-post, så löser ClickUp det också! Oavsett om du använder Outlook eller Gmail kan du skriva och skicka e-post direkt från ClickUp. Så all din lead- och kundvård sker precis där du behöver det – i ditt CRM-system.

Skicka, spåra och hantera kundmejl med ClickUp Email Management.

Och vad är en CRM utan automatisering? ClickUp Automations sparar dig mycket tid genom att skapa anpassade triggers för uppföljningar, uppgiftsfördelning och påminnelser så att du kan fokusera på att avsluta affärer istället för repetitiva administrativa uppgifter.

Missa aldrig kunduppföljningar eller deadlines med ClickUp Automations.

Nu till den viktigaste delen – mätvärdena! Gå till ClickUp Dashboards för en centraliserad översikt över viktiga mätvärden, försäljningsresultat och kundinteraktioner. Med över 50 dashboard-kort kan du ge varje teammedlem det de behöver:

Lånehandläggare kan se leadaktiviteten och pipeline-statusen.

Processorer ser väntande uppgifter efter förfallodatum

Chefer spårar konverteringsgrader, finansieringsvolymer och slutförda uppgifter.

Du får en realtidsöversikt över din verksamhet så att du kan följa framstegen, upptäcka trender och fatta smartare beslut.

Visualisera alla dina framsteg i en enda vy med ClickUp Dashboards.

Att sätta upp ett nytt CRM-system låter som mycket arbete. Men du behöver inte börja från scratch. Du kan komma igång snabbt med ClickUp CRM-mallen, som ger dig en färdig arbetsyta som du kan komma åt direkt!

Om du är en person som har hanterat alla dina leads i ett kalkylblad kan ClickUp Real Estate Spreadsheet Template vara den perfekta startpunkten. Med den här mallen kan du hålla ordning och planera genom att samla leads, kunder, fastigheter och affärer på ett ställe i ett välbekant format.

Få gratis mall Hantera dina fastighetsdata effektivt med ClickUp Real Estate Spreadsheet Template.

Spåra framstegen för varje fastighet med anpassade statusar som Avbruten, Såld och Att sälja.

Få tillgång till information i fem olika vyer, inklusive en introduktionsguide.

Förbättra fastighetsuppföljningen med tidsuppföljningsfunktioner, taggar, beroendevarningar och e-postintegration.

Om du letar efter en CRM-mall som också hjälper dig att hantera dina transaktioner, kolla in ClickUp Real Estate Agent Template. Den hjälper dig att hantera hela ditt arbetsflöde samtidigt som du får en översikt över dina provisioner.

Få gratis mall Håll koll på alla dina konverteringar med ClickUp-mallen för fastighetsmäklare.

Här är vad som gör denna mall så speciell:

Spåra kundens framsteg med 15 statusar som Öppen, Kontaktad och Kontrakt mottaget.

Använd anpassade fält för att lagra viktiga kund- och fastighetsuppgifter för enkel åtkomst.

Automatisera provisionsberäkningar för att hålla koll på intäkterna.

Det bästa är att även när du expanderar din verksamhet, expanderar ClickUp med dig! Så om du vill ha ett intelligent, anpassningsbart och gratis CRM-system för fastighetsbranschen som förenklar ditt arbetsflöde och förbättrar kundrelationerna, är ClickUp CRM ett självklart val.

ClickUps bästa funktioner

Anslut ClickUp till över 1 000 verktyg och plattformar

Sammanfatta konversationer, spåra framsteg och förfina skrivandet med den inbyggda AI-drivna assistenten ClickUp Brain.

Skapa centraliserade lånedokument med versionshistorik och anpassningsbara behörigheter med hjälp av ClickUp Docs.

Använd ClickUp Forms för att samla in information om låntagare eller nya leads.

Ställ in ClickUp-påminnelser för uppföljningar 30, 60 eller 90 dagar efter avslut.

Begränsningar i ClickUp

Vissa vyer är inte tillgängliga i mobilappen (ännu!).

Kommer med en inlärningskurva

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

ClickUp har gjort det möjligt för oss att snabbt och enkelt sätta upp processer. Vi behövde inte ett gigantiskt CRM-system för att hantera våra projekt; Click Up har varit den perfekta lösningen. Efter att vi hade satt upp vårt projektledningssystem upptäckte vi många andra användningsområden som verkligen har effektiviserat en stor del av vårt dagliga arbete.

2. Jungo (Bäst för Salesforce-integration och marknadsföring av bolån)

via Jungo

Jungo är ett CRM-system för företag som vill ha en allt-i-ett-lösning för att automatisera arbetsflöden, öka marknadsföringsinsatserna och förenkla samarbetet.

Programvaran är baserad på Salesforce och integreras med de bästa verktygen för hypotekslån, så att du kan hantera leads, lån och kundrelationer från ett enda inloggning. Den är utvecklad för att öka produktiviteten i hela ditt nätverk – kunder, prospekt, referenspartners och teammedlemmar – samtidigt som den erbjuder full tillgång till Salesforce och AppExchange för att spara tid och kostnader.

Jungos bästa funktioner

Eliminera dubbel datainmatning med LOS-system som Encompass, Calyx Point och LendingPad.

Få tillgång till färdigt marknadsföringsinnehåll, e-postkampanjer, videomarknadsföring och verktyg för gemensam marknadsföring.

Spåra viktiga nyckeltal med live-data och detaljerade rapporter med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler.

Automatisera marknadsföringen efter avslut med Concierge-programmet, skicka personliga gåvor och kort för att öka lojaliteten.

Jungos begränsningar

Funktionaliteten är beroende av Salesforce.

Begränsade anpassningsmöjligheter för komplexa arbetsflöden

Jungos prissättning

Jungo Mortgage App: 119 $/månad per användare

Jungo-paket: 149 $/månad per användare

Jungo Enterprise: Anpassad prissättning

Jungo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 120 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Jungo

Jag använder Jungo i mitt dagliga arbete. Det hjälper mig att hålla koll på alla mina dagliga uppgifter och innehåller alla mina tidigare kunder, mäklare, potentiella kunder och hypotekskontakter. Det hjälper mig att hålla ordning och ha koll på allt.

3. Surefire CRM (bäst för automatiserad relationsvård)

via G2

Har du någonsin önskat att du kunde automatisera dina kundrelationer? Surefire CRM gör det möjligt! Det är utformat för att hjälpa hypoteksexperter att säkra nya affärer, odla återkommande affärer och befästa de så viktiga rekommendationerna.

Det är en gedigen CRM-lösning för tjänsteföretag som automatiserar lead nurturing, multikanalmarknadsföring och regelefterlevnad på ett och samma ställe. Dess automatisering av typen ”ställ in och glöm bort” hjälper dig att enkelt bygga upp och underhålla relationer.

Surefire CRM:s bästa funktioner

Engagera kunder via sociala medier, e-post, sms och tryckta medier med automatiserad omnikanalmarknadsföring.

Få tillgång till över 1 000 efterlevnadsklara innehållsdelar som stärker din marknadsföring.

Automatisera uppföljningar för att vårda leads under hela låneprocessen och efter avslutad affär.

Var alltid redo för revision med inbyggda verktyg för efterlevnad av RESPA, TCPA och CCPA.

Surefire CRM-begränsningar

Färre anpassningsalternativ för självbetjäningsrapportering

Begränsade integrationsmöjligheter

Surefire CRM-prissättning

Anpassad prissättning

Surefire CRM-betyg och recensioner

G2: 4/5 (20+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

🧠 Kul fakta: I mitten av 1900-talet firade amerikanska husägare att de hade betalat av sina bolån genom att hålla en ”mortgage burning”- fest, där de symboliskt brände lånehandlingarna för att markera sin ekonomiska framgång.

4. Pipedrive (bäst för visuell optimering av försäljningspipelines för bolån)

via Pipedrive

Om du letar efter en CRM-lösning för konsultverksamhet som hjälper dig att spåra leads, automatisera uppföljningar och avsluta fler affärer är Pipedrive ett populärt val.

Med denna CRM-programvara i Kanban-stil kan du visualisera och hantera din hypotekspipeline med AI-driven automatisering, anpassningsbara arbetsflöden och försäljningsinsikter i realtid. Pipedrive förenklar hela hypotekprocessen så att du kan fokusera på det du gör bäst – att avsluta fler lån.

Pipedrives bästa funktioner

Håll kunderna engagerade med AI-drivna uppmaningar och automatiserade uppföljningar.

Optimera konverteringsstrategier med försäljningsinformation i realtid och anpassade rapporter.

Anslut till över 400 appar, inklusive populära system för lånehantering (LOS).

Pipedrive Begränsningar

Den initiala installationen och anpassningen kan kräva tid och ansträngning.

Avancerade rapporterings- och AI-funktioner är begränsade till dyrare abonnemang.

Pipedrive-priser

Essential: 19 $/månad per användare

Avancerad: 34 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Kraft: 74 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Pipedrive

För oss visuella människor är detta den bästa lösningen. Med denna lättanvända CRM-programvara kan jag se exakt vad som händer i min försäljningskanal. Det är mycket enkelt att se instrumentpanelen och flytta runt leads.

5. BNTouch Mortgage CRM (Bäst för allt-i-ett-marknadsföring av bolån)

via BNTouch

Att jonglera med leads, lån och marknadsföring kan kännas som en cirkus med tre maneger i hypotekslånebranschen. BNTouch Mortgage CRM hjälper dig att skapa ordning i kaoset.

Det är ett komplett digitalt hypotekssystem som kombinerar CRM-, marknadsförings- och POS-verktyg, vilket gör det till ett utmärkt alternativ till Perfex CRM för dem som söker en allt-i-ett-lösning. Dess användarvänliga mobilapp och säkra molnlagring gör det till en självklar lösning för företag av alla storlekar.

BNTouch Mortgage CRM:s bästa funktioner

Automatisera e-post-, SMS- och videomarknadsföring, samt få tillgång till kuraterat innehåll på sociala medier.

Hantera leadfördelningen genom att samla in leads från olika källor, inklusive sociala medier.

Få tillgång till över 35 hypoteksspecifika verktyg, inklusive en digital 1003-ansökan.

Hantera ditt CRM var du än befinner dig med den användarvänliga mobilappen.

BNTouch Mortgage CRM Begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Vissa användare tycker att den initiala navigeringen är svår.

Priser för BNTouch Mortgage CRM

Individuell: 165 $/månad + 125 $ aktiveringsavgift

Team: Från 190 $/månad för två användare + 95 $ aktiveringsavgift per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

BNTouch Mortgage CRM-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

6. Velocify (Bäst för försäljningsautomatisering inom hypotekslån)

via Velocify

Velocify är ett kraftfullt CRM-system för bolåneexperter som vill avsluta fler lån med mindre krångel. Som en del av ICE Mortgage Technology hjälper denna plattform lånehandläggare att hålla ordning, automatisera uppföljningar och hantera leads från över 1 400 källor.

Oavsett om du vill optimera din försäljningsprocess eller förbättra låntagarnas engagemang, ser Velocify till att inga leads faller mellan stolarna. Det passar bra för växande bolåneavdelningar som behöver ett CRM-system för strukturerade arbetsflöden och automatisering.

Velocifys bästa funktioner

Registrera, distribuera och prioritera leads automatiskt för snabbare uppföljning.

Minska antalet manuella uppgifter med automatiserad multikanalkommunikation för att hålla potentiella kunder engagerade.

Ring fler samtal, spåra konversationer och öka konverteringsgraden med den AI-drivna försäljningsdialern Dial-IQ.

Anpassa arbetsflöden efter dina hypotekslånsbehov

Begränsningar för Velocify

Vissa användare upplever ibland problem med uppringningsfunktionen.

Priser för Velocify

Anpassad prissättning

Velocify-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 230 recensioner)

7. NextWave (bäst för anpassningsbar försäljnings- och marknadsföringsautomatisering)

via NextWave

Nextwave CRM från CRMnow är ett lämpligt val för lånehandläggare, bolånebanker och grossistlångivare som vill optimera automatiseringen av försäljning och marknadsföring.

Programvaran är särskilt utformad för bolånebranschen och erbjuder automatiserad leadspårning, milstolpsuppdateringar och personaliserade marknadsföringskontaktpunkter för att öka produktiviteten och lönsamheten. Den hjälper dig att prioritera enkla pipelines och partnerhantering samtidigt som ditt säljteam hålls på rätt spår.

NextWaves bästa funktioner

Få tillgång till uppgifter, affärer, partneraktiviteter och viktiga mätvärden med anpassningsbara instrumentpaneler.

Automatisera distributionen av leads med kompetensbaserad dirigering och spåra lånets framsteg i realtid.

Stärk dina rekommendationsrelationer med uppdateringar via SMS, e-post och röstmeddelanden.

Hantera din hypoteksverksamhet när som helst med en fullt funktionell mobilapp.

Begränsningar för NextWave

Att anpassa arbetsflöden kan kräva en betydande tidsinvestering.

Priser för NextWave

Anpassad prissättning

NextWave-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Shape (Bäst för fullständig automatisering av bolån)

via Shape

Vill du ha en funktionsspäckad, AI-driven hypotekslösning? Shape CRM är ett utmärkt val. Den är uttryckligen utformad för hypoteksmäklare, långivare och lånehandläggare och förenklar allt från upprättande och försäljning till marknadsföringsautomatisering, allt på en och samma plattform.

Med över 500 inbyggda funktioner låter Shape dig hantera leads, automatisera uppföljningar och integrera sömlöst med POS- och LOS-system. Oavsett om du vill skala upp din bolåneverksamhet eller optimera leadkonverteringar sparar Shapes allt-i-ett-lösning tid och ökar effektiviteten.

Forma de bästa funktionerna

Få tillgång till integrerad CRM, uppringningsfunktion, automatisering av e-post/sms, POS, LOS-integrationer och färdiga CRO-webbplatser.

Förbättra beslutsfattandet med automatiserade samtalstranskriptioner, AI-poängsättning, efterlevnadskontroller och poängbaserade varningar.

Kör automatiserade drip-kampanjer med fördefinierade sekvenser av e-post, sms och statusuppdateringar.

Öka konverteringarna med lead-trattar i enkätformat och konverteringsoptimerade landningssidor.

Formbegränsningar

Begränsade avancerade funktioner för stora företag

Vissa användare har upplevt ineffektiv kundsupport.

Forma prissättningen

Anpassad prissättning

Forma betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (95+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Shape

Jag har aldrig upptäckt ett så enkelt sätt att automatisera arbetsflöden och spara tid vid uppföljning av leads som Shape erbjuder. Jag älskar hur användarvänligt det är, eftersom det anpassar sig efter dina behov och är enkelt att använda.

9. Aidium (bäst för AI-driven leadhantering)

via Aidium

Ibland är enkelhet det bästa valet för ett CRM-system. Ännu bättre är det om det levereras med smidiga automatiseringar. Aidium är ett sådant verktyg som är utvecklat för att maximera konverteringen av leads.

Den erbjuder AI-driven leadscoring, intelligent automatisering och integrationer som hjälper dig att effektivt hantera och utöka din pipeline. Oavsett om du spårar hänvisningar, vårdar leads eller driver marknadsföringskampanjer, erbjuder Aidium verktyg för att öka effektiviteten och avsluta fler affärer i ett användarvänligt gränssnitt.

Aidiums bästa funktioner

Automatisera uppföljningar, påminnelser och kommunikation för att förbättra svarstiderna.

Använd AI för att identifiera potentiella kunder och finjustera dina marknadsföringsinsatser.

Skapa och lansera marknadsföringskampanjer med ett intuitivt drag-and-drop-verktyg utan kodning.

Designa iögonfallande marknadsföringsmaterial direkt i CRM-systemet med en Canva-integration.

Aidiums begränsningar

Vissa kunder har klagat på långsam kundsupport.

Kan vara dyrt för småföretag.

Aidiums prissättning

Anpassad prissättning

Aidiums betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Salesforce Financial Services Cloud (bäst för automatisering av bolån på företagsnivå)

via Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud (FSC) erbjuder en allt-i-ett-lösning för hantering av låntagare, automatisering av arbetsflöden och personalisering av kundinteraktioner. Den är idealisk för stora bolåneinstitut, finansinstitut och lånehandläggare med stora volymer.

AI-drivna insikter och automatisering hjälper dig att optimera lånehanteringen och förbättra låntagarnas upplevelse. Inbyggda rapporteringsverktyg och enkla integrationer hjälper dig att skala upp din verksamhet samtidigt som du upprätthåller efterlevnad och effektivitet.

De bästa funktionerna i Salesforce Financial Services Cloud

Effektivisera låneansökningar med intuitiv datainsamling och dokumenthantering.

Ge skräddarsydda rekommendationer och finansiella insikter med AI-driven personalisering.

Minska manuellt arbete och öka noggrannheten med automatiserade arbetsflöden för kreditprövning.

Förbättra samarbetet mellan lånehandläggare, låntagare, mäklare och fastighetsmäklare.

Begränsningar för Salesforce Financial Services Cloud

En brant inlärningskurva; för att kunna använda verktyget väl krävs omfattande utbildning.

Högre pris än andra CRM-alternativ

Priser för Salesforce Financial Services Cloud

Gratis: 30 dagars provperiod

Försäljning: 300 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Tjänst: 300 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Försäljning och service: 325 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1 för försäljning och service: 700 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Förvaltning av försäkringsprodukter: 180 000 USD/år per organisation (faktureras årligen)

Förvaltning av försäkringspolicys: 42 000 USD/10 miljoner USD GWP (faktureras årligen)

Försäkringsskadehantering: 27 000 USD/10 miljoner USD GWP (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Salesforce Financial Services Cloud?

Jag gillar att programvaran är så anpassningsbar. Du kan bygga den efter ditt företag och inte tvärtom.

💡 Proffstips: När du har valt ditt CRM-program bör du investera i ordentlig utbildning för ditt team så att de förstår hur de använder det på ett effektivt sätt. Uppmuntra användningen genom att lyfta fram fördelarna för enskilda hypotekslånehandläggare, inte bara för företaget.

Inga fler lånefria dagar med ClickUp!

CRM-program för bolån är en livräddare som ger lånehandläggare realtidsöverblick över varje lead, lånefas och uppföljningsuppgift – allt på en och samma instrumentpanel.

Alla dessa verktyg har något speciellt att erbjuda, men ClickUp? Det är ett komplett paket – CRM och projektledning i en elegant plattform. Med funktioner som automatiska påminnelser, anpassningsbara fält för kreditbetyg och lånetyper samt centraliserad dokumentlagring går ingenting förlorat.

Kan det bli bättre än så här? Vi tror inte det. Men lita inte bara på vårt ord. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och prova själv!