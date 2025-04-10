De 10 bästa CRM-programvarorna för resebyråer 2025

Minns du när du började arbeta på en resebyrå?

Allt kändes spännande – att hjälpa kunderna planera sina drömsemestrar, upptäcka nya resmål och förverkliga magiska resor. Men sedan kom verkligheten: kunddata spridda över e-postmeddelanden, oändliga uppföljningar och en växande lista med administrativa uppgifter gjorde att du fick mindre tid att faktiskt fokusera på dina kunder.

Det är här ett CRM-program för resebyråer kommer in i bilden.

Rätt CRM-programvara för resebyråer organiserar kundrelationer, hjälper dig att skapa personliga upplevelser och gör bokningshanteringen till en lek. Oavsett om du är en ensam resebyråagent eller leder ett helt team, håller ett stabilt CRM-system din försäljningspipeline igång och din stressnivå låg.

För att göra ditt liv enklare har vi sammanställt de 10 bästa CRM-programvarorna för resebyråer – för att driva ett framgångsrikt reseföretag ska handla om fantastiska resor, inte röriga kalkylblad.

Du har bokningar att spåra, kundfrågor, betalningar att hantera och kundregister att komma ihåg – och på något sätt måste allt fungera smidigt. Det är lätt att tappa bort en kunds förfrågan eller glömma en viktig uppföljning när man jonglerar med så många detaljer. Att hålla koll på kundinteraktioner kan kännas som en oändlig utmaning utan rätt verktyg.

Med rätt CRM för resebyråers verksamhet kan du automatisera rutinuppgifter och hantera bokningar mer effektivt. CRM-arbetsflödesfunktionen gör att du kan organisera din dag bättre så att du inte hela tiden behöver kämpa för att komma ihåg detaljer. Det ger dig mer tid att fokusera på det som verkligen betyder något – att erbjuda en personlig upplevelse för varje kund.

En av de bästa fördelarna är att en CRM-lösning för resebyråer ger värdefull insikt i kundnöjdhet och KPI:er för kundupplevelsen, vilket hjälper dig att följa upp hur väl du betjänar dina kunder. Det blir enklare att se vad som fungerar och vad du behöver förbättra.

Dessutom kan du med integrationer som AI-resplanerare erbjuda mer skräddarsydda rekommendationer och ta kundengagemanget med din tjänst till en ny nivå.

👀Visste du att? Många CRM-system för rese- och turistbranschen integreras med globala distributionssystem (GDS) som Amadeus, Sabre och Galileo. Denna koppling gör det möjligt för resebyråer att direkt hämta flyg- och hotellinformation i realtid till CRM-programvaran, vilket förenklar bokningar och reservationer.

Vad ska du leta efter i CRM-programvara för resebyråer?

CRM-verktyg gör det möjligt för dig att samla in och lagra viktig kundinformation, preferenser och kommunikationshistorik, vilket skapar en omfattande profil som hjälper dig att leverera skräddarsydda tjänster och personlig service.

Med tanke på de många alternativen som finns kan det vara svårt att välja rätt CRM-program för ett reseföretag.

Här är vad du bör tänka på när du väljer en plattform för reshantering för att kunna erbjuda personliga upplevelser:

Enkel bokning: CRM-systemet för resebyråer ska ge smidig tillgång till de bästa boendena, flygen och mycket mer.

Automatiserad kommunikation: Leta efter CRM-verktyg som automatiserar kundkommunikationen, till exempel genom att skicka e-post, påminnelser eller uppdateringar. Automatisering sparar tid och säkerställer konsekvent uppföljning.

Avancerade rapporteringsverktyg: Ditt CRM-system bör erbjuda djupgående rapporteringsfunktioner. Spåra försäljning, kundinteraktioner, kontohantering och prestationsmått för att få en heltäckande bild av din verksamhet.

Integration med andra verktyg: CRM måste kunna integreras med andra plattformar, såsom bokningsmotorer eller betalningssystem. Detta håller alla dina verktyg synkroniserade och effektiviserar verksamheten.

Anpassningsalternativ: Ett CRM-system bör erbjuda anpassningsbara funktioner, såsom Ett CRM-system bör erbjuda anpassningsbara funktioner, såsom CRM-mallar , så att du kan skräddarsy systemet efter dina affärsbehov och öka kundnöjdheten. Detta gör att du kan anpassa det efter dina specifika arbetsflöden.

Mobil tillgänglighet: Resandet slutar inte när du är borta från kontoret. Med ett mobilvänligt CRM-system kan du hantera allt på språng från dina mobila enheter.

AI-drivna rekommendationer: Med AI-resplanerare bör ditt CRM kunna erbjuda personliga tjänster baserade på kundernas preferenser och tidigare resehistorik och beteende.

Dataskyddsfunktioner: Ditt CRM-system bör erbjuda robust säkerhet, såsom kryptering och efterlevnad av globala dataskyddsbestämmelser, för att skydda kunddata.

Användarvänligt gränssnitt: En intuitiv design gör att ditt team enkelt kan navigera i verktyget, vilket sparar värdefull tid.

🧠 Kul fakta: Henn-na Hotel i Nagasaki är världens första hotell som helt bemannas av flerspråkiga robotar, som främst sköter in- och utcheckningen.

De 10 bästa CRM-programmen för resebyråer

Här är de 10 bästa CRM-systemen för resebyråer:

1. ClickUp (Bäst för kundrelationer och projektledning)

Bygg upp och hantera dina kundrelationer, spåra personliga uppgifter, öka företagets tillväxt och mycket mer med ClickUp CRM.

Först på vår lista står ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete som även fungerar som ett kraftfullt CRM-program för resebyråer.

ClickUp CRM kombinerar projektledning med CRM, så att du kan hantera kundrelationer och reseprojekt från ett enda, lättanvänt gränssnitt. ClickUp kan vara ditt självklara verktyg för att hantera kunddata, affärer och kontakter.

Nästan 42 % av kunskapsarbetare föredrar e-post för teamkommunikation. Men det har ett pris. Eftersom de flesta e-postmeddelanden endast når utvalda teammedlemmar förblir kunskapen fragmenterad, vilket hindrar samarbete och snabba beslut.

En av de mest framstående funktionerna är hur ClickUp centraliserar kundkontakterna. E-postintegrationen är smidig och uppmuntrar samarbete mellan teamen. Du kan dela projektuppdateringar med kunder, välkomna nya kunder och hålla allt samlat i en enda e-posthubb.

Fokusera mer på dina uppgifter och hantera enkelt din försäljningspipeline och potentiella kunder på ett och samma ställe med ClickUp Dashboards.

Sedan finns ClickUp Dashboard, som kan ge detaljerad insikt i din försäljningspipeline för att hjälpa dig att skapa en framgångsrik resebyrå. Använd över 50 widgets för att visualisera kunddata på ett centralt ställe. Det är ett utmärkt sätt att hålla koll på dina leads och framsteg.

En annan fördel är ClickUps breda utbud av CRM-mallar, inklusive resplanmallar, som sparar tid och kan hjälpa dig att skapa anpassade resplaner. Du behöver inte börja från scratch!

Få gratis mall Spåra alla dina resebeslut, från destinationer till förfrågningar, med ClickUp Travel Agency Template.

ClickUp Travel Agency Template kan till exempel hjälpa resebyråer att organisera och hantera bokningar, resplaner och kunduppgifter. Den kan också schemalägga tjänster med hotell, flygbolag och andra partners, spåra kundernas framsteg genom varje steg av resan och erbjuda personliga kundupplevelser.

Denna mall hjälper dig att hålla ordning och fokusera på att tillhandahålla förstklassig service, oavsett om du planerar ett äventyr i flera städer eller en enkel weekendresa.

ClickUps resplanerarmall är ett utmärkt sätt att hålla ordning på privata resor. Med den kan du lista kostnadseffektiva resealternativ, spåra reserelaterade filer och skapa att göra-listor för varje etapp av resan. Om du vill hantera din försäljningspipeline och förbättra kundhanteringen kan ClickUps CRM-mall hjälpa dig att spåra leads och kundrelationer, vilket gör det enkelt att övervaka varje steg i processen.

ClickUps bästa funktioner

Organisera resedetaljer och samarbeta enkelt med ClickUp Docs, så att all information är tillgänglig och säker.

Skapa resplaner och översikter på nolltid och locka kunder med ClickUp Brain , vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

Utnyttja ClickUp Automations för att nå ut och följa upp

Planera dagliga aktiviteter, ställ in påminnelser och skapa ClickUp-uppgifter, så att ClickUp blir din personliga reseassistent.

Integrera ClickUp med över 1 000 appar, inklusive Slack, Google Kalender, Zoom, YouTube och Google Sheets, för sömlös anslutning mellan plattformar.

Begränsningar för ClickUp

Användarna kan uppleva en brant inlärningskurva på grund av det stora utbudet av funktioner.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Tack vare dess mångsidighet kan du verkligen hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Tack vare dess mångsidighet kan du verkligen hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

2. Pipedrive (bäst för hantering av försäljningspipeline och affärer)

via Pipedrive

Att driva en resebyrå innebär unika utmaningar, särskilt när man hanterar flera kundbokningar, leverantörer och erbjudanden samtidigt. Med Pipedrive kan du helt förändra hur du spårar leads, hanterar bokningar och ser till att du alltid ligger steget före.

Pipedrive samlar kundinteraktioner, resplaner och uppföljningar på ett och samma ställe. Dess intuitiva instrumentpaneler ger dig en realtidsbild av var varje kund befinner sig i processen – oavsett om de är i beslutsfasen eller håller på att slutföra sin resplan.

Pipedrives bästa funktioner

Automatisera dina försäljningsprocesser för att frigöra tid för att anpassa kundernas resplaner.

Mät bokningsframgångar med rapporter och analyser i realtid och justera strategier för bättre resultat.

Använd Kanban-tavlor för att hantera leads, bokningar och framsteg inom försäljningstratten.

Begränsningar i Pipedrive

Saknar automatisk upptäckt av dubbletter, vilket innebär att manuell rensning krävs då och då.

Pipedrive-priser

Essential: 19 $/månad per licens

Avancerat: 34 $/månad per plats

Professional: 64 $/månad per licens

Kraft: 74 $/månad per plats

Enterprise: 99 $/månad per licens

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

👀 Visste du att? 77 % av organisationerna planerar att öka sina investeringar i säljverktyg, inklusive CRM-system, för att minska administrativa och icke-försäljningsrelaterade uppgifter, som för närvarande tar upp 30 % av deras tid.

3. HubSpot CRM (bäst för affärshantering)

via HubSpot CRM

HubSpot CRM låter dig skapa och övervaka marknadsföringskampanjer i flera kanaler på en och samma plattform, vilket gör kundkontakten smidig.

Det är enkelt att använda och trots att det erbjuder många funktioner är gränssnittet otroligt intuitivt.

HubSpot skräddarsyr CRM-programvaran efter dina specifika behov. Från att justera hur du spårar bokningar till att anpassa fält i CRM-programvaran kan du skapa ett system som passar din arbetsflöde.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningar och påminnelser för att spara tid och öka effektiviteten.

Övervaka e-postinteraktioner, såsom öppningar och klick, för att mäta potentiella kunders engagemang.

Få insikter om försäljningsresultat med robusta rapporteringsverktyg som hjälper dig att fatta datadrivna beslut.

Begränsningar för HubSpot CRM

Anpassningen av instrumentpanelen kan kännas lite besvärlig, vilket kan försämra användarupplevelsen.

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Startpaket : 20 $/plats per månad

Professional : 1 300 USD/månad (per 5 platser)

Enterprise: 4 300 USD/månad (per 7 platser)

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot CRM?

HubSpot CRM har tillhandahållit oklanderliga tjänster som har hjälpt oss att effektivisera våra antagningar. Det gör det enkelt att kommunicera med våra potentiella studenter. HubSpot CRM ger också mycket viktiga insikter som gör att vi kan förbättra vår relation med våra potentiella studenter.

HubSpot CRM har tillhandahållit oklanderliga tjänster som har hjälpt oss att effektivisera våra antagningar. Det gör det enkelt att kommunicera med våra potentiella studenter. HubSpot CRM ger också mycket viktiga insikter som gör att vi kan förbättra vår relation med våra potentiella studenter.

4. Zoho CRM (bäst för försäljningsrapportering och analys)

via Zoho CRM

Trots en något brant inlärningskurva har Zoho CRM snabbt blivit ett populärt verktyg för att hantera resekunder. Dess flexibilitet sticker ut. Du kan skräddarsy moduler, arbetsflöden och processer efter dina behov, vilket är fantastiskt för att hantera allt från leads till kundbokningar.

Du kan skapa anpassade rapporter som ger djupgående insikter om din försäljningsprestanda. Olika diagramalternativ inkluderar stapel-, linje-, cirkel-, värmekartor och till och med tratt- och ringdiagram.

Zoho CRMs bästa funktioner

Automatisera försäljningsprocesser för ökad effektivitet med kraftfulla verktyg för automatisering av arbetsflöden.

Få insikter om kundinteraktioner och teamrelationer för att förbättra samarbetet.

Använd AI-verktyg som Zia och ChatGPT för uppgifter som att skriva e-postmeddelanden och upptäcka avvikelser.

Begränsningar för Zoho CRM

Plattformen kan ibland uppleva fördröjningar under kritiska uppgifter.

Priser för Zoho CRM

Standard : 20 $/användare per månad

Professional : 35 $/användare per månad

Enterprise : 50 USD/användare per månad

Ultimate: 65 $/användare per månad

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

Den har den bästa anpassningsfunktionen. Användare kan anpassa fälten efter företagets behov. I mitt dagliga arbete arbetar jag med anpassning av moduler. Recension insamlad och publicerad på G2.com.

Den har den bästa anpassningsfunktionen. Användare kan anpassa fälten efter företagets behov. I mitt dagliga arbete arbetar jag med anpassning av moduler. Recension insamlad och publicerad på G2.com.

5. Agile CRM (Bästa allt-i-ett-lösningen för företagsledning)

via Agile CRM

Agile CRM:s unika försäljningsargument är dess funktion för försäljningsuppföljning. Automatiseringsfunktionerna är användbara, särskilt vid hantering av e-postkampanjer och inlägg på sociala medier.

En annan funktion är det inbyggda telefonsystemet, som gör att du kan ringa kunder direkt från plattformen.

Agile CRM:s bästa funktioner

Hantera leads och försäljningspipelines med verktyg som lead scoring och stjärnklassificering.

Förenkla CRM-hanteringen med ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt.

Få gedigen kundsupport från ett lyhört team som hjälper dig att maximera programvaran.

Begränsningar för Agile CRM

Vissa funktioner, såsom popup-fönster vid utloggning och push-meddelanden, är ofullständiga eller underutvecklade.

Priser för Agile CRM

Gratis: För 10 användare

Startpaket : 14,99 $/användare per månad

Ordinarie pris : 49,99 $/användare per månad

Enterprise: 79,99 $/användare per månad

Agile CRM-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (350+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Agile CRM

Kombinerar försäljning, marknadsföring och serviceautomatisering i en enda plattform, vilket minskar behovet av flera verktyg. Användarvänligt gränssnitt med dra-och-släpp-funktionalitet, vilket gör det enkelt att konfigurera och navigera. Kraftfulla automatiseringsfunktioner för uppgifter som e-postmarknadsföring och automatisering av arbetsflöden.

Kombinerar försäljning, marknadsföring och serviceautomatisering i en enda plattform, vilket minskar behovet av flera verktyg. Användarvänligt gränssnitt med dra-och-släpp-funktionalitet, vilket gör det enkelt att konfigurera och navigera. Kraftfulla automatiseringsfunktioner för uppgifter som e-postmarknadsföring och automatisering av arbetsflöden.

💡Proffstips: Ett stabilt system för kundkommunikationshantering (CCM) samlar e-post, meddelanden och uppföljningar på ett och samma ställe. Rätt CRM-program för resebyråer säkerställer att inga kundförfrågningar missas, vilket ökar engagemanget och antalet återkommande bokningar!

6. Salesforce (bäst för CRM-anpassningar och integrationer)

via Salesforce

Salesforce är ett kraftfullt val för molnbaserad CRM och erbjuder många funktioner som kan hjälpa dig att hantera allt från kunddata till försäljningsprocesser.

Den integrerar hantering av försäljningspipeline, kontakthantering, marknadsföringsautomatisering, leadhantering och kundsupport, vilket gör den till en one-stop-shop för hantering av kundrelationer.

Salesforces bästa funktioner

Samla in e-postadresser, evenemang och engagemangsdata automatiskt utan extra ansträngning.

Skapa exakta prognoser i realtid för att fatta välgrundade beslut

Logga viktiga kundinteraktioner automatiskt och förbättra teamkommunikationen.

Begränsningar i Salesforce

Vissa användare anser att prognos- och möjlighetsbedömningsfunktionerna är felaktiga, vilket kan påverka besluten.

Priser för Salesforce

Startpaket: 25 USD/användare per månad (faktureras månadsvis eller årsvis)

Pro: 100 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Enterprise : 165 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Obegränsat : 330 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Einstein 1 Sales: 500 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Salesforce

G2 : 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce?

Mycket lätt att använda, med mycket information och möjligheter till rapporter. Möjligheten att se alla ärenden som alla arbetar med är fantastisk.

Mycket lätt att använda, med mycket information och möjligheter till rapporter. Möjligheten att se alla ärenden som alla arbetar med är fantastisk.

7. NetHunt CRM (Bästa heltäckande CRM-programmet för säljteam)

via NetHunt CRM

NetHunt CRM integreras smidigt med Gmail och ger dig CRM-funktionalitet direkt i din e-post utan att du behöver byta plattform.

Kundsupporten blir mycket enklare med automatisk skapande och tilldelning av supportförfrågningar, vilket hjälper teamet att hålla koll på kundernas önskemål utan att behöva jonglera med olika verktyg.

NetHunt CRM:s bästa funktioner

Skapa leads från e-postmeddelanden, chattmeddelanden och sociala profiler med ett enda klick.

Starta riktade e-postkampanjer och uppdatera automatiskt CRM-data utifrån kampanjresultaten.

Hantera och spåra uppgifter och aktiviteter, tilldela förfallodatum och integrera med kalendrar.

Begränsningar för NetHunt CRM

Visuella rapporter är grundläggande och erbjuder inte samma djup som andra CRM-lösningar för resebyråer.

Priser för NetHunt CRM

Grundläggande : 30 USD/användare per månad

Basic Plus : 42 $/användare per månad

Företag : 60 USD/användare per månad

Business Plus : 84 $/användare per månad

Avancerad: 120 USD/användare per månad

NetHunt CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

8. EngageBay (Allt-i-ett-CRM-programvara till ett överkomligt pris med omnikanalmarknadsföring)

via EngageBay

EngageBay är prisvärt och har funktioner som förenklar hanteringen av kunder, marknadsföring och försäljning.

En stor fördel är de många olika kanalerna för kundkommunikation. Kunderna kan nå dig via livechatt, SMS, sociala medier, telefonsamtal och webbformulär.

Det är bekvämt för både företag och kunder. Service Bay är lika imponerande och erbjuder ett ärendehanteringssystem, helpdesk, livechatt och autosvar – allt på ett och samma ställe.

EngageBays bästa funktioner

Fånga upp och vårda leads direkt från webbformulär eller andra kontaktpunkter.

Spåra försäljningsmöjligheter och boka möten med verktyg för försäljningsautomatisering.

Designa responsiva sidor utan att behöva ha någon bakgrund inom webbutveckling

EngageBays begränsningar

Användare har rapporterat om tillfälliga tekniska problem som stör arbetsflödet.

EngageBay-priser

Gratis

Grundläggande: 14,99 $/användare per månad

Tillväxt: 64,99 $/användare per månad

Pro: 119,99 $/användare per månad

EngageBay-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 850 recensioner)

9. WeTravel (Bästa dedikerade CRM-programvaran för resebyråer)

via WeTravel

Om du letar efter ett dedikerat CRM-system som är utvecklat med resebyråer i åtanke är WeTravel värt att överväga. Det kan skapa bokningssidor som hjälper till att konvertera besökare till betalande kunder och gör bokningsprocessen smidig och intuitiv.

En annan stor fördel är det smarta betalningssystemets låga transaktionsavgifter, vilket gör det idealiskt för småföretag.

WeTravels bästa funktioner

Hantera bokningar, dokument och rapporter från en enda plattform.

Använd WeTravel Card för att betala leverantörer globalt

Erbjud en smidig användarupplevelse för både dig och dina kunder.

Begränsningar för WeTravel

Vissa användare rapporterar att det saknas avancerade anpassningsalternativ för specifika behov.

WeTravel-priser

Grundläggande : Gratis

Pro : 79 $/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

WeTravel-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 450 recensioner)

10. Freshworks CRM (Bäst för medelstora företag)

via Freshworks CRM

Freshworks CRM, tidigare kallat Freshsales, är ett CRM-system som är särskilt utvecklat för researrangörer. Det är enkelt att använda men fullspäckat med kraftfulla funktioner som sömlöst kombinerar försäljnings- och marknadsföringsautomatisering.

Det som är fantastiskt är hur väl Freshworks CRM integreras med andra Freshworks-produkter. Om du redan använder deras programpaket passar detta CRM perfekt.

Freshworks CRM:s bästa funktioner

Hantera försäljningspipelines enkelt med visuella verktyg och automatiseringsfunktioner.

Använd realtidsanalyser för att bättre förstå kundbeteendet och optimera strategierna.

Genomför riktade e-postmarknadsföringskampanjer för att hantera leads och öka konverteringarna.

Begränsningar för Freshworks CRM

Vissa tredjepartsintegrationer kan vara förvirrande och inte så smidiga som förväntat.

Priser för Freshworks CRM

Gratis

Tillväxt : 18 USD/användare per månad

Pro : 47 $/användare per månad

Enterprise: 83 $/användare per månad

Freshworks CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 7 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Förbättra din kundrelationshantering med ClickUp

Att driva ett reseföretag innebär ofta att man måste arbeta med en tight budget, vilket kan göra det omöjligt att ha råd med dyra CRM-program. Det finns dock bra alternativ som inte kostar skjortan.

CRM-programmen i denna lista erbjuder en rad funktioner som är skräddarsydda för branschens behov och samtidigt är budgetvänliga.

Men om du letar efter något som går utöver CRM-funktionalitet kan ClickUp vara lösningen. Med sina CRM-funktioner, projektledningskapacitet, integrationer och support kan ClickUp hantera allt från enkla administrativa uppgifter till komplexa projekt.

