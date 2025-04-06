13 bästa CRM-programvaror för callcenter för smidig kundsupport

10 timmar och 43 minuter. Så lång tid spenderade en medarbetare i Zappos kundlojalitetsteam en gång på ett enda samtal med en kund.

Men vad handlade samtalet om? Det var en djupdykning i livet i Las Vegas. Och här är det viktiga: i slutet av det nästan 11 timmar långa samtalet lade kunden en beställning.

Denna händelse är särskilt imponerande eftersom den visar att dedikerad kundservice kan hjälpa dig att uppnå dina affärsmål samtidigt som du bygger långsiktiga, fruktbara relationer. Det är precis därför CRM-callcentersystem har så stort värde i alla branscher.

Så, hur kan callcenter utnyttja denna kraft? Låt oss jämföra den bästa CRM-programvaran för kontaktcenter för ditt företag.

Vad ska du leta efter i CRM-program för callcenter?

2005 kombinerade Jeff Bezos obegränsad frakt med snabbare leveranser, och plötsligt hade onlinehandeln en ny guldstandard. Eller, som Amazon gärna kallar det, kundfokus.

Och det är vad som krävs för att lyckas idag – 100 % engagemang för att hålla kunderna nöjda.

CRM-system för callcenter driver denna agenda – att hjälpa företag att överbrygga kommunikationsklyftor och leverera smidig service. Programvaran ger agenterna en centraliserad plattform som ger omedelbar tillgång till kunddata, vilket gör interaktionerna smidigare och effektivare.

Här är en checklista över alla funktioner som ditt CRM-system för callcenter helst bör ha:

Sömlös CRM-integration: Anslut till verktyg som annonsplattformar och mer för att samordna affärsverksamheten.

Stöd för flera enheter : Säkerställ ett smidigt arbetsflöde med en lättsynkroniserad desktop-applikation.

Omnikanalsupport : Hantera allt från en plattform med enkel applikationsintegration

Prestandaspårning : Gör det möjligt för chefer att övervaka callcentrets verksamhet och spåra samtal.

Omfattande kundhistorik : Förse agenterna med kundregister för personlig service.

IVR-integration : Automatisera rutinmässiga förfrågningar för att spara tid och arbetskraft.

Intelligent samtalsdirigering : Tilldela samtal baserat på agenternas tillgänglighet och expertis.

Spårning av missade samtal och röstmeddelanden : Logga automatiskt missade samtal och röstmeddelanden och tilldela dem till rätt agent.

Rapportering i realtid och historik: Spåra mätvärden som genomsnittlig samtalstid, väntetid och mer.

📌 Exempel: Kraften i kundfokus är också något som Unilever utmärker sig i. Den globala tillverkaren av konsumentvaror använder CRM-system för callcenter för att samla in kundinformation i realtid från flera kanaler, anpassa marknadsföringskampanjer och segmentera kunder utifrån deras behov.

De 13 bästa CRM-programvarorna för callcenter

Oavsett hur mycket vi predikar om värdet av att ägna timmar åt en enda kund, är verkligheten den att callcenteragenter hanterar fem uppgifter samtidigt. Att ägna halva arbetspasset åt ett enda samtal är helt enkelt inte ett alternativ.

Det är där ett CRM-system för callcenter kommer in i bilden.

Oavsett om du är kundtjänstmedarbetare, chef eller manager finns det en CRM-lösning som passar alla dina behov. Här är vårt urval av de 13 bästa CRM-programvarorna för callcenter:

1. ClickUp (Bäst för CRM-arbetsflöden och hantering av kundrelationer)

ClickUps omfattande CRM+projektledningsprogramvara driver på lead- och försäljningsgenerering genom förbättrad kundhantering och -administration

ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskap och chatt. Med ClickUp kan du kombinera uppgiftshantering, samarbete, automatisering och rapportering på ett och samma ställe, vilket gör att du slipper använda flera olika verktyg för att få samma fördelar.

För att visa effekten, låt oss gå igenom vad som händer när du går in i ClickUps arbetsyta. Först och främst kan du automatisera kundarbetsflöden, dirigera samtal effektivt och spåra prestanda i realtid. Dina dagliga uppgifter börjar se ut ungefär så här:

ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Tack vare dess mångsidighet kan du verkligen hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Tack vare dess mångsidighet kan du verkligen hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

ClickUp Tasks

✅ Att spåra och hantera samtalsinteraktioner är mycket enklare med ClickUp Tasks.

Du kan tilldela och spåra framsteg, uppdateringar och påminnelser med ClickUp Tasks

ClickUp Tasks hjälper dig att tilldela och hantera uppgifter, spåra kundstatus, uppdateringar och mycket mer. Lägg till ClickUps kundservicemallar så blir feedback och spårning en barnlek! Du kommer också att älska ClickUps Gantt-diagramvy, som gör det enklare än någonsin att spåra kundinteraktioner och hantera uppgifter.

Du kan förenkla uppföljningen av uppgifter och information med ClickUps Gantt-diagramvy

✅ Med ClickUps anpassade formulär med villkorlig logik skapar du automatiskt uppgifter och effektiviserar kundonboarding och datainsamling.

Om du vill sammanställa en lista över utvalda viktiga personer som du kommer att kontakta i specifika situationer kan du komma igång på nolltid med ClickUps mall för hantering av kontaktlistor.

✅ Vill du ta dina samtalsflöden till nästa nivå? ClickUps CRM-flöden med automatisering integreras sömlöst med IVR-system, vilket gör att du kan dirigera samtal effektivt och erbjuda självbetjäningsalternativ.

ClickUp-integrationer

✅ När det gäller integrationer är ClickUp kompatibelt med över 1 000 appar. Alla befintliga arbetsflöden kommer alltså automatiskt att dra nytta av ClickUp. Till exempel kommer data mellan HubSpot och Zapier att bli konsekventa, och uppdateringar i ett verktyg kommer att visas i ett annat med ClickUp Integrations.

Anslut till över 1000 appar och verktyg och samordna din arbetsplats med ClickUp Integrations

📮 ClickUp Insight: Nästan hälften av dina anställda önskar sig bättre samarbetsverktyg. Cirka 43 % av de anställda skickar endast 0–10 meddelanden per dag. Även om detta kan tyda på mer medveten kommunikation, kan det också peka på brister i samarbetet – där viktiga diskussioner är utspridda över e-postmeddelanden och andra plattformar. För att slippa ständigt byta mellan olika appar och ha allt på ett ställe behöver du en allt-i-ett-arbetsplattform som ClickUp. Den integrerar projekt, kunskap och chatt med AI-drivna verktyg som är utformade för att öka effektiviteten och effektivisera teamarbetet.

ClickUp Docs & Whiteboards

✅ Det är omöjligt att tala om CRM utan samarbete, och det är vad bokstaven "C" i ClickUp står för.

Du får ClickUp Docs för att dokumentera kundresor och ClickUp Whiteboards för brainstorming. Det bästa av allt? Båda verktygen erbjuder samarbete i realtid. Det betyder att din kollega kan befinna sig på andra sidan jorden i en annan tidszon, och ni kan båda arbeta tillsammans med deras redigeringar synliga live. Hur coolt är det för distansarbetande team?

Men du kan göra ännu mer. Här är en detaljerad video som förklarar alla möjligheter:

ClickUp-instrumentpaneler

✅ Slutligen, analysera och rapportera dina framsteg. Detta är kanske ett av de viktigaste stegen i alla projekt, och med ClickUp blir det otroligt enkelt. Oavsett om du håller koll på försäljningsaktiviteter eller hanterar en berg av kunddata, ger ClickUp Dashboards dig en översikt i realtid – allt på ett ställe. Med över 50 anpassningsbara widgets kan du spåra viktiga mätvärden utan att behöva hoppa mellan flikar som en koffeinstinn bläckfisk.

Säljteam kan övervaka kundernas livstidsvärde, bedöma datakvaliteten och fatta välgrundade beslut med ClickUp Dashboards

I slutändan får ditt arbetsflöde en omedelbar uppgradering med ClickUp – med kombinerade CRM- och projektledningsfunktioner.

ClickUps bästa funktioner

Kundinformationshantering : Se uppringarens uppgifter direkt med nummerpresentation, vilket ger agenterna snabb åtkomst till tidigare interaktioner.

Prestandaövervakning och rapportering : Spåra samtalsvolym, väntetider och lösningsfrekvens för att hjälpa chefer att optimera effektiviteten.

Integration med helpdesk-system : Automatisera skapandet av ärenden och få omedelbar tillgång till kunskapsbasen.

Anslutning till tredjepartsappar : Synkronisera med över 1 000 appar, inklusive HubSpot, Zapier och Salesforce, för att säkerställa ett smidigt dataflöde mellan plattformar.

Samarbetsverktyg: Förbättra teamkommunikationen med AI-driven dokumentdelning i realtid, whiteboards och verktyg för uppgiftshantering.

Begränsningar för ClickUp

Det tar tid för nya användare att bekanta sig med de omfattande funktionerna.

Kan innebära en inlärningskurva på grund av sin höga anpassningsgrad.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En Capterra-användare säger:

Fantastisk upplevelse! Priset var bra och det erbjuder många funktioner som gynnar din projektledning och ditt arbetsflöde. Jämfört med de flesta konkurrenter är det billigare och användargränssnittet är enkelt att använda.

Fantastisk upplevelse! Priset var bra och det erbjuder många funktioner som gynnar din projektledning och ditt arbetsflöde. Jämfört med de flesta konkurrenter är det billigare och användargränssnittet är enkelt att använda.

💡 Proffstips: Du kan använda listvyn för att enkelt visa och hantera alla CRM-objekt utan att behöva växla mellan flera applikationer!

2. HubSpot (Bäst för smidig CRM-integration i små callcenter)

Via HubSpot

Enligt en studie från Harvard Business Review byter anställda mellan appar 3 600 gånger om dagen. Tänk dig nu denna ineffektivitet i ett callcenter, där varje sekund räknas.

HubSpot löser detta genom att tillhandahålla en enhetlig CRM-lösning som sömlöst integrerar kundservice, försäljning och marknadsföring i en enda plattform. HubSpots universella inkorg samlar alla kundinteraktioner på ett ställe och erbjuder en centraliserad vy över flera kanaler, omedelbar åtkomst till kontaktuppgifter och livechattfunktion.

HubSpots bästa funktioner

Få tillgång till en centraliserad inkorg för att effektivisera kundinteraktioner över flera kanaler.

Engagera kunder direkt via livechatt på din webbplats

Hantera kunddata effektivt med pipeline-spårning och automatisering av uppgifter.

Förbättra teamsamarbetet med delade inkorgar och interaktionsuppdrag.

Förenkla schemaläggningen med en inbyggd mötesplanerare

HubSpots begränsningar

Begränsar callcenterfunktioner som samtalskö, samtalsinspelning och komplex samtalsdirigering i lägre prisplaner.

Begränsar användningen av telefonnummer baserat på planens nivå

Begränsar kontaktlagringen till 1 000 kontakter i gratispaketet, vilket begränsar skalbarheten för större callcenter.

HubSpot-priser

Marketing Hub Starter: 15 USD/månad per användare

Startplattform för kunder: 15 USD/månad per användare

Marketing Hub Professional : 800 USD/månad per användare

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad per användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 12 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

En Capterra-användare säger:

HubSpot CRM har varit ett pålitligt verktyg för att hantera försäljnings- och marknadsföringsinsatser på ett och samma ställe. Det är perfekt för små till medelstora team som letar efter en enkel ingång till CRM-programvara.

HubSpot CRM är ett pålitligt verktyg för att hantera försäljning och marknadsföring på ett och samma ställe. Det är perfekt för små till medelstora team som söker en enkel ingång till CRM-programvara.

🧠 Visste du att? Idag är snabbhet allt. 80/20-regeln sätter standarden – 80 % av samtalen bör besvaras inom 20 sekunder för att upprätthålla kundnöjdheten. Därför prioriterar CRM-lösningar att effektivisera arbetsflöden och automatisera datainmatning så att agenterna kan fokusera på att lösa problem utan att fastna i manuell inmatning.

3. Zendesk (bäst för AI-driven samtalshantering och omnikanalsupport)

Via Zendesk

Att driva ett callcenter innebär att man måste hantera spårning, inspelning och rapportering samtidigt. Tänk om ditt CRM-system gav dig mobil åtkomst så att du kunde hantera kundinteraktioner var du än befinner dig?

Det är precis vad Zendesk erbjuder. En kraftfull CRM-lösning för callcenter som centraliserar kundinteraktioner, samtalsspårning och dataanalys i en enda plattform.

Ännu bättre är att det möjliggör telefonsupport direkt från samma arbetsyta som används för e-post, chatt och sociala kanaler, vilket säkerställer enhetlig kundservice över flera kommunikationskanaler.

Zendesk bästa funktioner

Erbjud support via flera kanaler för att samordna telefon, e-post, chatt och sociala interaktioner.

Vidarebefordra samtal på ett intelligent sätt med hjälp av AI-driven prioritering

Skapa transkriptioner och sammanfattningar efter samtal för snabbare ärendehantering.

Övervaka samtal och spåra agenternas prestanda med realtidsanalyser.

Förbättra självbetjäningsalternativen med IVR och automatiska svar

Zendesk-begränsningar

Kräver kodningskunskaper för att bygga anpassade appar eller modifiera gränssnittet.

Problem med låg användning i vissa organisationer

Priser för Zendesk

Företag: Anpassade priser

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zendesk?

En Capterra-användare säger:

Jag gillar hur Zendesk hanterar supportärenden, livechattar och meddelanden och erbjuder många alternativ för att analysera data på deras sida eller extrahera data via API och analysera på vår sida.

Jag gillar hur Zendesk hanterar supportärenden, livechattar och meddelanden och erbjuder många alternativ för att analysera data på deras sida eller extrahera data via API och analysera på vår sida.

4. Freshdesk (Bäst för omnikanalsupport och automatisering av helpdesk)

Via Freshdesk

Marknaden för automatisering av helpdesk uppskattades till 28,6 miljarder dollar 2024 och förväntas nå 130,9 miljarder dollar 2030, ett tydligt tecken på att företag prioriterar automatisering av kundtjänsten.

Och vad händer när du kombinerar helpdeskfunktioner med CRM-programvara? Du får en dedikerad callcenterlösning som Freshdesk.

Freshdesk integrerar omnikanalsupport med ett automatiserat ärendehanteringssystem. Detta gör det möjligt för företag att effektivisera arbetsflöden, samordna kundinteraktioner och spåra kundstatistik på ett och samma ställe.

Freshdesks bästa funktioner

Automatisera tilldelning och spårning av ärenden för att minska manuellt arbete.

Samordna kundinteraktioner över flera kommunikationskanaler

Möjliggör AI-driven kundsupport med automatiserade chatbots för snabb problemlösning.

Anpassa arbetsflöden och mallar för att förbättra agenternas effektivitet.

Erbjud sömlös CRM-integration med populära affärsverktyg

Begränsningar för Freshdesk

Ökade kostnader vid tillägg av avancerade funktioner

Kräver ett betalt abonnemang för att låsa upp premiumfunktioner och support för större team.

Priser för Freshdesk

Gratis

Tillväxt: 999 USD/månad per användare

Pro: 3 599 $/månad per användare

Företag: 5 699 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Freshdesk

G2: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshdesk?

En Capterra-användare säger:

Freshdesk är ett av mina favoritverktyg för helpdesk eftersom det är intuitivt och enkelt att lära sig, även för nybörjare. Att hitta jämförbara ärenden är lika enkelt som att göra en Google-sökning, och det finns många olika filteralternativ att välja mellan.

Freshdesk är ett av mina favoritverktyg för helpdesk eftersom det är intuitivt och enkelt att lära sig, även för nybörjare. Att hitta jämförbara ärenden är lika enkelt som att göra en Google-sökning, och det finns många olika filteralternativ att välja mellan.

🧠 Visste du att? Ett företag med 5 000 besökare hanterar vanligtvis 448 livechattar per månad, medan 50 000 besökare innebär 1 000 chattar – och det är mycket att skriva! Men med AI-drivna chatbots hanteras rutinfrågor direkt, så att callcenteragenterna kan fokusera på mer komplexa frågor.

5. Zoho CRM (Bäst för konsolidering av kunddata och samtalsspårning i realtid)

Via Zoho CRM

Att centralisera kunddata är viktigt i ett callcenter. Agenterna behöver omedelbar tillgång till kundregister och ärendedetaljer för att kunna hantera samtalen smidigt och lösa ärendena snabbt. Zoho CRM förenklar denna process genom att erbjuda en centraliserad plattform där agenterna omedelbart kan få tillgång till kundinteraktioner, logga samtal i realtid och hantera ärendeuppföljning.

Det säkerställer också effektiv samtalsdirigering och bättre produktivitet för agenterna. Med verktyg som klicka-för-att-ringa, liveövervakning av samtal och AI-driven analys hjälper Zoho CRM till att effektivisera verksamheten och förbättra kundupplevelsen.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Lagra och få tillgång till kundhistorik för att kunna erbjuda personlig support.

Logga samtalsdetaljer automatiskt för bättre prestationsuppföljning

Vidarebefordra samtal effektivt till den mest lämpliga agenten

Aktivera klicka-för-att-ringa för att förbättra agenternas effektivitet

Övervaka live-samtal för coaching i realtid och kvalitetssäkring

Begränsningar för Zoho CRM

Begränsad anpassning i gratisversionen

Brant inlärningskurva

Priser för Zoho CRM

Standard: 800 USD/månad per användare

Professional: 1 400 USD/månad per användare

Företag: 2 400 USD/månad per användare

Ultimate: 2 600 USD/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho?

En G2-användare säger:

Zoho CRM utmärker sig genom sitt intuitiva gränssnitt och möjligheten att anpassa arbetsflöden. Integrationen med andra verktyg i Zoho-ekosystemet underlättar centraliserad datahantering och automatisering av repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten i vår dagliga verksamhet.

Zoho CRM utmärker sig genom sitt intuitiva gränssnitt och möjligheten att anpassa arbetsflöden. Integrationen med andra verktyg i Zoho-ekosystemet underlättar centraliserad datahantering och automatisering av repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten i vår dagliga verksamhet.

Via Five9

Five9:s Cloud Contact Center as a Service (CCaaS)-lösning förändrar spelplanen för kundsupportteam genom att integrera telefonikontroller i befintlig CRM-programvara. Detta möjliggör omedelbar åtkomst till kunddata, historik och insikter under telefonsamtal.

Det innebär att varje inkommande och utgående samtal inte bara är en transaktion utan en möjlighet att förbättra kundupplevelsen!

Fem bästa funktionerna i Five9

Aktivera molnbaserad åtkomst för fjärr- och hybridteam

Integrera sömlöst med ledande CRM-plattformar för en enhetlig kundupplevelse.

Stöd för omnikanalinteraktioner via röst, e-post, chatt och sociala medier

Five9:s begränsningar

Saknar ett inbyggt CRM-system, vilket kräver extern CRM-programvara för full funktionalitet.

Medför ytterligare kostnader för avancerad CRM-integration

Five9-priser

Digital: 119 $/månad per användare

Kärnfunktioner: 119 USD/månad per användare

Premium: Anpassade priser

Optimum: Anpassade priser

Ultimate: Anpassade priser

Five9-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Five9?

En G2-användare säger :

Five9 är en allt-i-ett-plattform för kontaktcenter som tjänst (CCaaS). De har allt du kan tänkas behöva på ett och samma ställe från ett enda konto. De erbjuder olika funktioner baserade på specifika behov, och det bästa med Five9 är att det kan anpassas helt efter ditt företags specifika behov.

Five9 är en allt-i-ett-plattform för kontaktcenter som tjänst (CCaaS). De har allt du kan tänkas behöva på ett och samma ställe från ett enda konto. De erbjuder olika funktioner baserade på specifika behov, och det bästa med Five9 är att det kan anpassas helt efter ditt företags specifika behov.

🚀 Kul fakta: CCaaS har sina rötter i 1995, samma år som TLC:s ”Waterfalls” toppade listorna! CosmoCom (nu en del av Enghouse Interactive) introducerade den första IP-baserade kontaktcentertekniken, vilket banade väg för de moderna CCaaS-lösningar vi förlitar oss på idag.

7. Aircall. io (Bäst för multikanalkommunikation och smidig CRM-integration)

Att hantera kundinteraktioner över flera kanaler kan bli kaotiskt, men Aircall.io eliminerar det problemet med en centraliserad lösning.

Aircall. io förenar röst, SMS och sociala medier i en enda plattform, vilket garanterar sömlös CRM-integration med över 100 affärsappar. Dessutom gör dubbelriktad synkronisering det möjligt för användare att komma åt kunddata, uppdatera register och logga samtal i realtid, allt från en molnbaserad callcenterlösning.

Aircall. io bästa funktioner

Synkronisera CRM-data automatiskt med Salesforce, HubSpot och Zendesk

Vidarebefordra samtal på ett intelligent sätt med hjälp av interaktiv röstsvarstjänst (IVR)

Hantera stora samtalsvolymer med virtuella samtalsköer för rättvisa väntetider

Spela in alla samtal för utbildning, tvistlösning och kvalitetssäkring.

Övervaka live-samtal för att ge coaching och feedback i realtid

Aircall. io-begränsningar

Erbjuder begränsad avancerad analys i lägre prisnivåer.

Kräver ytterligare inställningar för komplexa samtalsdirigeringsscenarier.

Aircall. io-priser

Essential: 30 $/månad per användare

Professional: 50 $/månad per användare

Anpassad: Anpassade priser

Aircall. io betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Aircall?

En G2-användare säger :

Jag älskar att de ständigt utvecklar produkten. Jag får känslan av att kundernas feedback verkligen lyssnas på och åtgärdas. Amanda var snabb med att hjälpa oss och svara på alla våra frågor, och introduktionssamtalet med Juan var lätt att följa och mycket hjälpsamt. Produkten är lätt att använda. Så lätt att komma igång.

Jag älskar att de ständigt utvecklar produkten. Jag får känslan av att kundernas feedback verkligen lyssnas på och åtgärdas. Amanda var snabb med att hjälpa oss och svara på alla våra frågor, och introduktionssamtalet med Juan var lätt att följa och mycket hjälpsamt. Produkten är lätt att använda. Så lätt att komma igång.

💡Proffstips: Med intuitiva funktioner som IVR, liveövervakning av samtal och detaljerad samtalsanalys i ditt callcenter-CRM kan du öka agenternas produktivitet och kundnöjdheten!

8. Dialpad (Bäst för AI-driven samtalstranskription och hjälp i realtid)

Via Dialpad

Dialpad erbjuder AI-driven samtalstranskription, coachning av agenter i realtid och prediktiv CSAT-poängsättning, samtidigt som det erbjuder sömlös CRM-integration med Salesforce och andra lösningar. Med TrueCaaS förenar Dialpad även röst, meddelanden, video och livechatt, vilket ger en verkligt omnikanal-upplevelse för både kunder och agenter.

Dialpads bästa funktioner

Transkribera samtal i realtid med AI-driven tal-till-text-teknik

Hjälp agenterna live med Real-Time Assist (RTA)-kort som aktiverar relevanta anteckningar under samtalen.

Förutse CSAT-poäng genom att analysera samtalsutskrifter, även om undersökningar inte har slutförts.

Möjliggör omnikanalkommunikation via röst, meddelanden, video och chatbots

Lämna förinspelade röstmeddelanden för att påskynda utgående säljsamtal

Integrera smidigt med Zoho CRM, Salesforce, Zendesk och andra plattformar.

Begränsningar för Dialpad

Begränsar antalet kontaktcenter baserat på plan

Begränsar kapaciteten i väntköerna, vilket kan vara ett problem vid högt samtalstryck.

Kräver avancerad konfiguration för komplexa samtalsdirigeringsscenarier.

Priser för Dialpad

Standard: 15 USD/månad per användare

Pro: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Dialpad

G2: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

9. Nextiva (Bäst för inbyggd CRM-funktionalitet i en callcenterplattform)

Via Nextiva

Att växla mellan CRM-programvara och callcenterplattformar är produktivitetsdödande. Istället för att växla mellan flera appar fungerar Nextiva som ett CRM-system i sig, vilket gör kundinteraktionerna smidiga och agenternas arbetsflöden mer effektiva.

Med funktioner som klicka-för-att-ringa, popup-fönster och omnikanal-funktioner kan agenter hantera samtal, e-post, sociala medier och chattar från en enda kontrollpanel för att säkerställa en enhetlig kundupplevelse.

Nextivas bästa funktioner

Få omedelbar tillgång till kunduppgifter med direkt dataintegration

Ring snabbt med hjälp av klicka-för-att-ringa från CRM-kontakter

Visa kundinformation automatiskt med popup-fönster på skärmen vid inkommande samtal.

Hantera omnikanalinteraktioner via samtal, e-post, chatt och sociala medier

Förbättra automatiseringen av arbetsflöden med verktyg för processautomatisering

Begränsningar för Nextiva

Begränsar videomöten till 45 minuter

Överför inte outnyttjade minuter till nästa månad.

Nextivas priser

Essential: 129 $/månad per användare

Professional: 159 $/månad per användare

Premium: 199 $/månad per användare

Nextiva-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nextiva?

A Capterra-användare säger:

Vi har haft utmärkt service med Nextiva och när vi har ett problem erbjuder de flera alternativ för att få teknisk support. Vi är mycket nöjda med deras service, tekniska support och utrustning.

Vi har haft utmärkt service med Nextiva och när vi har ett problem erbjuder de flera alternativ för att få teknisk support. Vi är mycket nöjda med deras service, tekniska support och utrustning.

10. CloudTalk (Bäst för AI-driven samtalshantering och CRM-automatisering)

Via CloudTalk

Ett CRM-system för callcenter bör göra mer än bara lagra kunddata – det bör optimera arbetsflöden, automatisera samtalsspårning och ge insikter i realtid. CloudTalk gör just det genom att integreras sömlöst med CRM-programvara som Salesforce och HubSpot.

Med funktioner som klicka-för-att-ringa och AI-genererade samtalssammanfattningar effektiviserar CloudTalk kundtjänstverksamheten, vilket gör det till en kraftfull CRM-programvara för callcenter för att hantera stora samtalsvolymer och kundinteraktioner i flera kanaler.

CloudTalks bästa funktioner

Synkronisera kundinteraktioner direkt med CRM-integration för uppdateringar i realtid.

Logga samtalsdetaljer automatiskt i CRM-systemet, vilket eliminerar manuell datainmatning.

Aktivera funktionen "klicka för att ringa" för att ringa nummer direkt från CRM-gränssnittet.

Vidarebefordra samtal på ett intelligent sätt till rätt agent utifrån kundens behov.

Erbjud coaching i realtid med liveövervakning av samtal och viskningsläge.

Skapa AI-drivna samtalssammanfattningar för att spara tid för agenterna som annars skulle behöva skriva manuella anteckningar.

Begränsningar för CloudTalk

Begränsar samtalsminuterna baserat på kundens abonnemang

Beroende av externa operatörer, vilket kan begränsa kapaciteten för samtidiga samtal.

Priser för CloudTalk

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Essential: 29 $/månad per användare

Expert: 49 $/månad per användare

Anpassad: Anpassad prissättning

CloudTalk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

11. Talkdesk (Bäst för AI-driven automatisering och omnikanal-kundinteraktioner)

Via Talkdesk

Talkdesk är inte ett fristående CRM-system. Det är en molnbaserad callcenterlösning som integreras med ledande CRM-plattformar och gör det möjligt för agenter att komma åt kundinteraktioner utan att behöva växla mellan olika applikationer.

Detta hjälper kundtjänstmedarbetare att hantera arbetsflöden mer effektivt och förbättrar den övergripande kundservicen.

Talkdesks bästa funktioner

Få tillgång till kunddata i realtid direkt i Talkdesk-gränssnittet.

Vidarebefordra samtal på ett intelligent sätt baserat på kunduppgifter och agenternas kompetens.

Guida kunderna smidigt med IVR-automatisering (Interactive Voice Response).

Stödja interaktioner i flera kanaler via samtal, e-post, chatt och sociala medier

Förbättra utgående kampanjer med prediktiva och kraftfulla uppringningsalternativ

Talkdesks begränsningar

Begränsar anpassningsmöjligheterna för högt specialiserade arbetsflöden

Begränsar avancerade AI-funktioner som sentimentanalys till högre prisnivåer.

Talkdesk-priser

CX Cloud Digital Essentials: 85 USD/månad per användare

CX Cloud Essentials: 85 USD/månad per användare

CX Cloud Elevate: 115 USD/månad per användare

CX Cloud Elite: 145 USD/månad per användare

Talkdesk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Talkdesk?

En G2-användare säger:

Jag gillar att Talkdesk är så lätt att använda, det är väldigt enkelt att förstå och introducera för nya agenter. Vi använder Talkdesk varje dag för att ringa och ta emot samtal från kunder, så det är viktigt för oss att ha en programvara som fungerar bra.

Jag gillar att Talkdesk är så lätt att använda, det är väldigt enkelt att förstå och introducera för nya agenter. Vi använder Talkdesk varje dag för att ringa och ta emot samtal från kunder, så det är viktigt för oss att ha en programvara som fungerar bra.

💡Proffstips: Det är alltid bättre att göra din hemläxa så att du aldrig hamnar på efterkälken. Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att förstå hur AI-driven kundservice implementeras.

12. Avaya (Bäst för multikanal-CRM-integration och kundinsikter i realtid)

Via Avaya

Avaya är en fullfjädrad CRM-lösning för kontaktcenter som är utformad för att hantera både inkommande och utgående kundinteraktioner på ett effektivt sätt. Den integreras med Salesforce, Microsoft Dynamics och ServiceNow, vilket gör det möjligt för kontaktcenteragenter att komma åt kunddata i sitt samtalsgränssnitt.

Avayas realtidsövervakning, automatiserade arbetsflöden och AI-drivna insikter hjälper också supportteam att effektivisera verksamheten och förbättra kundnöjdheten.

Avayas bästa funktioner

Få tillgång till samlad kunddata direkt i callcentergränssnittet.

Integrera sömlöst med ledande CRM-system för datasynkronisering i realtid.

Hantera omnikanalinteraktioner via samtal, e-post, chattar och sociala medier

Förbättra agenternas effektivitet med kundinformation i realtid och minskad manuell datainmatning.

Aktivera övervakning av arbetsledare för live-coaching och prestationsuppföljning

Avayas begränsningar

Kräver betydande anpassningsarbete för unika arbetsflöden

Står inför potentiella utmaningar med datakonsistens vid integration av flera CRM-system

Avayas priser

Digital: Anpassad prissättning

Röst: Anpassad prissättning

Alla medier: Anpassade priser

Skapa din egen: Anpassade priser

Avaya-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Avaya?

En G2-användare säger :

Jag har arbetat på mitt företag i nästan fyra år, och sedan dess har vi använt Avaya, som hjälper oss alla att nå ut till våra kunder och är mycket lätt att navigera.

Jag har arbetat på mitt företag i nästan fyra år, och sedan dess har vi använt Avaya, som hjälper oss alla att nå ut till våra kunder och är mycket lätt att navigera.

🚀 Kul fakta: Gartner förutspår att AI-drivna chatbots kommer att vara den primära kundservicekanalen för 25 % av alla organisationer år 2027. För callcenter innebär detta färre rutinfrågor för agenterna och fler AI-drivna kundinteraktioner, vilket förbättrar effektiviteten och minskar tidsåtgången. Det är en vinst för alla!

13. EngageBay (Bäst för små och medelstora företag som behöver en allt-i-ett-lösning för CRM och callcenter)

Via EngageBay

Föreställ dig en småföretagare som försöker jonglera kundservice, försäljning och marknadsföring – samtidigt som callcentret ska fungera smidigt. Det är där EngageBay kommer in i bilden.

EngageBay är utformat med startups och småföretag i åtanke och kombinerar CRM, marknadsföringsautomatisering och callcenterfunktioner i en intuitiv plattform.

Med inbyggda CRM-funktioner och specialfunktioner som en kraftfull uppringningsfunktion och produktivitetsmätare för agenter säkerställer EngageBay att kundsupportmedarbetarna har all information de behöver – oavsett om de ringer utgående samtal eller hanterar kundförfrågningar.

EngageBays bästa funktioner

Ge fullständiga kundinsikter med ett inbyggt CRM-system för personliga interaktioner.

Ring direkt via EngageBay eller integrera med Twilio och appar från tredje part.

Tilldela utgående samtal automatiskt med den avancerade verktyget för automatisering av arbetsflöden.

Spåra kundärenden och frågor med hjälp av den kostnadsfria helpdesk-programvaran.

Spela in samtal för utbildning och processoptimering

EngageBays begränsningar

Erbjuder begränsad anpassning för avancerade rapporter

Har en inlärningskurva för komplexa funktioner

Begränsar funktionaliteten i mobilappen

EngageBay-priser

Gratis

Grundläggande: 12,74 $/månad per användare

Tillväxt: 55,24 $ per månad per användare

Pro: 101,99 $/månad per användare

EngageBay-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om EngageBay?

En G2-användare säger:

Bra allomfattande verktyg för SM-hantering. Det effektiviserar förberedelserna och publiceringen av inlägg på sociala medier på ett mycket bra sätt. Användargränssnittet är intuitivt och man lär sig det på några minuter. Dessutom är deras kundsupport förstklassig.

Bra allomfattande verktyg för SM-hantering. Det effektiviserar förberedelserna och publiceringen av inlägg på sociala medier på ett mycket bra sätt. Användargränssnittet är intuitivt och man lär sig det på några minuter. Dessutom är deras kundsupport förstklassig.

Ytterligare användbar programvara

Här är en lista över andra CRM-program för callcenter som inte kom med på vår lista men som kan vara till hjälp för dig i vissa situationer: Bitrix24 : En omfattande CRM- och kontaktcenterlösning med inbyggd telefoni, automatisering av uppgifter och omnikanalsupport för förbättrad agentproduktivitet.

Vocalcom : En molnbaserad CRM-lösning för callcenter som erbjuder AI-driven samtalsdirigering, realtidsanalyser och smidiga CRM-integrationer för att förbättra kundinteraktionerna.

RingCentral Contact Center: En skalbar CRM-lösning för callcenter med intelligent samtalshantering, personaloptimering och omnikanalkommunikation.

Inga fler skador från samtal! ClickUp har allt du behöver.

Tid är pengar, men det är också nöjda kunder.

Särskilt i callcenter, där varje smidig interaktion bygger varumärkeslojalitet och tar kontroll över hela försäljningsprocessen.

Och här är ett faktum som bevisar det: 58 % av kunderna är villiga att betala mer för bättre kundservice.

Det är därför det är bra för ditt företag att börja använda ClickUps CRM-lösning.

ClickUp centraliserar kunddata, automatiserar arbetsflöden och förbättrar callcenter-verksamheten – allt på en och samma plattform. Från samtalsspårning till automatisering av uppgifter eliminerar det överbelastning av appar så att agenterna kan fokusera på det som verkligen betyder något – kundnöjdhet.

Är du redo att förändra din callcenterverksamhet? Registrera dig på ClickUp idag!