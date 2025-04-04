De 13 bästa kommunikationslösningarna för företag 2025

Dålig kommunikation är ett av de största hoten mot ett företags framgång. 14 % av företagen har förlorat kunder på grund av detta, och 8 % har förlorat anställda!

Kort sagt, om din plattform för företagskommunikation inte är effektiv kommer även den bästa strategin att misslyckas – särskilt om du har ett team som arbetar på distans.

Här är de 13 bästa externa och interna kommunikationsverktygen för företag och deras viktigaste funktioner.

Vad ska du leta efter i en kommunikationslösning för företag?

I ett hav av alternativ kan det vara svårt att hitta den bästa kommunikationslösningen som passar dina behov. Lyckligtvis finns det några egenskaper och nyckelfunktioner som avgör hur effektivt ett kommunikationsverktyg är. Till exempel:

👉🏻 Användarvänlighet: Välj ett verktyg för företagskommunikation som har ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Se till att det inte kräver någon inlärningskurva så att alla i organisationen enkelt kan anpassa sig till det.

👉🏻 Samarbetsfunktioner: Leta efter ett kommunikationsverktyg som låter dig och dina teammedlemmar samarbeta i olika format, såsom snabbmeddelanden, videosamtal, gruppchattar etc. Detta ökar kommunikationsmöjligheterna.

👉🏻 Anpassningsbarhet: Välj en Välj en intern kommunikationslösning som är skräddarsydd för ditt teams unika behov. Till att börja med bör du kunna definiera inställningar för aviseringar, skapa kanaler och grupper osv.

👉🏻 Säkerhetsfunktioner: Se till att ditt interna kommunikationsverktyg är säkert. Leta efter funktioner som end-to-end-kryptering, tvåfaktorsautentisering, efterlevnad av integritetsbestämmelser som GDPR och så vidare.

👉🏻 Integrationsmöjligheter: Välj ett kommunikationsverktyg som kan integreras med dina befintliga verktyg och programvaror. Detta minimerar störningar och ökar produktiviteten.

De 13 bästa kommunikationslösningarna för företag

Här är de 13 bästa samarbets- och kommunikationsverktygen som du kan använda för att effektivisera kommunikation och affärsverksamhet:

1. ClickUp (bäst för samarbetsprojekt och uppgiftshantering)

Medan de flesta verktygen på listan endast hjälper till att förbättra kommunikationen, går ClickUp ett steg längre. Som den kompletta appen för arbete förenar den projektledning och kommunikation så att ditt team kan maximera uppgiftseffektiviteten genom att säkerställa konsekvent samordning.

ClickUp Chat (för smidig kommunikation)

ClickUp Chat är ett kraftfullt verktyg för att förbättra teamkommunikationen, minska silos och öka den totala produktiviteten. Chattar är integrerade direkt i uppgifter, dokument och projekt, vilket säkerställer att diskussioner alltid är kopplade till relevant arbete. Detta eliminerar behovet av att växla mellan verktyg och håller kommunikationen fokuserad.

Med ClickUp Chat kan team kommunicera direkt, dela uppdateringar och lösa problem snabbt, vilket främjar en samarbetsinriktad miljö.

📮 ClickUp Insight: Nästan 20 % av våra undersökningsdeltagare skickar över 50 snabbmeddelanden dagligen. Denna höga volym kan tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – bra för hastigheten, men också en grogrund för kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, som ClickUp Chat och ClickUp Assign Comments, är dina konversationer alltid kopplade till rätt uppgifter, vilket förbättrar synligheten och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

Funktionen ClickUp Assign Comments skapar omedelbart uppgifter från meddelanden och tilldelar dem till teammedlemmar. Detta effektiviserar kommunikationen, prioriterar aktiviteter och tydliggör ansvarsområden för alla.

ClickUp Docs (för att dela idéer och feedback)

Samarbeta med ditt team i realtid på ClickUp Docs

En annan kraftfull samarbetsfunktion är ClickUp Docs. Med redigeringsfunktioner i realtid kan alla i teamet gemensamt brainstorma projektidéer, föreslå ändringar och skapa briefs.

På så sätt får du synpunkter från alla i ditt team och alla känner sig delaktiga i varje projekt.

Dessutom meddelar ClickUp Collaboration Detection dig varje gång en teammedlem gör ändringar, lägger till en kommentar eller tilldelar/omfördelar en uppgift, så att alla hålls informerade!

ClickUp Whiteboards och Mind Maps (för samarbete i projekt)

Skapa visuella projektplaner och tankekartor på ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Whiteboards kan du skapa visuella projektplaner och koppla dem till resten av ditt arbetsflöde.

Med ett enkelt dra-och-släpp-verktyg kan du och ditt team enkelt dela idéer och förverkliga dem. Du kan också skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och få uppdateringar i rätt tid.

ClickUp Mind Maps är till stor hjälp när projektets genomförandefas inleds. De ger dig en tydlig, visuell överblick över hela projektet, vilket säkerställer effektivt teamarbete, resurskoordinering och arbetsbelastningshantering.

ClickUp Clips (för tydlig asynkron kommunikation)

ClickUp Clips är perfekt för samarbete på distans. Med det kan du skapa och dela skärminspelningar av dokument, uppgifter och chattar med ditt team. Det genererar också automatiska transkriptioner av varje klipp – med korrekta tidsstämplar och utdrag – som du kan konvertera till uppgifter, sammanfattningar etc. Detta säkerställer tydlig och effektiv kommunikation.

ClickUp Brain (för allt!)

ClickUp-paketet innehåller många samarbetsfunktioner, men den som står i centrum för allt är ClickUp Brain.

ClickUp Brain kopplar ihop dig med allt i appen – från dokument till personer. På så sätt kan du enkelt hämta och dela information, skapa och tilldela uppgifter, skicka och ta emot uppdateringar och mycket mer. Men det är inte allt – ClickUp Brain sammanfattar också långa konversationer, vilket ökar kommunikationens hastighet och effektivitet.

ClickUp-mallar (för att öka kommunikationseffektiviteten)

ClickUps breda utbud av anpassningsbara mallar är en annan viktig USP.

Det finns hundratals gratisresurser på plattformen, men den bästa för att öka kommunikationseffektiviteten är ClickUp Communications Plan Whiteboard Template.

Få gratis mall Effektivisera din interna och externa kommunikation med ClickUp Communications Plan Whiteboard Template.

Med ClickUp Communications Plan Whiteboard Template kan du kartlägga meddelanderamverk, skapa kommunikationskanaler och samordna teammedlemmarna för kunskapsdelning.

Detta hjälper dig att hantera arbetsflöden, spåra engagemang och säkerställa att all kommunikation är tydlig, aktuell och konsekvent. Genom att samla allt på ett ställe bidrar det till att öka samarbetet och förbättra den övergripande kommunikationseffektiviteten – både inom och utanför organisationen.

💡 Proffstips: Vill du organisera ditt teams aktiviteter på ett enkelt sätt? Det är lätt med ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris. Med den här mallen kan du: Tilldela roller och ansvar för varje projekt eller uppgift

Fastställ riktlinjer för regelbundna avstämningar eller stand-ups.

Utveckla en tidsplan för kommande projekt eller uppgifter

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att verktyget är överväldigande på grund av dess många funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Alfred Titus, administrativ supportchef på Brighten A Soul Foundation, har att säga om ClickUp:

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på sina att göra-listor och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Den hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på sina att göra-listor och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Den hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

2. Slack (bäst för realtidsmeddelanden och samarbete i team)

via Slack

Slack är ett professionellt kommunikationsverktyg som är populärt för gruppchattar och snabbmeddelanden. Det är idealiskt för stora företag och organisationer med olika team och avdelningar.

Med Slack kan du skapa individuella kanaler för att organisera teamkommunikationen. Det möjliggör också snabba sökningar i tidigare meddelanden med avancerade filtreringsalternativ för att minska oordningen.

En annan aspekt där Slack utmärker sig är säkerheten. Plattformen skyddar konversationer med kryptering av företagsklass, vilket minimerar risken för dataintrång.

Slacks bästa funktioner

Gör det möjligt för team att organisera konversationer i dedikerade kanaler för strukturerade diskussioner.

Stöder fildelning med förhandsgranskning och versionsspårning

Erbjuder röst- och videosamtal direkt i appen

Slacks begränsningar

Överbelastar användarna med för många aviseringar i aktiva arbetsytor

Saknar inbyggd uppgiftshantering, vilket kräver verktyg från tredje part.

Slack-priser

Gratis för alltid

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 33 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 600 recensioner)

🧐 Trivia: E-post är fortfarande det mest effektiva kommunikationsverktyget för företag, och 18 % av kunskapsarbetare föredrar det framför andra! 📧

3. Zoom (bäst för högkvalitativa videokonferenser och virtuella möten)

via Zoom

Zoom behöver ingen presentation. Detta videokonferensverktyg tog världen med storm under COVID-19-pandemin och har sedan dess blivit en självklarhetsprogramvara för affärskommunikation för virtuella team.

Zoom stöder högkvalitativa HD-video- och ljudmöten för upp till 1 000 deltagare. Du kan också generera automatiska, exakta transkriptioner för varje online-möte som hålls på plattformen. Det bästa med verktyget? Dess intuitiva och användarvänliga gränssnitt.

Zoom bästa funktioner

Möjliggör skärmdelning med antecknings- och fjärrkontrollalternativ

Öka medarbetarnas engagemang med omröstningar, reaktioner och virtuella handuppräckningar.

Säkra möten med lösenordsskydd och väntrum

Zoom-begränsningar

Sätter en tidsgräns på 40 minuter för gruppmöten i gratispaketet.

Medför integritetsproblem på grund av tidigare säkerhetsbrister.

Zoom-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 15,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 56 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoom ?

Det är Zooms arbetsplatsfunktioner som lockar med sina lättanvända videokonferenser och goda integrationsmöjligheter med andra affärsapplikationer. Det är skalbara lösningar som förbättrar samarbetet och säkerställer smidig kommunikation mellan medlemmarna i både små team och stora företag.

Det är Zooms arbetsplatsfunktioner som lockar med sina lättanvända videokonferenser och goda integrationsmöjligheter med andra affärsapplikationer. Det är skalbara lösningar som förbättrar samarbetet och säkerställer smidig kommunikation mellan medlemmarna i både små team och stora företag.

4. Microsoft Teams (bäst för integrerad kommunikation inom Microsoft 365)

via Microsoft Teams

En annan utmärkt mjukvarulösning för kommunikation är Microsoft Teams. Detta verktyg för teamkommunikation möjliggör interaktiva videomöten med realtidsundertexter och inspelningar.

Dessutom kan du ringa och ta emot telefonsamtal, chatta med dina teammedlemmar och skapa delade utrymmen. Plattformen har också starka säkerhetsåtgärder, med efterlevnad på företagsnivå och multifaktorautentisering för dataskydd.

Microsoft Teams bästa funktioner

Tillhandahåller en centraliserad kommunikationshub med kontinuerlig chatt, fildelning och samtal.

Möjliggör samarbete i realtid på dokument med Microsoft 365-appar

Stöder extern gäståtkomst för samarbete mellan företag

Begränsningar i Microsoft Teams

Komplicerar filhanteringen jämfört med fristående molnlagringslösningar

Kräver ett Microsoft 365-abonnemang för full funktionalitet.

Priser för Microsoft Teams

Gratis för alltid

Micorosft 365 Personal: 6,99 $/månad

Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad

Microsoft Teams Essential: 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (över 15 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Teams ?

Sammantaget har jag en bra erfarenhet av Teams. Vi använder det med ett team på över 100 personer, och det ger oss den plattform vi behöver för att kommunicera och samarbeta på ett bra sätt.

Sammantaget har jag en bra erfarenhet av Teams. Vi använder det med ett team på över 100 personer, och det ger oss den plattform vi behöver för att kommunicera och samarbeta på ett bra sätt.

🧠 Kul fakta: Cirka 55 % av kommunikationen är icke-verbal, vilket innebär att gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck säger mer än ord. 🙎🏻

5. Trello (bäst för visuell projektledning och uppgiftsuppföljning)

via Trello

Även om Trello inte är ett traditionellt kommunikationsverktyg kan det hjälpa dig och ditt team att samarbeta mer effektivt i projekt. Programvaran organiserar uppgifter visuellt med Kanban-tavlor, automatiserar återkommande uppgifter och erbjuder mallar för att standardisera processer.

Dessutom gör det mobilvänliga gränssnittet det ännu enklare att komma åt plattformen och arbeta när du är på språng.

Trellos bästa funktioner

Stöder samarbete med kommentarer, omnämnanden och bifogade filer.

Anpassa tavlor med etiketter, checklistor och förfallodatum

Erbjuder tidslinje- och kalendervyer för förbättrad planering

Trellos begränsningar

Saknar avancerad analys och rapportering för datadrivna insikter

Erbjuder minimala offlinefunktioner jämfört med konkurrenterna.

Trellos priser

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 USD/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 400 recensioner)

6. Monday.com (Bäst för att anpassa försäljningsarbetsflöden och förbättra teamsamarbetet)

Monday.coms lösning för kundrelationshantering har solida funktioner för säljteam som kämpar med pipelinehantering och samarbete. Med en interaktiv instrumentpanel kan du visualisera och spåra försäljningsresultat.

Det låter dig också hantera leads genom hela processen för att säkerställa korrekt uppföljning. Dessutom möjliggör det teamsamarbete med kommentarer, uppgiftsfördelning och fildelning. Mobilappen är en annan fördel som hjälper dig att hantera kritiska CRM-uppgifter direkt.

Monday.com bästa funktioner

Centraliserar kunddata för enkel åtkomst och organisering

Anpassa arbetsflödena så att de passar din försäljningsprocess och pipeline.

Automatiserar repetitiva uppgifter som uppföljningar och hanterar framsteg.

Begränsningar för Monday.com

Saknar avancerade rapporterings- och analysfunktioner

Kan ha en brant inlärningskurva för nya användare.

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 12 USD/månad per plats

Standard: 14 USD/månad per plats

Pro: 24 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 400 recensioner)

7. Google Workspace (bäst för molnbaserat dokumentsamarbete och e-post)

via Google Workspace

Google Workspace är en svit för produktivitet och samarbete i företaget. Den innehåller olika kommunikationsverktyg som optimerar alla aspekter av affärsinteraktioner – både internt och externt. Några av dessa är Gmail ( för e-post ), Google Meet (för videokonferenser) och Google Chat (för gruppchatt).

Plattformen skyddar viktig data med tvåstegsverifiering och stark kryptering. Dessutom har den helt nya AI-integrationen gjort kommunikationshanteringen ännu effektivare än tidigare.

De bästa funktionerna i Google Workspace

Tillhandahåller integrerade verktyg för e-post, fillagring och dokumentsamarbete.

Möjliggör samarbete i realtid i Google Docs, Sheets och Slides.

Möjliggör videokonferenser via Google Meet med liveundertexter och skärmdelning.

Begränsningar i Google Workspace

Saknar avancerade verktyg för projektledning

Komplicerar filversionering och organisation

Priser för Google Workspace

Business Starter: 7 $/månad per användare

Business Standard: 14 USD/månad per användare

Business Plus: 22 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 42 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 17 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Workspace ?

Det bästa är att det innehåller nödvändiga programpaket för kommunikation, fillagring, tids- och uppgiftshantering, säkerhetskontroller och mycket mer. Vi kan hantera vårt arbete med Google Workspace var som helst.

Det bästa är att det innehåller nödvändiga programpaket för kommunikation, fillagring, tids- och uppgiftshantering, säkerhetskontroller och mycket mer. Vi kan hantera vårt arbete med Google Workspace var som helst.

8. Asana (bäst för strukturerad uppgifts- och projektledning)

via Asana

Letar du efter projektledningsprogramvara som också innehåller omfattande samarbetsfunktioner? Asana kan vara något för dig.

Det förbättrar teamsamarbetet genom att spåra projektets framsteg, automatisera uppgiftsfördelning och påminnelser samt generera prestationsrapporter. Dessutom kan du chatta med teammedlemmar, få automatiska aviseringar och anpassa din inkorg, precis som i en vanlig meddelandeapp för företag.

Asanas bästa funktioner

Förbättrar teamsamarbetet med uppgiftskommentarer och bifogade filer

Stöder gäståtkomst för tvärfunktionella team och samarbete med externa partners.

Säkrar känslig data med robusta behörighetsinställningar och datakryptering

Asanas begränsningar

Begränsar anpassningsmöjligheterna för lägre prisnivåer

Kräver en inlärningskurva för nybörjare som är nya inom projektledning.

Asanas priser

Personligt: Gratis

Startpaket: 10,99 $/månad per användare

Avancerat: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana ?

Jag har använt Asana både på byråsidan för att hantera kunduppdrag och på den personliga sidan för att hantera mitt eget arbete. Asana gör saker och ting enkla, det är så lätt att integrera med andra verktyg och det är visuellt mycket tilltalande.

Jag har använt Asana både på byråsidan för att hantera kunduppdrag och på den personliga sidan för att hantera mitt eget arbete. Asana gör saker och ting enkla, det är så lätt att integrera med andra verktyg och det är visuellt mycket tilltalande.

9. Workplace från Meta (bäst för kommunikation och samarbete inom hela företaget)

via Workplace från Meta

Workplace från Meta är en plattform för företagskommunikation som är utformad för att förbättra teamsamarbetet. Den erbjuder meddelanden i realtid, röst- och videosamtal samt företagsomfattande grupper för effektiv kommunikation.

Med ett välbekant gränssnitt i stil med sociala medier möjliggör det snabba uppdateringar, livevideosändningar och smidig integration med populära arbetsverktyg. Observera dock att verktyget kommer att fasas ut från och med den 1 juni 2026.

De bästa funktionerna i Workplace från Meta

Dela uppdateringar och samarbeta enkelt med ett välbekant Facebook-liknande gränssnitt.

Sänd livevideo för allmänt möten och viktiga företagsuppdateringar

Få tillgång till arbetsplatsinsikter med analyser av engagemang och kommunikationstrender.

Begränsningar för Workplace från Meta

Saknar inbyggda funktioner för uppgifts- och projektledning

Kan vara överväldigande för team som inte är vana vid ett gränssnitt i stil med sociala medier.

Priser för Workplace från Meta

Grundpaket: 4 $/månad per person

Tillägg: 2 $/månad per person (för förbättrad administration och support); 2 $/månad per person (för Enterprise Live)

Workplace från Meta – betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

10. Cisco Webex (bäst för videomöten och säkerhet på företagsnivå)

via Cisco Webex

Cisco Webex är en omfattande programvara för företagskommunikation som utmärker sig inom videokonferenser med högkvalitativt ljud/video och automatisering av mötesplanering och påminnelser.

För förbättrad teamkommunikation erbjuder Webex end-to-end-kryptering och avancerade säkerhetsprotokoll. Dessutom erbjuder det molnbaserade lösningar för samtal och kontaktcenter för företag.

Cisco Webex bästa funktioner

Erbjuder videokonferenser på företagsnivå för upp till 1 000 deltagare.

Möjliggör skärmdelning och realtidssamarbete på filer under möten.

Stöder interaktiva verktyg som omröstningar, frågor och svar, whiteboard och mötesreaktioner.

Begränsningar för Cisco Webex

Förbrukar betydande bandbredd

Begränsar samarbetsfunktionerna för användare utan premiumabonnemang.

Priser för Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/månad per användare

Webex Suite: 25 USD/månad per användare

Webex Enterprise: Anpassad prissättning

Cisco Webex betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 19 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Cisco Webex ?

Vi använder Webex i vår organisation för att kommunicera med våra kollegor. Det hjälper oss att organisera och skapa uppgifter och att enkelt kunna kommunicera med varandra.

Vi använder Webex i vår organisation för att kommunicera med våra kollegor. Det hjälper oss att organisera och skapa uppgifter och att enkelt kunna kommunicera med varandra.

11. Dialpad (bäst för AI-driven företagstelefon och meddelanden)

via Dialpad

Dialpad är en app för företagskommunikation som passar bäst för team som hanterar kundfrågor. Dessutom kan du använda den för att förbättra den interna kommunikationen.

Med Dialpad kan du anpassa och prioritera aviseringar för samtal, meddelanden och röstmeddelanden. Det bästa av allt? Dialpad gör teamarbetet smidigt och säkert med delade utrymmen, kryptering och multifaktorautentisering. Säkerhet först, samarbete sedan!

Dialpads bästa funktioner

Erbjuder molnbaserade röst- och videosamtal med teammeddelanden.

Möjliggör realtidsanalyser för insikter om samtalsprestanda och kvalitet

Stöder obegränsade videokonferenser med upp till 100 deltagare

Begränsningar för Dialpad

Kräver internetanslutning för full funktionalitet.

Kan ha problem med samtalskvaliteten på nätverk med lägre bandbredd.

Priser för Dialpad

Dialpad Connect

Standard: 27 $/månad per användare

Pro: 35 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Dialpad Meetings

Gratis

Företag: 20 USD/månad per användare

Dialpad-support

Essentials: 95 $/månad per användare

Avancerat: 135 USD/månad per användare

Premium: 170 USD/månad per användare

Dialpad Sell

Essentials: 49 $/månad per användare

Avancerat: 110 USD/månad per användare

Premium: 170 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Dialpad

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

12. GoToConnect (bäst för allt-i-ett-VoIP och videokonferenser)

via GoToConnect

GoToConnect är ett mångsidigt kommunikationsverktyg som erbjuder molnbaserade röst-, video- och meddelandetjänster för företag. Det stöder direktmeddelanden och videokonferenser med upp till 250 deltagare samt skärmdelningsfunktioner.

GoToConnect gör fjärrkommunikation enkel med sin lättanvända app och automatiserade samtalsdirigering för smidiga kundupplevelser. Dessutom hjälper dess kraftfulla funktioner företag att centralisera kunskap och förbättra teamsamarbetet.

GoToConnects bästa funktioner

Möjliggör vidarekoppling av samtal, röstmeddelanden till e-post och samtalsscreening för ökad produktivitet.

Spårar samtalsstatistik och ger värdefulla insikter för prestationsförbättring

Erbjuder kundsupport dygnet runt för felsökning och hjälp.

Begränsningar för GoToConnect

Tar ut högre avgifter för vissa avancerade funktioner och skalbarhet.

Har en komplex installationsprocess

Priser för GoToConnect

Telefonsystem: 29 $/månad

Connect CX: 37 $/månad

Kontaktcenter: 86 $/månad

Betyg och recensioner för GoToConnect

G2: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GoToConnect ?

GoTo Connect är bra och fungerar utan att kosta skjortan. Jag skulle rekommendera andra som startar företag att titta på Connect.

GoTo Connect är bra och fungerar utan att kosta skjortan. Jag skulle rekommendera andra som startar företag att titta på Connect.

💡 Proffstips: En dålig anslutning leder till fördröjningar, robotröster och frysta skärmar. Använd därför en kabelanslutning eller sitt nära din Wi-Fi-router för att göra dina online-möten smidiga. 😎

13. Grasshopper (Bäst för småföretag som behöver ett virtuellt telefonsystem)

via Grasshopper

Grasshopper är ett kraftfullt samarbetsverktyg för småföretag som är idealiskt för ett professionellt virtuellt telefonsystem. Det låter dig ställa in anpassade hälsningsmeddelanden och väntemusik, vilket gör dina telefonsamtal mer professionella.

Du kan vidarebefordra samtal till valfri enhet, så att du aldrig missar ett viktigt meddelande. Det erbjuder även transkribering av röstmeddelanden, vilket underlättar hanteringen av meddelanden. Dessutom möjliggör Grasshopper samtalsscreening och vidarekoppling för en bättre kundupplevelse.

Grasshopper bästa funktioner

Möjliggör obegränsat antal anknytningar för ett personligt kommunikationssystem för företag.

Spårar samtalsaktivitet med avancerad analys och rapportering

Stöder avgiftsfria nummer för att öka företagets trovärdighet

Grasshopper-begränsningar

Kräver internetåtkomst för mobil- och datorappar.

Har begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra kommunikationsverktyg.

Grasshopper-priser

True Solo: 14 $/månad

Solo Plus: 25 $/månad

Småföretag: 80 $/månad

Grasshopper-betyg och recensioner

G2: 4/5 (150 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Grasshopper ?

Enhetligt telefonsystem. Vi är ett mobiltjänstföretag, och det gör att våra tekniker kan fortsätta använda sina egna telefoner och anpassa våra jourtider.

Enhetligt telefonsystem. Vi är ett mobiltjänstföretag, och det gör att våra tekniker kan fortsätta använda sina egna telefoner och anpassa våra jourtider.

Effektivisera kommunikationen och öka produktiviteten med ClickUp

Effektiv kommunikation är avgörande för smidigt teamarbete och effektiv kundinteraktion. Oavsett om det handlar om att samarbeta med teammedlemmar, dela företagsnyheter eller samla in kundfeedback – det påverkar alla delar av din verksamhet.

De flesta verktyg på marknaden saknar dock rätt funktioner för att tillgodose dessa behov fullt ut. Det är där ClickUp sticker ut.

En kraftfull intern kommunikationslösning för företag som förenklar arbetsflöden, förbättrar teamsamarbetet och säkerställer att interaktionerna fungerar smidigt.

