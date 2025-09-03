Hur man skapar en e-postmarknadsföringskalender (+mall)

Du vet de där varumärkena som alltid verkar skicka rätt e-post vid rätt tidpunkt?

En rabattkod precis före löning. En påminnelse om den vara du lämnade kvar i varukorgen. Ett meddelande om att din storlek finns i lager igen.

Det är inte tur – det är strategi. En e-postmarknadsföringskalender hjälper dig att planera i förväg, vara konsekvent och skicka e-postmeddelanden som känns aktuella och relevanta.

I det här blogginlägget visar vi dig hur du skapar en e-postmarknadsföringskalender som får din målgrupp att längta efter ett meddelande. 💁

Vad är en e-postmarknadsföringskalender?

En e-postmarknadsföringskalender är ett strategiskt verktyg för att planera, organisera och schemalägga e-postkampanjer. Den ger en tydlig översikt över kommande e-postmeddelanden, säkerställer konsekvens, relevans och leverans i rätt tid samtidigt som den anpassas efter marknadsföringsmålen.

En e-postmarknadsföringskalender hjälper dig med:

Hålla kampanjer organiserade: Ger dig en tydlig översikt över e-postmeddelanden i förväg för att undvika stress i sista minuten.

Upprätthålla konsekvens: Säkerställer ett jämnt flöde av kommunikation för att hålla målgruppen engagerad.

Optimera prestanda: Hjälper dig att spåra resultat och förfina Hjälper dig att spåra resultat och förfina strategier för e-posthantering för förbättrad e-post effektivitet.

Förbättrad målgruppsanpassning: Anpassar e-postmeddelanden efter kundbeteenden, viktiga datum och branschtrender.

Förbättrad samverkan: Skapar insyn i scheman så att teamen kan samordna sitt arbete effektivt.

🧠 Rolig fakta: Det allra första marknadsföringsmejlet skickades 1978 av Gary Thuerk till endast 400 personer. Överraskande nog genererade det hela 13 miljoner dollar i försäljning! Snacka om hög avkastning innan lagar mot skräppost fanns.

⭐ Utvalda mallar Sluta jonglera med kalkylblad och spridda anteckningar – den här kampanjplanmallen från ClickUp samlar hela ditt kampanjarbetsflöde på ett tydligt och praktiskt ställe. Brainstorma idéer, planera utskick, tilldela uppgifter och följ upp framstegen utan att tappa fart. Med allt organiserat och synligt kan ditt team planera smartare, agera snabbare och lansera kampanjer som verkligen ger resultat. Få en gratis mall Effektivisera dina kampanjprocesser med denna mall för kampanjplanering.

Viktiga delar i en e-postmarknadsföringskalender

Att improvisera med hanteringen av e-postkampanjer är ett snabbt sätt att missa möjligheter. En gedigen kalender gör att allt flyter smidigt, så att varje e-post når rätt mål.

Här är vad du måste inkludera. 👇

Kampanjdatum: Ange specifika datum för varje e-post för att upprätthålla konsekvens och undvika överlappningar. Till exempel kan en julkampanj schemaläggas några veckor i förväg för att maximera engagemanget.

Innehållsteman: Definiera ämnen för varje e-postmeddelande och se till att de stämmer överens med pågående kampanjer eller säsongstrender. Ett fitnessvarumärke kan fokusera på ”nyårstips för välbefinnande” i januari och ”sommarträningsrutiner” i juni.

Målgruppssegment: Identifiera vilka kundgrupper som ska få varje e-postmeddelande baserat på demografi, köphistorik eller engagemangsnivåer. En modebutik kan skicka exklusiva erbjudanden till VIP-kunder samtidigt som den marknadsför rea-försäljningar till nya prenumeranter.

Mål och syften: Beskriv vad varje e-postmeddelande syftar till att uppnå, oavsett om det är att öka antalet registreringar, öka försäljningen eller driva trafik till en målsida. Ett e-postmeddelande med en inbjudan till ett webbinarium kan fokusera på att maximera antalet registreringar, medan ett e-postmeddelande med en produktlansering syftar till att generera förbeställningar.

Nyckeltal (KPI): Spåra mätvärden som öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringar för att mäta kampanjens framgång. För en återengagemangskampanj är det avgörande att övervaka antalet inaktiva prenumeranter som börjar öppna e-postmeddelanden igen.

Uppmaning till handling (CTA): Se till att varje e-postmeddelande har en tydlig och övertygande CTA, oavsett om det är "Handla nu", "Ladda ner guiden" eller "Anmäl dig till webbinariet". Starka CTA:er driver engagemang och konverteringar.

Sändningsfrekvens och tidpunkt: Bestäm hur ofta e-postmeddelanden ska skickas och vid vilken tidpunkt på dagen. Ett B2B-företag kanske får bättre engagemang på morgnarna, medan ett livsstilsvarumärke kanske presterar bättre på kvällarna.

Test- och optimeringsplan: För att förfina framtida kampanjer, schemalägg A/B-tester för ämnesrader, e-posttexter eller CTA:er. Genom att testa olika rabatterbjudanden kan du se vilket som ger högst konverteringsgrad.

🤝 Vänlig påminnelse: Regeln om "en enda CTA" är en myt. Din primära uppmaning till handling bör visserligen sticka ut, men genom att inkludera flera klickbara länkar (i olika format) ökar du engagemanget och avslutar e-postmeddelandet på ett professionellt sätt.

Hur man skapar en e-postmarknadsföringskalender

Glöm kaoset med e-post i sista minuten.

En smart marknadsföringskalender organiserar allt, hjälper dig att ligga steget före och säkerställer att varje e-postmeddelande levereras i tid.

Låt oss titta på hur man skapar en kalender som fungerar. ⚒️

Steg 1: Definiera dina kampanjmål

Varje e-postmeddelande bör ha ett specifikt mål – att skicka e-postmeddelanden utan ett tydligt mål leder till lågt engagemang och bortkastade ansträngningar.

Här är några kampanjmål som du kan utforska. 👀

Öka försäljningen: Planera e-postmeddelanden om produktlanseringar, tidsbegränsade erbjudanden och påminnelser om övergivna kundvagnar. Ett skönhetsmärke som lanserar en ny läppstiftsnyans kan till exempel skicka teasermeddelanden, en exklusiv VIP-inbjudan till rea och en sista påminnelse innan kampanjen avslutas.

Öka engagemanget: Planera nyhetsbrev, interaktivt innehåll eller community-spotlights. Ett SaaS-företag kan till exempel skicka ett månatligt e-postmeddelande med rubriken "Hidden Gem" (Dold pärla) där man presenterar en underskattad funktion med en snabb handledning.

Växande e-postlista: Skapa kampanjer för att locka kunder, välkomstsekvenser och incitament för rekommendationer. En fitnessapp kan erbjuda en gratis 7-dagars måltidsplan för nya registrerade användare och Skapa kampanjer för att locka kunder, välkomstsekvenser och incitament för rekommendationer. En fitnessapp kan erbjuda en gratis 7-dagars måltidsplan för nya registrerade användare och skapa en drip-sekvens som introducerar premiumträningsprogram.

🔍 Visste du att? CAN-SPAM-lagen från 2003 var en tillgång för e-postmarknadsföring. Den tvingade marknadsförare att spela schysst – inga fler luriga ämnesrader eller e-postmeddelanden utan möjlighet att avsluta prenumerationen (om du inte vill riskera höga böter).

En e-postmarknadsföringskalender är bara så effektiv som de verktyg som stöder den. Utan rätt plattform blir e-postautomatisering, schemaläggning och spårning ett huvudbry.

Här är några saker att tänka på när du väljer verktyg:

Segmenteringsfunktioner: Välj ett verktyg med avancerad taggning för att skicka personliga e-postmeddelanden baserade på beteende.

Automatiseringsfunktioner: Vill du skicka drip-kampanjer, påminnelser om övergivna kundvagnar eller uppföljningar av evenemang? Se till att verktyget har robusta automatiseringsalternativ, inte bara grundläggande schemaläggning.

Skalbarhet: Välj ett Välj ett AI-verktyg för e-postmarknadsföring som klarar av att hantera ökande e-postvolymer utan att priset skjuter i höjden.

A/B-testningsalternativ: Om det är viktigt för dig att förbättra öppnings- och klickfrekvensen, välj ett verktyg med inbyggd A/B-testning så att du enkelt kan experimentera med ämnesrader, innehåll och CTA:er.

Integrationsflexibilitet: Använder du ett CRM-system, en e-handelsplattform eller ett analysverktyg? Leta efter ett verktyg som synkroniseras sömlöst med externa verktyg för att undvika manuell dataöverföring.

Leveransgrader: Vissa verktyg har bättre placering i inkorgen än andra. Kontrollera om verktyget erbjuder inbyggd spamtestning, autentiseringsprotokoll och hantering av avsändarens rykte för att förhindra att e-postmeddelanden hamnar i skräppostmappen.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Steg 3: Planera innehåll och schemaläggning

Timing är nyckeln – konsekventa, välplanerade e-postmeddelanden ökar engagemanget, medan slumpmässiga eller överdrivna utskick minskar engagemanget.

Börja med att identifiera viktiga datum som produktlanseringar, säsongstrender och branschevenemang. Att planera i förväg hjälper dig att skapa vältajmade, målinriktade kampanjer istället för att stressa i sista minuten. Om du till exempel kör en julkampanj kan du börja med att skicka ut teasers via e-post flera veckor i förväg, följa upp med påminnelser och skicka sista chansen-erbjudanden när deadline närmar sig.

Dessutom hjälper att testa olika e-postfrekvenser dig att hitta rätt balans. Att skicka för ofta kan överväldiga prenumeranterna, medan långa uppehåll kan få dem att tappa intresset.

Att blanda olika typer av innehåll förbättrar också engagemanget. Istället för att skicka reklam-e-postmeddelanden i rad, växla mellan nyhetsbrev, produktuppdateringar eller insikter som ger mervärde. Ett fitnessmärke kan till exempel skicka träningstips ena veckan och erbjuda rea på utrustning nästa vecka för att hålla innehållet fräscht.

💫 De AI-drivna anpassade fälten i ClickUp gör denna del av processen enkel och smidig!

Steg 4: Ställ in automatisering och A/B-testning

Automatisering effektiviserar e-postmarknadsföringen och hanterar repetitiva uppgifter, medan A/B-testning finjusterar din strategi för bättre resultat.

Så här utnyttjar du båda för maximal effekt:

Välkomstmejl på autopilot: En ny prenumerant bör omedelbart få en välkomstserie som presenterar varumärket, erbjuder värde och sätter förväntningar.

Triggerade e-postmeddelanden baserade på åtgärder: Har en kund övergett sin varukorg? Ett uppföljande e-postmeddelande med en rabatt kan få dem att återvända.

A/B-testa ämnesrader och innehåll: En version kan använda brådskande budskap, t.ex. ”Sista timmarna: 20 % rabatt!”, medan en annan fokuserar på värde, t.ex. ”Exklusivt erbjudande här!”. Testa olika alternativ för att hitta det bästa.

Så här kan du ställa in anpassade automatiseringsutlösare i ClickUp med hjälp av AI

💡 Proffstips: Progressiv profilering gör dina formulär korta och koncisa. Istället för att bombardera nya prenumeranter med oändliga frågor, samla in data över tid baserat på interaktioner. Mindre friktion = fler registreringar.

Steg 5: Spåra mätvärden och förbättra prestandan

Att optimera din marknadsföringskalender innebär att kontinuerligt mäta resultat och göra datadrivna förbättringar.

Här är vad du ska fokusera på:

Övervaka öppnings- och klickfrekvenser: Låga öppningsfrekvenser? Experimentera med ämnesrader. Klick men inga konverteringar? E-postinnehållet eller målsidan kan behöva justeras.

Analysera engagemangsmönster: Hitta de bästa sändningstiderna och justera utifrån när prenumeranterna interagerar mest.

Håll koll på antalet avregistreringar och studsande e-postmeddelanden: En ökning av avregistreringar kan betyda att e-postmeddelandena är för frekventa, irrelevanta eller inte uppfyller förväntningarna.

🧠 Rolig fakta: E-postmarknadsföring var mobiloptimerad långt innan sociala medier fick reda på det. När den första iPhone lanserades 2007 anpassade smarta marknadsförare snabbt e-postmeddelanden så att de såg bra ut på små skärmar – för ingen gillar att zooma och klämma.

Någonstans mellan e-postmarknadsföringsinsatser, strategimöten och oändliga Google Sheets försvinner marknadsföringspotentialen. Briljanta kampanjer begravs. Deadlines förvandlas till avlägsna miragor. Ditt teams kreativitet? Fångad i ett kaos av osammanhängande arbetsflöden.

Det finns en livlina: ClickUp. 🤩

Det är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Låt oss utforska hur denna programvara för uppgiftsplanering kan hjälpa dig. 💫

Skapa innehåll (och sammanhang) med ClickUp Brain

Få tillgång till flera LLM-modeller, generera bilder, skapa uppgifter, sök på webben i realtid och mycket mer med ClickUps AI.

Framgångsrika e-postkampanjer är en kombination av strategi, kreativitet och snabbhet. ClickUp Brain hjälper dig med alla tre genom att samla in insikter i realtid, generera idéer och omvandla dem till färdigt innehåll.

Behöver du undersöka konkurrenterna innan du utformar en kampanj? Brain kan söka på webben, analysera positionering och sammanfatta slutsatser direkt. Utifrån det kan det generera olika varianter av texter, designa bilder eller anpassa budskap för olika målgrupper – allt med hjälp av flera LLM:er som du kan växla mellan för att få bästa resultat.

Och eftersom allt finns i ClickUp förblir arbetsflödet smidigt: forskning kopplas till uppgifter, kreativa utkast länkas till din kampanjplan och godkännanden flödar direkt in i din kalender. Med Brain skapar du inte bara innehåll – du skapar smartare kampanjer från grunden.

Håll dig till schemat med en integrerad kalender

E-postkampanjer följer en strikt tidsplan – nyhetsbrev, reklammeddelanden och automatiserade sekvenser måste skickas ut i tid. Men när flera team är inblandade kan det lätt uppstå förseningar.

Organisera alla dina möten, deadlines och åtaganden på ett ställe med ClickUp Calendar.

ClickUp Calendar håller ordning på ditt marknadsföringsschema, prioriterar automatiskt uppgifter, blockerar fokuseringstid och justerar deadlines efter behov.

Ta till exempel en Black Friday-kampanj – marknadsförare kan planera förtidserbjudanden, sista chansen-erbjudanden och påminnelser om övergivna kundvagnar i kalenderappen.

Med möjligheten att schemalägga automatiska fokusperioder och automatiserade godkännandeprocesser blir varje e-post förberedd och schemalagd i tid. Behöver du klämma in en sista minuten-rea? Inga problem. Teamet kan justera uppgifterna direkt utan att hela planen störs.

Samarbetet förblir också smidigt. Mötesanteckningar registreras, transkriberas och länkas automatiskt till relevanta uppgifter, så att viktiga uppdateringar – som att slutföra annonsmaterial eller justera e-posttexter – alltid är tillgängliga.

💡 Proffstips: Leadscoring är inte begränsat till försäljning. Tilldela poäng för öppnade e-postmeddelanden, klick på länkar och köp för att identifiera dina mest framgångsrika leads och skicka dem exklusiva erbjudanden.

Hantera e-postkampanjer med Emails

Skicka meddelanden utan att lämna uppgifterna med hjälp av ClickUp Email.

ClickUp Email centraliserar e-postprojektledning, vilket gör det möjligt för team att skicka och ta emot e-post, skapa ClickUp-uppgifter från meddelanden och automatisera uppföljningar utan att lämna sitt arbetsflöde.

Anta att ett SaaS-företag lanserar en ny funktion och kör en drip-e-postkampanj. Innehållsstrategen utformar det första e-postmeddelandet i ClickUp och skickar det till marknadsföringschefen för godkännande – allt inom samma plattform.

När det har godkänts schemalägger ClickUp e-postmeddelandet och skapar en uppföljningsuppgift för att granska engagemangsmätvärden. När svaren kommer in organiserar verktyget allt. All viktig feedback kan konverteras till uppgifter med ett klick, vilket gör det enkelt att spåra åtgärdspunkter.

Automatisera kampanjmejl och uppföljningar med ClickUp Automations.

ClickUp Automations effektiviserar processen ytterligare. När ett formulär skickas in som visar på stort intresse kan du ställa in anpassade triggers för uppföljningsmejl och uppgiftsskapande så att säljteamet kan kontakta kunden.

Hela arbetsflödet – från utkast och godkännanden till utskick och uppföljningar – sker smidigt på en och samma plattform.

💡 Proffstips: Interaktivt innehåll ökar engagemanget. Bädda in omröstningar, frågesporter eller till och med produktförhandsvisningar med augmented reality (AR) i dina e-postmeddelanden för att förvandla passiva läsare till aktiva deltagare.

Planera kampanjer visuellt med Views

Olika team behöver olika perspektiv på arbetsflöden för e-postmarknadsföring. Skribenter fokuserar på deadlines, designers behöver en visuell layout och strateger tittar på den övergripande kampanjtidplanen. ClickUp Views gör det enkelt att växla mellan perspektiv utan att förlora sammanhanget.

Planera e-postkampanjer med hjälp av flera ClickUp-vyer

Låt oss säga att ett prenumerationsbaserat företag planerar en kampanj för att återengagera inaktiva användare. Marknadsföringsteamet börjar i ClickUp List View och organiserar e-postämnen, CTA:er och målgruppssegment i ett enkelt format. Designteamet byter till ClickUp Board View för att spåra framstegen för visuella tillgångar.

När kampanjen är klar att lanseras använder teamet ClickUp Calendar View för att bekräfta sändningsdatumen. Oavsett hur kampanjen är strukturerad förblir varje detalj tillgänglig på ett sätt som är meningsfullt för varje team.

Anslut ditt e-postsystem med integrationer

Anslut till digitala verktyg i ditt arbetsflöde för smidigare kampanjer med hjälp av ClickUp Integrations.

Att återengagera inaktiva användare kräver precision och samordning. Med ClickUp Integrations blir det som tidigare var en flerstegsprocess med risk för fel ett strömlinjeformat, intelligent system.

När till exempel ett uppföljningsmejl schemaläggs i ClickUp, köar HubSpot omedelbart kommunikationen, vilket säkerställer att den levereras i tid. ClickUp uppdaterar automatiskt uppgiftsstatus när svar kommer in, vilket håller teamet samordnat utan manuell inmatning.

Engagemangsmätvärden – som öppningsfrekvens och svar – synkroniseras i realtid, vilket ger teamen omedelbar insikt i prestandan. Resultatet? Ett smidigt arbetsflöde som eliminerar behovet av manuell spårning och minskar kommunikationsbrister.

👋🏾 Bonus: Här är en videohandledning från ClickUp som visar hur du genomför en kampanj från början till slut!

Påskynda kampanjutvecklingen med mallar

Att börja från scratch är ett minne blott. ClickUp Templates ger dig färdiga e-postmarknadsföringsramverk för en robust kampanjgrund.

Här är några rekommendationer:

ClickUp-mall för e-postmarknadsföring

Få en gratis mall ClickUps mall för e-postmarknadsföring är utformad för att hjälpa dig att hålla ordning när det gäller hanteringen av dina e-postkampanjer.

ClickUp Email Marketing Template erbjuder en smart lösning som går utöver grundläggande projektledning. Den ger teamen ett dedikerat utrymme för att planera kampanjer, schemalägga meddelanden och spåra framgångsmätvärden.

Dessutom kan du automatisera e-postmeddelanden med triggers baserade på användarnas beteende och skicka riktade e-postmeddelanden till rätt kunder vid rätt tidpunkt.

E-postkalendermallen erbjuder strategiska vyer som förändrar ditt sätt att arbeta. Från Team Workload View som tydliggör ansvarsområden till Email Results Tracking View som ger djupgående insikter om kampanjer, får du ett omfattande verktyg som hjälper dig att se alla aspekter av dina marknadsföringsinsatser.

ClickUp-mall för e-postmarknadsföringskampanj

Få en gratis mall ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer är utformad för att hjälpa dig att planera, hantera och spåra e-postmarknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer erbjuder ett strukturerat arbetsflöde för att hantera hela e-postkampanjer från start till mål. Den hjälper team att organisera prospektlistor, utveckla e-postinnehåll, etablera tydliga godkännandeprocesser och sätta specifika deadlines för varje kampanjsteg.

Mallen spårar viktiga marknadsföringsmått direkt i ClickUp, vilket gör det möjligt för team att övervaka öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringar i realtid.

Analysera och optimera din e-postmarknadsföringskalender

Framgångsrik e-postmarknadsföring bygger på din förmåga att spåra, analysera och optimera kampanjer med precision. Att förstå kampanjresultat bör inte vara en gissningslek.

Traditionella metoder lämnar ofta marknadsförare i ovisshet, men ClickUp ger insikter i realtid som gör det enkelt att följa upp framgångar.

Visualisera trender för e-postkampanjer med hjälp av diagram och grafer i ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards ger marknadsförare ett kraftfullt verktyg för att analysera kampanjresultat och driva strategiska förbättringar. Med live-data om öppningsfrekvenser och klickfrekvenser får marknadsförare omedelbar feedback om kampanjresultat.

Om ett e-postmeddelande inte presterar som förväntat erbjuder Dashboards snabb diagnostik.

Du kan omedelbart analysera ämnesradens prestanda, undersöka effekten av sändningstiden, jämföra responsen från olika målgrupper och identifiera svagheter i innehållet.

Dashboards omvandlar också rådata till visuella insikter. Ett linjediagram som spårar öppningsfrekvensen över flera månader kan avslöja trender – till exempel att e-postmeddelanden som skickas på eftermiddagen presterar bättre än de som skickas på morgonen – vilket hjälper dig att finjustera din strategi för bättre resultat.

🤝 Vänlig påminnelse: Övervaka även intäkterna per e-post – en kampanj med färre klick men högre köp är bättre än en med tusentals öppningar och noll konverteringar.

Bästa praxis för hantering av din e-postmarknadsföringskalender

E-postmarknadsföring är ett kraftfullt verktyg, men framgången beror på strategin. Här är några praktiska tips för att hålla dina kampanjer effektiva och engagerande. 🧰

📌 Granska din lista

En rörig e-postlista kan skada ditt engagemang och ditt varumärkes rykte. Kvartalsvis rensning av listan bör vara en självklar del av din rutin.

Segmentering är nyckeln – markera och ta bort inaktiva prenumeranter för att hålla dina mätvärden uppdaterade. Överväg också att skapa strängare kriterier för vem som får stanna kvar på din lista, till exempel att bara behålla prenumeranter som har interagerat med dina e-postmeddelanden under de senaste 3–6 månaderna.

Detta gör att dina kommande kampanjer och marknadsföringsmeddelanden blir målinriktade och säkerställer bättre resultat över tid.

📌 Förvandla efterlevnad till en konkurrensfördel

Ställ in automatiserade arbetsflöden som spårar och flaggar eventuella efterlevnadsproblem, såsom saknat samtycke eller otydliga opt-ins. På så sätt ligger du alltid steget före och följer gällande regler.

Implementera system för att spåra tidsstämplar för när prenumeranter ger sitt samtycke, så att du har en gedigen dokumentation. Detta skyddar ditt varumärke från böter och visar din målgrupp att du respekterar deras integritet, vilket bygger förtroende och trovärdighet.

📌 Bygg in förutsägbara friktionspunkter i din process

Förvänta dig det oväntade.

Skapa checklistor för e-postmarknadsföring före lansering för att identifiera potentiella problem i din e-poststrategi, till exempel leveransproblem eller lågt engagemang för specifikt innehåll. Genom att förutse hinder kan du bygga in beredskapsplaner direkt i din kalender.

Om ett test av ämnesraden visar dåliga öppningsfrekvenser, ha till exempel en reservplan för ett andra e-postmeddelande med en annan ämnesrad redo att skickas.

Din kalender kallar – den vill ha ClickUp

Framgångsrik e-postmarknadsföring sker inte av en slump. Det krävs struktur, strategi och rätt verktyg för att varje e-postmarknadsföringsschema ska vara fokuserat, aktuellt och effektivt.

En e-postmarknadsföringskalender ger dig den strukturen. Med ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, får du en enda plattform för att planera, schemalägga och hantera ditt arbetsflöde utan det vanliga fram och tillbaka eller spridda verktyg.

Vill du skapa en framgångsrik e-postmarknadsföringsstrategi? Registrera dig för ClickUp idag! ✅