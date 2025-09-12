De 10 bästa Granola AI-alternativen att kolla in 2026

Granola AI är ett AI-drivet anteckningsblock som är utformat för att öka produktiviteten vid möten genom att kombinera anteckningar som användaren skriver med AI-genererade transkriptioner. Det skapar skräddarsydda sammanfattningar, ger sammanhang och fokuserar på integritet genom att undvika påträngande bots.

Trots sina styrkor har Granola AI vissa begränsningar. Vissa användare rapporterar problem med taligenkänning, avsaknad av videoinspelning och begränsat plattformsstöd (för närvarande endast Mac). Andra tycker att inlärningskurvan för nya funktioner är brant, och avsaknaden av mobilappar begränsar användningen när man är på språng.

Om du också står inför liknande problem och funderar på att byta från Granola har vi redan gjort grovjobbet. I den här guiden går vi igenom de 10 bästa Granola AI-alternativen för att göra dina möten mer produktiva.

⏰ Sammanfattning på 60 sekunder Här är en snabb översikt över de 10 bästa Granola AI-alternativen: ClickUp : Bäst för anteckningar och allt-i-ett-möten Bäst för anteckningar och allt-i-ett-möten Fathom: Bäst för automatiserade mötesinsikter och CRM-integration Otter.ai: Bäst för transkription i realtid och analys av flera möten MeetGeek.ai: Bäst för att extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar Avoma: Bäst för säljinformation och konversationsanalys tl;dv: Bäst för att översätta mötesanteckningar till flera språk Wudpecker: Bäst för obegränsad mötesassistans i realtid Chorus.ai: Bäst för att analysera kundinteraktioner Krisp: Bäst för AI-brusreducering och live-transkription Fireflies.ai: Bäst för säker mötesutskrift

Vad bör du leta efter i Granola AI-alternativ?

När du letar efter alternativ till Granola AI är det viktigt att fokusera på funktioner som verkligen ökar din produktivitet och passar ditt arbetsflöde. Här är vad du bör tänka på när det gäller anteckningsappar:

📌 Användarvänlighet: Leta efter en app som känns intuitiv från första stund. Ett överskådligt gränssnitt och enkel navigering för att skriva anteckningar kan göra hela skillnaden

📌 Pålitlig synkronisering mellan enheter: Dina anteckningar ska vara tillgängliga överallt – på telefon, laptop eller surfplatta. Se till att appen synkroniseras smidigt utan att data går förlorade eller orsakar fördröjningar

📌 Kraftfull sök- och organisationsfunktion: En bra AI-app för anteckningar bör hjälpa dig att snabbt hitta dina anteckningar. Leta efter smart taggning, avancerad sökning med filter och mappsystem som håller ordning på allt

📌 Sekretess och säkerhet: Välj en app med stark kryptering och tydliga sekretesspolicyer för att skydda dina data

📌 Anpassningsalternativ: Alla arbetar på olika sätt och använder olika verktyg för samarbete och kommunikation på arbetsplatsen. Det bästa alternativet till Granola AI bör låta dig anpassa mallar eller arbetsflöden efter dina personliga behov

De 10 bästa alternativen till Granola AI

Du behöver inte nöja dig med Granola AI Notetakers begränsningar; här är några alternativ till Granola AI:

1. ClickUp (Bästa programvaran för anteckningar och allt-i-ett-möten)

Förenkla ditt arbetsflöde med ClickUp Brain Gör mötesanteckningar och transkriptioner sökbara med ClickUp Brain

Kämpar du med att hantera olika appar för möten, anteckningar och uppgifter? Det leder till ineffektivitet, produktivitetsförlust och splittrad information.

ClickUp, appen för allt på jobbet, kombinerar anteckningar, uppgiftshantering och teamsamarbete – allt drivet av AI.

ClickUps AI-anteckningsverktyg

ClickUps AI Notetaker fungerar som din personliga AI-drivna mötesassistent som enkelt fångar upp, sammanfattar och organiserar diskussioner. Den spelar in mötesprotokoll , extraherar viktiga insikter och skapar praktiska att-göra-listor.

Det bästa är att det integreras smidigt med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, vilket gör det till din ultimata mötespartner.

Automatisera transkription, sammanfattningar och åtgärdspunkter med ClickUps AI Notetaker

ClickUp Docs

Vad mer? Du får den fullständiga inspelningen och transkriptionen av mötet så att du kan gå tillbaka till samtalet när som helst för att få detaljerad kontext! Alla inspelningar och anteckningar sparas överskådligt i privata ClickUp Docs, där du kan tagga, formatera och dela dem efter behov.

Med ClickUp Docs kan du:

Formatera anteckningar för bättre läsbarhet

Använd dubbelriktade länkar för att koppla anteckningar till uppgifter

Samarbeta med ditt team i realtid

Sammanfatta text, korrigera din grammatik och förbättra din ton med inbyggda AI-funktioner

Hantera mötesinspelningar, anteckningar och sammanfattningar i ClickUp Docs

ClickUp Brain

Kombinera detta med ClickUp Brain, AI-assistenten som tar anteckningar till en helt ny nivå. Den kan sammanfatta långa mötesprotokoll till kortfattade åtgärdspunkter, generera uppgifter och deluppgifter utifrån mötesanteckningar, omformatera anteckningar för bättre struktur och tydlighet, och till och med översätta mötesanteckningar.

Dessa avancerade funktioner, i kombination med AI-samarbete, omvandlar dina mötesanteckningar till praktiska insikter som ökar produktiviteten.

En extra bonus ✨? ClickUp Brain-användare kan välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive Claude och GPT-4o, direkt från sin ClickUp-arbetsyta!

Mötemallar

Att ta anteckningar är en sak – att strukturera dem effektivt är en annan. ClickUp erbjuder en rad mallar, inklusive ClickUp-mallen för mötesanteckningar, som hjälper dig att hantera mötesdagordningar, föra mötesprotokoll och dokumentera uppföljningar.

Håll ordning på dina dagordningar, viktiga punkter och uppföljningar med hjälp av ClickUps mall för mötesanteckningar

Med ClickUp hålls dina möten, anteckningar och tankar alltid organiserade och tillgängliga, vilket gör det enklare att omsätta idéer i handling.

ClickUps bästa funktioner

Håll möten, skapa dagordningar, ta anteckningar och tilldela åtgärder – allt med ClickUp Meetings . Du behöver inte längre växla mellan olika appar för att hålla reda på vad som diskuterats och vad som behöver göras

Chatta, diskutera uppgifter, dela uppdateringar och samarbeta i realtid utan att tappa bort viktiga detaljer. Till skillnad från spridda meddelanden i andra appar håller ClickUp Chat allt kopplat till dina projekt

Förvandla mötesdiskussioner till konkreta uppgifter med förfallodatum, ansvariga och prioriteringar. Med ClickUp Tasks spåras varje åtgärd, så att ingenting glöms bort

Skriv ner viktiga tankar, påminnelser och uppgifter utan att avbryta ditt arbetsflöde med ClickUp Notepad

Begränsningar i ClickUp

Det har en brant inlärningskurva på grund av ett brett utbud av funktioner

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat på möten sedan vi bytte till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De berörda teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

💟 Bonus: Letar du efter ett smartare alternativ till Granola AI? Möt Brain MAX – din AI-drivna datorassistent som går utöver grundläggande automatisering. Med Brain MAX får du tillgång till flera ledande AI-modeller (LLM) för allt från att skriva utkast till dokument och brainstorma idéer till att hantera projekt och söka i alla dina appar. Säg bara vad du tänker, så fångar Brain MAX upp, organiserar och agerar på det direkt. Du behöver inte längre jonglera med olika verktyg eller gå miste om den bästa AI:n – Brain MAX samlar allt på ett ställe och ger dig röststyrd produktivitet och avancerad intelligens direkt till hands.

2. Fathom (Bäst för automatiserade mötesinsikter och CRM-integration)

via Fathom

Fathom spelar in och transkriberar alla teammöten och upptäcktsamtal på ett och samma ställe. Detta gör det möjligt för säljteam att analysera samtal och identifiera de bästa säljbudskapen eller ta reda på vilka teammedlemmar som behöver mer utbildning.

Du kan integrera det direkt med CRM-system och dokumentationsplattformar som Google Docs, Notion och Asana för att säkerställa en oavbruten automatisering av arbetsflödet. Dessutom, med funktioner som live-transkription, stöd för flera språk och omedelbar nedladdning av möten, eliminerar Fathom behovet av manuell anteckning, vilket gör analysen efter mötet snabbare och mer precis.

Fathom – de bästa funktionerna

Få omedelbar tillgång till korrekta och strukturerade transkriptioner under samtalen

Identifiera och kategorisera viktiga slutsatser, beslut och uppgifter, vilket minskar behovet av manuella uppföljningar

Dela enkelt samtalssammanfattningar från säljteamet till kundtjänstteamet

Förstå begränsningarna

Genererade mötesreferat är ibland felaktiga eller ofullständiga, vilket kan leda till missförstånd

Fathom är endast tillgängligt med Zoom

Priser för Fathom

Standard: 29 $/månad

Pro: 39 $/månad

Betyg och recensioner för Fathom:

G2: 5/5 (över 4500 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Åtgärdspunkter efter möten är guld värda. Funktionen ”Ask Fathom” är också fantastisk. Att ställa frågor som ”Vilka var de tre främsta skälen till att Michael inte skulle vilja gå vidare med min lösning?” är fantastiskt.

🧠 Visste du att? Marknaden för AI-anteckningsverktyg växer explosionsartat! Den värderades till 450 miljoner dollar 2023 och förväntas överstiga 2,3 miljarder dollar år 2033, med en imponerande årlig tillväxttakt på 18,7 %.

3. Otter.ai (Bäst för transkription i realtid och analys av flera möten)

Otter.ai, en kraftfull AI-driven transkriptionsplattform, omvandlar tal till text i realtid. Den bearbetar ljud från virtuella möten, använder naturlig språkbehandling (NLP) för att strukturera transkriptioner och möjliggör samarbete i realtid med markeringar, kommentarer och tidsstämplar.

Du kan integrera Otter.ai med kalendrar, automatisera mötesreferat och söka i tidigare transkriptioner med hjälp av dess AI-chattbot. Genom att stödja analys av flera möten samtidigt, anpassade ordlistor och samtidiga inspelningar är Otter.ai ett kraftfullt verktyg för team som hanterar komplexa användarinmatningar.

Otter.ai:s bästa funktioner

Fånga upp talat innehåll direkt med Otter.ai:s live-transkriptionsmotor

Hämta insikter från flera möten samtidigt. Sök i mötesprotokoll med AI-drivna sökfrågor för att identifiera viktiga mönster och diskussioner

Träna Otter.ai att känna igen domänspecifik jargong, akronymer och företagsterminologi

Be Otters AI-chattbot om omedelbara sammanfattningar, beslut eller åtgärdspunkter från tidigare möten

Begränsningar hos Otter.ai

Kräver minst 10 licenser för CRM-integration, vilket gör det mindre lämpligt för mindre team

Spelar endast in ljud, medan videoinspelning endast är tillgängligt i Enterprise-planen

Stöder transkription i realtid främst på engelska, med begränsat stöd för andra språk

Priser för Otter.ai

Gratis

Pro: 16,99 $/månad

Företag: 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter.ai – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna full uppmärksamhet åt dem jag pratar med under ett samtal, utan att behöva ta anteckningar hela tiden. Samtalen kan bli mer spontana, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information eftersom jag vet att Otter tar anteckningar och spelar in en ljudtranskription.

4. MeetGeek.ai (Bäst för att extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar)

via MeetGeek

MeetGeek.ai deltar självständigt i schemalagda möten, registrerar diskussioner med högprecisions-taligenkänning och genererar strukturerade sammanfattningar. Det är utrustat med realtidsdetektering av åtgärdspunkter och sökbara transkriptioner för snabb åtkomst till viktiga insikter.

Det har förmågan att översätta transkriptioner till över 30 språk och kan integreras med plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet. Det kan också hjälpa projektledare att automatisera arbetsflöden genom att integrera mötesinformation i CRM-system och uppgiftshanteringssystem.

MeetGeek.ai: de bästa funktionerna

Omvandla tal till exakta transkriptioner med tidsstämpel utan att trycka på ”Spela in”

AI-driven bearbetning garanterar hög transkriptionskvalitet på över 30 stödda språk

Hoppa till valfri del av diskussionen utan att behöva bläddra manuellt genom videofiler

MeetGeek.ai:s begränsningar

Mötesinspelningar och transkriptioner kan inte exporteras som PDF-filer, vilket begränsar formatflexibiliteten

Avsaknaden av mapporganisation (spellista) innebär att användarna inte kan kategorisera eller gruppera möten, vilket försvårar innehållshanteringen

Priser för MeetGeek.ai

Gratis

Pro: 19 $/månad

Företag: 39 $/månad

Enterprise: 59 $/månad

Betyg och recensioner för Miro

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek.ai?

Jag älskar att jag inte behöver göra några anteckningar, ta noteringar eller ens försöka lista ut vad jag missar, för även om jag inte är närvarande vid mötet kommer MeekGeek att vara där åt mig och sammanfatta allt i minsta detalj! Det blir ännu bättre när man kan se exakt var i inspelningen man kan hitta ett specifikt ämne. Det är sååå bra! Det håller dig organiserad och alltid ett steg före!

💡Proffstips: Vissa AI-verktyg låter dig styra anteckningarna med anpassade uppmaningar. Prova att ställa in påminnelser om deadlines, markera beslut eller be om sammanfattningar per ämne för att få mer fokuserade insikter.

5. Avoma (Bäst för säljinformation och konversationsanalys)

via Avoma

Avoma står för ”A Very Organized Meeting Assistant” och kan effektivt bearbeta och analysera dina säljsamtal. Det är en AI-driven plattform för intäktsanalys som är utformad för prognoser i realtid och hantering av affärer. Genom att utnyttja maskininlärning tilldelar Avoma affärerna hälsobetyg, övervakar förändringar i säljprocessen och automatiserar CRM-uppdateringar.

Avoma spårar även säljmetoder och förutsäger intäktsresultat baserat på konversationsdata. Med sin AI-drivna copilot kan dina säljteam eliminera gissningar, minska affärsrisker och förbättra prognosernas noggrannhet utan manuella ingrepp.

Avomas bästa funktioner

Upptäck mönster i säljsamtal, e-postmeddelanden och möten för att bedöma affärens status

Registrera och logga varje säljkontakt i realtid

Uppdaterar CRM-poster med mötesanteckningar, viktiga beslut och åtgärdspunkter, vilket säkerställer att teamen arbetar med de senaste uppgifterna

Begränsningar i Avoma

Processen för att komma åt specifika samtalsutdrag är besvärlig och kräver en manuell sökning genom spellistor utan möjlighet till direkt nedladdning

AI-anteckningsverktyget dröjer ibland med att ansluta sig till möten och kan felidentifiera talare, vilket påverkar transkriptionernas noggrannhet

Priser för Avoma

AI Meeting Assistant: 29 $/månad

Conversation Intelligence: 69 $/månad

Revenue Intelligence: 99 $/månad

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

Det är väldigt enkelt att använda. Det är väldigt enkelt att konfigurera det med Zoom och andra videosamtalssystem. Det spelar inte bara in samtalet utan sammanfattar det också och låter dig läsa transkriptet. Jag använder det minst tre gånger i veckan. Det är en livräddare!

6. tl;dv (Bäst för att översätta mötesanteckningar till flera språk)

tl;dv är ett AI-drivet anteckningsverktyg utvecklat för team som behöver mer än bara transkriptioner. Det spelar in, transkriberar och extraherar viktiga insikter från möten, och integreras sömlöst med CRM-system, ärendehanteringssystem och över 5 000 verktyg.

tl;dv stöder mötesinspelning i Google Meet, Zoom och Microsoft Teams. Dessutom uppdaterar det automatiskt CRM-fält och skickar åtgärdsposter till verktyg som Jira och Slack. tl;dv är perfekt för små och medelstora företags säljteam, men fungerar även för produkt-, teknik- och kundframgångsteam med flerspråkigt stöd, säkerhetsfunktioner och coachningsverktyg.

tl;dv bästa funktioner

Identifiera talare automatiskt, sammanfatta diskussioner och kategorisera insikter för snabb referens

Synkronisera samtalsinformation direkt till CRM-fält som Salesforce och HubSpot, vilket eliminerar manuell datainmatning och håller uppgifterna uppdaterade

Markera viktiga ögonblick i möten med tidsstämplar och tagga teammedlemmar, så att de omedelbart får ett meddelande via e-post med direktlänkar för uppspelning

Sammanställ insikter från flera möten samtidigt med schemalagda rapporter som levereras direkt till din inkorg

tl;dv begränsningar

Mobilappen är mindre intuitiv än datorversionen, vilket gör det svårt att använda den när du är på språng

Transkription i realtid är inte tillgänglig, vilket begränsar omedelbar tillgång till mötesinnehåll

tl;dv prissättning

Gratis

Pro: 29 $/månad

Företag: 98 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 330 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om tl;dv?

tl;dv är det bästa verktyget jag har använt för att spela in franska konversationer. Det fungerar utmärkt även vid snabbt tal och dålig ljudkvalitet genom att det fångar upp diskussionen på ett korrekt sätt. Det är fantastiskt för att gå igenom viktiga punkter via sammanfattningar med tidsstämplar, erbjuder anpassningsbara mallar för att dela relevanta insikter och har ett användarvänligt gränssnitt med hjälpsamma handledningar. Dessutom håller möjligheten att organisera inspelningar efter projekt allt välorganiserat.

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om möteseffektivitet deltar nästan 40 % av de tillfrågade i mellan 4 och 8+ möten per vecka, där varje möte varar upp till en timme. Detta innebär en enorm mängd samlad tid som ägnas åt möten i hela din organisation. Tänk om du kunde få tillbaka den tiden? ClickUps integrerade AI Notetaker kan hjälpa dig att öka produktiviteten med upp till 30 % genom omedelbara mötesreferat – samtidigt som ClickUp Brain hjälper till med automatiserad uppgiftsskapande och effektiviserade arbetsflöden – vilket förvandlar timmar av möten till praktiska insikter.

7. Wudpecker (Bäst för obegränsad mötesassistans i realtid)

Wudpecker är en AI-mötesassistent som använder avancerad naturlig språkbehandling och GPT-3-teknik för att extrahera mötesinsikter och åtgärdspunkter samt utforma uppföljningsmejl.

En utmärkande funktion är dess AI-drivna frågesystem som gör att du kan ställa frågor mitt i mötet och få kontextmedvetna svar i realtid. Dessutom har Wudpecker plattformsoberoende inspelning, som fungerar för både virtuella och fysiska diskussioner utan att förlita sig på bots.

Wudpeckers bästa funktioner

Utdrag viktiga insikter, åtgärder och beslut från möten utan manuell granskning

Ställ frågor i realtid under möten och få omedelbara, kontextanpassade svar

Spela in obegränsat med möten utan lagrings- eller tidsbegränsningar på alla enheter

Integrera med Slack, Notion, HubSpot och fler för att spara anteckningar där du behöver dem

Begränsningar i Wudpecker

Transkriptioner innehåller ofta stavfel, felaktiga tillskrivningar och andra fel, vilket kräver manuell granskning innan de delas

Det finns inget alternativ för att utesluta antecknaren från specifika återkommande möten, vilket kräver manuell inblandning varje gång

Priser för Wudpecker

Gratis

Plus: 19 $/månad

Pro: 32 $/månad

Wudpecker-betyg och recensioner

För få recensioner

8. Chorus.ai (Bäst för att analysera kundinteraktioner)

via Zoom Marketplace

Chorus.ai, från ZoomInfo, är en plattform för konversationsanalys som hjälper företag att förbättra försäljningsresultaten genom att analysera kundinteraktioner. Den spelar in, transkriberar och analyserar konversationer i realtid. Resultatet? En ökning av antalet potentiella kunder och intäkterna.

Plattformen ansluter sig till online-möten, även oplanerade sådana, och spelar in både ljud och skärmdelning. Den använder AI för att identifiera viktiga diskussionspunkter, som prissättning eller invändningar, och integreras smidigt med verktyg som Salesforce och Zoom för att ge säljteam praktiska insikter.

Chorus.ai:s bästa funktioner

Få tillgång till exakta samtalsutskrifter direkt efter möten, vilket gör det enkelt att uppdatera CRM-system eller skicka uppföljningsmejl

Lyft fram risker, möjligheter och viktiga ämnen som nästa steg eller invändningar under samtal

Spåra kundinteraktioner, positiv feedback och fraser som visar engagemang för att hjälpa teamen att avsluta affärer snabbare och anpassa åtgärderna efter försäljningsmålen

Begränsningar för Chorus.ai

Det kan ta flera timmar/dagar innan inspelningen laddas upp

Mötesreferat kan sakna viktiga detaljer

Priser för Chorus.ai

Anpassade priser

Chorus.ai – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 960 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chorus.ai?

Med Chorus kan jag ta utdrag från viktiga delar av kundmöten och skicka dem direkt till mina kunder. De har också varit till enorm hjälp när det gäller att organisera mötesdetaljerna i ett lättläst format och har varit ovärderliga för anteckningar.

9. Krisp (Bäst för AI-brusreducering med live-transkription)

via Krisp

Om bakgrundsljud under möten är ditt största problem är Krisp lösningen. Krisp är en AI-driven mötesassistent som är utformad för att förbättra ljudkvaliteten och automatisera anteckningstagandet. Till skillnad från vanliga transkriptionsverktyg erbjuder den AI-brusreducering i realtid, accentlokalisering och live-AI-tolkning.

Krisp:s botfria AI-anteckningsfunktion gör det möjligt för användare att skapa sammanfattningar och åtgärdslistor utan att behöva lägga till en extra deltagare i sina samtal.

Krisp – de bästa funktionerna

Ta bort bakgrundsljud som tangentbordsklick eller sorl från kaféet i realtid och säkerställ kristallklart ljud

Översätt muntliga konversationer på språk som du inte behärskar när du är på språng, vilket eliminerar behovet av mänskliga tolkar

Konvertera accenter till sex AI-genererade röster och förbättra kommunikationen i globala team och kundinteraktioner

Få tillgång till transkription i realtid med automatisk redigering av personuppgifter, vilket gör det säkert och kompatibelt med UCaaS- och CCaaS-plattformar

Begränsningar i Krisp

Enskilda användare upplevde att funktionen för borttagning av bakgrundsljud inte fungerade med Bluetooth-enheter och andra hörlurar

Användare av datorer med mindre kraftfulla processorer har klagat på att systemet blir långsamt

Priser för Krisp

Gratis

Pro: 8 $/månad

Företag: 15 $/månad

Betyg och recensioner för Krisp

G2: 4,7/5 (560 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Krisp?

Jag älskar hur det enkelt kan integreras med vilken plattform som helst för videokonferenser. Det är lätt att använda och har dessutom utmärkt kundsupport. Jag skulle verkligen rekommendera den här programvaran för daglig användning på din arbetsplats. Det kan dock göra att ditt system blir lite långsammare om du inte har en bra processor.

🙂 Kul fakta: NASA toppar Krisp:s kundlista tillsammans med andra stora namn som Sony och Atlassian.

10. Fireflies.ai (Bäst för säker mötesutskrift)

via Fireflies

Fireflies.ai är en populär AI-driven mötesassistent som låter dig transkribera, sammanfatta och analysera konversationer med hög precision. Den fångar upp möten på plattformar som Zoom, Google Meet och MS Teams och omvandlar diskussionerna till en strukturerad, sökbar kunskapsbas.

Vad mer? Du får en ChatGPT-driven assistent som genererar uppföljningsmejl, uppgifter och sammanfattningar på begäran, vilket förbättrar produktiviteten efter mötet. Fireflies uppfyller också säkerhetsstandarder för företag med end-to-end-kryptering, SOC 2 Typ 2-certifiering och HIPAA/GDPR-efterlevnad, vilket garanterar säker datahantering. Dessutom kan du, med integrationer i över 50 affärsappar, automatisera mötesflöden utan manuellt arbete.

Fireflies.ai: de bästa funktionerna

Hitta specifika ögonblick i möten med en sökfunktion som skannar transkriptioner och ljudfiler i hela ditt bibliotek

Lägg till branschspecifika termer i AI:s ordlista för mer exakta transkriptioner och sammanfattningar

Skicka mötesanteckningar, åtgärdspunkter och sammanfattningar direkt till CRM-system som Salesforce, vilket minskar behovet av manuell datainmatning

Transkribera möten på över 100 språk med en transkriptionsnoggrannhet på över 95 %

Begränsningar för Fireflies.ai

Vissa användare rapporterar att det saknas detaljerade AI-insikter över flera möten, vilket hindrar en heltäckande analys

Gratisversionen har begränsade funktioner, ingen videoinspelning eller lagring, och vissa användare tycker att det är irriterande att botarna deltar i mötena

Priser för Fireflies.ai

Gratis

Pro: 18 $/månad

Företag: 29 $/månad

Enterprise: 39 $/månad

Fireflies.ai – betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

Jag älskar att Fireflies ger mig friheten att vara en aktiv lyssnare och deltagare i de möten som spelas in och transkriberas. Jag är inte längre bunden till min penna och anteckningsbok. Jag gillar också att om jag missar ett möte kan jag läsa sammanfattningen och transkriptet för att ta reda på vad som egentligen hände. Det var smidigt att implementera och integrera i våra möten och alla på vårt kontor använder det flera gånger i veckan.

💡Proffstips: Ställ in anpassade nyckelord och utlösare i din AI-anteckningsapp för att markera viktiga punkter. Om du till exempel ofta håller koll på deadlines kan du konfigurera AI:n att markera fraser som ”senast”, ”deadline” eller ”inlämningsdatum”.

Öka produktiviteten i möten med ClickUps AI-anteckningsfunktion

Det är svårt att anteckna samtidigt som man håller sig engagerad, och att missa viktiga detaljer kan bromsa dig. Om du inte gillar Avoma finns det många alternativ. Men om du letar efter ett allt-i-ett-verktyg för AI-driven mötesinspelning, uppgiftshantering och teamsamarbete, prova ClickUp.

ClickUps AI Notetaker deltar automatiskt i dina möten, lyssnar och fångar upp viktiga punkter – så att du slipper göra det. Du behöver inte längre leta igenom röriga anteckningar eller tappa bort åtgärdspunkter. Istället får du tydliga, strukturerade sammanfattningar som håller dig uppdaterad om allt.

Med ClickUp kan du fokusera på samtalet medan AI sköter det tunga arbetet. Registrera dig på ClickUp och förändra sättet du antecknar på under möten.