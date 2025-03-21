Milanote vs. Notion: Vilket produktivitetsverktyg passar dig bäst?

Du växer upp med att titta på filmer om konstnärer som sitter böjda över ett skrivbord i ett svagt upplyst rum och frenetiskt klottrar på ett anteckningsblock, bara för att sedan knyckla ihop papperet i frustration och kasta det i en överfull papperskorg.

Det kan låta dramatiskt, men i verkligheten klarar sig innehållsskapare, projektledare och designers inte bättre utan organiserade arbetsytor.

Det är här produktivitetsverktyg som Milanote och Notion kommer in i bilden. Deras visuella arbetsytor och samarbetsfunktioner i realtid integrerar intuitivt uppgifter, anteckningar och projekt i en centraliserad kunskapsplattform som hjälper till att förbättra den totala produktiviteten.

Men vilket av Milanote och Notion är det bästa valet för ditt arbetsflöde? I den här artikeln granskar och jämför vi deras funktioner och priser.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Utforska styrkorna och svagheterna hos Milanote och Notion och hur ClickUp överbryggar luckorna i båda verktygen: Kreativa och professionella behöver en arbetsplats som håller idéer, projekt och anteckningar organiserade .

Milanote passar perfekt för visuella tänkare med fri brainstorming , moodboards och drag-and-drop-organisation.

Notion är ett kraftpaket för strukturerade arbetsflöden och erbjuder databaser, AI-skrivverktyg och djup integration.

Båda verktygen har brister – Milanote saknar djup integration , medan Notion kräver manuellt arbete för att koppla ihop idéer med genomförande.

ClickUp kombinerar det bästa av två världar genom att integrera whiteboards , mind maps, dokument och AI-driven automatisering i en och samma plattform.

ClickUp Brain ökar produktiviteten genom att automatisera repetitiva uppgifter, sammanfatta uppdateringar och tillhandahålla AI-drivna insikter, vilket minskar manuellt arbete.

Vad är Milanote?

Milanote har blivit vårt digitala sätt att söka inspiration, se processer och kritisera arbete.

Så beskriver Jeremy Perez-Cruz, varumärkesdesignchef på Uber, Milanote – och vi ska nu analysera denna kommentar.

Milanote erbjuder en visuell arbetsyta som ger en 360-graders vy av projekt. Du kan förfina dina idéer genom att lägga till referenser, exempel och kreativa tillgångar på en enda duk. På så sätt får du en samarbetsöversikt som hjälper dig att upptäcka brister innan de blir oåterkalleliga.

via Milanote

Funktionellt sett är Milanote en anteckningsapp som är utvecklad för brainstorming, planering och genomförande av projekt. Med Milanotes dra-och-släpp-system kan du ordna allt – från att göra-listor och deadlines till mediefiler och forskningslänkar – utan att bryta ditt arbetsflöde.

Oavsett om du är designer, författare, filmskapare, fotograf, entreprenör eller visuell tänkare är detta ett kraftfullt program för visuellt samarbete som anpassar sig efter dina specifika behov.

💡 Proffstips: Du kan placera Milanotes tavlor inuti varandra och kategorisera allt från kunduppdrag till personliga projekt på ett sätt som passar dig och ditt team.

Milanotes funktioner

Milanote-användare lyfter ofta fram en sak: Det är ett enkelt verktyg med extraordinära funktioner. Här är vad de menar.

1. Visuella tavlor för att förverkliga idéer

via Milanote

Tänk på Milanotes tavlor som en blandning av Pinterest, en whiteboard och en konstnärs inspirerade skissbok. Du kan dra och släppa anteckningar, bilder, länkar, skisser och mediefiler till en helt anpassningsbar layout.

Oavsett om du skapar ett moodboard, ritar upp tankekartor eller planerar ett projekt, låter flexibiliteten hos dessa tavlor dig strukturera idéer på ditt sätt – inte på det sätt som vissa rigida administrationsverktyg tvingar dig att göra.

2. Intuitiv anteckningsfunktion för visuella tänkare

via Milanote

Om du tröttnat på vanliga anteckningsappar är Milanote en frisk fläkt.

I stället för en tråkig, linjär textredigerare låter Milanote dig skriva anteckningar fritt och koppla ihop dem med pilar, färger och visuella element. Det här är de bästa förutsättningarna för visuell brainstorming.

3. Enkelt teamsamarbete

via Milanote

Milanote erbjuder samarbete i realtid, vilket gör det enkelt att dela tavlor, lämna feedback och följa framsteg.

Behöver du input från ditt team? Kommentera bara en idé så kommer alla att vara med i loopet.

4. Dra-och-släpp-uppgiftshantering

Milanote fungerar även som ett verktyg för uppgiftshantering. Med sina enkla att göra-listor, versionshistorikspårning och arbetsflödesorganisation kan du gå från brainstorming till genomförande utan att behöva växla mellan andra appar.

5. Inspiration inom räckhåll

via Milanote

Kreativa sinnen forskar alltid och kopplar samman till synes orelaterade idéer – men att hålla reda på bilder, YouTube-videor, artiklar och designinspiration kan vara en mardröm. Med Milanotes Web Clipper kan du hämta vad som helst från internet och spara det direkt på dina tavlor, så att du aldrig mer tappar bort den där stora idén.

Priser för Milanote

Gratis

Betala per person : 9,99 $/månad

Teamplan : 49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

📮 ClickUp Insight: Dina anställda letar febrilt efter information. Den genomsnittliga kunskapsarbetaren är beroende av input från sex olika personer för att kunna slutföra sina uppgifter. Det innebär sex dagliga kontaktpunkter bara för att samla in information, samordna prioriteringar och driva projekt framåt. Utmaningen? Oändliga uppföljningar, versionförvirring och brister i synlighet som saktar ner allt. ClickUps Connected Search och AI Knowledge Management löser detta genom att centralisera informationen och säkerställa omedelbar tillgång till rätt sammanhang – utan att du behöver leta efter den.

Vad är Notion?

I grunden är Notion en anteckningsapp, men den erbjuder en allt-i-ett-arbetsyta där du kan koppla ihop idéer, organisera kreativa tillgångar och bygga ett uppgiftshanteringssystem som passar dig.

Oavsett om du behöver ett CRM -system, projektledningsprogram eller en personlig dagbok, anpassar sig Notion efter dina specifika behov. Och med Notion AI hjälper appen dig till och med att skriva, brainstorma och strukturera innehåll – i princip ett extra hjärna när ditt eget är utmattat av för många öppna flikar.

Notion-funktioner

Notion anpassar sig efter ditt arbetsflöde, inte tvärtom. Här är en snabb översikt över hur Notions funktioner kan hjälpa dig:

1. Blockbaserat system för ultimat anpassning

via Notion

Glöm rigida mallar – Notion erbjuder ett blockbaserat system där allt är modulärt.

Vill du ha en att göra-lista bredvid en kunskapsbank? Klart. Behöver du Kanban-tavlor, databaser och inbäddade YouTube-videor i en och samma vy? Inget problem.

Med Notion kan du skapa din arbetsyta precis som du vill ha den, vilket gör den perfekt för teamhantering, arbetsflödeshantering, innehållsskapande och till och med personlig organisation.

2. Ett kraftfullt projektledningsverktyg

Notion är utvecklat för mer än bara anteckningar – det fungerar även som ett projektledningsverktyg med funktioner som Kanban-tavlor, tidslinjer och kalendervyer. Använd det för att tilldela uppgifter, sätta deadlines och följa upp framsteg – allt på ett och samma ställe.

3. Samarbete som verkligen fungerar

via Notion

Teamuppdateringar är en del av samma ekosystem i Notion, eftersom plattformen möjliggör samarbete i realtid. Teammedlemmar kan redigera, kommentera och spåra ändringar i delade uppgifter, dokument och wikis utan att drunkna i oändliga Slack-meddelanden.

4. Notion AI för smart automatisering

via Notion

Notion AI skriver sammanfattningar, genererar åtgärdspunkter och översätter till och med innehåll. Tänk dig den ökade produktiviteten du kan uppnå när AI hjälper dig att minska arbetet med brainstorming och utkast!

Notion fungerar bra tillsammans med andra. Från Google Kalender till Zapier kan det anslutas till andra appar för att synkronisera scheman, automatisera arbetsflöden och förbättra produktiviteten. Om du behöver ett allmänt verktyg som passar perfekt in i ditt befintliga arbetsflöde är Notion rätt val för dig.

Notions prissättning

Gratis

Plus : 10 USD per plats/månad

Företag : 15 USD per användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Milanote vs. Notion: Jämförelse av funktioner

Utmaningen med arbetsytor är att kreatörer, designers och projektledare behöver ett verktyg som tänker som de gör. Passar Milanote bättre in i dina dagliga arbetsflöden än Notion? Låt oss ta reda på det.

Funktion Milanote Notion Användargränssnitt Fri form, dra-och-släpp-duk för visuell organisation Modulärt, blockbaserat system för strukturerade arbetsflöden Uppgiftshantering Grundläggande att göra-listor, enkel arbetsflödesorganisation Kanban-tavlor, framstegsspårning, automatiseringar, beroenden Samarbete Samarbete i realtid med delade tavlor och kommentarer Dokumentfokuserat samarbete med redigering i realtid, omnämnanden och kommentarer AI-funktioner Saknar AI-funktioner Notion AI hjälper till att generera sammanfattningar, åtgärdspunkter och översättningar. Integrationer Begränsade integrationer med tredjepartsprodukter Omfattande integrationer med Google Kalender, Slack, Zapier och mer

Funktion nr 1: Visuell brainstorming vs. strukturerad organisation

Tänk dig att du kan lägga alla idéer, referenser och tillgångar på en gigantisk whiteboard och sedan flytta runt dem, gruppera dem och koppla ihop dem visuellt. Det är Milanote. Det är perfekt för brainstorming, moodboards eller mindmapping av idéer på ett naturligt sätt, istället för att tvinga in dem i en rigid mallstruktur.

Notion, å andra sidan, är byggt för strukturerad organisation. Allt lagras i sidor, undersidor och databaser. Om du älskar att skapa tabeller, taggar, filter och mallar kommer Notion att bli din bästa vän. Det kan dock kännas alltför strukturerat om du bara vill slänga in idéer på en sida och organisera dem senare.

🏆 Vinnare: Milanote, för kreativa personer som behöver en fri, visuell arbetsyta.

Funktion nr 2: Uppgiftshantering för kreativa team

Milanote och Notion hanterar båda uppgiftshantering, men på mycket olika sätt.

Notion erbjuder Kanban-tavlor, framstegsspårning och automatiseringsfunktioner. Om du hanterar en innehållskalender eller programvaruutveckling ger Notion dig bättre kontroll över deadlines, beroenden och framstegsspårning.

Milanote gör allt visuellt. Det fungerar utmärkt när uppgifterna är en del av en större kreativ process, som att utforma en ny varumärkesidentitet, där allt utvecklas visuellt över tid.

🏆 Vinnare: Notion, om du behöver ett fullfjädrat projektledningsverktyg med detaljerad uppgiftsuppföljning.

Funktion nr 3: Samarbete och feedback

Att få feedback från kunder eller team är ofta besvärligt, med ändlösa e-postkedjor, felplacerade kommentarer och mardrömmar om versionshantering.

Med Milanote kan du dela en tavla med kunder, lägga till kommentarer direkt på bilder och spåra ändringar utan att förlora helhetsbilden. Det här är drömmen för team som arbetar med varumärkesstrategi, reklamkampanjer eller UX-design.

Notion erbjuder fantastiska samarbetsverktyg, men är främst inriktat på dokument. Du kan tilldela uppgifter, lämna kommentarer, spåra ändringar och lagra delad kunskap, vilket gör det perfekt för team som hanterar rapporter, SOP:er och databaser. Om du arbetar med visuella projekt känns Notion dock begränsat jämfört med Milanote.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Milanote för visuellt samarbete i realtid. Notion vinner för dokumentintensiva team som behöver en centraliserad kunskapsbas.

Milanote är otroligt självförsörjande men erbjuder inte djup integration med appar från tredje part. Detta kan vara begränsande om du förlitar dig på Google Kalender, Slack eller automatiseringsverktyg som Zapier.

Notion låter dig automatisera arbetsflöden genom att integrera med Google Kalender, Slack, Trello och Zapier. Det är ett sammankopplat ekosystem som kan ersätta flera appar i din stack.

🏆 Vinnare: Notion, för detaljerad projektledning

Milanote vs. Notion på Reddit

Det finns inget bättre sätt att testa ett verktygs effektivitet än att höra recensioner – positiva och kritiska – direkt från dess användare. Reddit-användare har mycket att säga om Milanote vs. Notion, och debatten handlar oftast om kreativitet vs. struktur.

Milanote tenderar att locka designers, författare och visuella tänkare som älskar dess fria form och moodboard-liknande layout. Det är perfekt för brainstorming, att organisera idéer och kartlägga koncept utan att känna sig begränsad.

En Reddit-användare delade sin erfarenhet av Milanote och sa:

Milanote fungerar som vi tänker. Till skillnad från andra verktyg kan jag koppla ihop och organisera information instinktivt.

Milanote fungerar som vi tänker. Till skillnad från andra verktyg kan jag koppla ihop och organisera information intuitivt.

Vissa påpekar dock dess begränsningar när det gäller hantering av strukturerade data och prissättningsnivåer:

Kanske föreslå en prismodell som du tycker är rimlig. Jag är säker på att om tillräckligt många säger samma sak så kommer de att försöka lösa det.

Kanske föreslå en prismodell som du tycker är rimlig. Jag är säker på att om tillräckligt många säger samma sak skulle de försöka hitta en lösning.

Notions flexibilitet är en stor fördel för användare som behöver en balans mellan att skriva, planera och hantera arbetsflöden. Många Reddit-användare uppskattar dess anpassningsbara mallar, sammankopplade databaser och samarbetsfunktioner.

En Reddit-användare lyfte fram hur Notion låter dig anpassa din arbetsyta i valfri utsträckning:

Du MÅSTE göra det estetiskt tilltalande. När jag väl hade gjort mitt sött började jag faktiskt använda det varje dag.

Du MÅSTE göra det estetiskt tilltalande. När jag väl hade gjort mitt sött började jag faktiskt använda det varje dag.

Trots sina avancerade funktioner kan Notion missa att stödja användare med uppgifter och uppföljningar:

En Reddit-användare citerade:

Notion kan till exempel vara ett utmärkt projektledningsverktyg, men är inte ett bra verktyg för uppgiftshantering.

Notion kan till exempel vara ett utmärkt projektledningsverktyg, men är inte ett bra verktyg för uppgiftshantering.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Milanote och Notion

Milanote är utmärkt för visuella tänkare och visuella representationer av dina mest komplexa idéer. Notion, med sitt intuitiva gränssnitt, föredras ofta för projektaanpassning. Men ClickUp ersätter båda på en gång.

När du utvecklas och växer kommer du att inse att fragmenterad information mellan olika verktyg hämmar din produktivitet. Det är därför det aldrig rekommenderas att förlita sig på flera verktyg.

ClickUp är den kompletta appen för arbete – den kombinerar projektledning, kunskapsorganisation och realtidssamarbete i en AI-driven plattform.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

1. ClickUps One Up #1: ClickUp Whiteboards

Förvandla brainstorming-sessioner till genomförbara uppgifter utan att byta verktyg med hjälp av ClickUp Whiteboards

Ta till exempel ClickUp Whiteboards. Till skillnad från Milanote, där idéer ofta förblir isolerade och kopplade från genomförandet, är ClickUp Whiteboards helt integrerade med dina uppgifter, dokument och arbetsflöden.

På så sätt kan du med ClickUp Whiteboards göra mer än bara brainstorma – du kan bygga, förfina och genomföra idéer på ett och samma ställe. Skriv ner koncept, koppla dem till verkliga uppgifter och tilldela åtgärdspunkter direkt i ditt arbetsutrymme.

Eftersom ClickUp erbjuder en centraliserad och strukturerad arbetsyta behöver du inte ens använda andra appar för att lagra och organisera dina idéer. Du kan bädda in dokument, länka relaterade uppgifter och till och med skapa AI-drivna bilder utan att lämna din tavla.

Behöver du en snabb start? Med ClickUp Whiteboards kan du välja mellan över 1000 whiteboardmallar för projektplanering, teamsamarbete och strategikartläggning.

2. ClickUps One Up #2: ClickUp Mind Maps

Visualisera komplexa, sammankopplade idéer tydligt med ClickUp Mind Maps

Omvandla brainstorming till handling snabbt med ClickUp Mind Maps —inga extra steg, inga fragmenterade arbetsflöden. När du kartlägger komplexa, sammankopplade idéer kan du omvandla valfri nod till en spårbar uppgift och tilldela den till rätt teammedlem.

Mind Maps är idealiska för att kartlägga projektarbetsflöden, skissa upp innehållsstrategier, organisera teamstrukturer och till och med visualisera beroenden mellan sammankopplade uppgifter.

Medan ClickUp Whiteboards är öppna och samarbetsinriktade, idealiska för fria diskussioner och visualisering av arbetsflöden, är Mind Maps strukturerade och hierarkiska, perfekta för att systematiskt bryta ner idéer.

💡 Proffstips: Med alternativet Re-Layout omorganiseras röriga tankekartor automatiskt till strukturerade arbetsflöden, vilket gör det enkelt att spåra prioriteringar och underlätta genomförandet.

3. ClickUps One Up #3: ClickUp Docs och ClickUp Brain

Samarbeta och hantera dokument enkelt med ClickUp Docs

För dig som använder Notion för dokumentation erbjuder ClickUp Docs ett smartare alternativ.

ClickUp Docs eliminerar det vanliga problemet med gömd information genom att låta användare koppla dokument direkt till uppgifter, bädda in åtgärdspunkter och till och med använda AI-driven sökning för att omedelbart hitta rätt information.

Ställ valfri fråga till ClickUp Brain, så ger det dig insikter genom att analysera befintlig information från din arbetsyta.

💡 Proffstips: Om du håller på att förnya ditt varumärke, låt inte spridda dokument bromsa dig. ClickUps kunskapsbasmall samlar alla varumärkesriktlinjer, vanliga frågor och resurser på ett ställe – så att alla är på samma sida från dag ett.

Men ClickUps AI är inte bara känt för sin sökförmåga – ClickUp Brain bidrar också i hög grad till den kreativa processen.

Föreställ dig ett designteam som brainstormar om en uppfräschning av varumärket. I Milanote kan de skapa en visuellt inspirerande tavla med färgpaletter, typografi och referenser.

Men vad händer sedan? Någon måste manuellt översätta dessa idéer till en projektplan. Notion kan hjälpa till med strukturerad projektdokumentation, men det kräver fortfarande manuell inmatning för att koppla idéer till faktiska uppgifter.

Men ClickUp Brain automatiserar hela processen:

Det genererar automatiskt uppgifter, tilldelar ägare och sätter deadlines genom enkla uppmaningar.

Det föreslår innehållsförbättringar, sammanfattar feedback och genererar polerade utkast.

Slutligen samlar den in insikter från tidigare forskning, genererar konkurrenskraftiga jämförelser och föreslår justeringar av positioneringen.

Sammanfatta snabbt viktiga uppdateringar från kommentarer, statusändringar, nya deluppgifter och större projektuppdateringar med hjälp av ClickUp Brain.

4. ClickUps One Up #4: ClickUp Notepad

Förvandla anteckningar till genomförbara uppgifter med briefs, deadlines och prioriteringar med hjälp av ClickUp Notepad

Sedan finns ClickUp Notepad, ett enkelt men kraftfullt verktyg för att snabbt anteckna tankar och uppgifter.

Till skillnad från fristående anteckningsappar integreras den direkt med uppgiftshantering. Det innebär att användare på några sekunder kan omvandla en snabb anteckning till en fullfjädrad uppgift med deadlines och ansvariga.

💡 Proffstips: Om du drunknar i röriga anteckningar kan du lära dig att använda AI för att ta anteckningar och få omedelbar visuell organisation, smarta sammanfattningar och inga missade detaljer.

5. ClickUps One Up #5: ClickUp Tasks

ClickUp Views hjälper dig att visualisera teamets arbetsbelastning, sätta kapacitetsgränser och fördela resurser effektivt

När det gäller uppgiftshantering överträffar ClickUp Notion med sina dedikerade uppgiftsvyer.

Medan Notion kräver att användarna skapar uppgiftsdatabaser manuellt, kan ClickUp Tasks visualiseras i Kanban-, lista-, Gantt- och kalendervyer direkt, vilket gör det möjligt för teamen att växla mellan olika perspektiv utan extra installationstid och krångel.

6. ClickUps One Up #6: ClickUp AI Notetaker

Transkribera möten direkt med AI med hjälp av ClickUp AI Notetaker

Notion och Milanote är utmärkta för dokumentation, men när det gäller möten är ClickUps AI Notetaker oöverträffad.

Om du tillbringar dagen med att hoppa från ett samtal till ett annat är du alltför bekant med förvirring, förlorade detaljer och uppföljningsmejl som tar mer tid än själva mötet. Du har kanske provat andra verktyg, men de är ofta otillräckliga.

Till skillnad från verktyg som Otter. ai och Fireflies spelar ClickUp AI Notetaker inte bara in dina möten – det kopplar också dina anteckningar till resten av ditt arbete.

Med inbyggd AI kan du söka i transkriptioner, extrahera åtgärdspunkter och synkronisera dem direkt till projekt, så att ditt team kan hålla sig samordnat utan extra arbete. Få:

Automatiska transkriptioner och sammanfattningar

Omedelbar uppgiftsskapande

Sömlös integration med Docs

Och det bästa är att du inte behöver hoppa mellan olika appar – ClickUp integreras med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, så att du kan samla mötesanteckningar, uppgifter och diskussioner på ett och samma ställe.

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Idéer behöver mer än en idé – ClickUp förverkligar dem

Vi har utforskat Milanotes visuella kreativitet och Notions strukturerade organisation, men när det gäller att kombinera båda på ett smidigt sätt är ClickUp bäst.

ClickUp kombinerar whiteboards för brainstorming, mind maps för strategisk planering, dokument för kunskapsdelning och AI-driven automatisering för att förverkliga idéer – allt inom en och samma plattform.

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det bästa inom samarbetsverktyg och har förbättrats ytterligare, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det bästa inom samarbetsverktyg och har förbättrats ytterligare, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

Varför växla mellan flera verktyg? Registrera dig gratis på ClickUp och upplev ett smartare sätt att arbeta!