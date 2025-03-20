De 10 bästa alternativen till NoteGPT 2025

Effektiv anteckning är viktigt för att maximera produktiviteten, oavsett om du är på en föreläsning, samarbetar i ett teammöte eller fördjupar dig i forskning. Utmaningen handlar ofta om att hantera otaliga idéer som är utspridda över olika appar, dokument och röstmemon.

Prova NoteGPT, en AI-driven anteckningsapp som erbjuder många funktioner, från att sammanfatta YouTube-videor och extrahera information från PDF-filer och artiklar till att generera tankekartor som visuellt organiserar dina tankar. Med dessa funktioner kan NoteGPT effektivisera din anteckningsprocess och förbättra informationslagringen.

Trots dess kapacitet uppfyller det dock inte alla användares krav. Lyckligtvis erbjuder många NoteGPT-alternativ (gratis och betalda) AI-driven anteckning, bättre organisation och anpassning.

I det här blogginlägget utforskar vi de 10 bästa alternativen för att öka produktiviteten.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är vår lista över de 10 bästa alternativen till NoteGPT som hjälper dig att få ut det mesta av dina anteckningar: ClickUp : Bäst för AI-skrivande, anteckningar och dokumenthantering Bäst för AI-skrivande, anteckningar och dokumenthantering

Evernote: Bäst för att hålla ordning på idéer och uppgifter i olika projekt

Microsoft OneNote: Bäst för att organisera detaljerade multimedianoteringar med flexibel formatering på olika enheter.

Notion: Bäst för uppgiftsorganisation, projektledning och teamsamarbete

Google Keep: Bäst för snabba anteckningar, organisering med etiketter och inställning av platsbaserade påminnelser.

Bear: Bäst för att ta anteckningar offline med omfattande stöd för Markdown och enkel taggning.

Simplenote: Bäst för enkel, snabb och plattformsoberoende anteckning med smidig synkronisering.

Zoho Notebook: Bäst för kreativa anteckningar med multimedia och livfulla designer

Obsidian: Bäst för att bygga ett nätverk av idéer och koncept

Roam Research: Bäst för att organisera sammankopplade idéer och komplexa forskningsuppgifter

👀Visste du att? De gamla grekerna använde vaxplattor för anteckningar, där de skrev med en penna och sedan jämnade ut vaxet för att återanvända plattan – världens första återanvändbara anteckningsbok!

Vad är NoteGPT?

NoteGPT är ett AI-drivet anteckningsverktyg som effektiviserar inlärning och informationsinsamling. Dess intuitiva, användarvänliga gränssnitt hjälper användarna att enkelt extrahera viktiga insikter.

Chrome-tillägget NoteGPT gör det enklare att sammanfatta långa YouTube-videor, PDF-filer, presentationer, bilder och webbartiklar.

via NoteGPT

Här är vad som gör det så speciellt:

Sammanfattning av innehåll: Sammanfatta snabbt YouTube-videor, dokument, bilder och böcker till koncisa sammanfattningar med fokus på viktiga punkter.

AI-diagramskapande: Skapa tankekartor, skisser, diagram och flödesscheman för att visualisera idéer och förbättra förståelsen.

AI-chattassistent: Få detaljerade förklaringar av komplexa ämnen genom AI-driven chatt.

Transkriptioner med tidsstämplar: Skapa transkriptioner med tidsstämplar för långa videor med bara ett klick.

Chrome-tillägg: Få tillgång till YouTube Summarizer och Web Summarize direkt från din sidofält eller inbäddade panel.

Priser för NoteGPT

Grundläggande: 2,99 $/månad per användare

Pro: 9,99 $/månad per användare

Obegränsat: 29 $/månad per användare

Begränsningar med NoteGPT

NoteGPT erbjuder kraftfulla AI-drivna antecknings- och YouTube-sammanfattningsfunktioner, men har vissa begränsningar:

Begränsningar för innehållstyp: Passar bäst för digital text och Passar bäst för digital text och sammanfattning av YouTube-videor , men har svårt med mycket visuellt eller grafiskt tungt material.

Begränsad anpassning: Användare som vill ha högst personliga AI-sammanfattningar eller manuell kontroll kan tycka att alternativen är bristfälliga.

Inga samarbetsfunktioner: Saknar realtids- eller asynkron anteckningsdelning, vilket försvårar grupprojekt och kollaborativt lärande.

Inlärningskurva: Nybörjare kan behöva tid för att lära sig gränssnittet och maximera funktionerna.

Begränsad integration med arbetsytan: Det går inte att sammanfatta eller komma åt data direkt från interna arbetsverktyg.

Dessa utmaningar understryker behovet av ett mer flexibelt alternativt AI-verktyg för anteckningar för bättre kunskapshantering.

👀 Visste du att? Att ta anteckningar medan du tittar på videor ökar minnesförmågan med upp till 50 % och förvandlar passivt tittande till aktivt, produktivt lärande.

NoteGPT-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över varje verktygs styrkor och vilken målgrupp det är avsett för. Oavsett om du vill optimera effektiviteten eller stimulera kreativiteten finns det AI-verktyg för alla behov!

Verktyg Användningsfall Bäst för ClickUp Kombinerar projektledning och anteckningar med avancerade AI-funktioner. Frilansare, nystartade företag, team, företag Evernote Organiserar uppgifter, idéer och resurser Yrkesverksamma, studenter och forskare Microsoft OneNote Erbjuder kreativa och flexibla sätt att skapa kortfattade sammanfattningar. Team, lärare och konstnärer Notion Skapa sammankopplade arbetsflöden och wikis Frilansare, nystartade företag och team Google Keep Snabbt och enkelt för att anteckna Privata användare och uppgiftsorienterade personer Bear Minimalistiskt skrivande med avancerad taggning Författare, studenter och Apple-användare Simplenote Fokus på skrivande utan distraktioner Minimalister och privata användare Zoho Notebook Skapar multimediarika anteckningar Yrkesverksamma, studenter och företag Obsidian Visualisera relationen mellan dina anteckningar Forskare och kreativa tänkare Roam Research Organiserar komplexa undersökningar och uppgifter Akademiker och författare

De 10 bästa alternativen till NoteGPT att använda

Letar du efter ett smartare alternativ till NoteGPT för att ta anteckningar, sammanfatta videofiler och text och öka produktiviteten? Kolla in dessa 10 AI-drivna verktyg, som alla är utformade för att passa dina behov.

1. ClickUp (Bäst för AI-skrivande, anteckningar och dokumenthantering)

ClickUp, appen för allt som rör arbete, kombinerar projektplanering, organisation och samarbete i ett enda verktyg.

Det bästa med att använda ClickUp är ClickUp Brain, en AI-driven assistent som förenklar skapandet av innehåll, automatiserar uppdateringar av uppgifter och genererar mötesreferat. ClickUp Brain ansluter sig till din arbetsyta och hämtar data från uppgifter, projekt och dokument för att skapa träffsäkra sammanfattningar.

Använd denna AI för att ta mötesanteckningar, spara tid, skapa korrekta sammanfattningar och sammanställa åtgärdspunkter.

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta texter, förbättra skrivandet och korrigera fel direkt i Docs.

Behöver du anteckningar från ett möte?

ClickUps AI Notetaker fångar upp varje detalj från mötet. Den registrerar automatiskt viktiga insikter, beslut och åtgärdspunkter och effektiviserar arbetsflödet genom att tillhandahålla tydliga, praktiska sammanfattningar som kopplar diskussionerna till pågående projekt.

Förändra ditt antecknande och din dokumenthantering med ClickUp Docs, där asynkron samverkan är enklare än någonsin. Till skillnad från NoteGPT låter ClickUp dig dela anteckningar med ditt team.

Redigera med avancerad formatering, snabba slash-kommandon och lägg till knappar, banners, kodblock och widgets i ClickUp Docs.

Använd ClickUp Notepad för att skriva ner tankar, organisera dem med checklistor och omvandla dem till genomförbara uppgifter (allt med omfattande formateringsalternativ som färger, rubriker och punktlistor) för att göra dina anteckningar visuellt tilltalande och lätta att följa.

ClickUp erbjuder också en rad anpassningsbara mallar för anteckningar som hjälper dig att komma igång. ClickUp-mallen för mötesanteckningar är det perfekta verktyget för att omsätta de dagliga stand-up-mötena i handling.

Om du letar efter ett sätt att centralisera all kunskap inom ditt team. ClickUp Knowledge Base Template är ditt digitala bibliotek som organiserar allt från vanliga frågor till viktiga resurser på ett och samma ställe. Det gör det snabbare och enklare än någonsin att dela och komma åt viktig information.

💡Proffstips: Prova Cornell-metoden för anteckningar! Dela upp sidan i tre sektioner: anteckningar, ledtrådar och en sammanfattning. Efter att du har gjort anteckningar lägger du till frågor i ledtrådsektionen och sammanfattar de viktigaste punkterna längst ner. Denna anteckningsstrategi ökar minnesförmågan och underlättar inlärningen. Använd ClickUp Cornell Notes Template för djupinlärning!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod för att lära sig de många tidsbesparande funktionerna.

Mobilappen täcker grunderna men saknar fullständig desktop-funktionalitet.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain : Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det är min app för att-göra-listor, anteckningar, projektledning och kalender, allt i ett. Det är väldigt lugnande att veta att allt finns där och att ingenting faller mellan stolarna. Med den galna världen omkring oss är det skönt att känna att man har kontroll över denna lilla del.

2. Evernote (Bäst för att hålla ordning på idéer och uppgifter i olika projekt)

via Evernote

Gillar du att hålla dina anteckningar organiserade och lättillgängliga? Evernote är verktyget för dig! Det synkroniseras mellan olika enheter, så att du kan fortsätta där du slutade.

Den kraftfulla sökfunktionen hjälper dig att hitta viktig information i text, bilder, PDF-filer och bilagor, medan Web Clipper låter dig spara webbsidor eller utdrag direkt i dina anteckningar.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Evernote förenklar också organiseringen med anteckningsbokstackar. Om du arbetar med ett team möjliggör Evernote enkel samverkan genom att låta flera personer dela, redigera och kommentera samma anteckningar.

Evernotes bästa funktioner

Få enkel åtkomst till alla dina anteckningar på mobilen, datorn eller webben med smidig synkronisering.

Omvandla bilder, ljud eller långa videor till redigerbar text för snabb datainmatning.

Organisera dina anteckningar med rubriker, markeringar och listor för bättre överskådlighet.

Bläddra igenom dina anteckningar snabbare med AI-driven sökning (fortfarande i betaversion) som förstår sammanhanget för mer intelligenta resultat.

Evernotes begränsningar

Begränsat stöd för markdown och ingen grafisk vy för att visualisera anteckningskopplingar.

Gratisversionen synkroniseras endast mellan en enhet.

Priser för Evernote

Gratis för alltid

Personligt : 14,99 $/månad per användare

Professional : 17,99 $/månad per användare

Teams: 24,99 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Evernote?

Jag har nyligen bytt från Simplenote till Evernote och hittills är upplevelsen positiv. Jag föredrar att ha anteckningar, uppgifter och kalender i en och samma app.

💡Proffstips: Utforska Evernote-alternativ som ger dig mer kontroll över dina anteckningar, uppgifter och samarbete – perfekt för både team och solo-projekt!

3. Microsoft OneNote (Bäst för att organisera detaljerade multimedianoter med flexibel formatering på olika enheter)

via OneNote

Oavsett om det gäller text, bilder eller multimedia låter OneNote dig bestämma hur dina anteckningar ska se ut. Integrationen med Microsoft-verktyg som Outlook och Teams gör det enkelt att vara produktiv.

Du kan använda OneNote offline för att fånga upp tankar när som helst och var som helst. För mötesanteckningar eller föreläsningar trycker du bara på inspelningsknappen och sparar ljudet direkt i dina anteckningar. Anpassningsbara taggar hjälper dig att enkelt hålla reda på uppgifter och viktiga punkter när du organiserar dina anteckningar.

Microsoft OneNotes bästa funktioner:

Skapa flera anteckningsböcker och organisera dem hierarkiskt för en bättre struktur.

Använd OCR för att enkelt söka efter text i bilder.

Samarbeta i realtid genom delade anteckningsböcker för smidigt teamarbete.

Spara webbsidor direkt i anteckningsböcker för bekväm research

Öka produktiviteten med Copilot (Microsoft AI) för att skapa sammanfattningar , utkast till innehåll och organisera anteckningar.

Begränsningar i Microsoft OneNote:

Gratisversionen erbjuder endast 5 GB lagringsutrymme.

Saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering

Priser för Microsoft OneNote

Gratis för alltid

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Family: 12,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft OneNote?

Jag älskar hur flexibelt det är. Jag kan skriva, skriva med en pennan, spela in ljud och spara webbsidor direkt i mina anteckningar. Strukturen med anteckningsböcker, avsnitt och sidor håller allt snyggt.

💡Proffstips: Anteckningsappar med automatisk taligenkänning (ASR) fångar upp varje ord i realtid, så att du kan fokusera på att lyssna istället för att stressa med att skriva.

4. Notion (Bäst för uppgiftsorganisation, projektledning och teamsamarbete)

via Notion

När det gäller att organisera ditt arbete utmärker sig Notion med sina anpassningsbara databaser (tänk tabeller, kalendrar), som alla är utformade för att passa ditt arbetsflöde.

Oavsett om du arbetar ensam eller i team gör dess realtidssamarbete och praktiska mallar det enkelt att bygga upp en intern kunskapsbas. Det fungerar även offline, så du kan fortsätta utan internetuppkoppling.

Notions bästa funktioner

Samla uppgifter, projekt och data på ett och samma ställe

Använd AI för att skriva, få insikter och fatta datadrivna beslut.

Effektivisera arbetsflöden med Kanban-tavlor, kalendrar och tidslinjer.

Öka produktiviteten med Notion AI för brainstorming, utkast och automatisering.

Sätt igång projekt med anpassningsbara Notion-mallar

Notions begränsningar

Anpassningar kan vara svåra att skapa och underhålla över tid.

Sökfunktionen och navigeringen kan sakna förväntad noggrannhet.

Notions prissättning

Gratis för alltid

Plus : 10 $/månad per plats

Företag : 15 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Jag började använda Notion i mina personliga projekt och blev glad när jag upptäckte att mitt nya team också använde det för att lagra all information om våra kunder och projekt på ett wiki-liknande sätt.

Läs också: De bästa alternativen till Obsidian

5. Google Keep (Bäst för snabba anteckningar, organisering med etiketter och inställning av platsbaserade påminnelser)

via Google Keep

Google Keep utmärker sig genom sin enkelhet, vilket gör det till ett bra gratisalternativ till Notegpt för att fånga upp och organisera tankar när du är på språng. Du kan skriva anteckningar, färgkoda dem för snabb åtkomst och lägga till etiketter för enkel sortering.

Sömlös integration med Google Workspace håller allt synkroniserat mellan olika enheter.

Om du vill samarbeta kan du dela anteckningar med ett enkelt tryck. Oavsett om du vill ställa in en platsbaserad påminnelse, skapa en checklista eller spela in ett röstmemo, så effektiviserar Google Keep din dagliga organisation.

Google Keeps bästa funktioner

Transkribera röstanteckningar direkt med ASR för smidig dokumentation.

Organisera visuellt med färgkodade etiketter och kategoriserade anteckningar.

Ställ in platsbaserade påminnelser för att hålla koll på ärenden och möten.

Utnyttja Gemini AI för skräddarsydda förslag och praktiska insikter.

Begränsningar i Google Keep

Saknar avancerade formateringsalternativ för ren text och komplexa layouter.

Saknar robusta antecknings- och projektledningsfunktioner för storskaliga uppgifter

Priser för Google Keep

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för Google Keep

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Keep?

Enkelheten och användarvänligheten är de bästa delarna, det är perfekt för snabba anteckningar och påminnelser. Synkroniseras sömlöst mellan enheter.

🧠 Kul fakta: Över 500 timmar YouTube-innehåll laddas upp varje minut, vilket gör det till en av de mest dynamiska plattformarna för lärande, underhållning och kreativitet.

6. Bear (Bäst för att ta anteckningar offline med omfattande stöd för markdown och enkel taggning)

via Bear

Med fullt stöd för markdown kan du med Bear enkelt formatera och strukturera dina anteckningar, vilket inte är möjligt med NoteGPT. Bear fungerar offline, så du kan ta anteckningar när som helst och var som helst, medan NoteGPT är beroende av internet för sina AI-drivna funktioner.

Det är perfekt för Apple-användare som föredrar ett enkelt och flexibelt sätt att ta anteckningar.

Bear bästa funktioner

Fånga idéer med ett elegant, användarvänligt gränssnitt

Organisera smidigt med ett robust taggningssystem

Kommentera PDF-, DOCX-, HTML- och TXT-filer och samla alla dina anteckningar på ett ställe.

Njut av enkel åtkomst med automatisk datasynkronisering mellan alla enheter.

Begränsningar

Saknar appar för Android och Windows, vilket begränsar enhetskompatibiliteten.

Avancerade formateringsalternativ är endast tillgängliga via betalda tillägg.

Erbjuder begränsad integration med andra verktyg, vilket begränsar flexibiliteten.

Bear-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 2,99 $/månad

Bear-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Bear?

Sammantaget är Bear definitivt värt att testa om du letar efter en snabb, snygg och funktionsrik textredigerare.

Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Roam Research

7. Simplenote (Bäst för enkel, snabb och plattformsoberoende anteckning med smidig synkronisering)

via Simplenote

Med ett elegant, avskalat gränssnitt som låter dig snabbt skriva ner idéer gör Simplenote anteckningsskrivandet (som namnet antyder) enkelt! Dessutom synkroniseras det i realtid mellan alla dina enheter, så att dina anteckningar alltid är inom räckhåll, var du än befinner dig.

Till skillnad från NoteGPT erbjuder Simplenote funktioner som gemensam notdelning, där flera användare kan redigera och kommentera en not samtidigt.

Det är också optimerat för snabb och enkel anteckningsskapande utan krusiduller, med fokus på innehållet med viktiga idéer och utan komplex formatering.

Simplenotes bästa funktioner

Synkronisera anteckningar i realtid mellan flera enheter för smidiga uppdateringar.

Dela och samarbeta enkelt genom att redigera anteckningar och lägga till kommentarer.

Håll fokus med ett rent, distraktionsfritt skrivgränssnitt.

Navigera enkelt med en snabb, intuitiv och överskådlig design.

Simplenotes begränsningar

Begränsade formateringsalternativ

Saknar avancerade projektledningsverktyg

Simplenote-priser

Gratis för alltid

Premium: 10 $/år

Simplenote-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Simplenote?

Överraskande nog har den ett enkelt gränssnitt som är perfekt för att snabbt anteckna mina mötesanteckningar, brådskande idéer och att göra-listor. Den ger mig tillgång till mina anteckningar från vilken enhet som helst och hanterar omedelbart synkroniseringen och säkerhetskopieringen av mina data.

8. Zoho Notebook (Bäst för kreativa, multimediala anteckningar med livfulla designer)

via Zoho Notebook

Zoho Notebook är ljust, roligt och fullspäckat med användbara funktioner som gör anteckningsskrivandet till en kreativ upplevelse. Tack vare smidig synkronisering mellan enheter är dina anteckningar alltid tillgängliga. Du kan till och med spela in ljudanteckningar, vilket gör det perfekt för dig som tänker på språng!

Med Smart Cards kan du organisera anteckningar i checklistor, skisser och länkar. Dessutom kan du klottra eller rita direkt i dina anteckningar.

Zoho Notebooks bästa funktioner

Klipp ut text, bilder och artiklar direkt till dina anteckningar med hjälp av webbklipparen.

Säkra dina anteckningar med Touch ID för ökad integritet.

Anpassa dina anteckningsböcker med personliga omslag för en unik touch.

Håll ordning på allt med färgkodade kort för ett visuellt snyggt system.

Förbättra dina anteckningar med Zia, AI-assistenten som erbjuder smartare insikter.

Begränsningar i Zoho Notebook

Begränsad integration med andra verktyg

Visningsalternativen kan vara något begränsande.

Priser för Zoho Notebook

Gratis för alltid

Zoho Notebook Personal: 14,99 $/år

Zoho Notebook Pro: 1,99 $/månad

Zoho Notebook kundbetyg

G2 : 4,4/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Notebook?

Jag älskar att ta skärmdumpar av webbdesign eller kreativa marknadsföringsannonser, och Zoho Notebook web clipper hjälper mig verkligen att hantera alla skärmdumpar och organisera dem efter kategori och datum. Det är väldigt viktigt för mig, eftersom jag kan gå tillbaka till skärmdumparna när jag behöver idéer för mina marknadsföringsprodukter.

9. Obsidian (Bäst för att bygga ett nätverk av idéer och koncept)

via Obsi dian

Dina anteckningar är inte bara isolerade tankar. De är delar av en större helhet. Obsidian hjälper dig att koppla ihop dem som ett nätverk och förvandla spridda idéer till en robust kunskapsbas. Dess grafiska vy låter dig visualisera relationer mellan anteckningar, medan bakåtlänkar och dubbelriktade länkar gör navigeringen enkel.

Obsidian kan fungera helt offline, vilket gör att dina data förblir privata och under din kontroll. Det stöder markdown för rena, portabla anteckningar och erbjuder plugins, teman och anpassade skript för att skräddarsy din installation. Synkronisering mellan enheter kräver dock ett betalt tillägg.

Obsidians bästa funktioner

Organisera dina anteckningar i ett sammankopplat kunskapscentrum med dubbelriktad länkning.

Anpassa din arbetsyta med ett brett utbud av plugins och teman.

Utnyttja AI-assistans för smartare insikter och förslag

Visualisera och strukturera idéer enkelt med Obsidians kostnadsfria Canvas-plugin.

Obsidians begränsningar

Den branta inlärningskurvan kan göra det tidskrävande att bygga upp den ideala strukturen.

Markdowns enkelhet kanske inte räcker för användare som söker avancerade designalternativ.

Obsidian-priser

Gratis för alltid

Kommersiell användning: 50 $/år per användare

Tillägg

Synkroniseringsfunktion : 4 $/månad per användare

Publiceringsfunktion: 8 $/månad per användare

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

Lätt att använda för att ta och redigera anteckningar. Det var till stor hjälp vid import och läsning av markdown-anteckningar som jag hade exporterat från Mac Notes.

10. Roam Research (Bäst för att organisera sammankopplade idéer och komplexa forskningsuppgifter)

via Roam Research

Har du någonsin känt att dina forskningsidéer är spridda överallt? Roam Research omvandlar spridda tankar till ett sammanhängande nätverk och visar relationer mellan anteckningar på ett naturligt sätt. Det är idealiskt för forskare, författare och team som arbetar med komplexa projekt.

Med sitt icke-linjära arbetsområde speglar Roam hur din hjärna bearbetar information. Dessutom är export och säkerhetskopiering smidigt – välj mellan formaten Markdown, JSON eller EDN för att hålla din kunskap portabel.

Roam Research bästa funktioner

Koppla ihop idéer enkelt med dubbelriktade länkar och taggar.

Referera till textblock i olika projekt utan att duplicera arbetet.

Visualisera dina kunskaper med en interaktiv graf som växer i takt med dina tankar.

Roam Researchs begränsningar

Det finns ingen gratisplan, vilket gör det mindre tillgängligt för personligt bruk.

Begränsade formateringsalternativ för anpassning

Priser för Roam Research

Pro : 15 $/månad per användare

Believer: 500 $ per användare (i fem år)

Roam Research betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Roam Research?

Roam förändrade verkligen mitt sätt att tänka på hur jag organiserar mina spridda tankar i en grafdatabas. Gränssnittet är relativt rent och det är ganska enkelt att skriva enskilda anteckningar.

Få AI-skrivande, anteckningar och dokumenthantering – allt på ett ställe med ClickUp.

”Sinnet är till för att få idéer, inte för att behålla dem.”

Detta citat av David Allen fångar perfekt varför vi förlitar oss på våra anteckningar – för att frigöra våra sinnen för kreativitet och problemlösning. Bra anteckningar ska göra mer än bara fånga tankar – de ska hjälpa dig att organisera, förfina och agera på dem.

Verktyg som Simplenote och Roam Research är utmärkta inom specifika områden, men de missar ofta helheten.

Det är där ClickUp sticker ut. Behöver du ett ställe att skriva anteckningar? Fixat. Vill du att AI ska förfina dina idéer? Enkelt. Letar du efter ett sätt att hålla ordning på allt utan att det blir rörigt? Det fixar vi. Från snabba anteckningar till djupgående dokumentation – ClickUp samlar allt i ett kraftfullt arbetsutrymme.

Varför jonglera med flera verktyg när du kan ha allt på ett ställe? Registrera dig för ClickUp idag och se skillnaden.