De 10 bästa SWOT-analysgeneratorerna att prova 2025

Att lansera en ny produkt, förnya befintliga produkter eller expandera till nya marknader är avgörande beslut som kan forma ditt företags utveckling. För nya entreprenörer känns dessa val ofta som att ge sig in på okänt territorium – och det med rätta.

👀 Visste du att? Studier visar att upp till 90 % av alla nystartade företag ofta misslyckas på grund av dålig strategisk planering och bristande anpassning till marknadens krav. 😮‍💨

Ett beprövat sätt att minska sådana risker är att genomföra en SWOT-analys. Detta strategiska planeringsramverk – med fokus på styrkor, svagheter, möjligheter och hot – hjälper entreprenörer att identifiera de interna och externa faktorer som påverkar deras framgång.

Men låt oss vara ärliga – SWOT-analys kan vara knepigt utan rätt verktyg eller erfarenhet.

Därför har vi samlat de bästa verktygen för SWOT-analys för att förenkla processen. Verktyg som ClickUp gör det enkelt med inbyggd AI, instrumentpaneler och anpassningsbara mallar – vilket gör strategisk planering till något du faktiskt kan agera på.

Läs vidare för att lära dig mer. 📖

Vad ska du leta efter i ett SWOT-analysgeneratorverktyg?

Ett effektivt SWOT-analysverktyg hjälper dig att utvärdera fyra viktiga områden: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det ger också ett visuellt diagram som gör det lättare att upptäcka mönster och förstå vad som driver eller hämmar ditt företag.

Här är vad du bör leta efter i en SWOT-analysgenerator:

Användarvänlighet: Användarvänlighet: Välj ett SWOT-analysverktyg med ett intuitivt, lättnavigerat gränssnitt och en minimal inlärningskurva.

Visuella element: Leta efter verktyg som stöder grafik, klisterlappar, bilder och redigerbara mallar.

Anpassningsbarhet: Se till att verktyget låter dig justera layouter, kategorier och visuella element efter dina behov.

Samarbetsfunktioner: Skaffa SWOT-verktyg som låter dig samarbeta med dina teammedlemmar i realtid.

AI-assistans: Välj ett AI-drivet verktyg för SWOT-analys för att identifiera alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot med precision.

De 10 bästa SWOT-analysgeneratorerna att använda

Här är de 10 bästa SWOT-analysgeneratorerna som kan optimera din strategiska planering och hjälpa dig att fatta välgrundade affärsbeslut:

1. ClickUp (bäst för att hantera SWOT-analyser tillsammans med teamprojekt och uppgifter)

ClickUp är mer än bara ett SWOT-verktyg – det är en app för allt som har med arbete att göra. Dess innovativa AI-drivna verktyg möjliggör också smidig projektledning och kombinerar strategisk planering med genomförande i en och samma plattform.

Låt oss titta närmare på några av dess funktioner:

Automatisera SWOT-inmatningen med ClickUp Custom Fields

Automatisera SWOT-identifiering och kategorisering med ClickUp Custom Fields

Varje SWOT-analys börjar med att hämta data – och det är precis vad ClickUp Custom Fields hjälper till med.

Med den här funktionen kan du direkt lägga till datapunkter till varje uppgift, dokument, resurs osv. och kategorisera informationen i styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den analyserar också dem åt dig för att säkerställa att inga irrelevanta data hamnar i ditt SWOT-analysdiagram.

Sätt upp mätbara mål kopplade till dina SWOT-insikter

Med ClickUp Goals kan du skapa och ställa in OKR för varje initiativ och använda din SWOT-analys för att spåra deras prestanda

När din SWOT-analys är klar kan du använda ClickUp Goals för att sätta upp OKR (mål och nyckelresultat) och noggrant följa deras framgång. Det enhetliga gränssnittet låter dig hantera alla dina KPI:er på ett ställe – från externa hot till potentiella möjligheter.

På så sätt:

Håll ditt team fokuserat på mätbara mål som är direkt kopplade till din SWOT-analys.

Ger realtidsuppföljning av framsteg för praktiska insikter och välgrundade beslut.

Integreras sömlöst med uppgifter och projekt för att effektivisera genomförandestrategier.

Förbättra ansvarstagandet med tydligt ägarskap och tydliga deadlines för varje mål.

Övervaka dina framsteg visuellt med ClickUp Dashboards

Visualisera viktiga insikter på ett ögonblick med ClickUp Dashboards, med hjälp av anpassningsbara vyer som är skräddarsydda för ditt teams arbetsflöde

När dina SWOT-analyser är på plats och dina OKR-mål är fastställda är det dags att få omfattande insikter med hjälp av ClickUp Dashboards.

Med en rad visuellt tilltalande grafer och lättförståeliga diagram kan du enkelt övervaka resultatet av din SWOT-analys. Välj mellan över 15 visningsalternativ för att anpassa din upplevelse och se till att data presenteras på ett sätt som fungerar bäst för ditt team.

Förvandla idéer till strategi med ClickUp Whiteboards

Samarbeta med ditt team på ClickUp Whiteboards för att omvandla insikter till genomförbara planer

När alla dina data är organiserade och tillgängliga kan du ta det ett steg längre genom att använda ClickUp Whiteboards för strategisk planering i samarbete med ditt team. Det ger ett flexibelt visuellt utrymme för brainstorming, att skissa på idéer och förfina din strategi i realtid.

Genom att integrera ClickUp Tasks kan du omvandla dina insikter till praktiska att göra-listor. Denna integration håller alla på samma linje och säkerställer att viktiga uppgifter hålls på rätt spår, vilket gör det enklare att genomföra din strategi effektivt. Från att kartlägga initiativ till att fördela ansvar hjälper ClickUps samarbetsverktyg dig att hålla ordning och arbeta snabbare.

Använd ClickUp Brain för att komma igång med din SWOT-analys

SWOT-analys med ClickUp Brain

Vet du inte var du ska börja med din SWOT-analys? ClickUp Brain kan hjälpa dig att komma igång.

Istället för att stirra på en tom sida kan du ställa enkla frågor som "Vilka är styrkorna med vår senaste produktlansering?" eller "Finns det några risker vi bör ta hänsyn till innan kampanjen går live?" ClickUp Brain hämtar information från din faktiska arbetsyta – såsom uppgifter, dokument, kommentarer och mål – så att insikterna baseras på det som ditt team redan arbetar med.

Det är ett utmärkt sätt att få en ny perspektiv eller fylla i eventuella luckor som du kanske har missat. Oavsett om du förbereder dig för en strategisession eller bara utforskar idéer, hjälper denna AI-drivna metod dig att snabbt skissa upp styrkor, svagheter, möjligheter och hot – utan att överanalysera det.

Tänk på det som en brainstormingkompis som redan är uppdaterad.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och konfigurera automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten effektivt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

Skapa SWOT-analyser snabbt med färdiga mallar

Dessutom erbjuder ClickUp ett brett utbud av gratis SWOT-analysmallar som hjälper dig att effektivisera processen för att skapa och organisera dina utvärderingar. Med dessa gratis SWOT-analysmallar kan du enkelt ange dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot utan att behöva börja från scratch.

Få en gratis mall Skapa omfattande personliga och formella SWOT-analyser från grunden med ClickUps mall för personlig SWOT-analys.

ClickUps mall för personlig SWOT-analys hjälper dig att förbättra din organisations operativa styrkor, utnyttja möjligheter, åtgärda svagheter och minska hot.

Det gör att du kan utvärdera dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot, vilket klargör viktiga områden för professionell utveckling. Med den här mallen kan du skapa praktiska strategier för att påskynda framstegen mot dina mål.

På så sätt:

Håller dig informerad om dina styrkor och svagheter

Varnar dig i förväg om eventuella hot eller möjligheter.

Påskynda din personliga utvecklingsprocess

💡 Proffstips: Letar du efter ett enkelt och tillgängligt sätt att komma igång med din analys utan extra verktyg? Använd gratis mallar för SWOT-analys i Google Docs. Dessa anpassningsbara mallar kan delas smidigt med ditt team för gemensamma synpunkter.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera återkommande SWOT-uppdateringar och effektivisera arbetsflöden med ClickUp Automations

Samla snabbt in synpunkter från intressenter med ClickUp Forms och omvandla dem till åtgärdsbara punkter.

Organisera och lagra alla dina SWOT-analysresultat enkelt med ClickUp Docs.

Samarbeta i realtid med ClickUp Chat för att diskutera SWOT-insikter och fatta snabbare, samordnade beslut.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en viss inlärningskurva på grund av det stora utbudet av verktyg och funktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Användare älskar ClickUp av flera skäl. Men den här användaren älskar det särskilt för dess omfattning:

Vår erfarenhet av ClickUp har varit positiv och produktiv. Det har hjälpt oss att arbeta bättre med våra projekt genom att vi har kunnat samla och konsolidera alla våra projektresurser. ClickUp förenar oss också genom att ge oss ett utmärkt samarbetsutrymme för att arbeta tillsammans med våra gemensamma projekt.

Vår erfarenhet av ClickUp har varit positiv och produktiv. Det har hjälpt oss att arbeta bättre med våra projekt genom att vi har kunnat samla och konsolidera alla våra projektresurser. ClickUp förenar oss också genom att ge oss ett utmärkt samarbetsutrymme för att arbeta tillsammans med våra gemensamma projekt.

2. Feedough (bäst för att skapa SWOT-analyser som är lätta att använda för nybörjare)

via Feedough

Feedough är ett populärt SWOT-analysverktyg som är känt för sina professionella funktioner och sitt nybörjarvänliga gränssnitt. Trots sin enkelhet gör det det möjligt för användare att genomföra djupgående analyser.

Svara på några viktiga frågor så ger Feedough dig specifik och insiktsfull information. Det är inte allt – till skillnad från de flesta verktyg som nämns på listan kan du också använda Feedough för att göra en SWOT-analys för att bedöma personliga styrkor, projektkostnadsrisker etc.

Feedoughs bästa funktioner

Skapa skräddarsydda SWOT-analyser med lättförståeliga mallar.

Få tillgång till datadrivna insikter i realtid för att förbättra beslutsfattandet.

Spara och uppdatera SWOT-analyser för löpande referens.

Samarbeta med teammedlemmar och andra intressenter genom att dela analysresultaten.

Feedoughs begränsningar

Verktyget erbjuder begränsade anpassningsalternativ, vilket begränsar möjligheten till djupgående personalisering.

Det finns inga avancerade designfunktioner för att skapa visuellt tilltalande SWOT-analyser.

Feedough-prissättning

Gratis för alltid

Feedough-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. MyMap. AI (Bäst för att skapa detaljerade och visuellt tilltalande AI-drivna SWOT-diagram)

Ett annat gratisverktyg, MyMap.AI:s SWOT-analysgenerator, är populärt för att skapa visuella SWOT-analyser.

Ange dina företagsuppgifter – dvs. viktiga styrkor, svagheter, potentiella risker och möjligheter – så genererar detta strategiska planeringsverktyg en lättförståelig 2×2-matris som belyser de fyra SWOT-elementen i ett praktiskt format. Detta hjälper till med tidig riskidentifiering.

MyMap. AI:s bästa funktioner

Skapa professionella SWOT-analyser med hjälp av AI-driven assistans.

Använd intuitiva verktyg för att enkelt redigera innehåll och förfina analyser.

Exportera och dela analysresultat som PNG-filer eller via URL.

Använd webbsökningsfunktioner för att samla in relevant data.

MyMap. AI-begränsningar

Begränsad anpassning begränsar skräddarsydda justeringar

MyMap. AI-prissättning

Gratis för alltid

MyMap. AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Canva (bäst för att designa anpassade SWOT-diagram med mallar och grafik)

via Canva

Canvas intuitiva designplattform gör det enkelt att skapa SWOT-diagram av hög kvalitet.

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att infoga grafer, diagram, klisterlappar, stockfoton och mycket mer för att utforma din egen SWOT-analys. Om du är nybörjare inom SWOT-analys erbjuder Canva dessutom skräddarsydda mallar och exempel som hjälper dig att komma igång snabbt.

Canvas bästa funktioner

Skapa SWOT-analyser med hjälp av ett brett utbud av anpassningsbara mallar.

Exportera designer i flera format, inklusive PDF, PNG och JPEG.

Använd dra-och-släpp-funktionen för enkel anpassning av designen.

Integrera med andra verktyg och plattformar för ett smidigt arbetsflöde.

Canvas begränsningar

AI-assistansen är minimal, vilket begränsar verktygets förmåga att ge detaljerade insikter.

Tillgång till viktiga avancerade funktioner är endast tillgänglig via betalda abonnemang.

Canva-priser

Gratis för alltid

Canva Pro: 12,99 $/månad

Canva Teams: 14,99 $/månad per person

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 200 recensioner)

Det finns flera anledningar till varför användare gillar Canva, men denna användare är särskilt imponerad av dess enkelhet och användarvänlighet:

Det jag uppskattar med Canva är dess enkelhet och mångsidighet. Det är så lätt att använda att även nybörjare kan använda programmet, och dess bibliotek med mallar, grafik och typsnitt är enormt för en mängd olika projekt. Oavsett om du skapar en design för en företagspresentation, ett inlägg för sociala medier eller marknadsföringsmaterial, säkerställer Canva att designen är snabb och användarvänlig, utan att du behöver ha avancerade kunskaper i grafisk design.

Det jag uppskattar med Canva är dess enkelhet och mångsidighet. Det är så lätt att använda att även nybörjare kan använda programmet, och dess bibliotek med mallar, grafik och typsnitt är enormt för en mängd olika projekt. Oavsett om du skapar en design för en affärspresentation, ett inlägg för sociala medier eller marknadsföringsmaterial, säkerställer Canva att designen är snabb och användarvänlig, utan att det krävs avancerade kunskaper i grafisk design.

5. Creately (bäst för gemensamma SWOT-brainstormingsessioner med team på distans)

via Creately

Createlys SWOT-analysgenerator är professionell och visuellt driven. Verktygets verkliga utmärkande egenskap är dock dess samarbetsfunktion.

Med Creately kan du arbeta tillsammans med ditt team för att skapa SWOT-analysdiagram och brainstorma effektiva strategier i realtid. Utöver detta låter Creately dig även genomföra andra användbara affärsanalyser, såsom SOAR-analysen, som fokuserar på styrkor, möjligheter, ambitioner och resultat, vilket erbjuder en annan approach till strategisk planering.

Createlys bästa funktioner

Skapa SWOT-analyser med en mängd anpassningsbara mallar.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med former, kopplingar och designelement.

Integrera med populära verktyg som Google Drive och Slack.

Exportera diagram i flera format, inklusive SVG, PDF och PNG.

Begränsningar för Creately

Mobilappen har begränsad funktionalitet.

Användare behöver ett betalt abonnemang för att låsa upp premiumfunktionerna för generering av SWOT-diagram.

Creately-priser

Personligt: 8 $/månad

Team: 8 $/månad per användare

Företag: 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Creately-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Createlys anpassningsbara mallar är en succé – lyssna på denna användare:

Createlys gränssnitt är intuitivt, vilket gör det enkelt att skapa diagram och visuellt innehåll även för nybörjare. Jag älskar de många mallarna som Creately erbjuder, vilket sparar mig mycket tid. En annan sak jag älskar är integrationen med olika verktyg.

Createlys gränssnitt är intuitivt, vilket gör det enkelt att skapa diagram och visuellt innehåll även för nybörjare. Jag älskar de många mallarna som Creately erbjuder, vilket sparar mig mycket tid. En annan sak jag älskar är integrationen med olika verktyg.

6. Voilà (bäst för att omvandla data till interaktiva SWOT-visualiseringar)

via Voilà

Voilà är ett gratis verktyg för SWOT-analys som snabbt omvandlar dina data till värdefulla insikter! Ange information om ditt företag, såsom styrkor, svagheter etc., så genereras en SWOT-analys inom några minuter.

Du har också möjlighet att ändra språk och tonfall i innehållet. Detta gör det idealiskt för marknadsföringsteam.

Voilà bästa funktioner

Anpassa grafiken med en rad designalternativ och teman.

Dela interaktiva bilder enkelt via länkar eller inbäddade koder.

Samarbeta med teammedlemmar genom delade projekt

Integrera med olika datakällor för smidig import.

Voilà-begränsningar

Begränsad offlinefunktionalitet hindrar användbarheten i områden med dålig uppkoppling.

Verktyget saknar ett omfattande utbud av SWOT-specifika mallar.

Voilà-prissättning

Gratis för alltid

Premium: 8 $/månad

Ultimate: 24 $/månad

Voilà-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Undrar du hur man genomför en SWOT-analys inom projektledning? Här är några tips att följa: 📝 Dela upp projektmålen för att identifiera styrkor och svagheter

📊 Använd datadrivna insikter för att upptäcka tillväxtmöjligheter

⚠️ Analysera potentiella risker och hot för att förbereda dig för utmaningar.

🤝 Samarbeta med ditt team för att förfina strategier och säkerställa samstämmighet.

via Lucidchart

Letar du efter appar som är specialiserade på att skapa detaljerade SWOT-analysdiagram? Lucidchart är svaret!

Detta onlineverktyg tar hänsyn till externa och interna faktorer för att visualisera ditt företags styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Välj bara ett färdigt SWOT-analys exempel/mall och kom igång.

Eftersom Lucidchart också är mycket samarbetsinriktat kan du dessutom bjuda in ditt team till whiteboardtavlan och utveckla strategier tillsammans.

Lucidcharts bästa funktioner

Använd datalänkning för att koppla diagram till live-datakällor.

Få tillgång till avancerade funktioner som villkorlig formatering för datadrivna visualiseringar.

Använd den intuitiva dra-och-släpp-redigeraren för att enkelt skapa diagram.

Integrera med verktyg som Google Workspace och Microsoft Office.

Lucidcharts begränsningar

Verktygets branta inlärningskurva kan fördröja snabb implementering för nya användare.

Avancerade funktioner finns bakom en betalvägg.

Lucidcharts priser

Gratis för alltid

Individuell: 9 $/månad

Team: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

När vi gick igenom online-recensionerna av Lucidchart märkte vi att många användare uppskattar det särskilt för dess mångsidighet – denna feedback vittnar om detta:

Lucidchart är mitt favoritprogram för att skapa alla typer av processdiagram – flödesscheman, produktmodeller och liknande.

Lucidchart är mitt favoritprogram för att skapa alla typer av processdiagram – flödesscheman, produktmodeller och liknande.

8. EdrawMax (Bäst för att skapa avancerade SWOT-diagram med anpassningsbara mallar)

via EdrawMax

EdrawMax utmärker sig genom sin AI-drivna förmåga att generera detaljerade SWOT-analyser utifrån grundläggande indata. Ange grundläggande detaljer om interna och externa faktorer i din affärsmiljö, så sköter AI-tekniken analysen och levererar en omfattande SWOT-matris.

Dessutom är den SWOT-analys som verktyget genererar visuellt tilltalande, med diagram, tabeller, grafer och andra bildelement, vilket gör det enkelt att tolka och presentera resultaten på ett effektivt sätt.

EdrawMax bästa funktioner

Få tillgång till ett överskådligt och användarvänligt gränssnitt som passar nybörjare.

Skapa SWOT-analyser med fördesignade mallar och symboler.

Använd flera filformat för export, inklusive Word, Excel och PowerPoint.

Integrera med verktyg som Dropbox, Google Drive och OneDrive.

Begränsningar för EdrawMax

Verktyget saknar funktioner för samarbete i realtid.

Avancerade funktioner är låsta bakom en betald prenumerationsmodell.

Priser för EdrawMax

Prenumerationsplaner: 45,99 $/år

Livstidsabonnemang: 245 $/år

Livstidsabonnemang: 312 $/år

För team: 595 $/år

För företag: Anpassade priser

För studenter: 99 $/år

För lärare: Anpassade priser

Betyg och recensioner för EdrawMax

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

EdrawMax är mycket uppskattat av användare för sin användarvänlighet och sitt omfattande mallbibliotek. Denna recension sammanfattar det på ett träffande sätt:

Enkel att använda applikation med många former och mallar att välja mellan. Mycket enkel att installera och uppdatera.

Lättanvänd applikation med många former och mallar att välja mellan. Mycket enkel att installera och uppdatera.

9. IvyPanda (bäst för att skapa akademiska SWOT-analyser)

via IvyPanda

Nästa på listan är IvyPanda. Plattformen är främst en resurs för studenter, men erbjuder också ett gratis verktyg för projektanalys för SWOT.

Detta verktyg möjliggör en objektiv analys och utvärdering av ditt företag, som täcker alla interna och externa faktorer. Det är användarvänligt, intuitivt och anpassningsbart, vilket gör att du kan justera layouter, färger och mycket mer. Du kan också exportera din analys i olika format, inklusive DOCX, PDF och PNG.

IvyPandas bästa funktioner

Skapa SWOT-analyser med hjälp av AI-drivna verktyg

Använd guidade frågor för att säkerställa en strukturerad och grundlig analys.

Få tillgång till relevanta exempel som guidar användarna genom analysprocessen.

Få ytterligare akademiska verktyg som generatorer för uppsatser och fallstudier.

IvyPanda-begränsningar

Användare kan inte anpassa SWOT-analyser på grund av begränsade anpassningsalternativ.

Det erbjuder inte integration med externa verktyg, vilket begränsar dess funktionalitet för vissa företag.

IvyPanda-priser

Gratis för alltid

IvyPanda-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Upmetrics (Bäst för att skapa SWOT-diagram för nystartade företag och småföretag)

via Upmetrics

Upmetrics är ett populärt verktyg för att generera SWOT-analyser, särskilt om du vill identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot samtidigt som du formulerar genomförbara strategier.

Den enkla men omfattande strukturen passar småföretag och nystartade företag som söker en djupgående konkurrentanalys.

Upmetrics bästa funktioner

Samarbeta i realtid med teammedlemmarna om affärsstrategin.

Exportera SWOT-diagram i olika format

Använd ytterligare verktyg som finansiell prognostisering och målsättning.

Integrera SWOT-analys i affärsplaner på ett smidigt sätt

Upmetrics begränsningar

Användare behöver ett betalt abonnemang för att få tillgång till alla funktioner.

Begränsad offlinefunktionalitet gör det svårt att använda när du är på resande fot.

Upmetrics prissättning

Startpaket: 9 $/månad

Premium: 19 $/månad

Professionell: 49 $/månad

Upmetrics betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Upmetrics är särskilt populärt bland användare för sin smidiga navigering – denna recension är full av lovord:

Enkelt och snabbt att navigera, och slutresultatet är välformaterat för att delas med andra.

Enkelt och snabbt att navigera, och slutresultatet är välformaterat för att delas med andra.

⭐ Särskilt omnämnande: verktyg för SWOT-analys: DesignCap : Ett enkelt verktyg för att skapa anpassningsbara SWOT-analysdiagram med fokus på enkelhet och flexibilitet.

Visme : Detta verktyg är populärt för att skapa eleganta, visuellt polerade SWOT-analyser med en mängd olika designalternativ som lyfter din presentation.

Venngage: Denna plattform kan omvandla SWOT-analyser till övertygande infografik, perfekt för visuellt tilltalande presentationer.

🧠 Kom ihåg: När du använder AI-verktyg för konkurrentanalys måste du se till att de data du matar in är korrekta och uppdaterade för att få tillförlitliga och användbara insikter. Dessutom är det viktigt att regelbundet granska och förfina din analys, eftersom marknadsförhållanden och konkurrenters strategier kan förändras.

Maximera effekten av varje SWOT-analys och fatta smartare beslut med ClickUp!

En väl genomförd SWOT-analys ger ovärderliga insikter om ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Med denna information kan du fatta proaktiva beslut och utforma strategier för att hantera utmaningar, från interna ineffektiviteter till marknadsförändringar.

ClickUp gör SWOT-analysen snabb och enkel. Oavsett om du utvärderar interna styrkor eller identifierar externa hot, hjälper dess AI-drivna verktyg och anpassningsbara mallar dig att arbeta smartare och fatta bättre beslut.

Oavsett om du skapar en SWOT-analys online, förbereder SWOT-analyspresentationer eller brainstormar med ditt team, ger ClickUps allt-i-ett-plattform dig allt du behöver för att gå från strategi till genomförande.

Så varför vänta? Registrera dig på ClickUp och utforska potentialen för smartare strategier och snabbare tillväxt redan idag! 📈