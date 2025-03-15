Dubsado vs. HoneyBook: Vilket CRM-system passar bäst för ditt företag?

Småföretagare känner till problemet: kundmejl som översvämmar din inkorg, obetalda fakturor som staplas upp och kontrakt som ligger utspridda över skrivbordet. På fredagen drunknar du i administrativt arbete istället för att göra det du älskar.

Dubsado och HoneyBook CRM-system vänder på detta. De fångar upp leads, automatiserar uppföljningar och samlar in betalningar medan du sover. Tänk dig att avsluta din arbetsdag med en tom att göra-lista och mentalt utrymme att faktiskt utveckla din verksamhet.

Men här är den verkliga frågan: Kan dessa CRM-system leverera vad du förväntar dig? Om du funderar på hur du ska välja ett CRM-system som passar ditt företags behov har vi den ultimata jämförelsen mellan Dubsado och HoneyBook här.

Vad är Dubsado?

Dubsado är ett CRM-system utformat för småföretagare, frilansare och tjänstebaserade yrkesverksamma. Det hjälper till att hantera kundregistrering, kontrakt, fakturering och arbetsflöden – allt på ett och samma ställe.

Dubsados anpassade kontaktformulär och inbyggda schemaläggare gör det möjligt för företag att hantera kundinteraktioner utan ansträngning och ger dig mer tid att fokusera på företagets tillväxt.

Dubsado-funktioner

Dubsado förenklar affärsverksamheten genom att kombinera kundhantering, automatisering och finansiella verktyg. Låt oss utforska dess funktioner.

🌟 Funktion nr 1: Anpassningsbara formulär och mallar för varje kundinteraktion

Dubsados anpassningsbara mallar och formulär förenklar kundadministrationen i varje steg av kundresan. Du kan enkelt anpassa och återanvända formulär för att samla in leads, kundförslag, affärsavtal och frågeformulär för enhetlig kundkommunikation och snabb insamling av leads.

Kunderna kan granska, underteckna och betala i ett enda smidigt steg, vilket minskar behovet av fram- och återkommande kommunikation för frilansföretag.

💡 Proffstips: Din kundintagsprocess sätter tonen för din framtida relation. Så här gör ClickUp Forms! 👇🏼

🌟 Funktion nr 2: Automatiserad fakturering och spårning av onlinebetalningar

Småföretag har ofta svårt att hålla reda på kundfakturor och betalningsstatus. Dubsado underlättar med anpassad fakturering, automatiska betalningspåminnelser och återkommande fakturering.

Du kan skapa kommersiella fakturor, ansluta en betalningsprocessor och skicka dem direkt till kunderna – utan att behöva göra några manuella uppföljningar.

🌟 Funktion nr 3: Automatisering av repetitiva uppgifter och kunduppföljningar

Dubsados automatisering av arbetsflöden sköter kundkommunikation, schemaläggning och fakturering utan att förlora den personliga touchen.

Det gör det möjligt för dig att ställa in automatiska e-postmeddelanden, betalningspåminnelser och uppgiftsutlösare för att hålla projekten igång. Smarta fält fyller automatiskt i kunduppgifter för att minska det manuella arbetet. Samtidigt håller anpassade arbetsflöden uppföljningar, kontrakt och viktiga uppgifter på rätt spår.

En strukturerad CRM-process som denna hjälper företag att skapa effektivare arbetsflöden för kundhantering.

🌟 Funktion nr 4: Integrerad schemaläggning för smidig kundbokning

Dubsado erbjuder också en inbyggd schemaläggare för att automatisera bokningar. Anslut bara din kalender, ställ in tillgänglighet och låt kunderna boka sessioner direkt från din webbplats.

Systemet kontrollerar om det finns konflikter innan det erbjuder lediga tider och bifogar intagsformulär till bokningarna för att samla in kunduppgifter i förväg. Detta säkerställer smidigare och effektivare möten.

Dubsados priser

Gratis

Startpaket: 20 dollar per månad

Premier-abonnemang: 40 dollar per månad

🧠 Visste du att? Enligt amerikanska Bureau of Labor Statistics går 23 % av småföretagen i konkurs inom det första året, och nästan hälften klarar sig inte längre än fem år – ofta på grund av bristfälliga system för ekonomi- och kundhantering.

Vad är HoneyBook?

HoneyBook är en CRM-lösning för hantering av offerter, kontrakt, fakturering och kundkommunikation.

HoneyBook är ett molnbaserat CRM-program som låter dig hantera kundkontakter var du än befinner dig. På så sätt får du smidig samverkan utan att vara bunden till en enda enhet.

HoneyBook-funktioner

HoneyBook kombinerar verktyg för kundhantering och fakturering för att hjälpa småföretag att effektivisera sin verksamhet och förbättra kundinteraktionerna. Du kan använda det för att fånga upp leads, skicka affärsförslag, hantera kundprojekt, skapa kundfakturor och enkelt ta emot betalningar.

Låt oss utforska dess funktioner i detalj.

🌟 Funktion nr 1: AI-driven assistent för smartare företagsledning

Spridda leaddata över flera plattformar och avsaknaden av ett centraliserat informationslager kan göra det svårt för företag att identifiera högkvalitativa leads. Det är där HoneyBooks AI-assistent kommer in.

Det hittar högvärdiga leads, samlar in kontaktuppgifter, sociala länkar och annan relevant information samt förutsäger konverteringsmöjligheter.

Dessutom hjälper AI-verktyget dig att förbereda dig för upptäcktsamtal genom att sammanfatta kundinformation och diskussioner. Du kan också använda AI-kompositören för att skapa personliga e-postmeddelanden.

🌟 Funktion nr 2: Flexibel schemaläggning med tillgänglighet i realtid

Att boka möten ska inte kännas som ett gissningsspel. Med HoneyBooks schemaläggningsverktyg kan du ange din tillgänglighet, dela bokningslänkar och synkronisera med Google Kalender i realtid.

Du kan anpassa mötes typer, längd och buffertider för att undvika konflikter, medan automatiska påminnelser och ombokningsalternativ hjälper till att minska antalet uteblivna möten. Detta gör bokningen enkel för både dig och dina kunder.

🌟 Funktion nr 3: Anpassningsbara onlinekontrakt med e-signaturer

Med HoneyBook kan du skapa, anpassa och skicka kontrakt för e-signaturer med bara några få klick. Kunderna kan granska och underteckna från valfri enhet, medan en interaktiv guide ser till att de fullföljer varje steg.

Med anpassning av varumärket, spårning av signaturer och tillgång till mallar som godkänts av jurister kan du effektivisera avtal samtidigt som de förblir professionella och juridiskt korrekta.

🌟 Funktion nr 4: Automatisera kundkommunikation och uppgiftshantering

Att hålla jämna steg med kundkommunikationen ska inte ta all din tid. Med HoneyBooks automatiseringsverktyg kan du skapa anpassade arbetsflöden som automatiskt skickar e-post, filer och uppföljningar. Du kan ställa in triggers baserade på kundåtgärder eller viktiga datum för att schemalägga svar, dela bokningslänkar eller skicka marknadsföringsmaterial omedelbart.

🌟 Funktion nr 5: Förenklad onlinefakturering för snabbare betalningar

Fakturor ska påskynda ditt kassaflöde, inte bromsa det. Med mobilappen HoneyBook kan du skicka professionella fakturor med bara några få klick. Den gör det också möjligt för dig att acceptera kreditkort, banköverföringar eller autogirobetalningar från vilken enhet som helst.

Inget mer jagande efter betalningar! Direktinsättningar hjälper dig att få betalt snabbare genom att minska väntetiden från dagar till minuter. Förutom fakturor har du också möjlighet att skicka kundförslag direkt via HoneyBook.

Du kanske också vill utforska HoneyBook-alternativ som erbjuder olika funktioner och flexibilitet baserat på din affärsmodell.

HoneyBooks priser

Gratis provperiod: 7 dagar

Startpaket: 36 dollar per månad

Essentials: 59 $ per månad

Premium: 129 $ per månad

🧠 Visste du att? HoneyBook erbjuder en kostnadsfri conciergetjänst som hjälper dig att ladda upp dina befintliga offerter och kontraktsmallar, så att du smidigt kan få igång din verksamhet.

Dubsado vs. HoneyBook: Jämförelse av funktioner

Både HoneyBook och Dubsado är starka exempel på CRM-system i verkligheten, men de tillgodoser olika behov.

Dubsado utmärker sig inom anpassning och automatisering, vilket är idealiskt för företag som behöver skräddarsydda arbetsflöden. HoneyBook fokuserar på enkelhet och effektivisering av fakturering, schemaläggning och betalningar för en mer intuitiv kundupplevelse genom hela processen.

Här är en översiktlig tabell som sammanfattar de viktigaste funktionerna i Dubsado och HoneyBook:

Funktion Dubsado HoneyBook Bonus: ClickUp ✨ Kundhantering Anpassade arbetsflöden, leadspårning och kundportaler för att förbättra kundupplevelsen Centraliserad kundpanel, automatiserade uppföljningar Centraliserad arbetsyta med anpassade vyer för att övervaka försäljningspipeline, kundlivstidsvärde och genomsnittliga affärsstorlekar. Konsoliderad kundkontakt med e-postintegration. Fakturering och betalningar Anpassade fakturor, betalningsplaner och automatiska påminnelser för betalningshantering Onlinefakturering med betalningsalternativ som kreditkort, banköverföring och autogiro. Fakturamallar med automatiska fält för att extrahera kunddata Automatisering Anpassade arbetsflöden för e-post, formulär och uppgiftstriggers AI-driven automatiserad uppföljning, e-postmallar och mötesreferat AI-driven automatiseringsbyggare för triggerbaserad automatisering av arbetsflöden Användargränssnitt Funktionsrikt men har en inlärningskurva Intuitivt och nybörjarvänligt gränssnitt Anpassade arbetsflöden som kan justeras för att uppfylla dina affärsmål Gratisversion Gratis provperiod (utan tidsbegränsning) Gratis provperiod (7 dagar) Gratis plan med generösa funktioner och mallar Bäst för Frilansare och företag som behöver omfattande anpassning och automatisering Småföretag som letar efter ett lättanvänt, allt-i-ett-CRM-system Frilansare och företag som letar efter en allt-i-ett-lösning för kundhantering, automatisering av uppgifter och avancerad analys.

Nu är det dags att analysera HoneyBook och Dubsado, funktion för funktion. Låt oss se hur de står sig mot varandra.

🌟 Funktion nr 1: Kundregistrering och hantering

Dubsado: Strukturerad onboarding med anpassade arbetsflöden

Dubsado erbjuder en mycket anpassningsbar kundonboarding-upplevelse, vilket gör det idealiskt för företag som kräver detaljerade intagsprocesser. Du kan ställa in anpassade arbetsflöden för att automatisera onboarding-steg, såsom att skicka välkomstmejl, kontrakt, fakturor och frågeformulär så snart en ny kund läggs till.

För företag och andra tjänsteleverantörer som behöver fullständig kontroll över sin kundresa kan Dubsados strukturerade automatisering av arbetsflöden vara en stor fördel.

HoneyBook: Enklare, mer vägledd onboarding

HoneyBook har en mer strömlinjeformad approach till kundonboarding, med fokus på användarvänlighet. Det erbjuder färdiga kundmallar för offerter, kontrakt och fakturor, vilket hjälper företag att komma igång snabbt.

Plattformens pipeline-vy hjälper dig att snabbt se varje kunds onboarding-status. Istället för att hantera stegen manuellt automatiserar HoneyBook viktiga kontaktpunkter som uppföljningsmejl, påminnelser och betalningsförfrågningar.

För företag och tjänsteleverantörer som föredrar en hands-off-metod med vägledning gör HoneyBooks enkelhet kundhanteringen smidig.

🏆 Vinnare: Dubsado vinner om du vill ha full kontroll och anpassningsmöjligheter över din onboardingprocess. Om du däremot föredrar ett färdigt, intuitivt system vinner HoneyBook med sin guidade onboarding.

🌟 Funktion nr 2: Automatisering av arbetsflöden och uppgiftshantering

Dubsado: Avancerad anpassning för automatiserade arbetsflöden

Dubsado-kontot är utformat för företag som behöver djupgående automatiseringskontroll. Du kan skapa anpassade arbetsflöden som utlöser e-postmeddelanden, kontrakt, fakturor och påminnelser baserat på specifika åtgärder, till exempel en ny kundförfrågan eller en genomförd betalning.

En utmärkande funktion är villkorlig logik, som anpassar arbetsflödet utifrån kundens åtgärder. Om en kund till exempel undertecknar ett avtal kan nästa steg vara att automatiskt skicka en faktura. Om de inte gör det kan Dubsado istället skicka ett uppföljningsmejl.

Dubsado integrerar även automatisering med uppgiftshantering, vilket gör det möjligt för användare att tilldela interna uppgifter, sätta deadlines och få påminnelser inom projekt.

HoneyBook: Förenklad, hands-off-automatisering

HoneyBook har en mer intuitiv approach till automatisering. Istället för komplexa arbetsflöden erbjuder det fördefinierade sekvenser som automatiserar kundkommunikation, uppföljningar och betalningspåminnelser.

Dess smarta aviseringar håller dig uppdaterad om kundaktiviteter utan att du behöver spåra uppgifter manuellt. HoneyBook erbjuder inte villkorlig logik som Dubsado, men det är ett mer strukturerat och nybörjarvänligt system som automatiserar dagliga kundinteraktioner utan att överväldiga användarna.

🏆 Vinnare: Välj HoneyBook för ett enkelt, automatiserat system för att automatisera kundinteraktioner. Om du behöver avancerade, anpassningsbara arbetsflöden med villkorslogik, välj Dubsado.

🌟 Funktion nr 3: Rapportering och affärsinsikter

Dubsado: Detaljerad rapportering för affärsanalys

Dubsados kundportal erbjuder detaljerade rapporteringsverktyg som gör det möjligt för företag att spåra intäkter, utestående fakturor och leadkällor. Du kan generera finansiella rapporter för att analysera intäktstrender och identifiera vilka tjänster eller kunder som genererar mest intäkter.

En annan användbar funktion är anpassade taggar och filter, som hjälper företag att segmentera kunder utifrån kriterier som leadkällor, projekttyper eller betalningshistorik.

Dubsados rapportering är omfattande, men kräver manuell konfiguration för djupare insikter. Användare som vill ha automatiserade analyspaneler kan tycka att plattformen är något mindre intuitiv.

HoneyBook: Enkla, färdiga rapporter

HoneyBook gör rapporteringen enkel och tillgänglig. Plattformen erbjuder fördefinierade finansiella rapporter som visar total intäkt, utestående betalningar och månatliga intäkter i ett lättläst format.

Dess spårning av kundaktivitet visar interaktioner, väntande kontrakt och kommande betalningar, vilket gör det användbart för företag som vill ha en snabb översikt över sin verksamhet utan djupgående anpassning.

HoneyBooks rapportering saknar Dubsados djup och flexibilitet, men erbjuder en mer användarvänlig plug-and-play-upplevelse som kräver lite manuell konfiguration.

🏆 Vinnare: Dubsado för djupgående analyser. Om du föredrar färdiga, lättlästa finansiella sammanfattningar är HoneyBook det mer användarvänliga alternativet.

Dubsado vs. HoneyBook på Reddit

Verkliga användarupplevelser kan ge värdefulla insikter utöver funktionslistor. För att förstå hur Dubsado och HoneyBook fungerar i den dagliga verksamheten har vi undersökt diskussioner på Reddit där användare delar med sig av sina egna erfarenheter. Här är vad de hade att säga.

En Reddit-användare berömde Dubsado för dess höga grad av anpassningsbarhet och flexibilitet, särskilt för företag som behöver detaljerade arbetsflöden:

Vi älskar Dubsado, men det beror verkligen på din personlighet och hur detaljerad du vill vara. Vi ville ha många detaljer och möjligheten att anpassa allt, och Dubsado har verkligen gett oss det. Dubsado tillåter flera varumärken, har en inbyggd schemaläggare och kundportal samt en otroligt bra drag-and-drop-formulärbyggare som vi älskade att konfigurera.

Vi älskar Dubsado, men det beror verkligen på din personlighet och hur detaljerad du vill vara. Vi ville ha många detaljer och möjligheten att anpassa allt, och Dubsado har verkligen gett oss det. Dubsado tillåter flera varumärken, har en inbyggd schemaläggare och kundportal samt en otroligt bra drag-and-drop-formulärbyggare som vi älskade att konfigurera.

På samma sätt lyfte en småföretagare som använt HoneyBook i några månader fram dess anpassningsbara avtal och övergripande användarvänlighet:

Jag har använt HoneyBook i några månader och det är ganska bra. Det finns några förbättringar jag skulle rekommendera, men överlag har jag inga egentliga klagomål. Kontraktsfunktionerna är ganska bra och de är anpassningsbara. Det kan ta lite tid att anpassa dem efter dina önskemål, men du kan spara en mall för att påskynda processen nästa gång.

Jag har använt HoneyBook i några månader och det är ganska bra. Det finns några förbättringar jag skulle rekommendera, men överlag har jag inga egentliga klagomål. Kontraktsfunktionerna är ganska bra och de är anpassningsbara. Det kan ta lite tid att anpassa dem efter dina önskemål, men du kan spara en mall för att påskynda processen nästa gång.

🏆 Slutgiltigt omdöme? Dubsado erbjuder anpassningsmöjligheter, medan HoneyBook fokuserar på enkelhet för snabb installation. Valet beror på om du värdesätter flexibilitet eller användarvänlighet.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Dubsado och HoneyBook

Men tänk om du kunde använda en programvara som kombinerar kundhantering, projektuppföljning och automatisering?

ClickUp eliminerar detta ”antingen-eller”-dilemma. Det är en app för allt som har med arbete att göra, som erbjuder både anpassningsbarhet och användarvänlighet.

ClickUp går utöver hantering av CRM-uppgifter och integrerar projektledningsfunktioner, automatisering och teamsamarbete i ett enda konto.

Låt oss se hur ClickUp sticker ut jämfört med Dubsado och HoneyBook och varför många företag väljer det som sin allt-i-ett-app för arbetet!

ClickUps fördel nr 1: Smartare onboarding med ClickUp Forms

Samla in och organisera data från användare, kunder eller teammedlemmar med ClickUp Forms

ClickUp Forms gör det enkelt att samla in svar från kunder och omedelbart vidarebefordra uppgifter till rätt arbetsflöde. Oavsett om det gäller försäljningsförfrågningar, IT-förfrågningar, kreativa godkännanden eller kundfeedback, omvandlar ClickUp formulärinlämningar till spårbara uppgifter för omedelbar åtgärd.

Med ClickUps nya intuitiva formulärskapande, informationsblock, frågebeskrivningar, centraliserade formulärhub och förbättrade anpassningsalternativ har det aldrig varit enklare att samla in och använda information. Gör mer än att bara samla in data – använd den med ClickUp Forms AI-drivna analys samtidigt som du ger tydliga instruktioner och visuella element till dina respondenter.

Använd informationsblock i ClickUp Forms för att ge mer sammanhang

Anpassa alla formulär för alla arbetsflöden

Försäljningsledningsdirigering: Uppdatera formulärfält dynamiskt baserat på svar och tilldela omedelbart leads till rätt kundansvarig.

Produktfeedback: Samla in kreativa krav, förslag på funktioner eller kundinsikter och omvandla dem till spårbara uppgifter för omedelbar åtgärd.

Enkäter: Gör det möjligt för anställda, kunder och potentiella kunder att dela relevant feedback, och organisera och analysera sedan svarsdata automatiskt.

Öka effektiviteten med ClickUp Forms

Villkorlig logik: Formulär anpassas dynamiskt utifrån användarnas svar för att samla in relevant information snabbare.

Automatiseringsklar: Svaren utlöser automatiskt arbetsflöden, vilket håller teamen samordnade och eliminerar manuella uppföljningar.

Sömlöst samarbete: Inskickade formulär kopplas direkt till ClickUp-uppgifter, vilket säkerställer smidig hantering från mottagande till slutförande.

Med ClickUp Forms kan företag enkelt flytta leadformulär från förfrågan till lösning, vilket gör verksamheten smidig och effektiv.

ClickUps fördel nr 2: Hantera kundrelationer med ClickUp CRM

ClickUp CRM hjälper dig att skapa en centraliserad kunddatabas för att effektivisera arbetsflöden

Att hantera kundrelationer kräver mer än att bara spåra affärer. Du måste effektivisera arbetsflöden, förbättra samarbetet och hålla kunddata organiserade. Till skillnad från traditionella CRM-system gör ClickUp CRM det möjligt för företag att visualisera projektpipeline, spåra kundinteraktioner och hantera konton – allt på ett och samma ställe.

Med den flexibla, anpassningsbara CRM-programvaran kan du skräddarsy arbetsflöden, instrumentpaneler och automatiseringar så att de passar dina unika processer – vilket garanterar effektivitet utan rigida begränsningar.

CRM utvecklat för tillväxt

Pipelinehantering: Använd anpassade statusar för att spåra affärer från lead till avslut, så att ingenting faller mellan stolarna.

Avancerad rapportering: Beräkna affärsstorlek, intäktsprognoser och kundens livstidsvärde med inbyggda numeriska fält och dashboard-widgets med Beräkna affärsstorlek, intäktsprognoser och kundens livstidsvärde med inbyggda numeriska fält och dashboard-widgets med ClickUp Dashboards.

Uppgiftsberoenden: Ställ in automatiserade arbetsflöden med beroenden så att sälj- och kundtjänstteamet vet exakt vad de ska prioritera härnäst.

Anpassade fält och filter: Organisera kontakter, kunder och affärer med hjälp av anpassade taggar och filtrera snabbt data för att hitta viktiga konton.

Dokumenthantering: Skapa kundwikis, offerter, SOP:er och kontrakt med Skapa kundwikis, offerter, SOP:er och kontrakt med ClickUp Docs och samarbeta i realtid.

Platsbaserad spårning: Lägg till ett geografiskt datafält för att visualisera var dina kunder befinner sig och spåra regionala resultat.

Med ClickUp CRM kan företag slippa rigida, universella plattformar och bygga ett skalbart system som växer i takt med deras behov.

ClickUp är det bästa verktyget för projektledning och CRM som jag har stött på. Tack vare dess mångsidighet kan du verkligen hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

ClickUp är det bästa verktyget för projektledning och CRM som jag har stött på. Tack vare dess mångsidighet kan du verkligen hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

ClickUps fördel nr 3: Automatisera kundinteraktioner med ClickUp Automations

Automatisera uppgifter genom att ställa in triggerbaserade arbetsflöden med ClickUp Automations

Repetitiva uppgifter saktar ner teamen – men tänk om du kunde automatisera dem på några sekunder? Med ClickUp Automations kan företag eliminera manuellt arbete, effektivisera processer och spara tid för uppgifter med stor påverkan.

Oavsett om du hanterar projekt, marknadsföringskampanjer, finansiella arbetsflöden eller kundöverlämningar, ser ClickUp till att allt fungerar smidigt och effektivt med lättanvända ”When-Then”-automatiseringsregler.

Smartare automatisering, mindre ansträngning

AI-driven automatiseringsbyggare: ClickUp Brain , ClickUps inbyggda AI-assistent, låter dig skapa automatiseringar med hjälp av vanlig engelska – beskriv dem helt enkelt med naturligt språk, ingen komplex installation krävs.

Över 100 färdiga mallar: Använd färdiga automatiseringsmallar för att tilldela uppgifter, uppdatera status, lägga upp kommentarer och mycket mer.

Dynamiska uppdragstagare: Justera automatiskt uppgiftsägare baserat på rollförändringar, så att arbetsflödena alltid är uppdaterade.

E-postautomatisering: Skicka omedelbara svar, kunduppdateringar och projektmeddelanden utan att lyfta ett finger.

Projektgenvägar: Påskynda arbetsflöden genom att automatiskt tilldela teammedlemmar och observatörer till nya uppgifter i olika projekt.

Använd ClickUp Brain för att ställa in triggers och automatisera rutinuppgifter

📮ClickUp Insight: 18 % av respondenterna i vår undersökning vill använda AI för att organisera sina liv med hjälp av kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

ClickUps fördel nr 4: Skicka fakturor med en färdig mall

Att hantera kunder och automatisera arbetsflöden är bara en del av ekvationen – att få betalt i tid är lika viktigt. Dubsado och HoneyBook erbjuder faktureringsfunktioner, men ClickUp går ett steg längre genom att integrera fakturering i projektets arbetsflöden.

ClickUp Invoices Template förenklar faktureringen. Dess automatiska ifyllningsfält hämtar kund- och projektinformation från CRM-databasen, så att du inte behöver spendera timmar på att manuellt lägga till varje detalj.

Få gratis mall Skicka professionella fakturor på några minuter med ClickUp-fakturamallen

Med den här mallen kan du:

Planera och hantera när fakturor ska skickas ut och när betalningar kan förväntas med kalendervyn .

Hantera alla betalningar du har mottagit med Paid Income View .

Spåra fakturor för enskilda kunder med Faktura per kundvy.

Det har verkligen förenklat vår produktivitet, och en stor del av det beror på alla olika integrationer och ClickApps som ClickUp erbjuder. Automatiseringarna som kan göra våra liv enklare och låta oss fokusera på de faktiska projekten är verkligen fördelaktiga för oss och hela företaget.

Det har verkligen förenklat vår produktivitet, och en stor del av det beror på alla olika integrationer och ClickApps som ClickUp erbjuder. Automatiseringarna som kan göra våra liv enklare och låta oss fokusera på de faktiska projekten är verkligen fördelaktiga för oss och hela företaget.

Hantera kunder och projekt smidigt med ClickUp

Både Dubsado och HoneyBook är starka konkurrenter inom kundhantering, men de är begränsade till CRM-funktioner, vilket lämnar luckor inom automatisering av arbetsflöden, samarbete och projektledning.

ClickUp går utöver kundrelationshantering. Det är en allt-i-ett-plattform som hjälper dig att hantera kundrelationer och integrerar uppgifter, automatisering, rapportering, fakturering och teamsamarbete – allt i en centraliserad databas.

Med funktioner som ClickUp CRM, automatiseringar, formulärvy och inbyggd fakturering säkerställer ClickUp att varje kundinteraktion smidigt kopplas till ditt arbete. Om du vill ha en lösning som förenklar kundhanteringen och samtidigt ökar produktiviteten är ClickUp det självklara valet.

