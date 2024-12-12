Dubsado-mallar: Viktiga formulär och offerter för framgång

När Lisa startade sitt frilansföretag inom design drunknade hon i e-postmeddelanden, klumpiga kalkylblad och missade deadlines.

En dag frågade en kund nonchalant: "Har du någon offertmall jag kan titta på?" Lisa blev ställd – hon hade inget färdigt.

Det var då hon upptäckte Dubsado, ett verktyg för att skapa fantastiska, professionella, visuellt tilltalande och mycket funktionella formulär och projektförslag.

Med hjälp av Dubsado förvandlade Lisa sitt kaotiska arbetsflöde till ett polerat, professionellt system som inte bara imponerade på kunderna utan också sparade henne otaliga timmar.

I det här blogginlägget utforskar vi några riktigt funktionella och snygga Dubsado-formulär och mallar. Dessutom går vi igenom fördelarna med dem och ger tips för att skapa effektiva formulär och offerter.

Vad kännetecknar en bra Dubsado-mall?

En bra Dubsado-mall ska vara en perfekt blandning av funktionalitet och estetik.

Här är vad du ska leta efter:

Automatiserade arbetsflöden: Anslut till automatiserade arbetsflöden för att underlätta kundintroduktionen och projektledningsprocesserna.

Tidsbesparande funktioner: Använd inbyggda funktioner som e-signaturer, betalningshantering och kundportaler för att minska det manuella arbetet.

Anpassningsbara villkor: Skräddarsy villkoren efter dina specifika tjänster och erbjudanden.

Anpassning efter varumärket: Anpassa mallen med ditt varumärkes typsnitt, färger och logotyp.

Lättförståeliga termer: Undvik juridisk jargong och använd ett enkelt språk som är lätt för kunderna att förstå.

Välstrukturerat innehåll: Organisera informationen logiskt och dela upp den i lättsmälta avsnitt.

Dubsado-mallar för arbetsflöden

Här är några Dubsado-mallar som enkelt kan anpassas efter dina specifika behov:

1. Dubsado-offertmall av Ema Katiraee

via Ema Katiraee

Vill du imponera på potentiella kunder med en snygg och professionell offert? Med ett enda klick kan du lägga till Dubsado-offertmallen av Ema Katiraee till ditt Dubsado-konto och enkelt anpassa den så att den matchar ditt unika varumärke.

Redigera bara mallen så att den speglar dina tjänster, priser och varumärke. Mallen är byggd på Dubsados formulärskapare, vilket garanterar framtida kompatibilitet och problemfria uppdateringar.

Mobilvänlig design som gör det möjligt för dina kunder att granska och underteckna offerter på vilken enhet som helst.

När du har laddat ner mallen guidar en steg-för-steg-videohandledning dig genom anpassningsprocessen, så att du kan skapa en offert som perfekt representerar ditt företag.

✨Perfekt för: Marknadsföringschefer som vill skapa kodfria formulär i Dubsado.

💡Proffstips: Se till att din mall är mobilvänlig så att kunderna kan granska och underteckna offerter på vilken enhet som helst.

2. Dubsado Form Template Bundle av The Passions Collective

via The Passions Collective

Dubsado Form Template Bundle från The Passions Collective är en samling som skapats för att förvandla din kundupplevelse.

Detta paket innehåller fem helt anpassningsbara och duplicerbara mallar: två formulär för att samla in leads, ett kontrakt, en enkät och ett dynamiskt projektförslag. Alla mallar har lättförståeliga instruktioner för hur du lägger till ditt varumärkes typsnitt och unika stil.

Med omedelbar åtkomst får du tillgång till mallar, videodemonstrationer som guidar dig genom varje steg i installations- och anpassningsprocessen samt dedikerad support som svarar på alla dina frågor.

Offertmallarna har sektioner som kan kombineras fritt, till exempel ”Om mig/oss”, ”Paket och tillägg”, ”Betalningsinformation”, ”Kundutlåtanden”, ”Vanliga frågor” och ”Galleri/portfölj”, så att du kan anpassa varje formulär efter ditt varumärke.

✨Perfekt för: Start-up-grundare som letar efter ett prisvärt paket med kodfria Dubsado-mallar för kundregistrering.

3. Juniper Dubsado-mallsamling av Forms and Flows

via Forms and Flows

Juniper Dubsado Template Collection från Forms and Flows är utformad för att underlätta din kundupplevelse. Den gör det enkelt att hålla ditt varumärke i fokus samtidigt som du omvandlar leads till betalande kunder.

De har skapats med anpassade kodsnuttar som integreras sömlöst med Dubsado-redigeraren! Med bara några klick får du tillgång till fem specialdesignade mallar, inklusive offerter, frågeformulär, formulär för att samla in leads och kontrakt, så att alla dina formulär håller sig inom varumärkets ramar.

Det innehåller också omfattande videohandledningar och skriftliga handledningar, som ger dig alla verktyg du behöver för att konfigurera och anpassa varje mall med självförtroende.

Du får också åtta Canva-mallar för banners till kundportalen i versioner för datorer och mobiler, som hjälper dig att skapa en inbjudande upplevelse med ditt varumärke från början till slut.

✨Perfekt för: Entreprenörer som driver tjänstebaserade företag.

💡Proffstips: Följ videon och de skriftliga handledningarna noggrant för att lära dig hur du konfigurerar och anpassar varje mall.

4. Ny Dubsado-mall från Search and Grow

via Sök och växa

Neue Dubsado Template by Search and Grow är en komplett mallsvit med allt du behöver för att skapa fantastiska offerter, kontrakt, frågeformulär och formulär för att fånga upp leads utan att behöva skriva en enda rad kod.

Med 17 anpassade kodgeneratorer, liveförhandsvisningar och 23 unika designstilar kan du helt anpassa dina Dubsado-formulär och förbättra ditt varumärkes utseende och känsla med bara några få klick.

Du hittar avancerade verktyg som en generator för att fånga upp leads och fast navigeringsfält, vilket ger kunderna omedelbar tillgång till kontrakt och fakturor.

Dessutom växer denna mallsvit med ditt företag tack vare livstidsuppdateringar, responsiv support och möjligheten att begära nya funktioner.

✨Perfekt för: Kreativa grundare som vill förbättra kundupplevelsen från början till slut.

5. Lola Dubsado-offertmall från Etsy

via Etsy

Med Lola Dubsado Proposal Template från Etsy behöver du varken Canva eller komplicerade uppladdningar. Denna mobilvänliga offertmall installeras direkt i ditt Dubsado-konto med ett enda klick, vilket ger dig en smidig start på att skapa snygga offerter som matchar ditt varumärke utan krångel med designen.

Det finns olika anpassningsbara avsnitt för att skapa ett engagerande och snyggt förslag. Du hittar allt du behöver, inklusive en välkomstsektion, utvalda logotyper, rullande textbanner, om-sektion, tidslinje och processer, testimonial-slider, paket och tillägg, vanliga frågor, nästa steg och till och med länkar till sociala medier i sidfoten.

När du laddar ner mallarna för projektförslag får du också en minikurs med steg-för-steg-guider som hjälper dig att anpassa varje del av förslaget, samt en arbetsbok för varumärkes- och innehållsplanering som stöd för din strategiska planering.

✨Perfekt för: Småföretagare som hanterar centrala marknadsföringsaktiviteter.

Begränsningar vid användning av Dubsado för projektförslagsformulär

Dubsado-mallarna är populära för att skapa förenklade projektförslag och kundformulär, men de har begränsningar som kanske inte passar alla företags behov. Här är några områden där Dubsado-mallarna kan vara otillräckliga:

🚫 Begränsad designflexibilitet

Dubsados formulärmallar erbjuder vissa anpassningsalternativ, men designflexibiliteten är begränsad. Om du vill ha skräddarsydda varumärkeselement eller avancerade layouter kan Dubsados inbyggda redigerare kännas begränsande.

👉🏽 Kodningskunskaper kan behövas för avancerad anpassning.

För användare som vill implementera unika stilar eller funktioner, såsom anpassade kodsnuttar, krävs grundläggande kunskaper i HTML/CSS-kod, vilket gör anpassningen utmanande för dem som saknar kodningskunskaper.

🔧 Komplex installationsprocess för nya användare

Att skapa ett Dubsado-formulär, särskilt när det gäller flera avsnitt som offerter, lead-registreringar eller kontrakt, kan kännas överväldigande för dem som är nya på plattformen. Det kan ta extra tid att lära sig navigeringen och funktionerna.

📞 Saknar funktioner för samarbete i realtid

Dubsado-mallarna stöder inte realtidssamarbete eller versionshistorik, vilket kan vara en nackdel för team som behöver granska och revidera projektförslag gemensamt.

< Begränsningar i villkorslogik och formulärautomatisering

Dubsado erbjuder automatisering för uppgifter som att skicka uppföljningsmejl, men dess villkorslogik för formulär är begränsad. Detta kan hindra skapandet av högst personliga eller flervägiga formulär baserade på kundernas svar, vilket ibland finns tillgängligt i andra CRM-verktyg.

Om smarta fält inte används korrekt kan det dessutom leda till fel i dina dokument, till exempel tomma utrymmen eller felaktig information.

Alternativa Dubsado-mallar

För team som söker ett heltäckande alternativ till Dubsado-mallar erbjuder ClickUp, den kompletta appen för arbete, en helhetslösning med fria mallar för alla behov av offerter.

Dubsado är skräddarsytt för att förbättra kundinteraktioner och erbjuder verktyg för fakturering, schemaläggning och kundkommunikation. ClickUp integrerar dessa funktioner med djupgående projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner.

ClickUps skalbara funktioner gör det idealiskt för företag som behöver mer än bara kundrelationshantering. Det är utformat för att stödja operativ effektivitet på alla fronter, från uppgiftsfördelning till deadline-uppföljning.

Ansh Prabhakar, affärsprocessförbättringsanalytiker och ClickUp-användare, säger:

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten om framstegen var det enkelt att planera framtiden.

Här är några gratis ClickUp-mallar som fungerar som ett utmärkt alternativ till Dubsado-mallarna:

1. ClickUp-formulärmallen

Ladda ner den här mallen Skapa enkla formulär med automatiseringsfunktioner och villkorslogik för att få breda svar med ClickUp-formulärmallen.

ClickUps formulärmall är ett flexibelt, färdigt registreringsformulär som är utformat för att förenkla insamling och organisering av information från din målgrupp.

Oavsett om du hanterar evenemangsregistreringar, kundförfrågningar eller feedback från teamet, säkerställer ClickUps formulärmall att ditt arbetsflöde förblir organiserat och effektivt. Med denna mall kan du:

Skapa anpassade formulär med skräddarsydda fält för att samla in relevant information.

Samla in och hantera svar på ett effektivt sätt med robust datasäkerhet.

Organisera och granska inlämnade dokument i en överskådlig vy.

För att underlätta installationen innehåller mallen en startguide som guidar dig genom anpassningsprocessen och bästa praxis. Dessutom förbättrar de extra vyerna funktionaliteten:

Registreringsformulär för att samla in användardata

Stages View för att spåra varje formulärs framsteg

Sammanfattningsvy för en översikt över alla formulär och deras status

✨Perfekt för: Projektledare som vill organisera och samla in data på ett enkelt sätt.

2. ClickUp-betalningsformulärmallen

Ladda ner den här mallen Samla in betalningsuppgifter och organisera dem för enkel spårning på ett och samma ställe med ClickUp-betalningsformulärmallen.

Med ClickUps betalningsformulärmall kan du förenkla processen för att samla in och hantera betalningsinformation. Den kombinerar orderinformation och betalningsspårning i ett organiserat, lättanvänt formulär.

Att ta emot onlinebetalningar kan vara komplicerat, men den här mallen gör det smidigt för kunder och teammedlemmar. Med den här mallen kan du:

Övervaka transaktionsstatus som "Faktura skickad" och "Betalning mottagen" i realtid.

Navigera enkelt bland betalningsrelaterad information med fem unika vyer: ”Betalningsspårare”, ”Bearbetningstavla”, ”Biljettförsäljning”, ”Kom igång-guide” och ”Betalningsformulär”.

Öka produktiviteten med tidrapportering, taggning och automatiserade e-postmeddelanden.

✨Perfekt för: Företagare och försäljningschefer som vill spåra betalningar på ett enkelt sätt.

3. ClickUp-mallen för offertformulär

Ladda ner den här mallen Skapa vinnande offerter för att omvandla leads till kunder med ClickUp-offertformuläret.

Oavsett om du hanterar ett fåtal offerter eller ett stort antal förfrågningar, säkerställer ClickUps offertformulärmall att du samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna erbjuda korrekta priser, tidsplaner och tjänster.

Denna mall är kraftfull, med 6 anpassningsbara uppgiftsstatusar (Under granskning, Klar, Avvisad, Offert skickad och Pågående) och 10 detaljerade attribut för att spåra allt från tjänsteerbjudanden till timpriser.

Du kan enkelt skapa uppgifter för varje offertförfrågan, samordna med ditt team och hålla dig uppdaterad genom automatiska aviseringar.

Det bästa av allt är att den dynamiska formulärvyn låter dig organisera viktig kundinformation, såsom talares e-postadresser, arbetsbeskrivningar och potentiella startdatum, vilket gör det enkelt att spåra och hantera dina offerter.

✨Perfekt för: Säljare som behöver skapa och hantera offerter.

➡️ Läs också: 10 gratis mallar för arbetsorder i Excel och ClickUp

4. Uppgiftsmallen för utvärderingsformulär från ClickUp

Ladda ner den här mallen Genomför prestationsutvärderingar och samla all information i en strukturerad layout med ClickUp-utvärderingsformulärets uppgiftsmall.

ClickUps utvärderingsformulärmall förenklar den 360-gradiga medarbetarutvärderingsprocessen och gör det möjligt för chefer att bedöma och organisera medarbetarnas prestationer i ett enda, intuitivt arbetsutrymme.

Denna kraftfulla mall effektiviserar uppföljningen av medarbetarnas prestationer med tio anpassningsbara uppgiftsstatusar, detaljerade mått för kompetensbedömning och omfattande funktioner för dokumentation. Du kan dokumentera allt från tekniska och kommunikativa färdigheter till kvantitativa data som slutförda uppgifter, väntande arbetsbelastning och totalt antal arbetade timmar.

Dessutom innehåller den särskilda fält för att logga professionella prestationer, utmärkelser och milstolpar, samtidigt som den hjälper till att identifiera utvecklingsmöjligheter och sätta upp mätbara mål för fortsatt tillväxt.

✨Perfekt för: HR-chefer som vill genomföra prestationsutvärderingar av anställda.

5. ClickUp-mallen för jobboffert

Ladda ner den här mallen Skapa dokument som vinner jobb med ClickUp-mallen för jobbförslag.

Med ClickUp Job Proposal Template kan du visa exakt hur dina färdigheter och erfarenheter kommer att bidra till en arbetsgivares framgång, samtidigt som din offert blir välorganiserad och professionell.

Med den här mallen kan du:

Skapa ett projekt för att följa varje steg i ditt jobbförslags framsteg.

Brainstorma och skapa innehåll som effektivt lyfter fram dina färdigheter och erfarenheter.

Organisera uppgifter och sätt deadlines för att säkerställa att varje del av din offert slutförs effektivt.

Bjud in intressenter att samarbeta eller granska offerten, så att den blir perfekt och träffsäker.

✨Perfekt för: Arbetssökande som vill skapa och skicka förslagsdokument till arbetsgivare på ett enkelt sätt.

6. ClickUp-mallen för ansökan om bidrag

Ladda ner den här mallen Håll koll på varje detalj och gör dina ansökningar om bidrag mer effektiva och organiserade med ClickUps mall för bidragsansökningar.

Att ansöka om bidrag kan ibland vara komplicerat och krävande. Men ClickUp Grant Proposal Template förenklar processen genom att guida dig genom varje viktigt steg och säkerställa att du får en komplett och sammanhängande offert som ökar dina chanser att lyckas.

Denna mall är utformad för att effektivisera och organisera ansökningsprocessen för bidrag, vilket hjälper dig att spara tid och fokusera på det som är viktigast.

Det ingår:

Projektplaneringsvy för att hålla koll på din tidsplan och deadlines

Listvy för att organisera all din forskning, dina idéer och dina ansökningar om bidrag

Board View hjälper dig att visualisera framsteg och övervaka pågående uppgifter.

✨Perfekt för: Forskare som vill skapa vinnande ansökningar om bidrag.

💡Proffstips: Integrera med Google Drive eller Dropbox för att lagra och komma åt dina offertdokument.

7. ClickUp-mallen för bokförslag

Ladda ner den här mallen Publicera din bok genom att skicka bokförslag till potentiella förlag med ClickUp-mallen för bokförslag.

ClickUp Book Proposal Template förenklar offertprocessen. Den hjälper dig att skapa ett dokument som lyfter fram den kommersiella potentialen i ditt bokkoncept och övertygar förlag att investera i ditt projekt.

Denna malls intuitiva struktur organiserar aspirerande författares idéer, genomför marknadsundersökningar och sammanfattar deras förslag på ett sätt som fångar förläggarens intresse.

Du (eller ditt team) kan samla in research i delade dokument, lägga upp dina idéer visuellt i Board-vyn och dela upp alla viktiga detaljer (som sammanfattningar av handlingen och karaktärsbeskrivningar) i hanterbara uppgifter.

Dessutom, med anpassade fält och milstolpar som hjälper dig att hålla koll, kommer du aldrig att missa en viktig detalj eller deadline. Det bästa av allt? Du kan ställa in automatiska påminnelser för att följa upp med förlag så att du alltid har koll på dina inlämningar.

✨Perfekt för: Blivande författare som vill skicka sina bokförslag till potentiella förlag.

8. ClickUp-mallen för budgetförslag

Ladda ner den här mallen Anpassa projektkostnader, hantera godkännanden från intressenter och slutför projekt inom budget med ClickUps mall för budgetförslag.

ClickUps mall för budgetförslag beskriver beräknade utgifter för att säkra finansiering för ditt nästa projekt.

Denna mall hjälper dig att bryta ner alla kostnadskomponenter, vilket ger intressenterna en tydlig bild av de finansiella kraven och potentiella fördelarna eller nackdelarna med engagemanget.

Med den här mallen kan du:

spara projektinformation med Organisera ochmed ClickUp Docs för att samla all viktig budgetinformation på ett ställe.

Använd Gantt-diagramvyn för att skapa en visuell projektplan som anpassar budgetfaserna efter projektets milstolpar.

Skapa anpassade fält för att noggrant spåra och beräkna alla uppskattade kostnader, vilket ger en omfattande budgetöversikt.

Ställ in en tabellvy för en tydlig, anpassad presentation av ditt budgetförslag.

✨Perfekt för: Projektledare som vill skicka budgetförslag till intressenter.

9. ClickUp-mallen för affärserbjudanden

Ladda ner den här mallen Lämna in övertygande offerter för att få nya kunder med ClickUps mall för affärsofferter.

Ibland måste du gå utöver standardbudgeteringen och lyfta fram varför du är det bästa valet. Du måste också sätta upp tydliga milstolpar för projektet och tillhandahålla detaljerade tidsplaner och betalningsplaner, allt på ett och samma ställe.

ClickUp Budget Proposal Template hjälper dig med just det. Du kan skapa vinnande offerter som är både smidiga och effektfulla, och som ger dig allt du behöver för att skapa övertygande, strukturerade presentationer för potentiella kunder eller intressenter.

Så här gör du:

Planera med precision: Stegvis vy för affärsförslag guidar dig genom varje steg och ser till att ingenting förbises.

Kommunicera enkelt: I vyn E-postmallar får du snabb tillgång till färdiga mallar för effektiv kundkommunikation.

Prioritera effektivt: Prioritetsvyn hjälper dig att fokusera på de viktigaste uppgifterna och maximera din tid och dina resurser.

✨Perfekt för: Företagsledare som vill skaffa nya affärer och kunder.

10. ClickUp-mallen för marknadsföringsförslag

Ladda ner den här mallen Presentera dina marknadsföringsstrategier och övertyga kunderna med ClickUps mall för marknadsföringsförslag.

Oavsett om du är en erfaren marknadsförare eller precis har börjat, innehåller ClickUp Marketing Proposal Template alla viktiga element – från att identifiera målgrupper till att fastställa budget och tidsplan.

Denna omfattande lösning för marknadsföringsplanering effektiviserar hela ditt arbetsflöde genom att kombinera forskningsorganisation, ledningsdokumentation, uppgiftshantering och budgetuppföljning i en enda plattform.

Med intuitiva funktioner som Board-vyer för insikter, integrerade dokument för strategiutveckling, anpassningsbar uppgiftskapande och visuell tidslinjehantering genom Gantt-diagram förvandlar det komplexa marknadsföringsplaner till tydliga, genomförbara färdplaner.

✨Perfekt för: Marknadsföringschefer som bearbetar nya kunder.

Förbättra dina arbetsflöden med ClickUp

De Dubsado-mallar vi har gått igenom erbjuder start-up-grundare och företagsledare ett kraftfullt verktyg för att skapa snygga, professionella formulär och offerter som imponerar på kunderna och effektiviserar deras arbetsflöde.

Med dessa mallar är det enkelt att skapa dokument som är anpassade efter ditt varumärke och som kommunicerar ditt värde, klargör projektförväntningar och stärker kundrelationer – alla viktiga komponenter för ett framgångsrikt företag.

ClickUp är dock ett mångsidigt alternativ som kombinerar formulär- och offertmallar med robusta verktyg för projektledning och teamsamarbete för dem som vill gå ett steg längre.

Du kan hantera alla dina affärs- och marknadsföringsfunktioner från en central plattform, integrera med populära verktyg och organisera allt från kundinteraktioner till uppgiftsplaner och prestationsuppföljning.

Registrera dig på ClickUp idag!