10 Honeybook-alternativ och konkurrenter för projekt 2025

När det gäller hantering av projekt, kundbokningar, kontrakt och fakturor har Honeybook varit ett självklart val av kunddatabasprogram för den typiska företagaren eller projektledaren. Men i takt med att den digitala världen utvecklas ökar också behovet av anpassningsbara verktyg.

Kanske letar du efter ett alternativ till Honeybook för att uppfylla unika krav eller helt enkelt vill diversifiera din verktygslåda. Oavsett vilket fall det gäller, så har du allt du behöver i den här artikeln.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Honeybook?

Att välja rätt alternativ till Honeybooks projektledningsprogramvara innebär att fokusera på följande:

Intuitiv design och användarvänligt gränssnitt : Gör det enkelt för alla, från småföretagare till multinationella företag, att komma igång.

Flexibilitet i projektledningsfunktionerna: Så att du kan hantera flera användningsfall inom din organisation

Kom igång med ClickUp ClickUps funktion Tasks in Multiple Lists (TIML) gör det möjligt för utvecklare att koppla samman uppgifter med andra team inom organisationen.

Robusta funktioner för kundhantering och bokning : Upprätthåll och förbättra relationerna med alla dina kunder under hela deras engagemang med dig, inte bara när det är dags att förnya kontraktet.

Omfattande fakturerings- och kontraktverktyg : Betalningar ska vara enkla och smidiga för både dig och dina kunder.

Sömlösa integrationer: Maximera kraften i hela din teknikstack

Pålitlig kundsupport : För oavsett hur enkelt ett verktyg är att använda, när du har en fråga vill du få svar snabbt.

Kostnadseffektiv prissättning: Du vill inte tömma bankkontot, men du behöver ändå ett verktyg som passar dina behov.

De 10 bästa Honeybook-alternativen att använda

Här är våra val av de bästa Honeybook-alternativen och våra skäl till valet av varje projektledningsplattform.

Skapa ditt ideala system för att hantera kontakter, kunder och affärer samtidigt som du enkelt lägger till länkar mellan uppgifter och dokument för att effektivisera ditt arbete.

ClickUp är den bästa allt-i-ett-lösningen för kreativa proffs och alla som letar efter ett alternativ till HoneyBook. Denna plattform kombinerar projektledning och CRM-funktioner i en helhetslösning för team som strävar efter produktivitet i sina affärsprocesser.

ClickUp är skräddarsytt för dem som hanterar flera projekt samtidigt och integrerar smidigt processkartläggning, uppgifter, dokument, mål och chattar i ett enda program för företagsledning. Dess CRM-funktioner gör det till ett ess för alla småföretagare som vill främja relationer med kontaktadministration. Få kunderna snabbt igång med dessa kontraktsmallar, förenkla leadhanteringen med våra verktyg för marknadsföringsautomatisering och hantera dina leverantörer med en rad inköpsordersmallar.

Med ett användarvänligt gränssnitt och omfattande anpassningsmöjligheter är det inte konstigt att proffs världen över rekommenderar ClickUp som det bästa alternativet till HoneyBook för projektledning.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Projektledningsverktyg kan ha en inlärningskurva för nybörjare.

Mobilappen har (ännu!) inte samma funktionalitet som desktopversionen.

Kundportalen har kanske inte tillräckliga faktureringsfunktioner som vissa Honeybook-alternativ.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Hello Bonsai

via Hello Bonsai

Frilansare, möt er nya bästa vän: Hello Bonsai (nu bättre känt som bara Bonsai). En allt-i-ett-paket för företagsledning som är särskilt utformat för oberoende yrkesverksamma. Det underlättar detaljerna i din projektkommunikationsplan med viktiga funktioner som kontraktssignering, förslagsinlämning och fakturering.

Dess utmärkande funktion är den smidiga integrationen av dessa uppgifter, vilket gör att frilansare kan fokusera på sitt hantverk istället för administration.

Hello Bonsai är ett utmärkt val för dig som vill ha enkelhet utan att offra funktionalitet.

Hello Bonsais bästa funktioner

Omfattande kund-CRM och projektledning på ett och samma ställe

Automatiserade fakturor, offerter och kontrakt

Inbyggd tidrapportering och utgiftshantering

Enkla verktyg för att hantera dina projektuppgifter

Integrationsmöjligheter med tredjepartsprogram

Anpassningsbara mallar för olika dokument

Intuitiv mobilapp för åtkomst och uppgiftshantering när du är på språng

Begränsningar med Hello Bonsai

Begränsade integrationer jämfört med andra plattformar för företagsledning

Användargränssnittet kan kännas lite enkelt för avancerade användare.

Ingen projektledningsvy med Gantt-diagram

Ingen gratisversion

Priser för Hello Bonsai

Starter : 24 $/månad

Professional : 39 $/månad

Företag: 79 $/månad

Hej, Bonsai-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Hello Bonsai!

3. Plutio

via Plutio

Plutio är mer än bara ett av de bästa alternativen till HoneyBook – det är en arbetsplats som anpassar sig efter dina affärsbehov. Genom att integrera projekt, uppgifter och fakturor i en enda instrumentpanel är det ett kraftfullt verktyg för enskilda företagare och småföretag.

Plattformens anpassningsförmåga, i kombination med ett starkt fokus på användarupplevelsen, gör den till en formidabel konkurrent inom produktivitetsområdet.

De som letar efter ett elegant gränssnitt för projektledningsprogramvara utan en brant inlärningskurva kommer att finna Plutio särskilt tilltalande – särskilt småföretagare.

Plutios bästa funktioner

Helt anpassningsbar arbetsyta skräddarsydd efter användarens preferenser

Centraliserad kommunikationshub och kundportal för team och kunder

Integrerade verktyg för uppgifts-, tids- och projektledning

Inbyggd fakturering och kontraktsgenerering

Mångsidig rollbaserad åtkomstkontroll för varje dedikerad kontoansvarig

En omfattande kundportal

Stöd för flera språk

Plutios allt-i-ett-design är både effektiv och användarvänlig, vilket gör projektledning till en barnlek.

Plutios begränsningar

Vissa användare kanske tycker att gränssnittet för affärshantering inte är så intuitivt.

Saknar vissa avancerade funktioner för att generera rapporter

En mindre community jämfört med större plattformar

Plutios prissättning

Solo : 19 $/månad

Studio : 39 $/månad

Byrå: 99 $/månad

Plutio-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

4. Salesforce

via Salesforce

Gå in i CRM-plattformarnas juggernaut: Salesforce. Salesforce är globalt erkänt och erbjuder en oöverträffad uppsättning verktyg utformade för företag som strävar efter tillväxt.

Oavsett om det gäller försäljning, service eller marknadsföring gör Salesforces dynamiska instrumentpaneler det enkelt att fatta datadrivna beslut.

Dess rykte bygger på dess robusthet, vilket gör det idealiskt för företag som behöver omfattande lösningar för kundrelationshantering.

SalesForce bästa funktioner

Robust CRM-plattform som kan skalas upp i takt med växande företag

AI-drivna insikter med Salesforce Einstein

Omfattande integrationsmöjligheter med tredjepartsprodukter

Dynamiska instrumentpaneler och rapporteringsverktyg

Lednings- och affärsmöjlighetshantering

Försäljningsprognoser och analyser

Flerlagers säkerhetsfunktioner för dataskydd

Salesforces rykte som en ledande CRM-lösning stärks av dess omfattande funktioner och skalbarhet.

Begränsningar med SalesForce

Det kan vara överväldigande för småföretag, som kanske vill överväga dessa SalesForce-alternativ.

Den branta inlärningskurvan för nya användare

Höga priser för mer avancerade funktioner

Priser för SalesForce

Besök SalesForces prissida för att se deras olika paket och prisalternativ för alla verktyg och funktioner de erbjuder.

SalesForce-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

5. FreshBooks

via Freshbooks

Bokföring behöver inte vara skrämmande, inte med FreshBooks vid din sida. Skräddarsytt för frilansare och småföretag, förvandlar det komplexa finansiella uppgifter till intuitiva åtgärder. Från fakturering till utgiftsuppföljning erbjuder FreshBooks en strömlinjeformad approach till ekonomi.

Tack vare den molnbaserade åtkomsten har du alltid dina data till hands.

FreshBooks är en frisk fläkt för alla som är skeptiska till bokföringsjargong.

FreshBooks bästa funktioner

Intuitiv fakturering med anpassningsbara mallar

Tidrapportering och utgiftshantering

Dubbelbokföringsrapporter

Hantera kunder och projektbudgetering

Sömlösa lösningar för onlinebetalningar

Mobilapp för fakturering och utgifter på språng

Integration med ett brett utbud av verktyg från tredje part

FreshBooks begränsningar

Inte lämpligt för större företag med komplexa redovisningsbehov.

Begränsade funktioner för lagerhantering

Vissa användare tycker att det nya användargränssnittet är mindre intuitivt.

Priser för FreshBooks

Lite : 13,60 $/månad

Plus : 24 $/månad

Premium : 44 $/månad

Välj: Kontakta Freshbook för prisuppgifter

Betyg och recensioner av FreshBooks

G2 : 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

6. 17hats

via 17hats

Tänk dig att samla alla dina affärsaktiviteter i en enda överskådlig kontrollpanel. Det är vad 17hats erbjuder dig. Den är noggrant utformad för ensamföretagare och integrerar kontakter, projekt och kalendrar för en smidig upplevelse.

Med automatiserade arbetsflöden och integrerade kontrakt ser 17hats till att yrkesverksamma lägger mindre tid på att hantera projektets framsteg och mer tid på att skapa värde för kunderna.

Om du har många roller i ditt företag är denna plattform utformad för dig.

17hats bästa funktioner

Enhetlig instrumentpanel för kontakter, projekt och kalender

Automatiserade arbetsflöden för repetitiva uppgifter

Integrerade kontrakt och fakturor

Kundportaler för transparent kommunikation

Synkronisering av bokningar med populära kalenderappar

Tidrapportering och att göra-listor

Mallbibliotek för snabb dokumentskapande

17hats begränsningar

Saknar avancerade CRM-funktioner

Ingen inbyggd mobilapp

Begränsade integrationer jämfört med andra Honeybook-alternativ

17hats prissättning

Essentials : 13 $/månad

Standard : 25 $/månad

Premier: 50 $/månad

17hats betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

7. ClientVenue

via ClientVenue

Inom kundhantering gör ClientVenue stora avtryck. Med skräddarsydda kundportaler och enhetliga projektvyer förenklar det den ofta röriga världen av kundrelationer.

ClientVenue är utformat med transparens i åtanke och främjar tydlig kommunikation mellan företag och deras kunder.

Företag som vill förbättra sin kundupplevelse kommer att finna denna plattform ovärderlig.

ClientVenues bästa funktioner

Skräddarsydd kundhantering med dedikerade portaler

Uppgifts- och projektuppföljning i en samlad vy

Enkla men kraftfulla faktureringsfunktioner

Automatiska påminnelser för uppgifter och möten

Säker lagring och delning av dokument

Användarvänlig instrumentpanel för snabba insikter

Integrationsmöjligheter med populära verktyg

Kundens begränsningar

Nyare på marknaden, vilket innebär mindre community-stöd jämfört med andra Honeybook-alternativ.

Begränsat antal mallar för dokumentskapande

Det kan sakna vissa avancerade automatiseringsfunktioner.

Priser för ClientVenue

Starter : 47 $/månad

Professional : 97 $/månad

Enterprise: 247 $/månad

ClientVenue-betyg och recensioner:

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Paymo

via Paymo

Paymo balanserar projektledning med fakturering och är en pärla för företag av alla storlekar. Dess styrka ligger i kombinationen av tidrapportering och uppgiftshantering, vilket säkerställer att projekten håller sig inom budget och på rätt kurs. Med inbyggda mobilappar kan teammedlemmarna hålla sig uppdaterade även när de är på språng.

Företag som söker en harmonisk blandning av funktionalitet och användbarhet bör ha Paymo på sin radar.

Paymos bästa funktioner

Omfattande projektledning med tidrapportering

Kanban-tavlor, listvy och Gantt-diagram för uppgiftshantering

Avancerad fakturering med kostnadsuppföljning

Teamplanering och resurshantering

Detaljerad rapportering för projekt och ekonomi

Integreras sömlöst med andra verktyg och projektledningsprogram

Inbyggda mobilappar för iOS och Android

Paymos begränsningar

Inlärningskurvan för nybörjare kan vara lite brant.

Vissa avancerade funktioner är låsta bakom högre prisnivåer.

Användare rapporterar om sporadiska synkroniseringsproblem med mobilappen.

Paymo-priser

Gratis

Starter : 4,95 $/månad per användare

Små kontor : 9,95 $/månad per användare

Företag: 20,79 $/månad per användare

Paymo-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

9. Quickbooks

via Quickbooks

Quickbooks, ett namn som är synonymt med bokföring, har varit den självklara lösningen för företag i många år. Genom att förenkla komplexa bokföringsuppgifter kan företag fokusera på tillväxt istället för siffror.

Oavsett om du spårar utgifter eller hanterar löner erbjuder Quickbooks en robust uppsättning verktyg med säkerhet på banknivå.

Quickbooks är fortfarande ett populärt val för företag, från nystartade till etablerade företag, som söker pålitlig ekonomihantering.

Quickbooks bästa funktioner

Robust bokföringsprogram med molnbaserad åtkomst

Anpassningsbara fakturor och funktioner för omedelbar betalning med alternativ för kundportal.

Utgiftshantering med skanning av kvitton

Avancerade rapporteringsverktyg för finansiell insikt

Lönemallar och funktioner med skatteberäkning

Integration med hundratals tredjepartsapplikationer

Säkerhet på banknivå för dataskydd

Quickbooks begränsningar

Det kan vara överväldigande för dem som är nya inom redovisning.

Kundsupporten kan ibland vara långsam.

Priserna kan vara höga för mindre företag som letar efter prisvärda alternativ till Honeybook.

Quickbooks prissättning

Enkel start: 30 $/månad

Essentials: 55 $/månad

Plus: 85 $/månad

Avancerat: 200 $/månad

Quickbooks betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

10. Dynamics 365

via Dynamics 365

Microsofts Dynamics 365 är inte bara ett verktyg, utan en svit av integrerade lösningar som förvandlar företag. Från försäljning till service täcker det ett brett spektrum, med stöd av Microsofts pålitliga ekosystem. AI-drivna insikter och Power BI-integration gör det unikt och underlättar dataanalys.

Företag som strävar efter digital transformation kommer att upptäcka att Dynamics 365 är en game changer.

Dynamics 365 bästa funktioner

Integrerade lösningar som omfattar försäljning, service, ekonomi och mycket mer.

AI-drivna insikter för bättre beslutsfattande

Modulära appar som kan anpassas efter företagets behov

Sömlös integration med andra Microsoft-produkter

Avancerad analys med Power BI-integration

Mycket skalbar för att tillgodose växande affärsbehov

Robusta säkerhets- och efterlevnadsfunktioner

Begränsningar i Dynamics 365

Det kan vara dyrt för små och medelstora företag.

Kräver ordentlig utbildning för fullt utnyttjande

Anpassning kan vara komplicerat och kräva teknisk expertis.

Priser för Dynamics 365

Besök Dynamic 365:s prissida för att se deras olika paket och prisalternativ för alla verktyg och funktioner de erbjuder.

Betyg och recensioner av Dynamics 365

G2: 3,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Varför ClickUp framstår som det bästa alternativet till Honeybook

När du letar efter ett alternativ till Honeybook söker du inte bara efter ett verktyg, utan efter en effektiv lösning för att effektivisera dina projekt, bokningar, kontrakt och mycket mer.

ClickUp sticker ut från mängden, inte bara tack vare sina omfattande funktioner utan också på grund av sin betoning på användarupplevelsen. Plattformen är utformad för att anpassas efter företagens specifika behov och erbjuder flexibilitet, effektivitet och tydlighet.

Med inbyggda CRM-funktioner, formulärvyer, automatiseringar och dedikerade mallar för fakturering bevisar ClickUp gång på gång sitt engagemang för att göra uppgifter enklare och mer intuitiva. Det är inte bara ett verktyg utan en partner i produktivitet.

Om du funderar på att byta eller prova en ny plattform, testa ClickUp. Upplev skillnaden själv och förstå varför det är det föredragna valet för proffs över hela världen.