10 Honeybook-alternativ och konkurrenter för projekt 2025

När det gäller hantering av projekt, kundbokningar, kontrakt och fakturor har Honeybook varit ett självklart val av kunddatabasprogram för den typiska företagaren eller projektledaren. Men i takt med att den digitala världen utvecklas ökar också behovet av anpassningsbara verktyg.
Kanske letar du efter ett alternativ till Honeybook för att uppfylla unika krav eller helt enkelt vill diversifiera din verktygslåda. Oavsett vilket fall det gäller, så har du allt du behöver i den här artikeln.
Vad ska du leta efter i ett alternativ till Honeybook?
Att välja rätt alternativ till Honeybooks projektledningsprogramvara innebär att fokusera på följande:
- Intuitiv design och användarvänligt gränssnitt: Gör det enkelt för alla, från småföretagare till multinationella företag, att komma igång.
- Flexibilitet i projektledningsfunktionerna: Så att du kan hantera flera användningsfall inom din organisation
- Robusta funktioner för kundhantering och bokning: Upprätthåll och förbättra relationerna med alla dina kunder under hela deras engagemang med dig, inte bara när det är dags att förnya kontraktet.
- Omfattande fakturerings- och kontraktverktyg: Betalningar ska vara enkla och smidiga för både dig och dina kunder.
- Sömlösa integrationer: Maximera kraften i hela din teknikstack
- Pålitlig kundsupport: För oavsett hur enkelt ett verktyg är att använda, när du har en fråga vill du få svar snabbt.
- Kostnadseffektiv prissättning: Du vill inte tömma bankkontot, men du behöver ändå ett verktyg som passar dina behov.
De 10 bästa Honeybook-alternativen att använda
Här är våra val av de bästa Honeybook-alternativen och våra skäl till valet av varje projektledningsplattform.
1. ClickUp
ClickUp är den bästa allt-i-ett-lösningen för kreativa proffs och alla som letar efter ett alternativ till HoneyBook. Denna plattform kombinerar projektledning och CRM-funktioner i en helhetslösning för team som strävar efter produktivitet i sina affärsprocesser.
ClickUp är skräddarsytt för dem som hanterar flera projekt samtidigt och integrerar smidigt processkartläggning, uppgifter, dokument, mål och chattar i ett enda program för företagsledning. Dess CRM-funktioner gör det till ett ess för alla småföretagare som vill främja relationer med kontaktadministration. Få kunderna snabbt igång med dessa kontraktsmallar, förenkla leadhanteringen med våra verktyg för marknadsföringsautomatisering och hantera dina leverantörer med en rad inköpsordersmallar.
Med ett användarvänligt gränssnitt och omfattande anpassningsmöjligheter är det inte konstigt att proffs världen över rekommenderar ClickUp som det bästa alternativet till HoneyBook för projektledning.
ClickUps bästa funktioner
- Använd CRM-mallar för omfattande CRM-hantering och njut av överlägsna kundinteraktioner.
- Den anpassningsbara ClickUp Form View säkerställer att du fångar upp all nödvändig data.
- Avancerade ClickUp-automatiseringsfunktioner för att effektivisera alla dina administrativa uppgifter
- Färdiga mallar som denna fakturamall från ClickUp förenklar faktureringsprocesser och onlinebetalningar.
- Detaljerade verktyg för processkartläggning för tydlig visualisering av arbetsflöden
- Kontraktsmallar anpassade för olika branscher
- Kombinerar på ett omfattande sätt programvara för verksamhetshantering och kunddatabasprogramvara för effektiv relationshantering.
Begränsningar för ClickUp
- Projektledningsverktyg kan ha en inlärningskurva för nybörjare.
- Mobilappen har (ännu!) inte samma funktionalitet som desktopversionen.
- Kundportalen har kanske inte tillräckliga faktureringsfunktioner som vissa Honeybook-alternativ.
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Hello Bonsai
Frilansare, möt er nya bästa vän: Hello Bonsai (nu bättre känt som bara Bonsai). En allt-i-ett-paket för företagsledning som är särskilt utformat för oberoende yrkesverksamma. Det underlättar detaljerna i din projektkommunikationsplan med viktiga funktioner som kontraktssignering, förslagsinlämning och fakturering.
Dess utmärkande funktion är den smidiga integrationen av dessa uppgifter, vilket gör att frilansare kan fokusera på sitt hantverk istället för administration.
Hello Bonsai är ett utmärkt val för dig som vill ha enkelhet utan att offra funktionalitet.
Hello Bonsais bästa funktioner
- Omfattande kund-CRM och projektledning på ett och samma ställe
- Automatiserade fakturor, offerter och kontrakt
- Inbyggd tidrapportering och utgiftshantering
- Enkla verktyg för att hantera dina projektuppgifter
- Integrationsmöjligheter med tredjepartsprogram
- Anpassningsbara mallar för olika dokument
- Intuitiv mobilapp för åtkomst och uppgiftshantering när du är på språng
Begränsningar med Hello Bonsai
- Begränsade integrationer jämfört med andra plattformar för företagsledning
- Användargränssnittet kan kännas lite enkelt för avancerade användare.
- Ingen projektledningsvy med Gantt-diagram
- Ingen gratisversion
Priser för Hello Bonsai
- Starter: 24 $/månad
- Professional: 39 $/månad
- Företag: 79 $/månad
Hej, Bonsai-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Hello Bonsai!
3. Plutio
Plutio är mer än bara ett av de bästa alternativen till HoneyBook – det är en arbetsplats som anpassar sig efter dina affärsbehov. Genom att integrera projekt, uppgifter och fakturor i en enda instrumentpanel är det ett kraftfullt verktyg för enskilda företagare och småföretag.
Plattformens anpassningsförmåga, i kombination med ett starkt fokus på användarupplevelsen, gör den till en formidabel konkurrent inom produktivitetsområdet.
De som letar efter ett elegant gränssnitt för projektledningsprogramvara utan en brant inlärningskurva kommer att finna Plutio särskilt tilltalande – särskilt småföretagare.
Plutios bästa funktioner
- Helt anpassningsbar arbetsyta skräddarsydd efter användarens preferenser
- Centraliserad kommunikationshub och kundportal för team och kunder
- Integrerade verktyg för uppgifts-, tids- och projektledning
- Inbyggd fakturering och kontraktsgenerering
- Mångsidig rollbaserad åtkomstkontroll för varje dedikerad kontoansvarig
- En omfattande kundportal
- Stöd för flera språk
- Plutios allt-i-ett-design är både effektiv och användarvänlig, vilket gör projektledning till en barnlek.
Plutios begränsningar
- Vissa användare kanske tycker att gränssnittet för affärshantering inte är så intuitivt.
- Saknar vissa avancerade funktioner för att generera rapporter
- En mindre community jämfört med större plattformar
Plutios prissättning
- Solo: 19 $/månad
- Studio: 39 $/månad
- Byrå: 99 $/månad
Plutio-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)
4. Salesforce
Gå in i CRM-plattformarnas juggernaut: Salesforce. Salesforce är globalt erkänt och erbjuder en oöverträffad uppsättning verktyg utformade för företag som strävar efter tillväxt.
Oavsett om det gäller försäljning, service eller marknadsföring gör Salesforces dynamiska instrumentpaneler det enkelt att fatta datadrivna beslut.
Dess rykte bygger på dess robusthet, vilket gör det idealiskt för företag som behöver omfattande lösningar för kundrelationshantering.
SalesForce bästa funktioner
- Robust CRM-plattform som kan skalas upp i takt med växande företag
- AI-drivna insikter med Salesforce Einstein
- Omfattande integrationsmöjligheter med tredjepartsprodukter
- Dynamiska instrumentpaneler och rapporteringsverktyg
- Lednings- och affärsmöjlighetshantering
- Försäljningsprognoser och analyser
- Flerlagers säkerhetsfunktioner för dataskydd
- Salesforces rykte som en ledande CRM-lösning stärks av dess omfattande funktioner och skalbarhet.
Begränsningar med SalesForce
- Det kan vara överväldigande för småföretag, som kanske vill överväga dessa SalesForce-alternativ.
- Den branta inlärningskurvan för nya användare
- Höga priser för mer avancerade funktioner
Priser för SalesForce
- Besök SalesForces prissida för att se deras olika paket och prisalternativ för alla verktyg och funktioner de erbjuder.
SalesForce-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)
5. FreshBooks
Bokföring behöver inte vara skrämmande, inte med FreshBooks vid din sida. Skräddarsytt för frilansare och småföretag, förvandlar det komplexa finansiella uppgifter till intuitiva åtgärder. Från fakturering till utgiftsuppföljning erbjuder FreshBooks en strömlinjeformad approach till ekonomi.
Tack vare den molnbaserade åtkomsten har du alltid dina data till hands.
FreshBooks är en frisk fläkt för alla som är skeptiska till bokföringsjargong.
FreshBooks bästa funktioner
- Intuitiv fakturering med anpassningsbara mallar
- Tidrapportering och utgiftshantering
- Dubbelbokföringsrapporter
- Hantera kunder och projektbudgetering
- Sömlösa lösningar för onlinebetalningar
- Mobilapp för fakturering och utgifter på språng
- Integration med ett brett utbud av verktyg från tredje part
FreshBooks begränsningar
- Inte lämpligt för större företag med komplexa redovisningsbehov.
- Begränsade funktioner för lagerhantering
- Vissa användare tycker att det nya användargränssnittet är mindre intuitivt.
Priser för FreshBooks
- Lite: 13,60 $/månad
- Plus: 24 $/månad
- Premium: 44 $/månad
- Välj: Kontakta Freshbook för prisuppgifter
Betyg och recensioner av FreshBooks
- G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)
6. 17hats
Tänk dig att samla alla dina affärsaktiviteter i en enda överskådlig kontrollpanel. Det är vad 17hats erbjuder dig. Den är noggrant utformad för ensamföretagare och integrerar kontakter, projekt och kalendrar för en smidig upplevelse.
Med automatiserade arbetsflöden och integrerade kontrakt ser 17hats till att yrkesverksamma lägger mindre tid på att hantera projektets framsteg och mer tid på att skapa värde för kunderna.
Om du har många roller i ditt företag är denna plattform utformad för dig.
17hats bästa funktioner
- Enhetlig instrumentpanel för kontakter, projekt och kalender
- Automatiserade arbetsflöden för repetitiva uppgifter
- Integrerade kontrakt och fakturor
- Kundportaler för transparent kommunikation
- Synkronisering av bokningar med populära kalenderappar
- Tidrapportering och att göra-listor
- Mallbibliotek för snabb dokumentskapande
17hats begränsningar
- Saknar avancerade CRM-funktioner
- Ingen inbyggd mobilapp
- Begränsade integrationer jämfört med andra Honeybook-alternativ
17hats prissättning
- Essentials: 13 $/månad
- Standard: 25 $/månad
- Premier: 50 $/månad
17hats betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
7. ClientVenue
Inom kundhantering gör ClientVenue stora avtryck. Med skräddarsydda kundportaler och enhetliga projektvyer förenklar det den ofta röriga världen av kundrelationer.
ClientVenue är utformat med transparens i åtanke och främjar tydlig kommunikation mellan företag och deras kunder.
Företag som vill förbättra sin kundupplevelse kommer att finna denna plattform ovärderlig.
ClientVenues bästa funktioner
- Skräddarsydd kundhantering med dedikerade portaler
- Uppgifts- och projektuppföljning i en samlad vy
- Enkla men kraftfulla faktureringsfunktioner
- Automatiska påminnelser för uppgifter och möten
- Säker lagring och delning av dokument
- Användarvänlig instrumentpanel för snabba insikter
- Integrationsmöjligheter med populära verktyg
Kundens begränsningar
- Nyare på marknaden, vilket innebär mindre community-stöd jämfört med andra Honeybook-alternativ.
- Begränsat antal mallar för dokumentskapande
- Det kan sakna vissa avancerade automatiseringsfunktioner.
Priser för ClientVenue
- Starter: 47 $/månad
- Professional: 97 $/månad
- Enterprise: 247 $/månad
ClientVenue-betyg och recensioner:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Paymo
Paymo balanserar projektledning med fakturering och är en pärla för företag av alla storlekar. Dess styrka ligger i kombinationen av tidrapportering och uppgiftshantering, vilket säkerställer att projekten håller sig inom budget och på rätt kurs. Med inbyggda mobilappar kan teammedlemmarna hålla sig uppdaterade även när de är på språng.
Företag som söker en harmonisk blandning av funktionalitet och användbarhet bör ha Paymo på sin radar.
Paymos bästa funktioner
- Omfattande projektledning med tidrapportering
- Kanban-tavlor, listvy och Gantt-diagram för uppgiftshantering
- Avancerad fakturering med kostnadsuppföljning
- Teamplanering och resurshantering
- Detaljerad rapportering för projekt och ekonomi
- Integreras sömlöst med andra verktyg och projektledningsprogram
- Inbyggda mobilappar för iOS och Android
Paymos begränsningar
- Inlärningskurvan för nybörjare kan vara lite brant.
- Vissa avancerade funktioner är låsta bakom högre prisnivåer.
- Användare rapporterar om sporadiska synkroniseringsproblem med mobilappen.
Paymo-priser
- Gratis
- Starter: 4,95 $/månad per användare
- Små kontor: 9,95 $/månad per användare
- Företag: 20,79 $/månad per användare
Paymo-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)
9. Quickbooks
Quickbooks, ett namn som är synonymt med bokföring, har varit den självklara lösningen för företag i många år. Genom att förenkla komplexa bokföringsuppgifter kan företag fokusera på tillväxt istället för siffror.
Oavsett om du spårar utgifter eller hanterar löner erbjuder Quickbooks en robust uppsättning verktyg med säkerhet på banknivå.
Quickbooks är fortfarande ett populärt val för företag, från nystartade till etablerade företag, som söker pålitlig ekonomihantering.
Quickbooks bästa funktioner
- Robust bokföringsprogram med molnbaserad åtkomst
- Anpassningsbara fakturor och funktioner för omedelbar betalning med alternativ för kundportal.
- Utgiftshantering med skanning av kvitton
- Avancerade rapporteringsverktyg för finansiell insikt
- Lönemallar och funktioner med skatteberäkning
- Integration med hundratals tredjepartsapplikationer
- Säkerhet på banknivå för dataskydd
Quickbooks begränsningar
- Det kan vara överväldigande för dem som är nya inom redovisning.
- Kundsupporten kan ibland vara långsam.
- Priserna kan vara höga för mindre företag som letar efter prisvärda alternativ till Honeybook.
Quickbooks prissättning
- Enkel start: 30 $/månad
- Essentials: 55 $/månad
- Plus: 85 $/månad
- Avancerat: 200 $/månad
Quickbooks betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 (över 3 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)
10. Dynamics 365
Microsofts Dynamics 365 är inte bara ett verktyg, utan en svit av integrerade lösningar som förvandlar företag. Från försäljning till service täcker det ett brett spektrum, med stöd av Microsofts pålitliga ekosystem. AI-drivna insikter och Power BI-integration gör det unikt och underlättar dataanalys.
Företag som strävar efter digital transformation kommer att upptäcka att Dynamics 365 är en game changer.
Dynamics 365 bästa funktioner
- Integrerade lösningar som omfattar försäljning, service, ekonomi och mycket mer.
- AI-drivna insikter för bättre beslutsfattande
- Modulära appar som kan anpassas efter företagets behov
- Sömlös integration med andra Microsoft-produkter
- Avancerad analys med Power BI-integration
- Mycket skalbar för att tillgodose växande affärsbehov
- Robusta säkerhets- och efterlevnadsfunktioner
Begränsningar i Dynamics 365
- Det kan vara dyrt för små och medelstora företag.
- Kräver ordentlig utbildning för fullt utnyttjande
- Anpassning kan vara komplicerat och kräva teknisk expertis.
Priser för Dynamics 365
- Besök Dynamic 365:s prissida för att se deras olika paket och prisalternativ för alla verktyg och funktioner de erbjuder.
Betyg och recensioner av Dynamics 365
- G2: 3,8/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)
Varför ClickUp framstår som det bästa alternativet till Honeybook
När du letar efter ett alternativ till Honeybook söker du inte bara efter ett verktyg, utan efter en effektiv lösning för att effektivisera dina projekt, bokningar, kontrakt och mycket mer.
ClickUp sticker ut från mängden, inte bara tack vare sina omfattande funktioner utan också på grund av sin betoning på användarupplevelsen. Plattformen är utformad för att anpassas efter företagens specifika behov och erbjuder flexibilitet, effektivitet och tydlighet.
Med inbyggda CRM-funktioner, formulärvyer, automatiseringar och dedikerade mallar för fakturering bevisar ClickUp gång på gång sitt engagemang för att göra uppgifter enklare och mer intuitiva. Det är inte bara ett verktyg utan en partner i produktivitet.
Om du funderar på att byta eller prova en ny plattform, testa ClickUp. Upplev skillnaden själv och förstå varför det är det föredragna valet för proffs över hela världen.