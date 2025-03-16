De 10 bästa AI-generatorerna för jobbeskrivningar för 2025

Att skapa en jobbeskrivning som lockar de bästa talangerna kan vara tidskrävande. Från att kontakta kandidater till att hantera intervjuer – en rekryterare har alltid för mycket att göra.

Det är här AI-generatorer för jobbeskrivningar kommer in i bilden. Dessa verktyg hjälper rekryteringschefer att snabbt utforma jobbeskrivningar som är tydliga, detaljerade och anpassade efter rollen.

Oavsett om du behöver lista viktiga ansvarsområden eller lyfta fram tekniska färdigheter kan AI hjälpa dig. Det gör det också enklare att skapa en övertygande företagsöversikt med bara några få klick.

LinkedIns rapport Economic Graph's Future of Work visar att 72 % av rekryterarna anser att AI är ett värdefullt verktyg för att hitta kandidater. Varför inte utnyttja det för att skapa jobbeskrivningar också?

Vi har sammanställt de 10 bästa AI-generatorerna för jobbeskrivningar för att hjälpa dig spara tid och hitta den perfekta kandidaten snabbare.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 10 jobbeskrivningsgeneratorerna som du kan använda för att skapa en övertygande jobbeskrivning: ClickUp : Bäst för att skapa jobbeskrivningar och hantera HR-projekt Grammarly: Bäst för att skriva felfria, professionella jobbeskrivningar Gohire: Bäst för skräddarsydda jobbeskrivningar för flera plattformar Recooty: Bäst för småföretag som vill effektivisera sin rekryteringsprocess Workable: Bäst för att skapa branschspecifika jobbeskrivningar Dweet: Bäst för jobbeskrivningar inom detaljhandel, mode och lyxvaror. Jobdescription. ai: Bäst för snabba och anpassningsbara mallar för jobbeskrivningar Textio: Bäst för att skapa jobbeskrivningar som stämmer överens med arbetsgivarens varumärkesröst. Jobvite: Bäst för fördomsfria jobbeskrivningar Förenklat: Bäst för flerspråkiga jobbeskrivningar

Vad ska du leta efter i en AI-generator för jobbeskrivningar?

En bra generator för jobbeskrivningar automatiserar och förändrar hur du når ut till de bästa talangerna. För att få ut mesta möjliga av dessa verktyg bör rekryteringschefer fokusera på funktioner som löser verkliga HR-utmaningar i rekryteringsprocessen.

En förstklassig AI-generator för jobbeskrivningar bör erbjuda följande:

Rollspecifik kontext : Verktyget ska förstå nyanserna i olika roller, till exempel anpassa Java-kunskaper för testning kontra utveckling, och säkerställa precision och relevans ✅

Upptäck och minska fördomar : Leta efter verktyg som aktivt identifierar och eliminerar omedvetna fördomar i en jobbeskrivning, vilket främjar inkludering och rättvisa ✅

SEO-optimering : Se till att verktyget kan optimera dina jobbkrav för sökmotorer, vilket ökar synligheten för rätt målgrupp ✅

Samarbetsfunktioner : Team skapar ofta jobbeskrivningar tillsammans. Välj verktyg som möjliggör enkelt samarbete, feedbackloopar och versionsspårning ✅

Integrationer : Möjligheten att synkronisera med ditt ATS (Applicant Tracking System) eller HRMS kan spara mycket tid när du letar efter den perfekta kandidaten och säkerställa smidiga arbetsflöden ✅

Användarvänlighet: Leta efter intuitiva gränssnitt och smidiga arbetsflöden. Ett verktyg som är lätt att navigera i kan spara tid och förbättra användningen i alla team ✅

Provperioder: Gratis provperioder eller demoversioner kan hjälpa dig att bedöma om verktyget uppfyller dina krav utan att du behöver göra någon omedelbar ekonomisk åtagande. Testa alltid innan du bestämmer dig ✅

👀 Visste du att? 74 % av amerikanska chefer förväntar sig att generativ AI kommer att ha en positiv inverkan på deras personal.

De 10 bästa AI-generatorerna för jobbeskrivningar

Låt oss titta på dessa 10 bästa AI-generatorer för jobbeskrivningar som kan hjälpa dig att spara tid när du väljer rätt kandidat för specifika roller:

1. ClickUp (bäst för att skapa jobbeskrivningar och hantera HR-projekt)

ClickUp , den allt-i-ett-appen för arbete, är ett kraftfullt verktyg för att hantera HR-processer, inklusive att skapa effektiva jobbeskrivningar.

ClickUp Brain

Med ClickUp Brain, ClickUps interna AI-assistent, kan du skapa en unik jobbeskrivning som är skräddarsydd för ett specifikt jobb eller en specifik roll. Du kan också samla och organisera alla jobbeskrivningar på ett ställe för enkel åtkomst.

Skapa unika jobbeskrivningar med ClickUp Brain

Med detta verktyg kan dina HR-team lagra, komma åt och återanvända jobbeskrivningar efter roll, avdelning eller plats. Det säkerställer konsekvens och sparar tid vid rekrytering till liknande positioner.

Se hur du kan använda ClickUp Brain för att skapa vilket innehåll som helst, inklusive perfekta jobbeskrivningar:

ClickUp Docs

Kombinera kraften i AI med ClickUp Docs, den interna programvaran för dokumentredigering. Här kan du skapa dynamiska dokument som integreras direkt med dina arbetsflöden.

Koppla ihop dina arbetsflöden med ClickUp Docs

Sedan vi började använda ClickUp har våra team gradvis övergått från Google Docs för dokumentation, och dokumentationen har faktiskt förbättrats avsevärt.

I Docs kan du snabbt komma igång med mallar för jobbeskrivningar som dina team kan skapa tillsammans.

ClickUp HR-programvara för projektledning

Effektivisera din rekryteringsprocess med HR-projektledning på ClickUp.

ClickUps HR-projektledningsprogramvara går längre än att bara skapa jobbeskrivningar och tar rekrytering och medarbetarutveckling till nästa nivå. Med dess anpassningsbara vyer kan du spåra kandidatpipelines, hantera onboarding-uppgifter och övervaka prestationsutvärderingar.

Oavsett om du skapar en jobbeskrivning, hanterar rekryteringsprocesser eller introducerar nyanställda, förenklar ClickUp varje steg. Det hjälper HR-team att spara tid samtidigt som de förbättrar sina rekryteringsfärdigheter.

ClickUp Automations

Använd sedan ClickUp Automations för att minska det manuella arbetet med att flytta kandidater genom rekryteringsprocessen eller schemalägga uppföljningar automatiskt.

Skapa dina egna processer med ClickUp Automations

Du kan till och med ställa in beroenden för att säkerställa att alla uppgifter, oavsett om det gäller att boka en intervju eller tilldela utbildningsmaterial, utförs i rätt ordning.

💡Proffstips: Skapa en mallista eller mapp med färdiga strukturer för olika typer av jobb (t.ex. teknik, marknadsföring, försäljning). Detta säkerställer konsekvens och sparar tid.

ClickUps bästa funktioner

Ställ in uppgiftsberoenden för att säkerställa att inga steg missas i rekryteringen, introduktionen och medarbetarnas utveckling.

Skapa skräddarsydda arbetsflöden med anpassade statusar för att spåra kandidater, introduktionsfaser eller prestationsutvärderingar.

Schemalägg påminnelser för intervjuer, uppföljningar eller medarbetarsamtal för att hålla koll på HR-uppgifterna.

Använd checklistor för att skapa felfria processer för granskning av jobbeskrivningar, utvärdering av kandidater och introduktionssteg.

Spara tid med återanvändbara HR-mallar för rekryteringsprocesser, introduktionsplaner och arbetsflöden för talangutveckling.

Få insyn i rekryteringsprocessen, teamets prestationer och HR-statistik i en centraliserad vy med ClickUp Dashboards.

Begränsningar i ClickUp

Användare kan inte exportera instrumentpaneler, vilket begränsar delningen av rapporter eller analyser med externa intressenter.

Kan innebära en viss inlärningskurva i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Kritiska affärsinsikter går förlorade i det digitala bruset utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir det enkelt att skapa jobbeskrivningar. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

2. Grammarly (bäst för att skriva felfria, professionella jobbeskrivningar)

via Grammarly

En rekryterares vardag är tillräckligt utmanande utan att behöva skriva detaljerade jobbeskrivningar. Grammarlys kostnadsfria generator för jobbeskrivningar hjälper dig att slippa arbetet med att skapa flera sådana regelbundet. Genom att ange en jobbtitel och viktiga detaljer genererar verktyget ett komplett utkast som är skräddarsytt för rollen, vilket sparar tid utan att kompromissa med kvaliteten.

Grammarlys bästa funktioner

Få omedelbar feedback om grammatik, stavning och interpunktion för att förbättra ditt skrivande.

Använd ton- och formalitetsjusteringar för att säkerställa varumärkets konsistens.

Integrera med Google Docs och Microsoft Word för enkel redigering inom arbetsflöden.

Grammarlys begränsningar

Utformad för allmän skrivning, saknar HR- eller rekryteringsspecifika funktioner.

Kan behöva extra input för specialiserade eller nischade positioner.

Grammarlys prissättning

Gratis : Grundläggande skrivförslag

Premium : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 100 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Grammarly

Desktop-tillägget är ett FANTASTISKT verktyg! Det är användbart i program där stavningskontroll inte är automatiskt aktiverat (som Excel) eller i andra program som vårt Applicant Tracking System – iCIMS. Jag kan öppna en jobbeskrivning och desktop-tillägget hittar automatiskt eventuella fel eller föreslår omskrivningar.

👀 Visste du att? Enligt en studie från Harvard Business Review är det 46 % mer sannolikt att företag som använder AI i sin rekryteringsprocess lyckas anställa rätt personer.

3. GoHire (bäst för skräddarsydda jobbeskrivningar för flera plattformar)

via GoHire

Anställningsprocessen består av många steg, men en perfekt jobbeskrivning är nyckeln till framgång. GoHires kostnadsfria jobbeskrivningsgenerator förenklar denna process. Ange bara jobbtitel och företagsuppgifter så skapar den skräddarsydda, omfattande jobbeskrivningar med några få klick.

GoHires bästa funktioner

Skapa personliga kontaktmeddelanden på LinkedIn för att komma i kontakt med de bästa talangerna.

Skapa anpassade intervjufrågor för att bedöma potentiella kandidaters färdigheter, kunskaper och kulturella passform.

Utveckla checklistor för en smidig och framgångsrik introduktion för nyanställda.

Utnyttja AI-verktyg som en generator för karriärsidesinnehåll och en generator för intervjumallar för att öka effektiviteten.

GoHires begränsningar

GoHire är idealiskt för små och medelstora företag, men passar kanske inte större organisationer med komplexa rekryteringsprocesser.

Vissa användare kan uppleva att anpassningsmöjligheterna för jobbeskrivningar är begränsade jämfört med andra plattformar.

GoHire-priser

Startpaket : 99 $/månad

Tillväxt : 199 $/månad

Pro: 299 $/månad

GoHire-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

4. Recooty (Bäst för småföretag som vill effektivisera sin rekryteringsprocess)

via Recooty

En jobbeskrivning är kandidatens första inblick i rollen och ditt företag. En välskriven och tydlig annons kan göra stor skillnad för kvaliteten på de potentiella anställda du lockar till dig.

Recooty är utformat för att spara tid och ansträngning när du skapar flera jobbeskrivningar. Verktyget låter användare skapa en skräddarsydd och SEO-optimerad jobbeskrivning på några sekunder.

Recooty bästa funktioner

Få insikter om hur dina jobbannonser presterar på olika plattformar, vilket hjälper dig att förfina din HR-strategi.

Skapa och hantera jobbeskrivningar på språng med dess mobila plattform.

Dra nytta av dataskyddet eftersom Recooty följer GDPR- och ISO 27001-standarderna.

Stöder flera språk, inklusive engelska, spanska, tyska och franska.

Recooty-begränsningar

Verktyget är snabbt och effektivt, men kan behöva redigeras för högt specialiserade eller nischade roller.

Fokus på jobbannonser på jobbportaler kanske inte passar organisationer med riktade eller interna rekryteringsstrategier.

Recooty-prissättning

Gratis

Startpris: 99 $/månad

Standard: 199 $/månad

Premier: Anpassad prissättning

Recooty-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 70 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Recooty

Recooty är den bästa rekryteringsprogramvaran jag har använt hittills. Den är mycket lätt att navigera, gränssnittet är mycket överskådligt och funktioner som AI Talent Matching, Resume Parsing, HR-verktyg som JD Generator och gratis mallar erbjuds till ett mycket överkomligt pris.

👀 Visste du att? Studier visar att över hälften av alla arbetssökande anser att kvaliteten på en jobbeskrivning är en avgörande faktor för om de ska söka ett jobb eller inte.

5. Workable (bäst för att skapa branschspecifika jobbeskrivningar)

via Workable

Workables underlättar skapandet av professionella, rollspecifika jobbeskrivningar. Det är utformat för att passa olika branscher och låter dig välja mellan över 100 branschkategorier.

Genom att helt enkelt ange en jobbtitel och välja en bransch genererar Workable precisa och välformulerade jobbeskrivningar på bara några sekunder, vilket hjälper rekryterare att snabbt attrahera rätt kandidater.

Workables bästa funktioner

Anpassa tonen så att den passar din varumärkeskultur och företagsöversikt.

Förfina områden i en jobbeskrivning för tydlighet, professionalism och anpassning till standardformat för CV

Integrera med AI-rekryteringsverktyg och verktyg för intervjusfrågor för ett effektivt rekryteringsflöde.

Begränsningar i Workable

Plattformen kräver en stabil internetanslutning för uppdateringar i realtid och AI-funktioner.

Nischade roller kan behöva ytterligare manuell anpassning för att uppfylla specifika krav.

Prisvärda priser

Gratis provperiod

Startpaket : 249 $/månad

Standard : 420 $/månad

Premier: 679 $/månad

Praktiska betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 450 recensioner)

6. Dweet (Bäst för jobbeskrivningar inom detaljhandel, mode och lyxvaror)

via Dweet

Att skapa övertygande jobbeskrivningar handlar om mer än att spara tid; det handlar om att få det rätt från början.

Om du arbetar inom mode- och lyxbranschen kan Dweets AI-drivna jobbeskrivningsgenerator hjälpa dig att undvika detta problem genom att skapa skräddarsydda, engagerande och rollspecifika jobbeskrivningar på några sekunder.

Istället för att börja från scratch, ange jobbtiteln och låt AI:n skapa en polerad beskrivning som lockar rätt talanger.

Dweets bästa funktioner

Skriv jobbeskrivningar för frilans-, tillsvidare-, heltid- eller deltidsroller och anpassa dem efter dina anställningsbehov.

Koppla jobbeskrivningarna till Dweets förhandsgranskade talangmarknadsplats, som har över 50 000 professionella för alla typer av roller.

Kombinera AI-teknik med expertgranskning för att sammanställa en kortlista med högst relevanta kandidater, vilket sparar tid och förbättrar kvaliteten.

Dweet-begränsningar

Den är främst utformad för mode- och lyxsektorn och passar kanske inte företag utanför dessa nischer.

Det fördomsfria språkverktyget är ännu inte i drift, vilket begränsar dess inkluderande insatser.

Dweet-priser

Gratis

Dweet-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

🧠 Rolig fakta: Nästan 42 % av arbetsgivarna uppger att de reviderar en jobbeskrivning efter att ha publicerat den eftersom de lockade för många okvalificerade kandidater.

7. Jobdescription. ai (Bäst för snabba och anpassningsbara mallar för jobbeskrivningar)

Oavsett om du behöver skapa beskrivningar från grunden eller skriva om befintliga, har Jobdescription.ai det du behöver. Det erbjuder också verktyg för att fokusera på specifika element som färdigheter, ansvarsområden eller kvalifikationer. Den genererade jobbeskrivningen är optimerad för både mänskliga läsare och sökmotorer, vilket hjälper dig att attrahera fler sökande samtidigt som du följer Googles policy för jobbinnehåll.

Jobdescription. ai bästa funktioner

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna på arbetsmarknaden för att skapa beskrivningar som lockar efterfrågade talanger.

Ändra eller förfina jobbeskrivningar snabbt med realtidsredigering och automatisk omskrivning för bättre precision.

Använd specialiserade generatorer för färdigheter och lista ansvarsområden och kvalifikationer för att skapa detaljerade, rollspecifika jobbeskrivningar.

Jobdescription. ai begränsningar

Vissa avancerade funktioner, som obegränsad historik och ytterligare Pro-alternativ, kräver ett abonnemang.

Nischade eller mycket tekniska färdigheter kan behöva förfinas ytterligare för att anpassas till specifika krav.

Jobdescription. ai prissättning

Gratis

Pro: 10 $/månad

Jobdescription. ai betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

8. Textio (Bäst för att skapa jobbeskrivningar som stämmer överens med arbetsgivarens varumärkesröst)

via Textio

Arbetsgivare bedömer kulturell passform under intervjuer, men jobbeskrivningen kan sätta tonen mycket tidigare. Från mjuka färdigheter till teknisk expertis kan jobbeskrivningar användas som reklam för den perfekta kandidaten för din tjänst.

Textios AI-drivna jobbeskrivningsgenerator hjälper dig att skapa beskrivningar som stämmer överens med ditt varumärkes röst samtidigt som de säkerställer inkludering och bred attraktionskraft.

Textio kan kopplas till ATS, HRIS och LinkedIn, vilket gör det enklare att integrera med dina rekryteringsflöden och effektivisera rekryteringsprocessen.

Textios bästa funktioner

Upptäck och eliminera omedvetna fördomar för att skapa inkluderande, könsneutrala jobbeskrivningar.

Anpassa språket så att det återspeglar ditt varumärkes röst och värderingar för att uppnå konsekvens i rekryteringsinnehållet.

Visualisera hur ditt innehåll resonerar med olika generationer och kön för en mer riktad rekrytering.

Organisera jobbeskrivningar med mallar, grupperade statusar och ett sökbart bibliotek för enklare samarbete.

Textio-begränsningar

Textio kan kräva extra arbete för tekniska eller nischade jobbeskrivningar.

Företag utan en tydlig varumärkesröst kan ha svårt att använda Textios varumärkesfunktioner.

Priser för Textio

Anpassad prissättning

Textio-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. Jobvite (bäst för fördomsfria jobbeskrivningar)

via Jobvite

Jobvite är ett allt-i-ett -rekryteringsverktyg som är utformat för att förenkla anställningsprocesser med avancerad automatisering, intelligent analys och användarvänliga funktioner.

Genom att kombinera AI, datavetenskap och bästa praxis inom DE&I hjälper Job Description Grader rekryterare att skapa annonser som lockar en mångfaldig grupp av kvalificerade kandidater samtidigt som fördomar minskas.

Jobvites bästa funktioner

Ta bort omedvetna fördomar från jobbannonser för att stärka mångfald och jämlikhet.

Förenkla schemaläggningen för kandidater genom att föreslå optimala intervjutider för bättre effektivitet.

Få insikter med hjälp av mätvärden som tid till tillsättning och konverteringsfrekvens för kandidater från instrumentpanelen.

Hjälp kandidaterna att smidigt övergå från nyanställda till produktiva medarbetare med optimerade onboarding-arbetsflöden.

Jobvites begränsningar

Den omfattande funktionsuppsättningen kan överväldiga mindre team med begränsade rekryteringsbehov.

Plattformen är anpassningsbar, men det krävs tid och expertis för att konfigurera skräddarsydda arbetsflöden och instrumentpaneler.

Jobvites prissättning

Anpassad prissättning

Jobvite-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 550 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Jobvite

Jag uppskattar att allt jag behöver finns där: jobbeskrivningen, spårade kandidater, godkännanden, ansökningshistorik osv. Det gör rekryteringsprocessen mycket enklare och mer organiserad.

10. Simplified (Bäst för flerspråkiga jobbeskrivningar)

via Simplified

Detta verktyg optimerar rekryteringen genom att skapa jobbannonser som lyfter fram viktiga ansvarsområden och tilltalar kandidaterna.

Det som utmärker Simplified är dess flexibilitet. Med anpassningsbara mallar, avancerade inställningar för ton och kreativitet samt flerspråkigt stöd kan detta verktyg skräddarsys för att möta olika rekryteringsbehov.

Förenklade bästa funktioner

Finjustera jobbeskrivningarna med redigeringsverktyg för att uppfylla dina specifika krav.

Använd maskininlärning för att införliva de senaste branschstandarderna och locka relevanta kandidater.

Samarbeta med teammedlemmar i realtid för att anpassa jobbannonser efter organisationens mål.

Förenklade begränsningar

Simplified är utmärkt för allmänna jobbeskrivningar, men specialiserade roller kan behöva manuella justeringar.

Verktygets effektivitet beror på kvaliteten på indata, vilket kan utgöra en utmaning för mindre erfarna användare.

Förenklad prissättning

Gratis

Simplified One : 29,99 $/månad

Simplified Growth : 119,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Förenklade betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Simplified

Det var väldigt enkelt att hoppa direkt in i AI-prompterna och navigera genom webbplatsen för att få slutresultatet – en vackert skriven, mycket koncis och beskrivande jobbeskrivning, som min HR-agent var mycket nöjd med att läsa och implementera i sin standardmall för jobbeskrivningar för vår IT-grupp.

Skapa förutsättningar för framgångsrik rekrytering med ClickUp

Att välja rätt AI-generator för jobbeskrivningar kan helt förändra hur du attraherar talanger. Dessa verktyg sparar tid och hjälper dig att skapa inkluderande, precisa och effektfulla jobbeskrivningar som tilltalar rätt kandidater.

Oavsett om du behöver branschspecifik kunskap eller funktioner för att eliminera fördomar finns det en lösning för dig. I dagens snabba rekryteringsvärld är AI inte något valfritt – det är nödvändigt för att förbli konkurrenskraftig.

ClickUp Brain utmärker sig genom sin mångsidighet och användarvänlighet. Från polerade jobbeskrivningar till smidiga samarbetsflöden – ClickUp anpassar sig efter dina rekryteringsmål.

Är du redo att förbättra din rekrytering? Registrera dig gratis på ClickUp och se skillnaden själv!