De 10 bästa alternativen till Orangescrum för projektledning 2025

Varje team har sitt eget sätt att få saker gjorda. Vissa håller sig till strukturerade arbetsflöden, medan andra behöver utrymme att justera och anpassa efterhand.

Om Orangescrum känns lite begränsande, eller om du är ute efter en mer skräddarsydd och kostnadseffektiv lösning, finns det andra alternativ.

Med open source-verktyg för projektledning kan du utforma din arbetsyta precis som du vill, oavsett om det innebär mer avancerad anpassning, bättre integrationer eller fullständig kontroll över inställningarna.

Om det låter som något du behöver, här är några alternativ till Orangescrum som är värda att utforska. 📝

Vad ska du leta efter i alternativ till Orangescrum?

Rätt verktyg ska effektivisera arbetsflöden, förbättra samarbetet och stödja skalbarhet.

Här är de funktioner i projektledningsprogramvaran som du bör prioritera:

Enkel onboarding-process: Ett intuitivt gränssnitt säkerställer att teamen kan börja använda verktyget utan omfattande utbildning.

Flexibel uppgiftshantering: Anpassade arbetsflöden, uppgiftsberoenden och flera vyer gör det möjligt för teamen att organisera projekt på sitt eget sätt.

Skalbar funktionalitet: Ett växande företag behöver programvara som anpassar sig till ökande arbetsbelastning, större team och mer komplexa processer.

Sömlöst samarbete: Inbyggd meddelandefunktion, uppdateringar i realtid och fildelning håller teamen samordnade utan att behöva förlita sig på spridda kommunikationsverktyg.

Robusta integrationer: Ett verktyg som kan kopplas till befintliga appar som Slack, Google Drive och CRM-plattformar eliminerar Ett verktyg som kan kopplas till befintliga appar som Slack, Google Drive och CRM-plattformar eliminerar utmaningar inom projektledning , såsom ständiga kontextbyten.

Tidsbesparande automatisering: Automatiserade uppgiftsfördelningar, statusuppdateringar och återkommande arbetsflöden för kostnadshantering eliminerar repetitiva manuella arbetsuppgifter och förbättrar effektiviteten.

De 10 bästa alternativen till Orangescrum

Ibland kan en annan projektledningsplattform göra arbetet mer organiserat och smidigt. Om du överväger andra alternativ finns det många bra alternativ som erbjuder ett nytt sätt att planera och samarbeta. Här är några som är värda att utforska. 👀

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projektledning och samarbetsverktyg)

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. Våra projekt, vår kunskap och vår kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss.

ClickUp löser detta med den kompletta appen för arbete, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

De flesta projektledningsverktyg begränsar sig till att spåra uppgifter. ClickUps projektledningslösning går längre och skapar en helt sammankopplad arbetsplats där team kan hantera projekt, samarbeta i realtid och automatisera repetitiva arbetsuppgifter.

ClickUp Brain

Automatisera projektsammanfattningar och uppdateringar med ClickUp Brain

I centrum för denna upplevelse står ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten som omvandlar spridd information till omedelbara insikter. Att spåra projektuppdateringar, svara på frågor och automatisera repetitiva arbetsuppgifter sker på några sekunder.

Anta att ett produktutvecklingsteam hanterar en mjukvarurelease. ClickUp Brain skannar uppgifter, kommentarer och dokument för att generera en strukturerad uppdatering som belyser färdiga funktioner, väntande godkännanden och kommande deadlines. Intressenterna får en tydlig översikt över framstegen utan att behöva vänta på ett möte.

Få omedelbara svar från hela din arbetsyta med ClickUp Brain.

En projektledare som granskar en kundförfrågan kan behöva kontrollera om liknande feedback har hanterats tidigare. ClickUp Brain söker igenom hela arbetsytan, inklusive chattkonversationer, tidigare uppgifter och delade filer, för att hitta relevanta diskussioner. Inget fram och tillbaka, ingen tidsspillan.

ClickUp Chat

Håll diskussionerna sammankopplade med ClickUp Chat

ClickUp Chat för in konversationer i arbetsytan, så att kommunikation och uppgifter samlas på ett och samma ställe. Varje utrymme, mapp och lista har sin egen chatt, så att arbetet förblir organiserat.

Missade uppdateringar är heller inget problem. AI-drivna Catch Me Up sammanfattar viktiga konversationer, så att en teammedlem som återvänder från semester kan se viktiga beslut med ett ögonkast. Detta skiljer ClickUp från andra alternativ till Orangescrum.

Förutom smidig kommunikation är det lika viktigt att organisera arbetet effektivt. ClickUp Tasks hjälper team att hålla koll på projekt med prioriteringar, beroenden och anpassade statusar som kan anpassas till alla arbetsflöden.

ClickUp-vyer

Men att hålla koll på uppgifterna är bara halva jobbet – att ha rätt perspektiv gör hela skillnaden. Med ClickUp Views kan team växla mellan lista, tavla, Gantt och kalender, så att de alltid har en tydlig överblick över sitt arbete.

Att hålla projekten igång på ett effektivt sätt innebär ofta att man måste minska på repetitiva arbetsuppgifter, och det är där ClickUp Automation kommer in.

Rutinmässiga uppdateringar, statusändringar och aviseringar sker automatiskt så att teamen kan fokusera på uppgifter som verkligen kräver deras uppmärksamhet.

Anta att ett marknadsföringsteam hanterar godkännanden av innehåll. När en skribent skickar in ett utkast tilldelar Automation omedelbart granskningen till en redaktör, flyttar uppgiften till "Under granskning" och meddelar rätt person. När redaktören har godkänt det uppdaterar systemet statusen, meddelar publiceringsteamet och schemalägger innehållet.

ClickUp-mall för projektledning

Få gratis mall Skapa strukturerade arbetsflöden snabbt med ClickUp-mallen för projektledning.

För team som byter från Orangescrum erbjuder ClickUp Project Management Template en strukturerad utgångspunkt. Den har arbetsflöden som kan anpassas till olika branscher, vilket hjälper team att komma igång snabbare än med ClickUp-alternativ.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa ditt arbetsflöde: Skapa Skapa ClickUp-dashboards i realtid för att spåra projektets framsteg, teamets arbetsbelastning och viktiga mätvärden – allt på ett och samma ställe.

Skapa och samarbeta smidigt: Förvandla anteckningar, wikis och projektplaner till organiserade Förvandla anteckningar, wikis och projektplaner till organiserade ClickUp Docs som länkar direkt till uppgifter.

Visualisera och kartlägg idéer: Använd Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma, skissa arbetsflöden och omvandla koncept till genomförbara uppgifter.

Spåra tid utan ansträngning: Logga timmar manuellt eller starta en timer direkt från vilken uppgift som helst med Logga timmar manuellt eller starta en timer direkt från vilken uppgift som helst med ClickUp Time Tracking för att hålla dig till schemat.

Anslut dina favoritverktyg: Integrera ClickUp med de appar du använder dagligen, så att arbetsflödena blir smidiga och du slipper byta mellan olika program.

Begränsningar med ClickUp

Det kan ta tid att utforska och anamma ClickUps breda utbud av funktioner fullt ut.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. OpenProject (Bäst för projektledning med öppen källkod)

via OpenProject

OpenProject erbjuder en omfattande projektledningsupplevelse samtidigt som det behåller sin öppen källkodskaraktär. Denna plattform stöder agila metoder genom Scrum- och Kanban-tavlor, tidslinjevyer för schemaläggning och robusta dokumentationsfunktioner.

Teamen uppskattar den transparenta prisstrukturen, alternativen för egen hosting och den aktiva utvecklingen av communityn. OpenProject utmärker sig i komplexa projekt med inbyggda verktyg för tidrapportering, kostnadsrapportering och möteshantering som uppfyller företagets krav utan företagets prislapp.

OpenProjects bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden som passar dina affärsprocesser exakt och anpassa dem efterhand som ditt team utvecklas.

Spåra tiden direkt mot uppgifterna och skapa detaljerade rapporter för att upprätthålla korrekt fakturering och resursfördelning.

Självhosting på dina egna servrar för fullständig äganderätt och efterlevnad av strikta datasäkerhetskrav.

Konfigurera detaljerade användarbehörigheter för att kontrollera åtkomstnivåer mellan team och upprätthålla informationssäkerheten.

Integrera med ett stort antal tredjepartsapplikationer via REST API för att bygga ett sammankopplat ekosystem för arbetsflöden.

Begränsningar i OpenProject

Gränssnittet verkar föråldrat jämfört med moderna alternativ.

Begränsad mobil funktionalitet

Vissa användare rapporterar prestandaproblem med större projekt.

Priser för OpenProject

Community: Gratis

Grundläggande: 7,25 $/månad per användare

Professional: 13,50 $/månad per användare

Premium: 19,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av OpenProject

G2: 3,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

3. Monday. com (Bäst för visuell projektledning)

Monday.com förvandlar projektledning till en visuell upplevelse med sitt färgglada, anpassningsbara gränssnitt. Det utmärker sig genom intuitiva tavlor som anpassar sig till praktiskt taget alla arbetsflöden, vilket gör datatunga projekt omedelbart begripliga.

Team som byter från Orangescrum uppskattar ofta Monday.com:s enkla dra-och-släpp-funktion och hur den gör projektdata mer tillgänglig för alla, inte bara projektledare. Den visuella karaktären innebär mindre tid för att förklara status och mer tid för att göra framsteg.

Monday.com bästa funktioner

Automatisera rutinuppgifter med kodfria automatiseringar som triggas baserat på statusändringar, datum eller andra villkor.

Visualisera projektets tidslinjer genom flera vyer som Gantt-diagram, kalendrar och Kanban-tavlor.

Anslut till över 200 externa verktyg och tjänster för att upprätthålla en centraliserad arbetsflödeshub för alla dina affärsprocesser.

Skapa anpassade instrumentpaneler som sammanställer realtidsstatistik från flera projekt för omedelbar insyn i den totala prestandan.

Begränsningar för Monday.com

Gränssnittet kan bli rörigt med för många tavlor.

Vissa automatiseringar kräver högre prisnivåer.

Det innebär en inlärningskurva för komplexa anpassningar.

Priser för Monday.com

Gratis (begränsat till två användare)

Grundläggande: 12 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (12 870+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (5 385+ recensioner)

4. Trello (bäst för enkla Kanban-arbetsflöden)

via Atlassian

Du kommer att uppskatta Trellos enkla tillvägagångssätt för projektledning med ett intuitivt, kortbaserat gränssnitt.

Detta verktyg är utmärkt för att visualisera arbetsförloppet genom anpassningsbara tavlor där kort flyttas mellan kolumner som representerar olika stadier. Du kan bifoga filer, lägga till checklistor, ange förfallodatum och tilldela teammedlemmar direkt till kort. Trello utmärker sig genom sin enkelhet samtidigt som det erbjuder överraskande djup med Power-Ups som utökar funktionaliteten utan att komplicera gränssnittet.

Trellos bästa funktioner

Skapa anpassningsbara tavlor med färgkodade etiketter som hjälper dig att kategorisera och prioritera arbetsuppgifter på ett ögonblick.

Lägg till automatisering genom Butler för att automatiskt flytta kort, tilldela medlemmar eller ställa in förfallodatum baserat på triggers som du definierar.

Designa kortmallar med fördefinierade checklistor och fält för att standardisera återkommande uppgifter i hela teamet.

Få smidig åtkomst till dina tavlor på både stationära och mobila enheter för att hantera projekt oavsett var du befinner dig.

Trellos begränsningar

Begränsade rapporterings- och analysfunktioner

Det kan bli svårt att hantera komplexa projekt i flera steg.

Grundversionen saknar avancerade arbetsflödesfunktioner.

Svårt att hantera beroenden mellan uppgifter

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (13 670+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 435+ recensioner)

5. Asana (bäst för automatisering av arbetsflöden)

via Asana

Asana skapar ordning i teamets kaos med praktisk uppgiftshantering. Denna plattform är utmärkt för att dela upp komplexa projekt i hanterbara delar med beroenden, deluppgifter och anpassade fält.

Du kan visualisera arbetet i flera vyer, inklusive listor, tavlor, tidslinjer och kalendrar. Asana har robusta automatiseringsfunktioner som eliminerar repetitiva arbetsuppgifter och minskar manuella uppdateringar. Det har ett överskådligt gränssnitt samtidigt som det erbjuder djup för team som behöver samordna komplexa arbetsflöden mellan olika avdelningar.

Asanas bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden med regler som automatiskt tilldelar uppgifter, ändrar status och meddelar teammedlemmar baserat på utlösare.

Visualisera projektberoenden och tidslinjer med tidslinjevyn i Gantt-stil för att identifiera potentiella flaskhalsar.

Skapa formulär som omvandlar inlämnade uppgifter direkt till genomförbara uppgifter som tilldelas rätt teammedlemmar.

Designa anpassade fält och mallar som standardiserar informationsinsamlingen i alla dina projekt.

Spåra mål och målsättningar som är direkt kopplade till bidragande uppgifter för att upprätthålla överensstämmelse med strategiska prioriteringar.

Asanas begränsningar

Den kostnadsfria versionen begränsar teamstorleken till 10 medlemmar.

Vissa användare rapporterar om överbelastning av aviseringar.

Endast en person kan tilldelas per uppgift, vilket begränsar samarbetet.

Det kräver tredjepartsintegrationer för att spåra tid.

Asanas priser

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

6. Wrike (bäst för resurshantering i företag)

via Wrike

Wrike skapar struktur i snabbrörliga projekt med en elegant layout i tre fönster som gör att portföljer, projekt och uppgifter alltid är inom räckhåll. Team kan anpassa arbetsflöden med förfrågningsformulär, godkännandesteg och automatiska uppdateringar som minskar det manuella arbetet.

Realtidsvy av arbetsbelastningen gör resursplaneringen enkel och säkerställer att ingen blir överbelastad samtidigt som deadlines hålls. Och med säkerhet i företagsklass förblir data låsta utan att teamets flexibilitet påverkas.

Wrikes bästa funktioner

Skapa anpassade förfrågningsformulär som samlar in exakt den information som behövs och automatiskt vidarebefordrar arbetet till lämpliga team.

Visualisera teamets arbetsbelastning i olika projekt med interaktiva diagram som hjälper till att balansera resurserna och förhindra utbrändhet.

Skapa anpassningsbara rapporter med realtidsdata som spårar prestationsmått över flera projekt samtidigt.

Wrike-begränsningar

Dess funktioner för tidrapportering och schemaläggning är begränsade.

Verktyget kan vara långsamt att ladda, särskilt när du laddar upp eller laddar ner filer.

Wrike-recensioner rapporterar att verktyget erbjuds till ett högre pris än många konkurrenter.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (3 760+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 770+ recensioner)

7. Smartsheet (bäst för avancerade användare av kalkylblad)

via Smartsheet

Att använda Smartsheet för projektledning överbryggar klyftan mellan traditionella kalkylblad och moderna PM-plattformar. Detta verktyg har ett välbekant rutnätgränssnitt som utvecklas med kraftfulla samarbetsfunktioner, automatiseringsregler och visualiseringsalternativ.

Det gör arbetsflödena smidigare än någonsin. Ställ in villkorlig logik, godkännandeprocesser och automatiska aviseringar så att arbetet flyter på utan en miljon uppföljningar. Dashboards samlar allt på ett ställe och omvandlar oändliga siffror till användbara insikter.

Smartsheets bästa funktioner

Dela ark med interna och externa intressenter, ställ in behörigheter och spåra ändringar med detaljerad versionshistorik.

Skapa automatiserade godkännandeprocesser som vidarebefordrar dokument till berörda parter baserat på fördefinierade villkor.

Skapa rapporter som sammanställer information från flera projekt i omfattande ledningspaneler.

Smartsheets begränsningar

Trots sitt kalkylbladsliknande utseende saknar Smartsheet möjligheten att ha flera flikar inom ett enda ark, vilket begränsar datastrukturen.

Vissa användare anser att Smartsheets rapporteringsfunktioner är otillräckliga för dataanalys.

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassade priser

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (19 080+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 420+ recensioner)

8. Notion (bäst för sammankopplad dokumentation)

via Notion

Notion kombinerar projektledning med robusta dokumentationsfunktioner i en anpassningsbar arbetsyta. Det skapar kopplingar mellan dina uppgifter, anteckningar, wikis och databaser så att du kan bygga personliga system där informationen flödar naturligt.

Verktygets flexibla blocksystem anpassar sig till praktiskt taget alla arbetsflöden samtidigt som det bibehåller sin visuella enkelhet. Men när man jämför Notion med ClickUp erbjuder ClickUp en mer komplett arbetsyta med inbyggda automatiserings- och teamsamarbetsfunktioner.

Notions bästa funktioner

Skapa sammankopplade databaser som kopplar samman projekt, uppgifter, teammedlemmar och resurser med kraftfulla filtreringsalternativ.

Designa mallsidor med standardiserade strukturer som säkerställer enhetlighet mellan projekt och avdelningar.

Koppla samman relaterad information genom bakåtlänkar och relationer som bibehåller sammanhanget i hela ditt arbetsområde.

Bädda in innehåll från andra verktyg direkt i dina sidor, inklusive filer, videor och interaktiva element.

Begränsningar med Notion

Det kan kräva betydande installationstid för optimala arbetsflöden.

Verktyget saknar avancerade projektledningsfunktioner som Gantt-diagram.

Behörighetsinställningarna är mindre detaljerade än i specialiserade verktyg.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI: 10 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,6/5 (över 6 060 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 480+ recensioner)

9. Basecamp (bäst för enkel teamkoordinering)

via Basecamp

Basecamp har en uppfriskande annorlunda approach till projektledning med sina allomfattande priser och strömlinjeformade gränssnitt. Denna plattform organiserar arbetet i separata projekt som innehåller sex kärnverktyg: anslagstavlor, att göra-listor, scheman, dokument, chatt och automatiska incheckningar.

Du kan eliminera fragmenteringen som uppstår när flera appar används genom att centralisera kommunikationen och uppgiftshanteringen. Det underlättar tydliga gränser mellan projekt och synlighet mellan team.

Basecamps bästa funktioner

Schemalägg automatiska avstämningar som samlar in teamuppdateringar om specifika ämnen utan att kräva möten.

Sätt tydliga gränser för arbetet med meddelanden om arbetstider som respekterar teammedlemmarnas fritid.

Organisera diskussioner i fokuserade anslagstavlor som håller konversationerna kontextuella och sökbara.

Lagra och versionera alla projektdokument på en central plats som är tillgänglig för alla med lämpliga behörigheter.

Begränsningar med Basecamp

Saknar avancerade funktioner som Gantt-diagram eller tidsspårning.

Recensioner av Basecamp tyder på att det erbjuder begränsad anpassning jämfört med andra plattformar.

Inga inbyggda rapporterings- eller analysverktyg

Allt-eller-inget-behörighetsstruktur

Basecamp-priser

Gratis

Plus: 15 $/månad per användare

Pro Unlimited: 299 $/månad (faktureras årligen)

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (5 320+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (14 480+ recensioner)

10. Jira (bäst för agila utvecklingsteam)

via Atlassian

Jira erbjuder specialiserad projektledning för mjukvaruutveckling med fokus på agila metoder. Det är utmärkt för att spåra problem, buggar och funktionsförfrågningar genom anpassningsbara arbetsflöden som matchar ditt teams processer.

Du kan planera sprintar, visualisera pågående arbete och generera detaljerade rapporter om teamets hastighet. Jira utmärker sig genom sina omfattande integrationsmöjligheter med utvecklingsverktyg och anpassningsförmåga till olika, agila ramverk.

Jiras bästa funktioner

Konfigurera anpassade arbetsflöden som exakt matchar din utvecklingsprocess med automatiserade övergångar och valideringar.

Följ utvecklingsprocessen genom interaktiva tavlor som visualiserar arbetsstatusen över sprints och releaser.

Skapa hastighetsdiagram och burndown-rapporter som hjälper teamen att förbättra uppskattningsnoggrannheten över tid.

Skapa epics som organiserar relaterade berättelser och uppgifter i större initiativ som är anpassade efter strategiska mål.

Designa anpassade ärendetyper med specifika fält som fångar upp exakt den information som behövs för olika arbetsuppgifter.

Jiras begränsningar

Team som är starkt inriktade på testning kan tycka att Jiras inbyggda funktioner är otillräckliga, vilket kräver integration med dedikerade testverktyg.

Kan kännas överväldigande för enkel projektuppföljning om du jämför Jira och ClickUp.

Installation och konfiguration kräver betydande tidsinvesteringar.

Jira-priser

Gratis

Standard: 7,53 $/månad per användare

Premium: 13,53 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 270 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 100 recensioner)

🔍 Visste du att? Wellingtones rapport om projektledning visar att 47 % av projekten oftast eller alltid leds av professionella projektledare.

Välj ClickUp för att se resultat

För att hantera projekt effektivt krävs verktyg som passar ditt teams arbetsflöde, inte tvärtom.

Rätt alternativ till Orangescrum effektiviserar samarbetet, förbättrar produktiviteten och håller uppgifterna på rätt spår.

ClickUp går utöver standardprojektledning genom att centralisera allt – uppgifter, dokument, chattar och automatisering – i en AI-driven plattform. Team kan anpassa arbetsflöden, integrera med sina favoritverktyg och skala upp smidigt.

