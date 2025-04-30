De 10 bästa CRM-systemen för private equity 2025

Private equity-branschen är mycket dynamisk, med affärer, investerare och portföljbolag i ständig rörelse – det finns alltid något att hålla koll på.

När informationen är utspridd i e-postmeddelanden och kalkylblad blir det rörigt, och missade detaljer kan innebära missade möjligheter.

Ett stabilt CRM-system (kundrelationshantering) samlar allt på ett ställe. Från hantering av affärsflödet till spårning av investerarrelationer – rätt verktyg kan spara tid och hålla ditt team på samma sida.

Om du letar efter det bästa CRM-systemet för private equity-företag finns här 10 alternativ som ger mervärde. ✉️

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är våra rekommendationer för det bästa CRM-systemet för private equity: ClickUp (Bäst för att effektivisera private equity-affärer och uppgiftshantering) DealCloud (Bäst för hantering av affärspipeline) Altvia (Bäst för investerarrelationer) 4Degrees (Bäst för relationshantering) Dynamo (Bäst för fondadministration) Affinity (Bäst för affärssourcing) Navatar (Bäst för branschspecifika arbetsflöden) Xpedition Private CRM Accelerator (bäst för Microsoft-integration) Clienteer (Bäst för mindre private equity-företag) SatuitCRM (Bäst för alternativa investeringsförvaltare)

Vad ska du leta efter i det bästa CRM-systemet för private equity?

Rätt CRM-system för private equity-företag ska hjälpa dig att hantera affärer, spåra investerarrelationer och hålla ordning på allt. Ett bra system underlättar ditt arbete, istället för att komplicera det.

Här är vad du ska tänka på när du väljer ett CRM-system:

Relationshantering: Håller investerardata organiserade, spårar interaktioner och säkerställer smidiga uppföljningar.

Omfattande hantering av affärsflöden: Effektiviserar pipelines, automatiserar arbetsflöden och ser till att affärerna fortskrider utan förseningar.

Robust rapportering och analys: Ger realtidsinformation om investerarnas engagemang och marknadstrender.

Säkerhet och efterlevnad: Skyddar känslig data med krypterade åtkomstkontroller och fullständig efterlevnad av regelverk.

Skalbarhet och anpassning: Anpassar sig efter ditt företags tillväxt med flexibla funktioner, anpassade fält och arbetsflöden som är skräddarsydda för dina unika investeringsstrategier.

De 10 bästa CRM-systemen för private equity

Alla CRM-alternativ är inte utvecklade för private equity. Du behöver ett system som kan hantera komplexa affärspipelines, spåra investerarrelationer och förbättra portföljhanteringen.

Här är de 10 bästa CRM-lösningarna för private equity-företag som är utformade för just detta. 📝

1. ClickUp (bäst för att effektivisera private equity-affärer och uppgiftshantering)

Bygg upp och hantera dina investerarrelationer, spåra uppgifter och öka tillväxten i din verksamhet med ClickUp CRM.

ClickUp är den kompletta appen för arbete, som samlar affärsflöde, investerarrelationer och uppgiftshantering under ett och samma tak. Projektledningsfunktionerna som är integrerade i ClickUp CRM-lösningen hjälper private equity-företag att spåra potentiella kunder, hantera konton och övervaka kundinteraktioner utan att behöva jonglera med flera olika verktyg.

ClickUp-vyer

Visualisera dina affärspipelines med ClickUp Views.

Med över 10 anpassningsbara ClickUp-vyer, inklusive lista, Kanban-tavla och Gantt, låter ClickUp dig visualisera pipelines, övervaka kundrelationer och hålla koll på varje affär. Listvyn kan visa alla affärer, sorterade efter stadium, medan tavelvyn har ett dra-och-släpp-gränssnitt för att spåra framsteg.

Ett private equity-team som utvärderar tech-startups kan till exempel skapa en tabell där varje kolumn representerar ett annat finansieringsstadium, vilket ger en tydlig bild av potentiella investeringar.

ClickUp-instrumentpaneler

Spåra portföljens resultat med ClickUp Dashboards

För att hålla koll på prestandan samlar ClickUp Dashboards alla viktiga mätvärden på ett och samma ställe.

Istället för att hämta rapporter från olika verktyg kan private equity-proffs skapa en instrumentpanel som visar intäktstrender, värderingsförändringar och utestående due diligence-uppgifter.

Ett investeringsbolag som övervakar portföljbolag kan omedelbart se finansiell hälsa, arbetsbelastningsfördelning och affärsutveckling, vilket säkerställer att beslut baseras på realtidsdata.

ClickUp Automations

Effektivisera affärsprocessen med ClickUp Automations

Repetitiva uppgifter saktar ner teamen, men ClickUp Automations tar hand om dem.

När en analytiker uppdaterar statusen för en affär till ”Due Diligence” kan automatiseringen omedelbart tilldela juridiska granskningar, meddela intressenter och uppdatera relaterade uppgifter. Detta gör att teamet kan fokusera på högvärdigt arbete.

ClickUp Chat

Dela uppdateringar och samarbeta direkt med ClickUp Chat.

ClickUp Chat underlättar samarbetet genom att samla alla affärsrelaterade konversationer på ett och samma ställe.

Att veta att viktiga diskussioner alltid är tillgängliga gör att teamen kan fokusera på sitt arbete istället för att oroa sig för att missa viktiga uppdateringar.

Behöver du komma ikapp efter en tids frånvaro? AI-drivna sammanfattningar ger en snabb översikt över missade konversationer så att återvändande teammedlemmar kan komma igång utan att behöva bläddra igenom oändliga meddelanden.

Ladda ner denna mall Håll koll på kunder och försäljningsmöjligheter med ClickUps CRM-mall.

Varför bygga ett CRM-system från grunden när du kan börja med ett beprövat system?

ClickUp CRM-mallen hjälper företag att spåra försäljning, hantera leads och förbättra kundrelationer utan att behöva ställa in allt manuellt.

Det erbjuder flera vyer för att förenkla CRM-hanteringen. Försäljningsprocessvyn hjälper teamen att spåra leads genom pipelinen, medan välkomstvyn säkerställer en personlig upplevelse för varje kund.

Du kan också bjuda in medlemmar eller gäster att samarbeta direkt i ClickUp, vilket gör det enkelt att hantera relationer i varje steg.

ClickUps bästa funktioner

Samla alla dina verktyg: Anslut till Salesforce och HubSpot för att centralisera kunddata och konversationer för ett smidigt arbetsflöde.

Hitta det du behöver direkt: Använd ett intuitivt gränssnitt för att spåra leads, uppdatera kunduppgifter och hantera pipelines utan ansträngning – ingen brant inlärningskurva krävs.

Väx utan begränsningar: Utnyttja anpassade arbetsflöden, automatisering och avancerad rapportering för att stödja företag av alla storlekar och hantera växande kundkrav.

Missa aldrig en uppföljning: Ställ in påminnelser och förfallodatum för att säkerställa att säljarna aldrig missar en lead eller kundkontakt.

Tilldela leads direkt: Använd rollbaserade behörigheter och uppgiftsfördelning för att direkt tilldela leads och spåra ägarskap i hela teamet.

Begränsningar för ClickUp

Utan justeringar kan frekventa uppdateringar och aviseringar kännas överväldigande för större team.

Mobilappen är användbar för snabba uppdateringar, men erbjuder kanske inte samma funktionalitet som desktopversionen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en G2-recensent hade att säga om ClickUp:

Jag älskar ClickUps mångsidighet och att vårt team kan anpassa det efter alla situationer – det är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi älskar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

Jag älskar ClickUps mångsidighet och att vårt team kan anpassa det efter alla situationer – det är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi älskar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

📮 ClickUp Insight: Cirka 35 % av våra undersökningsdeltagare betraktar måndagen som den minst produktiva dagen i veckan. Otydliga prioriteringar i början av arbetsveckan kan vara en bidragande faktor här. ClickUp eliminerar gissningar genom att låta dig och ditt team sätta tydliga prioriteringsnivåer på alla tilldelade uppgifter. Dessutom får du ClickUp Brain, en kraftfull AI-assistent som svarar på alla dina frågor. Med ClickUp vet du alltid exakt vad som behöver göras och när.

2. DealCloud (bäst för hantering av affärspipeline)

via DealCloud

Private equity-företag står inför unika utmaningar när de hanterar komplexa affärspipelines, och DealCloud tar itu med dessa problem direkt. Det anpassningsbara CRM-systemet utmärker sig genom sin djupa förståelse för PE-arbetsflöden (private equity) – från initial sourcing till övervakning efter avslut.

Affärsteamen uppskattar särskilt hur det kopplar samman relationsinformation med affärsdata, vilket gör det lättare att upptäcka mönster och möjligheter. Integrationsmöjligheterna med Capital IQ och PitchBook effektiviserar due diligence, medan anpassningsbara instrumentpaneler kan anpassas till olika investeringsstrategier.

För riskkapitalbolag som hanterar flera affärer samtidigt hjälper plattformens automatiserade spårning och uppdateringar i realtid till att upprätthålla momentum under hela affärens livscykel.

DealClouds bästa funktioner

Skapa anpassade affärsflöden som matchar dina investeringskriterier och meddela automatiskt intressenter om förändringar och nödvändiga åtgärder.

Få tillgång till omfattande funktioner för relationskartläggning för att upptäcka dolda kopplingar mellan portföljbolag.

Skapa dynamiska rapporter och instrumentpaneler som visar fondens resultat, kapitalbehov och distributionsdata i realtid.

Ställ in automatisk datainsamling från flera källor för att hålla företagsfinanser, marknadsundersökningar och konkurrensinformation uppdaterade.

DealClouds begränsningar

Komplex installation kräver omfattande initial konfiguration

Inlärningskurvan kan kännas brant för mindre team.

Anpassad rapportering kräver teknisk expertis

DealCloud-priser

Anpassad prissättning

DealCloud-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om DealCloud?

Här är en Capterra-recensents åsikt om DealCloud:

DealCloud-plattformen är utformad för ett antal affärsuppgörelser inom olika branscher, såsom PE, IB, specialiserad utlåning etc. Men det fina med plattformen är att dessa ”färdiga” användningsfall kan konfigureras ytterligare för att passa våra specifika affärsflöden. Vi har fortsatt att utveckla vår DealCloud-lösning i takt med att vår verksamhet utvecklas.

DealCloud-plattformen är utformad för ett antal affärsuppgörelser inom olika branscher, såsom PE, IB, specialiserad utlåning etc. Men det fina med plattformen är att dessa ”färdiga” användningsfall kan konfigureras ytterligare för att passa våra specifika affärsflöden. Vi har fortsatt att utveckla vår DealCloud-lösning i takt med att vår verksamhet utvecklas.

🔍 Visste du att? Det första private equity-företaget, American Research and Development Corporation (ARDC), grundades 1946 av finansmannen Georges Doriot. ARDC är känt för sin tidiga investering i Digital Equipment Corporation (DEC), som blev ett av de första snabbväxande företagen som erhöll private equity-finansiering.

3. Altvia (Bäst för investerarrelationer)

via Altvia

Altvia skapar klarhet i den ofta komplexa världen av investerarrelationer i private equity-företag. Plattformen är utmärkt för att förfina LP-kommunikation (limited partner) och rapportering, vilket gör den särskilt värdefull under kapitalanskaffningsperioder.

Det innehåller detaljerade investerarprofiler, inklusive kommunikationspreferenser och investeringshistorik, vilket är ovärderligt för relationsbyggande. De automatiserade rapporteringsfunktionerna minskar avsevärt den tid som läggs på kvartalsuppdateringar, medan den säkra investerarportalen håller LP:er informerade utan att överbelasta IR-teamet (investor relations).

Altvias bästa funktioner

Planera och spåra kapitaluttag genom ett automatiserat system som beräknar åtaganden och skickar riktade aviseringar.

Generera ILPA-kompatibla (Institutional Limited Partners Association) rapporter automatiskt genom att hämta data från portföljövervakningssystem.

Segmentera private equity-investerare utifrån investeringshistorik och preferenser för att skapa riktade kapitalanskaffningskampanjer.

Övervaka engagemangsmätvärden på investerarportalen för att identifiera vilka LP:er som behöver extra uppmärksamhet eller stöd.

Skapa anpassade prenumerationsdokument som förifylls med investerarinformation.

Altvias begränsningar

Funktionerna för rapportering av portföljbolag behöver förbättras.

Begränsade integrationsmöjligheter med viss vanlig PE-programvara

Versionshantering av dokument kan vara förvirrande

Altvias prissättning

Anpassad prissättning

Altvias betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Alla affärer hamnar inte i den formella pipelinen, men att spåra de som inte gick vidare – tillsammans med orsakerna till detta – hjälper till att förfina framtida affärssourcing. Skapa en ”skuggpipeline” i ditt CRM-system för att återkomma till affärer när förutsättningarna förändras.

4. 4Degrees (Bäst för relationshantering)

via 4Degrees

4Degrees har en unik approach till relationshantering inom private equity, med fokus på kvaliteten och potentialen i nätverkskontakter.

Denna molnbaserade CRM-programvara analyserar kommunikationsmönster inom företaget för att upptäcka värdefulla insikter om relationer som annars skulle förbli dolda. Affärsteam uppskattar särskilt dess förmåga att identifiera lämpliga vägar för att komma i kontakt med målföretag och viktiga beslutsfattare. Automatiserad relationspoängsättning hjälper till att prioritera kontaktsatsningar, medan spårning av interaktioner säkerställer att inga värdefulla kontakter förloras.

4Degrees bästa funktioner

Analysera sentimentet i e-postmeddelanden och svarsfrekvensen för att mäta relationens styrka och engagemangsnivån.

Identifiera gemensamma kontakter mellan teammedlemmar och målföretag genom AI-driven nätverkskartläggning.

Skapa introduktionsvägar som visar den kortaste vägen till beslutsfattare i ditt nätverk.

Spåra historiska interaktioner mellan teammedlemmar för att upprätthålla en konsekvent relationsutveckling.

4Degrees begränsningar

Begränsade möjligheter att övervaka portföljbolag

Relationspoängsättning kan ibland förenkla komplexa professionella relationer för mycket.

Funktionerna för massutskick av e-post behöver förbättras.

4Degrees prissättning

Anpassad prissättning

4Degrees betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Vissa private equity-företag har skapat enorma förmögenheter för sina grundare. Till exempel har Blackstones grundare, Stephen Schwarzman, en nettoförmögenhet på över 20 miljarder dollar, och Carlyle Groups grundare, som David Rubenstein, har haft liknande framgångar.

5. Dynamo (bäst för fondadministration)

via Dynamo

Dynamo har en annorlunda approach till CRM-programvara för private equity genom att fokusera starkt på den operativa sidan av fondförvaltning.

Det hjälper särskilt middle- och backoffice-team med sina robusta redovisningsintegrationer och automatiserade avstämningsfunktioner. Plattformen är utmärkt för hantering av prenumerationsdokument och arbetsflöden för investerarintroduktion, samtidigt som den upprätthåller detaljerade revisionsspår för efterlevnadsändamål.

För företag som hanterar flera fondstrukturer erbjuder Dynamo verktyg som förenklar komplexa fondtransaktioner.

Dynamos bästa funktioner

Bearbeta teckningshandlingar genom ett digitalt arbetsflöde som automatiskt validerar investerarinformation.

Beräkna och spåra förvaltningsavgifter för flera fondstrukturer med olika avgiftsarrangemang.

Skapa automatiserade kapitalkontoutdrag med anpassningsbara mallar för olika typer av investerare.

Övervaka efterlevnadskrav och kommande deadlines via en centraliserad instrumentpanel.

Skapa anpassade arbetsflöden för investerares onboarding som överensstämmer med lagstadgade krav.

Dynamo-begränsningar

Funktionerna för affärspipeline är mindre utvecklade än hos konkurrenterna.

Användargränssnittet känns föråldrat jämfört med moderna alternativ.

Anpassning av rapporter kräver teknisk kunskap.

Dynamo-prissättning

Anpassad prissättning

Dynamo-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (35+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dynamo?

Låt oss se vad en G2-recensent har att säga om Dynamo.

Jag gillar att det är utformat på ett sätt som gör att man kan se allt, och att man också kan ändra det så att man kan se saker på ett annat sätt, beroende på hur ens hjärna fungerar.

Jag gillar att det är utformat på ett sätt som gör att man kan se allt, och att man också kan ändra det så att man kan se saker på ett annat sätt, beroende på hur ens hjärna fungerar.

6. Affinity (bäst för affärssourcing)

via Affinity

Affinity utmärker sig genom att automatiskt samla in relationsdata utan manuell inmatning. Det använder AI för att analysera kommunikationsmönster och identifiera lovande investeringsmöjligheter.

Affärsteamen uppskattar att det eliminerar manuell datainmatning samtidigt som det upprätthåller korrekta relationsregister. Plattformen är utmärkt för att identifiera mönster i affärsflödet och relationsnätverk som kan missas med konventionella spårningsmetoder.

För företag som fokuserar på att utöka sin affärspipeline är Affinitys automatiserade informationsinsamling och mönsterigenkänningsfunktioner särskilt värdefulla.

Affinitys bästa funktioner

Samla in relationsdata automatiskt från e-post och kalenderinteraktioner för att skapa omfattande kontaktprofiler.

Förutse affärers relevans baserat på historiska företags preferenser och tidigare framgångsrika investeringar.

Spåra konkurrenskraftiga affärsdynamiker genom att övervaka relationerna mellan andra företag och målföretag.

Skapa virtuella affärsteam baserade på branschkompetens och starka relationer med viktiga intressenter.

Skapa relationshälsopoäng som tar hänsyn till både kvantiteten och kvaliteten på interaktionerna.

Begränsningar i affiniteten

Portföljövervakningsfunktioner är grundläggande

Begränsade funktioner för fondadministration

Anpassningsmöjligheterna för rapporter kunde vara mer flexibla.

Affinitetsprissättning

Essential: 2 000 USD/år per användare (faktureras årligen)

Skala: 2 300 USD/år per användare (faktureras årligen)

Avancerat: 2 700 USD/år per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Affinitetsbetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 1980-talet kallas ofta för private equity-branschens ”guldålder”, särskilt på grund av uppkomsten av leveraged buyouts (LBO).

7. Navatar (bäst för branschspecifika arbetsflöden)

Navatar är byggt på Salesforce-plattformen och närmar sig CRM för private equity ur ett processorienterat perspektiv. Lösningen är specialiserad på branschspecifika arbetsflöden som matchar hur PE-företag arbetar.

Det som utmärker systemet är hur det hanterar komplexa affärsprocesser i flera steg samtidigt som det uppfyller alla krav på regelefterlevnad. Navatar levererar lösningar specifikt anpassade för private equity-bolag som kombinerar anpassningsbarhet med färdiga funktioner, vilket eliminerar behovet av omfattande teknisk installation.

Navatars bästa funktioner

Inför branschbeprövade affärsflöden som överensstämmer med standardiserade PE-processer och efterlevnadskrav.

Spåra investeringskommitténs godkännanden och beslut genom strukturerade omröstnings- och dokumentationsprocesser.

Hantera saminvesteringsmöjligheter genom dedikerade verktyg för spårning och investerarallokering.

Skapa efterlevnadsrapporter som överensstämmer med lagkrav i olika jurisdiktioner.

Navatars begränsningar

Gränssnittet kan kännas rörigt med oanvända funktioner.

Komplex installationsprocess för anpassade arbetsflöden

Inlärningskurvan är brantare än för fristående lösningar.

Navatars prissättning

Anpassad prissättning

Navatar-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Xpedition Private CRM Accelerator (bäst för Microsoft-integration)

via Microsoft

Xpedition är byggt på Microsoft Dynamics 365 och erbjuder en ny approach för PE-företag som redan har investerat i Microsofts ekosystem. Det överbryggar klyftan mellan affärshantering och vardagliga Microsoft-verktyg som Outlook, Teams och Power BI.

Du kan spara mycket tid genom inbyggd integration med Excel-finansmodeller och PowerPoint-presentationer. Till skillnad från andra CRM-system som kräver att teamen antar helt nya arbetsflöden, förbättrar Xpedition befintliga Microsoft-baserade CRM-processer samtidigt som det lägger till PE-specifika funktioner.

Med säker, fullfjädrad mobil åtkomst säkerställer Xpedition smidig beslutsfattande på språng. AI-drivna förbättringar med Microsoft Copilot personaliserar ytterligare interaktionen med investerare, automatiserar rutinuppgifter och ger intelligenta insikter, så att teamen kan fokusera på högvärdiga aktiviteter.

Xpeditions bästa funktioner

Konvertera Excel-finansmodeller direkt till interaktiva instrumentpaneler med hjälp av Power BI-integration.

Synkronisera mötesanteckningar från Teams direkt till affärsuppgifter med automatiserad uppgiftsfördelning.

Skapa anpassade appar med Power Platform för att tillgodose företagsspecifika krav utan kodning.

Skapa presentationsmaterial automatiskt genom att importera affärsuppgifter direkt till PowerPoint-mallar.

Begränsningar för Xpedition

Stort beroende av Microsofts ekosystem begränsar flexibiliteten

Anpassning kräver Microsofts utvecklingskompetens.

Begränsade integrationsmöjligheter med tredje part

Xpeditions prissättning

Anpassad prissättning

Xpeditions betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Private equity-affärer tar år att mogna, så välj ett CRM-system som är byggt för långsiktig relationshantering. Ett bra CRM-system spårar varje interaktion – från den första pitchen till exit – och säkerställer att du upprätthåller kontinuitet och strategiskt engagemang under 5–10 år.

9. Clienteer (bäst för mindre private equity-företag)

via Imagineer Technology

Clienteer, som nu ingår i Dynamo Software genom förvärvet av Imagineer Technology Group, är en marknadsledande CRM- och investerarrelationsplattform utformad för private equity- och investeringsföretag. Denna CRM-programvara fokuserar på väsentliga PE-funktioner utan onödiga tillägg som finns i företagslösningar.

Dess strömlinjeformade tillvägagångssätt för affärshantering och investerarrelationer passar team som vill upprätthålla institutionella processer utan att lägga resurser på komplex systemhantering. Clienteer förenklar övergången från kalkylblad till ett dedikerat CRM-system för private equity-företag och ger företagen ett smidigt sätt att hantera investerarrelationer och affärsflöden.

Clienteers bästa funktioner

Utforma förenklade processer för investeringskommittén som bibehåller strikthet samtidigt som de administrativa omkostnaderna minskas.

Skapa standardiserade mallar för affärsjämförelser som hjälper mindre team att utvärdera möjligheter på ett konsekvent sätt.

Skapa grundläggande dashboards för portföljövervakning som fokuserar på viktiga nyckeltal utan onödig komplexitet.

Spåra framstegen i kapitalanskaffningen genom intuitiva visualiseringar som visar status för åtaganden.

Hantera investerardokument via en lättviktig portal som kräver minimalt IT-stöd.

Clienteers begränsningar

Begränsade avancerade rapporteringsfunktioner

Grundläggande funktioner för relationsuppföljning

Minimala automatiseringsalternativ

Mindre lämpligt när företag växer betydligt

Clienteers prissättning

Anpassad prissättning

Clienteers betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Clienteer?

Här är en G2 - rec ens ents åsikt om Clienteer:

Clienteer är en intuitiv och mycket konfigurerbar plattform för relationshantering som är särskilt utformad för hedgefonder och institutionella kapitalförvaltare för att hjälpa till inom områdena investerarrelationer, försäljning och marknadsföring, drift, regelefterlevnad och de olika arbetsflöden som är relaterade till dessa aktiviteter. Den innehåller en omfattande uppsättning funktioner i ett användarvänligt och kraftfullt gränssnitt, som gör det möjligt för användarna att hantera kommunikationen med sina investerare och potentiella kunder samtidigt som de håller reda på kundkonton och transaktioner.

Clienteer är en intuitiv och mycket konfigurerbar plattform för relationshantering som är särskilt utformad för hedgefonder och institutionella kapitalförvaltare för att hjälpa till inom områdena investerarrelationer, försäljning och marknadsföring, drift, regelefterlevnad och de olika arbetsflöden som är relaterade till dessa aktiviteter. Den innehåller en omfattande uppsättning funktioner i ett användarvänligt och kraftfullt gränssnitt, som gör det möjligt för användarna att hantera kommunikationen med sina investerare och potentiella kunder samtidigt som de håller reda på kundkonton och transaktioner.

🔍 Visste du att? Michael McCafferty är känd som ”CRM:s fader” för att han 1985 uppfann TeleMagic, den första CRM-programvaran.

10. SatuitCRM (Bäst för alternativa investeringsförvaltare)

via SatuitCRM

SatuitCRM har ett bredare tillvägagångssätt och betjänar PE-företag som också hanterar andra alternativa investeringar. Det är uttryckligen utformat för investeringsproffs på köpsidan, inklusive institutionella kapitalförvaltare, private equity-företag, hedgefonder, förmögenhetsförvaltare och alternativa investeringsföretag. Verktyget är utmärkt för att hantera hybridinvesteringsstrategier och komplexa fondstrukturer.

Lösningen är särskilt fördelaktig för företag som hanterar både direktinvesteringar och fond-i-fond-strategier, eftersom den erbjuder verktyg som kan anpassas till olika investeringsstrategier.

Dessutom är regelefterlevnad sömlöst integrerat i plattformen, vilket gör det möjligt för företag att hantera den växande regleringen inom private equity-branschen med automatiserade arbetsflöden och inbyggda verktyg för regelefterlevnad.

SatuitCRM:s bästa funktioner

Hantera hybridinvesteringsstrategier genom enhetliga instrumentpaneler som hanterar både direkta och indirekta investeringar.

Spåra komplexa avgiftsstrukturer för olika investeringstyper och andelsklasser.

Skapa konsoliderade investerarrapporter som kombinerar data från flera investeringsinstrument.

Konfigurera olika investeringsflöden för olika strategier samtidigt som du upprätthåller enhetliga processer.

Ställ in automatiska efterlevnadskontroller specifika för olika investeringstyper och jurisdiktioner.

Begränsningar för SatuitCRM

Funktionerna för affärssourcing är relativt grundläggande.

Gränssnittet känns föråldrat jämfört med nyare lösningar.

Begränsade möjligheter till relationshantering

Mobilappen behöver förbättras avsevärt.

Priser för SatuitCRM

Essentials: 150 USD/månad per användare

Premium: 200 USD/månad per användare

Företag: 300 USD/månad per användare

SatuitCRM-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SatuitCRM?

Här är vad en Capterra-recensent sa om detta verktyg:

Vi är mycket nöjda med hur vi nu håller reda på alla våra kontakter, affärer, affärsmöjligheter etc. Det sparar mycket tid eftersom det bara finns en databas (vilket innebär att data bara behöver matas in en gång), varefter man enkelt kan hämta information från systemet på ett mycket intuitivt sätt.

Vi är mycket nöjda med hur vi nu håller reda på alla våra kontakter, affärer, affärsmöjligheter etc. Det sparar mycket tid eftersom det bara finns en databas (vilket innebär att data bara behöver matas in en gång), varefter man enkelt kan hämta information från systemet på ett mycket intuitivt sätt.

ClickUp: Private Equity’s Power Move

Private equity är ett spel med höga insatser. Det är inte något för dem som tvekar, glömmer eller tappar bort sig. Varje möte, varje investerare, varje affär – allt måste redovisas, annars riskerar du att hamna på efterkälken.

ClickUp CRM håller ordning på allt med anpassade instrumentpaneler, kraftfulla automatiseringar och flexibla vyer som är utformade för private equity.

Din pipeline? Klar.

Dina uppgifter? Spårade.

Ditt team? Alltid synkroniserat.

Inget gissande, ingen stress, ingen slösad tid. Bara snabb, effektiv affärshantering som ger dig ett försprång – där du hör hemma. De bästa företagen drunknar inte i kalkylblad och spridda anteckningar. De använder ClickUp. Om du är seriös när det gäller private equity är detta ditt nästa steg. Registrera dig för ClickUp idag! ✅