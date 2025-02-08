De bästa mallarna för att-göra-listor i OneNote för alla dina behov

Använder du Microsoft OneNote för att skapa att göra-listor? Över 15 000 företag och privatpersoner förlitar sig på denna anteckningsapp för att hålla sig till schemat.

Även om OneNote-appen är ett bra alternativ har den vissa begränsningar. OneNotes mallgalleri erbjuder grundläggande anteckningsmallar som hjälper dig att komma igång, men de bästa mallarna har ofta ett högt pris.

Men oroa dig inte – vi har allt du behöver!

Läs den här bloggen där vi granskar de bästa gratis mallarna för att-göra-listor i OneNote och bättre alternativ från ClickUp som hanterar dina uppgifter mer effektivt.

Introduktion till OneNote för uppgiftshantering

Microsoft OneNote är ett kraftfullt verktyg i Office 365-paketet och en digital anteckningsbok som låter användare skapa och organisera anteckningar. Några av dess viktigaste funktioner är:

Skrivande: Användare kan skriva dagbok, göra anteckningar, skissa illustrationer, skapa Användare kan skriva dagbok, göra anteckningar, skissa illustrationer, skapa att göra-listor och mycket mer.

Redigering: MS OneNote erbjuder även grundläggande funktioner för redigering av anteckningar, såsom markering, anteckningar etc.

AI-integration: Den nya Copilot-integrationen gör det möjligt för användare att använda uppmaningar för att skriva mötesanteckningar, generera idéer, skapa listor och mycket mer.

Rösttranskription: Med funktionen för rösttranskription kan användare omvandla talade ord till anteckningar, granska utkast och så vidare.

För att kunna använda Microsoft OneNote behöver du ett Microsoft-konto. Verktyget är gratis, men för att få tillgång till premiumfunktionerna krävs ett betalt Microsoft 365-abonnemang.

🔍 Visste du att? Skaparna av Hotmail inkluderade medvetet "HTML" i namnet ("HoTMaiL") för att framhäva dess webbaserade karaktär. Microsoft förvärvade det 1997. 🤝🏻

Vad kännetecknar en bra mall för att-göra-listor?

Här är några egenskaper som gör en mall för att-göra-lista effektiv och funktionell:

Tydlighet: Välj en mall med en tydlig, enkel struktur. Du bör kunna organisera uppgifter baserat på olika projektkategorier som arbete, personligt osv. Detta förbättrar fokus och hjälper dig att utföra alla uppgifter i tid.

Anpassningsbarhet: Välj en mall som du kan anpassa. Se till att du kan redigera, lägga till eller ta bort rader och kolumner efter ändringar i ditt schema.

Visuell attraktionskraft: Välj en mall som stöder visuella element som grafer, diagram, tabeller etc. Detta gör mallen visuellt tilltalande och förbättrar dess användbarhet.

Möjlighet att följa framsteg: Leta efter en mall som låter dig följa framstegen för varje uppgift individuellt. Element som Leta efter en mall som låter dig följa framstegen för varje uppgift individuellt. Element som checklistor och procentstaplar är till stor hjälp för att hålla dig uppdaterad om statusen för en uppgift.

Funktioner för prioritering av uppgifter: Välj en mall som låter dig prioritera uppgifter baserat på brådskande, viktiga, relevanta osv. På så sätt kan du se till att inga av dina högprioriterade uppgifter missas.

💡 Proffstips: Vi älskar alla att bocka av punkter på en lång checklista. Men att hålla ordning på listorna kan vara tidskrävande. Utforska gratis mallar för checklistor för att göra det enklare!

Gratis mallar för att-göra-listor i OneNote att ladda ner

Kolla in dessa sju kostnadsfria mallar för att-göra-listor i OneNote som hjälper dig att hålla ordning:

1. Månads- och årskalendermall för OneNote från CalendarLabs

via CalendarLabs

Månads- och årskalendermallen för OneNote från CalendarLabs är ett enkelt verktyg för att organisera uppgifter och att göra-listor. Precis som en traditionell månadskalender tar den hänsyn till arbetsdagar, helger och helgdagar, så att du kan planera dina uppgifter, affärsprojekt eller semestrar utan att behöva slå upp kalendern.

Under datumen kan du lägga till personliga anteckningar, markera händelser och mycket mer för att ha allt samlat på ett ställe. Dokumentet kan laddas ner i två filformat: OneNote och PDF.

Här är varför du kommer att älska det:

Organisera viktiga datum, händelser och påminnelser utan ansträngning

Kom åt mallen på alla enheter för att hålla koll på dina planer var du än befinner dig

Spåra mål och milstolpar med ett tydligt, visuellt format

Perfekt för: Yrkesverksamma som behöver en enkel, anpassningsbar kalender för att planera uppgifter, projekt och semestrar.

2. OneNote-mall för veckoplanering från CalendarLabs

via CalendarLabs

Om du behöver en kalendermall som hjälper dig att planera veckans händelser är OneNote Weekly Planner Template från CalendarLabs ett utmärkt val. Den har en överskådlig layout – den första raden har tre kolumner och den andra har fyra, var och en avsedd för en veckodag.

Varje kolumn har tillräckligt med utrymme för att du ska kunna skriva ner dina uppgifter, planera dina projekt eller logga din dag. Mallen är också mycket anpassningsbar – du kan ladda ner den som OneNote-, PDF- eller bildfil.

Här är varför du kommer att älska det:

Planera din vecka med en strukturerad layout

Planera uppgifter och möten i detalj för bättre tidshantering

Anpassa mallen efter dina arbetsflödespreferenser

Perfekt för: Evenemangsarrangörer och projektledare som vill ha en ren, anpassningsbar mall för veckoplanering.

3. Mall för veckouppgifter från OneNote Gem

via OneNote Gem

Nästa är mallen för veckouppgifter från OneNote Gem. Detta dokument fungerar som en omfattande spårare av dina skoluppgifter. Även om du är anställd på ett företag kan du använda denna mall för att lista dina veckoprojekt för bättre samarbete.

Börja med att lägga till detaljer, och lista sedan dina veckovisa uppgifter och att göra-listor. För bättre tillgänglighet kan du bädda in ytterligare resurser som mötesanteckningar, dokument, bildfiler etc.

Här är varför du kommer att älska det:

Kategorisera uppgifter efter ämne eller deadline för att hålla ordning

Uppdatera enkelt uppgifter när planerna ändras

Dela framsteg med teammedlemmar eller klasskamrater på ett smidigt sätt

Perfekt för: Studenter och yrkesverksamma som letar efter ett detaljerat verktyg för att hantera veckouppgifter, projekt och mötesanteckningar.

4. Mall för att-göra-lista från OneNote Gem

via OneNote Gem

Många tycker att det är svårt att hantera arbetsuppgifter och personliga sysslor. Men med mallen för att-göra-lista från OneNote Gem blir det enkelt. Mallen skapar kombinerade uppgiftslistor så att du får en fullständig översikt över alla dina personliga och arbetsrelaterade uppgifter på ett och samma ställe.

Oavsett om det är ett viktigt telefonsamtal eller en sista minuten-inköp av matvaror, kan du anteckna alla dina åtaganden. Tids- och datumstämplarna säkerställer att du alltid är uppdaterad.

Här är varför du kommer att älska det:

Ställ in deadlines och påminnelser för att slutföra uppgifterna i tid

Hantera flera uppgifter enkelt med en överskådlig layout

Integrera grupprelaterade aktiviteter för att upprätthålla tydlighet i ditt arbetsflöde

Perfekt för: Upptagna personer som söker en omfattande mall för att hålla koll på personliga och professionella uppgifter.

💡 Tips: Har du svårt att hålla din tidsplan? Ägna 5–10 minuter åt att gå igenom dagen och planera morgondagens prioriteringar för att minska stressen och hålla dig på rätt spår! 💯

5. Anteckningar/att göra-lista-mall från OneNote Gem

via OneNote Gem

En annan gratis resurs, Notes/To-Do List Template från OneNote Gem, är ett grundläggande dokument för daglig uppgiftshantering. Precis som en vanlig att göra-lista innehåller den rader där du kan logga och markera dina uppgifter när du är klar.

Låt oss säga att du och ditt team arbetar med ett grupprojekt. Den här mallen är praktisk när du listar uppgifter, resurser och annat. Den är också mycket flexibel. Om du har fyllt alla rader på en enda dag skapar du bara en ny sida, så är du redo att fortsätta.

Här är varför du kommer att älska det:

Kombinera anteckningar och uppgiftshantering på ett och samma ställe

Organisera uppgifter tillsammans med anteckningar för bättre sammanhang

Granska framstegen med en förenklad checklista

Perfekt för: Team och individer som behöver en flexibel, enkel mall för att spåra dagliga uppgifter.

6. OneCalendar-mall från Onetastic

via Onetastic

Letar du efter en kalendermall som kan mer än bara logga uppgifter? Kolla in OneCalendar Template från Onetastic. Det här dokumentet är inte en vanlig mall – det är ett fristående verktyg som ger en kalendervy i realtid av din OneNote.

Den sparar anteckningen du skapat under ett datum och låter dig expandera och visa den. Du kan också växla mellan och söka efter månader, dagar och veckor för att kontrollera hela ditt schema. Mallen kan laddas ner på Windows-, Mac-, iOS- och Android-enheter.

Här är varför du kommer att älska det:

Integrera dina uppgifter och händelser i en centraliserad kalender

Spåra dagliga, veckovisa och månatliga scheman i en vy

Synkronisera smidigt med OneNote för konsekventa uppdateringar

Perfekt för: Användare som vill ha en dynamisk, sökbar kalender för att effektivt spåra och hantera anteckningar.

7. OneNote-mall för att-göra-lista från Notegram

via Notegram

Slutligen är OneNote-mall för att-göra-lista från Notegram ett enkelt dokument som hjälper dig att kategorisera uppgifter utifrån hur brådskande de är.

När du har lagt in uppgiften kan du klassificera den som något som kan skjutas upp (senare, väntar på eller denna vecka) eller något som kräver omedelbar åtgärd (idag). På så sätt kan du hålla koll på alla dina brådskande uppgifter utan krångel.

Här är varför du kommer att älska det:

Organisera din att göra-lista med ett överskådligt och lättanvänt format

Hantera arbetsbelastningen effektivt genom att gruppera relaterade objekt

Uppdatera uppgiftsstatus för att hålla koll på framstegen

Perfekt för: Personer som vill kategorisera och prioritera brådskande och icke-brådskande uppgifter utan ansträngning.

Begränsningar vid användning av OneNote för att-göra-listor och uppgiftshantering

OneNote-mallar för att-göra-listor är perfekta för nybörjare. Men om dina behov är lite mer avancerade kan du bli besviken – här är varför:

Grundläggande funktioner: Gratis OneNote-mallar erbjuder inte avancerade funktioner som prioritering av uppgifter eller spårning av framsteg. De låter dig bara skapa, organisera och spara uppgiftslistor.

Ingen automatisering: OneNote-mallarna är inte automatiserade. Du måste alltså själv mata in och hantera varje uppgift.

Inga visuella funktioner för uppgiftshantering: OneNote-mallar, särskilt de kostnadsfria, saknar visuella funktioner för uppgiftshantering. Det innebär att det inte finns några Kanban-tavlor eller Gantt-diagram för att visualisera projekt och arbetsflöden.

Begränsade samarbetsalternativ: Även om du kan dela dessa sidmallar med andra personer saknas möjligheten till samarbete i realtid. Det innebär att ditt team inte kan spåra de ändringar du gör i listan.

Brist på viktiga integrationer: OneNote-mallar kan inte integreras med viktiga produktivitetsverktyg och programvara som Google Kalender, Microsoft Planner etc. Detta gör det svårt att hantera OneNote-mallar kan inte integreras med viktiga produktivitetsverktyg och programvara som Google Kalender, Microsoft Planner etc. Detta gör det svårt att hantera den övergripande uppgiftshanteringsprocessen.

💡 Proffstips: Med begränsade integrationsmöjligheter och svaga redigeringsfunktioner kanske du vill leta efter alternativ. Titta på de 17 bästa OneNote-alternativen som kan hjälpa dig här!

Alternativa mallar för att-göra-listor i OneNote

OneNote och dess mallar har sina nackdelar. Så varför nöja sig med mindre? Byt till ClickUp – appen som har allt för arbetet! Med ClickUp Notepad behöver du inte längre hoppa mellan din projektledningsprogramvara och att göra-listan-appen.

Ett fantastiskt alternativ till OneNote som låter dig skapa och organisera checklistor och att göra-listor, så att du kan hantera dina projekt och anteckningar på ett och samma ställe.

Se vad Alfred Titus från Brighten A Soul Foundation har att säga om ClickUp:

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftssamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på punkterna i att göra-listan och arbeta med dessa uppgifter inom den angivna tiden. Det hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftssamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på punkterna i att göra-listan och arbeta med dessa uppgifter inom den angivna tiden. Det hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

Låt oss titta på de bästa mallarna för att-göra-listor som hjälper dig att hålla koll på alla dina uppgifter:

1. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Ladda ner den här mallen Skapa enkla, praktiska listor för vardagliga uppgifter med ClickUps mall för dagliga att göra-listor

När du tänker på en mall för att-göra-lista, kommer du då att tänka på en tråkig checklista? Så är det inte med ClickUps mall för daglig att-göra-lista. Även om dokumentet ser vanligt ut vid första anblicken har det flera smarta funktioner.

Med anpassade statusar kan du göra mer än att bara ställa in och prioritera uppgifter, eftersom du också kan spåra deras framsteg. Med anpassade fält kan du klassificera dem i olika attribut som kategori, beroenden, status osv. Dessutom kan du lägga till personliga anteckningar, få automatiska påminnelser, använda streckräknaren för att spåra din konsekvens och mycket mer.

Här är varför du kommer att älska det:

Organisera din dag enkelt genom att lista prioriteringar, möten och uppgifter

Spåra dina framsteg enkelt med visuella indikatorer för slutförda uppgifter

Förenkla den dagliga planeringen med en ren och intuitiv layout

Perfekt för: Personer som söker en mall för att överblicka dagliga personliga och professionella uppgifter.

2. ClickUp-kalender för att-göra-lista

Ladda ner den här mallen Logga och spåra alla dina personliga och professionella uppgifter i ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista

Att logga dina dagliga uppgifter i en enkel kalenderapp kan vara tidskrävande. Använd istället ClickUps kalender-att-göra-lista-mall. Den är anpassningsbar, nybörjarvänlig och låter dig hålla koll på alla uppgifter som ska göras.

Med anpassade statusar kan du markera och prioritera flera uppgifter under ett enda datum och spåra var och en individuellt. En annan imponerande aspekt av denna mall är färgkodningsfunktionen. Oavsett om det är ett kontorsmöte eller en matinköp, logga alla typer av uppgifter – välj en annan färg för varje kategori.

Mallen erbjuder fem olika uppgiftsvyer och inbyggda funktioner för tidrapportering. Den registrerar dina uppgifter och arbetstimmar och skapar en komplett översikt över din månad.

Här är varför du kommer att älska det:

Visualisera deadlines och möten i en kalendervy

Hantera överlappande uppgifter effektivt med dra-och-släpp-funktioner

Anpassa scheman så att de speglar dina personliga prioriteringar eller teamets prioriteringar

Perfekt för: Professionella som söker en månadskalendermall för att schemalägga och spåra uppgifter i flera kategorier.

💡 Bonus: Vill du öka ansvarstagandet för varje uppgift i ditt team? ClickUps uppgiftschecklistor är en utmärkt lösning för just det! Här är vad du kan göra med den här fantastiska funktionen: Tilldela arbete till specifika personer så att allt arbete blir gjort i tid

Nesta allt arbete så att du får deluppgifter för alla dina uppgifter

Använd enkelt dra-och-släpp-funktionen för att redigera din lista som du vill Det bästa av allt? Du får använda ClickUps mallar för checklistor, som låter dig tilldela kommentarer som du kan lösa när du slutför dem, precis som en checklista!

3. ClickUp-mall för arbetsuppgifter

Ladda ner den här mallen Visualisera dina dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter på ett ögonblick med ClickUp Work To-do Template

ClickUp Work To-do Template är en användbar resurs för multitaskers. Den låter dig planera hela ditt schema genom att skapa uppgiftslistor för en dag, en vecka eller en månad!

Skapa en rullgardinsmeny, lista uppgifter tillsammans med deras detaljer och uppdatera deras status när de är klara. Om du behöver spåra framstegen för en specifik uppgift kan du använda de anpassade statusarna eller den inbyggda sökfunktionen i mallen.

Du kan också integrera Kanban-tavlor och Gantt-diagram för att visualisera helheten!

Här är varför du kommer att älska det:

Prioritera viktiga uppgifter för att säkerställa att de slutförs i tid

Effektivisera samarbetet genom att dela arbetsuppdateringar med ditt team

Spåra deadlines och milstolpar smidigt för arbetsrelaterade mål

Perfekt för: Anställda och chefer som söker en strukturerad mall för att hantera dagliga, veckovisa och månatliga arbetsuppgifter.

4. ClickUp-mall för aktivitetslista

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps aktivitetslistmall för att dela upp ett projekt i mindre aktiviteter och genomföra det metodiskt

Om du arbetar med ett projekt som kräver flera steg kan du använda ClickUps aktivitetslistmall. Denna resurs har funktioner som effektiviserar processen från början till slut. Precis som en traditionell checklista kan du lista alla uppgifter som ingår i ett projekt och deras förväntade tidsplaner.

Med anpassade fält kan du kategorisera uppgifter baserat på typ, brådskandehet, tidsplan etc. De solida projektledningsfunktionerna låter dig tilldela uppgifter till dina teammedlemmar och integrera AI för att automatisera repetitiva uppgifter.

Här är varför du kommer att älska det:

Planera aktiviteter på ett omfattande sätt för personliga eller teamrelaterade evenemang

Hantera tidslinjer effektivt med integrerade påminnelser

Spåra dina framsteg visuellt för att hålla koll på uppgifterna

Perfekt för: Projektledare som söker en mall för att dela upp komplexa projekt i genomförbara uppgifter.

5. ClickUp-mall för flyttchecklista

Ladda ner den här mallen Planera en flytt som är omfattande, organiserad och anpassningsbar med ClickUps mall för flyttchecklista

Ska du flytta till en ny plats? Låt ClickUps flyttchecklista hjälpa dig att planera en smidig flytt.

Med denna kostnadsfria resurs kan du skapa en komplett, steg-för-steg-checklista över allt som måste göras före, under och efter flytten. Detta inkluderar att hitta de bästa flyttfirmorna och packarna i närheten, förbereda paket, städa lokalen osv.

När du har listat alla uppgifter kan du använda anpassade fält för att kategorisera dem. Med anpassade vyer kan du visualisera och granska hela processen, och slutligen använda anpassade statusar för att bocka av dem från listan när de är klara.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra viktiga detaljer som packning, schemaläggning och uppackning

Anpassa listan efter dina specifika flyttbehov

Hantera deadlines för viktiga uppgifter som överföring av el, gas och vatten

Perfekt för: Personer som söker en resurs för att planera och organisera en flytt till en ny plats.

6. ClickUp-mall för bucket list

Ladda ner den här mallen Förverkliga alla dina drömmar med effektiv planering med hjälp av ClickUps mall för bucket list

Att göra en bucket list är roligt och spännande tills du inte längre kan hålla reda på dina mål. Men det är här ClickUp Bucket List Template kommer in i bilden.

Denna mall är enkel att använda och anpassa. Den skapar en samlad lista över allt du vill åstadkomma, stort som smått. Dess verkliga värde ligger dock i dess visualiseringsförmåga. Mallen kartlägger stegen för att förverkliga dina drömmar.

Börja med effektiv planering. Använd anpassade fält för att definiera ett måls attribut, såsom destination, budget, inblandade personer etc. Gå sedan vidare till genomförandet. Med tidsspårning kan du tilldela varje mål ett slutdatum och spåra dina framsteg med anpassade statusar.

Här är varför du kommer att älska det:

Registrera och prioritera dina personliga livsmål på ett och samma ställe

Anpassa layouten för långsiktiga eller kortsiktiga mål

Visualisera dina framsteg och håll motivationen uppe för att få mer gjort

Perfekt för: Målmedvetna personer som söker en mall för att följa upp och uppnå personliga ambitioner.

🧠 Kul fakta: Att skriva ner och uppnå mål aktiverar dopamin i hjärnan, vilket ökar motivationen och lyckokänslan. 🤩

7. ClickUp Getting Things Done-mall

Ladda ner den här mallen Inget mer önsketänkande – sätt igång med ClickUps mall för att få saker gjorda

En annan gratis resurs, ClickUp Getting Things Done Template, är professionellt utformad för att överbrygga klyftan mellan dina planer och genomförandet. Baserat på David Allens populära metodik Getting Things Done låter den dig systematiskt organisera dina uppgifter genom att dela upp dem i mindre åtgärder.

Om det låter som för mycket arbete, oroa dig inte – mallen prioriterar också varje uppgift på ett intelligent sätt så att du vet vilka du ska fokusera på.

Här är varför du kommer att älska det:

Organisera uppgifter systematiskt baserat på GTD-metoden

Effektivisera fokus genom att kategorisera uppgifter i genomförbara sammanhang

Prioritera nästa åtgärder för att upprätthålla momentum i projekten

Perfekt för: Personer som söker en resurs för att följa GTD-metoden för att organisera och prioritera uppgifter.

8. ClickUp-mall för veckolista

Ladda ner den här mallen Bocka av dina veckovisa uppgifter som ett proffs med ClickUps mall för veckolista

Behöver du skapa en veckoplan för ditt team? Sök inte längre – skaffa ClickUps mall för veckolista! Denna anteckningsmall är lika enkel att använda som att skapa.

Lista helt enkelt dina uppgifter, tilldela förfallodatum och bocka av dem när de är klara. På så sätt kan du definiera hur brådskande varje punkt på listan är.

Låt oss säga att du har ett viktigt kundmöte på tisdag. Logga denna uppgift på checklistan och markera den som "hög prioritet". På så sätt kan ditt team enkelt se vilka uppgifter de måste förbereda sig för utan att behöva söka igenom hela listan.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra framsteg för återkommande eller engångsuppgifter varje vecka

Hantera arbetsbelastningen genom att fördela uppgifter till specifika dagar

Anpassa mallen efter dina personliga eller professionella behov

Perfekt för: Team och individer som söker en mall för att skapa en strukturerad veckoplanering.

9. ClickUp SEO-checklista

Ladda ner den här mallen Gör SEO till en smidig process med ClickUps SEO-checklista

Oavsett om det gäller en enskild del av innehållet eller hela webbplatsen är det viktigt att säkerställa att alla digitala kontaktpunkter är SEO-vänliga. Använd ClickUps SEO-checklista för att göra just det.

Även om du inte är expert hjälper den här mallen dig att förbättra dina SEO-insatser som en expert. Den organiserar alla viktiga SEO-data i olika kategorier för att enkelt kunna identifiera luckor.

Detta hjälper också till att spåra KPI:er, mäta länkbyggnadsprestanda och optimera innehåll. Du kan också samarbeta med ditt team eller använda mallens inbyggda AI-funktioner.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra viktiga steg som sökordsforskning och metabeskrivningar

Optimera prestandan genom att integrera verktyg och analyser

Anpassa listan för specifika SEO-kampanjer eller mål

Perfekt för: Innehållsskapare och webbplatsägare som söker en resurs för SEO-optimering.

10. ClickUp-mall för anställningschecklista

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för anställningschecklista för att skapa en lättanvänd anställningschecklista för din organisation

Letar du efter en mall för att effektivisera din rekryteringsprocess? ClickUps mall för rekryteringschecklista är svaret. Med den kan du skapa en omfattande lista som delar upp din rekryteringsprocess i små, genomförbara uppgifter.

Utöver detta låter mallen dig också spåra och hantera hela anställningsprocessen. Spåra alltså varje detalj i själva mallen, oavsett om du vill se om en sökande har skickat in de erforderliga dokumenten eller i vilket skede anställningsprocessen befinner sig just nu.

Bonus? Du kan också spara dina anpassningar för att skapa en standardchecklista för rekrytering för ditt företag.

Här är varför du kommer att älska det:

Effektivisera anställningsprocessen genom att lista alla rekryteringsuppgifter

Anpassa steg för olika roller och anställningsbehov

Uppfyll kraven genom att inkludera alla obligatoriska anställningskontroller

Perfekt för: Rekryterare som söker en mall för att hantera rekryteringsflöden och spåra kandidaters framsteg.

💡 Proffstips: Tilldela praktiska uppgifter som speglar verkliga utmaningar på jobbet för att bedöma en kandidats prestanda istället för generiska intervjuer. ⚖️

11. ClickUp-mall för projektchecklista

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för projektchecklista för att hantera varje projekt med noggrannhet och aldrig missa något viktigt steg igen

Om du och ditt team ogillar att planera ert nästa projekt från grunden är ClickUps mall för projektchecklista perfekt. Denna mall visualiserar hela projektet i små steg, så att du kan genomföra det mer effektivt.

Med funktioner som anpassade statusar och anpassade vyer kan du skapa och organisera uppgifter, kategorisera dem och definiera arbetsflöden med olika vyer. Utöver detta kan du lägga till teaminformation, tilldela uppgifter och kommentera dokumentet för att samarbeta med andra som är involverade i projektet.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra framsteg i olika faser, såsom planering, genomförande och granskning

Justera uppgifter och deadlines för att anpassa dem efter projektets behov

Samarbeta i realtid genom att dela uppdateringar med teammedlemmarna

Perfekt för: Team som söker en resurs för att samordna och genomföra projekt med flera steg.

12. ClickUp-mall för semesterchecklista

Ladda ner den här mallen Planera perfekta semestrar på nolltid med ClickUps mall för semesterchecklista

Oavsett om det är en weekendresa eller en månadslång semester, planera varje utflykt med ClickUps mall för semesterchecklista. Detta dokument hjälper dig att skapa en checklista som organiserar dina semesterförnödenheter så att du inte glömmer något viktigt.

Dessutom är det också mycket samarbetsinriktat. Bjud in dina vänner och familjemedlemmar och delegera uppgifter för att göra din lista fullständigt omfattande.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra viktiga detaljer som bokningar, dokument och scheman

Anpassa listan efter specifika semestertyper eller preferenser

Hantera tidslinjer för att säkerställa att allt är klart före avresan

Perfekt för: Resenärer som söker en resurs för att planera och organisera sina resor effektivt.

13. ClickUp-mall för pensionschecklista

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för pensionschecklista för att planera din pension på ett smart sätt

När du planerar din pensionering finns det mycket att tänka på. Använd därför ClickUps mall för pensionschecklista för att komma igång. Mallen innehåller en uttömmande lista över alla viktiga uppgifter och saker som måste göras för en smidig övergång från arbetslivet till pensioneringen.

Till exempel att sätta upp pensionsmål, skapa en pensionsfond, undersöka olika vårdalternativ osv. Detta säkerställer att du är redo att ta steget in i nästa fas av ditt liv.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra milstolpar som pappersarbete, sparande och livsstilsplanering

Hantera tidslinjer för att säkerställa en smidig övergång till pensioneringen

Håll stressen borta genom att ha ordning på alla pensionsplaner

Perfekt för: Personer som söker en mall för att-göra-lista för att förbereda sig för en smidig övergång till pensioneringen.

🧠 Kul fakta: Pixie Curtis – en 12-årig entreprenör baserad i Australien – är förmodligen den yngsta personen som gått i pension. Curtis meddelade sin pensionering 2023 vid 11 års ålder. 😱

Glöm OneNotes att göra-listor – hantera uppgifter mer effektivt med ClickUp!

OneNote-mallar för att-göra-listor är ett populärt val. De utgör en bra utgångspunkt för alla som är nya på att skapa checklistor och behöver en grundläggande struktur.

Om du dock är ute efter något mer sofistikerat kan dessa mallar kännas begränsande. Deras design är enkel, de stöder inte samarbete och, viktigast av allt, det finns inget utrymme för AI-automatisering.

Men det är här ClickUp verkligen glänser. ClickUp är en app för allt som har med arbete att göra, och dess mallar för att-göra-listor är innovativa, funktionsrika, anpassningsbara och nybörjarvänliga.

Så vänta inte – för mer information, kolla in ClickUp eller registrera dig här för en gratis provperiod!