De 10 bästa CRM-programvarorna för hotell 2025

Du bokade ett hotell för första gången men fick vänta i timmar på att checka in. När du äntligen checkade in såg rummen inte alls ut som på bilderna du såg online. Skulle du boka det igen? Troligtvis inte.

Kundrelationshantering (CRM) är ryggraden i de flesta tjänstebaserade företag. Ibland kan starka kundrelationer kompensera för brister i en mindre perfekt upplevelse inom hotell- eller besöksnäringen.

📌 Det är därför CRM-programvara för hotellbranschen är så populär och nådde ett marknadsvärde på hela 2 miljarder dollar 2022.

Genom att förenkla processen kan hotellen ge sina kunder bättre service. Belöningen? Positiva recensioner, återkommande bokningar och stärkta kundrelationer!

Vi hjälper dig att analysera de bästa CRM-systemen för hotell och deras viktigaste funktioner så att du kan välja det som passar dig bäst. 🧐

⏰ 60-sekunderssammanfattning

Profitroom: Bäst för att öka direktbokningarna genom automatiserade marknadsföringskampanjer

Revinate: Bäst för att hantera gästfeedback och driva personlig e-postmarknadsföring

For-Sight: Bäst för att integrera CRM med affärsinformation för att analysera gästdata.

dailypoint: Bäst för att centralisera och rensa gästdata för precisionsmarknadsföring

SHR Group: Bäst för att kombinera CRM med avancerad bokning och intäktshantering

Erfarenhet: Bäst för att skapa minnesvärda gästupplevelser med skräddarsydda engagemangsverktyg

Salesforce Hospitality Cloud: Bäst för att utnyttja AI-drivna insikter för att förbättra gästlojaliteten

GUEST: Bäst för att automatisera gästkommunikation över flera plattformar

Cendyn: Bäst för att integrera CRM med PMS för att leverera hyperpersonliga gästupplevelser.

Vad är ett CRM-system för hotell?

Ett hotell-CRM är ett verktyg som hotell- och restaurangbranschen använder för att analysera och hantera kundrelationer. Det samlar och lagrar gästdata, spårar gästernas preferenser, automatiserar kommunikationen och förbättrar hotellets verksamhet. Utöver detta underlättar ett effektivt CRM-system för hotell även dagliga aktiviteter som bokningshantering, gästincheckningar etc. 💯

Varför behöver hotell CRM-programvara?

Om du arbetar inom hotellbranschen men aldrig tidigare har övervägt att implementera ett CRM-system för hotell, här är tre skäl till varför du bör göra det:

Personlig gästupplevelse: Med hjälp av system för kundrelationshantering kan du analysera varje gästs data för att förstå deras preferenser och erbjuda personliga tjänster. Detta förbättrar kundlojaliteten.

Ökad kundnöjdhet: CRM-system för hotell automatiserar kommunikationen. Detta säkerställer snabbare svar och lösningar på frågor, vilket ökar kundengagemanget och kundnöjdheten.

Förbättrad drift: En CRM-lösning för hotellbranschen gör arbetsflödena smidigare och förbättrar den dagliga driften för hotellpersonalen.

🔍 Visste du att? Världens äldsta hotell – Koshu Nishiyama Onsen Keiunkan – är över 1 300 år gammalt! 😳

Vad ska du leta efter i CRM-programvara för hotell?

CRM-programvara för hotellbranschen bör vara anpassad efter både dina operativa behov och dina mål för gästupplevelsen. Här är några funktioner som säkerställer just detta:

Centraliserade gästprofiler: Leta efter ett verktyg som skapar och sammanställer detaljerade gästprofiler. Det påskyndar processer som bokningar, incheckningar etc. och hjälper till med aspekter som kontaktadministration och personalisering av tjänster.

Marknadsföringsautomatisering: Välj ett verktyg som automatiserar marknadsföringen och gör det möjligt för ditt säljteam att skapa och skicka personliga erbjudanden, kuponger, rabattkuponger etc. Detta förbättrar kundlojaliteten, leadhanteringen och företagets framgång.

Analys och rapportering: Implementera ett CRM-system som ger värdefull insikt i gästernas preferenser, beteenden, krav osv. På så sätt kan du erbjuda personlig service och förbättra gästernas nöjdhet.

Tredjepartsintegrationer: Välj ett verktyg som kan integreras med andra hotellhanteringsverktyg och programvaror som bokningsmotorer, fastighetshanteringssystem etc. för ett oavbrutet arbetsflöde.

De 10 bästa CRM-programvarorna för hotell

Här är 10 av de bästa CRM-programvarorna för hotell för att hålla koll på kundrelationerna:

1. ClickUp (bäst för hantering av gästrelationer och övergripande projektledning)

I hotell- och restaurangbranschen är effektiv multitasking ofta en av de största utmaningarna.

Om din hotellpersonal inte är ständigt på tårna kan de missa att hantera förfrågningar från potentiella kunder och gästers önskemål, vilket kan påverka ditt rykte negativt. Det är här ClickUp kommer in!

ClickUp, allas favoritapp för arbete, kombinerar AI-driven projektledning och CRM-funktioner. Det innebär att du inte längre behöver växla mellan olika plattformar för att hantera ditt arbetsflöde. Med ClickUp kan du hantera komplexa hotell- och restaurangverksamheter från ett enda kommandocenter.

Håll koll på alla dina gäster och hantera dem mer effektivt med ClickUp CRM

Använd ClickUp CRM för att visualisera hela din gästpipeline på ett ställe. Hantera förfrågningar, önskemål och andra frågor genom att skapa anpassade fält i ClickUp som registrerar varje detalj med precision – från gästernas e-postadresser till kostpreferenser och rumsval från tidigare vistelser. Du kan använda denna gästinformationsdatabas för att skräddarsy varje vistelseupplevelse och maximera gästernas nöjdhet.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar för att skicka påminnelser om uppföljningar, incheckningar och feedback efter vistelsen. Ställ in instrumentpaneler i ClickUp för att visualisera gästdata, bokningstrender och serviceförfrågningar i realtid och skapa realistiska prognoser för beläggning, intäkter och andra KPI:er.

Med den inbyggda uppgiftshanteringen i ClickUp kan du tilldela uppgifter till avdelningar (reception, städning, concierge) för en smidig incheckningsupplevelse. Använd återkommande uppgifter för daglig underhåll, rumskontroller och operativa arbetsflöden.

📮 ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattkonversationer till specifika projekt och uppgifter, så att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga.

Skapa avdelningsspecifika chattrådar (t.ex. reception, städning, concierge, underhåll). Samla alla teamkonversationer i ClickUp Chat och minska beroendet av spridda e-postmeddelanden eller externa meddelandeappar.

Samarbeta med ditt team som är spritt över olika avdelningar med ClickUps inbyggda chattfunktioner

Du kan också tagga teammedlemmar med @mentions för brådskande uppdateringar, till exempel en sista minuten-förfrågan från en VIP-gäst eller ett rumbyte.

Denna rekommendation sammanfattar på ett träffande sätt vad ClickUp CRM gör för team:

ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Dess mångsidighet gör att du verkligen kan hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

Dessutom har ClickUp en dedikerad funktion för ditt säljteam – ClickUp Sales. Kort sagt automatiserar den hela din säljprocess. Tilldela uppgifter, utlösa uppdateringar och uppdatera prioriteringar för att minimera manuell datainmatning och påskynda din bokningsprocess.

ClickUp har också ett rikt bibliotek med färdiga CRM-mallar, till exempel ClickUp CRM-mallen.

Ladda ner den här mallen Hantera alla dina CRM-insatser på ett och samma ställe med ClickUp CRM-mallen.

ClickUp CRM-mallen är anpassningsbar och nybörjarvänlig och låter dig spåra leads, organisera deras information och prioritera uppgifter för bättre hantering. På så sätt hjälper den dig att:

Håll all leadinformation organiserad för enkel åtkomst

Spåra framsteg och sätt prioriteringar för varje lead

Förbättra teamsamarbetet med delade uppgifter och uppdateringar

⚡ Bonus: Vill du ha fler CRM-mallar för att hantera dina gäster bättre? Kolla in ClickUp-mallen för kundtjänsthantering och ClickUp-mallen för kundernas röst. Använd dem för att organisera kunder, spåra deras preferenser, få feedback och mycket mer!

ClickUps bästa funktioner

Planera personalens scheman med arbetsbelastningsvyn för att förhindra överbokning eller personalbrist.

Spåra medarbetarnas prestationer och tilldela utbildningsuppgifter för att säkerställa hög servicekvalitet.

Lagra SOP:er, utbildningsmaterial och riktlinjer för gästservice i ClickUp Docs för enkel åtkomst.

Integrera ClickUp med ditt CRM -system för att effektivisera gästinteraktioner och dataflödet på ett smidigt sätt.

Samla in gästinformation snabbt med ClickUp Forms och omvandla inmatningen direkt till genomförbara uppgifter för ditt team.

Använd ClickUp Brain för att enkelt söka i den omfattande kunskapsbasen med all information om gästinteraktioner, feedback och projektdetaljer.

Använd ClickUps mobilapp för att svara på meddelanden, uppdatera status och avsluta uppgifter när du är på resande fot.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en viss inlärningskurva på grund av ClickUps omfattande anpassningsbarhet.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Profitroom (Bäst för att öka direktbokningar genom automatiserade marknadsföringskampanjer)

via Profitroom

Profitroom är en CRM-plattform för hotell som specialiserar sig på direkta gästbokningar. Den kan dock även hantera reservationer, skapa anpassade vistelsepaket och genomföra riktade marknadsföringskampanjer.

Profitrooms två unika försäljningsargument är att förbättra gästupplevelsen och öka kundlojaliteten. Därför underlättar det, utöver CRM, även kanalhantering, lojalitetsprogram, betalda annonser etc.

Profitrooms bästa funktioner

Öka antalet direktbokningar med skräddarsydda kommunikationskampanjer riktade till gästerna.

Få tillgång till insikter med hjälp av gedigna analys- och rapporteringsverktyg.

Öka konverteringsgraden med dynamiska prissättnings- och marknadsföringsfunktioner.

Integrera med verktyg som Betasi och Clock PMS+ för smidig affärshantering.

Begränsningar för Profitroom

Svårt att navigera i användargränssnittet

Avancerade funktioner kräver utbildning

Priser för Profitroom

Anpassad prissättning

Profitroom-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Revinate (bäst för att hantera gästfeedback och driva personlig e-postmarknadsföring)

via Revinate

En annan CRM-plattform för automatisering av direktbokningar, Revinate, är en välkänd lösning som många hotell använder. Den drivs av AI, vilket gör den idealisk för segmentering av gästdata, marknadsföring, kundsupport och feedbackhantering.

Dessutom låter Revinate dig identifiera gäster som kontaktar dig via OTA (online-resebyråer) och spåra deras data så att du effektivt kan fånga upp leads.

Revinates bästa funktioner

Skapa enkelt personliga e-postmarknadsföringskampanjer

Centralisera gästprofiler för bättre relationshantering

Analysera gästernas preferenser med hjälp av detaljerade segmenteringsverktyg.

Integrera smidigt med populära PMS-plattformar

Revinates begränsningar

Grundläggande automatiseringar som kan vara begränsande för större hotell och kedjor

Begränsade rapporteringsfunktioner

Revinate-priser

Anpassad prissättning

Revinate-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Revinate?

Mycket lättanvänt system med en fantastisk instrumentpanel. Har många verktyg som hjälper till att rikta in sig på olika aspekter av hur människor bokar hos oss. Jag älskar filtren och målgruppsanpassningen.

💡 Proffstips: Vill du göra dina marknadsföringskampanjer till en succé? Använd sociala medieplattformar där din målgrupp är mest aktiv. Prova dessa format till att börja med: Rumstransformationer och hotellrundtursvideor med trendiga ljud

Bakom kulisserna-ögonblick för en autentisk känsla

”En dag i livet” på hotellet för en uppslukande berättelse

Reserelaterade utmaningar och samarbete med influencers för att öka engagemanget

4. For-Sight (bäst för att integrera CRM med affärsinformation för att analysera gästdata)

For-Sight CRM-programvara är lämplig för hotellföretag som söker en heltäckande lösning. Förutom att tillhandahålla CRM-lösningar erbjuder verktyget djupgående gästdataanalyser och rapporter, vilket gör att du kan övervaka gästernas beteende och erbjuda en personlig upplevelse.

Detta gör den idealisk för lojalitetsprogram och kontakthantering.

For-Sights bästa funktioner

Samla kunddata från alla kanaler för att få användbara insikter.

Aktivera automatiserade e-postkampanjer för att öka antalet återkommande bokningar.

Visualisera prestationsmått med intuitiva instrumentpaneler

Integrera med viktiga verktyg från tredje part som Oracle, Avvio och Apaleo.

Begränsningar för For-Sight

Vissa användare tycker att användargränssnittet är föråldrat.

Begränsad mobil funktionalitet

For-Sight-prissättning

Anpassad prissättning

For-Sight-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om For-Sight CRM?

Med For-Sight Guest Engagement har vi kunnat maximera möjligheterna i hela vår portfölj och resultaten har varit extremt positiva. Den procentuella ökningen av direktbokningar visar värdet av att använda hotelldata för att driva aktiviteten, samt vikten av personalisering för att öka engagemanget.

5. dailypoint (Bäst för att centralisera och rensa gästdata för precisionsmarknadsföring)

via dailypoint

Om du letar efter ett CRM-system för hotellbranschen med avancerade funktioner för central datahantering (CDM) kan dailypoint vara något för dig. Detta verktyg gör det enkelt att skapa och komma åt centraliserade gästprofiler.

Det är inte allt – dailypoints AI och avancerade algoritmer hjälper också till att utveckla unika kundsegment, så att du kan gruppera gästerna i olika kategorier och tillgodose deras preferenser mer specifikt än någonsin.

dailypoints bästa funktioner

Skapa 360-graders gästprofiler med hjälp av avancerad konsolidering av kunddata.

Automatisera personliga marknadsföringskampanjer över flera kanaler

Öka intäkterna med AI-drivna möjligheter till merförsäljning

Använd funktioner för dataskydd för att uppfylla GDPR-kraven.

begränsningar för dailypoint

Svårt att installera

Begränsade funktioner för marknadsföringsautomatisering

dailypoint-priser

Anpassad prissättning

dailypoint-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. SHR Group (Bäst för att kombinera CRM med avancerad bokning och intäktshantering)

via SHR Group

SHR Group är en förstklassig CRM-plattform för hotell och kasinon. Dess lösningar kan effektivt komplettera dina insatser för att underlätta kundens resa. SHR tillhandahåller både hotellteknik och tjänster.

Förutom grundläggande CRM kan du också använda den för bokningshantering, intäktshantering, digital marknadsföring och andra ändamål. SHR:s Allora AI-verktyg gör det möjligt för hotellkedjor att proaktivt förstå gästernas preferenser, vilket möjliggör leverans av personaliserade tjänster genom skalbara lojalitetsprogram och riktade marknadsföringsinitiativ.

SHR Groups bästa funktioner

Optimera distributionsstrategier med intelligent kanalhantering

Centralisera gästdata för användbara insikter över olika avdelningar

Använd rapporteringsverktyg i realtid för effektiv drift

Anpassa gästengagemanget med flexibla CRM-moduler

Begränsningar för SHR Group

Begränsade integrationer med tredjepartsprogram

Kraftig inlärningskurva

SHR Groups prissättning

Anpassad prissättning

SHR Groups betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SHR Group CRM?

SHR:s RMS är fantastiskt! Med hjälp av det exceptionella supportteamet kan vi hantera priserna med hjälp av våra valda strategier. Systemet är avancerat, har många verktyg och är användarvänligt. Det bästa är att det hjälper oss att öka våra intäkter!

via Erfarenhet

Nästa på listan är en CRM-plattform för hotell som är känd för sin omfattning och erfarenhet. Oavsett om ditt mål är att effektivisera kundresan eller förbättra ditt online-rykte, stöder detta verktyg alla dina ansträngningar.

Om du driver en hotellkedja kommer du sannolikt att ha nytta av Experience:s enda CRM-gränssnitt. Det hjälper dig att hantera alla åtgärder – från listningar till rumsuppgraderingar och till och med rumsservicebeställningar – på ett och samma ställe.

Upplev de bästa funktionerna

Förstå gästernas preferenser med hjälp av realtidsdata.

Möjliggör uppförsäljning och korsförsäljning baserat på gästinformation

Leverera enhetlig service med hjälp av centraliserade gästprofiler

Förenkla kommunikationen mellan gäster och personal med automatiserade arbetsflöden.

Erfarenhetsbegränsningar

Begränsad skalbarhet

Användarna tycker att det kan vara svårt att anpassa programvaran.

Erfarenhetsbaserad prissättning

Anpassad prissättning

Erfarenhetsbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Experience CRM?

Tack vare Experience CRM-verktygen gick jag från att ha 28 % till 69 % korrekt inmatade e-postadresser för mina kunder. Detta genererade 61 408 euro via e-postkampanjer bara under det senaste kvartalet.

8. Salesforce Hospitality Cloud (bäst för att utnyttja AI-drivna insikter för att förbättra gästlojaliteten)

via Salesforce Hospitality Cloud

Erfarna hotellägare vet att lojalitetsprogram är ett av de bästa sätten att upprätthålla kundengagemanget. Det är just det som Salesforce Hospitality Cloud förenklar.

Detta verktyg använder AI för att samla kunddata och hitta mönster som hjälper till att skapa attraktiva kundlojalitetsprogram. Dessutom kan du samordna ditt team genom att centralisera resurser och effektivisera kommunikationen. Detta är till stor hjälp för att leverera god kundservice.

Salesforce Hospitality Clouds bästa funktioner

Samla gästprofiler från alla kontaktpunkter för bättre engagemang

Använd AI-drivna insikter för att personalisera gästupplevelserna.

Spåra viktiga prestationsmått med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler.

Integrera smidigt med andra Salesforce-produkter för mervärde.

Begränsningar för Salesforce Hospitality Cloud

Det krävs en brant inlärningskurva.

Anpassning kräver expertis

Priser för Salesforce Hospitality Cloud

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Salesforce Hospitality Cloud

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Marriott Rewards är det största lojalitetsprogrammet bland alla hotellföretag – med över 14 miljoner medlemmar och 2 000 hotell i 55 länder! 🏬

9. GUEST (Bäst för att automatisera gästkommunikation över flera plattformar)

via GUEST

GUEST är en komplett hotelllösning för hotell. Den har dock också en rad användbara funktioner för CRM-ändamål. GUEST automatiserar till exempel datainmatning, segmenterar den och skapar väl anpassade e-postmarknadsföringskampanjer.

GUEST utformar även enkäter för att mäta kundengagemanget och erbjuder lösningar för PMS (Property Management System) och CRS (Central Reservation System).

GUEST bästa funktioner

Organisera gästmeddelanden med kommunikationsverktyg i realtid

Automatisera in- och utcheckningsprocesserna för en smidig upplevelse.

Möjliggör direktbokningar med användarvänliga gränssnitt

Få tillgång till gästernas feedback för kontinuerlig förbättring

GÄSTbegränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter

Saknar djupgående analyser

GÄSTPRISER

100 €/månad per hotell (dvs. cirka 103 $/månad per hotell)

GÄSTBETYG och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Cendyn (Bäst för att integrera CRM med PMS för att leverera hyperpersonliga gästupplevelser)

via Cendyn

Slutligen kopplar Cendyns CRM-program för hotellbranschen samman hotellägare med gäster genom olika lösningar, såsom digital marknadsföring, direktbokning, CRS etc.

Cendyns CRM-strategi bygger på att vårda relationer genom personaliserade tjänster, vilket tydligt visar plattformens yttersta mål: att hjälpa sina kunder att öka sina intäkter genom att etablera starka kundrelationer.

Cendyns bästa funktioner

Anpassa gästernas upplevelser med hjälp av AI-drivna marknadsföringsverktyg

Centralisera gästprofiler för en enhetlig vy av kunddata

Aktivera avancerad segmentering för riktade marknadsföringsinitiativ

Spåra avkastningen på investeringen med verktyg för prestationsanalys och rapportering.

Cendyns begränsningar

Svårt att konfigurera

Begränsade integrationer med nischsystem

Cendyns prissättning

Anpassad prissättning

Cendyns betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cendyn?

Cendyn är mycket användarvänligt, särskilt när det gäller designverktygen för e-postmarknadsföring. Drag-and-drop-redigeraren är mycket enkel att använda för marknadsföringsmejl och triggerkampanjer.

✨ Särskilda omnämnanden Andra CRM-verktyg för hotell som du bör titta närmare på är: Reputize : Bäst för hantering av gästrecensioner och online-rykte

ALICE : Bäst för att effektivisera hotellpersonalens arbetsflöden och personalisera kommunikationen.

Navis: Bäst för att öka direktbokningarna genom personalisering

Förbättra gästrelationerna med den bästa CRM-programvaran för hotell – ClickUp!

Hotell- och restaurangbranschen är snabbrörlig och mycket konkurrensutsatt. Utan rätt verktyg kan det kännas som en uppförsbacke att upprätthålla tillväxt och leverera exceptionella gästupplevelser. Det är där CRM-programvara för hotell blir en game changer.

En kraftfull CRM-lösning för hotell organiserar inte bara gästdata – den eliminerar flaskhalsar, förbättrar personaliseringen och effektiviserar kommunikationen för att bygga varaktiga relationer. Oavsett om det handlar om snabbare svarstider, skräddarsydda gästupplevelser eller proaktiv servicåterställning, förvandlar rätt CRM-lösning utmaningar till möjligheter.

ClickUp ger dig allt du behöver för att optimera gästrelationer, förbättra effektiviteten och öka återkommande affärer – allt på ett och samma ställe. Låt inte föråldrade processer hålla dig tillbaka.

Prova ClickUp gratis idag och förvandla din hotellverksamhet.