De 10 bästa alternativen till Fireflies AI att utforska 2026

Fireflies AI är ett av de bästa AI-verktygen för virtuella möten. Det fungerar som din virtuella assistent som tar anteckningar, skapar sammanfattningar och underlättar samarbetet.

Men när du väl har registrerat dig hos Fireflies kan du bli lite besviken över det röriga gränssnittet. Och när du börjar använda det kan du stöta på felaktigheter och misstag i dina mötesanteckningar.

Om du redan har dessa problem har du kommit rätt. Den här bloggen innehåller de 10 bästa handplockade alternativen till Fireflies.

Ta reda på vilket av dessa verktyg som uppfyller alla dina krav.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa alternativen till Fireflies AI: ClickUp: Det bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete Det bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete Fathom: Bäst för att skapa mötesreferat och transkriptioner Otter.ai: Bäst för att skapa mötesprotokoll i realtid Avoma: Bäst för heltäckande möteshantering Grain: Bäst för att skapa mötesklipp och hålla teamen synkroniserade MeetGeek.ai: Bäst för anteckningar och förvaring av mötesanteckningar tl;dv: Bäst för företagsteam som vill samla in viktiga mötesdetaljer och skapa AI-rapporter Gong: Bäst för säljteam som vill analysera och förbättra sina samtal Tactiq: Bäst för automatiserad transkription i realtid Chorus.ai: Bäst för affärsbaserad konversationsanalys Jamie AI: Bäst för stöd för transkribering offline

Fireflies AI:s begränsningar

Fireflies AI är populärt för sin användarvänlighet och mångsidighet. Det har utmärkta transkriptionsfunktioner, stöder olika språk och erbjuder flera integrationsalternativ för hantering av mötesdiskussioner. Enligt användarna har programvaran dock vissa nackdelar.

Problem med noggrannheten : Det förekommer ibland fel i transkriptionstjänster, särskilt när det gäller andra språk än engelska, starka accenter, ljud med mycket brus och tekniska termer. Dessutom har verktyget svårt att skilja mellan flera deltagare

Vaga sammanfattningar : De AI-genererade mötesreferaten kräver ofta redigeringar eftersom sammanhanget ibland är otydligt. Dessutom förekommer det fel i översättningarna

Begränsad gratisplan : Fireflies AI:s gratisplan är grundläggande. Du har inte tillgång till AI-assistentfunktioner eller smart sökning. Dessutom är AI-sammanfattningarna begränsade och du får totalt 800 minuter lagringsutrymme per användare för dina möten.

Brist på anpassningsmöjligheter: Fireflies AI erbjuder inte många anpassningsmöjligheter för inspelningsinställningarna. Dessutom finns det inga anpassade rapporter där du kan se alla dina mötesinsikter på ett och samma ställe

🧠 Visste du att? Enligt forskning uppskattades den globala marknaden för AI-mötesassistenter till 1,95 miljarder USD år 2023 och förväntas nå 11,88 miljarder USD år 2031. Segmentet ”Mötesorganisatör” dominerar marknaden bland olika typer tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och integrationen med populära produktivitetsverktyg.

Fireflies AI-alternativ i korthet

Innan vi går in på djupet, här är en snabb titt på de 10 bästa verktygen, deras viktigaste funktioner och vilka företagsstrukturer de passar bäst för!

Alternativ till Fireflies AI Utmärkande funktion Bäst för ClickUp Skapar ett sammanhängande mötesekosystem där du kan ta anteckningar, samarbeta, dela och skapa uppgifter direkt från anteckningarna Yrkesverksamma, små och medelstora företag samt storföretag Fathom Har ett användarvänligt gränssnitt och låter dig generera höjdpunkter under samtalet Företagsteam Otter.ai Möjliggör automatisk bildtagning under skärmdelning Privat bruk och små team Avoma Utför mötes- och samtalsanalyser för att förbättra kvaliteten Stora företagsteam Grain Gör det möjligt att klippa ut mötesavsnitt, dela dem och tagga specifika personer Medelstora till stora företag MeetGeek.ai Skapar detaljerade sammanfattningar och ger dig tillgång till tidigare mötesanteckningar Privat bruk och små team tl;dv Skapar anpassade AI-rapporter och instrumentpaneler så att du kan se all mötesinformation på ett ställe Medelstora till stora team Gong Hjälper till att spåra samtal, prognostisera säljprocessen och analysera affärer Försäljnings- och RevOps-team på stora företag Tactiq Transkriberar möten i realtid utan bot Frilansare och växande team Chorus.ai Spelar in samtal, extraherar insikter och analyserar konversationer för att avgöra sannolikheten för att affären ska lyckas Försäljnings- och intäktsteam i stora organisationer Jamie.ai Offline-transkription och sammanfattningar utan botar Medelstora till stora team

De 10 bästa alternativen till Fireflies AI

Här är en kort video och en djupgående genomgång av de bästa Fireflies-alternativen som du kan använda idag:

1. ClickUp (Bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete)

Arbeta bättre i ClickUp Docs Transkribera möten, hantera dagordningar och samarbeta med ClickUp

Letar du efter ett verktyg som är mycket mer än bara en mötesinspelare? Möt ClickUp, den kompletta arbetsappen som kombinerar mötes- och projektledning i en och samma plattform.

ClickUps lösning för produktiva möten? En inbyggd AI-anteckningsfunktion som finns i din kalender! Detta smidiga verktyg tar anteckningar åt dig, så att du kan vara fullt engagerad i dina möten.

Det integreras sömlöst med appar från tredje part, såsom Zoom, Teams och Google Meet, vilket gör det till en mångsidig lösning. AI Notetaker dokumenterar automatiskt mötets namn, datum och deltagare och tillhandahåller till och med en fullständig ljudinspelning.

Det erbjuder också sammanfattade insikter med en snabb översikt, viktiga slutsatser och nästa steg i ett överskådligt checklistformat. Dessutom får du detaljerade transkriptioner för de mer ingående granskningarna. Efter mötet kan du enkelt komma åt dina anteckningar i ett privat ClickUp Doc, taggade och redo för dig att granska eller dela.

Dessutom samlar ClickUp Meetings allt under ett tak – hantering av dagordningar, fastställande av åtgärdspunkter, dokumentation av veckomöten och mycket mer. På så sätt kan du komma åt alla dina dokument, uppgifter och annat material utan att behöva byta flik. Du kan använda mallen för mötesanteckningar i ClickUp för att strukturera dessa anteckningar och säkerställa att de är väl dokumenterade innan du delar dem med berörda parter.

ClickUp Brain, ClickUps AI-drivna verktyg, kan också hjälpa till att översätta dina mötesanteckningar till andra språk och föreslå förbättringar/potentiella uppgifter för att organisera informationen på rätt sätt. Det bästa av allt? Du kan direkt omvandla mötesanteckningar och sammanfattningar till uppgifter eller åtgärdspunkter och koppla dem till specifika projekt och arbetsflöden.

Skapa mötesreferat och översätt mötesanteckningar med ClickUp Brain

Dessutom låter ClickUp Docs dig skapa levande dokument med mötesanteckningar. Du kan använda dem som dynamiska resurser som teamen kan hänvisa till under sina kundsamtal. Det är också enkelt att söka efter specifika mötes- eller uppgiftsdetaljer i dokumentet och hitta dem på några sekunder.

ClickUp har också flera mötesmallar som du kan använda när du är för upptagen för att skapa dagordningar, protokoll och strukturera anteckningar. Till exempel hjälper ClickUps mall för mötesprotokoll dig att:

Organisera mötesagenda, åtgärdspunkter och deltagare

Spåra viktiga insikter och resultat från mötet

Tilldela åtgärdspunkter som uppgifter till teammedlemmar

Ladda ner den här mallen Dokumentera viktiga mötesinsikter med ClickUps mall för mötesprotokoll

På samma sätt kan du använda ClickUp Meetings Template för att hantera dina dagordningspunkter, anteckningar och uppföljningar.

ClickUps bästa funktioner

Ta kontroll över mötena: ClickUp AI Note Taker transkriberar möten automatiskt, sammanfattar viktiga punkter och skapar åtgärdsbara uppgifter, vilket gör det enklare att hålla koll på uppföljningar och beslut

Skapa åtgärdspunkter : Förvandla anteckningar till uppgifter med : Förvandla anteckningar till uppgifter med ClickUp Tasks , lägg till detaljer och tagga de personer som ansvarar för att utföra dem

Organisera och redigera anteckningar : Organisera och redigera mötesanteckningar och uppgifter på ett och samma ställe med : Organisera och redigera mötesanteckningar och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUp Notepad

Skärminspelningar : Dela skärminspelningar med AI-drivna transkriptioner i mötesanteckningarna med : Dela skärminspelningar med AI-drivna transkriptioner i mötesanteckningarna med ClickUp Clips och transkribera dem direkt med ClickUp Brain

Samarbete i realtid: Få tillgång till anteckningar, dela dem med ditt team och samarbeta i konversationer med : Få tillgång till anteckningar, dela dem med ditt team och samarbeta i konversationer med ClickUp Chat

Begränsningar i ClickUp

Med så många anpassningsmöjligheter och funktioner kan det ta lite tid att lära sig verktyget.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag uppskattar att ClickUp ständigt utvecklas när det gäller innovativ programvara, särskilt med AI:s framväxt. De AI-verktyg som de har integrerat i plattformen har sparat tid för vårt produktionsteam genom att hjälpa till med att skapa uppgifter, skriva instruktioner eller mötesreferat. Bortsett från AI-funktionerna är ClickUp i nivå med de många projektledningsplattformar vi har använt tidigare. Jag anser att ClickUp har för många lager för att utföra en enkel uppgift. Jag skulle vilja se mer översiktlig insyn i uppgiftsserier.

📖 Läs mer: Hur man delar och samarbetar kring anteckningar

2. Fathom (Bäst för att skapa mötesreferat och transkriptioner)

via Fathom

Om du har ett team som inte är så tekniskt kunnigt kan Fathom vara en värdefull mötesassistent. Till skillnad från Fireflies AI:s röriga användargränssnitt har Fathom ett överskådligt gränssnitt, vilket gör det till det enklaste anteckningsverktyget för dina projektmöten.

Du kan organisera dina diskussioner från A till Ö i en mötesöversikt och skapa en handlingsplan på några minuter. Fathom genererar detaljerade mötesanteckningar och plockar till och med ut åtgärdspunkter så att du snabbt kan använda dem för att skapa uppföljningsmejl.

Det bästa? Fathom är utmärkt på översättningar. Det stöder 28 språk och genererar korrekta anteckningar oavsett vilket språk mötet hålls på.

Fathoms bästa funktioner

Skapa och dela korta videoklipp från specifika delar av mötet för att förmedla endast den viktigaste informationen

Skapa höjdpunkter under samtalet och sammanfatta mötesanteckningar med AI

Få all nödvändig data, såsom sidvisningar, de främsta hänvisningskällorna osv., i en enda instrumentpanel med Fathom Analytics

Förstå begränsningarna

Det finns ingen möjlighet att kopiera och klistra in anteckningar utan att automatiskt länka till mötesvideon eller lägga till en ”titta”-knapp i slutet

Installationsprocessen är enkel men tidskrävande

Priser för Fathom

Gratis

Premium : 19 $ per användare och månad

Team Edition : 29 $ per användare och månad

Team Edition Pro: 39 $ per användare och månad

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Det bästa är att det förstår nästan allt om mina möten. Det mest fantastiska är att det deltar i varje möte precis som en personlig assistent. AI-funktionen gör det mer mångsidigt när det gäller dokumentation. Sammantaget gillar jag det mycket. Men jag kan inte ladda ner mina inspelningar. Dessutom är helskärmsläget inte riktigt helskärm. Det visar nämligen sidopanelen, som jag kanske inte behöver hela tiden.

3. Otter.ai (Bäst för att skapa mötesprotokoll i realtid)

Otter.ai är ett utmärkt alternativ till Fireflies AI för små team. Det har ett AI-verktyg för mötesanteckningar som sammanfattar och genererar mötesutskrifter i realtid så att du kan ägna din fulla uppmärksamhet åt samtalet.

Om du inte kan delta i samtalet kan Otter ge viktiga insikter från mötet och till och med skapa åtgärdspunkter för nästa steg. Du kan också söka efter och spela upp specifika transkriptioner där ljudet är synkroniserat med texten, redigera dem och lägga till bilder och kommentarer.

Otter.ai: de bästa funktionerna

Kombinera live-samtal och asynkrona uppdateringar och få insikter från Otter och dina kollegor med AI Chat

Använd Otter för att identifiera flera talare, skapa utrymme i transkriptionerna för pauser och få tidsstämplar för varje ämne som diskuteras under mötet

Ta bilder automatiskt när skärmar delas eller ändras under samtalet för att ge sammanhang i transkriptionerna

Begränsningar hos Otter.ai

Ibland spelar Otter.ai inte in hela samtalen

Transkriptionerna blir ofta väldigt felaktiga

Sökfunktionen är bristfällig och kan vara svår att navigera i till en början

Priser för Otter.ai

Basic : Gratis

Pro : 16,99 $ per användare/månad

Företag : 30 $ per användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Otter.ai – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Det var billigt men krävde mycket tid för att dubbelkolla transkriptionerna, vilket var väldigt frustrerande. Om du har ljud som är tydligt och koncist skulle det fungera bra, men om det finns bakgrundsljud eller accenter skulle det ofta inte fånga upp det korrekt.

📮ClickUp Insight: Våra undersökningsdata om möteseffektivitet visar att 25 % av mötena har åtta eller fler deltagare. Även om stora möten kan vara värdefulla för samordning och beslutsfattande, skapar de ofta utmaningar. En annan undersökning från ClickUp visade faktiskt att 64 % av deltagarna upplever att nästa steg är otydliga i nästan hälften av sina möten. Som den kompletta appen för arbetslivet fyller vi denna lucka med en heltäckande lösning för möteshantering. ClickUp Meetings förändrar hur team samarbetar med dynamiska dagordningar, medan AI Notetaker fångar upp varje värdefull insikt – vilket eliminerar förvirring vid uppföljningen och håller alla på samma sida! 💫 Konkreta resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning på hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

4. Avoma (Bäst för heltäckande möteshantering)

via Avoma

Medan Fireflies AI huvudsakligen är ett AI-transkriptionsverktyg, går Avoma utöver grundläggande transkriptionstjänster. Det är ett möteshanteringsverktyg som hjälper dig att schemalägga samtal, skapa mötesdagordningar och utföra analyser efter mötet.

Avoma är mest känt för sina funktioner för konversationsanalys och ger en djupare analys av dina möten. Det låter dig automatisera samtalsbedömning för att förbättra kvaliteten, förse säljteam med svar i realtid och spåra teamets feedback och prestationer.

Avomas bästa funktioner

Få transkriptioner i realtid av samtal och möten på över 60 språk

Skapa uppföljningsmejl med AI som sammanfattar möten och kommunicerar nästa steg på några minuter

Använd målinriktade resultatkort för varje möte för att få insikter om de viktigaste förbättringsområdena

Begränsningar i Avoma

Avoma har flera extrafunktioner som kan kännas överväldigande i början

Det tar lång tid att konfigurera verktyget. Du måste anpassa varje avsnitt för att få ut det mesta av det

Du kan inte ladda ner spellistor. Du måste hitta utdraget i spellistan, söka efter samtalet och sedan hitta utdraget i samtalet

Priser för Avoma

AI Meeting Assistant : 24 $ per användare och månad

Conversation Intelligence : 69 $ per användare och månad

Revenue Intelligence: 99 $ per användare och månad

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

Avoma är ett av de verktyg jag använder dagligen. AI-betyg och feedback på samtal. Hjälpsamt för att uppmärksamma saker du kanske glömmer eller identifiera möjligheter du kan förbättra när du leder eller deltar i samtal. Feedbacken hjälper dig att höja nivån på den kundsupport du kan erbjuda. Programvaran i sig är mycket enkel att använda och integrera med annan programvara för att göra det enkelt att spela in samtal. Ibland kan dock AI-feedbacken vara mycket rigid och tar inte hänsyn till variabler i samtalet eller samtalets flöde.

📖Läs mer: De bästa programvarulösningarna för möteshantering och dagordningar

5. Grain (Bäst för att skapa mötesklipp och hålla teamen synkroniserade)

via Grain

Grain utmärker sig som ett alternativ till Fireflies AI tack vare sina funktioner för teamsamarbete. Verktyget låter dig markera specifika ögonblick i mötet med klipp, precis som Fireflies ljudklipp, men bättre. Denna funktion är perfekt när du bara behöver dela viktiga delar av mötet med dina teammedlemmar. Dessutom kan du tagga personer och meddela dem med automatiska aviseringar.

Det bästa är att du kan integrera Grain med Zoom och Microsoft Teams för att ta anteckningar, spela in, transkribera och sammanfatta möten, och till och med skapa mötesprotokoll. Du kan också använda dess mallar för mötesanteckningar för att strukturera mötesanteckningarna precis som du vill.

Grains bästa funktioner

Skriv anteckningar, märk specifika ögonblick eller klipp ut mötesavsnitt med ett anteckningsblock i realtid

Markera avsnitt i transkriptet, lämna kommentarer med tidsstämpel och tagga relevanta personer

Skapa videoklipp och dela dem mellan teamen med spellistor och berättelser

Begränsningar i Grain

Frasigenkänningen i smarta taggar är begränsad. Det är svårt att konsekvent fånga upp specifika fraser under samtal.

Som standard kan mötesinspelningar endast delas internt

Den automatiska kategoriseringsfunktionen har inte möjlighet att spela in utvalda externa möten och skicka deras AI-sammanfattningar via Slack

Pris på spannmål

Gratis

Starter : 19 $ per användare/månad

Företag : 39 $ per användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 290 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Grain?

Jag har provat många olika appar för samtalsinspelning, anteckningar och mötesgenomgång. Grain är den enda som gör hela processen enkel att använda. Deras utdrag, samtalsspår och sökning efter samtal är mycket enklare jämfört med Gong och andra.

💡Proffstips: Inför ett standardprotokoll för delning av klipp i ditt team. Se till exempel till att klippen är kortare än två minuter och lägg till sammanhang i beskrivningarna så att man snabbt kan förstå mötets ämne utan att behöva titta på hela klippet.

6. MeetGeek.ai (Bäst för anteckningar och förvaring av mötesanteckningar)

via MeetGeek

MeetGeek är ett utmärkt alternativ till Fireflies AI som hjälper dig att ta anteckningar, skapa AI-sammanfattningar och automatisera möteshanteringen, från att sätta upp dagordningen till uppföljningar. Det lyssnar på dina konversationer och kategoriserar dem efter viktiga ämnen och höjdpunkter såsom fakta, åtgärdspunkter, beslut, frågor etc.

Med MeetGeek kan du också automatiskt extrahera viktiga insikter från samtal och få en översikt över tidigare möten. Verktyget integreras smidigt med CRM-system som HubSpot och ger viktiga kundinsikter under säljsamtal.

MeetGeek.ai: de bästa funktionerna

Få tillgång till anteckningar från tidigare möten och återkalla specifika detaljer med en sökning på nyckelord

Skicka detaljerade e-postsammanfattningar med träffsäkra sammanfattningspunkter efter varje möte

Anpassa namnet på din AI-drivna mötesassistent, chattmeddelanden och de mötesreferat du delar för att ta varumärkesbyggandet till nästa nivå

MeetGeek. ai:s begränsningar

Vissa användare ogillar MeetGeeks automatiska inblandning varje gång de delar ett möte. Verktyget infogar sig i varje möte som en deltagare deltar i, även om de skapar ett konto enbart för att komma åt anteckningar

Inspelningsfunktionen är svår att navigera i och det krävs flera klick för att hitta länken och lägga till den i ett möte

Priser för MeetGeek.ai

Basic : Gratisabonnemang

Pro : 19 $ per användare och månad

Företag : 39 $ per användare/månad

Enterprise: 59 $ per användare och månad

MeetGeek. ai betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek.ai?

Jag gillar MeetGeeks användarvänlighet; möjligheten att få mötesprotokoll, anteckningar och insikter direkt efter att ett möte avslutats; de tillgängliga anpassningsfunktionerna; och kundsupporten är fantastisk. Ibland misslyckas det dock med att ansluta till möten som bokas i sista minuten.

📖 Läs mer: Hur man delar och samarbetar kring anteckningar

7. tl;dv (Bäst för företagsteam som vill samla in viktiga mötesdetaljer och skapa AI-rapporter)

tl;dv är den smarta mötesassistenten som ansluts direkt till dina mötesplattformar, inklusive Zoom, Teams och Google Meet, och sköter det tunga arbetet med att spela in alla dina möten. Du kan skapa AI-sammanfattningar och höjdpunkter från dina konversationer, få detaljerade transkriptioner, hoppa till specifika segment i transkriptionen, märka viktiga ögonblick samt skapa och dela klipp.

Till skillnad från Fireflies AI låter verktyget dig anpassa rapporteringsteman och mallar för att presentera mötesinsikter precis som du vill. Det bästa av allt? tl;dv skickar en sammanfattning med en att-göra-lista i slutet av varje dag för att underlätta arbetet.

tl;dv bästa funktioner

Skapa klipp från möten och sammanfoga dem till en enda video för att undvika att spamma teamchatten med flera klipp

Markera viktiga mötesavsnitt som du vill återkomma till senare och bjud in dina kollegor till en diskussion

Få insikter om talarna, såsom genomsnittlig talartid, längsta monolog, frågor och mer

tl;dv begränsningar

Ibland dyker inte tl;dv-boten upp under möten när man använder gratisversionen

Mobilversionen är betydligt mindre intuitiv än datorversionen, vilket gör det svårt att spela in möten när du är på språng

Visningsprogrammet för mötesinspelningar har tekniska problem vid uppspelning av inspelningar

tl;dv prissättning

Gratis för alltid

Pro : 29 $ per användare/månad

Företag : 98 $ per användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

tl;dv-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

Vad säger verkliga användare om tl;dv?

Att skicka TLDV till möten jag inte kan delta i och använda transkriptionsfunktionen har gett mig en enorm produktivitetsökning. Att snabbt kunna navigera till svåra delar av en konversation och snabbt sammanfatta komplexa samtal har varit en game changer. Deras support har varit utmärkt och priset är rimligt. Jag använder det nu i varje möte. Jag skulle dock vilja se en utökning av transkriptionsfunktionen, så att det blir enklare för mig att exportera och dela viktiga punkter från ett möte med vem som helst i mitt team, oavsett om de är tl;dv-användare eller inte. Det skulle också vara fantastiskt om jag kunde använda det som en skärm-/ljudinspelare och hämta transkriptioner från den, eftersom inte alla plattformar tillåter inspelning.

📖 Läs mer: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

8. Gong (Bäst för säljteam som vill analysera och förbättra sina samtal)

via Gong

Gong är en kombination av mötesinspelningar och säljinformation. Det är ett AI-transkriptionsverktyg som erbjuder avancerade säljanalysfunktioner, såsom att identifiera kundernas problem, registrera kundinteraktioner, AI-insikter om affärens status och mycket mer.

Verktyget samlar sälj-, produkt- och marknadsföringsteamen under ett och samma tak. Medan säljteamen kan spåra samtal och analysera affärer kan marknadsförings- och produktteamen samla in kundfeedback med Gong. Dessutom kan de använda verktyget för att skapa snabba uppföljningsmejl.

Gong hjälper till med prognoser, pipelinehantering och churn-analys, samt transkribering av säljmöten. Det erbjuder även rekommendationer för att förbättra säljpresentationer och kundinteraktioner.

Gongs bästa funktioner

Sök efter viktig information i säljmöten, telefonsamtal, e-postmeddelanden och anteckningar

Skapa 30-sekunders sammanfattningar för att hålla dig uppdaterad om affärsaktiviteten

Få affärsrelaterade insikter om prissamtal, omnämnanden av konkurrenter osv. för att identifiera risker

Upptäck trender, få marknadsinsikter och hitta möjligheter i din säljprocess med prognoser och rapportering

Gongs begränsningar

Dashboarden är för rörig, och det finns inget enkelt sätt att snabbt filtrera fram de viktigaste detaljerna

Tillåter inte nedladdning av samtal i bulk, vilket gör det ineffektivt för företag med stora datamängder

Den självbetjänande onboardingprocessen tar lång tid utan någon support från Gong-teamet

Enligt några användare är Gong dyrt för småföretag

Gongs priser

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Gong

G2: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gong?

Gong har gjort en enorm skillnad för vårt säljteam. Det är perfekt för att gå igenom samtal, upptäcka vad som fungerar och lära av varandra. Jag älskar hur det lyfter fram saker som samtalstid och invändningar så att vi verkligen kan förstå våra samtal. Dessutom kopplas det ihop med vårt CRM så att allt finns på ett ställe. Det har varit till stor hjälp för att förbättra vårt tillvägagångssätt och avsluta affärer snabbare. Det finns dock mycket information i Gong, och det kan kännas lite överväldigande i början. Det skulle vara bra om instrumentpanelen var lättare att filtrera så att vi snabbare kan fokusera på de viktigaste detaljerna.

🧠 Visste du? 80 % av alla försäljningstransaktioner kräver minst fem uppföljningsmejl eller andra former av kontakt. Med AI-mötesverktyg kan du snabbt skapa uppföljningsmejl med minimal ansträngning.

9. Tactiq (Bäst för automatiserad transkription i realtid)

via Tactiq

Tactiq är en mötesassistent som spelar in, transkriberar och sammanfattar möten i realtid utan att en bot deltar i mötet. Verktyget tillhandahåller strukturerade mötesanteckningar för att följa samtal och få insikter som kan vägleda dina nästa steg.

Det transkriberar möten i realtid, låter dig markera anteckningar under live-samtal och meddelar deltagarna om live-transkriptet. Du kan också ta skärmdumpar under mötet, skapa åtgärdspunkter, uppföljningsmejl och anpassade insikter med personliga AI-frågor.

Tactiqs bästa funktioner

Lägg till skärmdumpar i transkriptioner och konvertera transkriptioner till sammanfattningar, återblickar och lägesrapporter för mer produktiva möten

Få transkriptionssammanfattningar per deltagare med talaridentifiering

Ställ frågor, skapa Jira-ärenden och tilldela uppgifter med Tactiq AI

Begränsningar i Tactiq

Analysfunktionen är grundläggande

Ibland är transkriberade ord felaktiga

I gratisversionen ingår endast 10 transkriptioner per månad

Priser för Tactiq

Gratis

Pro : 12 $ per användare/månad

Team : 20 $ per användare/månad

Enterprise: Anpassat

Betyg och recensioner för Tactiq

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Tactiq?

Tactiq har en otrolig men ändå enkel funktion som lagrar och använder AI för att sammanfatta möten från många olika online-mötesplattformar som Google, Microsoft och Zoom. Jag anser att vi befinner oss i en tid där de flesta ”AI-tekniker” är övervärderade, så prissättningen är absurd. Jag är inte betalande användare, så jag använder endast gratis transkriptioner och sedan använder jag ClickUp AI för att sammanfatta allt. Kort sagt, det är verkligen dyrt.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en allt-i-ett-app för arbetet som ClickUp samlas din projektledning , dina meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

10. Chorus.ai (Bäst för affärsbaserad konversationsanalys)

Chorus.ai har liknande transkriptionsfunktioner som Fireflies. Det spelar in, transkriberar och sammanfattar möten med talaridentifiering och nedladdning av transkriptioner. Du kan också ta utdrag av viktiga mötesavsnitt och skicka dem direkt till deltagarna.

Till skillnad från Fireflies AI analyserar Chorus.ai dock konversationer i realtid för att ge praktiska insikter som kan användas i försäljningsargument och strategier. Verktyget fångar upp alla konversationer, inklusive samtal, videokonferenser och e-postmeddelanden, och analyserar dem för att avgöra sannolikheten för att avsluta affärer.

Chorus.ai: de bästa funktionerna

Transkribera säljsamtal, dra slutsatser och betygsätt samtalsinspelningar för att mäta deras effekt

Använd interaktiva rapporter och dashboards för att se analyser av säljsamtal samt medarbetares och teams prestationer

Granska inspelade presentationer för att identifiera områden som behöver förbättras

Begränsningar hos Chorus.ai

Mötesreferat saknar detaljerad information, vilket gör att användarna måste gå tillbaka till transkriptionerna, vilket kan vara frustrerande

Chorus upprepar ofta punkter i sammanfattningar, sammanställningar och åtgärdspunkter, vilket gör noggranna kontroller och redigeringar nödvändiga

Det har begränsade anpassningsfunktioner för rapporter och instrumentpaneler

Programvaran hänger sig vid hantering av stora datamängder, vilket påverkar prestandan

Priser för Chorus.ai

Anpassad prissättning

Chorus.ai – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chorus.ai?

Så snart mötet är över har jag min transkriberade mötesrapport klar för att dela med mig av viktiga punkter till kollegor och andra. Det krävs ingen extra tid, det går på ett ögonblick. Jag transkriberade också några videomöten som skedde via min kamera, och voila, de var transkriberade på några minuter!!! Men trots de värdefulla funktionerna finns det några områden som fortfarande behöver förbättras. När jag till exempel bjuder in en ny användare måste jag ge honom en ordentlig genomgång på grund av det komplexa och överväldigande användargränssnittet, vilket gör navigeringen svår. Plattformens anpassningsmöjligheter för rapporter och instrumentpaneler är också begränsade, vilket orsakar fördröjningar i prestandan, särskilt vid stora datamängder.

11. Jamie.ai (Bäst för anteckningsfunktioner offline)

Om du letar efter ett enklare, botfritt alternativ till Fireflies AI är Jamie en kraftfull mötesassistent utvecklad för yrkesverksamma som värdesätter integritet, snabbhet och precision utan onödiga krångligheter.

Till skillnad från Fireflies förlitar sig Jamie inte på att bots deltar i dina samtal. Det fungerar smidigt i bakgrunden. Oavsett om du är online eller offline, tar det detaljerade anteckningar, sammanfattar möten och drar fram tydliga åtgärdspunkter. Oavsett om du har flera samtal i rad eller är på resande fot utan internet, ser Jamie till att du aldrig missar något.

Det bästa av allt? Jamie har en AI-driven sidopanel för ledningsassistenter som låter dig ta fram tidigare möten, brainstorma idéer eller skriva uppföljningar utan att behöva lämna ditt arbetsflöde.

Jamie AI:s bästa funktioner

Mötesreferat utan botar: Inga besvärliga länkar för botar. Jamie transkriberar och sammanfattar utan att störa mötesflödet.

Transkription offline: Är du på resande fot eller befinner dig i en säker miljö? Jamie fungerar även utan internetuppkoppling.

Sidomeny för chefsassistenter: Få omedelbar tillgång till möteshistorik, skapa e-postmeddelanden eller ta fram innehåll med AI genom att använda kortkommandot CTRL + J.

Begränsningar hos Jamie AI

Inga CRM-integrationer

Endast ljud, ingen videotranskription.

Inga anteckningar i realtid.

Priser för Jamie AI (Omräknat den 20 juni 2025)

Gratisplan: 0 $/månad

Standardplan: 26 $/månad

Pro-plan: 51 $/månad

Executive-plan: 108 $/månad

📖 Läs mer: Mallar och exempel på mötesprotokoll för Word och ClickUp

Välj ClickUp som din mötesassistent

Möten kan ta upp hela dagen och vara kontraproduktiva, men inte om du har rätt AI-mötesverktyg som tar hand om det mesta. Så det handlar i slutändan om att välja det bästa alternativet till Fireflies AI för ditt företag.

Tänk på dina affärsbehov för att hitta det perfekta verktyget för effektiva möten. Om du till exempel har ett litet team och letar efter ett enkelt transkriptionsverktyg kan du prova Tactiqs AI-funktioner. Om du däremot är ett företag som vill förbättra kvaliteten på sina säljsamtal bör du överväga Avoma eller Chorus.ai.

Om du letar efter en allt-i-ett-app för jobbet, välj ClickUp. Oavsett om du vill spela in möten, dela klipp, skapa mötesreferat och rapporter eller skapa projektuppgifter direkt från dina mötesanteckningar, har ClickUp allt!

