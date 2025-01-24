De 11 bästa byggappsen för 2025

Byggprojekt kräver mycket uppmärksamhet och arbete. Från att skapa ritningar till att hantera budgetar och leverera projekt i tid – allt kräver detaljerad planering och perfekt utförande.

Den goda nyheten? Det finns ett verktyg för nästan allt! Oavsett om det handlar om att hantera kostnader, följa säkerhetsföreskrifter eller hålla ditt team synkroniserat, kan rätt verktyg underlätta ditt arbete.

Därför har vi sammanställt de 11 bästa byggapps som kan hjälpa dig med alla aspekter av byggprojekt – design, uppgiftshantering, kommunikation och mycket mer.

Så börja utforska och hitta det som passar dig bäst!

Vad är byggappar?

Byggappar är digitala lösningar för bygghantering. De sträcker sig från enkla dokumenthanteringsverktyg till designverktyg och robusta bygghanteringsplattformar som hanterar projektplanering och leverans från början till slut.

Byggappar hjälper dig att hantera flera projekt genom att:

🤖 Automatisera rutinprocesser som schemaläggning, rapportering och uppgiftsfördelning

🔄 Håll team, entreprenörer och kunder uppdaterade med realtidsuppdateringar om projektet och centraliserad kommunikation.

📂 Lagra alla projektrelaterade dokument som kontrakt, tillstånd och ritningar på ett ställe för enkel åtkomst.

📊 Samordna team, tidsplaner, resurser och leveranser för smidig genomförande

🧠 Visste du att 35 % av byggproffs lägger över 14 timmar per vecka på icke-produktiva aktiviteter, som att söka efter projektinformation, lösa konflikter och hantera misstag och omarbetningar.

Fördelar med att använda byggappar

Här är de viktigaste fördelarna med byggappar:

Förbättrat samarbete och ökad projektöversikt

Byggnadsappar erbjuder realtidsinformation om projektets framsteg med rapporter och instrumentpaneler. Byggprojektledare kan kontinuerligt följa framstegen på plats i sin app och övervaka projektdetaljer som materialanvändning, teamets produktivitet och arbetsbelastning.

🌻 Exempel: Om en viss arbetsgrupp är överbelastad eller om arbetet går trögt inom ett visst område, ger appen översikt så att omedelbara justeringar kan göras.

Förbättrad resurs- och kostnadshantering

Du får tillgång till viktiga funktioner för resurshantering så att du kan se varje teammedlems arbetsbelastning och hålla koll på resurser och utgifter i realtid. Byggapps hjälper dig också att se kostnaderna för projektet och jämföra budgeterade kostnader med faktiska kostnader för att identifiera avvikelser och göra nödvändiga justeringar.

🌻 Exempel: Anta att ditt dyra gipslag arbetar övertid, vilket driver upp de totala kostnaderna. Du kan granska arbetsfördelningen och minska deras övertid genom att flytta jobbet till det tillgängliga målarteamet. På så sätt säkerställer du en optimal resursfördelning och minskar kostnaderna utan att kompromissa med projektets kvalitet.

Guidad beslutsfattande

Byggappar hjälper dig att fatta datadrivna beslut baserade på olika rapporter och analyser. Du kan till exempel analysera historiska kostnads- och arbetskraftstrender för att planera för aktuella projekt. Du kan också skapa riskanalysrapporter för att minska risker, minska deras inverkan på projektet och undvika leveransförseningar.

🌻 Exempel: Om appen flaggar väderförhållanden som en risk för ett utomhusprojekt kan du proaktivt omplanera uppgifter som betonggjutning för att förhindra förseningar och skador.

Vad ska du leta efter i byggappar?

Oavsett om du är ett byggföretag som letar efter kunder eller en expert inom byggbranschen som letar efter teknisk design eller kostnadshantering, finns det rätt byggapp för allt. Här är en lista över vad du bör leta efter i byggappar:

📌 Projektplanering och schemaläggning: Välj appar som gör det enklare att fastställa och följa upp projektets tidsplaner, prioritera uppgifter, följa upp framsteg och övervaka beroenden.

📌 Resurshantering: Leta efter plattformar som visar arbetsbelastning, tillgängliga material och utrustning i realtid.

📌 Budgetering och kostnadshantering: Välj en byggnadsprogramvara som hjälper dig att spåra projektkostnader i realtid – från material till arbetskraft, förberedelse av byggplatsen och mer omfattande administrativa kostnader. Den bör möjliggöra jämförelser mellan budget och kostnader för att hjälpa dig att göra justeringar i rätt tid.

📌 Dokumenthantering: Välj en app som centraliserar alla projektrelaterade dokument, såsom bilder från byggplatsen, föreskrifter, säkerhetsinspektioner, dagliga loggar och ritningar. Den ska göra det möjligt att spåra ändringar och ge tillgång till de senaste versionerna av dokumenten.

📌 Funktioner på plats: Välj verktyg som fungerar bra både i mobil- och datorversioner. De bör ha en offlinefunktion så att teamen på plats kan komma åt dokument, uppdatera framsteg och skicka rapporter även utan internetuppkoppling.

📌 Kvalitetskontrollfunktioner: Leta efter appar som hjälper dig att spåra problem, analysera risker, skapa inspektionschecklistor och dokumentera kvalitetsstandarder. Detta hjälper dig att proaktivt upptäcka och åtgärda projektproblem och lösa säkerhetsfrågor.

📌 Automatisering av arbetsflöden: Välj en byggapp som låter dig automatisera rutinuppgifter och anpassa arbetsflöden. Till exempel automatisera processer för godkännande av design, ställa in varningar när budgetgränser närmar sig, ändra uppgiftsstatus etc.

De 11 bästa byggappsen

1. ClickUp (Bäst för byggprojektledning och kommunikation)

Planera, följ upp och hantera alla dina byggprojekt på ett och samma ställe med ClickUp

Att bygga från grunden är svårt nog. Lägg till missförstånd, spridda dokument, förseningar, missade deadlines och materialstöld, så blir det ännu svårare.

Lösningen? En mångsidig app för bygghantering som ClickUp. Den hjälper dig att hantera tidsplaner, tilldela uppgifter, spåra framsteg i realtid och visualisera projekt med instrumentpaneler och anpassade vyer.

ClickUp for Construction Management centraliserar allt från förförsäljning och koncept till avslutning. Du kan samarbeta kring planer, skapa projektritningar och arbetsflöden samt omvandla dina planer till genomförbara åtgärder med ClickUp Tasks.

Visualisera arbetet på det sätt du vill med ClickUp Views

Utnyttja ClickUps över 15 projektvyer för att sammanfatta dina planer, till exempel kalendervy för uppgiftsschemaläggning, listvy för resurshantering, tavla för uppgiftsframsteg och Gantt-diagram för tidslinjer.

Så här lägger du till projektvyer i ClickUp 👇

En av de viktigaste frågorna i byggprojekt är att leverera i tid, och ClickUps tidsplaneringsfunktion hjälper dig att hantera byggtidplaner effektivt. Använd tidsspårning för att uppskatta uppgiftstider, schemalägga tid med hjälp av Gantt-diagram, kalender, arbetsbelastning och tidslinjevyer, och logga timmar med tidrapporter.

Spåra, hantera och fördela tiden effektivt för att förhindra förseningar med ClickUp Time Management

Det är inte allt! ClickUp erbjuder ett omfattande bibliotek med mallar för bygghantering som hjälper dig att samordna teamet, spåra resurser och hålla dig inom budgeten.

Med ClickUp Construction Management Template kan du till exempel planera och visualisera projektets livscykel, följa framstegen, samordna resurser och säkerställa att projektet levereras i tid. Mallen erbjuder också anpassade statusar och fält så att du kan lägga till detaljer som konfidensnivåer och procentuella framstegsindikatorer och följa uppgiftsframstegen.

Ladda ner den här mallen Planera projekt, samordna team och spåra allt från A till Ö med ClickUps mall för bygghantering.

Här är en snabb översikt över ClickUps funktioner som underlättar arbetet.

ClickUps bästa funktioner

Dashboards i realtid : Se projektets framsteg och teamets produktivitet i realtid med anpassade : Se projektets framsteg och teamets produktivitet i realtid med anpassade ClickUp-dashboards.

Gantt-diagram : Hantera prioriterade uppgifter, spåra beroenden och upptäck hinder med hjälp av : Hantera prioriterade uppgifter, spåra beroenden och upptäck hinder med hjälp av ClickUp Gantt Charts.

Anpassade statusar : Skapa anpassade etiketter för att definiera uppgiftsförloppet, till exempel ”Pågående”, ”Slutfört”, ”Väntar”, ”Under godkännande” osv.

Automatisering : Automatisera arbetsflöden som godkännande av design, ändring av uppgiftsstatus, generering av dagliga framstegsrapporter och mycket mer med : Automatisera arbetsflöden som godkännande av design, ändring av uppgiftsstatus, generering av dagliga framstegsrapporter och mycket mer med ClickUp Automations

Chatt i realtid : Kommunicera smidigt, håll alla uppdaterade och förbättra samarbetet med : Kommunicera smidigt, håll alla uppdaterade och förbättra samarbetet med ClickUp Chat

Dokumentation : Dokumentera säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen, kontrollstandarder, instruktioner på plats och riktlinjer för hela projektteamet med hjälp av : Dokumentera säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen, kontrollstandarder, instruktioner på plats och riktlinjer för hela projektteamet med hjälp av ClickUp Docs.

Mallar: Skapa budgetar med : Skapa budgetar med mallar för byggbudgetar , förbättra arbetseffektiviteten, genomföra möten och säkerställa att projekten levereras i tid.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har revolutionerat hanteringen av uppgifter som ingår i kunduppdrag. Jag behövde ett verktyg för att organisera uppgifter istället för att hålla allt i huvudet, och Excel räckte helt enkelt inte till. ClickUp har visat sig vara en effektiv och användarvänlig lösning för mitt företag.

2. Fieldwire (Bäst för arbetsledning på plats)

via Fieldwire

Fieldwires programvara för arbetsplatshantering gör det möjligt för team på fältet att få tillgång till bilder, ritningar, jobb, projektdokument och allt annat på sina smartphones.

Det gör det möjligt för byggföretag och entreprenörer att skapa uppgifter kopplade till specifika platser, prioritera uppgifter och dela RFI (Request for Information) i realtid. Du kan använda dess anpassade arbetsflöden, inspektionsformulär och rapporteringsfunktioner för driftsättning före projektöverlämningen.

Fieldwires bästa funktioner

Ange uppgifter och checklistor, redigera information och skapa rapporter med mobilappen.

Spåra uppgiftsförlopp och produktion med bilder och datum

Effektivisera specifikationsnavigering, distribuera inlämningspaket och hantera byggspecifikationer.

Begränsningar för Fieldwire

Att radera ett projekt från en enhet är svårt och kräver flera steg.

Offlinefunktionen är långsam. Det tar lång tid att ladda upp filer, vilket kan vara ett problem för teamen på plats.

Priser för Fieldwire

Grundläggande : Gratis

Pro : 54 USD per användare/månad

Företag : 74 USD per användare/månad

Business Plus: 104 USD per användare/månad

Betyg och recensioner av Fieldwire

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (85+ recensioner)

🧠 Visste du att? Många bygghanteringsappar är nu integrerade med drönarteknologi. Drönare tillhandahåller flygdata i realtid som synkroniseras med dessa appar för att skapa uppdaterade projektkartor, vilket sparar timmar av manuella inspektioner.

3. Procore (bäst för riskhantering)

via Procore

Procore är en projektledningsprogramvara för underleverantörer som erbjuder intelligent riskhantering för alla projekt, från förberedelser till avslutning. Du kan förutsäga risker med hjälp av prediktiv modellering, prioritera risker och skicka realtidsvarningar till intressenter.

Detta verktyg för byggprojektledning effektiviserar också dokumentationen, stöder automatiseringar och underlättar administrativa uppgifter för distansarbetande team. Verktygets höjdpunkt är dess budgetberäkningsfunktion som automatiskt beräknar kostnader för arbetskraft och material.

Procore bästa funktioner

Utvärdera potentiella projektrisker med hjälp av algoritmer för maskininlärning och skicka varningar för att uppdatera teamen.

Rita markeringar, länka bilder, filer och uppgifter till specifika ritningar och jämför olika ritningsversioner för att fatta välgrundade beslut.

Få tillgång till över 100 rapporter och skapa personbaserade och portföljbaserade anpassade rapporter.

Begränsningar för Procore

Har en brant inlärningskurva; det krävs teknisk kunskap för att börja använda det.

Att hantera problem eller fel kräver stöd från alltför många team, vilket gör processen tidskrävande.

Priser för Procore

Anpassad prissättning

Procore-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 3200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Procore?

Procore är ett fantastiskt verktyg som effektiviserar dokumentations- och datainmatningsprocesserna och är enkelt att använda när man väl har lärt sig det. Procore används dagligen i vårt projekt av alla, inklusive konsulter, underleverantörer och hela ledningsgruppen. Det kan dock vara komplicerat att lära sig och förstå.

4. AutoCAD (bäst för redigering av 2D-byggnadsritningar)

via AutoCAD

AutoCAD är en online-redigerare för DWG (ett filformat som står för ritningar) och DWG-visare som låter dig skapa projektritningar med hjälp av grundläggande ritverktyg och kommandon. Du kan skapa 2D- och 3D-byggnadsstrukturer, ritningar och planer med precision. Det bästa är att det erbjuder ett förinställt bibliotek med färdiga material som hjälper dig att komma igång och säkerställer en mer effektiv projektledning.

AutoCAD:s bästa funktioner

Visualisera och designa dina projekt i 2D och 3D med hårdvaruintegration.

Redigera design med hjälp av en WYSIWYG-redigerare (ett verktyg som visualiserar det slutliga resultatet)

Skapa animerade sekvenser av steg, utrustning och personal för effektivare byggande

Begränsningar i AutoCAD

Enligt några användare är den inte lämplig för 3D-design.

Licenserna är dyra.

Priser för AutoCAD

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av AutoCAD

G2 : 4,4/5 (över 1400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om AutoCAD?

Programmet är användbart för att skapa 2D-ritningar, med syftet att skapa hårda skisser i datorn – i princip handritningar i digitalt format.

5. GasBuddy (Bäst för att hitta bränsle till lägre priser)

via GasBuddy

Alla appar som används i byggprojekt är inte specialiserade för branschen. GasBuddy, som ursprungligen utvecklades för att hitta billigare bränsle, kan till exempel också hjälpa byggteam att hantera bränslekostnader.

Byggare och fältarbetare kan kolla bensinpriserna på närmaste stationer. Den har också premiumfunktioner som tävlingar som hjälper dig att vinna gratis bränsle, lösa in belöningar och spara mer på bränsle.

GasBuddys bästa funktioner

Se bränsleprisutvecklingen per region med bränsleinformation

Logga bränsleinköp för enkel spårning med en bränsleloggbok

Skaffa en allt-i-ett-kalkylator för att planera bränslekostnader

GasBuddys begränsningar

Visar ibland felaktiga priser

Ibland lokaliserar appen avlägsna bensinstationer.

GasBuddy-prissättning

Gratis

GasBuddy-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Använd gratis koldioxidkalkylatorer för att beräkna miljöpåverkan från dina byggprojekt. Identifiera områden med höga utsläpp och utveckla strategier för att minimera ditt koldioxidavtryck.

6. Buildertrend (Bäst för hantering av fältteam och projektplanering)

via Buildertrend

Om du är ett byggföretag som vill centralisera din byggdokumentation kan Buildertrend hjälpa dig. Det ger dig en översikt över allt – från projektrapporter till bilder, scheman och ekonomi – och gör det möjligt för dig att effektivisera projektverksamheten.

Appens byggplanering hjälper användarna att skapa scheman, hantera beroenden och synkronisera uppdateringar för smidig schemaläggning.

Buildertrends bästa funktioner

Hantera byggfinanser, inköps- och ändringsorder, kalendrar och fakturor på ett och samma ställe.

Spara på materialkostnader med rabatter och rabattprogram och hantera leverantörsrelationer.

Begränsningar för Buildertrend

Programvaran saknar en funktion för automatisk sparning och visar "osparade ändringar" även efter att filen har sparats. Detta fel kan leda till dataförlust.

Det finns inget sätt att spåra flera olika lönenivåer, vilket gör det svårt att spåra betalningar till frilansare.

Priser för Buildertrend

Anpassad prissättning

Buildertrend-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buildertrend?

Jag gillar att jag kan anpassa plattformen efter mina specifika behov, från formulär till rapporter. Ärligt talat skulle jag ibland önska att det fanns ännu fler möjligheter till integration med andra program som mitt företag använder.

7. PlanGrid Build (bäst för byggnadsritningar)

via Plangrid

PlanGrid Build från Autodesk Construction Cloud är ett ritverktyg för byggbranschen. Dess funktioner finns nu tillgängliga i Autodesk Build, som hjälper dig med bygghantering.

Du har tillgång till allt i en enda app, från planering och skapande av ritningar till uppföljning av projektets framsteg, rapportering och dokumenthantering. Dessutom kan du redigera ritningar i realtid i samarbete med ditt team.

PlanGrid Build bästa funktioner

Skapa smarta ritningar för att visualisera dina byggplaner

Kontrollera kostnaderna med hjälp av verktyg för budget- och utgiftshantering samt prognoser.

Genomför AI-baserade riskanalyser för att upptäcka potentiella problem

PlanGrid Build-begränsningar

Priserna är höga, vilket kanske inte passar små team.

Programvaran har svårt att ladda stora arkpaket och tillåter inte bläddring mellan ark eller filer.

PlanGrid Build-priser

PlanGrid finns inte längre att köpa. Dess funktioner finns tillgängliga via Autodesk Build, som kostar från 145 dollar per månad.

PlanGrid Build betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. LetsBuild (Bäst för platsinspektioner och teamkommunikation)

via LetsBuild

LetsBuild erbjuder två produkter:

Aproplan för felrapportering, kvalitetskontroller och säkerhetskontroller, som säkerställer efterlevnad och minskar omarbetningar.

Geniebelt för projektplanering och projektledning, som effektiviserar uppföljning av framsteg och resursfördelning för att hålla projekten inom tidsramen och budgeten.

De hjälper dig att genomföra mobila platsinspektioner, identifiera och logga problemtyper, framsteg och förfallodatum, bifoga bilder för detaljer, mäta planer i redigeringsläge och omarbeta ritningar.

LetsBuild möjliggör effektiv kommunikation mellan byggteam, underleverantörer, leverantörer och andra intressenter. Det ger också realtidsbilder från byggarbetsplatsen och uppdaterade ritningar för rapportering, skapar 6-veckors tidsplaner, upptäcker förseningar och överbelastningar och justerar tidsplaner med hjälp av live-Gantt-diagram.

LetsBuilds bästa funktioner

Skapa och synkronisera punch-listor dygnet runt med push-meddelanden i realtid.

Registrera problem på byggplatsen och åtgärda dem innan de hinner påverka resultatet negativt.

Ta foton och skapa rapporter med ett klick för varje problem.

Begränsningar för LetsBuild

Begränsade rapporterings- och integrationsalternativ

Webbappen kan krascha när den hanterar stora datamängder.

Priser för LetsBuild

Anpassad prissättning

LetsBuild-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,2/2 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om LetsBuild?

Plattformen är lätt att använda, särskilt för personer som är nya inom branschen och inte har fullständig kunskap om projektledning, men behöver vissa förändringar för att bli ett mer kraftfullt verktyg och kunna användas som ett enda projektledningsverktyg.

9. Autodesk Construction Cloud (bäst för byggprojektledning)

via Autodesk Construction Cloud

Autodesk erbjuder en enhetlig plattform för åtkomst till all projektdata – filer, foton, Revit-modeller, RFI:er, ritningar och rapporter – på ett och samma ställe. Den erbjuder BIM-koordinering (Building Information Modeling) för att redigera modeller, upptäcka fel och göra omarbetningar. Dess inlämningssektion är särskilt användbar när du delar ritningar.

Autodesks projektledning ger byggare och entreprenörer realtidsinformation om projektet. Den har också kostnadshanteringsfunktioner som hjälper dig med byggkostnadsberäkningar, prognostisering av kostnadsrisker och minskning av finansiella risker.

Autodesk Construction Clouds bästa funktioner

Genomför riskanalyser i realtid, effektivisera anbudsprocessen och automatisera rutinuppgifter med Autodesk AI.

Spåra konstruktioner och visualisera designändringar med funktioner för designsamarbete.

Använd mallar för att dokumentera säkerhetsföreskrifter och skapa incidentrapporter.

Begränsningar för Autodesk Construction Cloud

Gantt-diagram synkroniseras inte med liveuppdateringar

Att konfigurera projekt med användarbehörigheter, logiska kopplingar etc. kan vara tidskrävande.

Priser för Autodesk Construction Cloud

Anpassad prissättning

Autodesk Construction Cloud – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 3900 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Autodesk Construction Cloud?

Sammantaget mycket bra; det var några problem i början, men ACC har satsat mer resurser och serverstöd för att se till att avbrott är sällsynta och att användarnas önskemål tillgodoses.

10. Contractor Foreman (bäst för kostnadshantering)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman är bäst för hantering av projektets ekonomi och kostnadsuppföljning. Med det kan du följa kostnader och finansiella data på detaljnivå, uppskatta enskilda och samlade påslag samt hantera anbud och ändringsorder.

Du kan spåra din personal, skapa scheman för anställda och underhålla projektdokumentation för arkivering. Dessutom har programvaran ett supportnätverk som erbjuder förslag på hur du kan få ut mesta möjliga av bygghanteringsprogramvaran.

Contractor Foreman – bästa funktioner

Skapa kostnadsberäkningar och dela dem med dina kunder med hjälp av kostnadsdatabaser i realtid.

Spåra fakturor, koppla fakturor till en inköpsorder och skapa kundfakturor.

Skapa anbudspaket, skicka anbudsinbjudningar och tilldela anbud

Automatisera uppdateringar av orderändringar

Begränsningar för entreprenörsförmän

Beräkningsfunktionerna är grundläggande och begränsade.

Mobilappen har ibland tekniska problem.

Priser för Contractor Foreman

Basic : 49 $/månad, faktureras årligen

Standard : 99 $/månad

Plus : 155 $/månad

Pro : 212 $/månad

Obegränsat: 312 $/månad

Betyg och recensioner av Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (245+ recensioner)

Capterra: 4,5/6 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Contractor Foreman?

Det jag gillar mest med Contractor Foreman är det stora utbudet av moduler som ger så många olika alternativ för projektledning. Men eftersom det finns så många funktioner kan det vara lite överväldigande när man först börjar använda programmet.

11. Raken (Bäst för tidrapportering och personalhantering)

via Raken

Raken fungerar utmärkt för fältledning. Du kan samla in data i realtid, spåra timmar och generera dagliga framstegsrapporter. Teammedlemmarna kan använda det för att göra dagliga anteckningar, ladda upp bilder och föra loggbok.

Rakens främsta fördelar är att det är enkelt att använda och att det går att spåra timmar, material, utrustning och produktion med dagliga rapporter och ögonblicksbilder. Du kan använda tidkort för att centralisera tidrapporteringen, tilldela timmar till personalen i bulk och godkänna tidkort på språng.

Raken bästa funktioner

Skapa anpassade rapportsegment med fotodokumentation, anteckningar och röst-till-text-inspelningar.

Se säkerhetschecklistor och observationer på ett och samma ställe med hjälp av realtidsdashboards.

Få insyn i hur utrustningen används med kostnadskoder och funktioner för användningstid kontra tomgångstid.

Raken-begränsningar

Inga alternativ för massredigering eller automatisk ifyllning. Du måste till exempel ange samma data för 50 eller 100 utrustningar.

Inga flervalsalternativ eller rullgardinsmenyer för undersökningar

Raken-prissättning

Anpassad prissättning

Raken-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Raken?

Vi älskar att vi kan anpassa våra kostnadskoder och spåra gällande lönesorteringar. Våra fältarbetare får ett meddelande när deras tidkort är klara och det är väldigt enkelt för dem att gå in och godkänna dem. Galleriet för varje projekt är så enkelt att använda och ladda upp, och OneDrive-integrationen är fantastisk för vårt team. Det skulle dock vara trevligt om det fanns fler funktioner som kunde anpassas.

Lämna över projekt i tid med den bästa byggappen

När vi avslutar vår lista över de bästa byggappsen är vi säkra på en sak – du kan inte förvänta dig ett framgångsrikt byggprojekt utan rätt teknik.

De appar vi har presenterat här är alla utmärkta när det gäller spårning, schemaläggning, ekonomihantering och samarbetsfunktioner. Men om du letar efter en mångsidig lösning som fungerar för byggare, byggarbetare och projektledare, måste det vara ClickUp.

ClickUp utmärker sig med sina effektiva funktioner för tidslinjehantering, kraftfullt samarbete, spårning och rapportering i realtid, avancerade automatiseringar och ett omfattande mallbibliotek. Alla dessa funktioner hjälper dig att slutföra dina byggprojekt i tid och utan att överskrida budgeten.

