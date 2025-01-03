Hur du använder ChatGPT för att skriva ditt CV

Rädd att AI ska ta ditt jobb? Tänk om det istället kan hjälpa dig att få ett?

Oron är befogad – forskning tyder på att AI kan ersätta 300 miljoner jobb fram till 2030.

Men här är baksidan: verktyg som ChatGPT förändrar jobbsökandet och ger dig nya sätt att sticka ut på en överfylld marknad.

ChatGPT kan till exempel hjälpa dig att skapa ett skräddarsytt CV, optimera det med rätt, uppseendeväckande nyckelord och hjälpa dig att förbereda dig inför en intervju genom att generera relevanta frågor och svar.

I den här artikeln undersöker vi hur du kan använda ChatGPT för att skriva ditt CV och visar att AI kan vara mer än bara en störande faktor – det kan vara din partner i jakten på ditt drömjobb.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Hur man använder ChatGPT för att skriva CV Anpassa din sammanfattning : Använd ChatGPT för att skapa en professionell sammanfattning som är anpassad till varje jobb. Mata in jobbeskrivningar, dina färdigheter och prestationer för att få ATS-vänliga resultat.

Kvantifiera prestationer : Lyft fram prestationer med mätbara effekter, till exempel ”Ökade betald trafik med 230 %”, för att göra ditt CV mer övertygande.

Förbättra avsnittet om dina färdigheter : Be ChatGPT att formulera dina färdigheter dynamiskt utifrån jobbkraven, t.ex. genom att bryta ner tekniska och centrala kompetenser.

Visa upp projekt och certifieringar : Använd uppmaningar för att visa certifieringar och projekt på ett fängslande och relevant sätt.

Anpassa för olika roller : Anpassa CV:n för specifika roller genom att förse ChatGPT med arbetsbeskrivningar och be om rollspecifika formuleringar.

Korrekturläs och finputsa : Använd ChatGPT för att granska och finslipa språket, men dubbelkolla noggrannheten och den personliga touchen.

Balansera AI med personlig input: Låt ChatGPT hjälpa dig, men se till att ditt CV återspeglar din unika röst och dina verkliga förmågor.

Hur man använder ChatGPT för att skriva CV

Rekryteringschefer är alltmer öppna för generativ AI, och cirka 90 % stöder dess roll i ansökningsmaterial.

Många anlitar en professionell CV-författare för att få experthjälp, medan andra använder verktyg som ChatGPT för att förbättra eller omarbeta sitt befintliga CV eller skapa ett helt nytt.

Låt oss utforska hur ChatGPT kan förenkla processen att skriva ett CV.

1. Skapa en personlig sammanfattning

Arbetssökande ansöker sällan till bara ett företag. Istället skickar de ut flera CV i hopp om att hitta det perfekta jobbet. Men här är det misstag som många gör: att skicka identiska CV till alla arbetsgivare.

👀 Visste du att? Rekryterare lägger i genomsnitt bara sju sekunder på att skanna varje CV de granskar.

Oavsett om du söker liknande roller i olika företag eller branscher, räcker det inte med att använda samma generiska tillvägagångssätt. Genom att anpassa din professionella sammanfattning för varje företag utifrån deras specifika behov och förväntningar kan du öka din synlighet i deras rekryteringssystem (ATS) och öka dina chanser att gå vidare i anställningsprocessen.

Så här kan du använda ChatGPT för att skriva en målinriktad sammanfattning som överensstämmer med ett specifikt företags krav:

Steg 1: Samla in nödvändiga uppgifter

Först och främst bör du samla in alla nödvändiga uppgifter för din jobbansökan. Dessa uppgifter kan omfatta:

Arbetsbeskrivningar för den tjänst du söker

Din arbetslivserfarenhet, prestationer och färdigheter

Relevanta utbildnings- och yrkescertifieringar

Dina varumärkeselement, som en specifik ton, en viss CV-stil osv.

Steg 2: Mata in detaljerna i ChatGPT

Nu kommer vi till kärnan i processen – att be ChatGPT att generera rätt sammanfattning. När du skriver din CV-sammanfattning är det viktigt att betona relevanta färdigheter, såsom ledarskapsförmåga, när du söker en tjänst som avdelningschef, och att visa upp dina viktigaste prestationer i CV:t för att göra din ansökan övertygande och skräddarsydd.

📌 Låt oss förstå detta bättre med ett exempel. Här är en jobbeskrivning publicerad av ett företag som heter Skipta för rollen som Drupal Content Manager: Skipta söker en Drupal Content Manager som kommer att övervaka driften, utvecklingen och implementeringen av sponsrade marknadsföringsresurser för vårdpersonal i Skipta:s sociala medier. Programkoordinatorn rapporterar direkt till produktionschefen och ansvarar för kundsupport och att tilldelade program genomförs i tid. Programmen omfattar skapande av online-resurser, såsom digitala medier, in-stream-inlägg, mikrosajter, annonser och undersökningar, för marknadsföring och forskning inom hälso- och sjukvårdsbranschen och life science-branschen. Ansvar: Hantera inställningar, kvalitetssäkring (QA) och godkännandeprocessen för sponsrat material, så att lanseringen blir lyckad.

Utför regelbundna QA/QC-kontroller av Skipta-plattformen, dess funktioner och sponsorprogrammets komponenter under hela deras livscykel.

Spåra och dokumentera programtillgångar under deras livscykel för att säkerställa smidig execution.

Fungera som huvudkontaktperson för operativa och tekniska behov i sponsrade kampanjer, inklusive felsökning.

Nu kan du mata in denna prompt i ChatGPT tillsammans med dina egna uppgifter för att generera en lämplig sammanfattning. För detta kan du använda en prompt som: ”Jag vill att du agerar som en strikt rekryteringschef som letar efter kandidater till rollen som Drupal Content Manager. Här är arbetsbeskrivningen: [Klistra in arbetsbeskrivningen här]. ”

Ange sedan dina uppgifter och be programmet att ge dig en relevant sammanfattning. Se skärmdumpen nedan.

via ChatGPT

Nu har vi en sammanfattning full av relevanta nyckelord som sticker ut i ATS-systemet. Men om du tittar noga ser du att den är lite vag. Nästa steg kan därför vara att korta ner den så att den blir mer koncis, till exempel så här:

Steg 3: Granska och förfina

Nu kommer vi till det sista steget. Även om de två versionerna ser nästan perfekta ut, bör du snabbt skanna igenom båda. Detta är bara för att kontrollera att sammanfattningarna är meningsfulla, innehåller korrekt information och att du inte överdriver något. Om du hittar något som inte stämmer kan du redigera det.

👀 Visste du att? Endast 2,5 % av kandidaterna till en tjänst går vidare till den slutliga intervjun. Detta visar att konkurrensen är hård och att personalisering är ditt vapen för att vinna den. Och din CV-sammanfattning är det bästa sättet att använda detta vapen.

2. Lägg till slående punktlistor

De små punkterna i ditt CV gör stor skillnad. Du måste göra dem tydliga och slående för att väcka nyfikenhet hos HR-avdelningen. Det finns flera sätt som ChatGPT kan hjälpa dig med här.

Kvantifiera prestationer

Att få ett jobb är inte lätt nuförtiden. Vaga och generiska prestationer som "Ledde ett kundframgångsteam", "Skapade B2B-kampanjer för social marknadsföring" eller "Byggde iOS-appar för hälso- och sjukvårdssektorn" fungerar inte längre.

Du måste underbygga dina påståenden med siffror för att vara konkret och imponerande. Arbetsgivare söker kandidater som kan leverera resultat. Att inkludera siffror ger konkreta bevis på dina förmågor. Istället för att lista arbetsuppgifter, fokusera på vad du har åstadkommit och hur det har tillfört värde till organisationen.

📌 Skriv till exempel inte ”Hanterade pay-per-click-kampanjer för hälso- och sjukvårdsbranschen. ” Istället kan du skriva ”Skapade pay-per-click-kampanjer som ökade betald trafik med 230 % och konverteringar med 25 %. ”

Här är ett exempel på en prompt som du kan skicka till ChatGPT:

Att skriva ner prestationer i en konkret form som denna kommer att inge förtroende hos arbetsgivare. Detta kommer i sin tur att öka din trovärdighet och avsevärt öka dina chanser att bli anställd.

Strukturera ett avsnitt om färdigheter som sticker ut

Kompetenser gör inte bara ditt CV imponerande – de kan avgöra om du får jobbet eller inte. Med ChatGPT kan du förvandla din kompetensdel från en statisk till en dynamisk lista som lyfter fram din lämplighet för rollen.

Istället för att bara lista "länkbyggande" eller "bakåtlänkbyggande" hjälper ChatGPT dig att formulera dina färdigheter i enlighet med arbetsgivarens förväntningar.

📌 Om du till exempel söker en marknadsföringsroll kan du be ChatGPT om följande: ”Jag söker en tjänst inom digital marknadsföring som kräver SEO, innehållsmarknadsföring och dataanalys. Kan du hjälpa mig att strukturera ett avsnitt om mina färdigheter som lyfter fram dessa på ett effektivt sätt?” ChatGPT kan föreslå: Tekniska färdigheter: Sökmotoroptimering, Google Analytics, datavisualisering (Tableau)

Kärnkompetenser: Strategisk innehållsplanering, A/B-testning, hantering av marknadsföringskampanjer

Visa upp projekt och certifieringar

Låt oss vara ärliga – certifieringar och projektlänkar i ett CV känns torrt. Men du kan be ChatGPT att göra det mer intressant. Du kan använda en prompt som ”Hur kan jag presentera mina [certifieringar och projekt] på ett intressant sätt i mitt CV för en datadriven marknadsföringsroll?”

Här är svaret:

Granska förslagen och införliva dem om du gillar dem.

💡Proffstips: Kontrollera resultatet (särskilt om du inte har angett några siffror i prompten), eftersom ChatGPT kan fabricera vissa data självständigt.

3. Skräddarsy ditt CV för olika roller

Förr eller senare reflekterar alla över sin karriär. Vissa överväger till och med att byta yrke. Många kandidater försöker söka olika roller inom sitt område. Till exempel kan innehållsförfattare söka jobb som tekniska författare, UX-författare eller AI-skrivspecialister.

Att skicka ett likadant CV för varje tjänst kommer att resultera i ett direkt avslag. ChatGPT kan hjälpa dig att skräddarsy ditt CV för specifika tjänster och öka dina chanser att lyckas. Behöver du ett enklare eller mer tekniskt CV? Det kan skapa ett sådant och öka dina chanser att bli anställd.

Så här gör du:

Analysera jobbeskrivningar: Dela jobbeskrivningar för dina målroller. Det identifierar viktiga färdigheter, verktyg och terminologi (t.ex. intressenthantering, AI-integration eller tvärfunktionellt samarbete) och säkerställer att de återspeglas i ditt CV.

Omskrivning av arbetserfarenhet: Genom att använda riktade uppmaningar som ”Omskriv min erfarenhet så att den fokuserar på [önskad rollens kompetens]” kan du få rollspecifika prestationer.

Skapa flera versioner: Detta AI-verktyg kan hjälpa dig att anpassa Detta AI-verktyg kan hjälpa dig att anpassa CV-mallar för olika roller (t.ex. marknadsföring vs. analys), så att kärninnehållet förblir konsekvent samtidigt som du betonar jobbspecifika prioriteringar.

Med skräddarsydda CV:n kommer du att sticka ut som en kandidat som vet vad arbetsgivare vill ha och hur man levererar det.

Läs också: 7 mallar och exempel på CV för ingenjörer för arbetssökande

4. Korrekturläsa och finslipa språket

ChatGPT är mycket användbart för att korrekturläsa innehåll, ge feedback och förfina din text. Men här är haken. Alla dessa fördelar gäller vanligtvis långa texter.

Ditt CV är inte ett blogginlägg. Det är ett kortfattat dokument på en sida, vanligtvis 200–300 ord långt, som huvudsakligen består av en till två punkter.

Du kan dock fortfarande använda ChatGPT för att korrekturläsa innehållet i ditt CV, särskilt sammanfattningen.

Be bara verktyget: ”Korrekturläs och föreslå eventuella ändringar för att förbättra denna CV-sammanfattning: [din CV-sammanfattning]. ”

Granska förslagen noggrant för att säkerställa att de är rimliga innan du gör några ändringar.

💡Proffstips: Granska alltid snabbt innehållet i avsnitten Färdigheter, Certifieringar och Prestationer för att säkerställa att det är korrekt och relevant.

Begränsningar vid användning av ChatGPT för CV

Även om ChatGPT är en utmärkt lösning har det flera begränsningar när det gäller att skapa CV.

Låt oss undersöka dessa begränsningar så att du bättre kan förstå var ChatGPT brister och varför ett mer omfattande verktyg kan vara nödvändigt för att skapa det perfekta CV:t.

ChatGPT kan inte fånga din unika röst

Har du någonsin undrat varför en YouTube-kanal som Kurzgesagt har gjort avtryck bland tusentals förklarande kanaler? Eller hur författare som Gabriel García Márquez blomstrade i en värld full av författare?

En enkel anledning – deras unika röst.

För att sticka ut, oavsett om du konkurrerar med YouTubers om viralitet eller med andra kandidater om ett jobb, måste du ha en unik röst. Och ditt CV måste återspegla det.

I slutändan är ChatGPT bara ett AI-verktyg. Det kan inte återskapa den passion, de egenheter och de erfarenheter som gör dig till den du är. Även om det kan ge en solid grund och några CV-mallar, kom ihåg att hjärtat och själen i ditt CV ska komma från dig själv.

📌 Till exempel kan en kvick programmerare med talang för både kodning och ordlekar skapa en CV-sammanfattning som denna: ”Jag sammanställer mina tankar till eleganta algoritmer. Med en talang för felsökning och en passion för ordlekar förvandlar jag kaffe till kod. Låt oss göra vårt samarbete mindre ”404” och mer ”framgångsfullt” – för tillsammans kan vi skapa programvara som är verkligt briljant.” Men ChatGPT fångar sällan upp sådana nyanser. Istället genererar det ofta mer generiska sammanfattningar som: Dynamisk mjukvaruutvecklare med 12 års erfarenhet, specialiserad på Python och Angular. Dokumenterad erfarenhet av att leverera högkvalitativa, skalbara applikationer och innovativa lösningar. Jag är skicklig på att samarbeta med tvärfunktionella team för att driva projekt från idé till färdigställande och säkerställa framgång i varje steg.

Den perfekta uppmaningen finns inte

Det finns ingen perfekt prompt – åtminstone är det extremt svårt att hitta en. Enkla prompts genererar standardiserade svar, medan komplexa prompts förvirrar verktyget. Det finns ingen specifik formel för att skapa en prompt som garanterar det perfekta resultatet som både du och rekryteraren kommer att älska.

Nyckeln är att experimentera – fortsätt att justera dina inmatningar för att förfina resultaten. Lita dock inte enbart på ChatGPT. Att förvänta sig felfria svar från oändliga justeringar av prompten kan fånga dig i en tidskrävande cykel, vilket motverkar syftet att spara tid.

Fokusera istället på att övervaka resultaten och redigera efter behov, vilket leder oss till nästa punkt.

Det är inget annat än en assistent.

Sedan lanseringen har ChatGPT blivit allt mer intelligent tack vare framsteg inom naturlig språkbehandling.

En studie som jämförde prestationerna hos masterstudenter i klinisk kemi med AI visade faktiskt att ChatGPT överträffade studenterna avsevärt.

Medan studenternas genomsnittliga poäng, som också var riktmärket, var 40,05 ± 7,23 (66,75 %), överträffade ChatGPT-4 detta med en poäng på 54/60 (90,00 %).

Men låt inte denna intelligens lura dig. ChatGPT är bara så bra som den data den tränats på och saknar människans förmåga att anpassa sig, tänka kritiskt eller erbjuda personliga insikter. Även om det är ett kraftfullt verktyg är det ofullkomligt och kan ge irrelevanta eller felaktiga resultat.

Därför är det viktigt att se ChatGPT som en assistent – inte en ersättning – och noggrant granska och förfina dess resultat.

Ofta blir resultatet ett formellt CV.

Du kan mata in så mycket information du vill i ChatGPT:s CV-prompter, men du kan ändå få ett standardiserat svar. Trots att ChatGPT är tränat på en stor datamängd genererar det ofta mallbaserade svar.

Har du någonsin provat att skriva en introduktion till ett blogginlägg med verktyget? Du kommer ofta att märka att introduktionen börjar med något i stil med "I dagens digitala landskap", "I dagens föränderliga värld av AI-verktyg" osv.

På samma sätt, om du skriver en slutsats, kommer du att hitta upprepade ord som "Genom", "Kom ihåg" etc.

Även om du kan be ChatGPT att vara kreativ, är dess kreativitet också mallbaserad. Och det är det sista du vill ha om du vill få ditt drömjobb.

AI gör också misstag precis som människor

Att ChatGPT är ett AI-verktyg gör det inte ofelbart. Från föråldrad information till irrelevanta färdigheter kan det lägga till flera saker i ditt CV som påverkar din professionalism negativt.

Låt oss säga att du söker en tjänst som projektledare som kräver att du har goda kunskaper i Google Workspace. Du kanske är mycket skicklig på det, men eftersom många projektledartjänster kräver kunskaper i Agile eller Scrum kan ChatGPT oavsiktligt lägga till dessa i dina färdigheter.

Håll dock koll på resultaten, eftersom du inte bör lova mer än du kan hålla.

Med tanke på dess begränsningar är ChatGPT inte tillräckligt bra om du behöver ett polerat CV som är klart att skickas via e-post. För att överbrygga denna lucka kan det göra stor skillnad att utforska ett alternativ med ett bredare utbud av funktioner. Låt oss ta en titt på ett sådant alternativ.

Använda ClickUp för att skriva CV

Att hantera CV-processen bör inte kräva att man jonglerar med flera olika verktyg.

ClickUp förenklar uppgiften som den ultimata appen för arbete. Den gör det möjligt för dig att hantera alla aspekter av CV-processen på ett och samma ställe.

Skriv och finslipa dina CV med ClickUp Docs, organisera jobbansökningar med ClickUp Tasks och Custom Fields, och ställ in påminnelser för uppföljningar med ClickUp Automations.

Samarbetar du med mentorer eller vänner? ClickUps verktyg för samarbete i realtid gör det enkelt att dela och redigera. Behöver du inspiration? Använd färdiga mallar eller AI-driven skrivhjälp för att skapa övertygande CV och personliga brev som är skräddarsydda för ditt drömjobb.

Från att brainstorma karriärmål till att spåra intervjuer – ClickUp kombinerar alla verktyg du behöver för att hantera jobbsökandet effektivt och utan att behöva byta app.

Innan ClickUp arbetade vi med två separata verktyg . Att behöva växla mellan ett verktyg för uppgiftshantering och ett annat för dokumentation var ineffektivt för vårt team*.

Skapa utkast på några sekunder med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är ett särskilt bra alternativ till ChatGPT, där du kan skriva, redigera och hantera CV på ett och samma ställe.

Med sina kraftfulla AI-funktioner genererar ClickUp Brain ett fullständigt, välformaterat CV eller meritförteckning på några sekunder.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att snabbt skapa karriärsammanfattningar och resultatorienterade höjdpunkter för ditt CV.

Följ dessa steg för att skapa ett AI-skrivet CV med ClickUp:

Gå till Docs i ditt ClickUp-arbetsområde.

Lägg till en titel och skriv /Skriv med AI

Ange detaljer om dina karriärprestationer och höjdpunkter, välj ton och kreativitetnivå och tryck på Enter för att generera ett CV.

Klicka på Infoga nedan för att lägga till innehållet i ditt dokument och klicka på Spara i textredigerarens övre högra hörn.

Formatera, spara och dela med ClickUp Docs.

ClickUp Docs gör det enkelt att förfina ditt CV och göra det estetiskt tilltalande. Du kan sedan dela det med dina vänner och familj för att få feedback och med potentiella rekryterare för screening.

Formatera ditt CV som du vill med bara några klick i ClickUp Docs.

Så här gör du:

Rich text-formatering: Använd rubriker för att organisera avsnitt som kontaktinformation, sammanfattning, arbetserfarenhet, färdigheter och utbildning. ClickUps rich text-formatering gör att du kan formatera rubriker, lägga till punktlistor och skapa tabeller för strukturerad information.

Fildelning : Dela ditt dokument med mentorer, kollegor eller karriärcoacher. Aktivera kommentarer eller live-redigering så att de kan lämna feedback direkt på specifika avsnitt. Samarbete i realtid säkerställer snabbare revideringar och ett polerat slutgiltigt utkast.

Versionskontroll: Med ClickUp Docs versionshistorik kan du granska tidigare redigeringar och återställa tidigare versioner om det behövs. Detta är utmärkt för att experimentera med olika layouter eller formuleringar.

Exportalternativ : När ditt CV är klart kan du exportera det som en PDF direkt från ClickUp Docs. Detta garanterar ett professionellt format som kan delas med rekryterare.

Projektledning: Spara ditt CV i en uppgift som är kopplad till din jobbansökningsprocess i ClickUp. Bifoga det till specifika uppgifter, ställ in påminnelser för uppföljningar och spåra var du har sökt jobb – allt från samma plattform.

Om du söker till flera företag eller roller kan du skapa skräddarsydda versioner av ditt nuvarande CV i Docs och hantera det personliga brev du skapar för varje företag. På så sätt kan du spåra vad du har skickat till vilket företag och förbättra din ansökningsprocess.

Snabba på jobbsökandet med ClickUps mall för jobbsökning.

Fördelarna med att använda ClickUp för din jobbsökning slutar inte med Docs och AI. Titta på denna färdiga ClickUp-mall för jobbsökning för att få en bättre uppfattning.

Det hjälper dig att effektivt spåra jobbansökningar, hantera interaktioner med arbetsgivare och organisera olika aspekter av din jobbsökning.

Ladda ner den här mallen Förenkla din jobbsökning med ClickUps mall för jobbsökning.

Här är varför det är användbart:

Centraliserade jobbannonser : Samla och hantera jobbannonser från flera källor på ett och samma ställe.

Anpassade statusar : Använd : Använd anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp för att övervaka framstegen för varje ansökan (t.ex. Öppen, Slutförd).

Handlingsplaner : Skapa detaljerade handlingsplaner för varje målföretag, inklusive uppgifter för ansökningar och uppföljningar.

Följa upp framsteg: Ställ in kontrollpunkter och påminnelser för att säkerställa jämna framsteg under hela jobbsökningsprocessen.

ClickUp Brain erbjuder också automatiserad uppgiftshantering och påminnelser, vilket hjälper dig att enkelt hålla koll på ansökningsdeadlines och uppföljningsdatum.

Dessa funktioner förenklar skapandet av CV:n och hjälper dig att skapa en karriärplan för bättre planering och organisering av jobbsökandet. Dessutom gör de det möjligt för dig att skapa personliga CV:n, vilket ökar dina chanser att lyckas.

Få ditt drömjobb med ClickUp

Att skapa ett imponerande och personligt CV kan vara utmanande. Men med verktyg som ChatGPT eller ClickUp blir processen enklare och mer genomtänkt.

Men i slutändan är ditt CV mer än bara en lista över prestationer. Det är din historia. Ge det en personlig touch, din unika röst och verkliga prestationer.

Balans är nyckeln. Se dessa verktyg som dina medförfattare – värdefulla för inspiration och struktur – men var medveten om att det är ditt omdöme som ger autenticitet. När allt kommer omkring finns det ingen algoritm som känner dig bättre än du själv.

Så sätt igång, experimentera och finslipa tills ditt CV känns rätt. Arbetsmarknaden må vara tuff, men med rätt mix av teknik och personligt engagemang är du redo att erövra den. Och om du vill förenkla din jobbsökning, registrera dig för ClickUp nu – det är gratis!