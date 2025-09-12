Gemini vs ChatGPT för kodning: Vilket är bäst?

Känner du dig överhopad av kodningsprojekt eller förvirrad av nya programmeringsspråk? Tiden då utvecklare och dataforskare vände sig till GitHub och andra utvecklingsplattformar för att hitta lösningar är förbi.

Med uppkomsten av artificiell intelligens (AI) har ChatGPT, Googles Gemini och andra generativa AI-verktyg tagit över.

📌 82 % av utvecklarna uppgav att de använde ChatGPT regelbundet år 2024, följt av Google Gemini med 22 %.

Men vilket av dessa verktyg överträffar det andra i en direkt jämförelse?

Följ med när vi jämför Gemini och ChatGPT för kodning. Vi utforskar allt från kodassistans till problemlösningsfunktioner för att hjälpa dig att hitta den AI-modell som passar dina behov perfekt.

Funktion Google Gemini ChatGPT <2>ClickUp Användarvänlighet Uppgiftsorienterat, koncist; multimodala indata (text, bild, ljud, video) Konversationsbaserat, kontextrikt, stöder dialoger med flera turer Intuitiv AI för kodgenerering, felsökning och projektledning Stöd för kodning Grundläggande kodgenerering och felsökning i över 20 språk Avancerad kodning, grundlig felsökning, stöd för många språk AI-driven kontextuell kodgenerering , buggfixar och planering Integration Deep med Google Workspace-appar (Docs, Sheets, Gmail) Omfattande API-integrationer från tredje part Integreras med GitHub, GitLab, CI/CD-verktyg och Google-appar Samarbete Individuell användning med fokus på snabb uppgiftshantering Teamsamarbete med flexibla uppmaningar Teamsamarbete i realtid, kodgranskning, uppgiftsuppföljning Priser Gratis, med betalda Business- och Enterprise-abonnemang Gratis, Plus (20 $/månad), Pro (200 $/månad), Enterprise (anpassat) Gratisplan plus premiumalternativ med avancerade AI-funktioner Bäst för Professionella som behöver multimodala indata och integration med Googles ekosystem Utvecklare som behöver konversations-AI för komplex kodning Agila team som hanterar kod, projekt, sprintar och dokumentation Tillgänglighet för gratisabonnemang Ja Ja Ja, fullständigt arbetsutrymme och AI-funktioner ingår

Allt-i-ett-hub för AI-kodning och projekt. Kom igång med ClickUp

Vad är Gemini?

via Google Gemini

Google Gemini, tidigare känt som Google Bard, är en avancerad generativ AI-chattbot som hyllas som ett av de bästa alternativen till ChatGPT. Baserat på kraftfulla stora språkmodeller (LLM) och funktioner för naturlig språkbehandling (NLP) hjälper det dig att hantera olika kreativa och generativa uppgifter, inklusive kodning.

Detta AI-kodverktyg hjälper dig med felsökning, kodgenerering, kodningshjälp och att förstå komplexa kodbaser med hjälp av enkla kommandon i naturligt språk.

Till skillnad från traditionella verktyg som fokuserar på en enda typ av indata hanterar Gemini text, bilder, ljud, video och kod. Denna mångsidighet gör det möjligt för dig att dra meningsfulla slutsatser, automatisera uppgifter och lösa problem effektivt.

Gemini-funktioner

Googles Gemini är det perfekta valet för att generera kod på flera språk eller felsöka befintlig kod efter avvikelser.

Här är några av de bästa funktionerna som hjälper till att hantera utmaningar inom mjukvaruutveckling.

1. Multimodal funktionalitet

Eftersom Google Gemini hanterar flera olika typer av indata genererar, analyserar och tolkar det innehåll i olika format. Du kan använda Google Gemini för att generera beskrivningar utifrån bilder, sammanfatta viktiga punkter från videoinnehåll och översätta ljud till text för analys.

Om du till exempel hänvisar till en YouTube-video för ditt kodningsproblem kan du klistra in videolänken för att få en automatisk sammanfattning eller ladda upp en bild för detaljerad innehållsutvinning.

2. Avancerad kodningshjälp

Gemini ger korrekta svar på kodningsfrågor i över 20 stödda språk, inklusive Python, JavaScript och C++. Oavsett om du behöver en kodgranskning eller vill generera kod från grunden, så fixar Google Gemini allt!

💡 Proffstips: Att snabbt lösa problem inom mjukvaruutveckling är stressande. Behöver du hjälp? Ta reda på hur du blir en bättre programmerare, rensar upp din kod och gör samarbetet till en barnlek! 🍃

Begär kodsnuttar, felsök befintlig kod och få utförliga förklaringar till specifika funktioner.

Skärmdump av en Python-kod genererad i Google Gemini Advanced

Genom att till exempel ange en uppmaning som ”Skriv en Python-funktion för att beräkna Fibonacci-tal” genererar Gemini AI (Advanced) omedelbart det relevanta Python-skriptet.

3. Integration med Google Apps

Det bästa med Google Gemini är den djupa integrationen med Googles programpaket, såsom Docs, Sheets, Gmail och Kalender. Detta gör att du kan arbeta i hela ekosystemet utan att behöva byta plattform för att hämta information. Du kan direkt extrahera tabeller och exportera kodsnuttar som genererats av Google Gemini till Docs eller Sheets.

Du kan till exempel begära allt från sammanfattning av dokument och skapande av innehåll till att hitta befintlig kod eller annan realtidsdata från kalkylblad genom att använda sidofältet ”Ask Gemini” i apparna.

Priser för Gemini

Gratis för alltid

Gemini Business: 24 $/månad per användare
Gemini Enterprise: 36 $/månad per användare

Google One AI Premium-abonnemang: 19,99 $/månad per användare

Gemini Code Assist: 19 $/månad per användare (1-årigt abonnemang)

Google Gemini Advanced API är tillgängligt med en pay-as-you-go-modell. Den kostnadsfria versionen, Gemini 1.5, erbjuder upp till 1 miljon tokens per timme samt begränsningar för förfrågningar och tokens.

💡Proffstips: Letar du efter en mer avancerad AI-kodgenerator? Google har utvecklat Gemini Code Assist speciellt för kodgenerering och kodkomplettering!

Vad är ChatGPT?

via ChatGPT

ChatGPT, utvecklat av OpenAI, är en konversationsbaserad AI-chattbot som har omdefinierat hur individer och företag interagerar med teknik. Den är utformad för att förstå naturligt språk och generera kreativa innehåll och används för olika tillämpningar, från vardagliga chattar till affärsautomatisering med höga insatser.

🔍 Visste du att? ChatGPT håller snabbt på att bli en av de mest använda AI-plattformarna, med över 1 miljon användare inom företag, team och utbildning.

Tack vare sina kraftfulla AI-modeller (GPT-4-arkitektur) och sin kontextuella förståelse används ChatGPT även för att skriva kod.

Det bästa av allt? Dess stora språkmodeller (LLM) gör det möjligt att generera människoliknande konversationer baserade på användarens inmatningar, vilket gör det till ett perfekt verktyg för innehållsskapande och kodning!

ChatGPT-funktioner

ChatGPT:s AI-drivna assistans utmärker sig genom sina oklanderliga naturliga språkfunktioner och sin mångsidighet. Den är utformad för att anpassa sig till olika uppgifter och ger utvecklare, skribenter, marknadsförare och andra kreativa team möjlighet att ta fram kreativa lösningar.

Låt oss titta på de funktioner i ChatGPT som gör det till den perfekta kodredigeraren för dina uppgifter:

1. Intelligent kodgenerering

Med ChatGPT kan du generera kod nästan omedelbart med rätt prompt. Det stöder flera programmeringsspråk som Python, C++, JavaScript och fler. Så, från grundläggande HTML-kod till avancerade kodningsbehov inom apputveckling, är det det perfekta valet för att omvandla idéer till körbar kod.

2. Avancerat stöd för felsökning

En av ChatGPT:s mest framstående funktioner är dess felsökningskapacitet. När ett fel stör ditt arbetsflöde kan du klistra in den problematiska koden i ChatGPT. Verktyget identifierar potentiella problem och föreslår samtidigt lösningar.

Här är ett exempel på hur ChatGPT uppdaterar din kod med de aktuella instruktionerna. Ange kodsnuttar som den avancerade AI-modellen analyserar för att påpeka fel eller ineffektiviteter i din kod.

via ChatGPT

3. Anpassade GPT:er för mjukvaruutveckling

OpenAI:s ”Custom GPTs” ökar ChatGPT:s mångsidighet genom att låta dig skapa skräddarsydda AI-assistenter. Du kan modifiera GPT-motorn (Generative Pre-trained Transformer) för att utforma AI-modeller som är specifikt tränade för att uppfylla dina unika krav.

Du kan till exempel bygga en GPT-modell som en teknisk introduktionsassistent. Denna modell kan svara på frågor om produktens API, förklara kodimplementering eller guida användare genom komplexa installationer med hjälp av data från din dokumentation.

ChatGPT är en utmärkt lösning för att automatisera repetitiva kodnings- eller kundsupportuppgifter.

Priser för ChatGPT

Gratis : 0 $ (GPT-4o mini)

Plus : 20 $/månad (begränsad tillgång till o1 och o1-mini)

Pro: 200 $/månad (obegränsad tillgång till GPT-4o och o1)

För team : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Gemini vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Gemini och ChatGPT har kraftfulla språkmodeller som tillgodoser olika utvecklings- och mjukvaruteamens behov. De utmärker sig dock även inom andra områden och erbjuder unika funktioner som är skräddarsydda för specifika användningsfall.

Här är en översikt över deras funktioner, styrkor och begränsningar inom flera viktiga områden.

1. Konversationsförmåga

När man använder AI i mjukvaruutveckling behöver man ofta ställa flera frågor och få förtydliganden innan man påbörjar kodutvecklingsprocessen. Chatbotens förmåga att föra en meningsfull konversation är avgörande för en överlägsen planering.

💡 Proffstips: Gör din planering av mjukvaruutveckling enklare och snabbare med de bästa gratis mallarna för mjukvaruutvecklingsplaner!

Google Gemini

Google Gemini fokuserar på att ge koncisa, strukturerade svar på användarnas frågor. Integrationen med Google Sök garanterar aktuella svar, och dess multimodala funktioner gör det möjligt att tolka och svara på indata som bilder, text och ljud, vilket ger ett välavvägt perspektiv.

Även om dess konversationsstil är korrekt och effektiv, är den mer uppgiftsorienterad och mindre dynamisk i längre dialoger eller kreativt berättande.

ChatGPT

ChatGPT, å andra sidan, är känt för sin förmåga att upprätthålla kontextrika, flytande konversationer. Dess människolika ton och anpassningsförmåga gör det idealiskt för brainstorming, djupgående diskussioner och att generera kreativa resultat.

Även när det gäller kod kan ChatGPT ge mycket mer djup och detaljer än de ofta kortfattade svaren från Gemini.

🏆 Vinnare: ChatGPT för djupare konversationer som ger mer precisa resultat och en bättre förståelse för logiken bakom dessa resultat.

2. Multimodala funktioner

Multimodala funktioner gör att du kan ställa frågor med flera olika inmatningsformat, såsom text, ljud, video och bifogade filer. Detta utökar dina möjligheter att använda chatboten i olika användningsfall.

Google Gemini

Gemini utmärker sig genom sin förmåga att smidigt hantera text, bilder, videor och ljud. Du kan be Gemini att sammanfatta en video, analysera en bild eller föreslå förbättringar av dokument. Resultatet? Du behöver inte ständigt konvertera indata till text och kopiera och klistra in det om och om igen. Det sparar tid genom att du kan arbeta direkt med originalfilerna.

ChatGPT

Medan ChatGPT främst utmärker sig i textbaserade interaktioner har OpenAI introducerat funktionalitet för hantering av kodsnuttar och andra specifika indata.

Det skapar nu till och med bilder eller ljud genom att följa instruktioner, men det saknar samma djup i multimodala funktioner som Gemini, såsom att direkt analysera videor eller bilder.

🏆 Vinnare: Google Gemini för äkta multimodal integration som förbättrar hela kodningsprocessen.

3. Kodning och teknisk support

En viktig faktor vid valet av AI-verktyg för utvecklare är deras förmåga att analysera, tolka och utföra grundläggande kodningsuppgifter.

Gemini

Skärmdump av HTML-kod genererad i Gemini

Gemini erbjuder kodningsstöd med funktioner för felsökning, generering av kodsnuttar och förklaring av kodlogik. Dess kodningsexpertis är dock grundläggande jämfört med ChatGPT och behöver förfinas för komplexa programmeringsbehov.

ChatGPT

Skärmdump av standardkod genererad i ChatGPT

ChatGPT är mycket skickligt på kodning, stöder flera programmeringsspråk och erbjuder utförliga förklaringar på tekniska frågor.

Oavsett om du är nybörjare som lär dig Python eller expert som felsöker komplex kod, ger ChatGPT detaljerade, logiska svar som kan minska utvecklingstiden avsevärt.

🏆 Vinnare: ChatGPT för överlägsen kodning och teknisk support som sparar tid och hanterar varje fråga med detaljerade lösningar.

4. Integrations- och produktivitetsfunktioner

ChatGPT och Gemini stöder sömlös integration med andra verktyg för dataanalys och kodning.

Gemini

Gemini integreras perfekt med Googles ekosystem, vilket gör det idealiskt för att öka utvecklarnas produktivitet och för uppgifter som att sammanfatta e-postmeddelanden, förbättra dokumentstrukturen eller optimera kalendrar. Det har dock några begränsningar när det gäller utveckling och kodrelaterade integrationer.

ChatGPT

ChatGPT integreras med flera verktyg och API:er från tredje part, vilket gör det till ett utmärkt val för bredare användningsområden. Att integrera det i en specifik app eller plattform innebär dock fortfarande vissa utmaningar.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Google Gemini för integration med Google-appar; ChatGPT för bredare anpassningsbarhet.

Gemini vs ChatGPT: Vilket är bäst?

Även om ChatGPT har en liten fördel framför Gemini när det gäller kodningsfunktioner, erbjuder både Gemini och ChatGPT utmärkta funktioner inom sina respektive områden.

Så, om du måste välja:

Välj Google Gemini om du behöver multimodala funktioner, smidig integration med Google Workspace eller koncisa svar på frågor. Det är perfekt för yrkesverksamma som arbetar mycket med Google-appar eller behöver hjälp med text-, bild- och videoformat.

Välj ChatGPT om du prioriterar djup i konversationen, kodningsexpertis eller generering av kreativt innehåll. Det är det perfekta valet för utvecklare, innehållsskapare och alla som behöver en flexibel, intelligent assistent för olika uppgifter

Gemini vs. ChatGPT på Reddit

Många utvecklare och teknikentusiaster har diskuterat ChatGPT mot Google Gemini för kodningsändamål och kommit fram till att båda har sina för- och nackdelar.

Jag använder Gemini för att skriva, och jag tycker bara att ChatGPT är för... glatt? Försöker det för hårt att vara gulligt/trevligt/engagerande? Gemini känns som att prata med en riktig person som är äkta, och jag gillar den lugna attityden så mycket mer än ChatGPT.

Jag är mjukvaruutvecklare. Jag är ärligt talat chockad över att någon säger att Gemini Advanced är ett bättre alternativ för kodning än GPT-4. Jag har använt båda flitigt, och ChatGPT är enligt min mening helt enkelt överlägset. Gemini verkar inte kunna hantera enkla problem, inklusive saknad syntax, vilket realistiskt sett borde vara de enklaste problemen att åtgärda. Saknad syntax kräver inte ens att modellen förstår logiken, utan bara att syntaxen är korrekt, och detta borde vara det enklaste att åtgärda. Jag går tillbaka till GPT för kodning tills vidare.

Som denna användare sammanfattade är Googles Gemini perfekt för att skapa innehåll, medan ChatGPT kan skriva bättre kod och är perfekt för problemlösning.

GPT-4 är bättre på kodning än avancerad Gemini – testat på PythonJag hade ett ganska enkelt Python-kodproblem idag – och tänkte att jag skulle använda avancerad Gemini för att hjälpa mig. Det blev en hel del fram och tillbaka, och till slut visste Gemini inte hur man skulle lösa problemet med min kod. Jag matade in koden i GPT 4, och den förklarade problemet direkt.

