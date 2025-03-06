De 13 bästa AI-kodgeneratorerna för 2025

AI-kodgeneratorer håller snabbt på att bli ett måste för utvecklare. De gör inte bara kodningen snabbare och enklare, utan ökar också din kreativitet och produktivitet.

Dessa hjältar bakom kulisserna förenklar det komplexa så att du kan fokusera på det du gör bäst: att bygga.

Med 76 % av utvecklarna som använder AI-verktyg blir framtidens kodning inte bara snabbare utan också smartare och mer intuitiv.

Upptäck de 13 bästa AI-kodgeneratorerna som förvandlar kodningen genom att göra AI till din kraftkälla.

⏰ 60-sekunders sammanfattning ✅ ClickUp: Bäst för att generera kodsnuttar och hantera mjukvaruprojekt Bäst för att generera kodsnuttar och hantera mjukvaruprojekt

✅ GitHub Copilot: Bäst för kodförslag i realtid och redigering av flera filer

✅ Tabnine: Bäst för AI-kodning med fokus på integritet och teamanpassning

✅ Codiga: Bäst för anpassningsbar statisk kodanalys och säkerhet

✅ CodeT5: Bäst för avancerad kodförståelse och naturlig språkanpassning

✅ Mutable. ai: Bäst för att konvertera kodbaser till dynamiska AI-genererade wikis

✅ Amazon CodeWhisperer: Bäst för AWS-centrerad utveckling och kodtransformation på företagsnivå

✅ Replit AI: Bäst för appskapande utan kodning och AI-driven snabb prototyputveckling

✅ Codeium: Bäst för gratis, funktionsrik AI-kodning med bred IDE-support

✅ OpenAI Codex: Bäst för konvertering av naturligt språk till kod i flera språk

✅ AI2SQL: Bäst för automatiserad generering och optimering av SQL-frågor

✅ DeepCode AI: Bäst för säkra automatiska kodkorrigeringar och hybrid AI-analys

✅ AskCodi: Bäst för multifunktionell kodningshjälp och optimering av arbetsflödet

Vad ska du leta efter i en AI-kodgenerator?

För att välja rätt AI-kodgenerator, leta efter verktyg som löser verkliga kodningsutmaningar och erbjuder funktioner som direkt förbättrar ditt arbetsflöde. Här är vad du bör prioritera:

Stöd för flera språk: Se till att den stöder olika programmeringsspråk och ramverk som du använder, till exempel Python, JavaScript eller SQL, så att du inte begränsas i dina projekt.

Smarta kodförslag: Välj verktyg som ger exakta, kontextmedvetna kodförslag som hjälper dig att skriva snabbare och mer precis kod.

Anpassningsbara AI-modeller: Välj verktyg som låter dig finjustera AI så att den passar din kodningsstil eller skräddarsy den för specifika projektbehov, vilket säkerställer relevans och effektivitet.

Sömlös IDE-integration: Kontrollera kompatibiliteten med IDE:er som VS Code, PyCharm eller IntelliJ så att du kan generera och testa kod direkt i din arbetsyta.

Felupptäckt och korrigeringar: Verktyg med inbyggd linting och felsökning kan identifiera och föreslå korrigeringar för fel, vilket sparar timmar av felsökning.

Generering av kodblock: Leta efter möjligheten att generera hela funktionella kodblock för uppgifter som API-slutpunkter eller databasfrågor baserat på tydliga uppmaningar.

🧠 Rolig fakta: 66 % av cheferna anser att fördelarna med generativ AI uppväger riskerna, och den integreras snabbt i organisationer för att automatisera uppgifter!

AI-kodgeneratorer förändrar hur utvecklare och team hanterar kodningsutmaningar. Med verktyg som är utformade för att generera, optimera och hantera kod kan du avsevärt förbättra utvecklarnas produktivitet och effektivisera projektets arbetsflöden.

Låt oss börja med de 13 bästa verktygen för detta:

1. ClickUp (Bäst för att generera kodsnuttar och hantera mjukvaruprojekt)

ClickUp är ett multifunktionellt verktyg som kombinerar AI-driven kodgenerering med avancerade projektledningsfunktioner. Det är en självklar lösning för utvecklare och mjukvaruteam.

ClickUp Brain använder AI för att hjälpa utvecklare att generera kodsnuttar, granska kod och köra enhetstester.

Effektivisera ditt kodningsflöde med ClickUp Brain – generera, granska och optimera kod utan ansträngning

AI:n är förladdad med hundratals skräddarsydda uppmaningar, vilket gör det enkelt att automatisera repetitiva uppgifter och lösa komplexa kodningsutmaningar på ett effektivt sätt. ClickUp integreras direkt med GitHub och GitLab, vilket gör det möjligt för utvecklare att synkronisera commit, grenar och förfrågningar till uppgifter.

ClickUps inbyggda kodblockformatering gör att du kan dela kodsnuttar inom uppgifter, komplett med korrekt syntaxmarkering. Detta gör det enklare för teammedlemmar att förstå, granska och bidra till koden utan förvirring.

Följ vad ditt team gör i realtid för att slutföra projekt i tid med ClickUp Time Tracking

ClickUps rapporteringsverktyg, såsom ClickUp Time Tracking, ger dig detaljerad information om projektets framsteg, teamets prestanda och sprintens slutförandegrad. Detta kan i slutändan hjälpa dig att identifiera flaskhalsar och optimera arbetsflöden.

Plattformen erbjuder verktyg som ClickUp Software Development Template för mjukvaruteam, felrapportering, agila arbetsflöden och kodgranskningsprocesser. Dessa mallar förenklar installationen och säkerställer att teamen kan fokusera på utveckling istället för administrativa uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Generera kodsnuttar, granska kod och automatisera repetitiva kodningsuppgifter med AI-prompter som är anpassade efter din roll.

Dela kodavsnitt med syntaxmarkering för enklare samarbete och läsbarhet.

Synkronisera commits, grenar och pull-förfrågningar direkt i ClickUp Tasks för att hålla allt organiserat.

Få insikt i projektets framsteg, teamets produktivitet och sprintprestanda

Få tillgång till specialiserade mallar och verktyg för mjukvaruutveckling , felrapportering och agila arbetsflöden.

Automatisera repetitiva utvecklingsuppgifter med ClickApps för att spara tid.

Begränsningar för ClickUp

På grund av dess omfattande funktioner kan nya användare behöva tid för att förstå verktyget.

För små team kan gränssnittet kännas komplicerat i början.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Användarna älskar ClickUp Brain för att det förbättrar teamets produktivitet, vilket gör att de kan hålla deadlines i tid med automatiserade uppgifter. Här är vad en användare hade att säga om den här funktionen:

ClickUp är en otroligt mångsidig programvara som har förbättrat min produktivitet minst tio gånger. Jag älskar blandningen av personlig uppgiftshantering, kunskapshantering för företag, snabba anteckningar och AI-funktionen ClickUp Brain är FANTASTISK. Den är otroligt kontextmedveten och bokstavligen en fantastisk assistent.

ClickUp är en otroligt mångsidig programvara som har förbättrat min produktivitet minst tio gånger. Jag älskar blandningen av personlig uppgiftshantering, kunskapshantering för företag, snabba anteckningar och AI-funktionen ClickUp Brain är FANTASTISK. Den är otroligt kontextmedveten och bokstavligen en fantastisk assistent.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs för att göra dokumentation och skrivuppgifter smidiga. Oavsett om du utarbetar API-dokumentation, beskriver projektkrav eller delar uppdateringar med ditt team, håller ClickUp Docs allt centraliserat och lättillgängligt.

2. GitHub Copilot (bäst för kodförslag i realtid och redigering av flera filer)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot utmärker sig som en AI-driven kodningsassistent som är sömlöst integrerad i populära IDE:er som VS Code och JetBrains. Dess mest framstående funktion är kodförslag i realtid, som omvandlar naturliga språkprompter till optimerad kod.

Copilot är också en av de bästa kodredigerarna som möjliggör enkel uppdatering av sammankopplade filer för att upprätthålla konsistens mellan projekt. Det är ett utmärkt verktyg för utvecklare som prioriterar hastighet och precision i sitt kodningsflöde.

GitHub Copilots bästa funktioner

Generera kodförslag baserade på projektets sammanhang medan du skriver

Uppdatera och upprätthåll konsistens mellan flera filer med redigering av flera filer

Skapa tester och dokumentation, och åtgärda fel med hjälp av slash-kommandon i IDE:n.

Identifiera buggar och tillhandahåll korrigeringar före kodgranskning, vilket effektiviserar felsökningsprocessen.

Begränsningar för GitHub Copilot

Ibland misslyckas den med att förstå komplexa eller vaga uppmaningar.

Hallucinationsproblem, som att föreslå icke-existerande funktioner eller moduler

Begränsad noggrannhet med icke-standardiserade kodningsstilar eller nischade ramverk

Priser för GitHub Copilot

Gratis plan

Pro-plan: 10 $/månad per användare

Affärsplan: 19 $/månad per användare

Enterprise-plan: 39 $/månad per användare

GitHub Copilot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

3. Tabnine (Bäst för AI-kodning med fokus på integritet och teamanpassning)

via Tabnine

Tabnine är en integritetsfokuserad AI-kodningsassistent som är utformad för att öka teamets produktivitet.

Den anpassar AI-modeller till din specifika kodbas, tillämpar kodningsstandarder och integreras sömlöst med IDE:er. Detta gör den till ett utmärkt val för organisationer som prioriterar datasäkerhet och anpassade arbetsflöden.

Med lokala distributionsalternativ och finjusterade rekommendationer sticker Tabnine ut för företag.

Tabnines bästa funktioner

Anpassa AI-rekommendationer till ditt teams kodningsstandarder och rutiner genom att analysera din kodbas.

Få privata distributionsalternativ, inklusive VPC och lokalt, för att behålla full kontroll över dina data.

Generera dokumentation, testfall och buggfixar direkt i stödda IDE:er.

Integrera med andra apputvecklingsverktyg och verktyg som Jira för att generera och validera kod baserat på projektkrav.

Tabnines begränsningar

Resursintensivt och kan påverka prestandan på stora kodbaser eller långsammare maskiner.

Ger ibland generiska förslag för mindre vanliga programmeringsspråk.

Begränsad gratisplan jämfört med konkurrenter med färre tillgängliga funktioner

Tabnine-priser

Grundläggande plan: Gratis

Dev Plan: 9 $/månad per användare

Enterprise-plan: 39 $/månad per användare

Tabnine-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Tabnine låter användare använda kodförslag för att förbättra sig över tid. Här är vad en användare hade att säga om den här funktionen:

Det bästa är att eftersom det körs på en lokal dator går det extremt snabbt att slutföra uppgiften och det finns teamalternativ, dvs. sökfunktionen gör att jag kan hitta relevanta kodsnuttar i mitt teams kodbas direkt i IDE och teamalternativen hjälper till att analysera mitt teams kodbas för att ge insikter om mönster, det gör kodgranskningar och föreslår kodförbättringsmetoder med hjälp av AI.

Det bästa är att eftersom det körs på en lokal dator går det extremt snabbt att slutföra uppgiften och det finns teamalternativ, dvs. sökfunktionen gör att jag kan hitta relevanta kodsnuttar i mitt teams kodbas direkt i IDE och teamalternativen hjälper till att analysera mitt teams kodbas för att ge insikter om mönster, det gör kodgranskningar och föreslår kodförbättringsmetoder med hjälp av AI.

💡 Proffstips: Finjustera Tabnine till hela ditt företags kodbas så att den kan ge mycket specifika förslag som överensstämmer med dina kodningskonventioner och unika projektbehov.

4. Codiga (Bäst för anpassningsbar statisk kodanalys och säkerhet)

via Codiga

Om du letar efter ett verktyg för att höja kvaliteten och säkerheten på din kod är Codiga rätt val för dig. Med Codiga kan du utföra statisk kodanalys i realtid direkt i din IDE eller CI/CD-pipeline så att du kan upptäcka och åtgärda problem innan de blir ett problem.

Med sina anpassningsbara regler och automatiserade kodgranskningar säkerställer Codiga att din kod är funktionell, säker och ren. Det är perfekt för utvecklare som vill ha omedelbar insikt och automatiserade korrigeringar!

Codigas bästa funktioner

Upptäck och åtgärda kodproblem i realtid medan du arbetar i din favorit-IDE eller pipeline.

Skapa dina egna statiska analysregler eller använd färdiga regler för skräddarsydda kodkontroller.

Skydda din kod med inbyggda säkerhetskontroller för OWASP Top 10 och CWE-riktlinjer.

Snabba upp ditt arbetsflöde med automatiserade kodgranskningar och sårbarhetskorrigeringar med ett enda klick.

Codigas begränsningar

Innehåller inte en kodformaterare för språk som C#, vilket kan begränsa flexibiliteten.

Kräver ett abonnemang, till skillnad från lokala installationsalternativ som köps en gång.

Codiga-priser

Grundläggande plan: Gratis

Teamplan: 14 $/månad per användare

Codiga-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Codgia utmärker sig tack vare sitt intuitiva gränssnitt, och här är vad en användare hade att säga:

Jag gillar hur enkelt det är att använda och att det går att använda på flera datorer. Som utvecklare arbetar jag på flera olika platser, och det är fantastiskt att ha alla mina kodsnuttar tillgängliga. Dessutom gillar jag att jag kan dela kod med andra, bland annat genom att bygga upp ett bibliotek som vi kan använda. Slutligen är det extremt användbart att ha ett bibliotek med tillgänglig kod att söka igenom när man letar efter lösningar.

Jag gillar hur enkelt det är att använda och att det går att använda på flera datorer. Som utvecklare arbetar jag på flera olika platser, och det är fantastiskt att ha alla mina kodsnuttar tillgängliga. Dessutom gillar jag att jag kan dela kod med andra, bland annat genom att bygga upp ett bibliotek som vi kan använda. Slutligen är det extremt användbart att ha ett bibliotek med tillgänglig kod att söka igenom när man letar efter lösningar.

🎯 Bonustips: Använd Codigas funktion för anpassade regler för att ställa in precisa analyskontroller för dina unika projekt. Du sparar tid och säkerställer att din kod uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetsstandarderna.

5. CodeT5 (Bäst för att generera kodförståelse och naturlig språkanpassning)

via CodeT5

CodeT5 är ett verktyg utformat för utvecklare som vill ha avancerade funktioner för AI-kodgenerering och förståelse. Baserat på Transformer-arkitekturen, utmärker det sig i uppgifter som kodkomplettering, sammanfattning och översättning.

Dess bimodala inlärningsmål säkerställer en sömlös anpassning mellan naturliga språk och programmeringsspråk, vilket gör det till en kraftfull allierad inom mjukvaruutveckling.

CodeT5:s bästa funktioner

Generera precisa kodkompletteringar och översättningar med hjälp av naturliga språkprompter.

Sammanfatta komplexa kodblock för att förbättra förståelsen och effektivisera dokumentationen.

Upptäck duplicerad kod och få hjälp med refaktorisering för renare, optimerade kodbaser.

Få support för felupptäckt och buggfixar med praktiska förslag

Begränsningar för CodeT5

Begränsad direkt integration med IDE:er jämfört med andra verktyg

Kräver finjustering för specifika programmeringsmiljöer för att uppnå optimal prestanda.

Priser för CodeT5

Anpassad prissättning

CodeT5-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Du kan använda CodeT5:s funktion för att extrahera kodsnuttar för att snabbt isolera återanvändbara komponenter från din kodbas, vilket sparar tid på repetitiva uppgifter och ökar effektiviteten.

6. Mutable. ai (Bäst för att konvertera kodbaser till dynamiska AI-genererade wikis)

via Mutable AI

Mutable. ai omdefinierar hur mjukvaruteam interagerar med kod genom att konvertera hela arkiv till wikis i Wikipedia-stil. Med citat, koddiagram och AI-assisterade revisioner gör Mutable. ai det enkelt att förstå och navigera i komplexa kodbaser.

Dess uppdaterade Auto Wiki säkerställer att utvecklare kan fokusera på kodningen istället för att försöka tyda okänd kod.

Mutable. ai bästa funktioner

Skapa dynamiska wikis för din kodbas med hänvisningar till den ursprungliga koden och AI-genererade förklaringar.

Skapa och revidera koddiagram för att förenkla komplexa kodstrukturer och relationer.

Använd AI för att sammanfatta ändringar i pull-förfrågningar och generera lättförståeliga diffar.

Möjliggör teamsamarbete med en uppdaterad centraliserad kunskapsbas som utvecklas tillsammans med din kod.

Begränsningar för Mutable.ai

Saknar starka API- och tredjepartsintegrationsalternativ för sömlös kompatibilitet med verktygskedjan.

Noggrannheten hos AI-genererade wikis och sammanfattningar måste utvecklas för att matcha användarnas förväntningar.

Mutable. ai-prissättning

Anpassad prissättning

Mutable. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Öka produktiviteten med de bästa AI-drivna lösningarna för kodning och mycket mer i denna ultimata guide om AI-verktyg för utvecklare.

7. Amazon CodeWhisperer (Bäst för AWS-centrerad utveckling och kodtransformation på företagsnivå)

via Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer förenklar mjukvaruutveckling genom att integrera generativa AI-funktioner direkt i populära IDE:er och AWS-verktyg. Det erbjuder kraftfulla agenter för automatisering av kodskrivning, testning, felsökning och molnoptimering, allt skräddarsytt för utvecklare som arbetar med eller utanför AWS.

Amazon CodeWhisperers bästa funktioner

Generera och omvandla kod direkt i din IDE med stöd för flerradiga kodkompletteringar och säkerhetsmedvetna uppgraderingar.

Påskynda arbetsbelastningstransformationer på företagsnivå, såsom Java-uppgraderingar, . NET-portning och modernisering av stordatorer.

Optimera AWS-resurser genom att tillhandahålla bästa praxis, felsökning och förslag på kostnadsminskningar.

Möjliggör sömlös integration med GitLab-arbetsflöden för att öka teamets produktivitet med hjälp av förkonfigurerade pipelines.

Begränsningar för Amazon CodeWhisperer

Begränsad tillgänglighet för vissa funktioner, såsom CLI-funktionalitet på Windows.

Den kostnadsfria versionen erbjuder begränsad åtkomst och kräver ett Pro-abonnemang för omfattande användning.

Prissättningen för transformationsuppgifter kan snabbt eskalera för användare med stora volymer.

Priser för Amazon CodeWhisperer

Gratis nivå

Pro-nivå: 19 $/användare per månad

Företagsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Amazon CodeWhisperer

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Amazon CodeWhisperer erbjuder bra förslag och förenklar kodningen för utvecklare. Här är vad en användare hade att säga:

Det bästa med Amazon CodeWhisperer är dess förmåga att ge förslag i realtid under kodningen. Den är också lätt att använda och implementera, och genom att använda den regelbundet förbättras kodningsfärdigheterna avsevärt. Den hjälp som tillhandahålls spelar också en avgörande roll för att förbättra effektiviteten i min kod och logikbyggande.

Det bästa med Amazon CodeWhisperer är dess förmåga att ge förslag i realtid under kodningen. Det är också lätt att använda och implementera, och genom att använda det regelbundet förbättras kodningsfärdigheterna avsevärt. Den hjälp som tillhandahålls spelar också en avgörande roll för att förbättra effektiviteten i min kod och logikbyggande.

🔍 Visste du att? Det förutspås att 70 % av professionella utvecklare kommer att använda AI-kodverktyg år 2027, eftersom de kommer att se dem som kraftfulla samarbetspartners som förbättrar arbetsflödena.

8. Replit AI (Bäst för appskapande utan kodning och AI-driven snabb prototyputveckling)

via Replit AI

Replit Agent & Assistant revolutionerar utvecklingen med verktyg som omvandlar idéer till funktionella, distribuerbara appar. Dess unika värde ligger i komplett appgenerering från naturliga språkkommandon och intelligenta felsökningsfunktioner, vilket gör kodningen snabb, effektiv och tillgänglig för alla.

Replits bästa funktioner

Skapa fullt fungerande appar och webbplatser från naturliga språkprompter.

Modifiera eller uppdatera befintlig kod med instruktioner i naturligt språk.

Felsök och åtgärda problem automatiskt utan att lämna redigeraren.

Dela och distribuera projekt direkt för live-interaktion med användare

Replit-begränsningar

Begränsad automatisering av arbetsflöden jämfört med konkurrenterna

Saknar avancerade testbibliotek för storskaliga projekt

Vissa användare rapporterar mindre djup i komplexa integrationer och anpassningar.

Replit-priser

Starter: Gratis

Kärna: 25 $/månad per användare

Team: 40 $/månad per användare

Replit-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Codeium (Bäst för gratis, funktionsrik AI-kodning med bred IDE-stöd)

via Codeium

Codeium erbjuder kraftfull AI-driven kodningshjälp med fri tillgång för enskilda utvecklare, vilket gör det till ett utmärkt val för dem som söker högkvalitativa kodförslag utan prenumeration.

Med stöd för över 40 IDE:er och över 70 programmeringsspråk erbjuder den intelligent autofullständning, chattbaserad hjälp och snabb kodgenerering som hjälper dig att bli en bättre programmerare och öka din produktivitet. Det är ett mångsidigt och kraftfullt alternativ till premiumverktyg för AI-kodning.

Codeiums bästa funktioner

Generera exakta kodsnuttar i över 70 programmeringsspråk med intelligent autofullständning.

Stöd för över 40 IDE:er, inklusive VS Code, JetBrains och Neovim, för sömlös integration.

Få tillgång till AI-chatt och kommandon i redigeraren för snabbare felsökning, förklaringar och automatisering av uppgifter.

Använd förbättrad kontextmedvetenhet för att förstå projektfiler och generera relevanta förslag.

Begränsningar för Codeium

Begränsad djup i avancerad kodanpassning och automatisering av arbetsflöden jämfört med konkurrenter

Saknar inbyggt stöd för flera kodtestbibliotek, vilket är viktigt för stora projekt.

Priser för Codeium

Gratis

Pro: 15 $/månad per användare

Pro Ultimate: 60 $/månad per användare

Team: 35 $/månad per användare

Enterprise SaaS: Anpassad prissättning

Codeium-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Codeium är utmärkt för att hjälpa kodare att spara tid med kontextuellt korrekta kodsnuttar. Här är vad en användare uppskattar med detta verktyg:

Jag har använt Codeium ett tag nu, och det har snabbt blivit ett oumbärligt verktyg i mitt utvecklingsarbete. AI-kodkompletteringsfunktionen är otroligt intuitiv och påskyndar min kodningsprocess avsevärt. Den föreslår exakta och kontextmedvetna kodsnuttar som inte bara sparar tid utan också hjälper mig att upptäcka effektivare sätt att skriva min kod.

Jag har använt Codeium ett tag nu, och det har snabbt blivit ett oumbärligt verktyg i mitt utvecklingsarbete. AI-kodkompletteringsfunktionen är otroligt intuitiv och påskyndar min kodningsprocess avsevärt. Den föreslår exakta och kontextmedvetna kodsnuttar som inte bara sparar tid utan också hjälper mig att upptäcka effektivare sätt att skriva min kod.

💡 Proffstips: Effektivisera ditt kodningsflöde med tips om hur du använder ChatGPT effektivt för att skriva kod.

10. OpenAI Codex (Bäst för konvertering av naturligt språk till kod i flera språk)

via OpenAI Codex

OpenAI Codex är en kraftfull AI-programmeringsmodell som översätter naturligt språk till funktionell kod. Den stöder flera programmeringsspråk, inklusive Python, JavaScript och TypeScript.

Codex gör det möjligt för utvecklare att skriva, omstrukturera och förstå kod med enkla engelska kommandon. Dess förmåga att samverka med API:er gör det till ett mångsidigt verktyg för att skapa naturligt språkdrivna mjukvarulösningar.

OpenAI Codex bästa funktioner

Översätt kommandon i naturligt språk till funktionell kod i populära programmeringsspråk.

Utför kodförklaringar, refaktorisering och felsökning för bättre förståelse av koden.

Aktivera API-driven automatisering genom att tolka kommandon och generera den nödvändiga koden.

Få stöd för transpilering mellan programmeringsspråk, vilket förenklar språköverskridande projekt.

Begränsningar för OpenAI Codex

Endast tillgängligt via privat betaversion, vilket begränsar tillgängligheten för allmänna användare.

Resultaten varierar beroende på komplexa eller tvetydiga naturliga språkprompter.

Priser för OpenAI Codex

Anpassad prissättning

OpenAI Codex betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Upptäck hur AI förändrar mjukvaruutvecklingen och revolutionerar sättet vi bygger och innoverar på.

11. AI2sql (Bäst för automatisk generering och optimering av SQL-frågor)

via AI2sql

AI2SQL omvandlar instruktioner i naturligt språk till precisa SQL-frågor, vilket gör det möjligt för vem som helst att skriva, felsöka och optimera SQL-kod utan ansträngning.

Med stöd för flera databaser och funktioner som optimering av sökfrågor, felkorrigering och schemagenerering är det ett måste för dataanalytiker, utvecklare och databasadministratörer som vill spara tid och generera felfri kod.

AI2SQL:s bästa funktioner

Generera SQL-frågor från naturliga språkinstruktioner i SQL, MySQL, PostgreSQL och mer.

Optimera befintliga SQL-frågor för snabbare prestanda och minskad resursanvändning

Felsök SQL-kod och åtgärda fel direkt med detaljerade förslag

Automatisera schemagenerering, ER-diagram och formelskapande för att effektivisera databashanteringen.

Begränsningar för AI2SQL

Den kostnadsfria planen har begränsad generering av frågor, vilket kanske inte räcker för frekventa användare.

Komplexa databaskonfigurationer kan kräva ytterligare finjustering för optimala resultat.

Priser för AI2SQL

Startpaket: 9 $/månad per användare

Pro-plan: 24 $/månad per användare

Affärsplan: 39 $/månad per användare

AI2SQL-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

12. DeepCode AI (Bäst för säkra automatiska kodkorrigeringar och hybrid AI-analys)

via DeepCode AI

DeepCode AI är en specialiserad AI-lösning för säker utveckling. Den kombinerar symbolisk och generativ AI för att upptäcka sårbarheter med oöverträffad noggrannhet.

Det erbjuder över 80 % korrekta autokorrigeringar direkt i din IDE. Detta hybrid-AI-verktyg prioriterar säkerhet utan att offra produktiviteten, vilket gör det till en game-changer för utvecklare som vill koda snabbare och säkrare.

DeepCode AI:s bästa funktioner

Upptäck och åtgärda sårbarheter i realtid med inbyggda förslag som är anpassade efter din kod.

Skapa anpassade säkerhetsregler och frågor med DeepCode AI Search, med hjälp av avancerad autofullständning.

Analysera över 25 miljoner dataflöden i över 19 programmeringsspråk för att upptäcka komplexa problem.

Se till att korrigeringar inte skapar nya sårbarheter med förvaliderade rekommendationer.

Begränsningar för DeepCode AI

Kräver integration med Snyk för full funktionalitet, vilket kan kännas begränsande för fristående användare.

Stöder kanske inte alla nischade programmeringsspråk eller miljöer.

Priser för DeepCode AI

Gratis

Team: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

DeepCode AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 81 % av utvecklarna anser att den största fördelen med AI-verktyg (inklusive kodgeneratorer) är ökad produktivitet, medan eleverna tycker att de är särskilt användbara för att påskynda deras kodningsresa (62 %).

13. AskCodi (Bäst för multifunktionell kodningshjälp och optimering av arbetsflödet)

via AskCodi

AskCodi är din allt-i-ett-kodningsassistent, utformad för att förenkla utvecklingen med ett brett utbud av verktyg för att generera, omstrukturera och analysera kod.

Från att skapa regex-mönster till att automatisera skapandet av Dockerfile är AskCodi ett mångsidigt verktyg som anpassar sig efter dina projektbehov. Det integreras sömlöst med IDE:er som VS Code, vilket gör det till en självklar lösning för utvecklare som vill optimera sina arbetsflöden.

AskCodis bästa funktioner

Genererar kodsnuttar, regex-mönster och enhetstester för snabb implementering i flera språk.

Omstrukturera och optimera befintlig kod för att förbättra läsbarheten och underhållsbarheten utan manuellt arbete.

Felsök fel med detaljerade förklaringar och föreslagna korrigeringar direkt i din IDE.

Automatisera skapandet av CI/CD-pipelines, scheman och Dockerfiles för att påskynda projektkonfigurationer.

Begränsningar för AskCodi

Frekventa inloggningar krävs för att tjäna gratis krediter, vilket kan störa produktiviteten.

Vissa IDE-integrationer, som PHP Storm, är mindre intuitiva än andra.

AskCodi-priser

Premiumplan: 14,99 $/månad per användare

Ultimate-plan: 34,99 $/månad per användare

AskCodi-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

AI-drivna kodningsverktyg har revolutionerat mjukvaruutvecklingen och erbjuder innovativa lösningar för specifika användningsfall. Här är fem ytterligare verktyg för att effektivisera din kodningsprocess:

Microsoft IntelliCode: Ger kontextmedvetna kodförslag som anpassar sig till din kodbas och erbjuder personliga rekommendationer för mer exakt kodning.

DeepCode: Fokuserar på statisk analys i realtid och är perfekt för team som prioriterar säkra Fokuserar på statisk analys i realtid och är perfekt för team som prioriterar säkra verktyg för mjukvaruutveckling.

CodeWP: Skräddarsydd för WordPress-utvecklare, förenklar skapandet av anpassade kodsnuttar, vilket gör den idealisk för snabba anpassningar av teman eller plugins.

Sourcegraph: Ett universellt verktyg för kodsökning som gör det möjligt för utvecklare att förstå stora kodbaser.

PolyCoder: Tränad i flera språk, utmärker sig i att generera komplexa kodsnuttar. Ett mångsidigt verktyg för flerspråkiga projekt som kräver precision och kreativitet.

Generera kod smartare och snabbare med ClickUp

Utvecklingen av AI inom kodning handlar om att omdefiniera kreativitet och samarbete. Dessa verktyg formar hur utvecklare löser problem, innoverar och arbetar tillsammans.

Med AI som genererar kod, felsöker och optimerar arbetsflöden går vi in i en era där utvecklare kan fokusera mer på design och strategi medan AI hanterar det repetitiva arbetet.

ClickUp utmärker sig som den ultimata partnern på denna resa. Den integrerar drivna funktioner med smidig projektledning för att ge din utvecklingsprocess en extra boost. Oavsett om du är en ensam kodare eller leder ett team, säkerställer ClickUps blandning av funktionalitet och innovation att du alltid ligger steget före.

Registrera dig för ClickUp idag och förändra hur du bygger programvara!