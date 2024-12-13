Hur kontextuell undersökning kan förändra din UX-forskning

Låt oss säga att du arbetar med en assistentapp för lärare. För att verkligen förstå hur de skulle använda den måste du se dem i klassrummet, där de hanterar många uppgifter samtidigt och hanterar ständiga avbrott.

Genom att observera dem i aktion kan du upptäcka verkliga utmaningar, till exempel att hantera tekniken samtidigt som man undervisar. Denna metod hjälper dig att utforma en lösning som passar deras vardag.

Studier visar att 42 % av kunderna är villiga att betala mer för en vänligare och mer välkomnande upplevelse, och företag som fokuserar på kundupplevelsen ser mer engagerade medarbetare.

Kontextuell undersökning ger dig värdefulla insikter om hur du skapar design som uppfyller dina användares behov. I det här blogginlägget utforskar vi kontextuell undersökning, dess viktigaste steg och exempel som kan guida dig i din egen forskning.

Vad är kontextuell undersökning?

En kontextuell undersökning innebär att observera användarna av din applikation i deras naturliga sammanhang för att förstå deras handlingar och hur deras tankar påverkar dessa handlingar.

Denna praktiska metod hjälper dig att se hur människor kan använda din app, identifiera funktioner som folk gillar och bli mer kundorienterad.

Kontextuell undersökning kontra fältstudie

I en fältstudie befinner du dig mitt i en akutmottagning, där du tyst observerar hur sjuksköterskorna arbetar och försöker förstå deras arbetsdag så att du kan skapa en effektiv app för dem med hjälp av UX-designverktyg. Men du interagerar inte med dem.

Med kontextuell undersökning kommer du i kontakt med dem.

Så här skiljer sig kontextuell undersökning från fältstudier.

Aspekt Kontextuell undersökning Fältstudie Interaktionsnivå Hög; innebär aktivt engagemang med deltagarna Låg; främst observation utan avbrott Datainsamling Kombinerar observation med intervjuer i realtid Fokuserar endast på observationsdata Användarroll Användarna leder sessionen som ämnesexperter Användare är passiva subjekt som observeras Flexibilitet Anpassningsbar utifrån deltagarnas svar Mindre anpassningsbar; följer en förutbestämd observationsplan Djupgående insikter Ger djupgående insikter i användarnas motivationer och sammanhang Ger breda insikter i användarnas beteende

Viktiga komponenter i kontextuell undersökning

Vad människor säger, vad människor gör och vad de säger att de gör är helt olika saker.

Metoden kontextuell undersökning låter dig observera alla aspekter av användarinteraktion för att förstå vad som är viktigt.

Låt oss gå igenom de tre principerna för kontextuell undersökning.

1. Observation

För att få verkliga insikter, kliv in i användarens värld – var en fluga på väggen på deras arbetsplats, hemma eller varhelst de interagerar med produkten.

Utformar du ett snabbare skanningssystem för en barista? Håll utkik efter genvägar, smarta lösningar eller tillfälliga ögonrullar. Varje suck eller blick på klockan är en ledtråd. Skriv ner allt!

Denna förstahandsobservation ger dig råa, ofiltrerade insikter om vad de gör, varför de gör det och vad som motiverar – eller frustrerar – dem.

2. Undersökning

Nu är det dags att interagera med användarna genom en kontextuell intervju.

Du har två alternativ: Passiv undersökning: Låt dem avsluta, och fråga sedan: ”Vad tänkte du på?” Detta skapar en avslappnad stämning och ger ärliga insikter.

Aktiv undersökning: Hoppa in mitt i uppgiften med frågor som ”Vad fick dig att klicka på det där?” Perfekt för att fånga de där aha!-ögonblicken.

Båda metoderna ger dig svaret på varför de agerar som de gör.

3. Dokumentation

Det är dags att dokumentera dina resultat! Samla anteckningar, videor och foton från kontextuella intervjuer – även de suddiga där användarna ser ut att vara redo att kasta sina enheter.

Varje detalj är viktig, från "Åh, det visste jag inte!"-ögonblick till frustrerade blickar.

Dessa insikter är en guldgruva för att upptäcka mönster och styra beslut i designprocessen. Väl dokumenterade resultat hjälper dig att presentera för intressenterna vad som fungerar, vad som inte fungerar och varför.

Var kan du implementera komponenterna i dessa forskningsmetoder? Låt oss utforska dem nu!

Exempel på kontextuell undersökning

Vi diskuterar två exempel på kontextuell undersökning och visar hur individer framgångsrikt har implementerat tekniken för att visa hur du kan implementera den för dina specifika behov.

1. Använda en kontextuell undersökning för att förstå kundbeteendet hos Trader Joe's, en av Amerikas populära livsmedelskedjor. Maggie Lin, UX-designer, säger: ”För att förstå kundernas beteende och prioriteringar hos Trader Joe’s gjorde jag två kontextuella undersökningar med Jill och Justin. Det jag upptäckte var mycket upplysande. Jill, till exempel, tar alltid produkter från den andra platsen på hyllan. Varför? Hon anser att den första platsen är för "hanterad" och sannolikt mindre färsk. Om det andra valet inte uppfyller hennes krav, kollar hon den tredje platsen. Enkelt men fascinerande. Även om Justin har en inköpslista, kollar han varje hylla för att vara säker på att han inte missar något. Det handlar om att inte lämna något ogjort, även om det inte står på listan. Det är fantastiskt hur användarnas handlingar avslöjar saker som de själva inte ens är medvetna om – precis som när man upptäcker sina egna vanor genom att observera andra!”

2. Använda kontextuell undersökning för att förbättra SharkNinjas produkter ”Konsumenterna kanske inte ens är medvetna om sina problem med befintliga produkter. ” Mark Barrocas, vd för SharkNinja, ett globalt produktdesign- och teknikföretag, berättar om en kundfokusgrupp som överraskade honom och lärde honom en banbrytande affärsläxa. De gick och observerade hur människor använde dammsugare i sina hem. Detta hjälpte dem att omdesigna och förfina sitt erbjudande. Det är en perfekt påminnelse om att de bästa insikterna ibland kommer från användarna, inte från styrelserummet. Som produktdesigner kommer du att uppskatta hur även den mest oväntade feedbacken kan omforma din approach.

Nu ska vi förstå hur man genomför kontextuella undersökningssessioner. Vi kommer att utforska det i detalj i följande stycken.

Hur man genomför kontextuell undersökning

⚡️ Insikter från verkligheten UX-designern Nikki Anderson-Stanier experimenterade med olika kontextuella intervjumetoder innan hon hittade den mest effektiva. Hennes problem? Hawthorne-effekten – när människor ändrar sitt beteende eftersom de vet att de observeras. Under kontextuella undersökningar kan deltagarna utföra uppgifter mer noggrant eller följa procedurer striktare än vanligt eftersom de är medvetna om att de observeras. Detta kan leda till data som inte helt återspeglar verkliga beteenden.

Låt oss nu lägga grunden för att du ska kunna utveckla din egen metod för kontextuell undersökning.

1. Planera undersökningen

Du kommer att observera människor i deras naturliga sammanhang. Detta kräver en systematisk plan!

Det första steget är att förstå dina användare. Prova mallar för användarpersonligheter för att kartlägga hur du tror att de skulle samarbeta med de insikter du samlar in från kontextuell undersökning.

Formulera sedan de kvalitativa forskningsmetoder som du vill ha svar på i den kontextuella undersökningsprocessen.

Om du till exempel utvecklar ett nytt verktyg för lärare kan dina frågor vara:

Hur hanterar lärare lektionsplanering idag?

Vilka utmaningar möter de med de befintliga systemen?

Du kan också skapa ett feedbackformulär för att samla in deltagarnas synpunkter för din kontextuella undersökning.

Du kan göra allt manuellt eller enkelt med ClickUp samtidigt som du samarbetar med andra intressenter. ClickUp är en app för arbete som kombinerar uppgiftshantering, kunskapshantering och verktyg för kommunikation och samarbete i ett gränssnitt så att du har all nödvändig information till hands! Detta hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Med ClickUp Forms kan du enkelt göra det möjligt för deltagare i studien som observerar användare eller andra intressenter att dela rik och relevant produktfeedback och automatiskt organisera data om åtgärder.

Använd ClickUp Forms för att snabbt samla in information om deltagarna

ClickUp är väl lämpat för möten, ifyllande av formulär, insamling av data, hantering av dagliga uppgifter, hantering av teamets bandbredd, hantering av arbete när teammedlemmar är borta från kontoret på grund av semester eller sjukdom, historiska data, och det är bra att se hur mycket pengar och kampanjer vårt team har hanterat under året.

ClickUps mall för användarundersökningsplan hjälper dig att kommunicera, organisera och genomföra varje fas och få djupgående insikter om användarnas beteenden, behov och motivationer i deras naturliga miljö.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp-mallen för användarundersökningsplan för att kommunicera, organisera och påskynda processen.

Med den här mallen kan du:

Upptäck och kategorisera enkelt dina användares behov och egenskaper

Utveckla effektiva forskningsenkäter som stöd för din forskning

Driv datadrivna strategier för att förbättra dina funktioner/produkter/tjänster

Resultatet? Du kan fokusera på att leverera produkter och lösningar av högsta kvalitet som verkligen uppfyller användarnas förväntningar.

För att genomföra dina planer, schemalägg intervjuer och observationssessioner och tilldela uppgifter till relevanta teammedlemmar med hjälp av ClickUp Tasks. Detta hjälper dig att hantera designprojekt effektivt och skapa kundcentrerade system.

Samla relevant information och ge ditt team möjlighet att få jobbet gjort med hjälp av ClickUp Tasks

2. Genomför observationer

När du börjar observera användare, skapa en god relation med deltagarna så att de känner sig bekväma. Om du inte känner deltagaren, börja med att presentera dig själv!

Ställ grundläggande uppvärmningsfrågor, som ”Hur är din dag?” eller ”Vad är ditt favoritintresse?”. Detta ger dig tid att bygga upp en relation med deltagaren och skilja detta från andra forskningsmetoder.

Förklara dina förväntningar på arbetsmetoder och vad de kan förvänta sig av dig. Säg till exempel: ”Jag kommer att observera dig när du arbetar naturligt och kan ställa korta frågor – fokusera bara på dina uppgifter som om jag vore osynlig!”

Detta skulle hjälpa dig att engagera dem ytterligare. Under observationerna kan du fortsätta att göra detaljerade anteckningar för att få värdefulla insikter.

💡Proffstips: Dina anteckningar bör innehålla: Användarnas handlingar: Vilka specifika uppgifter utför de? Hur interagerar de med verktyg eller produkter?

Miljömässig kontext: Notera den fysiska utformningen, tillgängliga resurser och relevanta sociala interaktioner.

Emotionella reaktioner: Fånga upp synliga frustrationer eller tillfredsställelse som uttrycks av användaren

Använd ClickUp Notepad för att omvandla användarobservationer från kontextuella undersökningssessioner till spårbara uppgifter

Med ClickUp Notepad kan du snabbt anteckna dina tankar, idéer, anteckningar och uppgifter relaterade till intervjuerna. Gav en deltagares snabba handling upphov till en idé om en potentiell funktion? Anteckna det direkt i din anteckningsbok.

Organisera dessa insikter i praktiska uppgifter, till exempel ”Implementera forskarobservationer”, och gör dem tillgängliga var som helst så att inga värdefulla detaljer går förlorade.

Planera enkelt observationstillfällen för kontextuell undersökning och håll koll på viktiga datum i ClickUps kalendervy.

För att hålla din forskning organiserad och enligt schemat kan du använda ClickUp-kalendervyn och spåra viktiga datum. Oavsett om du planerar individuella observationer eller ställer in påminnelser för uppföljningsintervjuer kan du enkelt schemalägga sessioner med hjälp av kalenderens anpassningsbara vyer och dra-och-släpp-funktioner.

3. Genomför undersökningar

När du har gjort preliminära användarobservationer är det dags att gå djupare och genomföra en undersökningssession. Ställ snabba, öppna frågor för att klargöra vad du ser.

Om de kämpar med en funktion, fråga: ”Vad är målet här?” eller ”Hur använder du normalt detta?”

Undersök till exempel om någon ständigt trycker runt innan hen hittar rätt knapp. ”Letar du efter något specifikt?”

Håll samtalet konversationslikt, uppmuntra dem att ställa följdfrågor och var beredd att anpassa dig om de nämner något oväntat. Tveka inte att ta foton eller spela in videor (med tillstånd) för att fånga nyanser som anteckningar kanske missar.

Denna flexibla undersökning i realtid ger dig råa, ärliga insikter som inget manus kan förutsäga, vilket definierar kundcentrerade system.

ClickUp User Studies Template erbjuder en strukturerad metod för att samla in och organisera användarfeedback och rekommendera genomförbara förändringar.

Ladda ner den här mallen Samla in användarundersökningsdata och insikter med ClickUp-mallen för användarstudier

Mallen kommer att:

Spara tid genom att skapa struktur

Gör det enklare för dig att samla in och analysera användardata

Hjälp dig att fatta datadrivna, välgrundade beslut om design- och produktförändringar

Säkerställa konsistens i resultaten mellan flera studier

Använd den för att analysera användarupplevelser i detalj, validera resultat och prioritera förbättringar som kan göra din applikation eller webbplats mer intuitiv, responsiv och användarvänlig.

💡Proffstips: Avsluta med en snabb sammanfattning av vad du har lärt dig och fråga om de vill dela med sig av något annat. Du kommer att bli förvånad över hur ofta de bästa kontextuella designinsikterna dyker upp i slutet!

4. Dokumentera, organisera och analysera data

Efter varje session organiserar du dina anteckningar i kategorier som "forskaren observerar" baserat på teman eller specifika forskningsmål.

Detta kan innefatta:

Användarnas behov

Smärtpunkter

Arbetsflöden

Miljöfaktorer

Du kan använda ClickUp Docs för att organisera och granska alla dina insikter och information om återkommande kontextuella designmönster:

Liknande beteenden eller utmaningar som flera användare möter

Vanliga miljöfaktorer som påverkar användarnas handlingar

Insikter om användarnas motivationer baserat på deras kommentarer under undersökningen

Till exempel kan en av dina teammedlemmar genomföra en kontextuell design med en annan person. Du kan lägga till dina anteckningar i detta centraliserade dokument och granska dem senare.

Använd ClickUp Docs för att skapa samarbetsbaserade intervjuguider

Involvera teammedlemmar eller intressenter i analysprocessen för att främja gemensam förståelse och få olika perspektiv på forskningsmetodens resultat.

Gruppdiskussioner kan hjälpa till att validera tolkningar av användarintervjuer och avslöja ytterligare insikter för en effektiv UX-strategi.

Det bästa av allt? ClickUps funktion för omedelbar och live-samarbete meddelar teammedlemmarna när andra redigerar samma dokument. Det hjälper till att förebygga konflikter och säkerställer smidig samarbete i realtid.

5. Granska och förfina

Använd insikterna från kontextuell undersökning för att förfina den kontextuella designprocessen, koncept, prototyper och idéer.

Detta gör det viktigt att kontinuerligt genomföra användbarhetstester med användare under varje iteration av den kontextuella undersökningsdesignprocessen, för att säkerställa att designvalen är validerade och anpassade till verklig användning.

ClickUp Design Project Management Software erbjuder ett användarcentrerat tillvägagångssätt som betonar förståelsen för användarnas uppgifter och miljöer för att skapa produkter som passar deras behov och arbetsflöden på ett smidigt sätt.

Skapa sedan en sammanhängande rapport som belyser analysens viktigaste observationer, användarbeteenden, utmaningar och insikter. Med ClickUp Dashboards kan du omvandla alla insikter som samlats in hittills till informativa diagram och grafer.

Förbättra synligheten för ditt projekt med ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler

Om du vill förstå hur många personer som har efterfrågat en viss funktion i dina sessioner kan du ställa frågor till AI, och ClickUp Brain söker igenom data på relevanta instrumentpaneler i ditt arbetsområde för att ge snabba, djupgående insikter.

Automatisera projektsammanfattningar och uppdateringar om framsteg med ClickUp Brain

Fördelarna med kontextuell undersökning

Vi vet nu att kontextuell undersökning är ett kraftfullt verktyg för att få djupgående insikter om användarna genom att observera och interagera med dem i deras naturliga miljö. Här är varför det är så värdefullt:

Det främjar en ömsesidig dialog, vilket gör att du kan synkronisera med användarna och skapa arbetsflöden som fungerar för dem och verksamheten.

Du kan fatta smartare designbeslut som minskar gissningsarbetet genom att basera besluten på verkligt användarbeteende.

Du får en verklig känsla för hur användarna beter sig i sin naturliga miljö, inte bara i kontrollerade miljöer.

Det hjälper dig att identifiera faktorer som fysiska, kulturella eller tekniska hinder som du annars kanske skulle förbise när du utformar UX.

💡 Proffstips: För att maximera effekten av kontextuell undersökning kan du överväga att använda ett verktygsset för kontextuell undersökning. Detta kan inkludera en checklista för observation, vanliga intervjufrågor och en fältanteckningsbok för att dokumentera dina resultat.

Utmaningar under kontextuell undersökning

Kontextuella undersökningar ger värdefulla insikter, men medför också unika utmaningar. Här är några av de viktigaste hindren du kan stöta på:

Att omvandla rådata till användbara insikter kräver mycket kreativitet och systematiskt tänkande.

Du kan stöta på information som går utöver strukturerade processer; personliga anekdoter och oväntade insikter kanske inte passar in i fördefinierade kategorier.

Dina förväntningar, åsikter eller fördomar kan påverka eller snedvrida det du uppfattar eller registrerar i en studie.

Det kan hända att du har fler än en person i din session samtidigt, eftersom de antar att det leder till mer feedback.

Kontextuell undersökning sätter användarna i främsta rummet

Kontextuell undersökning är ett kraftfullt verktyg för att överbrygga klyftan mellan användare och designers.

Hansjan Kamerling, produktchef och medgrundare av Adaptify AI, säger:

Jag rekommenderar att man genomför kontextuella undersökningar i scenarier där användarinteraktionerna är komplexa och mångfacetterade och produkten är starkt integrerad i användarnas dagliga rutiner.

För att göra det kommer ett verktyg som ClickUp säkert att vara till hjälp – med funktioner som formulär för att samla in användarfeedback, instrumentpaneler för att spåra förbättringar baserade på kontextuell undersökning och dokument för att registrera alla testobservationer från början till slut.

Är du redo att göra användarforskningen enklare? Registrera dig för ClickUp idag för att förbättra din användarcentrerade designstrategi.