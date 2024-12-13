Facebook Workplace vs Slack: Vilket kommunikationsverktyg är bäst?

Att välja rätt samarbetsverktyg är som att hitta rätt lagkamrat – det måste passa ditt teams stil och hålla projekten på rätt spår.

Kanske använder du Workplace från Meta och inser nu att det är dags att hitta något nytt eftersom plattformen övergår till en skrivskyddad version. Det är lite huvudbry, eller hur? Att byta verktyg, testa nya och få alla med på tåget kan vara överväldigande.

Om du funderar på Slack är du inte ensam. Många team överväger det som nästa steg.

Men innan du tar steget, låt oss jämföra Facebook Workplace och Slack och presentera ett fantastiskt alternativ: ClickUp.

Vad är Facebook Workplace?

via Workplace

Facebook Workplace är ett samarbetsverktyg som är utformat för att hjälpa team att kommunicera och arbeta tillsammans på ett effektivt sätt. Det har skapats av Meta och speglar Facebooks gränssnitt, vilket gör det enkelt för användare som är vana vid sociala medier att navigera.

Plattformen kopplar samman teammedlemmar genom funktioner som gruppchattar, videosamtal och projektuppdateringar.

🧠 Rolig fakta: Workplace by Meta utvecklades ursprungligen som ett internt verktyg för Facebook-anställda för att förbättra kommunikation och samarbete. Dess framgång inom företaget inspirerade till en offentlig lansering 2016.

Facebook Workplace-funktioner

Workplace är fullspäckat med verktyg för att förbättra kommunikationen och produktiviteten inom organisationer. Här är en närmare titt på några av dess viktigaste funktioner. 👇

Funktion nr 1: Livevideo

Håll enkelt live-sessioner för hela organisationen

Livevideo förändrar hur företag delar uppdateringar och arrangerar evenemang. Oavsett om det är ett företagsmeddelande eller en paneldiskussion gör Live Video processen interaktiv och tillgänglig.

Sänd med flera värdar

Öva på livesessioner innan du går live

Använd externa appar från tredje part för att förbättra dina livestreamar

Lägg till undertexter för bättre tillgänglighet

Inkludera omröstningar och frågestunder under liveevenemang

Dela upp videor i kapitel för enklare navigering

🔍 Visste du att? Workplace var ett av de första företagsverktygen som introducerade livevideostreaming.

Funktion nr 2: Grupper

Gå med i grupper som skapats inom din organisation

Grupper främjar samarbete genom att tillhandahålla dedikerade utrymmen där team kan diskutera projekt, brainstorma och dela feedback.

Lärandefunktionen i grupper hjälper till att samla utbildningsmaterial i strukturerade guider. Dessa guider kan innehålla:

Utbildningsresurser

Utvecklingsinnehåll

Quiz för självbedömning

Funktion nr 3: Nyhetsflöde

Se inlägg och uppdateringar från teammedlemmar i nyhetsflödet.

Nyhetsflödet anpassar din upplevelse genom att prioritera inlägg från personer och grupper som är viktigast för dig.

Funktioner inkluderar:

Anpassa vilka inlägg som ska visas först

Dölj irrelevanta inlägg för att förfina ditt flöde

Få grupprekommendationer baserade på aktivitet

Du kan följa kollegor eller chefer och se inlägg som de delar med hela organisationen. Justera ditt flöde när som helst genom att följa eller sluta följa personer.

💡 Proffstips: Uppmuntra teamen att använda ett gemensamt ordlista- eller dokumentationssystem för att minska kommunikationsbrister på arbetsplatsen som orsakas av jargong eller otydliga termer. Tydliga kommunikationsnormer, såsom föredragna kanaler för uppdateringar och förväntningar på svarstider, kan också effektivt överbrygga klyftor.

Funktion nr 4: Kunskapsbibliotek

Få tillgång till alla företagets resurser från ett och samma ställe

Kunskapsbiblioteket samlar viktiga företagsresurser som HR-policyer, introduktionsmaterial och teamguider.

Viktiga funktioner:

Organisera innehåll i kategorier och underkategorier

Använd formateringsverktyg för enkel läsbarhet

Översätt innehåll automatiskt till olika språk

Du kan också förbättra ditt kunskapshanteringssystem med hjälp av inbäddade videor, tabeller, bilder och förinställda mallar, såsom resurslistor eller omslagssidor.

Priser för Facebook Workplace

Core Plan: 4 $/månad per användare

Tillägg: Förbättrad administration och support: 2 $/månad per användare Enterprise live: 2 $/månad per användare

Förbättrad administration och support: 2 $/månad per användare

Enterprise live: 2 $/månad per användare

Workplace for Good: Gratis för ideella välgörenhetsorganisationer

Förbättrad administration och support: 2 $/månad per användare

Enterprise live: 2 $/månad per användare

Vad är Slack?

via Slack

Slack är en meddelandeapp för företag som är utvecklad för att hjälpa team att kommunicera och samarbeta mer effektivt. Den centraliserar kommunikationen genom att organisera konversationer i kanaler, vilket gör det enkelt att hålla koll på pågående diskussioner, dela filer och integrera verktyg på ett och samma ställe.

Verktyget eliminerar också röran i e-posttrådar och hjälper teamen att fokusera på uppgifterna.

🔍 Visste du att? Slack skapades ursprungligen som ett internt kommunikationsverktyg för utvecklarna av videospelet Glitch. Spelet blev inte någon succé, men Slack omvandlades till en fristående produkt och lanserades 2013.

Slack-funktioner

Slack erbjuder en rad funktioner som är utformade för att förbättra samarbetet i realtid och öka produktiviteten. Här är en översikt över några av de viktigaste funktionerna. 👇

Funktion nr 1: Kanaler

Skapa kanaler för olika kommunikationsändamål

Kanaler är där det mesta av teamarbetet sker. Tänk på dem som gruppkonversationer som skapas kring ett ämne, projekt eller mål, så att du kan samla alla relevanta konversationer och resurser på ett ställe.

Du kan till exempel skapa en kanal som är dedikerad till lanseringen av en ny webbplats eller utvecklingen av en ny mobilapp.

Med kanaler kan du också lägga till eller ta bort teammedlemmar efter behov, och de stöder delning av uppdateringar, firande av milstolpar och fattande av gruppbeslut.

Funktion nr 2: Anslut

Samarbeta med externa partners och kollegor

Slack Connect gör det enkelt att samarbeta med externa team eller organisationer utan att ge dem full tillgång till din arbetsplats. Med den här funktionen kan du skapa kanaler som kopplar samman ditt team med kunder, konsulter eller andra partners.

När en kanal har kopplats samman mellan organisationer kan båda sidor bidra till konversationen och hänvisa till tidigare diskussioner inom samma utrymme.

Det säkerställer också att externa medarbetare endast har tillgång till de kanaler de behöver, så att din interna arbetsplats förblir säker.

🔍 Visste du att? ”Slack” står för Searchable Log of All Conversation and Knowledge (sökbar logg över alla konversationer och kunskaper).

Funktion nr 3: Huddles

Hoppa på ljud- och videosamtal inom Slack

Huddles hjälper team att kommunicera via ljud-/videosamtal inom en kanal eller direktmeddelanden.

Du kan dela skärmar, använda roliga reaktioner för att hålla stämningen lättsam och spara länkar eller dokument som delas under mötet för framtida referens.

Huddles börjar som rena ljudsamtal, men kan enkelt övergå till video om det behövs. Dessutom är de tillgängliga på dator, mobil och iPad, så att du kan delta i en diskussion oavsett var du befinner dig.

Funktion nr 4: Atlas

Visa medarbetarinformation från din Slack-arbetsplats

Slack Atlas är en medarbetarkatalog som hjälper dig att lära känna dina kollegor utöver deras namn och roller.

Det erbjuder detaljerade, sökbara profiler som visar kompetens, projekt och teammål, vilket ger dig en bättre uppfattning om vem som arbetar med vad och hur du kan komma i kontakt med dem. Denna funktion inkluderar även ett dynamiskt organisationsschema som gör det enklare att navigera i företagets struktur.

Det synkroniseras med ditt företags HR-system för att hålla profilinformationen uppdaterad.

Slack-priser

Gratis

Fördel: 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Facebook Workplace vs. Slack: Jämförelse av funktioner

Facebook Workplace och Slack har visserligen likheter, men varje plattform har unika funktioner som är anpassade efter olika teams behov.

Låt oss jämföra deras utmärkande funktioner för att se vilket som passar bäst för dina mål. 🎯

Funktion Facebook Workplace Slack Syfte Socialt samarbete med en Facebook-liknande känsla Gruppkommunikation och produktivitet Användargränssnitt Intuitivt för användare av sociala medier Snyggt, organiserat och anpassningsbart Meddelanden Snabbmeddelanden, gruppchattar och trådar Realtidsmeddelanden, kanaler och privata chattar Video- och röstsamtal Live-videosändningar, gruppssamtal 1:1- och grupp-röst-/videosamtal Fildelning Enkel fildelning med förhandsgranskning Avancerad delning med integrering av tredjepartsappar Integrationer Begränsade integrationer Omfattande app-ekosystem med över 2 000 Slack-integrationer Säkerhet Säkerhet i företagsklass och GDPR-kompatibilitet Stark säkerhet med kryptering och SSO

Funktion nr 1: Kommunikation och samarbete

Effektiv kommunikation är ryggraden i alla samarbetsplattformar, och både Workplace och Slack erbjuder starka lösningar, men deras tillvägagångssätt skiljer sig åt.

Facebook Workplace

Workplace använder välbekanta sociala medieelement som grupper och nyhetsflöden för att hålla användarna informerade utan onödigt krångel.

Slack

Slack organiserar kommunikationen genom kanaler, vilket gör att allt är tillgängligt och lätt att följa. Det erbjuder också ljud- och videosamtal genom huddles, vilket underlättar diskussioner i realtid.

🏆 Vinnare: Slack för sina realtidskommunikationsalternativ som huddles och flexibla kanaler för fokuserat samarbete.

Funktion nr 2: Externt samarbete

Samarbete med externa team är avgörande för företag som arbetar med kunder, partners eller leverantörer.

Facebook Workplace

Facebook Workplace är enbart en intern kommunikationsprogramvara. Den erbjuder inga särskilda funktioner för samarbete med externa team eller intressenter.

Slack

Slacks Connect-funktion är speciellt utvecklad för externt samarbete. Den låter dig skapa delade kanaler som kopplar samman ditt team med externa partners, vilket säkerställer smidig kommunikation samtidigt som arbetsplatsens säkerhet upprätthålls.

🏆 Vinnare: Slack för sina säkra och välintegrerade funktioner för externt samarbete.

Funktion nr 3: Kunskapshantering

Effektiv kunskapsdelning är avgörande för produktiviteten, och båda plattformarna erbjuder unika lösningar.

Facebook Workplace

Workplaces kunskapsbibliotek är en centraliserad resurs för företagsmaterial som policyer, introduktionsguider och teaminstruktioner. Det erbjuder alternativ för att bädda in videor, använda mallar och automatiskt översätta innehåll.

Slack

Slacks Atlas erbjuder en robust medarbetarkatalog med profiler som innehåller kompetens, teammål och tillhörighet. Den integreras med HR-system för att hålla informationen korrekt och uppdaterad.

Det interaktiva organisationsschemat hjälper användarna att förstå organisatoriska relationer och hitta rätt kollegor för samarbete.

🏆 Vinnare: Facebook Workplace för sitt omfattande och användarvänliga kunskapsbibliotek.

Funktion nr 4: Arrangera evenemang

Att anordna evenemang är viktigt för att dela uppdateringar, engagera team och underlätta diskussioner i stor skala.

Facebook Workplace

Facebook Workplace erbjuder en livevideo-funktion som är utformad för interaktiva evenemang.

Team kan sända med flera presentatörer, engagera deltagarna genom frågestunder och omröstningar och dela upp inspelningarna i kapitel för bättre tillgänglighet på begäran.

Slack

Slack har inga inbyggda funktioner för evenemangshosting eller livestreaming.

🏆 Vinnare: Facebook Workplace för sina specialbyggda funktioner för evenemangshosting och interaktiva livevideor.

Funktion nr 5: Tillgänglighet och enhetsstöd

I en hybrid arbetsmiljö är tillgänglighet mellan olika enheter avgörande.

Facebook Workplace

Workplace erbjuder webb- och mobilappar som gör det möjligt för team att hålla kontakten när de är på språng. Gränssnittet speglar Facebooks välbekanta design, vilket minskar inlärningskurvan för nya användare.

Slack

Slack är tillgängligt på stationära datorer, mobila enheter och iPad, vilket garanterar konsekvent åtkomst var du än befinner dig.

🏆 Vinnare: Båda plattformarna garanterar tillgänglighet genom robust enhetsstöd.

Facebook Workplace vs. Slack på Reddit

Redditors har delat olika åsikter om Facebook Workplace och Slack, och lyft fram deras styrkor och begränsningar.

Slack är ett populärt val för att hantera olika team och projekt:

Jag hjälper till att driva en community-liga/organisation. Förra året lyckades jag övertyga alla att använda Slack. Det har hjälpt till att organisera konversationerna mellan alla chattar om ligan, öppet spel, klubbar och marknadsföring. […] Det har också varit till hjälp för att dela och samarbeta kring policydokument.

Jag hjälper till att driva en community-liga/organisation. Förra året lyckades jag övertyga alla att använda Slack. Det har hjälpt till att organisera konversationerna mellan alla chattar om ligan, öppet spel, klubbar och marknadsföring. […] Det har också varit till hjälp för att dela och samarbeta kring policydokument.

Facebook Workplace har dock problem med förtroendet på grund av sin koppling till Meta, vilket avskräcker vissa användare från att överväga det för affärsändamål:

Ingen kommer att anförtro Facebook sin affärsinformation.

Ingen kommer att anförtro Facebook sin affärsinformation.

Trots Slacks styrkor är det inte perfekt. Redditors nämner ofta utmaningar med dess navigering och sökfunktion, vilket kan störa arbetsflöden.

Det är fortfarande oklart vilken plattform som är den ultimata vinnaren, eftersom båda har unika fördelar och nackdelar. Men varför kompromissa när du kan ha ett verktyg som kombinerar smidig kommunikation med robusta samarbetsfunktioner?

Ja, vi pratar om den ultimata appen för arbete – ClickUp! 🤩

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Facebook Workplace och Slack

ClickUp har alla de fantastiska funktioner du älskar och massor av extrafunktioner som gör ditt teams arbetsflöde smidigare.

Här är varför det är det bästa alternativet att överväga. 🥇

ClickUps fördel nr 1: Chatt

Starta chattar i realtid i ClickUp för att hålla kommunikationen igång.

När det gäller samarbete för ClickUp Chat enkelt samman ditt team.

Du behöver inte längre växla mellan meddelandeappar och arbetshanteringsplattformar – allt du behöver för att få jobbet gjort finns i din ClickUp-arbetsyta.

Trådade konversationer

Håll konversationerna fokuserade med trådar i ClickUp Chat.

Trådade konversationer i chatten håller diskussionerna överskådliga.

Du kan skapa separata trådar för varje projekt eller ämne så att diskussionerna förblir fokuserade och lätta att följa. Du behöver inte längre bläddra igenom irrelevanta meddelanden i din arbetsplatschatt – bara rena, organiserade konversationer som hjälper dig att hålla fokus på uppgiften.

Smart sökning

Sök snabbt igenom din ClickUp-chattlogg för att hitta meddelanden när du behöver dem.

Den enorma mängden meddelanden i din kommunikationsapp kan göra det svårt att hitta det du behöver.

Men med Chats kraftfulla sökfunktion kan du snabbt hitta tidigare konversationer, uppgifter, filer eller meddelanden – du behöver inte längre bläddra oändligt genom trådar. Allt du behöver finns inom räckhåll.

AI-driven kommunikation

ClickUp Chat har AI-drivna verktyg som gör kommunikationen smartare och effektivare. Här är några av dess tidsbesparande funktioner. 🤖

AI-förslag: Förbättrar automatiskt meddelandets tydlighet, ton och formuleringar så att du kan kommunicera mer självsäkert och tydligt.

Automatisk sammanfattning: Sammanfattar långa chattrådar för att lyfta fram viktiga punkter och åtgärder, vilket sparar tid åt dig.

Röst-till-text: Omvandlar röstmeddelanden direkt till text, så att du kan läsa dem utan att spela upp ljudet.

Skapa uppgifter: Omvandlar chattdiskussioner till genomförbara uppgifter med ett enkelt klick, vilket gör uppföljningen enkel.

Röst- och videosamtal

Starta ett video- eller ljudsamtal direkt i ClickUp Chat med SyncUps.

Behöver du chatta live med ditt team? Med SyncUps i ClickUp Chat kan du hoppa in i ljud- och videosamtal direkt i dina chattar – oavsett om det är med en teamkamrat eller hela ditt team.

Du kan snabbt ringa ett samtal för att klargöra något eller diskutera en uppgift ansikte mot ansikte utan att avbryta ditt flöde.

Anpassningsbara aviseringar

Anpassa dina ClickUp Chat-aviseringar för att hålla koll på det som är viktigt.

Behåll kontrollen över dina chattmeddelanden och se till att du bara får de uppdateringar som är viktiga.

Du kan anpassa globala aviseringar för din webbläsare, mobil, inkorg och e-post. Det innebär att du kan välja att få aviseringar för @omnämnanden eller viktiga uppdateringar, men hålla tyst när det inte är brådskande.

När det gäller individuella chattar kan du anpassa inställningarna ännu mer.

Stäng av gruppchattar som du inte behöver ständiga uppdateringar för och behåll aviseringarna påslagna för de chattar som kräver din uppmärksamhet.

Hantera åtgärdspunkter

Håll koll på ditt teams uppgifter med FollowUps i ClickUp Chat.

FollowUps finns till för att se till att ingenting går förlorat i virrvarret. Du kan tilldela meddelanden till teammedlemmar direkt i chatten, så att åtgärder spåras och följs upp.

När du har tilldelat ett meddelande till någon kommer det att visas i deras FollowUps-panel till höger i chatten.

Låt oss säga att du chattar med ditt marknadsföringsteam om en ny kampanj.

Någon nämner att ett innehåll behöver en slutlig granskning. Du tilldelar snabbt det meddelandet till den person som ansvarar för granskningen, och nu visas det i deras FollowUps-sektion – lätt att spåra och följa upp.

ClickUps fördel nr 2: Projektledning

ClickUp är en allt-i-ett-programvara som är utformad för att förenkla samarbete, öka produktiviteten och hålla alla uppgifter på rätt spår.

Oavsett om ditt team arbetar på kontoret eller på distans erbjuder ClickUp Project Management Solution verktyg som möjliggör effektiv kommunikation och uppgiftshantering.

Ta till exempel magin med att spela in korta, fokuserade videor för att kommunicera viktiga punkter eller ge genomgångar med ClickUp Clips. På så sätt kan du hoppa över långa e-postmeddelanden och gå rakt på sak.

Skapa snabba videor för att förenkla komplexa idéer med ClickUp Clips

Med Clips kan du:

Spela in din skärm eller webbkamera direkt i plattformen

Markera steg i en process eller uppgift visuellt

Dela videor direkt eller bifoga dem till uppgifter

Om en teammedlem till exempel behöver hjälp med att navigera i en ny projekttidslinje kan du spela in en kort video där du förklarar dess layout och struktur.

Asynkron videokommunikation har aldrig varit enklare!

Dessutom gör ClickUp Assign Comments feedbacken användbar.

Utnyttja ClickUp Assign Comments för att tilldela uppgifter direkt i kommentarer

Kommentarer är inte bara anteckningar – de kan tilldelas som uppgifter till specifika teammedlemmar. Har du upptäckt en förbättring eller behöver du någon som förfinar en idé? Tilldela kommentaren direkt med en @mention, så att det är tydligt vem som är ansvarig.

Dessa kommentarer håller allt kopplat till den ursprungliga uppgiften, vilket eliminerar risken att förlora viktig feedback i en lång tråd.

ClickUps fördel nr 3: AI

Håll koll på dina dagliga uppgifter med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är din smarta, AI-drivna assistent, helt integrerad i din arbetsyta för att hjälpa dig att arbeta snabbare och smartare. Tänk på den som din problemlösare, utformad för att förenkla de dagliga uppgifter som saktar ner dig.

Denna assistent föreslår inte bara förbättringar – den arbetar aktivt med dig på uppgifter som att sammanfatta rapporter, skriva e-postsvar eller marknadsföringsinnehåll och brainstorma nya idéer.

Det kan till exempel extrahera viktiga punkter efter ett möte och skapa en tydlig, koncis sammanfattning på några sekunder.

Dessutom integreras ClickUp Brain direkt i dina befintliga arbetsflöden. Inga extra flikar, inga onödiga verktyg – bara smartare sätt att arbeta inom den plattform du redan använder.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att brainstorma en kommunikationsstrategi genom att ange dina mål och målgruppsinformation. Det kan föreslå effektiva ramverk, meddelandeidéer och metoder som är anpassade efter dina behov.

Organisera information och förbättra teamsamarbetet med ClickUp Docs.

ClickUp Docs passar perfekt ihop med Brain och ger dig ett samarbetsutrymme för att skapa, lagra och dela innehåll.

Använd det för att skriva, redigera och lagra allt från teamplaner till introduktionsguider. Med redigering i realtid och enkel länkning av uppgifter håller det alla (och allt) på samma sida – bokstavligen.

Förfina ditt skrivande med ClickUp Brain i Docs

Och när du integrerar Brain i Docs? Då når innehållsskapandet en helt ny nivå.

ClickUp Brain hjälper dig att generera text, förfina idéer och redigera utkast med AI-driven precision. Behöver du en snabb start på ett blogginlägg eller hjälp med att omformulera en knepig mening? Det hjälper dig.

Docs fungerar också som en kunskapsbas där alla dina resurser lagras på ett och samma ställe.

Team kan snabbt hitta svar, hålla sig uppdaterade och se till att allt fungerar smidigt – utan att behöva leta igenom mappar eller jaga information.

ClickUp och Away för bättre teamwork

När det gäller teamsamarbete har verktyg som Facebook Workplace och Slack skapat sig en plats på marknaden.

Men ingen av dem erbjuder en verkligt allt-i-ett-lösning som balanserar projektledning, uppgiftsuppföljning och djupgående samarbetsverktyg under ett och samma tak.

ClickUp tar det bästa från båda världarna och förstärker det. Med sina omfattande funktioner – som asynkrona videouppdateringar, AI-driven assistans och anpassningsbara arbetsflöden för projektledning – ger ClickUp teamen möjlighet att arbeta smartare, inte hårdare.

Varför jonglera med flera appar när en plattform klarar allt? Ta steget och registrera dig för ClickUp idag!