De 10 bästa AI-whiteboardverktygen för att förbättra dina arbetsflöden

Föreställ dig följande: du sitter i ett virtuellt möte och försöker fånga upp allas idéer, men det är ett kaos av diagram och post-it-lappar, och hälften av idéerna som kastas fram under brainstormingen går förlorade eller registreras felaktigt.

Tänk om din whiteboard kunde göra mer än bara hålla anteckningar? AI-whiteboardverktyg hjälper dig att organisera, visualisera och koppla ihop idéer utan ansträngning, så att samarbetet blir smidigt och fokuserat.

I den här bloggen utforskar vi tio AI-baserade onlineverktyg för whiteboard som gör dina brainstormingsessioner mer produktiva och engagerande. 📝

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är vår sammanställning av de 10 bästa AI-whiteboardverktygen som finns tillgängliga idag: ClickUp: Bäst för skapande av AI-whiteboard och automatisering av arbetsflöden FigJam: Bäst för kreativt samarbete och brainstorming Mural: Bäst för brainstorming och planering på distans Explain Everything Whiteboard: Bäst för att skapa interaktiva lektioner och presentationer Google Jamboard: Bäst för enkelt samarbete och anteckningar Miro: Bäst för visuellt samarbete och idéskapande Microsoft Whiteboard: Bäst för gemensam brainstorming och idéutbyte i realtid Stormboard: Bäst för att organisera och prioritera teamets idéer Ziteboard: Bäst för realtidssamarbete med ritningsigenkänning Limnu: Bäst för fjärrstyrd whiteboard med intuitiva funktioner

När du letar efter den bästa whiteboard-programvaran med AI-funktioner bör du ta hänsyn till dessa funktioner för att förbättra ditt teams brainstorming- och samarbetsmöten:

Användarvänligt gränssnitt: Hitta AI-whiteboardverktyg som är intuitiva och lätta att navigera, så att ditt team kan fokusera på idéer istället för att försöka lista ut hur programvaran fungerar.

Samarbete i realtid: Se till att alla kan bidra och se uppdateringar direkt i dina AI-whiteboardverktyg, så att ditt team kan hålla sig uppdaterat, oavsett var de befinner sig.

Integration med andra verktyg: Välj AI-whiteboardverktyg som kan anslutas till dina befintliga appar, till exempel projektplanerings-, design- eller dokumentverktyg, för en smidig upplevelse.

Många olika mallar och former: Välj ett verktyg med ett brett utbud av Välj ett verktyg med ett brett utbud av whiteboardmallar och former, så att du kan presentera idéer och organisera tankar på ett flexibelt sätt.

Tillgänglighet och enhetskompatibilitet: Se till att verktyget fungerar på alla enheter och plattformar, så att alla i teamet kan delta.

Är du redo att ta dina brainstormingsessioner till nästa nivå?

Här är en översikt över de tio bästa alternativen för att förbättra visuell projektledning. 👇

1. ClickUp (bäst för skapande av AI-whiteboard och automatisering av arbetsflöden)

ClickUp är en app för arbete som hjälper team att organisera uppgifter, automatisera arbetsflöden och förbättra samarbetet. Hur? Genom att samla dina idéer, uppgifter, dokument och chattar så att ditt arbete och dina samtal om arbetet inte längre är åtskilda! Den integrerar också avancerade AI-funktioner som förenklar brainstorming, ökar effektiviteten och omvandlar koncept till genomförbara uppgifter.

Centralt för ClickUps attraktionskraft är två funktioner som omdefinierar hur team brainstormar och planerar:

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards underlättar samarbete och brainstorming i realtid. De fungerar som en digital arbetsplats där team kan utbyta idéer visuellt och erbjuder en plats där alla kan bidra, kommentera och förfina planer tillsammans.

Brainstorma, organisera och skapa tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

Till skillnad från traditionella whiteboards kopplar moderna ClickUp Whiteboards visuella element direkt till projektuppgifter, vilket minskar klyftan mellan idé och genomförande. De låter dig lägga till klisterlappar, kommentera idéer och länka relevanta dokument direkt till arbetsytan. Du kan även använda AI för att skapa bilder!

Förvandla idéer till handling med ClickUp Whiteboards

Under ett produktlanseringsmöte kan teammedlemmarna till exempel lägga till idéer, frågor och åtgärdspunkter, som var och en taggas till specifika teammedlemmar för ansvarsskyldighet. Dessa visuella element blir levande element som kan spåras, uppdateras och omvandlas till genomförbara uppgifter inom ClickUp.

Idéer går direkt från brainstorming till genomförande, så att ditt team kan fortsätta framåt utan krångel.

Med Whiteboards pekskärmsgränssnitt kan du till och med använda naturliga gester för att skissa, rita och manipulera objekt direkt på skärmen.

Whiteboard-funktionen? Jag är helt besatt av den. Det här verktyget användes ofta under teammöten för att brainstorma idéer eller utveckla vissa initiativ ytterligare.

Whiteboard-funktionen? Jag är helt besatt av den. Det här verktyget användes ofta under teammöten för att brainstorma idéer eller utveckla vissa initiativ ytterligare.

ClickUp Brain

ClickUp Brain är ett AI-drivet verktyg som kan nås var som helst i din arbetsmiljö. Det hjälper team att övervinna kreativa blockeringar och omvandla brainstorming-sessioner till strukturerade, genomförbara planer.

Skapa bilder i Whiteboards med ClickUp Brain och förverkliga dina idéer direkt.

ClickUp Brains förmåga att generera bilder direkt i Whiteboards tillför en ny dimension av kreativitet till din brainstorming.

När du planerar och brainstormar kan du be Brain att skapa visuella hjälpmedel som diagram, tabeller eller andra relevanta bilder för att stödja dina idéer. Du behöver inte växla mellan olika verktyg eller manuellt designa visuella hjälpmedel – Brain sköter det och tillför en ny dimension av kreativitet till din brainstormingprocess.

Konvertera text till uppgifter direkt från whiteboards med ClickUp Brain.

Brain analyserar också ditt arbetsflöde och rekommenderar mallar som passar bäst för ditt projekt samtidigt som det skapar uppgifter och deluppgifter baserat på dina idéer. Detta gör det enkelt att gå från brainstorming till handling utan att tappa fart.

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, det är enkelt att omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder etc. Allt går mycket smidigt.

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, det är enkelt att omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder etc. Allt går mycket smidigt.

ClickUps bästa funktioner

Samarbete i realtid: Brainstorma och förfina idéer tillsammans i ett gemensamt, interaktivt utrymme som underlättar smidigt samarbete.

Effektiv uppgiftshantering: Omvandla snabbt idéer till tydliga åtgärdspunkter, vilket minskar behovet av att växla mellan olika verktyg.

Effektiviserat arbetsflöde: Tilldela och spåra uppgifter enkelt, vilket säkerställer en smidig process från brainstorming till genomförande.

Kreativ förbättring: Generera automatiskt visuella element som ger djup och tydlighet åt de idéer som diskuteras.

Automatisk organisering: Organisera idéer i genomförbara uppgifter, så att allt hålls fokuserat och på rätt spår när planerna utvecklas.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland ClickUps många funktioner och anpassningsalternativ.

Whiteboards kan ännu inte användas i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. FigJam (Bäst för kreativt samarbete och brainstorming)

FigJam, skapat av Figma, erbjuder en interaktiv online-whiteboard som är utformad för att hjälpa team att samarbeta visuellt och brainstorma idéer.

FigJam lanserades 2021 och underlättar interaktion i realtid med verktyg som klisterlappar, röstningsklistermärken och former. Det är särskilt effektivt för att organisera komplexa projekt och arbetsflöden, vilket gör det möjligt för team att hantera kreativa uppgifter i en flexibel miljö.

FigJams bästa funktioner

Skapa anpassade mallar för att effektivisera projektuppsättningen med AI-drivna uppmaningar.

Organisera FigJam-filer och anteckningar automatiskt i tematiska grupper för mönsterigenkänning.

Skapa visuella ramverk för tankekartor, arbetsflöden eller retrospektiver baserat på uppmaningar.

Sammanfatta diskussioner för att klargöra viktiga slutsatser och samordning efter brainstorming-sessioner.

FigJams begränsningar

Begränsad integration med verktyg från tredje part, vilket begränsar flexibiliteten

Ingen lagerpanel i FigJam-filer

FigJam-priser

Starter Team: Gratis

Professional: 5 $/månad per plats

Organisation: 5 $/månad per plats (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

FigJam-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (25+ recensioner)

3. Mural (bäst för brainstorming och planering på distans)

Mural är en online-whiteboardplattform för team som vill brainstorma, planera och organisera projekt. Den integreras med populära plattformar som Microsoft Teams, Slack och Jira, vilket gör den lämplig för olika arbetsflöden.

Verktyget är idealiskt för distans- och hybridteam som fokuserar på idévisualisering och effektivt teamarbete.

Mural bästa funktioner

Skapa och organisera anteckningar, vilket minskar det manuella arbetet under brainstormingsessioner.

Snabba upp rutinuppgifter som att skapa mallar, tilldela åtgärdspunkter och hantera samarbetssessioner.

Skapa tankekartor och gruppera klisterlappar efter tema för att avslöja samband.

Säkerställ integritet och säkerhet med robust dataskydd under samarbetet.

Begränsningar för Mural

Stora tavlor kan bli svåra att hantera när projekten växer.

Prestandan kan bli långsammare när du hanterar innehållstunga tavlor med flera medarbetare.

Mobilversionen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för Mural

Gratis

Team: 12 $/månad per medlem

Företag: 18 $/månad per medlem (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (1370+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

💡 Proffstips: Istället för att bara lägga till fler anteckningar, använd kommentarfunktionen för att diskutera specifika idéer eller element på whiteboardtavlan. Detta hjälper till att hålla konversationerna fokuserade och gör samarbetet mer interaktivt.

4. Explain Everything Whiteboard (bäst för att skapa interaktiva lektioner och presentationer)

Explain Everything Whiteboard är en mångsidig plattform för att skapa interaktiva lektioner, handledningar och presentationer. Den gör det möjligt för användare att kommentera, rita och förklara begrepp i realtid, vilket gör den till ett utmärkt val för samarbete på distans och på plats.

Verktygets multimediafunktioner stöder arbete med PDF-filer, bilder och videor, vilket ger flexibilitet i skapandet av innehåll.

Förklara Everything bästa funktioner

Automatisera skapandet av innehåll, inklusive att skriva utkast och skapa bilder för presentationer.

Anpassa AI-genererade bilder utifrån projektets behov och förbättra den visuella storyboardningen.

Kartlägg användarresor och generera insikter för att förbättra UX-designen över hela linjen.

Samarbeta i realtid med smidiga uppdateringar för alla deltagare

Begränsningar i Explain Everything

Det kan ta tid att bemästra avancerade AI-funktioner.

Vissa tredjepartsintegrationer, särskilt sådana som inte är inriktade på utbildning eller presentationer, kanske inte fungerar helt smidigt.

Priser för Explain Everything

Gratis

Pro: 10 $/månad

Team: 10 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Explain Everything

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Google Jamboard (bäst för enkelt samarbete och anteckningar)

Google Jamboard är ett molnbaserat digitalt whiteboardverktyg som gör det möjligt för upp till 50 användare att interagera med ”jams”.

Med ett enkelt gränssnitt hjälper Jamboard team att brainstorma och dela idéer på ett effektivt sätt. Verktyget integreras väl med andra Google Workspace-applikationer, vilket gör det praktiskt för organisationer som redan använder Google-produkter.

Google Jamboards bästa funktioner

Konvertera handskrivna anteckningar till text för enkla justeringar och smidig delning.

Förfina skisser till polerade, väldefinierade former för tydligare bilder

Spara och öppna Jams direkt från Google Drive för enkel lagring.

Infoga bilder direkt från Google-sökningen i dina pågående jam-sessioner.

Begränsningar för Google Jamboard

Varje jam är begränsat till 20 bilder, vilket begränsar omfattande projekt.

Saknar funktioner för inbäddning av ljud eller video, vilket begränsar de interaktiva möjligheterna.

Anteckningslappar har en begränsning på 171 tecken.

Priser för Google Jamboard

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Google Jamboard

G2: 4,3/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)

💡 Proffstips: Dela upp din whiteboard i lager eller sektioner för att hålla ordning. Genom att kategorisera informationen kan du bryta ner komplexa idéer i enklare, mer lättsmälta bitar, vilket gör det lättare att fokusera och prioritera.

6. Miro (bäst för visuellt samarbete och idéskapande)

Miro är en samarbetsplattform för whiteboard som är utformad för brainstorming, planering och visualisering av idéer. Dess AI-drivna funktioner, såsom att strukturera idéer i automatiserade arbetsflöden och erbjuda innehållsförslag, förbättrar produktiviteten och kreativiteten.

Dessutom gör det breda utbudet av mallar och integrationer med verktyg som Slack och Jira det väl lämpat för olika branscher och teamstrukturer.

Miros bästa funktioner

Omvandla brainstormingsessioner till organiserade arbetsflöden och diagram

Omvandla automatiskt handskrivna anteckningar och skisser till redigerbara digitala format

Generera idéer, bilder och kod baserat på användarinmatningar för att påskynda idéutvecklingen och komma ut på marknaden snabbare.

Skapa UML-diagram och flödesscheman från textprompter för enkel redigering

Miro-begränsningar

AI saknar ibland sammanhang, särskilt i tankekartor med mer komplexa strukturer.

Begränsningar i användningen av AI kan störa arbetsflöden och hämma kreativiteten.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (6830+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1575+ recensioner)

7. Microsoft Whiteboard (bäst för gemensam brainstorming och idéutbyte i realtid)

Microsoft Whiteboard är en flexibel digital plattform som gör det möjligt för team att samarbeta effektivt.

Verktyget, som har förbättrats av Microsoft Copilot, effektiviserar samarbetet och förbättrar produktiviteten, vilket gör det idealiskt för team som söker kreativa och organiserade arbetsflöden. Det är ett utmärkt alternativ för team som arbetar med olika projekt inom olika branscher, särskilt de som redan finns inom Microsofts ekosystem.

Microsoft Whiteboards bästa funktioner

Använd AI-drivna funktioner för att sammanfatta brainstormingsessioner och lyfta fram viktiga resultat.

Bädda in filer som Word-dokument, Excel-ark eller PDF-filer direkt på tavlan för enkel referens.

Spara och exportera din whiteboard som en bild eller PDF för att dela med andra.

Integrera sömlöst med Microsoft-verktyg som Teams och OneNote för en enhetlig samarbetsupplevelse.

Begränsningar för Microsoft Whiteboard

Prestandan kan bli långsam när du arbetar på komplexa tavlor med flera medarbetare.

Endast upp till 10 personer kan samarbeta samtidigt, vilket begränsar interaktioner i stora team.

Saknar avancerade diagramverktyg , som finns tillgängliga på andra plattformar.

Priser för Microsoft Whiteboard

Gratis

Microsoft 365 Personal: 70 $/år

Microsoft 365 Family: 100 $/år

Betyg och recensioner av Microsoft Whiteboard

G2: 4,5/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (145+ recensioner)

8. Stormboard (bäst för att organisera och prioritera teamets idéer)

Stormboard är ett intuitivt digitalt whiteboardverktyg som effektiviserar brainstorming och idéhantering.

Med StormAI får användarna tillgång till kontextmedvetna förslag som förbättrar brainstormingprocessen. Stödet för flera språk främjar samarbete mellan globala team. Detta verktyg är perfekt för team som letar efter en enkel men kraftfull plattform för projektledning med whiteboard.

Stormboards bästa funktioner

Skapa anpassade mallar baserade på befintligt innehåll och projektmål

Sammanfatta idéer och organisera anteckningar automatiskt, så att teamen kan följa framstegen och upprätthålla tydligheten.

Skapa en flerspråkig miljö som gör det enklare för globala team att samarbeta.

Flytta, ändra storlek och organisera anteckningar, bilder och andra element på tavlan enkelt med dra-och-släpp-funktioner.

Stormboards begränsningar

Prestandan kan bli långsam när du arbetar med större team eller tavlor med mycket data.

Begränsade färgalternativ för kort, vilket kan påverka den visuella organisationen

Säkerhetsrisker på grund av oförmåga att ta bort användare från en tavla

Priser för Stormboard

Gratis

Företag: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Stormboard-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

💡 Proffstips: Till skillnad från fysiska whiteboards erbjuder digitala whiteboards ofta oändligt med utrymme. Känn dig inte begränsad till ett litet område – använd hela ytan för att skissa detaljerade arbetsflöden, kartor eller diagram. Du kan alltid zooma in eller ut efter behov.

9. Ziteboard (Bäst för realtidssamarbete med ritningsigenkänning)

Ziteboard är ett onlineverktyg för whiteboard som är utformat för snabbt och enkelt samarbete. Det erbjuder funktioner som formigenkänning och intuitiva ritverktyg. Det gör det möjligt för användare att arbeta tillsammans på samma virtuella duk utan några nedladdningar, vilket gör det särskilt användbart för team som arbetar på distans.

Ziteboards förmåga att känna igen användarens avsikter medan denne ritar gör det till ett utmärkt AI-verktyg för designers, lärare och distansarbetande team som vill samarbeta och skissa idéer på ett effektivt sätt.

Ziteboards bästa funktioner

Rita former och konvertera dem direkt till perfekta former som cirklar, kvadrater och rektanglar för precision.

Förbättra frihandsteckningar genom att jämna ut linjer och skapa tydligare, mer tolkningsbara bilder.

Rita enkelt, eftersom verktyget reagerar på dina inmatningar på whiteboardtavlan.

Använd den oändliga arbetsytan för att fritt utveckla dina idéer utan att behöva oroa dig för utrymmet.

Begränsningar för Ziteboard

Begränsat till tre grundfärger, vilket begränsar det kreativa uttrycket och den visuella variationen.

Avancerade funktioner som obegränsat antal tavlor och förbättrade samarbetsverktyg är endast tillgängliga med betalda abonnemang.

Priser för Ziteboard

Gratis

En veckas pro-version: 5 $/vecka

Månadspris för pro-versionen: 9 $/månad

Årlig pro: 85 $/år

Företag: Anpassad prissättning

Ziteboard-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Limnu (Bäst för fjärrstyrd whiteboard med intuitiva funktioner)

Limnu erbjuder en digital whiteboardlösning för distansarbetande team. Den stöder tekniker för gemensam brainstorming och är idealisk för kreativa sessioner, planeringsmöten och problemlösningsuppgifter.

Programvarans intuitiva gränssnitt stöder obegränsat antal tavlor, uppdateringar i realtid och integration med Slack.

Limnus bästa funktioner

Efterlikna känslan av en riktig whiteboard med AI-algoritmer som skapar en smidig penliknande upplevelse.

Interagera i realtid med omedelbara uppdateringar och utan fördröjning, vilket garanterar smidig deltagande för alla.

Anpassa arbetsytan genom att utesluta onödiga verktyg för en strömlinjeformad och fokuserad miljö.

Hantera flera projekt samtidigt med obegränsat antal tavlor för ökad flexibilitet för teammedlemmarna.

Limnu-begränsningar

Saknar inbyggd funktion för skärmdelning

Kräver att deltagarna skapar konton, vilket kan skapa friktion, särskilt för externa medarbetare.

Det finns inget sätt att återställa whiteboards efter att en session har avslutats.

Limnu-priser

Gratis

Pro: 5 $/månad

Team: 8 $/månad per användare

Limnu-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Vissa whiteboards har inbyggda verktyg för omröstning eller feedback. Använd dessa för att prioritera idéer eller samla in synpunkter på vad som bör göras härnäst. Detta kan hjälpa till att fatta beslut snabbare och säkerställa att teamets röst hörs.

Samarbeta smartare med ClickUp AI och belys ditt teamarbete

AI-whiteboardverktyg har mycket att erbjuda när det gäller att främja kreativitet och effektivisera samarbete. Dessa verktyg kan hjälpa dig att organisera idéer, utarbeta strategier och bryta igenom brainstormingblockeringar – allt på ett och samma ställe.

ClickUp kombinerar kraften hos whiteboards och hjärnan för att maximera kreativitet och samarbete.

Whiteboards låter team brainstorma och organisera idéer visuellt, medan Brain använder AI för att övervinna kreativa blockeringar och hålla idéflödet igång.

Tillsammans gör de ClickUp till det perfekta verktyget för smartare och effektivare teamarbete.

Registrera dig gratis idag!