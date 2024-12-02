De viktigaste mätvärdena för kundlojalitet att spåra och förbättra

Har du någonsin undrat varför vissa företag verkar hålla kvar sina kunder medan andra ser dem försvinna efter ett enda köp?

Hemligheten ligger i att spåra kundmått på ett effektivt sätt och agera utifrån insikterna. Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett etablerat företag kan förståelsen för dina kundlojalitetsmått vara skillnaden mellan hållbar tillväxt och att ständigt jaga nya leads bara för att gå jämnt upp.

Låt oss titta på de viktigaste mätvärdena för att förvandla din kundbas till en lojal gemenskap.

Förstå mätvärden för kundlojalitet

Mätvärden för kundlojalitet är viktiga verktyg som hjälper företag att förstå hur väl de behåller sina kunder. Till skillnad från mätvärden för kundförvärv, som fokuserar på att få in nya kunder, mäter kundlojaliteten kundernas lojalitet och tillfredsställelse.

Genom att spåra återköpsfrekvensen kan du till exempel se hur ofta kunderna återkommer, medan mått som kundbortfall visar var och när kunderna kan tänkas lämna företaget. Denna insikt gör det möjligt för företag att fokusera på kundcentrering och bygga starkare kundrelationer.

Nyckeltal (KPI) spelar en viktig roll här, eftersom de ger struktur åt målen för kundlojalitet. Mätvärden som Lifetime Value (LTV) hjälper till att prioritera segment med högt värde, medan nöjdhetsindex som Net Promoter Score (NPS) kopplar kundnöjdhet direkt till kundlojalitet.

Tillsammans ger dessa mått en tydlig bild av kundupplevelsen, vilket gör det möjligt för företag att fatta mer välgrundade beslut.

Viktiga mått för att spåra kundlojalitet

Här är de viktigaste mätvärdena för kundlojalitet som du måste spåra för att känna till din kundlojalitetsgrad:

Kundbortfallsfrekvens (CRR)

Kundbortfallsfrekvensen visar procentandelen kunder som slutar använda din tjänst eller produkt under en viss period – bristande kundlojalitet. En hög bortfallsfrekvens innebär att du förlorar kunder snabbare än du behåller dem, vilket kan påverka den långsiktiga tillväxten.

En lägre kundomsättningsgrad signalerar däremot att dina insatser för att behålla kunderna fungerar och att kunderna stannar kvar.

CRR = (förlorade kunder / totalt antal kunder vid periodens början) x 100

📌 Exempel: Om du hade 1 000 kunder i början av månaden och förlorade 50, skulle din kundomsättningsgrad vara (50/1 000) x 100 = 5 %.

➡️ 📖 Läs mer: Hur man bygger en modell för att förutsäga kundbortfall

Kundens livstidsvärde (CLV)

Kundens livstidsvärde (CLV) är den totala intäkt du kan förvänta dig från en kund under hela deras relation med ditt företag. Det hjälper dig att förstå det långsiktiga värdet varje kund tillför och guidar dig i beslutet om hur mycket du ska investera i att skaffa och behålla kunder.

En längre kundlivstid innebär att dina kunder inte bara stannar kvar utan också spenderar mer över tid, vilket ökar lönsamheten.

CLV = Genomsnittligt köpvärde (APV) x Genomsnittlig köpfrekvens (APF) x Genomsnittlig kundlivslängd (ACL)

📌 Exempel: Om en kund vanligtvis spenderar 50 dollar per köp, köper fyra gånger om året och stannar hos dig i fem år, skulle deras CLV vara 50 dollar x 4 x 5 = 1 000 dollar.

Andel återkommande köp

Återköpsfrekvensen mäter hur ofta befintliga kunder återvänder för att göra ett nytt köp. En hög återköpsfrekvens är en bra indikator på kundlojalitet och kundnöjdhet.

Det visar att kunderna ser ett värde i dina erbjudanden och väljer att köpa från dig igen istället för att gå till konkurrenterna.

Andel återkommande köp = (Återkommande kunder / Totalt antal kunder) x 100

📌 Exempel: Om 200 av 1 000 kunder gjorde återköp skulle din återköpsfrekvens vara (200/1 000) x 100 = 20 %.

📖 Läs mer: En guide till att skapa KPI-rapporter

Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) mäter kundlojaliteten utifrån deras vilja att rekommendera ditt företag till andra. Det är ett viktigt mått på kundernas lojalitet och nöjdhet.

Ett högt NPS-värde innebär att fler kunder är benägna att marknadsföra ditt varumärke, vilket kan leda till organisk tillväxt genom mun-till-mun-metoden. För att beräkna NPS frågar du kunderna: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till en vän eller kollega?” på en skala från 0 till 10.

Respondenterna delas in i promotorer eller lojala kunder (9–10), passiva kunder (7–8) och kritiker (0–6).

NPS = % förespråkare – % kritiker

📌 Exempel: Om 70 % av kunderna är promotorer och 10 % är kritiker är ditt NPS 70 – 10 = 60.

Kundnöjdhetsindex (CSAT)

Kundnöjdhetsindex (CSAT) mäter hur nöjda dina kunder är med en specifik interaktion, produkt eller övergripande upplevelse. CSAT är en direkt indikator på kundernas nöjdhet. Ju högre CSAT, desto större är dina chanser att behålla dessa kunder och göra dem till återkommande köpare eller till och med ambassadörer för ditt varumärke.

För att beräkna CSAT använder du en enkät där du ber kunderna att betygsätta sin nöjdhet på en skala (t.ex. 1–5 eller 1–10). Dela antalet nöjda svar med det totala antalet svar och multiplicera med 100.

CSAT = (Antal nöjda kunder / Totalt antal svar) x 100

📌 Exempel: Om 400 av 500 svar är positiva blir din CSAT (400/500) x 100 = 80 %.

Månatlig återkommande intäkt (MRR)

Månatlig återkommande intäkt (MRR) är den totala förutsägbara intäkten som ditt företag tjänar på prenumerationer eller återkommande köp varje månad. Genom att övervaka MRR kan du bedöma hur ditt företag mår.

En ökande MRR indikerar stark kundlojalitet och kundnöjdhet, medan en minskning kan betyda att kunder säger upp eller nedgraderar sina prenumerationer. För att beräkna MRR summerar du de månatliga intäkterna från alla återkommande källor.

MRR = Antal kunder × Genomsnittlig intäkt per kund (ARPC)

📌 Exempel: Om du har 100 kunder som betalar 50 dollar per månad är din MRR 100 x 50 dollar = 5 000 dollar.

📖 Läs mer: Hur man ber om kundreferenser

Mäta kundlojalitet effektivt

Att mäta kundlojaliteten på ett effektivt sätt är nyckeln till att bygga långsiktig lojalitet och tillväxt. Det handlar inte bara om att veta vilka som stannar och vilka som lämnar, utan också om att förstå varför de gör det och använda den kunskapen för att förbättra kundlojaliteten.

Den goda nyheten är att det finns en mängd olika verktyg och tekniker som hjälper företag att spåra sina kundlojalitetsnivåer. Till exempel:

Programvara för kundlojalitet : Denna : Denna KPI-programvara fokuserar på att spåra kundinteraktioner och engagemangsnivåer, vilket ger insikter om kundbeteenden och potentiella risker för kundbortfall.

Verktyg för feedback och undersökningar: De gör det enkelt att samla in feedback efter köp, vilket hjälper företag att fånga upp och analysera kundnöjdhet och områden som kan förbättras.

Men även om dessa är bra alternativ är de bara delar av pusslet.

För att verkligen ta kontroll över din strategi för kundlojalitet behöver du ett allt-i-ett-CRM-system som smidigt kopplar samman alla delar.

Och det är där kundframgångsprogramvara som ClickUp kommer in i bilden. Med ClickUps kraftfulla funktioner känns kundlojalitet mindre som ett gissningsspel och mer som en väloljad strategi.

ClickUp Goals för att spåra mått

Tänk dig att du har specifika mål för kundlojalitet som du kan spåra i ditt system, så att du alltid har koll på dina framsteg. ClickUp Customer Service har precis rätt funktion för detta : ClickUp Goals.

Med ClickUp Goals kan du skapa, övervaka och justera KPI:er för kundlojalitet, såsom kundomsättning och kundnöjdhet, i realtid. Genom att skapa specifika mål under varje övergripande mål kan du med detta verktyg hålla koll på utvecklingen.

Använd det för att tilldela uppgifter till teammedlemmar och spåra deras framsteg med hjälp av olika mått, såsom numeriska, monetära, sant/falskt eller uppgiftsmål. ClickUp Goals visualiserar också dina KPI:er med hjälp av förloppsindikatorer, cirkeldiagram och termometrar. Koppla helt enkelt dina mål till uppgifter och deluppgifter för att spåra deras inverkan på det övergripande måluppfyllandet.

Oavsett om du vill se hur din återköpsfrekvens utvecklas eller mäta den totala kundlojaliteten, hjälper detta verktyg dig att hålla koll och vara proaktiv.

Se veckomål för varje teammedlem, se vem som arbetar med vad, vilka de viktigaste förbättringsområdena är och så vidare med ClickUp Goals.

ClickUp-instrumentpaneler för visualisering av KPI

ClickUp Dashboards tar KPI-visualisering till en ny nivå för att beräkna kundlojalitet. Du kan utforma dashboards som ger dig en översikt över dina viktigaste mått för kundlojalitet på ett ögonblick.

Vill du se trenderna i dina kunders livscykel, hur många lojala kunder du har eller identifiera fluktuationer i återköp? Välj bland över 50 anpassningsbara widgets för att skapa en personlig instrumentpanel som samlar all data, vilket gör det enkelt att identifiera trender och fatta datadrivna beslut direkt.

Visualisera alla dina viktigaste mått för kundlojalitet med ClickUp Dashboards.

ClickUp Automation för effektivare arbetsflöden

Vem har tid att ständigt göra manuella uppföljningar? ClickUp Automation hanterar dessa repetitiva uppgifter åt dig med hjälp av anpassningsbar "när-då"-logik för att effektivisera dina arbetsflöden.

Tänk dig följande: du ställer in en automatisering så att när en kund slutför ett köp skickas automatiskt ett uppföljningsmejl en vecka senare, där du tackar kunden och ber om feedback.

Om ett kundärende inte har lösts inom 48 timmar skickas en påminnelse till ditt supportteam. Det är som att ha en extra hjälpande hand som ser till att dina kunder känner sig sedda och uppskattade, utan att du behöver lägga till ytterligare uppgifter på din att göra-lista.

Automatisera dina uppgifter för att spara tid och energi och öka kundlojaliteten med ClickUp Automation

Integrationer och formulär för insamling av kundfeedback

Feedback är guld värt när det gäller kundlojalitet, och ClickUp gör det enkelt att samla in den. Med ClickUp Integrations blir insamling av kundinformation en smidig del av ditt vanliga arbetsflöde.

Med anpassningsbara ClickUp-formulär kan du också samla in feedback direkt, så att alla kundkommentarer registreras. Dessutom möjliggör integrationer med plattformar som Zapier centraliserad insamling av feedback. Inga fler spridda data eller missade möjligheter – bara tydlig, användbar feedback som hjälper dig att justera strategier och förbättra kundlojaliteten.

Strategier för att förbättra kundlojaliteten

Här är några strategier för att förbättra kundlojaliteten, tillsammans med exempel från verkligheten:

Personliga kundinteraktioner

Har du någonsin undrat varför du fortsätter att återvända till Amazon eller inte verkar kunna säga upp ditt Netflix-abonnemang? Det är personalisering när den är som bäst. Amazon vet vad du tittade på förra veckan och vad du lade i varukorgen men inte köpte.

Så nästa gång du loggar in dyker den perfekta produktrekommendationen upp och uppmuntrar dig att klicka på "Lägg i varukorgen". Netflix fungerar på samma sätt när det gäller kundvärde. De vet att du älskade den där kriminalserien, så de har redan förberett nästa serie som du inte visste att du behövde se.

via Netflix

Det är som om dessa företag säger: ”Hej, vi förstår dig.” Och den typen av personlig uppmärksamhet är det som får människor att stanna kvar.

Feedbackloopar och kundengagemang

Ta till exempel Starbucks. De serverade inte bara kaffe, utan också en konversation med sin plattform ” My Starbucks Idea ”.

Kunderna kom med idéer, och Starbucks lyssnade faktiskt på dem och agerade utifrån dem! Tänk dig att föreslå en dryck eller en ny förmån och sedan se den dyka upp i butikerna. Inte konstigt att det ökade kundlojaliteten.

via Starbucks

Det är kundkommunikation på nästa nivå. När kunderna ser att deras åsikter gör skillnad blir de inte bara lojala, utan också ambassadörer för varumärket.

Starbucks fick människor att känna att de var en del av något större, vilket är anledningen till att deras kunder stannar kvar.

Utnyttja kundinsikter för att förbättra kundlojaliteten

Och vem kan glömma Spotifys funktion ”Wrapped”? Varje år är det som en present som användarna ivrigt väntar på. Spotify samlar all din musikdata och omvandlar den till en rolig, personlig berättelse som känns som en klapp på axeln för alla dina musikval (även de som du skäms lite för).

via Spotify

Det är genialt eftersom det inte bara får användarna att känna sig speciella – det får dem att vilja dela den upplevelsen med alla. Och vet du vad? När du är entusiastisk över din Wrapped-spellista tänker du förmodligen inte på att säga upp ditt abonnemang. Det är kraften i att använda kundmått för att bygga lojalitet.

Utmaningar och lösningar inom kundlojalitet

Kundlojalitet är inte utan utmaningar. Här är några utmaningar du kan möta när du implementerar strategier för kundlojalitet:

Kundbortfall

⚠️ Problem: Kunderna lämnar dig eftersom din produkt eller tjänst inte längre uppfyller deras behov.

🎯 Lösning: Använd prediktiv analys för att övervaka kundbeteendet och identifiera när någon kan vara på väg att lämna företaget. Detta gör att du kan ingripa tidigt med personliga erbjudanden eller proaktiva kontakter.

Dålig kundsupport

⚠️ Problem: Långsam eller icke-responsiv support kan frustrera kunderna och få dem att vända sig till konkurrenterna.

🎯 Lösning: Genom att implementera kundsupport med AI-stöd dygnet runt via chatbots säkerställer du att kunderna får hjälp när de behöver det, vilket kan avgöra om de väljer att stanna kvar eller inte.

Brist på personalisering

⚠️ Problem: Värdefulla kunder efterfrågar personliga upplevelser. Om interaktionerna känns generiska eller irrelevanta är det mer troligt att kunderna tappar intresset och letar efter alternativ.

🎯 Lösning: Engagemang efter köpet, såsom uppföljningsmejl, personliga tackbrev eller överraskningsrabatter, har stor betydelse. De påminner kunderna om att de är uppskattade och mer än bara en transaktion.

Genom att fokusera på dessa lösningar kan du förvandla kundlojalitet från en utmaning till en möjlighet att skapa djupare och mer varaktiga relationer.

Börja spåra KPI:er för kundlojalitet med ClickUp

Att spåra kundlojaliteten är inte bara något man gör för sakens skull – det är ett effektivt sätt att förstå kundupplevelsen.

Dessa mått visar hur väl dina strategier fungerar och var du kan förbättra dem, vilket säkerställer långsiktig tillväxt och kundlojalitet. Företag som mäter kundlojalitetsmått som churn rate, CLV och NPS är bättre rustade för att bygga varaktiga relationer och öka lönsamheten.

Är du redo att omsätta dessa insikter i praktiken? Implementeringen av en strategi för kundlojalitet kan effektiviseras med verktyg som ClickUp. Dess dashboards, anpassade automatiseringar och feedbackintegrationer gör det enkelt att spåra och förbättra kundlojaliteten.

Registrera dig på ClickUp och förbättra din kundlojalitet.