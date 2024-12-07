DISC-kommunikationsstilar för att förbättra teamdynamiken

Du sitter i ett möte och något känns... fel. En person stormar fram med djärva idéer, medan en annan envist gräver i detaljerna – som inte alla är relevanta. Sarah lyssnar tyst, och Michael verkar fast besluten att styra samtalet tillbaka till sina problem med en kund. Det är som om varje teammedlem talar ett annat språk.

Det är därför organisationer använder DISC-modellen – ett ramverk för personlighetsbedömning – för att bedöma sina teammedlemmars personligheter.

I den här bloggen utforskar vi hur du kan använda DISC för att förstå och kommunicera med varje kommunikationsstil i ditt team. 💬

⏰ 60-sekunders sammanfattning 📣 DISC-kommunikation är ett bedömningsramverk som används för att klassificera personlighetsdrag på arbetsplatsen i fyra kategorier: Dominans, Influens, stabilitet och samvetsgrannhet📣 För chefer kan det att känna igen och anpassa sig efter varje medlems DISC-stil främja effektiv kommunikation, minimera missförstånd och förbättra teamets dynamik📣 ClickUp hjälper dig att implementera kommunikationsstrategier på ett effektivt sätt med funktioner som chatt, klipp, uppgifter och mer, som kan anpassas för att passa individuella kommunikationsstilar. 📣 Olika typer av kommunikationsmetoder passar olika personlighetstyper. Detta är mycket användbart eftersom du kan hantera feedback och daglig kommunikation bättre, särskilt när du leder ett team.

Vad betyder DISC?

DISC är en modell för personlighetsbedömning som kategoriserar personligheter i fyra huvudsakliga egenskaper baserade på känslor och beteende: Dominans, Influens, Stabilitet och Samvetsgrannhet.

Psykologen William Moulton Marston introducerade DISC-teorin i sin bok från 1928, Emotions of Normal People.

Axlarna för DISC-personligheter (Via: ScienceDirect )

Marston observerade att en persons beteende varierar längs två axlar: aktivt kontra passivt och gynnsamma kontra antagonistiska miljöer. Detta skapar fyra beteendetyper: Dominans (aktiv i antagonistiska miljöer) Inducement (aktiv i gynnsamma miljöer) Underkastelse (passiv i gynnsamma miljöer) Compliance (passiv i antagonistiska situationer)

Även om Marstons idéer ursprungligen inte inkluderade något bedömningsverktyg, utvecklade industripsykologen Walter Clarke den första DISC-bedömningen för användning på arbetsplatsen på 1950-talet.

Detta tidiga verktyg utvecklades så småningom till de allmänt använda versionerna av DISC som vi känner till idag, som främst används i affärs-, utbildnings- och arbetsmiljöer.

🔍 Visste du att? William Marston var också ansvarig för utvecklingen av en prototyp av polygrafen tillsammans med sin fru Elizabeth. Denna prototyp, som upptäckte lögner baserat på förändringar i en persons blodtryck, lade grunden för den moderna polygrafen.

DISC jämfört med andra personlighetsbedömningsmodeller

DISC-modellen utvärderar främst beteendemässiga egenskaper, med fokus på hur individer interagerar med andra människor. Den hjälper till att fastställa en individs arbetspräferenser, kommunikationsstilar och lämplighet för karriärval.

Medan andra personlighetsbedömningsmodeller fokuserar på bredare psykologiska egenskaper, hjälper DISC till att identifiera beteendemönster inom ramen för kommunikation och konfliktlösning. Detta gör det till ett idealiskt verktyg för att hantera teamdynamik och identifiera de bästa sätten att samarbeta och kommunicera effektivt inom ett team.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) vs. DISC

MBTI fokuserar på personlighetstyper och hur individer uppfattar världen och fattar beslut, och klassificerar dem i 16 typer baserat på fyra dikotomier (t.ex. introversion vs. extraversion).

Till skillnad från DISC fokuserar MBTI på kognitiva stilar och beslutsprocesser.

StrengthsFinder vs. DISC

StrengthsFinder lägger tonvikten på att identifiera individuella styrkor och talanger, såsom strategiskt tänkande eller relationsbyggande, snarare än beteendemönster.

Medan DISC kategoriserar individer utifrån deras beteende i olika miljöer, utvärderar StrengthsFinder medfödda talanger för att hjälpa människor att prestera bättre i sina roller.

🧠 Kul fakta: Marston skapade också den populära karaktären Wonder Woman. Filmen Professor Marston and the Wonder Women från 2017 berättar historien om hans liv, hans arbete inom psykologi och inspirationen bakom hans skapelse.

De fyra DISC-stilarna förklarade

Varje person i ditt team har ett unikt sätt att kommunicera, och att känna igen dessa skillnader kan ha stor betydelse. De fyra DISC-stilarna erbjuder ett enkelt sätt att förstå hur människor interagerar utifrån sitt beteende.

Här är en närmare titt på varje stil och vad den betyder för ditt team. 🗣️

1. Dominansstil

Personer med denna personlighetstyp är djärva, beslutsamma och fokuserade på att få saker gjorda. Deras drivkraft att uppnå resultat är intensiv (på bästa möjliga sätt 😄).

Personer med en dominant stil trivs ofta i roller med högt ansvar, såsom teamledning eller ledande befattningar, där de kan ta ansvar och leda med självförtroende.

Dessutom är de direkta och effektiva, alltid redo att kasta sig in i arbetet utan mycket vägledning. De är också duktiga på att fatta snabba, säkra beslut på plats.

Personer med en dominerande stil kan dock uppfattas som oböjliga eller svåra att arbeta med. Deras starka fokus på direkthet kan ibland överskugga behovet av diplomati, och de kan ha svårt att ta hänsyn till andras känslor, vilket kan leda till konflikter.

Ett bra exempel på en dominant personlighet är Steve Jobs. Han var helt fokuserad på att perfekta detaljerna – noggrann i designen och besatt av kvalitet. Hans höga standarder hjälpte honom att skapa några av de mest ikoniska teknikprodukterna.

2. Påverkansstil

Influensorienterade personligheter är utåtriktade, entusiastiska och övertygande, vilket gör dem mer lämpade för sociala och kreativa roller.

Personer med denna personlighetstyp utmärker sig i positioner som kräver att man bygger relationer med andra, såsom försäljning, marknadsföring eller kundservice, där deras förmåga att engagera och motivera andra är en stor tillgång.

De tenderar att fokusera på helheten snarare än att fastna i detaljerna. Dessa individer är teamets motivatörer och sprider en smittsam optimism och energi vart de än går. De kan dock ha svårt med organisation, så du måste ge dem strukturerat stöd för att hålla dem på rätt spår.

Oprah Winfrey är ett utmärkt exempel på en personlighet av typen Influencer. Känd för sin utåtriktade, entusiastiska och övertygande natur har hon byggt sin karriär på att skapa kontakter med människor, inspirera dem och motivera dem att agera.

🔍 Visste du att? DISC-bedömningen är en onlineenkät som tar 10–15 minuter att fylla i. Det finns inga rätta eller felaktiga svar, och du kan inte misslyckas. Resultaten belyser dina viktigaste beteendemönster och preferenser.

3. Stabilitetsstil

Teammedlemmar med en stabil personlighetstyp är extremt pålitliga, tålmodiga och stödjande. De föredrar harmoni och arbetar för att skapa en stabil arbetsmiljö för alla.

Dessa individer undviker konflikter eftersom det stör deras smidiga, förutsägbara rutin. De är duktiga på repetitiva uppgifter och trivs i roller som kräver konsekvens, såsom att samordna utbildningar eller hantera förfrågningar om förmåner.

Dessutom strävar de efter balans och harmoni mellan alla inblandade, vilket gör dem mycket empatiska och bra lyssnare. De förstår andras känslor och behov, vilket hjälper dem att bygga starka, varaktiga relationer.

Ett bra exempel på en stabil personlighet är Fred Rogers (Mister Rogers). Han var känd för sitt lugna, tålmodiga och empatiska sätt och skapade en trygg och stabil miljö i sitt TV-program, där han byggde upp förtroende och fick andra att känna sig hörda och förstådda.

4. Samvetsgrann stil

Samvetsgranna individer är analytiska, detaljorienterade och noggranna. De är perfekta för roller som kräver precision, såsom ingenjörsarbete, redovisning eller dataanalys.

Du kommer ofta att se dessa personer ta anteckningar under ett möte eller ställa flera frågor under en presentation för att säkerställa att de förstår saker och ting korrekt. De föredrar struktur, noggrannhet och tydliga förväntningar.

Detta innebär dock också att de kan ha svårt att hantera plötsliga förändringar eller otydliga instruktioner. Deras kommunikation är precis och välstrukturerad, men kan ibland uppfattas som överdrivet kritisk eller överdrivet försiktig av andra.

Ett bra exempel på en samvetsgrann personlighet är Bill Gates. På Microsoft var han helt fokuserad på detaljer, kritisk problemlösning och att använda ett vetenskapligt perspektiv för att utveckla produkter på Microsoft.

Kommunikationsstrategier för varje DISC-stil

Att lära känna en teammedlems personlighet hjälper dig att kommunicera med dem på ett mer effektivt sätt, vilket gör teamarbetet smidigare och förbättrar resultaten. Dessutom, när alla förstår varandra bättre, blir det färre konflikter och bättre samhörighet.

Här är några tips för att underlätta teamkommunikationen med olika personligheter. 🎙️

1. Behärska kommunikationen med dominanta personlighetstyper

När du kommunicerar med en D-typ är det viktigt att vara rak, resultatorienterad och fokuserad.

Här är några effektiva kommunikationsstrategier:

Gå rakt på sak: Hoppa över småpratet och gå direkt till kärnan i budskapet. D-typer värdesätter effektivitet och föredrar att inte slösa tid på artigheter.

Fokusera på resultat: Håll diskussionerna inriktade på resultat snarare än processer. Tala om hur dina idéer eller åtgärder kommer att uppnå önskade resultat.

Var självsäker: Visa förtroende för dina idéer. Presentera dem med auktoritet och tydlighet, eftersom dominanta typer respekterar styrka och beslutsamhet.

Sätt upp och klargör mål: Fastställ tydliga Fastställ tydliga kommunikationsmål och förväntningar från början för att undvika missförstånd och säkerställa samstämmighet.

Presentera fakta på ett logiskt sätt: Strukturera dina argument och bevis i ett logiskt flöde. Detta hjälper en D-typ att förstå och svara snabbt.

2. Skapa kontakt med personer med Influence-stil

För att kommunicera effektivt med personer med inflytelserik stil, fokusera på att bygga upp en god relation, visa entusiasm och stödja deras idéer.

Så här kan du gå tillväga:

Delta i personliga samtal: Fråga om deras hobbyer och intressen, och var öppen med att berätta om dig själv. De värdesätter personliga relationer.

Använd berättelser och exempel: Försök engagera dem med berättelser, anekdoter och exempel från verkliga livet. I-typer reagerar bra på berättelser.

Matching deras energi: Visa samma entusiasm och positivitet som de gör i era samtal. Detta uppmuntrar dem att engagera sig mer.

Visa äkta intresse: Lyssna aktivt på deras idéer och mål. Visa entusiasm och bekräfta deras tankar.

Undvik att överbelasta med fakta och siffror: Fokusera på helheten och undvik att fastna i samtalet med för många detaljer.

📖 Läs också: Hur man utnyttjar olika kommunikationsstilar i ledarskap

3. Främja samarbete med stabila personligheter

För personer med S-stil, fokusera på att få dem att känna sig bekväma och uppskattade.

Här är några strategier att tänka på:

Var tålmodig och ge dem tid: Ge dem utrymme att tänka och svara utan att pressa dem till ett omedelbart svar. De värdesätter att få tid att bearbeta informationen.

Använd en lugn, empatisk ton: Inled samtal med en avslappnad och förstående attityd för att få dem att känna sig bekväma och uppskattade.

Främja teamets engagemang: Uppmuntra samarbete och lägg tonvikten på ett mer teamorienterat tillvägagångssätt i dina projekt.

Bygg upp förtroende gradvis: Närma dig dessa individer med uppriktighet och konsekvens för att vinna deras förtroende över tid, istället för att förvänta dig omedelbar samstämmighet.

Presentera idéer på ett strukturerat och icke-hotfullt sätt: Sammanfatta dina argument logiskt och skriftligt när det är möjligt, så att det blir lättare för dem att följa med.

4. Engagera personer med samvetsgrann stil

För att kommunicera effektivt med C-typer bör du prioritera tydlighet, logik och precision.

Så här underlättar du effektiv affärskommunikation med dem:

Kom väl förberedd: Se till att du har gjort noggranna efterforskningar och har en solid grund av fakta och siffror som stöder dina argument.

Organisera informationen tydligt: Presentera informationen i ett logiskt, strukturerat format så att det blir lätt för dem att följa och analysera.

Erkänn deras logiska perspektiv: Visa respekt för deras preferens för objektiva, datadrivna tillvägagångssätt och undvik alltför känslomässigt språk.

Förtydliga förväntningar och deadlines: Ge tydliga riktlinjer om vad som behövs och eventuella tidsplaner, så att de kan planera och genomföra effektivt.

Basera meningsskiljaktigheter på data: Om du har en annan åsikt, stöd den med tillförlitliga data eller trovärdiga vittnesmål snarare än personliga åsikter.

Hur man förbättrar teamdynamiken med ClickUp och DISC

Nu när du har dessa strategier till hands är du säkert ivrig att se dem i praktiken!

Men kom ihåg att det inte bara handlar om din approach – dina projektledningsverktyg bör också anpassas för att stödja DISC-stilen.

Det är precis vad ClickUp gör för dig. Det är allt du behöver för ditt arbete, vilket underlättar kommunikationen för alla teammedlemmar, oavsett deras personlighetsdrag och kommunikationspreferenser.

ClickUp Chat: Håll kontakten, var du än befinner dig

Diskutera uppgifter och reda ut missförstånd med ClickUp Chat

ClickUp Chat samlar alla konversationer, uppgifter och projekt på ett ställe, så att teammedlemmarna kan fokusera på sitt arbete utan att missa viktiga uppdateringar. Denna centraliserade chatt gör det enkelt att kolla läget, reda ut missförstånd och se till att alla är synkroniserade.

Så här kan ditt team dra nytta av ClickUp Chat: D-stilar föredrar snabb, direkt kommunikation, vilket gör att de kan fokusera på det väsentliga. I-stilar gynnas av en livlig miljö för idéer och uppdateringar, vilket ökar engagemanget. S-stilar finner trygghet i konsekvensen, med alla viktiga konversationer samlade på ett ställe. C-stilar uppskattar tydlighet och vet att de har tillgång till all information när de behöver den.

ClickUp Clips: Visa, berätta inte

Dela tydliga instruktioner och uppdateringar visuellt med hjälp av ClickUp Clips

Med ClickUp Clips kan du spela in och dela skärmdumpar, webbkameravideor och handledningar direkt med ditt team.

Det är perfekt för att guida teammedlemmar genom processer eller förtydliga uppgifter, särskilt användbart när man förklarar komplexa detaljer för C-stilar eller håller inflytelserika typer engagerade med dynamisk, visuell kommunikation.

ClickUp Views: Anpassa din arbetsplats efter din stil

ClickUps flexibla gränssnitt gör det möjligt för varje teammedlem att anpassa sin arbetsyta efter sin DISC-profil. Med alternativ för olika ClickUp-vyer kan varje personlighetstyp skapa en inställning som förbättrar deras produktivitet och komfort.

Anpassa arbetsytor med ClickUp Views så att de passar önskade organisations- och fokusstilar

Så här stämmer dessa egenskaper överens med varje DISC-profil:

D-stilar föredrar ofta översikter på hög nivå, vilket gör föredrar ofta översikter på hög nivå, vilket gör ClickUp List View eller ClickUp Team View idealiska för att snabbt skanna igenom uppgifter och hålla fokus på prioriteringar.

I-stilar trivs i samarbetsinriktade och visuellt tilltalande miljöer, så trivs i samarbetsinriktade och visuellt tilltalande miljöer, så ClickUp Board View är perfekt för brainstorming-sessioner och för att hålla arbetsplatsen dynamisk och färgstark.

S-stilar drar nytta av drar nytta av ClickUp-meddelanden , som hjälper dem att vara förberedda och uppdaterade utan att behöva söka efter information hela tiden.

C-stilar uppskattar ett mer detaljerat, datadrivet perspektiv, så uppskattar ett mer detaljerat, datadrivet perspektiv, så ClickUp Table View är perfekt för att spåra och organisera information systematiskt.

Ta kontroll över din inkorg med ClickUp-meddelanden

ClickUp-uppgifter: Delegera arbete med DISC i åtanke

ClickUp gör det enkelt att delegera uppgifter som passar varje teammedlems DISC-profil, så att alla arbetar i en roll som passar deras styrkor.

Välj mellan olika ClickUp-uppgifter för att skapa en stabil miljö och anpassa den till olika stilar

När man använder ClickUp Tasks kan chefer tilldela roller baserat på vad varje DISC-stil är bäst på. D-stilar trivs med resultat och snabba beslut och fungerar bäst när de får högprioriterade, handlingsdrivna uppgifter.

Dessa uppgifter gör att de kan ta ansvar och se till att saker och ting går snabbt framåt. Genom att ge dem ansvar för viktiga uppgifter säkerställer man att arbetet fortskrider utan förseningar.

För I-stilar, som utmärker sig i kreativt samarbete, frambringar uppgifter som kräver brainstorming eller lagarbete det bästa i dem. De lyser i miljöer där de kan interagera med andra, dela idéer och hålla energin uppe. Att tilldela dem roller som involverar dessa interaktioner hjälper till att hålla teamet motiverat och samstämt.

Kommunicera direkt med teammedlemmarna inom uppgifterna med hjälp av ClickUp Assign Comments, vilket gör feedbacken lätt att följa och omsätta i praktiken.

ClickUp Assign Comments ger extra tydlighet, särskilt när uppgifter behöver ytterligare vägledning eller feedback.

Chefer kan märka specifika teammedlemmar med tydliga instruktioner, så att alla vet exakt vad de ansvarar för. Detta är särskilt användbart för C-typer, som uppskattar detaljerad, strukturerad vägledning.

ClickUp Whiteboards: Förverkliga idéer visuellt

Fånga upp teamets idéer visuellt med ClickUp Whiteboards, vilket gör det enkelt för varje DISC-typ att hålla sig engagerad och bidra.

ClickUp Whiteboards lägger till ett visuellt lager till projektledningen, vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att brainstorma, planera och organisera projekt på ett sätt som passar olika DISC-stilar. Whiteboards stöder flexibelt, kreativt tänkande och ger struktur åt komplexa idéer, vilket förbättrar samarbetet.

Så här gör du: D-stilar kan se projektöversikten och framstegen, vilket gör att de snabbt kan fatta strategiska beslut. I-stilar drar nytta av den kreativa friheten som whiteboards erbjuder, där de kan skissa idéer, planera projekt och samarbeta visuellt. S-stilar uppskattar den struktur som whiteboards ger, eftersom de låter dem se hur deras bidrag passar in i det större projektet. C-stilar kan lägga till detaljerade anteckningar och organisera steg systematiskt, vilket hjälper alla att hålla sig på rätt spår.

Få teamkommunikationen att fungera med DISC och ClickUp

DISC är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig och ditt team att förstå varandras dominerande personlighetsdrag för att förbättra kommunikationen.

Att känna igen dessa egenskaper är dock bara början – verklig framgång och förbättring av ledarskapsförmågan kommer från att tillämpa DISC-insikter i dagliga interaktioner.

Du behöver ett pålitligt verktyg som kan hjälpa dig att implementera dessa strategier på ett smidigt sätt. Det är där ClickUp, med sin överlägsna förvaltnings- och kommunikationsförmåga, kommer in. Det hjälper dig att hålla kontakten med dina kollegor samtidigt som du kan anpassa programvaran efter ditt teams specifika behov.

Registrera dig på ClickUp idag!