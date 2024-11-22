En guide till kohortanalys: Hur man minskar kundbortfallet

Du har just lanserat en ny funktion på din plattform och användarna registrerar sig i vågor. Men efter några veckor märker du något oroande – medan vissa användare stannar kvar, hoppar många av.

Hur tar du reda på vad som går fel? Genom kohortanalys. Genom att gruppera användare utifrån gemensamma egenskaper som anslutningsdatum eller beteende hjälper kohortanalys dig att identifiera mönster för användarengagemang och retention.

En studie från Deloitte visar att 88 % av företagen nu ser kundupplevelsen som sin största konkurrensfördel. Denna siffra understryker hur viktigt det är att förstå vad som håller användarna engagerade.

Kohortanalys är inte bara en engångsuppgift, utan en kontinuerlig strategi för kundlojalitet som minskar kundbortfallet, förbättrar produktanvändningen och finjusterar kundupplevelsen.

Oavsett om du optimerar en produkt eller förfinar dina marknadsföringskampanjer ger kohortanalys dig de praktiska insikter du behöver för att förstå dina användare och få dem att komma tillbaka.

Vad är en kohortanalys?

En kohort är en grupp användare som har upplevt en gemensam händelse inom en viss tidsram. En kohortanalys undersöker aktiviteterna hos den användargruppen, även om dessa aktiviteter inträffade utanför den angivna analysperioden.

📌 Exempel på kohortanalys Du lanserade en ny app i januari och spårade användare som registrerade sig den månaden. Din januari-kohort inkluderar alla som registrerade sig under den tiden. När du genomför en kundkohortanalys kan du observera hur denna grupp interagerade med appen under de följande månaderna. Till exempel, medan de flesta användare var mycket aktiva i januari, minskade deras aktivitet i mars. Denna insikt gör det möjligt för dig att identifiera potentiella problem med kundretention och utveckla strategier, till exempel att samla in feedback genom kundundersökningar. Dessa strategier kan öka engagemanget framöver.

Fördelar med att använda kohortanalys

Kohortanalys grupperar användare utifrån gemensamma egenskaper, såsom registreringsdatum eller första köp, för att ge insikter om kundbeteende och retentionstrender över tid. Så här gynnar det din strategi:

Identifierar åtgärder eller funktioner som håller användarna engagerade

Visar vilka uppdateringar som behåller toppanvändare längre

Begränsa vilka kanaler som lockar lojala kunder

Belyser var du bör investera för att maximera kundens livstidsvärde

Skräddarsyr meddelanden baserat på insikter om kohortbeteende

Spårar förändringar i beteenden inom varje kundgrupp

Underlättar långsiktiga beslut med detaljerad användardata

Nu när vi vet vad kohortanalys är, låt oss titta på vilka former den kan ta.

Typer av kohortanalys

Två huvudtyper av kohortanalys ger unika insikter om användarbeteende och retention. Varje typ låter dig spåra användargrupper på olika sätt och upptäcka mönster som kan hjälpa dig att förfina dina strategier.

Beteendekohorter

Beteendekohortanalys grupperar användare baserat på specifika åtgärder eller beteenden inom en given tidsram.

Du kan till exempel skapa beteendekohorter av användare som har genomfört ett köp, registrerat sig för ett nyhetsbrev eller använt en viss funktion i din app. Du kan spåra dessa åtgärder för att se hur användarnas engagemang utvecklas och identifiera beteenden som leder till kundlojalitet eller kundbortfall.

Denna typ av analys hjälper dig att förstå ”varför” bakom användarnas handlingar. Den hjälper dig att ta reda på vilka beteenden som driver engagemang och retention. Den signalerar vilka beteenden som kan leda till en minskning av användarens aktivitet eller anledningen till att användare lämnar tjänsten.

Med andra ord är det ett verktyg för att optimera användarupplevelsen och förbättra kundens livstidsvärde.

Förvärvskohorter

Förvärvskohorter, å andra sidan, grupperar användare utifrån när de först anslöt sig till din plattform – oavsett om det är efter registreringsdatum, månaden då de gjorde sitt första köp eller tidpunkten då de interagerade med din produkt för första gången.

Denna analys fokuserar på ”vem” och ”när” och spårar användare från det ögonblick de förvärvas och övervakar hur deras beteende förändras över tid. Den kan användas för att identifiera trender för onboarding, produktanvändning och tidig kundlojalitet.

Om till exempel användare som förvärvades under första kvartalet förra året visar högre engagemang än de som förvärvades under andra kvartalet, kan du undersöka vilka förändringar eller strategier som kan ha påverkat den förändringen.

Marknadssegmentering och målgrupp

Både beteendekohorter och förvärvskohorter spelar en avgörande roll i marknadssegmentering, en strategi som delar upp din bredare kundbas i mindre, mer definierade grupper baserat på gemensamma egenskaper.

Marknadssegmentering gör det möjligt för dig att bättre förstå varje grupps behov och beteenden, vilket gör att du kan skapa skräddarsydda marknadsföringskampanjer, anpassa användarupplevelsen och i slutändan förbättra kundnöjdheten och kundlojaliteten.

Marknadssegmentering kan baseras på olika faktorer, till exempel:

Demografi : Ålder, kön, inkomst, utbildningsnivå

Geografi : Plats, region, klimat

Psykografi : Livsstil, värderingar, intressen

Beteendedata: Köphistorik, interaktioner på webbplatsen, produktanvändning

Verktyg för kundsegmentering utvidgar detta koncept genom att använda dataanalys för att automatiskt gruppera användare utifrån specifika kriterier. Dessa verktyg ger en detaljerad bild av din kundbas, vilket hjälper dig att rikta dig till olika användargrupper på ett mer effektivt sätt.

Genom att kombinera kohortanalys med verktyg för kundsegmentering kan du skapa en mycket fokuserad strategi som tillgodoser de unika behoven hos varje användargrupp.

Kohortanalys för att minska kundbortfallet

Kundbortfallet är en av de viktigaste mätvärdena för alla företag, särskilt för SaaS-företag. Det representerar andelen kunder som slutar använda din produkt eller tjänst över tid.

En hög kundomsättning indikerar missnöje eller produktproblem, och att minska kundomsättningen med bara 5 % kan öka vinsten med 25 % till 95 %.

För att utvärdera och minska kundbortfallet måste du först förstå när och varför användarna lämnar dig.

Tekniker för att utvärdera kundbortfall

Undersök användarbeteende : Spåra viktiga åtgärder, såsom registreringar, användning av funktioner eller interaktionsfrekvens, för att förstå hur användarna interagerar med din produkt.

Identifiera mönster : Leta efter vanliga beteenden eller tidpunkter som kan förutsäga kundbortfall, till exempel användare som hoppar av efter onboarding eller inte använder nya funktioner.

Segmentera användarnas livscykelstadier : Dela upp kundens livscykel i faser – onboarding, produktanvändning, efter köp och interaktionspunkter – för att övervaka användarnas beteende i varje steg.

Övervaka viktiga avhoppstillfällen: Var uppmärksam på tillfällen som ofta leder till avhopp, till exempel direkt efter onboarding eller efter en period av inaktivitet.

Baserat på identifierade mönster kan du tillämpa riktade strategier, såsom personliga uppföljningar för användare som ännu inte har slutfört onboarding eller incitament för användare som inte har använt en ny funktion.

Att minska kundbortfallet är avgörande för att öka kundens livstidsvärde (CLV) – den totala intäkten som ett företag kan förvänta sig från en enskild kund under hela deras relation med företaget. När kundbortfallet minskar ökar CLV, vilket återspeglar starkare kundlojalitet och mer hållbar tillväxt.

En annan värdefull mätparameter inom produktanalys är Net Promoter Score (NPS), som mäter kundnöjdhet och sannolikheten att kunderna rekommenderar din produkt till andra. Ett högt NPS-värde indikerar engagerade, lojala användare, medan ett lågt NPS-värde kan indikera missnöje och potentiell kundomsättning.

Genom att kombinera dina olika kohortanalyser med dessa mätvärden kan du spåra den ekonomiska effekten av kundbortfall.

👀 Visste du det? SaaS-företags genomsnittliga årliga kundbortfall kan vara så högt som 32–50 %.

Kohortanalys hjälper SaaS-företag att öka kundlojaliteten eftersom den:

Upptäck avhoppstrender: Observera användargrupper över tid för att upptäcka nya avhoppmönster.

Identifierar vanliga beteenden: Känn igen gemensamma beteenden och egenskaper bland mindre engagerade användarsegment.

Höjdpunkter som ökar kundlojaliteten: Upptäck produktfunktioner som bidrar till förbättrad kundlojalitet.

Implementera kohortanalys för att minska kundbortfallet

Gartner rapporterar att endast 20 % av analysresultaten ledde till affärsresultat fram till 2022.

Din kohortanalys får därför inte bara handla om att samla in data. Det handlar om att strukturera ditt tillvägagångssätt för att förstå och minska kundbortfallet på ett effektivt sätt.

Här är en steg-för-steg-guide till hur du implementerar kohortanalys för att säkerställa att du spårar rätt information och fattar välgrundade beslut.

Sätta upp mål

Innan du dyker in i data är det viktigt att sätta upp tydliga, mätbara mål.

Vad vill du uppnå med din kohortanalys?

Vill du minska kundbortfallet, öka användarengagemanget eller förbättra användningen av funktioner?

Vilka KPI:er för kundupplevelsen riktar du in dig på genom denna analys?

Att definiera dina mål i förväg hjälper dig att hålla fokus och säkerställa att de insikter du får är användbara.

Definiera mätvärden

När du har satt upp dina mål är nästa steg att identifiera vilka mätvärden du ska spåra. Dessa mätvärden kan inkludera:

Kundbortfall

Kundens livstidsvärde (CLV)

Användarengagemang

Funktionsanvändning

Välj mätvärden som stämmer överens med dina mål och ger dig den information du behöver för att mäta framgång. Du kan också utveckla din marknadsföringsstrategi för kundlivscykeln utifrån dina fokuserade mätvärden.

Välja kohorter

När du har fastställt dina mål och mätvärden är det dags att definiera de specifika kohorterna som du ska analysera. Kohorter kan grupperas efter:

Användarattribut (som registreringsmånad, plats eller planstyp) eller

Beteendemässiga egenskaper (såsom åtgärder som vidtas under onboarding, tid som spenderas på vissa funktioner eller köpfrekvens)

Genom att välja relevanta kohorter som är anpassade efter dina mål kan du identifiera vilka användarsegment som bidrar mest till retention och tillväxt, vilket hjälper dig att fokusera på områden med stor påverkan.

Analysera data

När dina kohorter är definierade och dina data är insamlade är det dags att dyka in i analysen. Här letar du efter mönster, trender och korrelationer.

Är till exempel användare som registrerade sig under en viss period mer benägna att lämna efter sin första månad? Eller är användare som ofta använder en specifik funktion mer benägna att förbli lojala?

Verktyg som ClickUp kan underlätta din kohortanalysprocess. ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som hjälper team att organisera, spåra och optimera arbetsflöden med anpassningsbara verktyg och datainsikter.

Det kan förfina din kohortanalys genom att låta dig spåra mätvärden som kundbortfall, engagemang och funktionsanvändning via dess anpassade produktledningspaneler, fält och målspårningsfunktioner. Du kan också använda dess paneler och rapporteringsfunktioner för att skapa ditt kohortanalysdiagram.

Spåra specifika datapunkter som är relevanta för dina kohorter, såsom registreringsdatum, funktionsanvändning eller köphistorik, med ClickUp Custom Fields . Med Custom Fields kan du samla in och organisera den information som är viktigast för din analys, så att du får den insikt du behöver för att fatta välgrundade beslut.

Använd ClickUps anpassade fält för att kategorisera och filtrera data effektivt för korrekta och datadrivna beslut.

Samla in data från användare systematiskt med ClickUp Forms . Denna funktion säkerställer att du samlar in all nödvändig information för din analys på ett strukturerat sätt, vilket gör det enklare att analysera användarbeteende och egenskaper över olika kohorter.

Använd ClickUp Forms för att göra undersökningar bland användarna, samla in önskemål om funktioner och samla data på ett centralt ställe för att få en heltäckande bild av dina kohorter.

ClickUps programpaket innehåller också kraftfulla mallar som effektiviserar ditt arbete, särskilt när du utforskar nya implementeringsstrategier. ClickUps mall för analys av kundbehov hjälper dig att systematiskt identifiera och analysera dina kunders önskemål.

Ladda ner den här mallen Utnyttja ClickUps mall för analys av kundbehov för att prioritera kundfeedback och säkerställa att dina strategier verkligen tilltalar din målgrupp.

Så här kan det förbättra din strategi:

Kartläggning av kundbehov : Visualisera och prioritera kundbehov för att säkerställa att dina marknadsföringsinsatser når fram till din målgrupp.

Teamsamarbete : Uppmuntra input från olika team, såsom marknadsföring och produktutveckling, för att få en heltäckande bild av kundernas preferenser.

Feedbackintegration : Samla in kundfeedback direkt i mallen för att kontinuerligt förfina dina analyser och strategier.

Dynamiska justeringar : Håll din analys flexibel och uppdaterad med justeringar i realtid när du samlar in nya insikter.

Anpassade statusar : Spåra statusen för projekt för analys av kundbehov med upp till 15 : Spåra statusen för projekt för analys av kundbehov med upp till 15 anpassade statusar i ClickUp , vilket hjälper dig att hantera framstegen på ett effektivt sätt.

Anpassade fält: Använd anpassade fält för att registrera viktiga attribut, såsom kunddemografi och problemområden, för en mer ingående förståelse av din målgrupp.

Är du nyfiken på vad dina kunder tycker om din produkt? ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning är din bästa källa för att samla in värdefull feedback som leder till förbättringar.

Ladda ner den här mallen Ta din kundfeedbackprocess till nästa nivå med mallen för kundnöjdhetsundersökning.

Så här kan det förbättra din process:

Samla in meningsfulla insikter: Utforma och distribuera enkäter för att fånga upp användarnas feedback, preferenser och förslag.

Analysera nöjdhetsmått: Använd inbyggda analysverktyg för att utvärdera kundnöjdhetspoäng och identifiera områden som kan förbättras.

Engagera kunderna: Skapa en gemenskapskänsla genom att bjuda in aktiva användare att dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Anpassa strategier: Anpassa snabbt dina marknadsföringsstrategier baserat på feedback i realtid för att bättre möta kundernas behov.

Anpassa enkätfält: Skräddarsy dina enkäter med anpassade fält för att samla in specifika data som är relevanta för din analys, vilket förbättrar djupet i dina insikter.

Hypotestestning

Hypotestestning är en statistisk metod för att avgöra om ett urval har tillräckliga bevis för att stödja eller avvisa en specifik antagande om en populationsparameter.

Om du till exempel märker att en viss kohort har en högre kundomsättning kan du utveckla en hypotes om varför detta sker. Kanske beror det på bristande onboarding eller dålig kundkommunikation.

Genom att testa dina antaganden kan du genomföra förändringar och observera hur dessa justeringar påverkar framtida kohorter.

A/B-testning och datavetenskap i kohortanalys

A/B-testning kan vara otroligt användbart för att förfina strategier. Denna teknik jämför två versioner av en variabel för att avgöra vilken som fungerar bäst, vilket hjälper företag att fatta datadrivna beslut för att optimera sina strategier.

Låt oss säga att du vill testa olika strategier för att behålla kunder på två olika kohorter, till exempel genom att skicka personliga e-postmeddelanden till en grupp och app-meddelanden till en annan.

Genom att jämföra resultaten av varje strategi kan du avgöra vilken metod som är mest effektiv för att minska kundbortfallet.

För att effektivt genomföra kohortanalyser av kundlojalitet behöver du rätt verktyg för att spåra, visualisera och tolka dina data. Dessa kan inkludera olika verktyg för kundlojalitet. Här är några typer av verktyg att överväga:

Dataanalysplattformar för att analysera användarbeteende och identifiera trender inom olika kohorter

Verktyg för kundrelationshantering (CRM) för att spåra användarinteraktioner och segmentera användare effektivt

Undersökningsverktyg för att samla in feedback och insikter från specifika kohorter för att förstå deras behov och preferenser.

Visualiseringsverktyg för att skapa diagram och grafer som tydligt illustrerar kohortprestanda och retentionmått.

ClickUp uppfyller alla dessa krav och erbjuder en omfattande lösning för effektiv kohortanalys.

Här är några viktiga funktioner i ClickUp som stöder dina kohortanalyser:

Visualisera dina data

Med ClickUp Dashboards kan du skapa kraftfulla visuella representationer av dina kohortdata. Med widgets som diagram och tabeller kan du enkelt spåra viktiga mätvärden som retention, användarbeteenden eller kundbortfall.

Prioritera ditt arbete och förbättra produktprestandan med hjälp av helt anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Kartlägg kundresan

ClickUps Gantt-diagram erbjuder en tidslinjevy för att kartlägga användarresor eller produktinteraktioner, vilket hjälper dig att visualisera trender och engagemang över tid.

Med detta verktyg kan du:

Visualisera stadier : Dela upp kundresan i tydliga faser (t.ex. medvetenhet, övervägande, köp, onboarding, lojalitet) och placera dessa milstolpar på en tidslinje.

Spåra beroenden : Visa hur olika kontaktpunkter – som e-postkampanjer, produktdemonstrationer eller kundsupportinteraktioner – hänger ihop, så att övergången mellan olika steg blir smidig.

Övervaka framsteg : Använd uppgiftsstatus och framstegsindikatorer för att se vilka delar av resan som fungerar smidigt och var det kan finnas flaskhalsar.

Samarbeta i sammanhanget: Håll alla intressenter uppdaterade med kommentarer, bifogade filer och uppdateringar som är direkt kopplade till specifika faser i kundresan.

Håll ordning och fokusera på det som är viktigt med flera flexibla vyer och snabb sortering i ClickUps Gantt-diagram.

ClickUps sömlösa integration med olika dataanalysverktyg förbättrar din kohortanalys ytterligare. Genom att koppla ihop dessa verktyg kan du ta fram mer detaljerade rapporter och spåra avancerade mätvärden med hjälp av ClickUp Integrations.

Anslut över 1 000 verktyg till ClickUp gratis med ClickUp Integrations.

Analysera kundbeteende

ClickUp CRM effektiviserar kundrelationshanteringen genom att låta team spåra leads, hantera försäljningspipelines och organisera kundinteraktioner på en och samma plattform. De anpassningsbara instrumentpanelerna ger realtidsinsikter i kunddata, vilket möjliggör välgrundade beslut.

Dessutom underlättar ClickUps kundtjänstplattform smidig kommunikation genom uppgiftsfördelning, kommentarer och aviseringar för ditt team, vilket säkerställer snabba svar på kundförfrågningar. Dessa verktyg samverkar för att öka kundnöjdheten och förbättra teamets totala effektivitet.

Förbättra din strategi för att minska kundbortfallet!

Ett viktigt tecken på ett sunt företag är ökande intäkter, även utan att nya kunder tillkommer.

Enligt Jonathan Parisot, medgrundare och VD för Actiondesk, kan kohortanalys ”hjälpa till att identifiera vilka kundgrupper som bidrar mest till intäkterna”, vilket möjliggör riktad uppförsäljning av ytterligare produkter eller tjänster.

Att minska kundbortfallet kan dessutom vara en spännande resa! När du använder kohortanalys tittar du inte bara på siffror, utan förstår exakt varför användare stannar kvar eller lämnar, vilket kan hjälpa dig att förbättra kundretentionen.

Med verktyg som ClickUp kan du förenkla din analys, upptäcka viktiga trender och samla in insikter på ett och samma ställe. Kom igång med ClickUp redan idag!