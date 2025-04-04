De bästa Excel-mallarna för Kanban-tavlor för bättre projektledning

🔍 Visste du att? Enligt American Psychological Association uppger nästan 79 % av de anställda att de upplever arbetsrelaterad stress i sin nuvarande roll.

Arbetsrelaterad stress och utbrändhet beror ofta på tung arbetsbelastning, otydliga roller och dålig balans mellan arbete och privatliv. Tydlig kommunikation och definierade arbetsflöden kan bidra till att förebygga dessa problem.

Det är där Kanban-tavlor kommer in! ✅

Kanban-tavlor använder kolumner för att representera arbetsflödesstadier som:

Att göra: Uppgifter som ännu inte påbörjats

Pågående: Uppgifter som är under arbete

Klar: Slutförda uppgifter

Korten på tavlan representerar enskilda uppgifter eller objekt. Allteftersom arbetet fortskrider flyttas korten mellan kolumnerna för att återspegla deras aktuella status.

Kanban-tavlor förändrar hur du organiserar och visualiserar ditt arbete, vilket gör projektuppföljningen mer intuitiv och effektiv. I den här artikeln presenterar vi Excel-mallar för Kanban-tavlor som hjälper dig att öka samarbetet, effektivisera projekt och förbättra produktiviteten. ✨

Vad kännetecknar en bra Kanban-tavla-mall?

🧠 Kul fakta: Kanban-tavlan och Kanban-kortsystemet för projektledning utvecklades först i slutet av 1940-talet av Taiichi Ohno, en industriingenjör hos Toyota.

Eftersom det ofta är en mödosam uppgift att skapa en Kanban-tavla i Excel bör en bra Kanban-tavlemall helst fokusera på viktiga aspekter som:

Enkelhet: Välj en mall som är enkel och intuitiv, så att du kan anpassa den efter ditt teams specifika behov och hantera resurserna effektivt.

Anpassningsbarhet: Välj en Välj en Kanban-tavla-mall som har indikatorer som färgkodade prioriteringar, ett fält för uppgiftsägare och en kolumn för statusuppdateringar för att göra det enklare att se projektets framsteg.

Visuell tydlighet : Välj Kanban-tavlor som representerar ditt arbetsflöde med kolumner som återspeglar de olika faserna i ett projekt, från "Att göra" till "Klart".

Användarvänlighet: Välj en Kanban-tavlemall som är lätt att förstå och använda, så att du kan definiera enskilda uppgifter baserat på flera parametrar. Du bör också kunna hantera uppgifter och flytta Kanban-kort mellan olika steg med lätthet.

De 5 bästa Excel-mallarna för Kanban-tavlor

Vi har sammanställt en lista över de bästa Excel-mallarna för Kanban-tavlor som hjälper dig att visualisera ditt arbetsflöde, spåra projektets olika faser och hålla ordning.

Oavsett om du övervakar mjukvaruutveckling, samordnar ett team eller hanterar personliga uppgifter, erbjuder dessa mallar den anpassning som behövs för att tillgodose dina unika behov. 🤩

Låt oss titta på varje Kanban-mall för att hjälpa dig att hitta det perfekta alternativet för ditt projekt.

1. Excel-mall för Kanban-tavla från ProjectManager

via ProjectManager

Excel-mallen för Kanban-tavla från ProjectManager utmärker sig med sin rena, intuitiva design, som gör det enkelt att spåra uppgifter genom olika arbetsflödessteg. Denna kostnadsfria mall erbjuder helt anpassningsbara kolumner, så att du kan skräddarsy den efter dina unika processer och hantera uppgifter med lätthet.

Det som utmärker den är de inbyggda rapporteringsfunktionerna. Dessa gör det möjligt att skapa detaljerade framstegsrapporter, hålla intressenterna informerade om projektets tidsplan och samtidigt ge värdefulla insikter för att optimera arbetsflödena. Det är ett kraftfullt verktyg för att hålla ordning och förbättra effektiviteten – utan att behöva lämna Excel.

Varför du kommer att älska den:

Skapa tydlighet i projekten genom att spåra uppgifternas framsteg genom varje steg med färgkodade Kanban-kort.

Få tillgång till flera projektvyer och automatiserade arbetsflöden för att förbättra ditt teams arbetsflöde.

Lägg till eller ta bort fördefinierade Kanban-kolumner för att kategorisera uppgifter och börja spåra projektets framsteg.

Perfekt för: Denna mall är lämplig för projektledare, teamledare eller alla som vill hantera enkla projekt med ett visuellt verktyg.

2. Excel CFD Kanban-tavla-mall från Agile-Mercurial

Excel CFD Kanban-tavlemallen från Agile-Mercurial har en unik approach till Kanban-tavlan. Den integrerar det kraftfulla kumulativa flödesdiagrammet (CFD) i ramverket för att spåra projektets framsteg över tid.

Genom att integrera CFD:er i din projektanalys kan du observera mönster och trender, vilket hjälper teamen att förstå vad som inte fungerar och upprätthålla en jämn utveckling. Det bästa med CFD-mallen är att den enkelt kan integreras i Excel-ramverket.

Varför du kommer att älska den:

Justera kolumner och lägg till nya rader i databladet med några enkla steg, och hämta rätt data för din CFD-visualisering.

Spåra framsteg med kumulativa flödesdiagram för djupgående dataanalys.

Använd Kanban-metoden tillsammans med projektanalys för att förstå arbetsflödets olika steg och identifiera områden där uppgifter fastnar och bromsar framstegen.

Perfekt för: Denna mall är perfekt för agila team, scrum masters, mjukvaruutvecklare och chefer som vill få djupare insikter i arbetsflödets dynamik.

3. Kanban-tavla-mall från You Exec

via You Exec

Om du behöver professionella och visuellt tilltalande Kanban-tavlemallar är Kanban Board Template by You Exec ett utmärkt val. Den har flera avancerade funktioner, såsom swimlanes, uppgiftsberoenden och framstegsspårning, vilket gör den idealisk för planering av din nästa sprint.

Det bästa är att den innehåller detaljerade instruktioner för installation och användning, vilket gör den nybörjarvänlig samtidigt som den erbjuder avancerade funktioner för erfarna användare. Denna mall är ett utmärkt val för att skapa en mer sofistikerad Kanban-tavla i Excel utan att kompromissa med användarvänligheten.

Varför du kommer att älska den:

Visualisera dina uppgifter med en omfattande 12-månaderskalender som låter dig sortera och prioritera utifrån kommande förfallodatum.

Övervaka enkelt uppgiftens slutförande och tilldelningar med hjälp av instrumentpanelen, spåra slutförda uppgifter, återstående uppgifter och fördelningen mellan teammedlemmar och projektstadier.

Perfekt för: Denna mall passar affärsproffs, teamledare och chefer som föredrar en mer raffinerad och anpassningsbar Excel-mall för Kanban-tavlor.

4. Excel-mall för Kanban-tavla från Vertex42

via Vertex42

Kanban-tavlan från Vertex42 erbjuder en strömlinjeformad och lättanvänd metod för projektuppföljning. Mallen är idealisk för dig som är nybörjare inom Kanban, med en överskådlig layout som är intuitiv för alla användare och finns tillgänglig för både Google Sheets och Microsoft Excel.

Denna mall har förmärkta kolumner och färgkodade kort, så att du enkelt kan lägga till Kanban-kort, tilldela förfallodatum, uppdatera prioritetsnivåer och anpassa kolumnerna efter dina arbetsflödessteg.

Varför du kommer att älska den:

Få en mer detaljerad översikt över varje uppgiftskrav med ytterligare avsnitt för uppgiftsbeskrivningar och deadlines.

Undvik distraktioner från väntande ärenden och fokusera på uppgifter med högre prioritet med alternativet "Dölj raderna".

Få en detaljerad översikt för att övervaka uppgifternas framsteg och identifiera potentiella hinder med hjälp av det minimalistiska Kanban-systemet.

Perfekt för: Denna mall är perfekt för små team, frilansare och alla som vill hantera uppgifter på ett enkelt sätt.

5. Excel-mall för uppgiftshantering med Kanban-tavla från Indzara

via Indzara

Kanban-tavlan Task Tracker Template från Indzara är skräddarsydd för att spåra uppgifter med mer detaljerad information. Kanban-tavlans detaljerade projektledningsfält, såsom uppgiftsprioritet, ansvarig och procentuell färdigställandegrad, gör den idealisk för att spåra projektets framsteg på djupet.

En annan höjdpunkt i denna mall är funktionen "uppgiftsberoende", som gör det möjligt för teammedlemmarna att identifiera sammankopplade uppgifter och minimera avbrott i arbetsflödet. Med detta verktyg kan cheferna spåra uppgiftsstatus och se till att uppgifterna slutförs i rätt ordning, i enlighet med projektets tidsplan.

Varför du kommer att älska den:

Hitta specifika uppgifter och övervaka framstegen med inbyggda filter och sökalternativ.

Använd varningsflaggor för att markera förestående förfallodatum och uppgifter som är försenade.

Gå bortom grunderna med den helt automatiserade datainmatningslösningen i Excel.

Perfekt för: Denna Excel-mall för Kanban-tavla är bäst för individer och team som behöver detaljerade och organiserade Kanban-tavlor för att hantera sina uppgifter.

Begränsningar vid användning av Excel för Kanban-tavlor

Excel-mallar för Kanban-tavlor är en praktisk och budgetvänlig lösning, men det finns några begränsningar att tänka på:

Begränsade visualiseringsfunktioner: Microsoft Excel är i första hand ett kalkylbladsverktyg med begränsade möjligheter att visuellt representera uppgifter och projekt. Även om en grundläggande Kanban-tavla-mall kan anpassas, erbjuder den inte alltid samma visuella tydlighet eller anpassningsmöjligheter som specialiserade Kanban-verktyg.

Saknar intuitivt användargränssnitt: Excel behöver också funktioner som dra-och-släpp-uppgiftshantering, aviseringar och integrationer med andra verktyg (som tidrapportering eller kommunikationsplattformar), som finns tillgängliga i olika projektledningsverktyg.

Ingen realtidssamverkan och automatiserade arbetsflöden: I ett Excel-ark är realtidssamverkan omöjligt – du måste uppdatera innehållet i huvudkalkylbladet manuellt, vilket leder till problem med versionshantering och försenade datauppdateringar. Google Sheets tillåter detta, men det blir ett problem när flera teammedlemmar från olika avdelningar är inblandade.

För att övervinna dessa begränsningar vänder sig många team till dedikerade projektplaneringsverktyg, som erbjuder en mer optimerad och funktionsrik miljö för effektiv hantering av uppgifter och projekt.

Alternativa Kanban-tavlemallar

Om du letar efter ett mer dynamiskt och kraftfullt sätt att hantera uppgifter erbjuder många Kanban-tavlor som alternativ till Excel-ark avancerade funktioner och större flexibilitet.

ClickUp är ett sådant projektledningsverktyg. Det erbjuder en rad gratis Kanban-tavlemallar som är utformade för att förenkla arbetsflödeshantering, förbättra teamsamarbetet och enkelt spåra projektets tidsplaner. Dessa mallar är förkonfigurerade för olika användningsfall, vilket gör dem till ett fantastiskt val för olika branscher och teamstorlekar.

💡 Proffstips: När teamen växer och uppgifterna blir mer komplexa blir det svårare att upprätthålla tydlighet och organisation. Med ClickUps Kanban-tavla kan du visualisera arbetsflödet för distribuerade team, optimera varje uppgifts framsteg och förbättra samarbetet. Här är några övertygande skäl till varför: Anpassa ditt Kanban-arkflöde med flexibla kolumner som är skräddarsydda för ditt projekts unika faser.

Dra och släpp uppgifter enkelt för att uppdatera status och prioritera arbetet med lätthet 🖱️

Automatisera repetitiva uppgifter med AI-assistansen ClickUp Brain för att spara tid och minska manuellt arbete 🤖

Följ framstegen i realtid med visuella indikatorer och omfattande analyser.

Här är en sammanställd lista över Kanban-tavlemallar från ClickUp:

1. ClickUp Kanban-mall

Hämta gratis mall Planera projektaktiviteter enkelt med ClickUps enkla Kanban-tavla-mall.

ClickUp Kanban-mallen är ett enkelt och lättanvänt alternativ som är perfekt för nybörjare. Den låter dig ställa in ditt arbetsflöde med anpassningsbara kolumner, vilket gör det enkelt att organisera uppgifter från början till slut.

Denna Kanban-tavla-kalkylbladsmall fokuserar på visuell enkelhet. Den hjälper dig att snabbt lägga till uppgifter, ange förfallodatum och övervaka framsteg. Oavsett om du hanterar dagliga uppgifter eller större projekt, får denna mall allt gjort utan att komplicera projektledningsaktiviteterna.

Varför du kommer att älska den:

Hantera komplexa projekt med avancerade funktioner som taggning och kapslade deluppgifter för omfattande kontroll och effektivitet.

Anpassa arbetsflöden med skräddarsydda statusar för att noggrant övervaka varje steg i dina projekt.

Växla enkelt mellan flera vyer för att anpassa dig till olika projektbehov och arbetsflöden.

Organisera uppgifter med hjälp av anpassade fält och kategorier, vilket möjliggör detaljerade attribut och förbättrad visualisering.

Perfekt för: Denna mall är perfekt för enskilda personer eller små team som behöver ett grundläggande visuellt arbetsflöde för att hantera uppgifter effektivt.

2. ClickUp Simple Sprints Kanban-tavla-mall

Hämta gratis mall Hantera sprints i Kanban-metoden med ClickUp Simple Sprints Template.

ClickUp Simple Sprints Template är utformad för team som följer agila metoder, särskilt de som använder sprintplanering för att hantera uppgifter. Om ditt team ofta planerar en eller två veckors sprintaktiviteter för dina projekt är den här mallen något för dig!

Den delar upp uppgifterna i anpassningsbara kolumner som överensstämmer med olika sprintfaser, vilket gör det enkelt att visualisera framstegen och säkerställa att alla uppgifter slutförs enligt schemat.

Varför du kommer att älska den:

Använd förkonfigurerade kolumner som matchar Agile-sprintcykler, vilket gör den idealisk för att spåra projekt som utnyttjar Agile-ramverket.

Få en tydlig visuell översikt över uppgifterna i varje sprint, så att inga uppgifter förbises och teamets samarbete underlättas.

Spåra sprintens framsteg och identifiera flaskhalsar med hjälp av visualiseringar och instrumentpaneler.

Använd inbyggda uppdateringar av uppgiftsstatus med dra-och-släpp-funktioner för att snabbt flytta uppgifter mellan sprintar.

Perfekt för: Denna mall är lämplig för agila team som behöver ett enkelt och effektivt sätt att hantera och visualisera sprintaktiviteter i Kanban-format.

3. ClickUp Kanban View Roadmap Template

Hämta gratis mall Få detaljerade projektplaner med ClickUp Kanban View Roadmap Template.

ClickUp Kanban View Roadmap Template erbjuder en översiktlig bild av projekt, vilket är idealiskt för projektledare som vill ha en strategisk överblick över varje aktivitet och uppgiftslista i organisationen.

Med sina anpassningsbara Kanban-kolumner låter den här mallen dig organisera uppgifter efter milstolpar eller faser, vilket hjälper dig att hantera projekt på ett enkelt sätt. Den visuella roadmap-funktionen låter teammedlemmarna se helheten, vilket förbättrar projektkoordineringen och ansvarstagandet.

Varför du kommer att älska den:

Anpassa uppgifter med åtta olika anpassade fält i ClickUp – inklusive produktområde, varaktighet, team och funktionsbeskrivning – för detaljerad spårning och tydlig visualisering av framsteg.

Tilldela uppgiftskort till specifika teammedlemmar för bättre ansvarsskyldighet.

Övervaka ditt projekt effektivt med hjälp av anpassade statusar i ClickUp som ger ökad insyn i varje uppgifts framsteg.

Identifiera och hantera beroenden mellan uppgifter för att undvika förseningar och säkerställa att inga projektfrister missas.

Perfekt för: Denna mall passar projektledare som vill ha en överblick över projektets tidsplan och uppgiftsförlopp.

4. ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling Mall

Hämta gratis mall Planera och prioritera din organisations mjukvaruutvecklingscykel på ett effektivt sätt med ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling-mallen.

ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling är en mall som är skräddarsydd för mjukvaruutvecklingsteam. Den gör det möjligt för utvecklare att hantera uppgifter som kodgranskning, felspårning och funktionsförfrågningar, allt inom ett effektivt Kanban-ramverk.

Mallen förenklar uppföljningen av mjukvaruutvecklingscykler och hjälper till att säkerställa att projekten håller sig på rätt kurs. Genom att integrera dina mjukvaruutvecklingsuppgifter med Kanban kan du enkelt följa kodningsuppgifter, hantera utvecklingssprintar och lösa buggar på ett effektivt sätt.

Varför du kommer att älska den:

Ställ in en gräns för pågående arbete (WIP) för att förhindra flaskhalsar och säkerställa att teammedlemmarna inte blir överbelastade.

Förenkla hanteringen av förfrågningar med ett organiserat system som förbättrar samarbetet och håller alla på samma sida.

Spåra cykeltider med intuitiva instrumentpaneler som ger insikter i realtid så att du kan övervaka framsteg och optimera arbetsflödet.

Organisera uppgifter efter utvecklingsstadier som felspårning, kodgranskning och testning.

Perfekt för: Denna mall är avsedd för mjukvaruutvecklingsteam som vill organisera sina kodningsuppgifter, hantera sprintar och spåra framsteg i Kanban-stil.

5. ClickUp Agile Sprint Planning Template

Hämta gratis mall Planera dina agila sprintar med hjälp av ClickUp Agile Sprint Planning Template för att dela upp större uppgifter i genomförbara steg.

ClickUp Agile Sprint Planning Template är utformad för att hjälpa team med Agile-sprints och säkerställa att varje sprintcykel är välorganiserad. Mallen har anpassningsbara kolumner och gör det möjligt att visualisera hur dina uppgifter rör sig genom olika Agile-sprintstadier, så att du tydligt kan se projektets framsteg.

Använd den för att definiera sprintmål, tilldela uppgifter och övervaka framsteg, vilket ger en visuell guide under hela sprinten. För mer komplexa projekt har mallen anpassade statusar för att spåra sprintens framsteg noggrant.

Varför du kommer att älska den:

Granska avvikelser mellan beräknade och faktiska timmar under Sprint Retrospectives för att förbättra noggrannheten i framtida planering och öka teamets prestanda.

Förbättra effektiviteten genom att sätta realistiska förväntningar med hänsyn till teamets kapacitet under sprintplaneringen.

Använd unika anpassade fält för att registrera viktiga uppgifter och få djupare insikter i dina sprintar.

Få tillgång till specialiserade vyer för att övervaka framsteg och optimera samarbete och produktivitet.

Perfekt för: Denna mall är perfekt för projektledare, teamledare och agila team som behöver en visuell översikt över projektets milstolpar. Den är också utmärkt för team eller projektledare som hanterar flera pågående projekt eller långsiktiga initiativ.

➡️ Läs mer: Hur man implementerar agila transformationsstrategier

6. ClickUp-mall för att få saker gjorda

Hämta gratis mall Spåra uppgifter med ClickUps mall Getting Things Done och använd en Kanban-tavla för att dela upp uppgifter i hanterbara deluppgifter.

David Allens populära produktivitetsmetodik har inspirerat ClickUps mall för Getting Things Done (GTD). Den är utformad för att hjälpa individer och team att hålla reda på alla uppgifter, kategorisera dem effektivt och prioritera vad som behöver göras.

Denna mall i Kanban-stil delar upp uppgifter i hanterbara kategorier, vilket gör det enkelt att fokusera på de mest brådskande uppgifterna. Genom att kategorisera uppgifter i hanterbara moment och hanterbara deluppgifter kan man arbeta produktivt på ett strukturerat sätt utan distraktioner.

Varför du kommer att älska den:

Få fördefinierade kolumner för uppgiftskategorisering som Att göra, Pågår, Väntar, Avbruten och Slutförd.

Lägg till specifika uppgifter som uppgiftskategori, erforderlig energinivå eller andra detaljer som gör den idealisk för personligt bruk.

Använd dra-och-släpp-funktionen för att enkelt uppdatera och prioritera uppgifter.

Lär dig mer om GTD-metoden med den inbyggda introduktionsguiden.

Perfekt för: Denna mall är perfekt för alla som vill öka produktiviteten och minimera distraktioner. Det är ett värdefullt verktyg för frilansare, entreprenörer och alla som vill uppnå mer med mindre stress.

7. ClickUp-mall för kundintroduktion

Hämta gratis mall Hantera varje steg i kundens onboardingprocess effektivt med hjälp av ClickUps mall för kundonboarding.

ClickUp Customer Onboarding Template erbjuder ett detaljerat arbetsflöde för onboarding av nya kunder. Den är utformad för att hjälpa team att säkerställa att varje onboardingprocess spåras, dokumenteras och slutförs på ett effektivt sätt.

Med sitt strukturerade tillvägagångssätt innehåller denna mall steg som hjälper dig att vårda kundrelationer från dag ett. Varje steg representerar en viktig del av onboardingprocessen, vilket gör det enkelt att upprätthålla framsteg och ge snabb uppföljning för en smidig onboardingupplevelse.

Varför du kommer att älska den:

Håll koll på framstegen med steg-för-steg-kolumner för att spåra kundens onboarding-resa.

Använd fördefinierade uppgiftsmallar för vanliga introduktionsaktiviteter.

Få påminnelser och aviseringar för uppföljningar i rätt tid.

Tilldela information och värde till 13 anpassade fält, inklusive kundfeedback, POC och prenumerationsvärde.

Perfekt för: Denna mall är värdefull för kundframgångsteam, säljare eller alla som ansvarar för att integrera nya kunder i din tjänst eller produkt.

8. ClickUp-mall för urvalsmatris vid rekrytering

Hämta gratis mall Effektivisera kandidaturvalet med hjälp av Kanban-metoden och ClickUps mall för urvalsmatris för rekrytering.

ClickUp Hiring Selection Matrix Template erbjuder ett strukturerat sätt att följa kandidater under rekryteringsprocessen. Eftersom processen ofta involverar flera steg och intressenter är denna mall en stor tillgång för team som söker en visuell representation för att standardisera och effektivisera den.

Den ger också en visuell översikt över varje steg i rekryteringsprocessen, från den första ansökan till det slutgiltiga beslutet, vilket hjälper HR-team att hantera rekryteringen på ett effektivt sätt.

Varför du kommer att älska den:

Få fördefinierade kolumner för varje steg i rekryteringsprocessen.

Samla in och kategorisera teamets insikter på ett effektivt sätt med hjälp av utvärderingskriterier för att betygsätta och jämföra kandidater.

Utnyttja samarbetsfunktionerna för att få in synpunkter från teamet under urvalsprocessen och identifiera mönster för kontinuerlig förbättring.

Lagra all kandidatinformation på ett centralt ställe med ClickUp Candidate Database View i mallen.

Perfekt för: Denna mall är lämplig för HR-team, rekryteringschefer och rekryterare som vill förenkla sin rekryteringsprocess för att fatta datadrivna beslut utan fördomar.

9. ClickUp-mall för projektretrospektiv

Hämta gratis mall Reflektera över projektresultaten med hjälp av en Kanban-tavla för att granska slutförda uppgifter med ClickUp-mallen för projektretrospektiv.

De flesta Kanban-tavlemallar ger ett ramverk för att spåra och planera dina projektaktiviteter, men den här unika mallen hjälper dig att använda en Kanban-tavla för att analysera dina slutförda uppgifter. ClickUp Project Retrospective Template är utformad för team som följer Agile- och Scrum-metoderna, så att du kan granska och reflektera över slutförda projekt.

Denna mall i Kanban-stil spårar vad som gick bra, vad som inte gick bra och vad som kan förbättras för framtida projekt, vilket gör den perfekt för retrospektiv analys. Att dokumentera feedback systematiskt uppmuntrar en kultur av kontinuerlig förbättring och lagarbete.

Varför du kommer att älska den:

Använd kolumner för att kategorisera retrospektiva resultat (vad som gick bra, vad som inte gick bra, lärdomar och mer).

Få färdiga kolumner för att lägga till och spåra teamets feedback över tid.

Få tillgång till rapporteringsfunktioner för att spåra återkommande problem och förbättringar.

Få insikter om hur du kan förbättra retrospektiv spårning av projekt med automatisering, AI, beroenden och taggning.

Perfekt för: Denna mall passar bäst för Agile- och Scrum-team som vill systematiskt granska projektresultat och integrera lärdomar i framtida projekt.

10. ClickUp IT-supportmall

Hämta gratis mall Organisera supportärenden för att sortera problem efter prioritet och status med ClickUp IT Support Template.

ClickUp IT Support Template är skräddarsydd för IT-team som hanterar ärenden, incidenter och supportförfrågningar. Det är ett utmärkt val för att effektivisera IT-driften och hantera tidsplaner för mjukvaruutvecklingsprojekt.

IT-proffs använder en Kanban-tavla som är integrerad i mallen för att spåra varje supportärende, från den första rapporten till lösningen, vilket säkerställer en effektiv hantering av tekniska problem. Dessutom integreras mallen med ClickUp Dashboards för att generera rapporter som ger dig en bättre förståelse för kundsupportens mätvärden.

Varför du kommer att älska den:

Hantera alla dina biljettförfrågningar i en enda instrumentpanel

Få inbyggda och anpassningsbara kolumner för olika supportstadier.

Organisera och prioritera ärenden utifrån brådskandehet och typ för bättre supportadministration.

Förbättra svarstiden genom automatiska aviseringar för tilldelade ärenden.

Perfekt för: Som namnet antyder bör denna mall användas av IT-supportteam som hanterar flera ärenden och behöver ett tydligt, organiserat arbetsflöde för att effektivt spåra och prioritera supportförfrågningar.

💡 Proffstips: Oavsett om du utvecklar en liten app eller ett storskaligt system är projektledningsverktyg avgörande för att du ska kunna hantera alla mjukvaruutvecklingsprojekt som dyker upp. 🛠️

11. ClickUp-mall för affärsutgiftsrapport

Hämta gratis mall Hantera och granska företagets utgifter med ClickUps mall för utgiftsrapporter.

ClickUp Business Expense Report Template är ett strukturerat verktyg för att spåra och hantera utgifter. Det använder en Kanban-layout för att flytta kostnader genom olika gransknings- och godkännandesteg.

Rapporteringsfunktionerna gör det också enkelt att analysera utgifter, vilket ger insikter om budgetanvändningen och hjälper företag att fatta välgrundade beslut.

Som chef kan du använda denna mall för att identifiera områden där kostnader kan sparas in och överförbrukning förekommer, vilket i slutändan leder till bättre kontroll över kassaflödet.

Varför du kommer att älska den:

Få fördefinierade kolumner för att spåra utgiftsstatusar

Spåra utgifter för olika kategorier och typer för att effektivisera datainmatning och rapportering.

Godkänn och avslå alla olika utgiftsförfrågningar vid rätt tidpunkt med hjälp av godkännandetavlan.

Upptäck trender i ditt företags utgiftsvanor genom att visualisera utgiftsdata.

Perfekt för: Denna mall är perfekt för ekonomiteam eller företagare som behöver ett strukturerat system för att hantera och spåra företagets utgifter genom hela godkännandeprocessen. Detta gör det möjligt för dem att hålla ett noggrant öga på budgetar och utgifter.

12. ClickUp Blog Editorial Calendar

Hämta gratis mall Planera ditt blogginnehåll med en Kanban-tavla som visar bloggens publiceringsstadier med hjälp av ClickUp Editorial Calendar Template.

Funderar du på att använda en Kanban-tavla för att planera din blogs redaktionella kalender?

ClickUp-bloggens redaktionella kalendermall är perfekt för innehållsteam som behöver planera, spåra och hantera sin innehållsskapandeprocess. Genom att skissera hela innehållsflödet, från idé till publicering, på en Kanban-tavla säkerställs att deadlines hålls och att innehållet publiceras konsekvent.

Med den extra funktionen att integrera deadlines, tilldela författare och hantera uppgifter direkt från tavlan håller denna mall alla på rätt spår och organiserade.

Varför du kommer att älska den:

Spåra innehåll från idégenerering till publicering med kolumner som Utkast och Redigering.

Lägg till och redigera uppgiftskort för varje artikel med detaljerad information.

Brainstorma och samarbeta i realtid med teammedlemmarna om bloggpubliceringar.

Integration med kalender och bloggplaneringsverktyg från tredje part för att enkelt organisera blogguppdateringar

Perfekt för: Denna mall är lämplig för innehållsmarknadsförare, bloggare och alla som behöver hantera en innehållskalender.

Förbättra din projektledning med ClickUps Kanban-tavlor

Framgångsrik uppgiftshantering är avgörande, oavsett om du leder ett team eller organiserar personliga projekt. En gratis Excel-mall för Kanban-tavlor kan hjälpa dig att komma igång, men ofta behövs mer flexibilitet och fler funktioner för effektiv visuell projektledning.

Upptäck ClickUp – den allt-i-ett-plattformen för produktivitet som erbjuder överlägsna, kostnadsfria Kanban-tavlemallar. ✅

De kostnadsfria Kanban-mallarna på plattformen gör det också möjligt för dig att enkelt visualisera ditt arbete, optimera komplexa processer, automatisera repetitiva uppgifter och skapa genomförbara planer. Detta sparar tid och ökar teamets produktivitet och kommunikation. ⚡

Är du redo att förbättra din projektledning och lämna föråldrade verktyg bakom dig?

Registrera dig för ClickUp idag och ta det första steget mot att uppleva Kanban-tavornas sanna potential! 🏆