Hur du använder konversationsmarknadsföring för att uppnå maximala fördelar

I en värld där inkorgarna översvämmas av klichéfyllda e-postmeddelanden och direktmeddelanden med påträngande försäljningsargument söker många kunder efter något annat – en genuin konversation med ett varumärke och dess representanter utan pressen att fatta ett omedelbart beslut.

Det är här konversationsmarknadsföring kommer in. Den tillför en mänsklig touch till marknadsföringen och ersätter robotliknande säljargument med äkta kommunikation, utan förbehåll.

Konversationsmarknadsföring fokuserar på att skapa en mänsklig kontakt, vilket gör den till en särskilt effektiv marknadskommunikationsstrategi för att bygga kundlojalitet och öka försäljningen.

Tänk på e-postmeddelanden som dina kunder vill läsa, annonser som de vill se till slut och längre texter som håller deras uppmärksamhet ända till slutet.

Allt detta är möjligt tack vare praktiska strategier för konversationsmarknadsföring. Med rätt meddelandeappar får du verktygen du behöver för att engagera fler potentiella kunder, skapa äkta relationer och omvandla leads till lojala kunder.

Vad är konversationsmarknadsföring?

Konversationsmarknadsföring är en ny, dialogbaserad metod för att interagera med kunder. Genom att kombinera automatiserade kommunikationskanaler med strategiska mänskliga kontaktpunkter kan marknadsförare skapa ”kontinuerliga konversationsloopar” – pågående dialoger som utvecklas med varje interaktion för att höja kundupplevelsen.

Varför behöver du konversationsmarknadsföring?

Sälj- och marknadsföringspersonal står ständigt under press att sticka ut och väcka uppmärksamhet. Med allt brus kan det kännas nästan omöjligt att leverera en personlig upplevelse.

Det är därför konversationsmarknadsföring har blivit en självklar lösning för företag som vill skala upp den personliga kontakten. Med hjälp av chatbots, livechatt och anpassade meddelanden kan varumärken interagera med kunderna direkt och tillgodose deras behov oavsett var de befinner sig i köpprocessen.

I stället för att låta kunderna vänta i flera dagar på svar eller lämna dem i ovisshet efter att de fyllt i formulär, säkerställer denna strategi att varje interaktion känns direkt, omedelbar och genuint mänsklig.

Cirka 79 % av företagen uppger att integreringen av konversationsmarknadsföringsbots har förbättrat kundlojaliteten, ökat försäljningen och genererat högre intäkter – en vinst för både kunder och företag.

Nu när du har en god förståelse för konversationsmarknadsföring och dess fördelar, låt oss diskutera de viktigaste komponenterna som gör denna metod effektiv.

Viktiga delar av konversationsmarknadsföring

Att skapa en framgångsrik strategi för konversationsmarknadsföring innebär att kombinera flera element för att engagera din målgrupp. Varje element bidrar till att ditt varumärke kommer närmare målet att erbjuda en personlig och intuitiv upplevelse.

Samtalen sker i kundens takt

Konversationsmarknadsföring möter kunderna på deras villkor. Istället för att förvänta sig att kunderna ska interagera endast under fastställda tider, låter denna metod kunderna inleda och avsluta konversationer när de vill.

Realtidssupport är visserligen utmärkt, men det är också bra att ha flexibiliteten att svara när det passar – särskilt när en hektisk dag innebär att man måste avbryta och återuppta konversationerna senare.

Konversationer kan skalas upp smidigt

Eftersom interaktioner sker i kundens takt behöver företag ett skalbart sätt att tillgodose allas behov. AI-verktyg för kundservice kommer väl till pass här, eftersom de hanterar rutinmässiga frågor och erbjuder omedelbar support när livechatt med kundtjänstpersonal inte är tillgänglig.

Chatbots kan vägleda kunder och erbjuda lösningar utan att ersätta mänsklig interaktion. Denna flexibilitet gör kundupplevelsen positiv och engagerande.

H&M:s chatbot integrerad i deras kundtjänstwebbplats

H&M använder till exempel en chattbot för att hjälpa kunderna med orderspårning, produktsökningar och returer, vilket säkerställer en smidig shoppingupplevelse.

Samtal hjälper till att få insikt genom sammanhanget

Vi vet alla hur konversationer utan sammanhang känns. Tungrodda och repetitiva. Med konversationsmarknadsföring har varje interaktion en bakgrundshistoria, och tillgång till kunddata hjälper konversationerna att flyta naturligt.

Anta att en kund kontaktade dig igår med en fråga om en produkt och nu undrar hur returprocessen går till. Ett kontextuellt system innebär att supportteam eller chattbottar kan ta vid där den senaste interaktionen slutade, vilket sparar kunderna från att behöva upprepa detaljer och gör upplevelsen mer personlig.

Genom att använda ett CRM-system och spåra interaktioner över olika kontaktpunkter säkerställer du att sammanhanget följer med från en chatt till nästa. Kundupplevelsen förbättras när varje interaktion baseras på tidigare konversationer, produktintressen eller surfvanor – vilket effektiviserar svaren och stärker förtroendet för varumärket.

Konversationer sker på de kanaler som kunderna föredrar

Konversationsmarknadsföring möter kunderna på de plattformar de använder mest, oavsett om det är chattappar som Facebook Messenger, webbchatt eller till och med SMS. Genom att erbjuda kundservice via deras föredragna kanaler låter du kunderna interagera där de känner sig mest bekväma.

Dagens konsumenter är vana vid att få tillgång till information snabbt och enkelt, så om ett kort chattmeddelande eller en chattbot kan lösa ett problem bör de inte behöva vänta i evigheter i telefonkö på ett 1-800-nummer för att få svar.

Läs även: De 10 bästa apparna för digital marknadsföring

Hur man implementerar en konversationsmarknadsföringsstrategi

Att skapa meningsfulla konversationer – antingen med säljare eller chattbottar – kan omvandla besökare till kunder snabbare än traditionell marknadsföring. Faktum är att kunderna är 63 % mer benägna att återvända till din webbplats efter en engagerande chatt.

Att integrera konversationsmarknadsföring i dina försäljningsprocesser och kundresan kan dock kräva en del planering.

För att konversationsmarknadsföring ska fungera smidigt måste du skapa en användarcentrerad upplevelse istället för att bara marknadsföra produkter. Dina sälj-, service- och marknadsföringsteam måste prioritera att bygga relationer framför transaktioner.

Ta en titt på denna steg-för-steg-guide som hjälper dig att göra din digitala marknadsföringsstrategi mer konversationsinriktad.

Steg 1: Identifiera först dina mål och mätvärden

Innan du börjar utforma en konversationsstrategi, fundera på hur framgång ser ut för dig.

Vill du öka försäljningen med personliga produktrekommendationer via Facebook Messenger?

Eller kanske är du mer inriktad på att öka kundnöjdheten och bryr dig om höga betyg för konversationerna?

Här är några mätvärden som kan hjälpa dig att mäta effektiviteten i din konversationsmarknadsföring: Försäljning och leadgenerering : Genererade leads, konverteringsfrekvenser eller genomsnittligt ordervärde

Engagemang : Svarstider, antal interaktioner eller utbytta meddelanden

Medvetenhet : Räckvidd, visningar eller klickfrekvens

Kundlojalitet och kundnöjdhet: Kundbehållningsgrad, kundlivstidsvärde, CSAT- eller NPS-betyg

Steg 2: Definiera dina nyckelbudskap

Nyckeln till konversationsmarknadsföring är tydlig kommunikation, så det är avgörande att definiera dina budskapspunkter.

Föreställ dig att du är kunden och fundera på vad som skulle fånga din uppmärksamhet – en tidsbegränsad rabatt? En inbjudan att låsa upp gratis innehåll i utbyte mot en e-postadress?

Börja med ett enkelt, övertygande budskap och fokusera på en huvudpunkt. Du kan inleda med ett inbjudande välkomstmeddelande och sedan låta konversationen naturligt glida över till andra områden, såsom kundfeedback eller produktförslag.

Kom bara ihåg att hålla det kort och relevant.

Steg 3: Bestäm vilka kommunikationskanaler du ska använda

För att komma igång med konversationsmarknadsföring bör du fokusera på kanaler som din webbplats, meddelandeappar och sociala plattformar. Överväg följande alternativ:

Automatisera Facebook Live-chatten med bots

Lägg till en livechatt-widget på din webbplats

Integrera en Instagram-chatbot

Skapa en WhatsApp for Business-chattbot

Alla kanaler fungerar dock inte på samma sätt.

Om du planerar att föreslå produkter kan en chattplattform som Facebook Messenger vara idealisk. Men om ditt mål är att svara på kundernas frågor kan en chattbot på din webbplats vara bättre lämpad för support via vanliga frågor.

Med AI-marknadsföringsverktyg, som chattbottar och standardsvar, kan du smidigt interagera med hundratals kunder. Men för att använda dessa verktyg effektivt krävs det lite erfarenhet.

Det är värt att öva på olika scenarier för att hantera vanliga kundfrågor, särskilt eftersom vissa kan känna sig frustrerade om deras upplevelse av chatboten inte blir som förväntat.

Du kan till och med ställa in mobilaviseringar för alla interaktioner som kräver en liveagent. Att utbilda ditt team i verktygen och vanliga scenarier kommer att göra stor skillnad för hur smidig upplevelsen känns för kunderna.

Steg 5: Utforma och testa dina chattbottar innan du lanserar dem

En effektiv chatbot bör göra det möjligt för kunderna att interagera lika naturligt som de skulle göra med en människa, vilket skapar en responsiv, personlig upplevelse dygnet runt. När chatbots är väl utformade kan de öka försäljningen med upp till 67 %.

För att komma igång kan du överväga att utforma flödesscheman för chatbots som erbjuder flera valmöjligheter för konversationsvägar. Många verktyg har visuella byggverktyg och till och med färdiga mallar för chatbots, vilket gör det enkelt att skapa rätt struktur för smidiga och meningsfulla interaktioner.

Steg 6: Följ upp resultaten och optimera konversationsflödena

När din strategi är på plats, håll koll på resultaten. Det är enkelt om du har fastställt tydliga mätvärden. Om resultatet inte är där du vill att det ska vara kan du analysera bortfallsfrekvensen för varje chatbot-meddelande.

Dessa data kommer att avslöja om ett visst budskap kanske avskräcker kunderna eller om deras intressen håller på att förändras.

Insidertips: Hur ClickUps chattbot och konversations-AI förbättrar uppgiftshantering och teamsamarbete

Även om marknadsförare idag har fler kanaler än någonsin för att nå ut till kunderna, har det blivit allt svårare att sticka ut i bruset. En genomsnittlig person möter tusentals marknadsföringsbudskap varje dag, men engagemangsgraden fortsätter att sjunka.

Men konversationsmarknadsföring är inte bara ännu en kanal. Den förändrar i grunden hur varumärken och kunder interagerar.

För att få ut det mesta av konversationsmarknadsföring behöver du rätt verktyg för marknadsföringsprojektledning. Tänk om vi berättade att det finns ett verktyg som hanterar de flesta av dina behov och håller ordning på allt?

Ja, det verktyget är ClickUp, utvecklat för marknadsföringsteam.

ClickUp för marknadsföringsteam fungerar som en enda källa till sanning för alla dina konversationsmarknadsföringsstrategier

Så här kan ClickUp hjälpa dig att skapa, implementera, övervaka och förbättra din strategi och dina kampanjer för konversationsmarknadsföring:

Integrera uppgiftshantering med AI-drivna konversationsfunktioner

Med över 1 000 ClickUp-integrationer, inklusive chattbottar och automatiseringsverktyg som Zapier, ChatGPT och DALL-E, kan du automatisera uppgiftshanteringen utifrån kundinteraktioner.

När en kund ställer en fråga kan chatboten till exempel omedelbart registrera frågan och skapa en uppgift i ClickUp. Det innebär att teammedlemmarna kan lösa kundernas problem utan att manuellt behöva logga varje interaktion. Du får också data om kundinteraktioner direkt i ClickUp för analys, vilket gör informationen användbar.

Använd ClickUp Chat för att dela uppdateringar, länka till resurser och samarbeta på ett och samma ställe

Dessutom kan teamen med ClickUp Chat samarbeta smidigt på ett och samma ställe, utan att behöva växla mellan projektlednings- och kommunikationsverktyg. Du kan interagera en-till-en med dina kollegor eller skapa grupper för att involvera fler personer i en konversation. Du kan till och med länka specifika diskussioner till relaterade konversationsmarknadsföringsstrategier eller kampanjuppgifter i ClickUp och vice versa, vilket hjälper dig att behålla sammanhanget över flera konversationer.

Skapa och följ upp uppgifter från meddelanden i ClickUp Chat med funktionen FollowUps

SyncUps i Chat gör det enkelt att hoppa in i ett ljud- eller videosamtal med dina kollegor, medan FollowUps låter dig skapa en uppgift från ett meddelande och tilldela den till den ansvariga personen.

Arbeta asynkront med ditt team, tilldela uppgifter och få uppdateringar med ClickUps tilldelade kommentarer

Med tilldelade kommentarer i ClickUp omvandlas dina kommentarer och din feedback på alla ClickUp-uppgifter till spårbara åtgärdspunkter, vilket eliminerar det fram- och tillbaka-kommunikationen som är förknippat med andra plattformar. Denna funktion organiserar även diskussionstrådar för uppgifter för att minska informationskaoset och hålla allt relevant inom räckhåll.

Fallstudie: ClickUp 🤝 Cartoon Network Cartoon Networks snabbrörliga team för sociala medier hade tidigare problem med komplicerade arbetsflöden som sträckte sig över flera projektledningsverktyg. Att till exempel lägga upp ett inlägg på deras sociala mediekanaler varje dag krävde att det synkroniserades och uppdaterades i både deras uppgiftshanterings- och kalenderverktyg, vilket tog onödig tid. Med ClickUp som sin enda källa till sanning sparar de tid och ligger före sitt publiceringsschema. Faktum är att de har fördubblat sin produktion utan att öka teamets storlek.

Och det är bara början.

Marknadsföringsteam kan använda ClickUps AI-funktioner för att identifiera trender, såsom vanliga frågor eller vanliga problem, vilket gör det möjligt för dem att skräddarsy sina strategier. Genom att förstå vad som tilltalar kunderna kan teamen anpassa sina budskap och erbjudanden för bättre engagemang.

Få svar på alla dina frågor med ClickUp Brain

90 % av marknadsförare som använder AI ser det som framtiden för innehållsskapande.

ClickUps AI-personliga assistent, ClickUp Brain, kan göra underverk för alla dina innehållsbehov och förbättra kundinteraktionerna, vilket gör den till ett av de bästa alternativen till ChatGPT.

Tänk dig att du frågar: ”Hur går det med vår kampanj i sociala medier?” och får ett snabbt svar på hur projektet ligger till. ClickUp Brain kan till och med ge dig tips från experter för att göra din konversationsmarknadsföring ännu mer effektiv!

Det fungerar också som ett sammanfattningsverktyg för storskaliga projekt där snabba, koncisa uppdateringar behövs, till exempel inom kundsupport eller konsultverksamhet.

Skapa skräddarsydda innehållsidéer genom att analysera målgruppens demografi, aktuella trender och marknadsföringsmål med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp Brain genererar automatiskt dagliga stand-ups och uppdateringar för alla projekt, vilket ger användarna en tydlig översikt över status, prioriteringar och deadlines. Det ger också aktuella uppdateringar som hjälper ditt team att hålla sig på rätt spår.

Få omedelbara svar på frågor, statusuppdateringar om uppgifter, påminnelser om deadlines, sammanfattningar av anteckningar och mycket mer

Har du ett möte inbokat med kort varsel? Arbeta smart och utnyttja ClickUp Brain för att skapa material inför mötet, såsom dagordningar, diskussionspunkter och presentationsmaterial.

ClickUp Brain går igenom tidigare mötesanteckningar för att identifiera viktiga fokusområden, återkommande teman, olösta frågor och alla relevanta detaljer som bidragit till det aktuella mötet.

Skapa dagordningar inför möten med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp Brain svarar inte bara på frågor. Det koordinerar aktivt arbetet genom att:

Kontextuell uppgiftsskapande : AI:n analyserar konversationer i ClickUp Chat och skapar automatiskt uppgifter utifrån meddelanden, komplett med naturlig språkbehandling för att tilldela prioritetsnivåer

Smart hantering av beroenden: Du kan använda ClickUp Brain för att automatiskt identifiera och föreslå uppgiftsberoenden baserat på konversationssammanhang och historiska mönster

👀 Bonus: Upptäck användningsfall för ChatGPT för att få en bättre uppfattning om hur du kan maximera potentialen hos detta AI-verktyg för att förbättra dina strategier och effektivisera dina arbetsflöden.

Alla dessa ClickUp-funktioner gör det möjligt för dig att skräddarsy dina marknadsföringsaktiviteter utifrån kundhistorik och projektkontext samt enkelt genomföra idéer för konversationsmarknadsföring.

Exempel på konversationsmarknadsföring

Nu när du vet hur man skapar en effektiv strategi för konversationsmarknadsföring följer här några exempel från verkligheten som kan ge dig ytterligare inspiration.

Live-support

Även om livechatt kanske inte verkar vara en marknadsföringsfunktion vid första anblicken, har den en betydande inverkan på kundernas upplevelse av ditt varumärke.

Gör dina kunder nöjda genom att erbjuda hjälplinjer dygnet runt eller skapa ett särskilt Twitter-konto för supportfrågor. Högkvalitativ kundservice ökar din försäljning på ett naturligt sätt.

via Nordstrom

📌 Exempel: Nordstroms Stylist Chat är ett utmärkt exempel på hur live-support kan förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen. Kunderna får tillgång till personliga stylister som ger rekommendationer i realtid, anpassade efter deras smak, storlek och budget. Genom chatten får kunderna hjälp med att sätta ihop klädkombinationer för specifika tillfällen, som bröllop eller anställningsintervjuer. Stylister hjälper till att mixa och matcha plagg från Nordstroms sortiment, vilket skapar en guidad shoppingupplevelse som gör det enklare och roligare att välja kläder.

Upplevelser efter köpet

Även om dina produkter säljer som smör i solsken måste du fokusera på kommunikationen efter försäljningen.

Ett enkelt men effektivt tillvägagångssätt är att skicka uppföljningsmejl för att höra hur kunderna trivs med sina köp och om de har några frågor. Detta till synes obetydliga steg kan avsevärt öka återköpen.

via Chewy på Twitter

📌 Exempel: Djurfoderföretaget Chewy skickar ibland handskrivna tackkort eller till och med personliga porträtt av husdjuren till sina kunder. De erbjuder också proaktivt återbetalning för oöppnat djurfoder och föreslår att man donerar det till lokala djurhem. Dessa personliga inslag överraskar och gläder, och visar att de bryr sig om husdjuren och inte bara om försäljningen.

E-postmarknadsföring

Istället för att bombardera kunderna med generiska nyhetsbrev som inte engagerar, fokusera på kreativitet och äkta interaktion för att främja varumärkeslojaliteten.

Varför inte lägga till en kort enkät i ditt e-postmeddelande där du ber om feedback på deras upplevelse? Du kan till och med använda enkla smiley-emojis för att mäta nöjdhetsnivån. Ju enklare du gör det för kunderna att svara, desto mer benägna är de att engagera sig.

📌 Exempel: Booking.com lyckas utmärkt med att få e-postmarknadsföring att kännas mer som en hjälpsam konversation än som en säljpresentation. När någon har bokat en resa skickar Booking.com personliga uppföljningar, inklusive tips om sevärdheter i närheten, transportalternativ och rekommendationer på lokala restauranger. I stället för bara ett ”tack för bokningen” visar dessa e-postmeddelanden en djup förståelse för vad resenären faktiskt kan behöva, vilket skapar en mer engagerande och värdedriven interaktion.

Personalisering i kundinteraktioner

En av de mest effektiva tillämpningarna av konversationsmarknadsföring är personalisering. Det får kunderna att känna sig sedda, uppskattade och förstådda – egenskaper som är avgörande för att bygga upp förtroende och lojalitet.

Personliga konversationer känns mänskliga och tillmötesgående, vilket uppmuntrar kunderna att svara, ställa frågor och utforska mer. Detta engagemang kan fördjupa deras relation till varumärket och öka sannolikheten för att de återvänder.

📌 Exempel: Sephora är mästare på att kombinera konversationsmarknadsföring med personalisering. De gör detta genom verktyg som deras Color IQ- och Skincare IQ-quiz, där användarna får frågor om sin hudtyp, hudproblem och preferenser, och sedan får produktrekommendationer baserade på dessa svar. Men Sephora nöjer sig inte med det – de har också banat väg för tekniken för virtuell provning med sitt verktyg Virtual Artist. Detta låter användarna ”prova” smink digitalt, med hjälp av AR för att se hur olika nyanser ser ut på deras hud innan de ens gör ett köp. Dessa taktik fungerar inte bara för att de är interaktiva utan också för att de eliminerar friktionen i beslutsprocessen, vilket gör shoppingen enklare, snabbare och mycket roligare.

Konversationsbaserad försäljning via sociala medier

Forskning visar att 72 % av B2B-kunderna förväntar sig att företag har en djup förståelse för deras behov och erbjuder personliga upplevelser. Sociala medier är ett utmärkt ställe att göra detta på, tack vare närheten och tillgängligheten till både kunden och varumärket.

📌 Exempel: Wendy’s har bemästrat konsten att styra konversationer på sociala medier genom att använda en unik och fräck ton som aktivt engagerar följare. De svarar ofta på användarkommentarer och taggar med kvicka, varumärkesanpassade svar och ägnar sig åt lekfulla ”roasts” av sina konkurrenter för att skapa större engagemang.

Fördelarna med konversationsmarknadsföring

När konversationsmarknadsföring genomförs på rätt sätt kan den hjälpa företag att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad. Låt oss titta närmare på några av de viktigaste fördelarna.

Förbättra leadgenereringen

Konversationsmarknadsföring låter dig samla in värdefull information och kvalificera leads i realtid genom att engagera besökare via chattmeddelanden i din butik eller på din webbplats. Detta är särskilt fördelaktigt för nya och anonyma användare.

Genom att erbjuda personlig support i realtid skapar du en inbjudande upplevelse som främjar ett djupare engagemang och ökar chansen till konvertering.

Nå ut till kunderna via deras föredragna kanaler

Kunderna gör 90 % av sina efterforskningar online – ofta på plattformar som TikTok – innan de handlar i butik.

De interagerar med olika kontaktpunkter under hela sin köpresa, så det är avgörande att uppfylla deras förväntningar och nå ut till dem var de än befinner sig.

Du kan engagera kunderna i deras föredragna miljöer genom att använda flera kanaler, såsom SMS, WhatsApp och meddelanden på webbplatsen.

Genom att anta en konversationsmarknadsföringsstrategi som spänner över flera plattformar kan varumärken förbättra kundupplevelsen. Kontextuella och relevanta konversationer bidrar till att bygga starkare relationer, öka kundnöjdheten och driva på fler konverteringar.

Arbeta mer effektivt som team

Chatbots för konversationsmarknadsföring förenklar kommunikationsprocesserna och hjälper dig att automatisera svar och hantera kundförfrågningar på ett effektivt sätt.

Genom att träna chatbots att känna igen vanliga frågor och ge relevanta svar kan ditt team spara tid och resurser. De kan då fokusera på mer komplexa uppgifter, vilket i slutändan förbättrar produktiviteten och kundnöjdheten (och, för övrigt, även medarbetarnöjdheten!)

Påskynda försäljningsprocessen

Konversationsmarknadsföring integrerar dessutom marknadsförings- och försäljningsinsatser på ett smidigt sätt. Denna synergi hjälper till att snabbare leda kunderna vidare i försäljningsprocessen.

Chatbots kan till exempel identifiera kvalificerade leads och antingen vidarebefordra dem direkt till säljare eller boka möten i realtid.

Få insikter om kundernas preferenser

Genom att föra direkta samtal med kunderna får du värdefull insikt i vad de gillar och ogillar.

Sådan kundfeedback är värdefull och kan utnyttjas för att förbättra produkter, förfina processer och förbättra kundinteraktioner och innehåll i stort.

Integrera konversationsmarknadsföring med andra strategier

För att maximera effekten av konversationsmarknadsföring är det viktigt att integrera den med andra marknadsföringsstrategier.

Denna metod förbättrar inte bara kundengagemanget utan skapar också en smidig upplevelse över flera kontaktpunkter.

Omnikanalstrategin

Denna metod säkerställer att kunderna får en enhetlig upplevelse i alla kanaler – såsom webbplatser, sociala medier och meddelandeappar.

Enligt en studie från Harvard Business Review behåller företag som implementerar en omnikanalstrategi i genomsnitt 89 % av sina kunder, jämfört med endast 33 % för dem med en svag omnikanalstrategi.

Genom att integrera verktyg som chattbottar och konversations-AI i dessa kanaler kan företag upprätthålla kontinuiteten i kundinteraktionerna, vilket ytterligare förbättrar den totala upplevelsen. Denna integration möjliggör snabba och effektiva svar, vilket är avgörande för att minska väntetiderna och öka kundnöjdheten. ​

Skapa en enhetlig kundresa

Genom att integrera konversationsmarknadsföring skapas en enhetlig kundresa, där varje interaktion bygger på den föregående.

En rapport från Salesforce visar att 70 % av konsumenterna anser att sammanlänkade processer är mycket viktiga för att vinna deras förtroende.

Genom att använda verktyg för konversationsmarknadsföring på olika plattformar kan företag säkerställa att kunderna får personlig support och relevant information i varje steg av sin kundresa. Denna konsekvens förbättrar kundupplevelsen och driver högre konverteringsgrader, och studier visar att varumärken med starkt kundengagemang kan uppleva en omsättningstillväxt som är upp till 5,5 gånger högre än hos sina konkurrenter.

Konversationsmarknadsföring fungerar i varje steg av kundresan online.

Konversationsmarknadsföring fungerar i varje steg av kundresan online.

Oavsett om en besökare bara utforskar ditt varumärke, en potentiell kund söker information om dina produkter eller en befintlig kund behöver hjälp med sitt senaste köp, kan konversationsmarknadsföring hjälpa till att guida kunderna genom köpprocessen på ett mer effektivt sätt. Det är också ett effektivt sätt att bygga förtroende och stärka kundrelationshanteringen.

Ett verktyg som kan förbättra denna upplevelse avsevärt är ClickUp! Med ClickUp kan team spåra förfrågningar, svara snabbt och analysera kunddata på ett och samma ställe, vilket säkerställer smidig kommunikation. Dessutom hjälper ClickUps integrationer och AI-drivna automatiseringar till att effektivisera svaren och tilldela uppgifter baserat på kundinteraktioner, vilket ökar effektiviteten.

Med sådana funktioner är potentialen att effektivisera ditt arbetsflöde och förbättra kundrelationerna enorm.

