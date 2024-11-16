De 13 bästa alternativen till Google Drive

Google Drive har varit en populär molnlagringslösning för miljarder människor världen över, och det är lätt att förstå varför.

Det användarvänliga gränssnittet och den smidiga integrationen med Google Workspace-appar som Google Docs, Google Photos och Google Sheets ger användarna kraftfulla verktyg för samarbete, dokumenthantering och enkel delning. ✨

Som någon som har använt Google Drive i flera år uppskattar jag dess förmåga att hantera mitt arbetsflöde och förbättra teamarbetet. Men efter att ha provat olika alternativ har jag hittat alternativ som matchar och ofta överträffar Google Drives funktioner.

Baserat på mina personliga erfarenheter och insikter från mitt team på ClickUp har jag sammanställt en lista över de bästa alternativen till Google Drive. Dessa alternativ kan tillgodose dina affärsbehov samtidigt som de erbjuder förbättrad säkerhet och mervärde.

I det här inlägget kommer vi att utforska dessa säkra molnlagringstjänster i detalj och lyfta fram deras unika funktioner, prisstrukturer och hur de kan förbättra din fildelningsprocess.

Låt oss sätta igång! 💡

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Google Drive?

Att välja ett alternativ till Google Drive är mer än bara en enkel sökning. Här är vad du ska leta efter för att säkerställa att du väljer en säker molnlagringslösning som uppfyller dina behov:

Lagringskapacitet: Se till att verktyget erbjuder tillräckligt med molnlagringsutrymme för dina nuvarande och framtida behov. Om du hanterar stora filer, leta efter lösningar med generöst eller obegränsat lagringsutrymme.

Säkerhetsfunktioner: Välj molnlagringstjänster som erbjuder robusta säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och tvåfaktorsautentisering. Dessa funktioner skyddar dina filer och säkerställer att data inte kan nås av obehöriga.

Lagringsalternativ: Börja med ett gratisabonnemang, om det finns, för att testa tjänstens funktioner innan du tecknar ett betalt abonnemang.

Användarvänligt gränssnitt: Välj en tjänst med ett intuitivt gränssnitt som förenklar Välj en tjänst med ett intuitivt gränssnitt som förenklar organiseringen av dina filer och mappar . En användarvänlig design minskar inlärningskurvan, så att du kan komma igång snabbt och effektivt.

Alternativ för säkerhetskopiering och återställning: Kontrollera att tjänsten erbjuder funktioner för säkerhetskopiering och återställning för att skydda mot dataförlust på grund av oavsiktlig radering eller skada.

Kostnadseffektivitet: Granska prisstrukturerna och hitta en lösning som balanserar prisvärdhet med de väsentliga funktioner du behöver.

💡 Proffstips: Utforska några Google Drive-tips som hjälper dig att organisera dig. 🎨 Organisera filer med färgkodade mappar för snabb visuell identifiering 🌍 Konfigurera offlineåtkomst så att du kan arbeta med dina dokument när som helst och var som helst. 📄 Skapa mallar för repetitiva uppgifter för att spara tid och upprätthålla konsekvens i dina projekt. 🔔 Ställ in aviseringar för dokumentuppdateringar så att du hålls informerad om ändringar som gjorts av andra. 🔍 Använd verktyget Utforska för att undersöka ämnen och samla information direkt i ditt dokument.

13 alternativ till Google Drive

Här är min lista över de 13 bästa säkra alternativen till Google Drive som erbjuder robust säkerhet utan att kompromissa med användarvänliga funktioner:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget för filhantering och samarbete)

ClickUp Projektledning

Om du letar efter ett robust alternativ till Google Drive som tillgodoser dina lagringsbehov och samarbetsprocesser är ClickUp ett utmärkt val. Som ett allt-i-ett-verktyg för projektledning har det helt förändrat hur mitt team och jag arbetar. Det är mer än bara en uppgiftshanterare, det effektiviserar allt från grundläggande fildelning till komplexa projektarbetsflöden.

ClickUp Google Drive-integration

ClickUps integration med Google Drive har varit en game changer för mitt team. Med denna integrationsfunktion kan du enkelt bifoga Google Drive-filer direkt till dina uppgifter och hålla relevanta dokument länkade.

Vi har sparat otaliga timmar genom att dra och släppa filer i uppgiftskommentarer eller bifoga dem direkt till uppgiftskort. Dessutom kan du skapa Google Docs, Sheets eller Slides och förhandsgranska dem i ClickUp utan att byta plattform.

Ansluten sökning

En annan utmärkande funktion är ClickUp Connected Search, som låter dig söka efter alla filer i hela ditt ClickUp-arbetsområde, vilket gör det enkelt att hitta filer, uppgifter och dokument.

Det bästa av allt? Den söker till och med igenom alla anslutna appar, inklusive Google Drive. Så om jag har filer spridda över Google Drive, uppgifter i ClickUp och konversationer i Slack kan jag använda ClickUps universella sökfunktion för att snabbt hitta ett specifikt dokument som är lagrat i Google Drive – utan att behöva växla mellan apparna.

Koppla enkelt dokument till dina arbetsflöden med ClickUp Docs

ClickUp Docs

Dessutom tar ClickUp Docs dokumenthantering och teamsamarbete till en helt ny nivå. Dess mångsidighet – från wikis till roadmaps – gör det till ett kraftfullt verktyg för filhantering som samtidigt ökar produktiviteten och effektiviserar teamarbetet. Mitt team använder den här funktionen för att skapa dokument med inbäddade filer, länkar och widgets, vilket hjälper oss att genomföra idéer utan fördröjningar.

Det jag gillar med ClickUp Docs är att det inte bara är till för att skriva – det är helt integrerat med uppgiftshantering. Du kan skapa en databas, länka dokument till uppgifter, tilldela åtgärder och bädda in filer som bilder, Google Drive-dokument, kalkylblad eller mötesanteckningar, så att allt hålls organiserat på ett ställe. Denna centralisering gör det lättare för oss att samarbeta och säkerställer att alla har tillgång till nödvändig information.

ClickUps bästa funktioner

Integrera ClickUp med dina favoritverktyg som Slack, Asana och Google Drive på ett smidigt sätt med hjälp av ClickUp Integrations för att skapa en enhetlig arbetsyta.

Kommunicera och samarbeta med ditt team direkt i uppgifter eller projekt med ClickUp Chat.

Skapa, tilldela och spåra uppgifter effektivt och dela upp projekt i mindre steg med ClickUp Tasks

Automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations för att spara tid och minska antalet fel.

Använd färdiga ClickUp-mallar för att komma igång med projekt och uppgifter utan att behöva börja från scratch.

Begränsningar för ClickUp

Vissa integrationer kan kräva en initial installation, vilket kan vara tidskrävande.

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i datorversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per Workspace-medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡 Proffstips: Undrar du hur du rensar upp i Google Drive? Här är några strategier du kan följa: 📂 Skapa en tydlig mappstruktur för att kategorisera filer på ett logiskt sätt 🏷️ Byt namn på filer med tydliga, beskrivande titlar för enklare identifiering 🗑️ Granska och ta bort filer som du inte längre behöver regelbundet för att frigöra utrymme. ⭐ Markera viktiga filer med en stjärna för snabb åtkomst, så att du alltid har dina viktigaste dokument nära till hands.

2. Dropbox (Bästa molnlagringstjänsten för småföretag)

via Dropbox

Dropbox är en av de äldsta säkra molnlagringstjänsterna på denna lista och utmärker sig som ett pålitligt alternativ till Google Drive. Den erbjuder tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet och automatisk synkronisering av enheter, vilket säkerställer att dina filer alltid är tillgängliga.

Funktionen för versionshistorik hjälper till att förhindra oavsiktlig förlust av viktiga ändringar, medan funktionen Paper gör det möjligt att skapa, redigera och kommentera dokument tillsammans med ditt team. Jag använder det ofta för att organisera projektfiler och dela resurser med mina kollegor, eftersom det användarvänliga gränssnittet gör samarbetet enkelt och effektivt.

Dropbox bästa funktioner

Lagra och hämta dokument, foton och videor när som helst och var som helst.

Håll dina filer uppdaterade på alla enheter med automatisk synkronisering.

Säkerhetskopiera viktiga data och skydda dem från oavsiktlig radering.

Begränsningar för Dropbox

Gratisabonnemanget erbjuder endast 2 GB lagringsutrymme.

Begränsad versionshistorik i gratispaketet

Dropbox-priser

Plus: 11,99 $/månad

Essentials : 19,99 $/månad

Företag: 18 $/användare/månad

Business Plus: 30 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Dropbox

G2: 4,4/5 (över 27 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 000 recensioner)

3. Box (Bäst för dokumentsamarbete och innehållshantering för företag)

via Box

Om du vill byta ut ditt innehållshanteringssystem helt och hållet är Box ett utmärkt alternativ till Google Drive. Dess AI-drivna plattform, Intelligent Content Cloud, förbättrar säker samverkan inom hela organisationen.

Enligt min erfarenhet har Box varit avgörande för att hantera och dela filer på ett säkert sätt med mitt team, oavsett var vi befinner oss. Dess starka dataskydd och produktivitetsverktyg gör det till en värdefull tillgång för alla företag som prioriterar effektivitet och säkerhet.

Box bästa funktioner

Integrera med andra produktivitetsverktyg som Google Workspace (Google Docs) och Microsoft 365.

Använd funktionen eSignature för att signera dokument digitalt

Hantera användarbehörigheter och åtkomstnivåer för filändringar eller kommentarer

Box begränsningar

Märkbar fördröjning vid uppladdning av nya filer, vilket saktar ner delning och samarbete

Vissa användare har rapporterat att mobilappen är långsam och ofta kraschar.

Ingen kostnadsfri provperiod för funktioner på företagsnivå

Box-priser

Företag: 20 $/månad

Business Plus: 33 $/månad

Företag: 47 $/månad

Enterprise Plus: Anpassad prissättning

Box-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

4. iCloud Drive (bäst för synkronisering av filer)

via iCloud Drive

iCloud Drive är ett populärt alternativ till Google Drive för synkronisering av filer mellan alla Apple-enheter, och det är även tillgängligt för Windows-användare. Det hjälper dig att enkelt komma åt dina filer på din iPhone via appen Files, och alla ändringar uppdateras omedelbart på din Mac och iPad. Denna synkronisering i realtid gör att du kan arbeta utan att behöva oroa dig för versionshantering.

Plattformens enkelhet är en betydande fördel. Att ladda upp filer är lika enkelt som att klicka på molnikonen, och att dela är lika enkelt – oavsett om jag vill samarbeta eller skicka en kopia kan jag göra det med bara några få klick. Sammantaget ökar iCloud Drive produktiviteten och håller mina filer organiserade, vilket gör det till ett pålitligt val för alla inom Apples ekosystem.

iCloud Drives bästa funktioner

Synkronisera filer smidigt mellan alla Apple-enheter och Windows

Säkerhetskopiera dina enheter automatiskt så att foton, videor och appdata lagras säkert och är lätta att hämta när du behöver dem.

Samarbeta i realtid med iCloud Paper, som gör det möjligt för flera användare att skapa, redigera och kommentera dokument samtidigt, vilket förbättrar teamarbetet.

Återställ raderade filer i upp till 30 dagar, så att ingenting går förlorat permanent.

Begränsningar för iCloud Drive

Saknar ett inbyggt versionshanteringssystem för filer, vilket gör det svårt att återställa tidigare versioner av dokument om de skrivs över eller raderas.

Upplever långsam synkronisering vid hantering av stora filer

Det kostnadsfria molnlagringsalternativet är begränsat till 5 GB, vilket kanske inte uppfyller behoven hos avancerade användare.

Priser för iCloud Drive

50 GB : 0,99 $/månad

200 GB : 2,99 $/månad

2 TB : 9,99 $/månad

6 TB : 29,99 $ per månad

12 TB: 59,99 $/månad

Betyg och recensioner för iCloud Drive

G2: N/A

Capterra: N/A

5. MEGA (Bäst för säker fildelning och lagring)

via MEGA

MEGA erbjuder robusta säkerhetsfunktioner, inklusive end-to-end-kryptering och tvåfaktorsautentisering, vilket garanterar att dina filer förblir säkra även från MEGA. Som fildelningsprogramvara erbjuder den en lagringslösning som möjliggör delning av säkra, lösenordsskyddade filer, vilket underlättar samarbetet mellan kunder. Dessutom får nya användare 20 GB gratis lagringsutrymme redan från början.

Mitt team tycker att MEGAs säkerhetsfunktioner är otroligt fördelaktiga för att upprätthålla sekretessen. End-to-end-kryptering och tvåfaktorsautentisering ger oss trygghet när vi lagrar och delar känsliga filer.

MEGA:s bästa funktioner

Acceptera filer från MEGA-användare och även andra

Återställ äldre filversioner om du råkar ändra eller radera något av misstag.

Ställ in utgångsdatum och lösenordsskydd för delade filer

MEGA-begränsningar

Gratis konton har begränsad överföringskapacitet.

Saknar verktyg för att redigera Microsoft Office-dokument direkt i molnet, vilket innebär att användarna måste ladda ner filerna för att göra ändringar, vilket kan störa deras arbetsflöde.

MEGA-priser

Pro Lite: 5,34 $/månad

Pro I : 10,96 $/månad

Pro II : 21,94 $/månad

Pro III: 32,91 $/månad

MEGA-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. ownCloud (Bäst för samarbete och datakontroll)

via ownCloud

ownCloud är ett gratis alternativ till Google Drive som synkroniserar filer mellan enheter och håller dem uppdaterade. Dess end-to-end-kryptering säkerställer att känslig data förblir säker under överföringar.

Dessutom möjliggör ownCloud gemensam redigering av dokument, vilket gör det möjligt att arbeta i realtid på delade projekt med kollegor via Office 365 eller Collabora. Denna kombination av säkerhet och samarbete gör det till ett värdefullt verktyg för teamprojekt.

ownClouds bästa funktioner

Återställ tidigare filversioner med versionshistorik

Samarbeta i realtid på dokument med inbyggda redigeringsverktyg

Skapa privata fillänkar för säker, tidsbegränsad åtkomstdelning

Begränsningar för ownCloud

Avancerade funktioner är begränsade till Enterprise Edition.

Gratisplanen erbjuder inte kundsupport, vilket kan vara en nackdel för användare som behöver hjälp med installation eller felsökning.

Priser för ownCloud

Community Edition : Gratis

ownCloud Hosted on your Server (standardabonnemang): Cirka 5,70 USD/användare/månad

ownCloud Hosted on your Server (Enterprise Subscription): Cirka 17,50 USD/användare/månad

ownCloud Online (team – 1 till 4 användare): 13,92 $/användare/månad

ownCloud Online (enskilda användare): 16,06 $/användare/månad

ownCloud-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

7. Microsoft OneDrive (bäst för filsynkronisering och lagring)

via Microsoft OneDrive

Om du letar efter en säker lösning för fildelning för ditt företag som enkelt integreras med Microsoft 365, kan du överväga Microsoft OneDrive, ett robust alternativ till Google Drive. Det gör att du kan spara, komma åt och hantera filer effektivt på flera enheter.

Enligt min erfarenhet har OneDrives dator- och mobilappar varit avgörande för smidig åtkomst till filer, oavsett om jag arbetar vid mitt skrivbord eller är på resande fot. Funktionerna för synkronisering i realtid och filåterställning har gjort det möjligt att hålla teamprojekten enligt tidsplanen och upprätthålla dataintegriteten.

Microsoft OneDrives bästa funktioner

Håll dina filer synkroniserade på alla enheter så att du alltid har den senaste versionen till hands.

Arbeta tillsammans med kollegor på dokument och se uppdateringar i realtid.

Ladda upp stora filer på upp till 250 GB åt gången

Säkerhetskopiera dina filer från mobila enheter automatiskt

Redigera dokument på språng med mobilappar för iOS och Android

Begränsningar för Microsoft OneDrive

Gratisplanen inkluderar inte kraftfulla produktivitetsappar.

Gratisversionen har en lagringsgräns på 5 GB, vilket kan vara otillräckligt för användare med större filer eller omfattande databehov.

Priser för Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (Plan 1): 5 $/månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

8. Nextcloud (Bäst för hantering och lagring av molndata)

via Nextcloud

Nextcloud är en mångsidig molnlagringsplattform för personlig och professionell datahantering. Dess samarbetsverktyg möjliggör dokumentredigering i realtid för teamprojekt och smidig fildelning med kollegor. Med robusta säkerhetsfunktioner som tvåfaktorsautentisering och end-to-end-kryptering säkerställer den att känsliga filer lagras säkert och tryggt.

Nextclouds bästa funktioner

Synkronisera filer mellan enheter med plattformsoberoende kompatibilitet

Anpassa gränssnittet med teman och varumärkesalternativ

Säkra dina data med end-to-end-kryptering och tvåfaktorsautentisering.

Begränsningar för Nextcloud

Prestanda vid servrar med hög trafik

Mobilappen saknar funktioner jämfört med desktopversionen, vilket kan begränsa funktionaliteten för vissa användare.

Ingen officiell gratis provperiod för molntjänsterna; gratisversionen är öppen källkod och kan kräva manuell installation, vilket kan vara svårt för användare utan tekniska kunskaper.

Priser för Nextcloud

Enskilda användare: 19,26 $/månad (faktureras årligen)

Teams: 17,12 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Nextcloud

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

9. Sync.com (bäst för fildelning med stark kryptering)

via Sync

Sync är främst känt för sina starka integritets- och säkerhetsfunktioner, vilket gör det till ett av de bästa alternativen till Google Drive. Liksom många andra på listan erbjuder molnlagringsverktyget end-to-end-kryptering. Till skillnad från sina konkurrenter har Sync dock en kompromisslös inställning till säkerhet genom att inte tillåta sitt team att se ditt innehåll, vilket ger ett extra lager av förtroende.

Enligt min erfarenhet har Syncs avancerade delningskontroller varit otroligt användbara för hantering av konfidentiella dokument. Jag har kunnat ställa in lösenordsskydd och utgångsdatum för delade länkar, vilket ger mig sinnesro när jag samarbetar med mitt team om känsliga projekt.

Sync.com bästa funktioner

Återställ tidigare filversioner och återställ raderade filer upp till 365 dagar tillbaka i tiden.

Skapa säkra länkar med förbättrad integritet för delning av känsliga filer

Spåra aktivitet i delade mappar med detaljerade händelseloggar

Begränsningar för Sync.com

Synkroniserar filer till endast en mapp, vilket kräver att du justerar din befintliga filorganisationsstruktur.

Användargränssnittet, särskilt i webbversionen, beskrivs ofta som klumpigt, vilket gör navigeringen mindre intuitiv.

Gratisabonnemanget inkluderar endast 5 GB lagringsutrymme.

Priser för Sync.com

Gratis för alltid

Solo Basic : 8 $/månad

Solo Professional : 20 $/månad

Teams Standard : 6 $/månad

Teams+ Unlimited : 15 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sync.com-betyg och recensioner

G2: 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

10. pCloud (bäst för synkronisering av filer mellan flera enheter)

via pCloud

pCloud är en mångsidig molnlagringslösning som gör det möjligt för användare att synkronisera filer mellan enheter via dess desktop-app, vilket skapar en virtuell enhet för säker och smidig åtkomst. Plattformen har en funktion för delning av offentliga länkar, vilket gör det enkelt att skicka filer till kunder, medan inbyggda mediaspelare gör det möjligt för användare att streama videor och skapa ljudspellistor direkt från molnet.

pClouds bästa funktioner

Få tillgång till extra lagringsutrymme utan att ta upp lokalt utrymme på dina enheter.

Dela filer med lösenordsskydd och utgångsdatum

Använd filversionering för att gå tillbaka och återställa äldre filversioner.

Begränsningar för pCloud

Begränsad gratis lagringsutrymme jämfört med konkurrenterna

Saknar integrerade samarbetsverktyg

Gratisplanen har en gräns på 10 GB (med uppgifter som måste slutföras för att få fullt utrymme), vilket kanske inte räcker för avancerade användare.

pCloud-priser

Företag : 9,99 $/månad

Business Pro: 19,98 $/månad

pCloud-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 170 recensioner)

11. Koofr (bäst för att integrera flera molnlagringskonton)

via Koofr

Koofr är en molnlagringslösning som integrerar flera konton, såsom Google Drive, Dropbox och OneDrive, i ett enda gränssnitt. Detta gör det möjligt för användare att komma åt och hantera sina filer utan att behöva växla mellan olika appar.

Det stöder också direkt fildelning med lösenordsskydd och utgångsdatum, vilket garanterar säker samverkan i känsliga projekt. För mitt team har denna funktion visat sig vara fördelaktig för att upprätthålla integriteten och säkerheten för delade filer.

Koofrs bästa funktioner

Spara webbinnehåll direkt med hjälp av Koofr Chrome-tillägget

Förhandsgranska bilder, videor och PDF-filer utan att ladda ner dem

Återställ raderade filer i upp till 7 dagar utan att använda extra lagringsutrymme.

Koofrs begränsningar

Har dagliga begränsningar för offentlig delning

Blir långsammare vid hantering av stora filer

Gratisplanen har en begränsning på 10 GB.

Koofrs prissättning

Gratis för alltid

Briefcase S: 0,54 $/månad

Briefcase M: 1,07 $/månad

Suitcase L: 2,14 $/månad

Suitcase XL: 4,28 $/månad

Suitcase XXL: 10,70 $/månad

Crate 3XL: 21,40 $/månad

Crate 5XL: 37,45 $/månad

Koofr-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

➡️ Läs mer: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Google Keep

12. Backblaze (bäst för fillagring och säkerhetskopiering)

via Backblaze

Backblaze är en enkel och kostnadseffektiv molnlagringslösning med fokus på säkerhetskopiering och fillagring. Den säkerhetskopierar automatiskt data från din dator och erbjuder obegränsad lagringskapacitet.

Plattformens versionskontrollfunktion gör det möjligt för användare att hämta äldre versioner av filer när det behövs. Dessutom erbjuder Backblaze möjligheten att ta emot data fysiskt via en USB-hårddisk, vilket kan vara särskilt användbart vid en systemåterställning.

Backblazes bästa funktioner

Säkerställ att data är skyddade med automatiska säkerhetskopior

Återställ filer enkelt med alternativ som nedladdning av zip-filer eller fysiska hårddiskar.

Konfigurera tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet

Begränsningar för Backblaze

Stöder inte säkerhetskopiering av e-post från onlineservrar, såsom Gmail.

Standardversionering av filer begränsad till 30 dagar

Backblaze-priser

Betala efter användning: 6 USD per TB/månad

B2 Reserve: 1560 dollar per 20 TB/år

Backblaze-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

13. SpiderOak (Bäst för säkerhetskopiering av data och säkerhet)

via SpiderOak

SpiderOak prioriterar integritet och säkerhet och erbjuder funktioner som end-to-end-kryptering för att skydda känslig data. Detta gör det till ett bra alternativ till Google Drive för dem som hanterar konfidentiella filer eller samarbetar på distans.

Jag uppskattar att SpiderOak låter användare ställa in dagliga säkerhetskopieringar för arbetsdokument och delade mappar, vilket säkerställer att alla ändringar synkroniseras automatiskt mellan enheter utan manuell inblandning.

SpiderOaks bästa funktioner

Skapa säkerhetskopior automatiskt med anpassningsbara schemaläggningsalternativ

Återställ tidigare versioner med filversionsfunktionen för att ångra oönskade ändringar.

Synkronisera data mellan enheter med SpiderOaks plattformsoberoende stöd.

SpiderOaks begränsningar

Högt pris jämfört med andra tjänster

Användargränssnittet kan vara svårt att navigera i.

Erbjuder inte någon gratisplan eller provperiod för fullständig upplevelse; användare måste teckna ett abonnemang.

SpiderOak-priser

150 GB: 6 $/månad

400 GB: 11 dollar per månad

2 TB: 14 $/månad

5 TB: 29 $/månad

SpiderOak-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Lär dig hur du använder AI i Google Docs för att förbättra ditt skrivande, effektivisera samarbetet och automatisera formateringen för en mer effektiv dokumenthantering! Om du vill uppgradera från Google Docs kan du utforska vår lista över de bästa alternativen som erbjuder innovativa funktioner och förbättrad funktionalitet för att möta dina behov.

Maximera din filsäkerhet och organisation med ClickUp

Att välja rätt molnlagringstjänst är viktigt för att organisera och säkra dina filer. 🔒

Men med så många alternativ tillgängliga kan det ta tid att avgöra vilket som bäst uppfyller dina affärsbehov. Ovanstående verktyg erbjuder robusta säkerhetsfunktioner, förbättrar samarbetet och effektiviserar arbetsflödena.

Bland dessa är ClickUp en allt-i-ett-lösning som sticker ut som ett omfattande alternativ till Google Drive. Den kombinerar smidigt filhantering, uppgiftssamarbete och sömlös integration med andra applikationer. Med anpassningsbara funktioner och mallar anpassar den sig efter ditt specifika arbetsflöde, vilket gör det enklare att hantera projekt och dela dokument effektivt.

Registrera dig på ClickUp idag och se hur det förändrar ditt teams samarbete och organisation!