Gratis, oumbärliga frågeformulärmallar för Google Docs

Alla enkäter kräver inte ett komplicerat verktyg. Om du lägger mer tid på att skapa enkäter än på att samla in feedback är Google Docs-enkätmallar den perfekta, smidiga lösningen.

Dessa mallar gör din enkät enkel, oavsett om du är en småföretagare som vill få snabb kundinsikt, en lärare som gör en undersökning bland dina elever eller någon som samlar in forskningsdata.

Nedan har vi samlat de bästa kostnadsfria Google Docs-enkätmallarna för att hjälpa dig komma igång. Men om du behöver mer struktur, till exempel för att spåra svar över tid eller organisera recensioner mer effektivt, har vi också inkluderat några funktionsrika, avancerade mallar som alternativ.

Om Google Docs är ditt förstahandsval, låt oss först förstå hur du väljer den bästa mallen för dina behov.

Vad kännetecknar en bra Google Docs-enkätmall?

En effektiv Google Docs-enkätmall är tydlig, engagerande och anpassad efter dina behov. Här är de viktigaste funktionerna att leta efter:

Anpassningsbar design : Välj en mall som gör det enkelt att anpassa layout, text och färger så att de speglar syftet med din enkät.

Olika frågetyper : Leta efter en mall som stöder olika frågeformat – flervalsfrågor, korta svar och betygsskala – för att fånga upp ett brett spektrum av svar.

Tydlig vägledning : Välj en mall med anpassade instruktioner som guidar respondenterna om enkäten syfte och hur den ska fyllas i.

Logiskt flöde : Välj en mall som ordnar frågorna i en logisk ordning, så att respondenterna hålls engagerade och har lättare att fylla i enkäten.

Mobilvänligt format: Välj en mall som är lätt att komma åt och använda på mobila enheter så att respondenterna kan delta var de än befinner sig.

💡 Proffstips: Prova Google Forms-mallar som ett alternativ för att skapa enkäter med Google Workspace-verktyg. Google Forms erbjuder automatisk svarsspårning och enkel integration med Google Sheets för effektiv dataanalys.

Gratis frågeformulärmallar i Google Docs

Google Docs har inte inbyggda formulär, men det är enkelt att skapa ett. Om du vill spara tid på inställningarna finns det externa plattformar som erbjuder effektiva frågeformulärmallar som du kan anpassa i Google Docs (och andra onlineverktyg). Du kan även ladda ner dem för att redigera offline i Word.

Dessa mallar är mångsidiga och låter dig genomföra enkäter online eller skriva ut dem för personlig omröstning.

Utforska de bästa kostnadsfria alternativen nedan.

1. Google Docs-enkätmall från TEMPLATE. NET

Google Docs-enkätmallen från TEMPLATE.NET känns som en vänlig chatt. Det är en enkel enkät på en sida som är utformad för att ge dig en snabb överblick över deltagarnas preferenser och erfarenheter.

Mallen har en inbyggd tabell med olika frågeformat, inklusive flervalsfrågor, betygsskala och Likert-skala (från ”Mycket troligt” till ”Mycket osannolikt”) för att mäta användarnas preferenser.

Den flexibla mallen kan anpassas efter din specifika bransch eller ditt användningsområde. Den finns även att ladda ner i PDF-format.

Perfekt för: Lokala företag som vill utvärdera kundupplevelsen med snabb feedback.

2. Tom enkätmall från TEMPLATE. NET

Den tomma enkätmallen från TEMPLATE.NET är en enkät på en sida som enkelt kan anpassas efter dina unika behov. Den har praktiska platshållare som gör det enkelt att anpassa den.

De befintliga frågorna ger dig insikter om hur deltagarna interagerar med din produkt. Du hittar öppna frågor som inbjuder till detaljerad feedback, frekvensfrågor för att gräva djupare i vanor och engagemang, samt skalbetyg för att mäta nöjdhet och sannolikheten för återköp.

Perfekt för: Startups som vill samla in kundfeedback om lanseringar av nya produkter.

3. Frågeformulär för rekryteringsutvärdering från TEMPLATE. NET

Enkäten för rekryteringsutvärdering från TEMPLATE.NET ger dig en tydlig bild av hur kandidaterna uppfattar din rekryteringsprocess. Denna detaljerade enkät på sju sidor kombinerar kvantitativa (skalor, betyg, ja/nej) och kvalitativa (öppna) frågor för att hjälpa dig att se helheten.

Du kan snabbt mäta nöjdheten inom olika aspekter av rekryteringsprocessen och finjustera din rekryteringsstrategi för att förbättra kandidatupplevelsen.

Perfekt för: HR-team i små organisationer som vill utvärdera sin rekryteringsprocess.

4. Mall för undersökning om restaurangkundernas förväntningar från TEMPLATE. NET

Verktyg för kundfeedback är ett smart sätt att ta reda på vad dina kunder verkligen vill ha.

Mallen för undersökning av restaurangkundernas förväntningar från TEMPLATE.NET ger din feedbackundersökning ett polerat, professionellt utseende, med plats för din logotyp och förinställda sidhuvuden och sidfötter för plats och varumärke.

Enkäten är indelad i avsnitt som täcker både de mänskliga aspekterna (som servitörernas uppförande) och de tekniska aspekterna av restaurangbesöket (som upplevd prisrättvisa), med hjälp av betygsskala för enkel feedback. Du kan också få en förståelse för kundernas åsikter om smak, kvalitet och variation på din meny.

Genom att lägga till frågor om kundupptäckter i denna mall kan du ytterligare förbättra dina tjänster och menyutbud.

Perfekt för: Oberoende restaurangägare som vill få riktad feedback från kunderna.

5. Mall för undersökning om anställdas efterlevnad av TEMPLATE. NET

Mallen för undersökning om medarbetarnas efterlevnad från TEMPLATE.NET är perfekt för att mäta hur väl din arbetsplatskultur stämmer överens med företagets policyer.

Denna tvåsidiga enkät kombinerar flervalsfrågor med öppna frågor för att utvärdera ditt teams förståelse och efterlevnad av organisationens riktlinjer. Det är ett utmärkt tillskott till din samling av verktyg för medarbetarundersökningar.

Varje frågetitel bekräftar överenskommelsen om viktiga policyer, såsom anti-trakasserier och anti-diskriminering, vilket säkerställer att alla är på samma sida. Dessutom hjälper frågor relaterade till medvetenhet dig att upptäcka potentiella överträdelser som passerar obemärkt.

Tack vare ett sekretessmeddelande kan medarbetarna ge feedback öppet och ärligt.

Perfekt för: Ideella organisationer som vill utvärdera volontärers förståelse av operativa riktlinjer.

Begränsningar vid användning av Google Docs för Google Docs-enkätmallar

Google Docs-enkätformulär är en bra utgångspunkt för användarundersökningar. Men de medför också vissa utmaningar, till exempel:

Ingen avancerad enkätlogik: I Google Docs-formulär ser alla respondenter samma frågor utan dynamisk förgrening baserat på deras tidigare svar.

Manuell datainsamling: När din enkät är ute måste du analysera svaren på egen hand – här finns ingen automatisk analysfunktion.

Formateringsbegränsningar: Designalternativen är grundläggande, så dina enkäter kanske inte ser så polerade eller professionella ut som du skulle vilja.

Utmaningar vid samarbete: Samarbete kan bli rörigt, särskilt när stora team försöker redigera samma dokument.

Problem med anonymitet i svaren: Google Docs garanterar inte anonymitet, vilket kan göra att respondenterna tvekar att dela med sig av sina ärliga åsikter.

Integrationsproblem: Google Docs fungerar inte alltid smidigt tillsammans med andra verktyg, såsom e-postmarknadsföringsplattformar eller datahanteringssystem.

För mer avancerade behov kan du utforska dessa alternativ till Google Docs och Google Forms.

Alternativa frågeformulärmallar i Google Docs

En framgångsrik enkät börjar med rätt programvara för att skapa formulär. Du behöver ett verktyg som snabbt omvandlar frågor till insikter och dessa insikter till åtgärder. Det blir enklare när du kan spåra och visualisera svaren i intuitiva format.

ClickUp är en heltäckande projektledningsplattform som är utformad för att underlätta arbetsflöden, inklusive genomförande, hantering och analys av enkäter. Dess användarvänliga gränssnitt hjälper dig att skapa skräddarsydda enkäter och projekt på några minuter. ClickUp Workspace har ett AI-drivet neuralt nätverk, integrationer med dina favoritverktyg, smart automatisering som omvandlar formulärsvar till uppgifter och mycket mer.

ClickUps formulärvy är en av dess viktigaste funktioner. Den förenklar insamlingen av information genom att samla feedback på ett ställe och göra den tillgänglig i olika visuella format. På så sätt kan du fokusera på att analysera data istället för att söka igenom den. Dessutom anpassas frågorna efter tidigare svar med hjälp av villkorslogik, vilket säkerställer att dina formulär alltid är relevanta.

Denna formulärvy fungerar smidigt med resten av ClickUp. När någon skickar in ett svar kan du automatiskt koppla det till relevanta uppgifter och projekt i hela organisationen.

Skapa ett intuitivt sätt för intressenter att dela information med hjälp av ClickUp Form View.

Nedan har vi samlat våra bästa kostnadsfria enkätmallar som är perfekta för nybörjare.

1. Mall för resultat från produktfeedbackundersökning från ClickUp

Hämta gratis mall Använd de färgkodade kategorierna i ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar för att visualisera dina produkters prestanda.

Programvara för produktfeedback kan vara nyckeln till välgrundade produktuppdateringar.

Mallen för resultat från produktfeedbackundersökningar från ClickUp samlar in synpunkter direkt från dina kunder om hur dina produkter upplevs.

Enkätsformuläret i mallen innehåller frågor om allt från pris och kvalitetstillfredsställelse till användbarhet och kundservice. Rullgardinsmenyer, emoji-betyg och färgkodade val gör det visuellt tilltalande och enkelt för kunderna att fylla i.

Alla svar samlas i listvyn "Inskickade svar" så att ditt supportteam kan granska dem i detalj. Listvyn "Produktbetyg" sorterar sedan alla betyg efter produkt, vilket ger dig en tydlig översikt över varje produkts prestanda. Det finns till och med en inbyggd formel för att beräkna genomsnittsbetyget för varje produkt.

För en snabb översikt fungerar tavlan "Övergripande nöjdhet" som din instrumentpanel och lyfter fram områden som behöver extra uppmärksamhet baserat på lägre betyg.

Med ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, kan du snabbt analysera öppen feedback för att identifiera problemområden och prioritera funktionsuppdateringar.

⚡️Perfekt för: Produktchefer som vill samla in detaljerad kundinformation om en ny programvarufunktion.

2. ClickUp-mall för undersökning om medarbetarengagemang

Hämta gratis mall Starta en fokuserad, anonym enkät för att utvärdera medarbetarnas inställning med hjälp av ClickUps mall för medarbetarundersökning.

ClickUps mall för medarbetarundersökning sätter dina medarbetare i centrum för feedbackövningar på arbetsplatsen och hjälper dig att förstå vad som verkligen är viktigt för ditt team. Tack vare anonym deltagande kan de dela med sig av sina tankar fritt.

Det inbyggda formuläret innehåller omfattande frågor om medarbetarnas nöjdhet, som täcker allt från rolltillfredsställelse till lagarbete, balans mellan arbete och privatliv och företagskultur. Du hittar rullgardinsmenyer för att välja team och roller, samt roliga emoji-betyg och färgkodade skalor som gör formuläret lätt att svara på.

En utmärkande funktion är mallens flik "Verbatims", som listar svaren på öppna frågor och ger dig en mer fullständig bild av medarbetarnas åsikter.

⚡️Perfekt för: HR-chefer i företag som arbetar främst på distans och som vill höja teamets moral.

3. ClickUp-mall för åtgärdsplan baserad på engagemangsundersökningsresultat

Hämta gratis mall Samla och analysera feedback från dina team med hjälp av ClickUps mall för åtgärdsplan för engagemangsundersökningsresultat.

Med en dedikerad Wiki-sida hjälper ClickUp Engagement Survey Results Action Plan Template dig att omvandla feedback från anställda till praktiska förbättringar.

Denna centrala hubb består av tre huvuddelar. Börja med avsnittet "Översikt", där du kan beskriva företagets resultatmått och teamdynamik.

I avsnittet ”Analys” kan du skapa en tabell för att visualisera din handlingsplan för undersökningen. Definiera problem (t.ex. låg moral i specifika team), identifiera grundorsaker (t.ex. otillräckliga resurser) och peka ut områden som kan förbättras (t.ex. erbjuda fler karriärmöjligheter).

Du kan också kategorisera utmaningar med hjälp av 4M1E-klassificeringen (människa, maskin, material, metod, miljö). Dessutom kan du tilldela mätvärden och ägare samt fastställa måldatum.

Slutligen kan du sammanfatta din övergripande plan i avsnittet "Status och rekommendationer", tillsammans med skräddarsydda förslag och lägga till utvärderingsfrågor för chefer för att säkerställa samstämmighet mellan teamledare.

⚡️Perfekt för: HR-chefer i små till medelstora organisationer som vill förbättra kommunikationen mellan teamen.

Läs mer: Effektiva exempel på medarbetarfeedback för att ge objektiv input och höja moralen

4. Mall för resultat från kundnöjdhetsundersökning från ClickUp

Hämta gratis mall Använd emoji-betyg i ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning för att snabbt se hur kunderna ser på dina produkter eller tjänster.

Mallen för resultat från kundnöjdhetsundersökningar från ClickUp samlar in och analyserar kundernas feedback för att identifiera områden där dina produkter eller tjänster kan förbättras.

Kärnan är ett delbart undersökningsformulär. Du hittar fält för att tagga supportagenter och emoji-betyg som kunderna kan använda för att betygsätta agenternas hjälpsamhet, tydlighet och kvaliteten på lösningarna. En praktisk ja/nej-fråga högst upp visar om problemet har lösts.

All insamlad feedback visas i olika vyer. I listvyn "Respondent" visas alla kunders svar, kategoriserade efter om deras ärenden har avslutats eller inte. I tavelvyn visas en översikt över kunskapsbetyg för en snabb överblick över feedbackens kvalitet.

Du kan använda ClickUp Chat för att starta diskussioner i realtid med ditt supportteam om trender i feedbacken. Detta öppnar dörren för omedelbar brainstorming om hur man kan hantera kundernas problem.

Det bästa av allt? Med chatten kan du omvandla alla meddelanden till spårbara, genomförbara uppgifter med ett enda klick. Det samlar ditt arbete och dina konversationer på en och samma plattform, vilket gör uppföljningen till en barnlek!

⚡️Perfekt för: Kundsupportteam som vill identifiera brister i kvaliteten på sina serviceresponser.

5. ClickUp-formulärmall

Hämta gratis mall Använd de fokuserade frågorna i ClickUp-formulärmallen för att samla in ansökningar, användarfeedback, åsikter och mycket mer.

ClickUp Form Template är ett mångsidigt undersökningsverktyg för alla dina datainsamlingsbehov.

Mallen innehåller ett delbart registreringsformulär med anpassade, preliminära frågor som du kan bygga vidare på. Den låter också din målgrupp ladda upp filer direkt från sina enheter eller molnlagring (som Google Drive), vilket gör det enkelt att samla in dokument som ID-foton.

I listvyn "Sammanfattning" visas insamlade data organiserade och färgkodade efter status, och i tavelvyn "Steg" får du en översikt över var varje objekt befinner sig i granskningsprocessen. Varje uppgiftskort innehåller viktiga detaljer, så du behöver inte växla mellan flikar för att hitta information.

⚡️Perfekt för: Forskningsteam som vill organisera deltagarregistreringen för studier

6. ClickUp-mall för feedbackformulär

Hämta gratis mall Övervaka betyg och förslag grupperade efter kundnivå med hjälp av ClickUp-mallen för feedbackformulär.

ClickUp Feedback Form Template är en generaliserad version av mallen för kundnöjdhetsenkäter och hjälper dig att samla in feedback från slutanvändare, leverantörer eller teammedlemmar.

Det inbyggda formuläret är utformat för tjänsteleverantörer, men du kan enkelt anpassa denna feedbackformulärmall efter dina behov. Färgkodade rullgardinsmenyer för tjänsteområden och supportagenter gör det enkelt att kategorisera. Kunderna kan betygsätta sin totala upplevelse med hjälp av ett stjärnbetygssystem, och det finns ett långt textfält där de kan lämna förslag.

I listvyn "Servicebetyg" kan du gruppera feedback efter servicetyp och tilldela kunder olika nivåer för att prioritera uppföljningar utifrån vikt eller engagemangsnivå.

I listvyn "Leverantörsbedömning" grupperas feedbacken efter teammedlem, så att du kan identifiera anställda som behöver ytterligare utbildning.

Slutligen organiserar tavelvyn "Övergripande rekommendation" feedbacken efter kundrekommendationer, sorterade från högsta till lägsta betyg. Denna inställning hjälper dig att fira framgångar med ditt team eller coacha dem under nästa enskilda möte.

⚡️Perfekt för: Utbildningsinstitutioner som vill samla in feedback från studenter om kursernas effektivitet.

Med dina enkäter i ClickUp kan du centralisera datainsamlingen och visualisera resultaten direkt i ditt projektledningssystem. Du kan enkelt filtrera, tagga och kategorisera svaren, vilket gör det enklare att analysera data.

Ovanstående ClickUp-enkätmallar kan integreras direkt i dina bredare arbetsflöden, vilket gör det enklare att hämta insikter direkt till relaterade projekt och agera på dem.

Omvandla enkätsvar till insikter med ClickUp

Google Docs-enkätmallar är utmärkta för enklare undersökningar, men när dina enkäter kräver mer kraft – till exempel interaktiva frågor eller spårning i realtid – erbjuder ClickUp ett steg upp.

Oavsett om du samlar in kundfeedback, engagerar medarbetare eller utvärderar studenter finns det enkätmallar som passar alla ändamål.

Dessa mallar låter inte feedbacken hopa sig, utan omvandlar den till uppgifter som du kan prioritera, tilldela och hantera. Uppgifterna organiseras automatiskt i listor och instrumentpaneler, vilket hjälper dig att växla mellan och analysera allt på en och samma plattform.

De intelligenta automatiseringarna och integrationerna förenklar uppföljningar och teamsamarbete ytterligare.

Och det bästa av allt? Dessa mallar är helt gratis. 💸

Registrera dig gratis på ClickUp och förändra hur du samlar in och agerar på feedback.