Hur man utför rökprovning för att förbättra mjukvarans effektivitet (med steg, verktyg och mer)

Har du någonsin testat din programvara och upptäckt att även de enklaste funktionerna inte fungerar? Frustrerande, eller hur?

Innan du går in på djupgående testning måste du se till att kärnfunktionerna fungerar – och det är där rökprovning kommer in. Det kallas också byggverifiering eller tillförlitlighetstestning och är din första försvarslinje inom mjukvarutestning.

Rökprovning hjälper till att upptäcka större problem tidigt i mjukvaruutvecklingsprocessen, vilket sparar tid och resurser och undviker frustration längre fram.

Låt oss fördjupa oss i hur du kan lyckas med rökprovning för bättre programvaruprestanda. 🌫️

Vad är rökprovning?

Rökprovning är en preliminär testprocess som används för att verifiera att de viktigaste funktionerna i en mjukvaruversion fungerar som förväntat.

Testare utför vanligtvis denna typ av ytliga och omfattande tester i en kvalitetssäkringsmiljö efter att en ny version har implementerats. Det säkerställer att systemets väsentliga funktioner fungerar innan man går vidare till nästa steg i mjukvarutestningsprocessen.

🧠 Kul fakta: Hårdvarutestare myntade ursprungligen termen ”röktest” genom att starta en enhet för att kontrollera om den ”röker” (eller omedelbart går sönder) innan de genomförde mer ingående tester. Inom mjukvaruutveckling motsvarar det att se till att systemet inte kraschar direkt efter uppstart.

Betydelsen av rökprovning i mjukvaruutveckling

Denna teknik för mjukvarutestning undersöker de tidiga stadierna av mjukvaruutvecklingen och fungerar som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att grundläggande funktioner är operativa.

Ännu bättre är att det förhindrar att team slösar tid på att utföra djupgående tester på en build som inte är fundamentalt sund. I agil projektledning och DevOps, där snabb iteration är avgörande, är rökprovning en viktig kontrollpunkt som hjälper till att upprätthålla effektivitet och kvalitet.

Här är några viktiga principer som styr rökprovning inom mjukvaruutveckling:

Bred men ytlig testning: Denna princip testar de väsentliga funktionerna i programvaran utan att gå in på djupet i enskilda komponenter, med syftet att bekräfta systemets övergripande stabilitet.

Verifiering av build: Utvecklare kör detta test direkt efter att ha skapat en ny build för att säkerställa att den är redo för vidare testning. Om röktestningen misslyckas avvisas builden och utvecklare underrättas om att åtgärda problemen.

Tidsbesparing: Rökprov är utformade för att gå snabbt, så att teamen kan identifiera allvarliga problem utan att lägga för mycket tid på det. Det gör dem idealiska för snabba utvecklingscykler.

Automatiseringskompatibilitet: Rökprovning automatiseras ofta, vilket gör det möjligt för team att köra dessa tester ofta och konsekvent med minimal ansträngning. Det är särskilt användbart i kontinuerliga integrations- och distributionspipelines.

Skillnader mellan rökprovning och sanitetstestning

Här är en tabell som jämför rökprovning med sanitetstestning så att du kan se hur de skiljer sig åt:

Aspekt Rökprovning Sanitetstestning Syfte Verifierar om de grundläggande funktionerna i en ny version fungerar Bekräftar att specifika buggfixar eller nya funktioner fungerar korrekt. Omfattning Bred och ytlig, täcker viktiga funktioner i hela applikationen. Begränsat och djupgående, med fokus på särskilda komponenter eller funktioner. När det utförs Utförs omedelbart efter att en build har skapats. Utförs efter att en stabil version har erhållits efter rökprovning. Mål För att säkerställa att byggnaden är tillräckligt stabil för vidare testning För att säkerställa att senaste ändringar eller korrigeringar inte har påverkat någon befintlig funktionalitet Genomförande Vanligtvis automatiserat för att snabbt verifiera byggnadens stabilitet. Kan vara manuellt eller automatiserat, men är vanligtvis mer fokuserat och manuellt. Konsekvenser av fel Om testet misslyckas avvisas byggnaden och måste omedelbart åtgärdas. Om det misslyckas indikerar det problem med specifika funktioner, vilket kräver ytterligare undersökning.

Hur rökprovning fungerar

Rökprovningsmetoden för programvara lägger grunden för framgångsrik programvaruutveckling genom att säkerställa att en build är tillräckligt stabil för detaljerad testning. Låt oss gå igenom stegen för att genomföra rökprovning.

Steg 1: Identifiera kritiska funktioner

Det första steget i rökprovning är att identifiera de kärnfunktioner som måste fungera för att programvaran ska kunna anses vara användbar. Det här är ”måste-ha”-funktioner, som inloggning för användare, betalningshantering eller grundläggande navigering i en webbapplikation.

Målet är att fokusera på de delar av applikationen som, om de inte fungerar, omedelbart skulle ogiltigförklara byggnaden.

Steg 2: Förbered testfallen

Förbered sedan testfall för dessa viktiga funktioner. Dessa fall bör vara enkla och täcka den övergripande funktionaliteten utan att gå in på detaljerade scenarier.

För en e-handelswebbplats kan rökprovning till exempel innebära att man kontrollerar att användarna kan lägga varor i varukorgen, gå vidare till kassan och genomföra betalningar.

Eftersom dessa testfall fokuserar på kärnfunktioner kan de återanvändas i flera olika versioner. Överväg att använda testfallsmallar för att få en flygande start på organiseringen av ditt arbetsflöde.

Steg 3: Utför röktestet

Efter att ha distribuerat byggnaden till testmiljön utför du rökprovningen antingen manuellt eller, vilket är vanligare, med hjälp av automatiserade testskript.

Testare föredrar automatisering eftersom det säkerställer konsistens och sparar tid, särskilt i miljöer med frekventa distributioner, såsom Agile och DevOps.

Testautomatiseringsverktyg som Selenium, JUnit eller till och med inbyggda CI/CD-pipelineintegrationer används ofta för att förfina denna process som en del av olika typer av mjukvarutestning.

Steg 4: Analysera och kommunicera resultaten

När röktestet är klart är det dags att analysera testresultaten. Ett lyckat test innebär att alla kritiska funktioner fungerar som förväntat och att byggnaden är tillräckligt stabil för vidare testning.

Om något testfall misslyckas avvisas byggnaden, och felen loggas och meddelas utvecklingsgruppen för omedelbar lösning.

Oavsett om röktestet godkänns eller underkänns måste du kommunicera resultaten till berörda intressenter.

Om byggnaden godkänns kan QA-teamet fortsätta med ytterligare tester, såsom funktionstester eller regressionstester.

Om röktestet misslyckas identifierar utvecklingsteamet felaktigheterna och åtgärdar problemen innan de skapar och testar en ny version.

Steg 5: Upprepa för varje ny build

Rökprovning upprepas vid varje ny build eller större uppdatering. I agila miljöer kan detta innebära flera rökprovningar under en och samma dag, eftersom nya builds ofta lanseras.

För vattenfallsprojekt utförs rökprovning vanligtvis i viktiga skeden, till exempel efter att design- eller utvecklingsfaserna har slutförts, som en del av den övergripande produktutvecklingsprocessen.

Rökprovning i vattenfallsmetoden jämfört med agila metoder

Även om de grundläggande principerna för rökprovning förblir desamma, varierar dess roll och frekvens beroende på vilken metod som används – Waterfall eller Agile.

Rökprovning i Waterfall

I vattenfallsmetoden sker utvecklingen i olika faser – krav, design, utveckling, testning och implementering. Detta innebär att rökprovning sker mindre ofta men vid viktiga tidpunkter i projektets tidsplan.

Efter utvecklingsfasen skapas en build som rökprovtestas för att verifiera om den är tillräckligt stabil för vidare djupgående testning. Eftersom vattenfallsprojekt ofta involverar större, mer monolitiska builds, tenderar rökprovstestning att vara mer omfattande i varje steg.

Så här fungerar rökprovning vanligtvis i vattenfallsprojekt:

Frekvens: Sällan, vanligtvis efter större utvecklingsfaser

Omfattning: Bred, eftersom större delar av applikationen slutförs på en gång.

Testfokus: Säkerställa övergripande systemstabilitet innan övergång till mer detaljerade testfaser.

Rökprovning i agil metodik

I agila miljöer delas utvecklingsprocessen upp i små, iterativa cykler som kallas sprints. Eftersom agila team kontinuerligt integrerar ny kod och regelbundet släpper nya versioner – ibland flera gånger om dagen – sker rökprovning mycket oftare.

Du kan prova denna agila testprocess för att snabbt validera nya versioner och säkerställa att inga kritiska funktioner har komprometterats. Agila team förlitar sig i hög grad på automatiseringsverktyg för att köra rökprov snabbt och effektivt, och integrerar dem direkt i sina CI/CD-pipelines.

Så här arbetar agila team med rökprovning:

Frekvens: Hög, utförs efter varje build eller sprint

Omfattning: Begränsad men frekvent, med fokus på att verifiera de kritiska komponenterna i de senaste ändringarna.

Testfokus: Kontinuerlig testning för att upptäcka problem tidigt och ofta, vilket förhindrar regression i funktionaliteten.

Skapa färdplaner och dela milstolpar med ClickUp Agile Teams

Genom att kombinera rökprovning med ClickUps lösning för agila team kan du automatisera testprocessen. Agila instrumentpaneler och rapportering i realtid hjälper dig att övervaka sprintens framsteg genom burndown-diagram, hastighet och ledtider/cykeltider.

ClickUp Board View gör det enkelt att visualisera arbetsflöden, upptäcka flaskhalsar och hantera rökprov vid varje sprint, vilket säkerställer att de viktigaste funktionerna är på plats innan man går vidare.

Håll projekten på rätt spår när du går från idé till implementering med ClickUp Board View.

Detta gör det möjligt för teamen att upptäcka problem tidigt och upprätthålla en smidig utveckling.

Det fungerar bra med agil metodik och fungerar också perfekt för kundhantering. För att hantera dagliga uppgifter och TO_DO effektivt. Kan skapa olika utrymmen för att arbeta med olika scenarier, såsom problem/förbättringar, utveckling etc. Dess instrumentpanel är så attraktiv och tidsbesparande att den sparar mycket tid och möjliggör effektiv analys.

ClickUps mångsidiga verktyg stöder både rökprovning och bredare agila arbetsflöden.

👀 Letar du efter fler agila testverktyg? Utforska dessa alternativ för att hitta det som passar ditt team bäst och optimera din testprocess, så att du får snabbare feedback och förbättrad mjukvarukvalitet.

Exempel på rökprovning

Låt oss anta att ditt team utvecklar en e-handelsapplikation. Du har just distribuerat en ny version med flera funktioner och buggfixar. Nu är det dags att köra ett rökprov för att kontrollera att de viktigaste funktionerna fungerar innan du går vidare till funktionstestning eller regressionstestning.

Med tanke på vad som är vanligast i sådana fall kommer du att testa funktioner som användarinloggning och registrering, lägga till en produkt i varukorgen, gå vidare till kassan osv.

I grund och botten funktioner utan vilka applikationen blir oanvändbar.

Test 1: Användarinloggning

Öppna appen, ange inloggningsuppgifter och tryck på Enter. Loggar systemet in dig? Ja? Bra, fortsätt. Nej? Avbryt allt.

En misslyckad inloggning innebär att användarna inte kan komma åt appen, så åtgärda problemet innan du går vidare.

Test 2: Lägg till produkt i varukorgen

Välj en produkt och klicka på "Lägg i varukorgen". Uppdateras varukorgen med produkten? Om ja, fortsätt. Om nej, behöver du inte fortsätta med ytterligare tester.

Test 3: Kassan

Gå vidare till kassan, fyll i leveransuppgifterna och välj en betalningsmetod. Laddades sidan korrekt? Finns det några fel? Om så är fallet, bra. Om inte, vänta lite – utvecklarna måste lösa detta innan mer ingående tester kan utföras.

Detta exempel på rökprovning visar att din programvara är klar om alla tester godkänns. Om inte, vet du vad du ska göra – be dina utvecklare att reagera snabbt med QA-testverktygen för att åtgärda problemen!

När ditt utcheckningstest är klart är det dags att ta processen vidare. Det är här ClickUp Software Team Project Management Solution kommer till nytta för att förbättra hur du utvecklar idéer och levererar slutprodukter till dina team och kunder.

Effektivisera din utvecklingsprocess med ClickUps allt-i-ett-arbetshub för planering, utveckling, testning och leverans.

Lek med flexibla arbetsflöden och hantera enkelt allt från backloggar till iterationsrundor.

Du kan också utforma ditt gränssnitt och din instrumentpanel efter projektets specifikationer och ta det ett steg längre genom att använda automatisering för att effektivisera processer och skapa visuella färdplaner.

Typer av rökprovning

Valet mellan manuella och automatiserade rökprov beror på projektets komplexitet, byggfrekvensen och teamets resurser. Låt oss utforska detta.

Manuell rökprovning

Dina QA-teammedlemmar kan manuellt köra testfall för att kontrollera applikationens grundläggande funktionalitet. Detta inkluderar fysiska interaktioner med programvaran, såsom inloggning, navigering i menyer och testning av högvärdiga funktioner som betalningshantering eller användarregistreringar.

När ska det användas: Passar bäst för mindre projekt eller tidiga utvecklingsstadier när byggnationer inte sker så ofta.

Fördelar: Flexibilitet att anpassa testfall i realtid, inget behov av komplexa inställningar

Nackdelar: Tidskrävande och benäget för mänskliga fel, särskilt vid frekventa byggnationer.

Automatiserade rökprov

Automatiserad rökprovning använder testskript och verktyg för att automatiskt utföra rökprovningar och kontrollera kärnfunktioner utan mänsklig inblandning.

Processen är snabbare och mer tillförlitlig, vilket gör den idealisk för snabba utvecklingscykler som Agile eller DevOps.

Kom ihåg att automatiserade tester kan ställas in så att de körs varje gång en ny version distribueras, vilket säkerställer att kritiska funktioner alltid verifieras.

När ska det användas: Perfekt för stora projekt, frekventa byggnationer eller CI/CD-pipelines där hastighet och konsistens är avgörande.

Fördelar: Snabbare utförande, större konsistens, skalbarhet över flera builds

Nackdelar: Kräver initial installation och underhåll av automatiseringsskript.

Du kan använda programvaruverktyg för projektledning som ClickUp för att ansluta testramverk som Jenkins när du integrerar automatisering i ditt arbetsflöde.

Via Jenkins

ClickUp-integrationer med testverktyg som Jenkins automatiserar utförandet av rökprov som en del av din kontinuerliga integrations- och distributionspipeline. Denna integration gör det möjligt för team att få omedelbar feedback på builds, vilket säkerställer att endast stabila versioner går vidare till mer detaljerade testfaser.

Det gör det också möjligt för utvecklingsteam att optimera sina arbetsflöden och förbättra den övergripande kvaliteten på sina mjukvaruprojekt.

Så varje gång en ny version lanseras kan ClickUp aktivera Jenkins för att köra automatiserade rökprov, spåra testresultat och tilldela nya uppgifter via varningar i händelse av kritiska funktionsfel.

Implementera rökprovning i ditt projekt

Genom att utföra rökprov på din programvara undviker du att slösa tid på instabila versioner. Vi har gått igenom stegen för att utföra ett framgångsrikt rökprov, men det finns fortfarande sätt att ytterligare optimera och systematisera processen.

På så sätt kan du vara säker på att inga insikter går förlorade i fram och tillbaka under olika testscenarier.

ClickUp-mallar för rökprovning

Överväg att använda ClickUp Test Case Template för att registrera och övervaka viktiga resultat från steg två och tre som nämns ovan. Du kan använda datapunkterna för att skapa anpassade handlingsplaner för olika resultat och fatta datadrivna beslut för att förbättra specifika funktioner.

Prova även ClickUp Test Report Template för att organisera all forskning relaterad till testfall, fel och förbättringar som övervägs. Mallen låter dig förenkla informationsöverföringen som är relevant för rökprovning och hjälper dig att snabbt sammanställa och dela rapporter om vilka funktioner som fungerar som de ska.

ClickUp-mall för testhantering

Ladda ner den här mallen ClickUps testhanteringsmall är utformad för att hjälpa dig hantera hela testprocessen.

Du kan också prova ClickUp Test Management Template för att skapa en enhetlig databas för alla dina rökprovningsaktiviteter och effektivisera din testprocess. Oavsett om det gäller manuell eller automatiserad testning hjälper mallen dig att enkelt spåra feedback och övervaka testförloppet.

Med olika fördefinierade vyer blir dina rökprovningsprojekt väl dokumenterade och tillgängliga för alla mjukvaruteam. Denna mall hjälper också till att:

Informera om ändringar i godkännande-/underkännandevillkor via ett enda dokument.

Tilldela teammedlemmar till flera testfall

Importera automatiskt rökprovningsresultat till mallen

Förbättra QA-personalens produktivitet genom samarbete i mallar

ClickUp-mall för fel- och problemspårning

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för fel- och problemspårning för att möjliggöra tvärfunktionellt samarbete inom dina mjukvaru- och produktteam.

Automatisering är din bästa vän, särskilt i snabba Agile- eller DevOps-miljöer. Med ClickUp Bug and Issue Tracking Template kan team enkelt spåra, tilldela och lösa problem på ett organiserat sätt. Det hjälper till att smidigt gå från testfel till lösning.

Mallen fungerar för team inom teknik, produktutveckling eller support. Den innehåller flödesscheman, uppgiftskort och anpassningsbara layouter för att rationalisera hanteringen av fel under rökprovning.

Du kan också använda formulär för att samla in data i mallen och prova flexibla vyer för olika perspektiv på programvarans användbarhet.

⚡Mallarkiv: Med mallar för felrapporter blir det enklare än någonsin att spåra och hantera fel.

Vanliga utmaningar och hur man övervinner dem

Här är några vanliga utmaningar och lösningar som du kommer att stöta på under rökprovning:

Utmaning 1: Tidskrävande manuella tester

🌟Lösning: Använd automatiserade rökprov integrerade med din CI/CD-pipeline. Detta minskar manuellt arbete avsevärt och påskyndar testprocessen. Du kan också välja att använda hybridrökprov, som kombinerar manuella och automatiserade tester.

Utmaning 2: Inkonsekvent testtäckning

🌟Lösning: Standardisera dina rökprov med mallar så att varje build testas för samma kritiska funktioner. ClickUps testhanterings- och testfallsmallar hjälper dig att hålla din testprocess organiserad och konsekvent.

Utmaning 3: Svårigheter att hantera flera tester

🌟Lösning: Centralisera din testprocess med ClickUp. Använd funktioner för uppgiftshantering och automatiserade arbetsflöden för att hålla koll på din testcykel. ClickUps mall för felspårning kan också hjälpa dig att spåra olösta problem på ett effektivt sätt.

Skapa arbetsflöden som effektiviserar dina testprocesser med ClickUp Automations.

Här är en översikt över populära verktyg för rökprovning:

1. ClickUp

Inkorporera ClickUp-uppgifter i mjukvaruutvecklingen för att undvika eftersläpningar, sätta prioriteringar och mycket mer.

ClickUp är ett robust projektledningsverktyg som stöder testmiljöer med automatisering, integrationer och effektiv uppgiftshantering. Det hjälper till och med mjukvaruteam att utvecklas genom att förändra spelplanen med innovativa lösningar som är skräddarsydda efter deras behov.

Med ClickUp Task Management kan team spåra rökprovningsfall, hantera buggar och automatisera arbetsflöden, vilket säkerställer att kvalitetsarbetet förblir organiserat och effektivt.

Dessutom underlättar användningen av formulär för mjukvaruteam insamlingen och hanteringen av testrelaterad information, vilket ytterligare effektiviserar processen.

Hur det hjälper: Erbjuder mallar för felspårning, testfallshantering och testrapportering samtidigt som det integreras med automatiseringsverktyg som Jenkins för att påskynda testningen.

Bäst för: Team som söker en enhetlig lösning som stöder både testning och uppgiftshantering.

Du kan också ta hjälp av ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, för att skapa testfall och en strategi för testautomatisering.

Vi använde ClickUp Brain med uppmaningar för att utveckla en strategi för testautomatisering.

2. Selenium

Selenium är ett av de mest använda open source-verktygen för automatiserad testning av webbapplikationer. Det möjliggör automatiserad webbläsartestning, vilket gör det idealiskt för att utföra rökprov i olika miljöer.

via Selenium

Genom att automatisera repetitiva tester av viktiga funktioner hjälper Selenium utvecklare att upptäcka buggar tidigt och minskar manuellt arbete.

Hur det hjälper: Automatiserar repetitiva testfall och stöder testning i flera webbläsare.

Bäst för: Webapplikationer, projekt som kräver frekventa byggnationer och automatiserade tester

3. JUnit

Ett annat populärt testramverk, JUnit, används främst för Java-applikationer. Det är ett enkelt och kraftfullt verktyg för att köra enhets- och rökprov, vilket gör det möjligt för utvecklare att snabbt verifiera om viktiga delar av deras Java-baserade programvara fungerar innan de går vidare till mer djupgående tester.

Hur det hjälper: Effektivt för att testa Java-applikationer och integrera tester i byggpipelines.

Bäst för: Java-baserade projekt, kontinuerliga integrationsuppsättningar

4. Jenkins

Jenkins är ett ledande CI/CD-automatiseringsverktyg som hjälper till att köra rökprov automatiskt efter att en build har distribuerats. När Jenkins integreras med testverktyg som Selenium eller JUnit automatiserar det hela rökprovningsprocessen.

Det kan utlösa tester varje gång en ny build skapas, vilket säkerställer att viktiga funktioner testas snabbt och effektivt.

Hur det hjälper: Automatiserar rökprovning inom kontinuerliga integrationspipelines

Bäst för: Agila och DevOps-miljöer, där frekventa byggnationer och automatisering är avgörande.

Rekommendationer baserade på projektkrav

Låt oss titta på några rekommendationer baserade på den projekttyp du valt:

För webbapplikationer: Använd Selenium tillsammans med Jenkins för kontinuerliga rökprov. Denna konfiguration möjliggör omfattande testning i olika webbläsare och miljöer, vilket säkerställer snabb identifiering av problem. För Java-baserade projekt: Välj JUnit tillsammans med Jenkins för smidig integration i Java-projekt. Denna kombination automatiserar dina rökprov och håller din CI-pipeline igång utan fördröjningar. För övergripande projektledning: Genom att integrera ClickUp-mallar med automatiseringsverktyg säkerställer du att dina rökprov automatiseras och att hela testprocessen dokumenteras och effektiviseras på rätt sätt.

📖 Läs också: 10 verktyg för kontinuerlig distribution för mjukvaruteam

Fördelar och nackdelar med rökprovning

Rökprovning erbjuder flera viktiga fördelar som hjälper dig att säkerställa att din programvara är stabil och redo för mer ingående testning:

Tidig identifiering av fel: Upptäck kritiska fel tidigt och undvik att slösa tid på opålitliga versioner.

Snabbare utvecklingscykler: Påskyndar processen genom att snabbt validera kärnfunktioner.

Förhindrar avvisade byggnader: Säkerställer att endast stabila byggnader går vidare, vilket minskar risken för avvisande senare.

Minskar testkostnaderna: Filtrerar snabbt bort värdelösa builds, vilket sparar tid för mer djupgående tester.

Förbättrar teamets effektivitet: Identifierar kritiska problem tidigt, vilket minimerar fram- och återgång mellan utvecklare och testare.

Rökprovning är värdefullt för att tidigt identifiera större problem, men dess nackdelar kan påverka den övergripande testprocessen. Dessa nackdelar inkluderar:

Falsk trygghet: Att klara ett rökprov garanterar inte att hela systemet är felfritt, vilket kan leda till att teamen felaktigt tror att en build är mer stabil än den egentligen är.

Underhåll för automatisering: Automatiserade rökprov måste uppdateras regelbundet, särskilt när programvaran utvecklas, vilket kan kräva extra arbete.

Upptäck inte prestandaproblem: Eftersom rökprov är breda och ytliga identifierar de inte prestandaflaskhalsar, minnesläckor eller långsamma laddningstider.

Förenkla rökprovning och uppnå mer med ClickUp

Programvarutestning kan medföra många tidiga fel som med tiden försämrar programvarans prestanda. Att använda tekniker som rökprovning kan vara ovärderligt för team som ofta kör byggprocesser under programvaruutvecklingscykler.

Med ClickUps anpassningsbara mallar för rökprovning kan du hantera flera testfall mer effektivt samtidigt som du automatiserar arbetsflöden för att effektivisera hela processen.

Du får också en djupgående förståelse för hur du kan optimera QA-processer för bättre testtäckning.

Registrera dig gratis på ClickUp idag.