Topp 10 alternativ till Rask AI för videoöversättning

Rask AI är ett populärt val för översättning och dubbning av videor. Men även om det har sina styrkor, har det också sina begränsningar.

Om du har använt det har du kanske märkt att de engelska dubbningarna kan låta platt, och att vissa röster kan sakna ett naturligt flöde, vilket ofta kräver extra redigering. Dessutom kan översättning till flera språk med Rask bli dyrt eftersom varje språk debiteras separat.

Efter noggrann research och testning har jag hittat 10 alternativ till Rask AI som är fullspäckade med funktioner för flerspråkig videoredigering, lokalisering och innehållsskapande.

I det här blogginlägget går vi igenom deras funktioner, begränsningar, priser och recensioner för att hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för dina behov.

Men innan vi börjar, låt oss ta itu med en viktig fråga.

ClickUp: Bäst för arbetsflödeshantering med AI

Synthesia: Bäst för AI-driven videoproduktion

Descript: Bäst för AV-redigering med dubbning

VEED: Bäst för flerspråkig videoredigering online

Happy Scribe: Bäst för transkribering och undertextning

Vad bör du leta efter i alternativ till Rask AI?

Marknaden är full av många AI-plattformar för videokommunikation. Innan du gör en investering bör du dock fokusera på specifika funktioner för att säkerställa att du väljer rätt.

Viktiga funktioner: Det verktyg du väljer bör erbjuda de viktigaste funktionerna du behöver, såsom automatisk transkription, översättning, skapande av undertexter, innehållsgenerering och AI-driven analys

Tredjepartsintegrationer: Säkerställ kompatibilitet med annan programvara du använder, såsom Säkerställ kompatibilitet med annan programvara du använder, såsom AI-verktyg för videoredigering , innehållshanteringssystem eller samarbetsplattformar (t.ex. Slack, Google Workspace, OneDrive)

Kostnad och licensiering: Vissa verktyg tar betalt baserat på längden på den bearbetade videon, medan andra har prenumerationsmodeller; välj ett verktyg med en prisstruktur som passar din budget och ditt volymbehov

Användarvänlighet: Ett användarvänligt gränssnitt sparar tid åt dig, så att du kan fokusera på kreativa uppgifter istället för felsökning; tänk på inlärningskurvan för ditt team eller icke-tekniska användare

Säkerhet och efterlevnad: Se till att plattformen uppfyller branschstandarder och regleringar som GDPR eller HIPAA och erbjuder kryptering för att skydda ditt upphovsrättsskyddade innehåll

Språkstöd: Välj ett verktyg som stöder ett brett utbud av språk; du vill inte vara begränsad när du dubbar innehåll för olika geografiska områden

De 10 bästa alternativen till Rask AI

Låt oss titta på de 10 bästa verktygen du kan använda istället för Rask AI för videorelaterat arbete.

1. ClickUp (Bäst för hantering av videoflöden med AI-insikter och transkriptioner)

Videoprojekt kan bli komplicerade – särskilt när det handlar om innehåll på flera språk, kampanjer, deadlines och team i olika tidszoner.

Men det är där ClickUp verkligen utmärker sig.

Denna projektledningsprogramvara har många funktioner, såsom resurshantering, uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden, som förenklar arbetet i varje steg.

ClickUp Clips är till exempel den ultimata skärminspelningsfunktionen för agila team.

Prova ClickUp Clips idag Använd ClickUp Clips för att spela in en video och dela dina idéer på ett tydligt sätt

Jag kan spela in en mötesammanfattning, en brainstorming-session eller till och med en snabb instruktionsvideo direkt i plattformen och omvandla dem direkt till ClickUp-uppgifter med bara ett klick.

Det gör asynkron videokommunikation smidig genom att jag kan ange förfallodatum, ansvariga och ytterligare detaljer för sammanhanget för dessa uppgifter, så att rätt person kan vidta åtgärder vid rätt tidpunkt.

Tänk om det fanns ett sätt att slippa titta igenom en hel utbildningsvideo bara för att hitta ett 10-sekundersklipp som behövs för ett projekt?

Varje klipp transkriberas automatiskt med AI, vilket gör det enklare att skanna igenom höjdpunkter i klippet, klicka på tidsstämplar för att hoppa runt i videon och kopiera utdrag för att använda där det behövs.

Du kan sedan dela klippet direkt – antingen genom att bädda in det direkt i ClickUp, skicka en offentlig länk eller ladda ner videofilen. Denna flexibilitet är avgörande om du arbetar med internationella team eller kunder. Clips Hub lagrar också alla klipp på ett ställe för enkel och snabb åtkomst.

Men det som verkligen gör ClickUp överlägset är dess integration med ClickUp Brain. Med den AI-drivna sökfunktionen kan du söka igenom dina videotranskriptioner på några sekunder. Detta är enormt användbart när du samlar in information från äldre projekt eller letar efter specifika detaljer som är gömda i gamla videor. Istället för att gräva igenom timmar av filmmaterial behöver du bara söka på nyckelord, så finns allt där.

Låter bra, eller hur?

Optimera processerna för att skapa, redigera och dela videor med ClickUp Brain

ClickUp Brain hjälper dig att skriva videomanus, marknadsföringstexter och översättningsinnehåll, vilket säkerställer en smidig kreativ process från förproduktion till publicering. Det kontrollerar också automatiskt stavningen i dina dokument och uppgifter utan plugins eller tillägg.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Goals för att definiera dina mål för videoproduktionen, till exempel att skapa en ny serie eller förbättra redigeringseffektiviteten; dela upp dessa i konkreta steg som planering inför produktionen, filmning, redigering och granskning efter produktionen

Visualisera framsteg, fira milstolpar och behåll motivationen genom att följa upp framstegen med ClickUp Goals

Organisera dina videomanus och storyboards med ClickUp Docs ; samarbeta med ditt team kring kreativa idéer, skissa upp dina strategier för videoinnehåll och länka enkelt till relaterade klipp för att ge sammanhang under redigering eller granskning

Organisera alla dina dokument och wikis på ett ställe med ClickUp Docs

Få stöd för ett brett utbud av tredjepartsverktyg som Loom för skärminspelningar, Otter.ai för transkription och Fireflies.ai för mötesanteckningar med ClickUp-integrationer

Använd ClickUps universella sökfunktion för att snabbt hitta viktiga videoresurser i hela ditt arbetsutrymme. Sök efter tidigare videoprojekt, manus, transkriptioner eller feedbackklipp

Skydda dina videofiler och relaterade data från obehörig användning eller åtkomst med ClickUps robusta datasäkerhetsfunktioner, som säkerställer att känsligt innehåll hanteras säkert när du använder plattformen

Begränsningar i ClickUp

Alla ClickUp-funktioner är för närvarande inte tillgängliga på mobilen

ClickUp Brain ingår inte i Free Forever-planen

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

2. Synthesia (Bäst för AI-driven videoproduktion)

via Synthesia

Vill du skapa en snygg video på ett annat språk – som franska, tyska eller spanska – utan besväret med att anlita skådespelare eller sätta upp en hel produktion? Jag har upptäckt att Synthesia är en riktig game-changer för just det.

Det gör det enkelt att producera professionellt, lokaliserat videoinnehåll med hjälp av AI-avatarer och voiceovers. Synthesia stöder över 140 språk. Dessutom, om du arbetar i ett team, kan du dela dina videor direkt och bjuda in andra att kommentera och ge feedback.

Synthesias bästa funktioner

Anpassa dina videor med ditt varumärkes färger, logotyper och favoritavatarer

Bläddra, kopiera och anpassa enkelt mallar för marknadsförings-, utbildnings- och träningsvideor

Lägg automatiskt till undertexter på målspråket till din fil med hjälp av videoöversättaren

Begränsningar i Synthesia

De nuvarande AI-avatarerna blinkar inte, vilket märks i längre scener och påverkar videornas naturlighet

Nya funktioner och justeringar av gränssnittet införs utan ordentlig information, vilket tvingar användarna att själva upptäcka förändringarna

Priser för Synthesia

Gratis: 0 $/månad

Starter: 18 $/månad

Creator: 64 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Synthesia

G2: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 170 recensioner)

📮ClickUp Insight: Våra undersökningsdata om möteseffektivitet visar att 25 % av mötena i genomsnitt har 8 eller fler deltagare. Vi fann också att ett möte i genomsnitt varar cirka 51 minuter. Dessa stora möten kan resultera i minst 6 till 8 timmars sammanlagd mötestid per vecka på organisationsnivå. Tänk om du kunde förenkla det? ClickUp förändrar hur team kommunicerar! Istället för långa möten kan du samarbeta direkt i uppgifterna med hjälp av kommentarer, bilagor, röstmeddelanden, videoklipp och mer – allt på ett ställe. 💫 Konkreta resultat: STANLEY Securitys globala team har redan sparat över 8 timmar per vecka på möten och uppdateringar tack vare vår allt-i-ett-app för arbetet!

3. Descript (Bäst för AV-redigering med överdubbningsteknik)

via Descript

Om du någonsin har önskat att redigering av ljud och video kunde vara lika enkelt som att redigera ett Word-dokument, så gör Descript det möjligt. Behöver du anpassa dialogen i din video för en fransk publik? Redigera bara transkriptionen, så justeras ljudet i realtid.

Det jag verkligen gillade med Descript är hur det använder regenerativ AI för att ta bort bakgrundsljud och förbättra rösterna. Du behöver inga dyra mikrofoner eller ljudisolerade rum för att få högkvalitativt ljud med detta alternativ till Rask AI.

Descripts bästa funktioner

Redigera bort fyllnadsord och tysta pauser från videomeddelanden

Transkribera ljud på över 20 språk och lägg till talaretiketter med funktionen ”Speaker Detective”

Använd funktionen för röstkloning; skriv bara in texten så spelas den upp med din röst

Begränsningar i Descript

Ibland har fördröjningar observerats vid arbete med stora filer

Publiceringsfunktionerna är inte tillräckligt detaljerade och saknar verklig kontroll

Priser för Descript

Gratis

Hobbyanvändare: 19 $/månad per användare

Creator: 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Företag: Anpassat

Betyg och recensioner för Descript

G2: 4,6/5 (över 570 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 170 recensioner)

4. VEED (Bäst för flerspråkig videoredigering online)

via VEED

Om du behöver publicera videor på flera språk snabbt, har VEED lösningen för dig. Du behöver inte ladda ner programvara eller hantera komplicerade inställningar – öppna bara din webbläsare, ladda upp din video och lägg till undertexter eller voiceovers på vilket språk du vill.

Dessutom är VEED:s online-transkriptionstjänst mer mångsidig än de flesta. Till skillnad från många verktyg som begränsar dig till endast ett format, låter den dig transkribera både ljud- och videofiler.

VEED:s bästa funktioner

Transkribera en 60-minutersfil på 10 minuter med ”Auto Transcribe”; ladda ner den i alla populära format, inklusive MP3, WAV och MOV

Ändra stil, typsnitt och färger på dina undertexter; animera dem och markera till och med specifika ord för extra effekt

Skapa innehåll med hjälp av över 2 miljoner ljud- och videoklipp från VEED:s royaltyfria arkiv

VEED:s begränsningar

Det finns ingen möjlighet att markera specifika ord eller fraser i funktionen ”Text-till-tal”.

Det saknas avancerade funktioner som redigering av flera kameror och 3D-effekter

Priser för VEED

Gratis

Lite: 18 $/månad per användare

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

VEED-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (över 50 recensioner)

5. Happy Scribe (Bäst för transkription och undertextning på över 120 språk)

via Happy Scribe

Om du arbetar med undertexter, transkriptioner och översättningar dagligen kommer det här verktyget inte att göra dig besviken.

Behöver du exportera dina filer till TXT, Word, PDF eller till och med AVID? Det gör du enkelt med Happy Scribe. Det underlättar också samarbetet med intressenter genom att du kan dela transkriptioner och undertexter i läsläge eller redigeringsläge.

Det som dock stack ut för mig var noggrannheten och hastigheten hos denna uttrycksfulla tal-till-text-programvara som garanterar resultat av högsta kvalitet varje gång.

Happy Scribes bästa funktioner

Anlita transkriberare från Happy Scribe för att korrekturläsa dina AI-genererade transkriptioner på flera språk

Skapa din egen ordlista genom att lägga till specialiserad terminologi (varumärken, slang, akronymer) för att förenkla översättningen

Importera valfria offentliga länkar och synkronisera verktyget med din befintliga teknikplattform, till exempel YouTube, Vimeo och Google Drive

Begränsningar i Happy Scribe

Det finns ingen möjlighet att dela innehåll i batcher med interna team och externa intressenter

Vissa användare har noterat att mindre stavfel tenderar att upprepas i podcasttranskriptioner

Priser för Happy Scribe

Gratis

Basic: 17 $/månad

Pro: 29 $/månad

Företag: 49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Happy Scribe

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 35 recensioner)

6. Lokalise (Bäst för översättningshantering och multimedieprojekt)

via Lokalise

Lokalise är en molnbaserad lokaliseringsprogramvara som hjälper dig att skräddarsy din innehållsstrategi för lokala marknader.

Du kan enkelt hantera plattformsoberoende översättningar samtidigt och exportera dem till rätt filformat med korrekta namnkonventioner för varje plattform.

Lokalise integreras även med verktyg som Figma, GitHub, GitLab, Webflow och Jira, vilket gör arbetsflödena smidigare och effektivare.

Lokalises bästa funktioner

Översätt stora flerspråkiga projekt med Lokalises RESTful API, med enkla guider och mallar för snabbare installation

Organisera lokaliseringsuppgifter i arbetsflöden så att nästa uppgift i flödet startar automatiskt när en uppgift är klar

Gör direktöversättningsändringar i realtid medan du surfar på din webbplats med LiveJS-redigeraren

Begränsningar i Lokalise

Tangentbordsgenvägar flyttar inte automatiskt markören till nästa segment, vilket innebär att du måste använda musen för varje nytt segment

Det finns ingen möjlighet för översättare att ladda ner matchrapporter, vilket tvingar dem att förlita sig på ledningen när det gäller tidpunkten för rapporterna och ordräkningen

Priser för Lokalise

Gratis

Pris från: 140 $/månad

Essential: 270 $/månad

Pro: 990 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Lokalise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

7. HeyGen (Bäst för AI-genererade avatarvideor med text-till-tal)

via HeyGen

Om du letar efter alternativ till Synthesia AI för att skapa avatarer av olika etniciteter, åldrar och stilar till dina videor är HeyGen värt att kolla in. Det låter dig skapa innehåll på över 175 språk med hjälp av mer än 120 AI-avatarer, perfekt för att nå en mångfaldig publik.

Dess funktion för videoöversättning med ett klick kan översätta videor till över 40 språk och känner till och med igen flera talare. Även om den inte klonar den ursprungliga talarens röst kan du välja bland över 300 människoliknande röster för att lägga till en voiceover.

HeyGens bästa funktioner

Om något låter fel i din video kan du ladda upp en röstinspelning för att träna AI:n att uttala det korrekt

Integrera SRT-filer (ren text) som spårar dina undertexter för exakta översättningar och manusjusteringar

Förbättra kundsupporten med interaktiva avatarer som kan prata med besökarna på din webbplats i realtid och ge dem den hjälp de behöver

Begränsningar i HeyGen

Kvaliteten på supporten är ojämn, och vissa representanter erbjuder generiska lösningar som inte löser specifika problem

Att återanvända samma video flera gånger sägs vara dyrt på grund av kreditavgifter

Priser för HeyGen

Gratis

Creator: 29 $/månad per användare

Team: 89 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för HeyGen

G2: 4,8/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 290 recensioner)

8. Wavel.ai (Bäst för AI-driven ljudberättelse som låter mänsklig)

Om du behöver hjälp med text-till-tal, AI-videodubbning eller AI-röstgenerering, använd Wavel.ai. Det är en allt-i-ett-programvara som ger en uppslukande upplevelse – inte bara en generisk, platt röst.

För att nå din flerspråkiga publik kan du enkelt översätta din text till över 40 språk med AI-verktyg för bildtexter och undertexter.

Det som imponerade mig med denna AI-röstgenerator är möjligheten att lägga till naturligt klingande röster med regionala accenter, inklusive brittisk, australisk och indisk.

Wavel.ai:s bästa funktioner

Lägg till ett lager av känslor i olika delar av AI-videon med en samling av över 1000 röster fyllda med känslor

Förvandla dina fullängdsvideor till fängslande YouTube-kortfilmer, översatta till valfritt språk med undertexter

Lägg till kommentarer och anteckningar i dina inspelningar medan du spelar in dem för att underlätta för tittarna att förstå

Begränsningar för Wavel.ai

Det händer ibland att det faller bort om internetanslutningen inte är stabil

Prissättningen kanske inte tilltalar alla, eftersom vissa användare kanske föredrar ett paket med färre funktioner till ett lägre pris

Priser för Wavel.ai

Gratis

Basic: 25 $/månad

Pro: 40 $/månad

Företag: 80 $/månad

Betyg och recensioner för Wavel.ai

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: För få recensioner

9. Dubverse (Bäst för automatisk videodubbning med anpassade röstalternativ)

via Dubverse

Om du vill lägga till autentiskt klingande röstpålägg på flera språk till dina videor kommer du att uppskatta att använda Dubverse. Inget mer manuellt inspelande eller tråkigt redigeringsarbete – det fångar essensen och känslan i ditt originalinnehåll.

Jag gillade också hur Dubverse automatiskt genererar perfekt synkroniserade, korrekta undertexter, vilket gör videorna tydliga och tillgängliga för alla tittare.

Dubverses bästa funktioner

Skapa voiceovers för manus som blandar språk med bara ett API-anrop

Skapa flera ljudfiler samtidigt – oavsett om det gäller en serie produktdemonstrationer, poddar eller handledningar

Välj bland över 200 röster som varierar i ålder, kön, tonfall och dialekt, och välj den perfekta rösten för dina videor

Begränsningar i Dubverse

Timingen för den översatta voiceovern kanske inte alltid stämmer överens med den ursprungliga rösten på grund av språkskillnader

Krediterna tar snabbt slut vid stora projekt, och det finns ingen möjlighet att lägga till fler krediter utöver månadsgränsen

Priser för Dubverse

Pro: 18 $/månad

Supreme: 30 $/månad

Dubverse-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

10. Colossyan Creator (Bäst för att skapa hyperrealistiska AI-skådespelare)

via Colossyan

Behöver du en presentatör som kan tala över 30 språk? Med Colossyan Creator är det möjligt. Det använder AI-avatarer som ser ut och låter som riktiga människor, vilket gör det perfekt för kreatörer som behöver lokalisera innehåll snabbt utan att offra den personliga touchen.

Du kan skapa videor direkt från text med hjälp av AI-avatarer och lägga till interaktivitet för att öka engagemanget.

Den inbyggda GPT-4 AI-skriptassistenten hjälper dig till och med att brainstorma idéer, förbättra ditt skrivande och påskynda videoproduktionen.

Colossyan Creators bästa funktioner

Anpassa videoklipp med en digital avatar av dig själv genom att spela in ett 20 sekunder långt videoklipp från olika vinklar i olika miljöer och kläder

Skapa AI-videor på över 70 språk och förmedla budskap mer effektivt på målgruppens modersmål på bara några minuter

Använd varumärkeselement (logotyper, färger, textstilar och anpassade typsnitt) i scenlayouterna så att varje del av videoinnehållet blir enhetligt

Begränsningar i Colossyan Creator

Att redigera innehåll med färdiga mallar kan vara tråkigt, och animationerna visas inte alltid korrekt efter att de har tillämpats

Avancerade anpassningsmöjligheter är begränsade för användare med specifika behov, särskilt när det gäller detaljerad videoredigering och integrering av mer komplexa personliga element

Priser för Colossyan Creator

Starter: 27 $/månad

Pro: 87 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Colossyan Creator – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 410 recensioner)

Capterra: För få recensioner

💡Proffstips: Använd en AI-driven app för personlig assistans och delegera uppgifter som att boka möten och hantera kundkontakter för ökad produktivitet

Ta kontroll över din videostrategi

Att hitta rätt AI-verktyg handlar om vad som fungerar bäst för dig. Med så många alternativ kan det kännas överväldigande. Men genom att fokusera på dina prioriteringar – som exakta översättningar, smidig skapande av AI-avatarer eller naturligt klingande tal – blir det lättare att begränsa urvalet.

När det gäller hantering av videoprocesser slår inget ClickUp. Det är den självklara programvaran för att hålla allt på rätt spår.

Du kan använda ClickUp Clips för att spela in produktdemonstrationer eller samordna geografiskt spridda team kring projektplaner och mål. ClickUp Brain transkriberar automatiskt alla klipp, vilket gör det enklare att hitta och komma åt specifik information.

Registrera dig gratis på ClickUp och förändra hur du interagerar med din publik med hjälp av videor.