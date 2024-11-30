De 11 bästa AI-översättningsverktygen 2025

AI-översättningsverktyg har förändrat vårt sätt att kommunicera genom att minimera språkbarriären.
Dessa verktyg kan dechiffrera, översätta och tolka språk i realtid. De använder maskininlärning och naturliga inlärningsmetoder för att översätta text samtidigt som dess innebörd och sammanhang bevaras.
Det kan vara svårt att hitta rätt verktyg, eftersom marknaden är översvämmad av olika verktyg som alla påstår sig vara de bästa. Men oroa dig inte, vi guidar dig genom de bästa AI-översättningsverktygen på marknaden tillsammans med en lista över de viktigaste funktionerna.
Vad ska du leta efter i AI-översättningsverktyg?
När du väljer ett AI-översättningsverktyg bör du tänka på följande:
- Noggrannhet: Leta efter verktyg som ger korrekta och precisa översättningar mellan olika språk och sammanhang. Hög noggrannhet säkerställer att dina budskap förmedlas korrekt utan att förlora mening eller nyanser.
- Språkstöd: Kontrollera vilka språk verktyget stöder. De bästa AI-översättningsverktygen erbjuder flera språk för att tillgodose olika kommunikationsbehov
- Översättning i realtid: Välj verktyg som erbjuder översättning i realtid under samtal, möten eller när du reser
- Säkerhet och integritet: Var uppmärksam på verktygets säkerhetsåtgärder för att skydda känslig data och säkerställa efterlevnad av dataskyddsbestämmelser och branschstandarder.
- Användargränssnitt: Utvärdera verktygets användargränssnitt med avseende på användarvänlighet och intuitiv navigering. Ett användarvänligt gränssnitt ökar produktiviteten och effektiviteten.
- Prissättning och skalbarhet: Utvärdera prissättningsstrukturen och skalbarhetsalternativen för att avgöra om verktyget passar din budget och dina tillväxtplaner.
- Integration: Om du planerar att använda verktyget inom befintliga arbetsflöden eller applikationer, se till att det är kompatibelt och kan integreras med andra plattformar eller programvaror.
- Kundsupport: Leta efter AI-översättningsverktyg som erbjuder pålitlig kundsupport, inklusive teknisk assistans och felsökningsresurser, för att snabbt kunna hantera eventuella problem.
De 11 bästa AI-översättningsverktygen 2025
Här är de bästa AI-verktygen för översättning som du bör använda 2025:
1. ClickUp
ClickUp Brain är en centraliserad kunskapsplattform som kopplar samman alla dina dokument, medarbetare och företagets kunskap med AI för att ge dig en smidig och intelligent upplevelse. Den är tillgänglig i alla ClickUp-funktioner, så du kan använda den var som helst och när som helst.
Använd ClickUp Brain för att översätta dina anteckningar, sammanfattningar, rapporter och mycket mer för att stödja människor med olika bakgrund i ditt företag. Från att undersöka och skapa innehåll till att sammanfatta data och analysera information – ClickUp Brain har kraften att revolutionera ditt sätt att arbeta. Du kan enkelt transkribera röstklipp och översätta och lokalisera ditt innehåll.
Och det slutar inte här! Du kan skapa innehåll genom att ange anpassade uppmaningar, redigera inmatningen, skapa rollspecifikt innehåll, redigera befintligt innehåll, skriva teamuppdateringar, sammanfatta innehåll och chattar och till och med svara på e-postmeddelanden.
ClickUp Brains bästa funktioner
- Översätt och lokalisera ditt innehåll utan ansträngning
- Skapa innehåll med hjälp av AI-mallar
- Svara snabbt på e-postmeddelanden
- Integrera det med över 1 000 verktyg för ökad produktivitet
- Ställ frågor och få korrekta svar från dina uppgifter, dokument och information som lagras i ClickUp
- Sammanfatta dina chattar, kommentarer och innehåll
- Använd den inbyggda stavnings- och grammatikskontrollen för felfri skrivning
- Skapa tabeller och mallar för att organisera din information
- Känn dig trygg med strikta åtgärder för dataskydd och säkerhet
- Skapa rollspecifikt innehåll som projektplaner etc.
Begränsningar för ClickUp Brain
- Har en inlärningskurva
- Vissa kunder tycker att anpassningsalternativen är överväldigande
Priser för ClickUp Brain
ClickUp Brain-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem.
Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!
2. QuillBot AI
QuillBot Translator är ett nytt tillskott till Quillbots utbud av skrivtjänster – ett AI-drivet översättningsverktyg som lanserades 2023. Det erbjuder översättningar på över 40 språk och kan automatiskt identifiera vilket språk som matas in.
Det är särskilt praktiskt för personer som använder det för att parafrasera eller redigera, eftersom de kan översätta text på samma plattform.
Du kan översätta upp till 5 000 tecken åt gången. Verktyget är helt gratis och nya språk läggs till kontinuerligt, vilket gör det till det perfekta AI-verktyget för ideella organisationer, privatpersoner och företag.
QuillBot AI:s bästa funktioner
- Översätt kortare och längre texter till ditt målspråk
- Få tillgång till gratis översättning till över 40 språk
- Redigera, parafrasera, citera och översätt på en och samma plattform
- Upplev ett mobilvänligt och lättanvänt gränssnitt
- Översätt till nya språk eftersom appen kontinuerligt lägger till fler språk och funktioner
QuillBot AI:s begränsningar
- Eftersom produkten fortfarande är i ett tidigt skede stöder den färre språk än sina konkurrenter.
- Har inte möjlighet att översätta dokument
- Tillåter endast översättning av 5 000 tecken åt gången
Priser för QuillBot AI
- Gratis
- Premium: 9,95 $/månad
- Teamplan: 5–10 platser: 3,75 $/månad per plats 11–50 platser: 3,33 $/månad per plats 51+ platser: 2,91 $/månad per plats
- 5–10 platser: 3,75 USD/månad per plats
- 11–50 platser: 3,33 USD/månad per plats
- 51+ platser: 2,91 $/månad per plats
- 5–10 platser: 3,75 $/månad per plats
- 11–50 platser: 3,33 USD/månad per plats
- 51+ platser: 2,91 $/månad per plats
QuillBot AI-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)
3. Copy. ai
Copy. ai utnyttjar artificiell intelligens för att erbjuda enastående översättningsfunktioner. Det gör det som maskinöversättning ofta missar – översätter ord samtidigt som nyanser och avsikt bevaras. Du kan använda det för att skapa marknadsföringstexter, blogginlägg, kallmailsekvenser och mycket mer.
Det är särskilt användbart för marknadsförings- och säljteam, eftersom det fungerar som ett AI-verktyg för copywriting som transkreerar och lokaliserar dina budskap. Team kan lägga till sin varumärkesröstguide för att säkerställa att resultaten blir så korrekta och relevanta som möjligt.
Den erbjuder översättningar på över 25 språk. Det bästa är dess dataskyddspolicy med noll lagring. Den enda nackdelen är att det inte i första hand är ett översättningsverktyg.
Copy. ai bästa funktioner
- Utforska över 25 språk
- Få relevanta och högkvalitativa översättningar
- Förbättra dina översättningar genom att lägga till riktlinjer för varumärkets röst för bättre resultat
- Navigera enkelt genom ett användarvänligt gränssnitt
- Använd färdiga arbetsflödesmallar
- Utnyttja dess mångsidighet för att skriva och översätta bloggar, produktbeskrivningar, innehållsöversättningar och mycket mer
- Säkerställ dina datas säkerhet och integritet med robusta åtgärder
- Integrera sömlöst med över 2 000 plattformar
Begränsningar för Copy.ai
- I första hand inte ett översättningsverktyg, så funktionerna är begränsade
- Vissa användare har klagat på att kundsupporten inte svarar.
Priser för Copy.ai
- Gratis
- Pro: 49 $/månad
- Team: 249 $/månad
Copy. ai betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (60 recensioner)
4. Google Translate
Google Translate startade 2006 som en gratis maskinöversättningstjänst och kan enkelt och exakt översätta text, bilder, dokument och webbplatser. 2016 övergick man till neural maskinöversättning för att möjliggöra mer naturliga och relevanta översättningar.
Verktyget är lättillgängligt och har ett intuitivt gränssnitt som gör det möjligt för användare att översätta till över 130 språk.
Det som är speciellt med detta verktyg är att det kan översätta skrivna ord, webbplatser, olika dokument, tal, bilder och handskrivna språk. Det fungerar också för översättning av tvåspråkiga konversationer och som ett AI-transkriptionsverktyg.
Google Translate är perfekt för privatpersoner, språkinlärare och team som inte behöver omfattande översättningsfunktioner.
Google Translate bästa funktioner
- Njut av en enkel och interaktiv användarupplevelse
- Få tillgång till översättningar till över 130 språk gratis
- Utnyttja funktionen för språkkänning
- Få tillgång till offlineöversättningar i mobilappen
- Översätt direkt genom att skanna texten med din kamera
- Ladda ner språk för offlineöversättningar
- Spara ord och fraser för snabbare översättning
- Underlätta smidiga konversationer mellan personer som talar olika språk
Begränsningar för Google Translate
- Kan ge felaktiga översättningar
- Garanterar inte sekretessen för delad in- eller utdata
- Vissa användare klagade på att verktyget inte fångade nyanserna i språken.
Priser för Google Translate
- Gratis
Betyg och recensioner för Google Translate
- G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)
5. Smartling
Smartling är ett AI-baserat översättningsverktyg som erbjuder snabba och exakta översättningar och lokalisering av innehåll. Det erbjuder flera funktioner, såsom prestations- och framstegsdashboards, kontextuella CAT-verktyg och förbyggda integrationer.
Oavsett om du vill ha mänsklig översättning eller neural maskinöversättning, erbjuder Smartling allt. Det stöder översättningar på över 150 språk och låter dig integrera ditt innehållshanteringssystem för smidig innehållshantering.
Du kan översätta handledningar, vittnesmål, annonser, videor, intervjuer och mycket mer till ditt målspråk. Smartling erbjuder även tjänster för talöversättning, transkription och textning.
Smartlings bästa funktioner
- Översätt till över 150 språk
- Använd mänsklig översättning
- Integrera Smartling enkelt med CMS
- Upplev ett helt transparent arbetsflöde
- Dra nytta av strikt kvalitetsbedömning av översättningar
- Utveckla stilguider och ordlistor
- Använd översättningsminne och terminologihantering
Smartlings begränsningar
- Erbjuder inte transparent prissättning
- Har en brant inlärningskurva
Smartlings prissättning
- Kärna: Ej tillgängligt
- Tillväxt: Ej tillgänglig
- Företag: Ej tillgängligt
Smartling-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 350 recensioner)
- Capterra: 3,5/5 (15+ recensioner)
6. DeepL
Bland de många maskinöversättningsverktyg som finns på marknaden är DeepL välkänt för sina exakta och nyanserade översättningar. Det fokuserar på att fånga nyanserna och betydelsen bakom orden för att erbjuda det mest relevanta resultatet.
Gränssnittet är intuitivt och stöder 30 språk. Med hjälp av neurala nätverk skapar verktyget korrekta och kontextuellt lämpliga översättningar.
Du kan använda det för att översätta PDF-filer, Word-dokument och PowerPoint-filer. Det låter dig också välja alternativa ord eller fraser och justerar automatiskt de andra fraserna enligt valet.
DeepL:s gratisversion låter dig skapa din egen ordlista, erbjuder ett inbyggt lexikon och ställer in regler för specifika översättningar.
Med DeepL Pro kan du också justera tonen i dina översättningar, integrera det med ditt CAT-verktyg och mycket mer.
DeepL:s bästa funktioner
- Använd ett enkelt och användarvänligt gränssnitt
- Integreras sömlöst med Windows, iOS och Chrome
- Få tillgång till expertis och exceptionell noggrannhet i de språk som erbjuds
- Ställ in regler för ord och fraser
- Översätt större filer enkelt med enkel språköversättning
- Behåll textens ursprungliga formatering med pro-versionen
- Säkerställ hög datasäkerhet för dina in- och utdata
DeepL:s begränsningar
- Många funktioner är endast tillgängliga i den betalda versionen.
- Kan endast översätta 1 500 tecken i gratisversionen
- Begränsade anpassningsmöjligheter
DeepL-priser
- Gratis
- Startpaket: 10,49 $/månad per användare
- Avancerad: 34,49 $/månad per användare
- Ultimate: 68,99 $/månad per användare
DeepL-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 130 recensioner)
7. Microsoft Bing Translator
Microsoft Bing Translator är en del av Microsoft Cognitive Services som fungerar med Microsoft Office, Edge, Bing, Skype och mer. Det erbjuder text-, tal-, multi-enhetskonversationer, bilder och offlineöversättningar (endast för Android).
Översättningsverktyget stöder över 100 språk. Gränssnittet är användarvänligt. Det erbjuder sömlös integration med Microsoft-produkter. Du kan lägga till översättaren i Outlook om du regelbundet översätter e-postmeddelanden.
Microsoft Translator for Business erbjuder anpassade översättningsfunktioner för bättre och mer relevanta översättningar.
Microsoft Bing Translators bästa funktioner
- Översätt enkelt med ett användarvänligt gränssnitt
- Delta i realtidskonversationer och talöversättning
- Integrera sömlöst med Microsoft-appar
- Detektera språk för snabb automatisk översättning
- Översätt snabbt med hjälp av vanliga fraser som finns tillgängliga på plattformen
- Översätt till över 100 språk
Begränsningar för Microsoft Bing Translator
- Användare har klagat på felaktiga översättningar i långa texter
- Tal-funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Tillåter inte att du ändrar översatta ord
Priser för Microsoft Bing Translator
- Gratis
- Betala efter användning: Textöversättning: 10 USD/miljon tecken Dokumentöversättning: 15 USD/miljon tecken Anpassad översättning: 40 USD/miljon tecken för både textöversättning och dokumentöversättning
- Textöversättning: 10 dollar/miljon tecken
- Dokumentöversättning: 15 dollar/miljon tecken
- Anpassad översättning: 40 USD/miljon tecken för både textöversättning och dokumentöversättning
- Textöversättning: 10 dollar/miljon tecken
- Dokumentöversättning: 15 dollar/miljon tecken
- Anpassad översättning: 40 USD/miljon tecken för både textöversättning och dokumentöversättning
Betyg och recensioner av Microsoft Bing Translator
- G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)
- Capterra: NA
8. Unbabel
Unbabel är en LangOps-plattform som erbjuder en kombination av mänskliga och AI-översättningar för att ge mycket exakta resultat. Den är bäst för företag och team eftersom den erbjuder en omfattande uppsättning avancerade funktioner, inklusive rapportering i realtid, transparens och AI-drivna arbetsflöden som sparar tid och kostnader.
AI-kvalitetsbedömningen ger en transparent inblick i din översättningsprestanda. Dessutom är den ISO 27001-certifierad, vilket gör den till en säker plattform.
Unbabels bästa funktioner
- Få tillgång till översättningar till 90 språk
- Utnyttja en kombination av AI och mänskliga översättare för högkvalitativa översättningar
- Integrera med ett brett utbud av verktyg som Zendesk, Salesforce och HubSpot
- Utvärdera översättningarnas kvalitet för att säkerställa noggrannheten
- Anpassa översättningsarbetsflöden efter dina behov
- Använd färdiga mallar
Unbabel-begränsningar
- Kan göra fel i översättningar
- Vissa användare klagade på den långa översättningstiden
Unbabel-priser
- Startpaket: Standard: Från 0,00050 dollar per ord med ett minimikrav på 30 000 dollar per år
- Företag: Från 0,00046 dollar per ord med ett minimikrav på 125 000 dollar per år.
Unbabel-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (190 recensioner)
- Capterra: 3,8/5 (4 recensioner)
9. Smartcat
Smartcat är ett AI-översättningsverktyg som erbjuder kontextuella översättningar och ett intuitivt gränssnitt. Det erbjuder samarbetsflöden och snabba översättningar, vilket gör det perfekt för globala företag och team. Du kan lägga till så många användare du vill.
Översättningskvaliteten och noggrannheten förbättras ju mer du använder verktyget. Verktyget stöder över 280 språk och 50 filformat. Du kan ansluta till över 30 integrationer för att effektivisera ditt arbete.
Smartcats bästa funktioner
- Få tillgång till ordlistor och översättningsminnen för förbättrad konsekvens
- Se noggrannhetsbetyg för specifika språkkombinationer
- Översätt till över 280 språk
- Utnyttja en kombination av mänsklig expertis och AI-översättningar
- Utnyttja kraften i GPT-4 för förbättrade översättningsfunktioner
- Använd AI-matchning för att hitta de bästa lingvisterna
- Redigera och verifiera översatt innehåll i Smartcat Editor
Smartcats begränsningar
- Ingen gratisversion
- Vissa användare klagade på bristande kundsupport
Smartcats prissättning
- Startpaket: 99 $/månad (faktureras årligen)
- Företag: Anpassad prissättning
Smartcat-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)
10. Reverso Translation
Reverso använder neurala maskinöversättningsmodeller för att ge naturliga och korrekta översättningar för över 25 språk. Du kan skriva in texten eller lägga till ett dokument som en PPT, ett Word-dokument eller en PDF.
Den kostnadsfria appen ger dig tillgång till funktioner som bokmärken, mörkt läge, inga annonser och översättning med ett klick. Du kan använda det integrerade ordboken för att redigera och finjustera din text, kontrollera grammatiken med hjälp av inbyggda grammatikfunktioner och förbättra uttalet genom att lyssna på texterna.
Appen är tillgänglig för Mac, Windows, iOS, Android, Chrome och Firefox.
Reverso Translations bästa funktioner
- Få enkel och snabb översättning
- Skapa ordförråd och lär dig med flashcards
- Se exempel i innehållet
- Översätt dokument och texter med lätthet
- Dra nytta av robust dataskydd
- Få tillgång till längre textöversättningar, omedelbar översättning och ingen reklam med den betalda versionen
Reverso Översättningsbegränsningar
- Många funktioner är tillgängliga i den betalda versionen
- Stöder färre språk än alternativ
Priser för Reverso Translation
- Gratis
- Premium: 9,99 €/månad
- Corporate Translator: Anpassad prissättning
Reverso Translation betyg och recensioner
- G2: 5/5 (1 recension)
- Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)
11. Systran
Systran är en realtidsöversättningsprogramvara som är perfekt för företag som vill samarbeta med globala kunder och anställda. Den används av några av de största namnen inom olika branscher, som Deloitte, Nestlé och Swiss Post.
Den stöder över 55 språk och erbjuder upp till 5 000 översättningstecken i gratisversionen. Den betalda versionen erbjuder domänspecifika översättningsfunktioner, obegränsad textöversättning och dokumentöversättning.
Systrans bästa funktioner
- Säkerställer en robust integritetspolicy för dataskydd
- Träna din egen AI-modell för bättre resultat
- Få bransch- och domänspecifik översättning
- Anpassa översättningarna efter dina unika behov
- Skapa din egen ordlista och översättningsminne
- Använd avancerade användarordböcker
- Ange anpassade regler för att förfina översättningsresultatet
Systrans begränsningar
- Dokumentöversättning är endast tillgängligt i den betalda versionen.
- Brant inlärningskurva
Systran-priser
- Gratis
- Pro Plus: 19,99 €/månad/användare
- Pro Premium: 44,99 €/månad/användare
- Företag: Anpassad prissättning
Systran-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (2 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (6 recensioner)
Utnyttja kraften i AI-översättningsverktyg
Från realtidsöversättningar till anpassningsbara lösningar som tillgodoser specifika behov – AI-översättningsverktyg kan göra allt. De gör det möjligt för företag att ta sig in på nya marknader, för individer att navigera i okända områden och för människor att skapa mer mångsidiga kontakter.
AI-drivna språk översättningsprocesser erbjuder bättre noggrannhet, kontextmedvetenhet, låga kostnader och snabba översättningar. När du väljer ditt verktyg, leta efter noggrannhet, hastighet, ett användarvänligt gränssnitt, integrationer och antalet språk som stöds.
Om du letar efter ett mer omfattande verktyg som förbättrar din översättningsprocess i varje steg kommer ClickUp inte att göra dig besviken. Det passar team av alla storlekar och förbättrar samarbetet som aldrig förr. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag !