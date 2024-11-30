De 11 bästa AI-översättningsverktygen 2025

AI-översättningsverktyg har förändrat vårt sätt att kommunicera genom att minimera språkbarriären.

Dessa verktyg kan dechiffrera, översätta och tolka språk i realtid. De använder maskininlärning och naturliga inlärningsmetoder för att översätta text samtidigt som dess innebörd och sammanhang bevaras.

Det kan vara svårt att hitta rätt verktyg, eftersom marknaden är översvämmad av olika verktyg som alla påstår sig vara de bästa. Men oroa dig inte, vi guidar dig genom de bästa AI-översättningsverktygen på marknaden tillsammans med en lista över de viktigaste funktionerna.

När du väljer ett AI-översättningsverktyg bör du tänka på följande:

Noggrannhet: Leta efter verktyg som ger korrekta och precisa översättningar mellan olika språk och sammanhang. Hög noggrannhet säkerställer att dina budskap förmedlas korrekt utan att förlora mening eller nyanser.

Språkstöd: Kontrollera vilka språk verktyget stöder. De bästa AI-översättningsverktygen erbjuder flera språk för att tillgodose olika kommunikationsbehov

Översättning i realtid: Välj verktyg som erbjuder översättning i realtid under samtal, möten eller när du reser

Säkerhet och integritet: Var uppmärksam på verktygets säkerhetsåtgärder för att skydda känslig data och säkerställa efterlevnad av dataskyddsbestämmelser och branschstandarder.

Användargränssnitt: Utvärdera verktygets användargränssnitt med avseende på användarvänlighet och intuitiv navigering. Ett användarvänligt gränssnitt ökar produktiviteten och effektiviteten.

Prissättning och skalbarhet: Utvärdera prissättningsstrukturen och skalbarhetsalternativen för att avgöra om verktyget passar din budget och dina tillväxtplaner.

Integration: Om du planerar att använda verktyget inom befintliga arbetsflöden eller applikationer, se till att det är kompatibelt och kan integreras med andra plattformar eller programvaror.

Kundsupport: Leta efter AI-översättningsverktyg som erbjuder pålitlig kundsupport, inklusive teknisk assistans och felsökningsresurser, för att snabbt kunna hantera eventuella problem.

Här är de bästa AI-verktygen för översättning som du bör använda 2025:

1. ClickUp

Prova ClickUp Brain idag Använd ClickUp Brain för att översätta innehåll så att människor med olika bakgrund kan använda det

ClickUp Brain är en centraliserad kunskapsplattform som kopplar samman alla dina dokument, medarbetare och företagets kunskap med AI för att ge dig en smidig och intelligent upplevelse. Den är tillgänglig i alla ClickUp-funktioner, så du kan använda den var som helst och när som helst.

Använd ClickUp Brain för att översätta dina anteckningar, sammanfattningar, rapporter och mycket mer för att stödja människor med olika bakgrund i ditt företag. Från att undersöka och skapa innehåll till att sammanfatta data och analysera information – ClickUp Brain har kraften att revolutionera ditt sätt att arbeta. Du kan enkelt transkribera röstklipp och översätta och lokalisera ditt innehåll.

Och det slutar inte här! Du kan skapa innehåll genom att ange anpassade uppmaningar, redigera inmatningen, skapa rollspecifikt innehåll, redigera befintligt innehåll, skriva teamuppdateringar, sammanfatta innehåll och chattar och till och med svara på e-postmeddelanden.

ClickUp Brains bästa funktioner

Översätt och lokalisera ditt innehåll utan ansträngning

Skapa innehåll med hjälp av AI-mallar

Svara snabbt på e-postmeddelanden

Integrera det med över 1 000 verktyg för ökad produktivitet

Ställ frågor och få korrekta svar från dina uppgifter, dokument och information som lagras i ClickUp

Sammanfatta dina chattar, kommentarer och innehåll

Använd den inbyggda stavnings- och grammatikskontrollen för felfri skrivning

Skapa tabeller och mallar för att organisera din information

Känn dig trygg med strikta åtgärder för dataskydd och säkerhet

Skapa rollspecifikt innehåll som projektplaner etc.

Begränsningar för ClickUp Brain

Har en inlärningskurva

Vissa kunder tycker att anpassningsalternativen är överväldigande

Priser för ClickUp Brain

ClickUp Brain-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

2. QuillBot AI

QuillBot Translator är ett nytt tillskott till Quillbots utbud av skrivtjänster – ett AI-drivet översättningsverktyg som lanserades 2023. Det erbjuder översättningar på över 40 språk och kan automatiskt identifiera vilket språk som matas in.

Det är särskilt praktiskt för personer som använder det för att parafrasera eller redigera, eftersom de kan översätta text på samma plattform.

Du kan översätta upp till 5 000 tecken åt gången. Verktyget är helt gratis och nya språk läggs till kontinuerligt, vilket gör det till det perfekta AI-verktyget för ideella organisationer, privatpersoner och företag.

QuillBot AI:s bästa funktioner

Översätt kortare och längre texter till ditt målspråk

Få tillgång till gratis översättning till över 40 språk

Redigera, parafrasera, citera och översätt på en och samma plattform

Upplev ett mobilvänligt och lättanvänt gränssnitt

Översätt till nya språk eftersom appen kontinuerligt lägger till fler språk och funktioner

QuillBot AI:s begränsningar

Eftersom produkten fortfarande är i ett tidigt skede stöder den färre språk än sina konkurrenter.

Har inte möjlighet att översätta dokument

Tillåter endast översättning av 5 000 tecken åt gången

Priser för QuillBot AI

Gratis

Premium: 9,95 $/månad

QuillBot AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

3. Copy. ai

Copy. ai utnyttjar artificiell intelligens för att erbjuda enastående översättningsfunktioner. Det gör det som maskinöversättning ofta missar – översätter ord samtidigt som nyanser och avsikt bevaras. Du kan använda det för att skapa marknadsföringstexter, blogginlägg, kallmailsekvenser och mycket mer.

Det är särskilt användbart för marknadsförings- och säljteam, eftersom det fungerar som ett AI-verktyg för copywriting som transkreerar och lokaliserar dina budskap. Team kan lägga till sin varumärkesröstguide för att säkerställa att resultaten blir så korrekta och relevanta som möjligt.

Den erbjuder översättningar på över 25 språk. Det bästa är dess dataskyddspolicy med noll lagring. Den enda nackdelen är att det inte i första hand är ett översättningsverktyg.

Copy. ai bästa funktioner

Utforska över 25 språk

Få relevanta och högkvalitativa översättningar

Förbättra dina översättningar genom att lägga till riktlinjer för varumärkets röst för bättre resultat

Navigera enkelt genom ett användarvänligt gränssnitt

Använd färdiga arbetsflödesmallar

Utnyttja dess mångsidighet för att skriva och översätta bloggar, produktbeskrivningar, innehållsöversättningar och mycket mer

Säkerställ dina datas säkerhet och integritet med robusta åtgärder

Integrera sömlöst med över 2 000 plattformar

Begränsningar för Copy.ai

I första hand inte ett översättningsverktyg, så funktionerna är begränsade

Vissa användare har klagat på att kundsupporten inte svarar.

Priser för Copy.ai

Gratis

Pro: 49 $/månad

Team: 249 $/månad

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (60 recensioner)

4. Google Translate

via Google Translate

Google Translate startade 2006 som en gratis maskinöversättningstjänst och kan enkelt och exakt översätta text, bilder, dokument och webbplatser. 2016 övergick man till neural maskinöversättning för att möjliggöra mer naturliga och relevanta översättningar.

Verktyget är lättillgängligt och har ett intuitivt gränssnitt som gör det möjligt för användare att översätta till över 130 språk.

Det som är speciellt med detta verktyg är att det kan översätta skrivna ord, webbplatser, olika dokument, tal, bilder och handskrivna språk. Det fungerar också för översättning av tvåspråkiga konversationer och som ett AI-transkriptionsverktyg.

Google Translate är perfekt för privatpersoner, språkinlärare och team som inte behöver omfattande översättningsfunktioner.

Google Translate bästa funktioner

Njut av en enkel och interaktiv användarupplevelse

Få tillgång till översättningar till över 130 språk gratis

Utnyttja funktionen för språkkänning

Få tillgång till offlineöversättningar i mobilappen

Översätt direkt genom att skanna texten med din kamera

Ladda ner språk för offlineöversättningar

Spara ord och fraser för snabbare översättning

Underlätta smidiga konversationer mellan personer som talar olika språk

Begränsningar för Google Translate

Kan ge felaktiga översättningar

Garanterar inte sekretessen för delad in- eller utdata

Vissa användare klagade på att verktyget inte fångade nyanserna i språken.

Priser för Google Translate

Gratis

Betyg och recensioner för Google Translate

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

5. Smartling

via Smartling translate

Smartling är ett AI-baserat översättningsverktyg som erbjuder snabba och exakta översättningar och lokalisering av innehåll. Det erbjuder flera funktioner, såsom prestations- och framstegsdashboards, kontextuella CAT-verktyg och förbyggda integrationer.

Oavsett om du vill ha mänsklig översättning eller neural maskinöversättning, erbjuder Smartling allt. Det stöder översättningar på över 150 språk och låter dig integrera ditt innehållshanteringssystem för smidig innehållshantering.

Du kan översätta handledningar, vittnesmål, annonser, videor, intervjuer och mycket mer till ditt målspråk. Smartling erbjuder även tjänster för talöversättning, transkription och textning.

Smartlings bästa funktioner

Översätt till över 150 språk

Använd mänsklig översättning

Integrera Smartling enkelt med CMS

Upplev ett helt transparent arbetsflöde

Dra nytta av strikt kvalitetsbedömning av översättningar

Utveckla stilguider och ordlistor

Använd översättningsminne och terminologihantering

Smartlings begränsningar

Erbjuder inte transparent prissättning

Har en brant inlärningskurva

Smartlings prissättning

Kärna: Ej tillgängligt

Tillväxt: Ej tillgänglig

Företag: Ej tillgängligt

Smartling-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 3,5/5 (15+ recensioner)

6. DeepL

Bland de många maskinöversättningsverktyg som finns på marknaden är DeepL välkänt för sina exakta och nyanserade översättningar. Det fokuserar på att fånga nyanserna och betydelsen bakom orden för att erbjuda det mest relevanta resultatet.

Gränssnittet är intuitivt och stöder 30 språk. Med hjälp av neurala nätverk skapar verktyget korrekta och kontextuellt lämpliga översättningar.

Du kan använda det för att översätta PDF-filer, Word-dokument och PowerPoint-filer. Det låter dig också välja alternativa ord eller fraser och justerar automatiskt de andra fraserna enligt valet.

DeepL:s gratisversion låter dig skapa din egen ordlista, erbjuder ett inbyggt lexikon och ställer in regler för specifika översättningar.

Med DeepL Pro kan du också justera tonen i dina översättningar, integrera det med ditt CAT-verktyg och mycket mer.

DeepL:s bästa funktioner

Använd ett enkelt och användarvänligt gränssnitt

Integreras sömlöst med Windows, iOS och Chrome

Få tillgång till expertis och exceptionell noggrannhet i de språk som erbjuds

Ställ in regler för ord och fraser

Översätt större filer enkelt med enkel språköversättning

Behåll textens ursprungliga formatering med pro-versionen

Säkerställ hög datasäkerhet för dina in- och utdata

DeepL:s begränsningar

Många funktioner är endast tillgängliga i den betalda versionen.

Kan endast översätta 1 500 tecken i gratisversionen

Begränsade anpassningsmöjligheter

DeepL-priser

Gratis

Startpaket: 10,49 $/månad per användare

Avancerad: 34,49 $/månad per användare

Ultimate: 68,99 $/månad per användare

DeepL-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 130 recensioner)

7. Microsoft Bing Translator

via Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator är en del av Microsoft Cognitive Services som fungerar med Microsoft Office, Edge, Bing, Skype och mer. Det erbjuder text-, tal-, multi-enhetskonversationer, bilder och offlineöversättningar (endast för Android).

Översättningsverktyget stöder över 100 språk. Gränssnittet är användarvänligt. Det erbjuder sömlös integration med Microsoft-produkter. Du kan lägga till översättaren i Outlook om du regelbundet översätter e-postmeddelanden.

Microsoft Translator for Business erbjuder anpassade översättningsfunktioner för bättre och mer relevanta översättningar.

Microsoft Bing Translators bästa funktioner

Översätt enkelt med ett användarvänligt gränssnitt

Delta i realtidskonversationer och talöversättning

Integrera sömlöst med Microsoft-appar

Detektera språk för snabb automatisk översättning

Översätt snabbt med hjälp av vanliga fraser som finns tillgängliga på plattformen

Översätt till över 100 språk

Begränsningar för Microsoft Bing Translator

Användare har klagat på felaktiga översättningar i långa texter

Tal-funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Tillåter inte att du ändrar översatta ord

Priser för Microsoft Bing Translator

Gratis

Betyg och recensioner av Microsoft Bing Translator

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: NA

8. Unbabel

via Unbabel Translator

Unbabel är en LangOps-plattform som erbjuder en kombination av mänskliga och AI-översättningar för att ge mycket exakta resultat. Den är bäst för företag och team eftersom den erbjuder en omfattande uppsättning avancerade funktioner, inklusive rapportering i realtid, transparens och AI-drivna arbetsflöden som sparar tid och kostnader.

AI-kvalitetsbedömningen ger en transparent inblick i din översättningsprestanda. Dessutom är den ISO 27001-certifierad, vilket gör den till en säker plattform.

Unbabels bästa funktioner

Få tillgång till översättningar till 90 språk

Utnyttja en kombination av AI och mänskliga översättare för högkvalitativa översättningar

Integrera med ett brett utbud av verktyg som Zendesk, Salesforce och HubSpot

Utvärdera översättningarnas kvalitet för att säkerställa noggrannheten

Anpassa översättningsarbetsflöden efter dina behov

Använd färdiga mallar

Unbabel-begränsningar

Kan göra fel i översättningar

Vissa användare klagade på den långa översättningstiden

Unbabel-priser

Startpaket: Standard: Från 0,00050 dollar per ord med ett minimikrav på 30 000 dollar per år

Företag: Från 0,00046 dollar per ord med ett minimikrav på 125 000 dollar per år.

Unbabel-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (190 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (4 recensioner)

9. Smartcat

via Wikipedia

Smartcat är ett AI-översättningsverktyg som erbjuder kontextuella översättningar och ett intuitivt gränssnitt. Det erbjuder samarbetsflöden och snabba översättningar, vilket gör det perfekt för globala företag och team. Du kan lägga till så många användare du vill.

Översättningskvaliteten och noggrannheten förbättras ju mer du använder verktyget. Verktyget stöder över 280 språk och 50 filformat. Du kan ansluta till över 30 integrationer för att effektivisera ditt arbete.

Smartcats bästa funktioner

Få tillgång till ordlistor och översättningsminnen för förbättrad konsekvens

Se noggrannhetsbetyg för specifika språkkombinationer

Översätt till över 280 språk

Utnyttja en kombination av mänsklig expertis och AI-översättningar

Utnyttja kraften i GPT-4 för förbättrade översättningsfunktioner

Använd AI-matchning för att hitta de bästa lingvisterna

Redigera och verifiera översatt innehåll i Smartcat Editor

Smartcats begränsningar

Ingen gratisversion

Vissa användare klagade på bristande kundsupport

Smartcats prissättning

Startpaket : 99 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Smartcat-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)

10. Reverso Translation

via Reverso Translation

Reverso använder neurala maskinöversättningsmodeller för att ge naturliga och korrekta översättningar för över 25 språk. Du kan skriva in texten eller lägga till ett dokument som en PPT, ett Word-dokument eller en PDF.

Den kostnadsfria appen ger dig tillgång till funktioner som bokmärken, mörkt läge, inga annonser och översättning med ett klick. Du kan använda det integrerade ordboken för att redigera och finjustera din text, kontrollera grammatiken med hjälp av inbyggda grammatikfunktioner och förbättra uttalet genom att lyssna på texterna.

Appen är tillgänglig för Mac, Windows, iOS, Android, Chrome och Firefox.

Reverso Translations bästa funktioner

Få enkel och snabb översättning

Skapa ordförråd och lär dig med flashcards

Se exempel i innehållet

Översätt dokument och texter med lätthet

Dra nytta av robust dataskydd

Få tillgång till längre textöversättningar, omedelbar översättning och ingen reklam med den betalda versionen

Reverso Översättningsbegränsningar

Många funktioner är tillgängliga i den betalda versionen

Stöder färre språk än alternativ

Priser för Reverso Translation

Gratis

Premium: 9,99 €/månad

Corporate Translator: Anpassad prissättning

Reverso Translation betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

11. Systran

Systran är en realtidsöversättningsprogramvara som är perfekt för företag som vill samarbeta med globala kunder och anställda. Den används av några av de största namnen inom olika branscher, som Deloitte, Nestlé och Swiss Post.

Den stöder över 55 språk och erbjuder upp till 5 000 översättningstecken i gratisversionen. Den betalda versionen erbjuder domänspecifika översättningsfunktioner, obegränsad textöversättning och dokumentöversättning.

Systrans bästa funktioner

Säkerställer en robust integritetspolicy för dataskydd

Träna din egen AI-modell för bättre resultat

Få bransch- och domänspecifik översättning

Anpassa översättningarna efter dina unika behov

Skapa din egen ordlista och översättningsminne

Använd avancerade användarordböcker

Ange anpassade regler för att förfina översättningsresultatet

Systrans begränsningar

Dokumentöversättning är endast tillgängligt i den betalda versionen.

Brant inlärningskurva

Systran-priser

Gratis

Pro Plus: 19,99 €/månad/användare

Pro Premium: 44,99 €/månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Systran-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (2 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (6 recensioner)

Från realtidsöversättningar till anpassningsbara lösningar som tillgodoser specifika behov – AI-översättningsverktyg kan göra allt. De gör det möjligt för företag att ta sig in på nya marknader, för individer att navigera i okända områden och för människor att skapa mer mångsidiga kontakter.

AI-drivna språk översättningsprocesser erbjuder bättre noggrannhet, kontextmedvetenhet, låga kostnader och snabba översättningar. När du väljer ditt verktyg, leta efter noggrannhet, hastighet, ett användarvänligt gränssnitt, integrationer och antalet språk som stöds.

Om du letar efter ett mer omfattande verktyg som förbättrar din översättningsprocess i varje steg kommer ClickUp inte att göra dig besviken. Det passar team av alla storlekar och förbättrar samarbetet som aldrig förr. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag !