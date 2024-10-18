Zoho Workplace och Google Workspace: Hur du väljer det som passar bäst

Du tittar på två webbläsarflikar och utvärderar innehållet i var och en noggrant – en för Zoho Workplace och en för Google Workspace – och undrar varför det är så svårt att stänga en av dem.

Hur vet du exakt vilket verktyg för distansarbete du ska välja?

Du behöver bara skicka e-post, dela dokument och säkerställa en oavbruten, tydlig kommunikation med ditt team. Välkommen till det moderna dilemmat att välja mellan två lika bra produktivitetsverktyg.

Att välja rätt verktyg för ditt företag är som att välja mellan olika desserter – du vill antagligen ha allt som erbjuds, men du kan bara välja en för tillfället. Så hur bestämmer du dig? Låt oss bryta ner det.

Vad är Zoho Workplace?

via Zoho

Zoho Workplace är en integrerad svit av kontorsverktyg som är utformad för att hjälpa företag att hantera sina dagliga uppgifter mer effektivt. Från e-posthantering till ordbehandling, fillagring och teamsamarbete – Zoho Workplace kombinerar flera applikationer för att erbjuda en smidig arbetsupplevelse.

Den är populär för sin flexibilitet, prisvärdhet och förmåga att integreras med andra Zoho-appar, vilket gör den till en stark konkurrent för små och medelstora företag som letar efter en allt-i-ett-lösning.

Zoho Workplace-funktioner

Zoho Workplace erbjuder en rad olika verktyg som hjälper team att samarbeta, kommunicera och utföra uppgifter på ett effektivt sätt. Här är en kort sammanfattning av några av de mest framträdande funktionerna.

Funktion nr 1: Zoho Mail

Detta är en säker e-posthostingtjänst utan reklam. Det bästa med den? Den erbjuder e-posthosting med anpassad domän så att ditt team kan använda professionella e-postadresser.

Den har funktioner som återkallande av e-post, offlineåtkomst och integrerad chatt för teamdiskussioner.

Funktion nr 2: Zoho Writer

Zoho Writer är Zohos ordbehandlingsapp som möjliggör dokumentsamarbete i realtid.

Oavsett om du skriver rapporter, skapar förslag eller brainstormar idéer kan du med Zoho Writer enkelt dela dokument, spåra ändringar och lämna kommentarer till teammedlemmar – allt i ett användarvänligt gränssnitt.

Funktion nr 3: Zoho WorkDrive

Tänk på Zoho WorkDrive som ditt teams digitala arkivskåp. Det är en molnlagringstjänst som erbjuder funktioner för samarbete i realtid och filhantering. Du kan organisera filer i mappar, kontrollera åtkomstnivåer för olika teammedlemmar och till och med arbeta offline.

Priser för Zoho Workplace

Standard: 3 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Professional: 6 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Vad är Google Workspace?

via Google Workspace

Google Workspace (tidigare känt som G Suite) är Googles svit av molnbaserade produktivitets- och samarbetsverktyg. Den innehåller alla välkända Google Workspace-appar som Gmail, Google Kalender, Dokument, Drive, Google Presentationer och Kalkylark, som är utformade för att hjälpa team att samarbeta i realtid från vilken enhet som helst.

Google Workspace är känt för sitt intuitiva användargränssnitt, integrationen mellan sina appar och molnlagringsfunktionerna.

Google Workspace-funktioner

Precis som Zoho Workplace innehåller Googles tjänster verktyg för samarbete och produktivitet.

Här är en kort översikt över några av dess mest framstående funktioner:

Funktion nr 1: Gmail för företag

via Google

Med Google Workspace får du professionell e-posthosting med ditt domännamn. Gmails robusta spamfilter, offlinefunktioner och smidiga integration med andra Google-appar gör det till ett oumbärligt verktyg för företag.

Funktion nr 2: Google Docs

via Google Support

Google Docs gör det möjligt för team att skapa, dela och redigera dokument samt samarbeta i realtid. Dess intuitiva samarbetsverktyg, såsom kommentarer och spårning av ändringar, gör det oumbärligt för företag som värdesätter teamwork och transparens.

Funktion nr 3: Google Drive

via Google Workspace

Google Drive är en molnbaserad lagringstjänst som gör det möjligt att lagra, organisera och dela filer. Med kraftfulla sökfunktioner (tack vare Googles AI), delningsbehörigheter och omfattande lagringsalternativ är Google Drive bra för företag som prioriterar samarbete och enkel filåtkomst.

Priser för Google Workspace

Business Starter: 7 USD per användare och månad

Business Standard: 14 USD/användare per månad

Business Plus: 22 USD/användare per månad

Zoho Workplace och Google Workspace: jämförelse av funktioner

När det gäller produktivitetssviter erbjuder både Zoho Workplace och Google Workspace en rad avancerade funktioner. Men hur står de sig i jämförelse?

Funktioner Zoho Workplace Google Workspace E-posthosting Anpassad domän, spamfilter, offlinefunktioner Anpassad domän, branschledande spamfilter, bättre offlinefunktioner, bredare användning Dokumentsamarbete Samarbete i realtid, inbyggd e-signatur Samarbete i realtid, mer intuitivt gränssnitt, bredare användningsområde Molnlagring Samarbets- och hanteringsfunktioner Kraftfulla sökfunktioner, integration med andra Google-appar, enorm lagringskapacitet

Låt oss nu diskutera detta i detalj:

Funktion nr 1: E-posthosting

Både Zoho Mail och Gmail for Business erbjuder e-posthosting med anpassad domän. Gmail har dock en fördel här, främst tack vare sina marknadsledande spamfilter, bättre offlinefunktioner och överlag överlägsen teknisk support. Dessutom är Gmail redan allmänt utbrett, vilket innebär att anställda sannolikt inte behöver mycket utbildning för att komma igång.

🏆Vinnare: Google

Funktion nr 2: Dokumenthantering och samarbete

Zoho Writer och Google Docs erbjuder båda utmärkta funktioner för samarbete i realtid.

Google Docs har dock en fördel tack vare sitt mer intuitiva gränssnitt och sin breda användning. Det är ofta enklare att dela Google Docs eftersom fler användare är bekanta med det. Zoho Writer erbjuder dock kraftfulla verktyg som en inbyggd funktion för elektronisk signatur, vilket ger det en liten fördel i specifika användningsfall.

🏆Vinnare: Oavgjort mellan Zoho Writer och Google Docs

Funktion nr 3: Molnlagring

Tack vare Googles AI är Google Drives sökfunktioner oöverträffade. Zoho WorkDrive erbjuder starka samarbets- och hanteringsfunktioner, men Google Drives integration med andra Google-appar och enorma lagringskapacitet gör det mer attraktivt för företag med omfattande behov av fildelning.

🏆Vinnare: Google

Prisjämförelse mellan Zoho Workplace och Google Workspace

Här är en detaljerad översikt över funktionerna som erbjuds av båda dessa arbetssviter i olika priskategorier:

Funktioner i prisplanen Zoho Workplace Standard(Årlig fakturering) Zoho Workplace Professional(Årlig fakturering) Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Standard Google Workspace Business Plus Kostnad 3 $/användare per månad 6 $/användare per månad 7,20 $/användare per månad 14,40 $/användare per månad 21,60 $/användare per månad E-postlagring 30 GB 100 GB 30 GB 2 TB 5 TB Molnlagring 10 GB 100 GB 30 GB 2 TB per användare 5 TB per användare Videokonferenser 100 deltagare 250 deltagare 100 deltagare 150 deltagare 500 deltagare Anpassade domäner Ja Ja Ja Ja Ja Delade teamdiskar Ja Ja Nej Ja Ja Mobilappar Ja Ja Ja Ja Ja Samarbetsverktyg Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect osv. Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect osv. Google Docs, Sheets, Slides, Chat Google Docs, Sheets, Slides, Chat Google Docs, Sheets, Slides, Chat Administratörskontroll Grundläggande Avancerad (med revisionsloggar, avancerade inställningar) Grundläggande Avancerad Avancerad Säkerhet 2FA, datakryptering 2FA, datakryptering, avancerade administratörskontroller 2FA, datakryptering 2FA, Vault, datakryptering 2FA, Vault, datakryptering Support Grundläggande Prioriterad support Standard support Förbättrad support Premiumsupport

Zoho Workplace och Google Workspace på Reddit

När det gäller verkliga åsikter är Reddit rätt plats för ärlig feedback.

Vi besökte plattformen för att se var användarna står i debatten mellan Zoho Workplace och Google Workspace. En anonym användare verkade ha blandade känslor om båda plattformarna:

Mitt förslag är att titta på vad som är viktigt för ditt företag...Båda plattformarna är relativt enkla att använda. Det är de funktioner du behöver som avgör vilken plattform som erbjuder dem och vilket pris du är villig att betala. Därefter kan du kanske överväga användargränssnittet. Utvärdera också vilka tredjepartsintegrationer som är viktiga för dig och om de stöds.

En annan användare lyfter fram hur användningsfall och individuella krav påverkar vilken plattform som fungerar bäst för dig:

Jag använder Google Workspace för alla mina företag. Det finns massor av integrationer tillgängliga. I slutändan beror det dock på dina användningsfall. Jag hanterar massor av data i Google Sheets och har enkelt omvandlat det till en mobilapp för åtkomst (tänk CRM, orderhantering etc.) med hjälp av AppSheet. Å andra sidan använder jag många verktyg och system som inte kräver kodning (för webbplatsutveckling, kundportaler etc.). De flesta av dem kan integreras med Google Sheets men inte Excel.

Å andra sidan använder jag många verktyg och system utan kod (för webbplatsutveckling, kundportaler etc.). De flesta av dem kan integreras med Google Sheets men inte Excel.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Zoho Workplace och Google Workspace

Om Zoho Workplace och Google Workspace inte helt uppfyller dina krav kan det vara dags att överväga ett mångsidigt alternativ: ClickUp.

Jag hanterar många projekt internt och externt, samt mitt privatliv. ClickUp gör det möjligt för mig att hantera alla dessa områden med olika användningsområden och behov separat och över hela arbetsytan beroende på mitt fokus. Det ger enorm flexibilitet.

Jag hanterar många projekt internt och externt, samt mitt privatliv. ClickUp gör det möjligt för mig att hantera alla dessa områden med olika användningsområden och behov separat och över hela arbetsytan beroende på mitt fokus. Det ger enorm flexibilitet.

ClickUp är främst känt som ett projektledningsverktyg, men är också en helhetslösning för team som vill kombinera kommunikation, uppgiftshantering och kunskapsdelning i en enda kraftfull plattform.

ClickUps One Up #1: Chatt, e-post och möten

ClickUp gör det möjligt för team att chatta i realtid, lägga till kommentarer direkt till uppgifter, skicka e-post och till och med hålla online-möten – allt utan att lämna plattformen. Denna nivå av integration sparar tid och ökar produktiviteten.

Samla kommunikation och arbetshantering med ClickUp Chat

ClickUp Chat erbjuder ett mer integrerat kommunikationssystem än Google Workspace eller Zoho Workspace genom att kombinera chatt och uppgiftshantering i en och samma plattform.

Du kan omvandla meddelanden till uppgifter med ett enda klick, vilket säkerställer att sammanhanget förblir kopplat mellan uppgifter, dokument och konversationer. Denna sömlösa integration mellan meddelanden och arbete ökar produktiviteten genom att samla allt på ett ställe, vilket minskar behovet av att växla mellan flera verktyg.

Du kan förbättra samarbetet mellan teamen ytterligare genom att använda e-post i ClickUp. Det gör det möjligt för teamen att skicka och spåra e-post direkt i uppgifterna, så att all korrespondens samlas på ett ställe.

Organisera möten från din arbetsplats med ClickUp Meetings

ClickUp Meetings integrerar diskussioner med uppgifter, dokument och projektledning, vilket gör det möjligt för team att samarbeta och vidta åtgärder direkt under möten.

Att använda ClickUp Clips inom plattformen erbjuder också ett mer integrerat och mångsidigt alternativ till Zoho Workplace och Google Workspace. ClickUp låter användare spela in skärmdumpar, transkribera dem med ClickUp Brain och enkelt dela eller bädda in dem.

ClickUps fördel nr 2: Projektledning och uppgiftshantering

Oavsett om du hanterar ett komplext projekt eller dagliga uppgifter kan du med ClickUp Tasks ställa in prioriteringar, spåra tid och visualisera framsteg.

Ställ in anpassade uppgiftsprioriteringar med ClickUp Tasks

Så här kan det hjälpa dig:

Anpassade fält: Lägg till länkar, relationer, filer och mer till uppgifter, så att all nödvändig information finns samlad på ett ställe.

Uppgiftsberoenden: Länka relaterade uppgifter för att förstå hur de påverkar varandra och undvika flaskhalsar.

Prioritetsnivåer: Ställ in prioritetsnivåer från låg till brådskande, så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Anpassade statusar: Spåra framsteg med anpassningsbara statusar som passar ditt arbetsflöde.

Flera listor: Lägg till uppgifter i flera listor för bättre organisation och tvärfunktionell arbetshantering.

Uppgiftstyper: Hantera olika typer av arbete med uppgiftstyper som passar ditt team.

Det är inte allt. ClickUps projektledningsfunktion erbjuder en högre grad av anpassning än Google Project Management eller Zoho.

ClickUp Projektledning

Hantera dina projekt med flera funktioner på ett och samma ställe med ClickUp Project Management.

Här är några av de funktioner som erbjuds:

Flera vyer: Organisera projekt i olika vyer, till exempel listor, tavlor, kalendrar och Gantt-diagram, för att visualisera framsteg och identifiera flaskhalsar.

Samarbetsverktyg: Underlätta teamarbetet med funktioner som kommentarer, Underlätta teamarbetet med funktioner som kommentarer, ClickUp @mentions , fildelning och samarbete i realtid.

Anpassningsbara arbetsytor: Skapa anpassade arbetsytor som passar ditt teams specifika behov och preferenser.

Integrationer: Anslut ClickUp till andra populära verktyg som Anslut ClickUp till andra populära verktyg som Google Drive , Slack och Zoom för smidig integration av arbetsflöden.

Rapportering och analys: Skapa detaljerade rapporter och analyser för att följa projektets resultat, identifiera trender och fatta datadrivna beslut.

Dessutom kan du med ClickUp Calendar planera, schemalägga och hantera din tid och dina resurser på ett effektivt sätt.

Visualisera projekt och uppgifter och håll dig uppdaterad med ClickUp Calendars.

Här är några viktiga funktioner:

Visualisera projektplaner: Se tydligt projektets tidsplaner, deadlines och beroenden i en kalendervy.

Schemalägg möten: Koordinera möten och evenemang direkt i kalendern, så slipper du använda externa schemaläggningsverktyg.

Tidszonshantering: Ta hänsyn till olika tidszoner när du planerar möten och evenemang.

Påminnelser och aviseringar: Få påminnelser i god tid om kommande deadlines och evenemang.

ClickUps fördel nr 3: Effektiv kunskapshantering

ClickUp erbjuder en strukturerad och effektiv metod för kunskapshantering genom sitt dokument- och hierarkisystem, som gör det enkelt för användarna att organisera, dela och uppdatera dokumentation mellan olika team.

ClickUp Docs erbjuder anpassningsbara layouter, samarbete i realtid och sömlös integration i uppgifter, vilket gör det enklare att koppla dokument till arbetsflöden.

Organisera alla dina dokument och wikis på ett ställe med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du:

Skapa och organisera dokument: Skapa och hantera enkelt olika typer av dokument, inklusive anteckningar, artiklar och rapporter.

Samarbetsfunktioner: Samarbeta med teammedlemmar om dokument, dela kommentarer, förslag och ändringar

Versionskontroll: Spåra ändringar som gjorts i dokument och återgå till tidigare versioner vid behov.

Dokumentlänkning: Länka dokument till uppgifter eller projekt för enkel referens och organisering.

Sökning och filtrering: Hitta snabbt specifika dokument med hjälp av sök- och filtreringsfunktioner.

ClickUp Project Hierarchy, med sina flexibla lager av utrymmen, mappar och listor, säkerställer en förenklad kategorisering av kunskap, vilket gör informationshämtningen mer intuitiv.

Kategorisera information systematiskt med ClickUp Project Hierarchy

Guiden är ett strukturerat system som är utformat för att hjälpa dig att organisera och hantera arbetet effektivt mellan team och projekt. Den består av fem huvudnivåer: Arbetsyta, Utrymmen, Mappar, Listor, Uppgifter och Deluppgifter.

Denna hierarki säkerställer att arbetet kategoriseras på ett överskådligt sätt, vilket gör det enklare att navigera, tilldela och spåra uppgifter. Det bidrar till att upprätthålla tydlighet mellan olika projekt, vilket förbättrar teamsamarbetet och produktiviteten.

Dessutom förbättrar ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, kunskapshanteringen genom att automatisera innehållsgenerering, sammanfattningar och insikter, vilket sparar tid på repetitiva uppgifter. Detta AI-samarbete ger ClickUp ett försprång framför Google och Zoho, som förlitar sig på grundläggande automatiseringsverktyg utan samma djup av uppgiftsbaserad AI.

Välja den bästa molnbaserade produktivitetssviten

Så, vilket verktyg passar bäst för kontorsproduktivitet – Zoho Workplace eller Google Workspace? Svaret beror till stor del på dina affärsbehov. Om du är ett mindre företag som letar efter prisvärda och robusta integrationer kan Zoho Workplace vara det bättre alternativet.

Om ditt team värdesätter smidigt samarbete, välbekanta gränssnitt och omfattande molnlagring kan Google Workspace vara det perfekta valet för dig.

Om du vill ha det bästa av två världar kan ClickUp dock vara ett klokare val. Plattformen erbjuder mer än bara dokumentdelning och kommunikation.

Med ClickUp får du oöverträffad flexibilitet som kombinerar uppgiftshantering, samarbete i realtid och kraftfulla kommunikationsfunktioner på ett och samma ställe. Oavsett om du tilldelar kommentarer, hanterar komplexa projekt eller arbetar med delade dokument integrerar ClickUp allt på ett smidigt sätt.

Prova ClickUp själv och upptäck vad det kan göra för dig!