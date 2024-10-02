Hur man stärker teamrelationerna i normfasen

Som teamledare förväntas du se till att du bygger ett sammanhållet och högpresterande team. Precis som i Harry Potter-serien måste du övertyga och motivera medlemmarna i Gryffindor-gruppen, se till att de lever upp till förväntningarna och insistera på att höja ribban för teamets prestationer (varje gång Slytherin-folket ställer till med kaos). Det är förstås lättare sagt än gjort.

När ditt team har passerat den stormiga fasen – där det förekommer ständiga meningsskiljaktigheter och konflikter – är det ett steg närmare att bli ett drömlag. Din uppgift, precis som Harry Potters, är att implementera strategier för att stärka teamkänslan och hantera konflikter fram till projektets slut (eller tills du har hittat alla horrokruxer och förstört dem).

Är du redo att lära dig några praktiska strategier som kan stärka teamrelationerna i normfasen? Under tiden kommer vi också att dela med oss av bästa praxis och exempel. Nu kör vi! 🚦

Innan dess, här är en snabb inblick i Tuckmans modell för teamutveckling.

Förstå Tuckmans stadier av grupputveckling

Psykologen Bruce Tuckman publicerade 1965 de fyra faserna i grupputvecklingen – bildande, stormning, normbildning och prestation. Senare, på 1970-talet, lade han till en femte fas, upplösning.

Här är en kort översikt över de fem faserna i grupputvecklingen:

Fas 1: Bildande

I bildningsfasen börjar teammedlemmarna lära känna varandra. De interagerar men är osäkra på hur de ska passa in på grund av bristen på teamdynamik. I detta skede diskuterar medlemmarna teamets syfte, mål och uppdrag och kommer fram till hur de ska organisera sina ansvarsområden.

Vilka strategier kan hjälpa dig i bildningsfasen?

Underlätta introduktioner : Genomför isbrytande övningar och presentera varje teammedlem för att skapa en känsla av tillhörighet.

Definiera mål och roller: Diskutera projektmålen för att få alla på samma sida och strukturera teamet, klargöra teamets roller och ansvarsområden.

💡Proffstips: Du kan använda ClickUp Meet the Team Template och andra mallar för att bryta isen för att skapa välorganiserade profiler för alla teammedlemmar, presentera dem för varandra och hjälpa dem att förstå varandras känslor så att de känner sig bekväma.

Fas 2: Storming

I stormningsfasen börjar teamet att lämna sin komfortzon. De delar med sig av idéer, uttrycker åsikter och tar tillfället i akt att sticka ut bland sina kollegor. När individuella personligheter kommer fram blir konflikter vanliga i stormningsfasen.

Vilka strategier kan hjälpa dig i stormningsfasen?

Omfamna konflikter : Förvandla konflikter till möjligheter genom att ta itu med dem och uppmuntra teammedlemmarna att fokusera mer på lösningar än på problem.

Fastställ grundregler: Fastställ regler för att upprätthålla ömsesidig respekt oavsett konflikter. Se till att alla teammedlemmar kan uttrycka sina åsikter.

Använd ClickUp Docs för att skapa en wiki som innehåller alla projektresurser. Skriv grundreglerna, lägg till en tabell med medlemmarnas roller och ansvarsområden, en lista med verktyg och länkar och mycket mer.

Fas 3: Normbildning

Normfasen i teamutvecklingen är den utopi du letat efter. 🌈 I detta skede samarbetar teamet mot det slutgiltiga målet. Varje medlem arbetar mer effektivt när de lär sig att dela med sig av idéer och ta emot feedback för att förbättra sina färdigheter.

Vilka strategier kan hjälpa dig i normfasen?

Stöd teammedlemmarna : Säkerställ regelbunden : Säkerställ regelbunden kommunikation inom teamet genom att genomföra enskilda samtal och gruppsamtal samt coacha personer som inte känner sig bekväma med att diskutera sina utmaningar i en grupp.

Uppmuntra feedback: Främja konstruktiv feedback och ge möjligheter att utvärdera individuella och teamets framsteg.

Att använda ClickUp Whiteboards är ett utmärkt sätt att förbättra samarbetet i teamet. Ditt team kan brainstorma, kartlägga idéer och strategier och skapa arbetsflöden för att säkerställa en smidigare teamverksamhet – allt i realtid.

Brainstorma med ditt team i realtid med ClickUp Whiteboards

Fas 4: Prestera

I prestationsfasen arbetar teamen tillsammans för att uppnå teamets mål genom att följa de fastställda processerna. De fokuserar på att arbeta kollektivt för att leverera resultat som ett team snarare än individuella framgångar. Som ett resultat är den kollektiva produktiviteten och teamets synergi hög i denna fas.

Vilka strategier kan hjälpa dig i prestationsfasen?

Främja delat ledarskap: Uppmuntra gruppmedlemmarna att ta på sig ledarroller.

Främja balans mellan arbete och privatliv: Eftersom produktiviteten är som högst i detta skede bör du främja balans mellan arbete och privatliv för att undvika stress och utbrändhet.

Fas 5: Avslutning

Den sista av de fem faserna i teamutvecklingen är upplösningsfasen – när projektet avslutas. Medlemmarna upplever en bitterljuv känsla av tillfredsställelse och sorg när de skiljs åt. De fokuserar på teamets prestationer, kommande projekt och sina framtida team.

Vilka strategier kan hjälpa dig i avslutningsfasen?

Kontrollera leveranser: Se till att allt är klart. Diskutera statusen för leveranser med medlemmarna och förbered all ytterligare information som krävs av intressenterna.

Prata om osäkerhet: Hjälp teammedlemmarna att övervinna sin oro för framtiden. Stöd dem och erbjud resurser för att hantera övergången.

När du når normfasen i teamutvecklingen efter att ha navigerat effektivt genom stormfasen har du redan byggt en solid grund för teamet. Det är dock viktigt att fokusera på att lösa utmaningarna i normfasen för att säkerställa hög produktivitet och sammanhållning i teamet.

Utmaningar i normfasen

Här är de vanligaste utmaningarna i normfasen som du måste ta itu med för att upprätthålla perfekt harmoni i teamet👇

Att följa normer

Normer fastställer standarderna för teamets uppförande. Men om de inte följs korrekt hamnar teamet återigen i stormningsfasen. Det värsta scenariot? Ditt team kan kollapsa helt och hållet.

När teamets regler kollapsade, upplöstes teamet, förnuftet kollapsade och katastrofen tog sin början. Ur denna synvinkel är regler viktiga för att skydda kollektiva åtgärder.

Vilka utmaningar möter man när man följer teamets regler?

Brist på tydlighet : Teammedlemmarna förstår inte vad som förväntas av dem.

Interna konflikter : Personlighetskonflikter och konflikter på grund av konkurrerande individuella mål kan störa teamets arbetsflöde.

Glömma reglerna: Team kan ha svårt att tillämpa normerna på ett effektivt sätt.

Hur övervinner man dessa utmaningar med att följa teamets normer? Skriv ner grundregler : Att skriva ner teamets normer på en centraliserad, lättillgänglig plattform klargör teamets förväntningar och hjälper teammedlemmarna att följa dem.

Bygg upp förtroende : Påminn teammedlemmarna om deras syfte och mål. Det bidrar till att stärka : Påminn teammedlemmarna om deras syfte och mål. Det bidrar till att stärka känslan av förtroende , vilket i sin tur ökar arbetsglädjen.

Utvärdera framstegen: Avsätt 30 minuter varje månad eller 15 minuter varje vecka för att diskutera hur väl ditt team upprätthåller normerna. Ett sätt att göra detta är att skapa ett enkelt poängkort med hjälp av : Avsätt 30 minuter varje månad eller 15 minuter varje vecka för att diskutera hur väl ditt team upprätthåller normerna. Ett sätt att göra detta är att skapa ett enkelt poängkort med hjälp av ClickUp Brain , en AI-assistent som hjälper dig att göra detta enkelt. Sedan kan du be ditt team att betygsätta sig själva på hur väl de följer reglerna.

Skapa teamregler, resultatkort och mer med hjälp av ClickUp Brain

Använd ClickUps projektledningsverktyg för att fastställa teamregler. Du kan skapa en regelbok för teamet med ClickUp Docs och följa teamets framsteg med ClickUp Dashboards.

Balansera individuella mål och teammål

Teammedlemmarna har individuella mål och prioriteringar som kan komma i konflikt med teamets mål, vilket kan leda till oväntade konflikter.

Dessutom kan det vara krävande och utmattande att arbeta i team, särskilt om arbetsbelastningen är ojämnt fördelad. Med tiden kan detta leda till en känsla av demotivation.

Så här kan du övervinna denna utmaning i normfasen av grupputvecklingen: Anpassa individuella mål efter teamets mål : Skapa individuella mål som stämmer överens med teamets uppdrag och strategiska mål. Du kan använda : Skapa individuella mål som stämmer överens med teamets uppdrag och strategiska mål. Du kan använda ClickUp Goals för att sätta upp individuella och gemensamma SMART-mål, följa projektets tidsplan, teamets uppgifter och framstegen mot målen🎯

Uppmuntra öppen kommunikation : Låt ditt team prata om sina individuella mål. Utnyttja : Låt ditt team prata om sina individuella mål. Utnyttja teamkommunikationsappar för att skapa en central plats där teammedlemmarna kan diskutera, samarbeta och kommunicera i realtid.

Balansera arbetsbelastningen: Var uppmärksam på den individuella arbetsbelastningen. Se till att ingen blir utbränd. Uppmuntra dessutom teammedlemmarna att stödja varandra för att uppnå både individuella mål och teamets mål.

Sätt upp och följ upp teamets mål och målsättningar med ClickUp Goals

💡 Proffstips: Utnyttja ClickUps resurshantering för att visualisera resurserna på ett överskådligt sätt. Du kan använda arbetsbelastningsvyn för att planera och hantera kapaciteten.

Upprätthålla motivationen

Team kan bli för bekväma i normfasen av teamutvecklingen och tappa fokus på att uppnå målet. Team kan också stagnera om de konsekvent uppnår målen men inte överträffar dem. Det kan därför vara utmanande att motivera team i normfasen.

Här är några sätt att hålla ditt team motiverat: Fira framgångar : Erkänn teamets insatser och prestationer för att engagera medlemmarna. Enligt Gallup är : Erkänn teamets insatser och prestationer för att engagera medlemmarna. Enligt Gallup är anställda som får erkännande 20 gånger mer benägna att vara engagerade än anställda som inte får det.

Kontrollera varje dag : Kontrollera dagligen med dina teammedlemmar för att utvärdera deras framsteg. Diskutera deras utmaningar och karriärmål och vägled dem till bättre prestationer.

Ta itu med konflikter tidigt: Kommunicera med teammedlemmarna så snart konflikter uppstår så att du kan identifiera problemet och lösa det utan dröjsmål.

Du kan använda ClickUp Chat för att kommunicera med ditt team i realtid. Det hjälper dig att dela resurser och projektuppdateringar, lösa konflikter och diskutera åtgärder när det behövs.

Kommunicera och lösa konflikter i realtid med ClickUp Chat

Bästa metoder för att stärka teamrelationerna i normbildningsfasen

Nu när du känner till utmaningarna i normfasen kan vi diskutera några bästa metoder som du kan implementera för att säkerställa starka teamrelationer.

Främja öppen kommunikation

Sätt upp kommunikationsmål redan i början av teamets utvecklingsprocess. Upprätthåll transparens genom att skapa en gedigen kommunikationsplan där du anger kommunikationssätt, mål, intressenter, kommunikationsfrekvens, verktyg och mer.

Använd ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template för att planera dina regelbundna teammöten. Du kan definiera medlemmarnas roller och ansvarsområden, fastställa riktlinjer för avstämningar och skapa projektplaner för att säkerställa att allt går enligt plan.

Ladda ner mallen Planera teammöten och fastställ regler för avstämningar med ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris.

💡 Proffstips: Använd också mallar för kommunikationsplaner för att fastställa hur och när teammedlemmarna ska kommunicera. Du kan prova ClickUp-mallen för kommunikationsplaner för att förbättra din externa och interna kommunikation. Denna mall hjälper dig att sätta upp kommunikationsstrategier och mäta framgången för dina kommunikationsinsatser.

Genomför teambuildingaktiviteter

Om ni kan skratta tillsammans kan ni också arbeta tillsammans.

Om ni kan skratta tillsammans kan ni också arbeta tillsammans.

Roliga teambuildingaktiviteter kan hjälpa teammedlemmarna att knyta band med varandra.

Här är några aktiviteter och lekar som du kan prova:

Virtuella fester : Om du har ett team som arbetar på distans kan du anordna onlinefester för att uppmärksamma medlemmarnas prestationer. Ni kan spela frågesporter, chatta, prata om medlemmarnas hobbyer, deras favoritresmål och favoritmat och mycket mer.

Tävlingar : Ge teamen energi genom att anordna tävlingar som främjar deras kreativitet och problemlösningsförmåga. Du kan para ihop medlemmarna och be dem att skapa projektrelaterade mål eller regler inom en viss tid. Det par som blir klart först vinner🥇

Vad har vi gemensamt: Det här spelet fungerar bäst för större team. Anordna det virtuellt eller fysiskt, skapa små grupper och be teammedlemmarna att ta reda på vad medlemmarna i varje grupp har gemensamt – böcker, musik, glassmaker och så vidare.

Förstärk normer och standarder

Som nämnts ovan kan teammedlemmar snabbt glömma teamets normer.

Så, vad kan du göra för att stärka dem i normfasen?

Gör reglerna synliga : Skriv inte bara upp reglerna på en central plats, utan lyft fram dem under mötena. Om du till exempel håller ett Zoom-möte kan du lyfta fram reglerna på varje medlems skärm. Du kan också skapa ikoner som representerar normerna och visa dem på medlemmarnas skärmar.

Läs upp normerna : Läs upp teamets normer högt i början av varje möte för att hjälpa medlemmarna att komma ihåg vad de ska följa. Det återupprättar engagemang, förtroende och syfte.

Lyft fram normer i samband med feedback: När du ger feedback, nämn normerna som en påminnelse. Om till exempel ”öppen kommunikation” är en norm, nämn det när du ber specifika medlemmar att yttra sig under möten.

Genom att förstärka normerna bygger du inte bara ett högpresterande team utan upprätthåller också hög produktivitet genom alla faser.

Prova ClickUp – nyckeln till teamets framgång

Oavsett om du gillar det eller inte måste dina team gå igenom alla faser av grupputvecklingen för att bli högpresterande team. Du måste leda dem taktfullt genom varje fas. Men det viktigaste är att upprätthålla fokus och motivation genom normfasen av teamutvecklingen för att nå fasen ”Du har klarat det!”.

ClickUp kan hjälpa dig att effektivt bygga högpresterande team.

ClickUps produktivitetsverktyg effektiviserar mål, kommunikation och processer. Det hjälper dig att planera och implementera detaljerad kommunikation, hantera resurser, balansera arbetsbelastningen, hantera konflikter i ett tidigt skede, fastställa normer centralt, följa upp framsteg och mycket mer.

Kort sagt hjälper ClickUp dig att hantera gruppdynamiken på ett smidigt sätt. Så om du vill se vad mer ClickUp kan göra, registrera dig gratis nu!