Hur man hanterar konflikter effektivt under stormfasen

Det är inte omöjligt att bygga ett högpresterande team. Men att fostra ett team som trivs med att arbeta tillsammans, hanterar konflikter på ett sunt sätt och erbjuder konstruktiv kritik kan vara en stor utmaning.

Innan ett team konsolideras som ett ”drömlag” kommer det sannolikt att stöta på hinder, utmaningar och friktion. Denna fas, som kallas ”stormfasen i teamutvecklingen”, fungerar som ett steg på vägen mot ett välfungerande team.

Denna blogg diskuterar hur teamledare kan hantera konflikter i stormfasen och de bästa metoderna de kan följa för att övervinna dem.

Låt oss hjälpa ditt team att komma ut starkare ur "stormen". 💪 Men innan det, här är en snabb titt på Tuckmans grupputvecklingsmodell och dess fem faser av teamutveckling.

Förstå Tuckmans faser i grupputvecklingen

Dr Bruce Wayne Tuckman, en psykologisk forskare inom gruppdynamikteori, publicerade 1965 modellen för grupputvecklingens fyra faser för nybildade team – bildande, stormande, normande och presterande – i sin artikel ”Developmental Sequence in Small Groups ” (Utvecklingssekvens i små grupper ). Senare, på 1970-talet, lade han till ytterligare ett stadium i modellen – upplösning.

Tuckmans modell förklarar teamdynamik. Den visar hur grupper utvecklas och blir mer effektiva. Låt oss kort diskutera de fem faserna i teamutveckling:

Fas 1: Bildande

I bildningsfasen börjar gruppmedlemmarna lära känna varandra. De fokuserar på teamets uppdrag, bygger upp en tydlig struktur och sätter upp mål.

Eftersom detta är den första fasen är teamet inte särskilt produktivt, eftersom de fortfarande håller på att ta reda på hur de ska hantera uppgifterna och vem som ska ha vilka roller. Vanligtvis förlitar de sig på en framträdande ledare som sätter agendan för de första gruppmötena.

Om det tar tid för dina teammedlemmar att öppna sig kan du använda ClickUps mall för att bryta isen med ett känslohjul för att få dem att prata.

Denna mall hjälper teammedlemmarna att snabbt presentera sig för varandra och känna sig bekväma. Den ger insikter om ens känslor och hur de påverkar prestationen.

Med hjälp av ClickUps mall för att bryta isen, Emotions Wheel, kan du bryta ner kommunikationsbarriärer, uppmuntra teammedlemmarna att öva sig i aktivt lyssnande och skapa en miljö präglad av empati och förståelse.

Ladda ner den här mallen Låt teammedlemmarna knyta djupare band med ClickUps mall för isbrytare Emotions Wheel.

Fas 2: Stormfasen

Stormfasen i teamutvecklingen är den fas då det blir lite ”stormigt”. Den innefattar teamsamarbete och konflikter.

I detta skede interagerar teammedlemmarna och uttrycker sina åsikter om hur projektet ska fortskrida. De diskuterar sina roller och ansvarsområden och agerar mer som individer än som en sammanhållen grupp. Därför är projektkonflikter vanliga i stormfasen.

Fas 3: Normbildning

I detta utvecklingsstadium börjar saker och ting falla på plats och teammedlemmarna gör sig redo att arbeta mot det slutgiltiga målet. De blir mer bekväma med att arbeta i grupp och söker varandras input i olika uppgifter. I normfasen gör medlemmarna medvetna ansträngningar för att lösa konflikter och fokusera på att bli mer produktiva.

Som teamledare är ditt mål att hjälpa ditt team att snabbt ta sig igenom stormfasen och nå normfasen för att kunna arbeta harmoniskt.

Fas 4: Prestera

Prestationsfasen är den fas där produktiviteten är som högst. Teamet arbetar sammansvetsat och följer fastställda processer, teamnormer och arbetsflöden. När teamen utvecklas i denna fas känner medlemmarna sig engagerade, lojala och nöjda när de arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. De firar små framgångar och erkänner varandras potential.

Fas 5: Avslutning

Den femte fasen i teamutvecklingen, även känd som sorgfasen, kännetecknas av avslut och separation. I denna fas är projektet över och teammedlemmarna känner sig nöjda men samtidigt ledsna. De fokuserar på övergången och framtida projekt och har ofta svårt att anpassa sig till andra grupper. Denna fas innefattar också att fira framgångar och reflektera över områden som kan förbättras.

Alla team går igenom fem utvecklingsfaser, men teamets prestanda och framtid beror på hur man klarar en kritisk fas – stormningsfasen. Hur man hanterar stormningsfasen avgör om teamet lyckas nå sitt slutmål eller inte.

Låt oss dyka in i detaljerna i stormningsfasen i grupputvecklingen.

Utmaningar i stormningsfasen

I stormfasen av teamutvecklingen kommer individuella personligheter (som ibland är motstridiga) fram. Teammedlemmarna är oense, det råder förvirring och brist på förtroende, vilket gör stormfasen utmanande.

Här är några utmaningar i stormfasen:

Konflikter och meningsskiljaktigheter

Margaret Heffernan, entreprenör och tidigare VD för fem företag, talade om att omfamna konflikter i ett TED-tal. Hon lyfter fram fördelarna med konflikter.

”För att få fram bra idéer och verklig innovation behöver du mänsklig interaktion, konflikter, diskussioner och debatter.”

”För att få fram bra idéer och verklig innovation behöver du mänsklig interaktion, konflikter, diskussioner och debatter.”

Även om konflikter är utmanande finns det inget annat sätt att leda än att arbeta sig igenom dem (med ”igenom” som nyckelord). Eftersom varje teammedlem bidrar med en unik perspektiv kommer det oundvikligen att uppstå meningsskiljaktigheter. Konflikter kan också bero på överlappande roller i senare skeden av ett projekt, personliga övertygelser, begränsade resurser, hård konkurrens, strukturella förändringar och mycket mer.

Men som teamledare måste du ingripa, lyssna på alla inblandade teammedlemmar och hitta en lösning. Det finns olika konflikthanteringsstilar som du kan använda för att lösa konflikter. Men innan dess är det viktigt att korrekt fastställa konfliktstadiet. Vilket av dessa fem stadier – latent, upplevd, känd, manifest eller efterverkningar – befinner sig din konflikt i?

👉 Läs mer: Utforska konfliktstadierna i De fem stadierna av organisationskonflikter.

Hur övervinner man denna utmaning? För att lösa konflikter måste du först identifiera problemet. Försök att inte döma, utan försök istället få en bättre förståelse för problemets grundorsak. Implementera sedan lämpliga kommunikations- och meditationsstrategier.

Du kan diskutera orsaken och möjliga lösningar med de inblandade parterna med hjälp av intern kommunikationsprogramvara som ClickUp.

ClickUp Chat låter team arbeta tillsammans och interagera i realtid. Det gör att du kan dela uppdateringar och lösa problem, vilket främjar teamets tillväxtmöjligheter. Du kan också lägga till vem som helst i konversationen med @mentions för att be om råd i olika situationer eller för att påskynda framstegen med åtgärdspunkter.

Dela uppdateringar, resurser och länkar via ClickUp Chat

Rolloklarhet

Rolloklarhet uppstår när teammedlemmarna inte vet vad som förväntas av dem. De saknar tydlighet om sina ansvarsområden, vilket så småningom leder till rollkonflikter.

Enligt forskning påverkar rolloklarhet teamets prestanda negativt. Det skapar onödig spänning inom teamet och förvirrar medlemmarna när det gäller att slutföra uppgifter.

Hur övervinner man denna utmaning? Det är avgörande att fastställa tydliga roller och förväntningar för teamet redan från början. Du måste betrakta detta som det mest grundläggande steget innan du engagerar teamet i arbetet. För att övervinna rolloklarheter, definiera roller för varje teammedlem.

Använd ClickUp Docs för att skapa en detaljerad teamstadga. Definiera teamets mål, syften och ansvarsområden och hjälp alla att hålla sig på samma sida. Du kan också tagga specifika teammedlemmar och lägga till deras profiler för att undvika förvirring.

Skapa en komplett teamstadga med ClickUp Docs

Dessutom kan du skapa kommunikationskanaler och fastställa tydliga regler för att omedelbart hantera eventuella rollkonflikter.

Låg teammoral

Låg teammoral är vanligt i stormfasen av teamutvecklingen på grund av konflikter, meningsskiljaktigheter och frustrationer. När teammedlemmarna fastnar i åsiktskonflikter och interpersonella konflikter minskar deras produktivitet och moral.

Zipdos utbildningsrapport 2024 visar faktiskt att konflikter på arbetsplatsen kan leda till en 30-procentig minskning av medarbetarnas moral och en 50-procentig minskning av deras prestationer.

Hur övervinner man denna utmaning? För att hantera låg teammoral i stormfasen, kommunicera konsekvent och öppet med teammedlemmarna. Här är några tips för att hantera låg teammoral: Lyssna uppmärksamt på teammedlemmarna och deras problem.

Var uppmärksam på varningssignaler som utbrändhet eller trötthet.

Erbjud en trygg och konfidentiell plats där medarbetarna kan dela med sig av sina bekymmer.

Om det känns lämpligt kan du organisera en informell teambuildingaktivitet.

Uppmärksamma bra idéer och uppskatta medlemmarnas insatser.

Du kan dessutom använda projektledningsverktyget ClickUp för att främja samarbete och transparens i realtid.

ClickUp Docs och Chat kan till exempel hjälpa dig att samarbeta och diskutera uppgifter. Du kan använda ClickUp Dashboards för att hålla koll på projektets tidsplan och få insikt i ditt teams framsteg.

Följ ditt teams framsteg och produktivitet med ClickUp Dashboards

Nu när du är medveten om utmaningarna i stormfasen, låt oss diskutera några bästa metoder som du kan implementera för att hantera dysfunktioner i ett team.

Bästa metoder för att stärka teamdynamiken under stormningsfasen

Även om varje musikinstrument i en orkester har sin egen distinkta klang och sitt eget syfte, är det först när de samspelar i harmoni som vi får ett mästerverk som Beethovens femte symfoni. 🎵

På samma sätt har varje teammedlem sin egen personlighet och sina egna perspektiv, men det är genom att samarbeta som de kan uppnå ett framgångsrikt resultat.

Det är alltså upp till dig som chef eller ledare att implementera dessa bästa metoder för att stärka teamets dynamik under stormningsfasen i teamutvecklingen.

Underlätta konstruktiv feedback

Konstruktiv feedback är positiv och lyfter fram områden som kan förbättras bland dina teammedlemmar på ett sunt och objektivt sätt. Det innebär att du uppskattar deras styrkor och uppmuntrar dem att förbättra sina svagheter.

Här är ett exempel: Hej Alex, jag uppskattar att du hanterar flera uppgifter självständigt. Jag har också märkt att du tvekar att kommunicera aktivt med ditt team. Jag tror att teamet skulle ha stor nytta av att du ofta delar med dig av dina insikter och erfarenheter.

En ständig loop av konstruktiv feedback pekar på vad man behöver arbeta med, men med respekt och empati. Dessutom, när feedbacken är respektfull, specifik och genomförbar, hjälper den en anställd att växa på lång sikt.

Läs mer: 10 tips för att hantera svåra samtal på jobbet

Implementera strategier för konfliktlösning

Att implementera strategier för konfliktlösning är avgörande i stormfasen av grupputvecklingen. De hjälper till att hitta en medelväg för att lösa konflikten mellan de inblandade parterna.

Här är några strategier för konfliktlösning som du kan använda: Samarbetsstrategi : Utnyttja den för att hitta en lösning på konflikten som är till fördel för båda parter. Denna strategi fungerar bäst under en förhandling.

Strategi för att jämna ut : Använd denna strategi när en medlem har en starkare åsikt än den andra. Det handlar om att hitta områden där båda parter är överens och har ömsesidig nytta, samtidigt som man subtilt erkänner båda åsikterna.

Undvikande strategi: Denna strategi innebär att man undviker konfrontationer för att inte hamna i konflikt. Använd denna strategi när du tror att en konflikt bara kommer att öka stressen utan att leda till någon fördelaktig lösning.

Förstärk teamets mål

Att förstärka teamets mål hjälper dig att återupprätta en stabil grund och guida ditt team tillbaka på rätt spår.

Det är lätt att fastna i stormningsfasen, men genom att förstärka teamets mål, syfte och målsättningar kan du hjälpa teammedlemmarna att återfå fokus på helheten. Kommunikation är nyckeln till att förstärka teamets målsättningar. Det löser konflikter och hjälper teammedlemmarna att tänka på slutmålet.

Du kan skapa en kommunikationsplan med hjälp av ClickUps mall för kommunikationsplanering.

Denna mall säkerställer att du förmedlar rätt budskap till rätt personer. ClickUp-mallen för kommunikationsplan har fält som intressenter, mål, budskapsinnehåll, leveransmetod etc. för att hjälpa dig att fastställa och förtydliga kommunikationsregler.

Ladda ner den här mallen Definiera en kommunikationsplan med hjälp av ClickUps mall för kommunikationsplan på whiteboard.

Övervinna stormningsfasen med ClickUp

Starka teamledare bygger högpresterande team. Så om du är beredd att hantera utmaningarna i stormfasen kommer ditt team enkelt att navigera genom "stormen" med dig som ledstjärna.

Genom att vara medveten om potentiella problem, utveckla ledarskapsförmågor och implementera bästa praxis kan du hjälpa dina teammedlemmar att prestera sitt bästa i alla faser av teamutvecklingen. ClickUp kan hjälpa till att göra din teams resa smidigare.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för kommunikation och samarbete som samlar allt under ett tak – teammedlemmar, tidslinjer och resurser. Det kan hjälpa dig att kommunicera enkelt, definiera roller, chatta i realtid och följa ditt teams framsteg.

Vill du prova ClickUp för att bygga starkare framtida team? Registrera dig gratis idag!