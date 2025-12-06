De 8 bästa AI-webbläsarna att prova 2026

Minns du hur vi brukade surfa på internet?

Ett hav av flikar, bokmärken som du lovade dig själv att du skulle ordna någon gång, och det ständiga växlandet mellan webbläsaren och projektledningsverktygen. Det kändes som om halva dagen gick åt till att bara hålla reda på information istället för att använda den.

Men AI-webbläsare förändrar saker och ting snabbt.

De läser vad som finns på skärmen, ger dig snabba sammanfattningar, hjälper dig att jämföra information, utforma svar och lyfta fram det som är viktigt.

I det här blogginlägget tittar vi därför på de bästa AI-webbläsarna som kan komma ihåg sammanhanget och guida dig till svaren snabbare än någonsin. 🦾

👀 Spoiler: Vi undersöker också hur ClickUp samlar AI, uppgifter, dokument, påminnelser och appintegrationer på ett ställe för att eliminera arbetsspridning.

Nu kör vi igång!

De bästa AI-drivna webbläsarna i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa AI-webbläsarna. 📊

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* Comet AI-driven forskning, utforskning av deep web med verifierade källor för studenter, analytiker och forskningsdrivna team AI-sammanfattningar av flera webbsidor, röstbaserade sökningar och intelligent hantering av flikar och sessioner Gratis ChatGPT Atlas Kontextmedveten surfning för kunskapsarbetare, livslånga lärande och lärare AI-chatt i webbläsaren med sidmedveten kontext, beständigt minne mellan sessioner och smart innehållsgenerering Gratis Brave Webbsurfning med fokus på integritet och innehållsskydd för säkerhetsmedvetna användare och webbproffs Inbyggd AI-sammanfattning och översättning, förklaringar av sidor i realtid och rensning via kommandon Gratis; Betalda abonnemang från 14,99 $/månad för fem användare Microsoft Edge Webbläsare för företag med tillgång till Microsofts ekosystem och produktivitetsverktyg för företagsteam, IT-avdelningar och Windows-användare Korsanalys, AI-assisterat skrivande och kodning, stöd för röst- och bildinmatning Gratis Sigma AI Browser Fokuserad surfning med distraktionskontroll, djup sökning och kontextuella arbetsytor för proffs och digitala minimalister Automatiserad ifyllning av formulär och betalningsflöden, dataextrahering från kvitton eller tabeller till kalkylblad Gratis Arc Kreativ surfning med visuella flikar för designers, produktteam och kreativa proffs Organisering av flikar med sidfältet först och surfning med delad skärm för multitasking, kontextuella arbetsytor Gratis Dia AI-assisterad surfning optimerad för snabbhet och smidig prestanda för studenter, vanliga användare och snabba arbetsflöden Jämförelse av innehåll i flera flikar, skapande av uppgifter direkt från innehållet och samlade sökresultat på webben Gratis; Betalda abonnemang från 20 $/månad per användare Opera Surfa med integrerad meddelandefunktion och modulära sidofält för sociala användare, spelare och innehållsutforskare Omedelbar AI-chatt i sidofältet eller åtkomst via kommandoraden, översättning och promptbaserad bildgenerering Gratis

🔍 Visste du att? Den första webbläsaren, som hette WorldWideWeb (senare omdöpt till ”Nexus”), utvecklades av Tim Berners-Lee vid CERN på en NeXT-dator 1990.

Vad bör du leta efter hos de bästa AI-webbläsarna?

Här är några AI-funktioner som du bör prioritera i en webbläsare:

Kontextmedveten AI-assistans: Ger sammanfattningar, insikter och rekommendationer baserat på innehållet på webbsidor och din surfhistorik

Förståelse för flera flikar: Spårar och kopplar samman information mellan öppna flikar för att minska Spårar och kopplar samman information mellan öppna flikar för att minska kontextväxling

Integration av uppgifter och arbetsflöden: Gör det möjligt att spara länkar, skärmdumpar och anteckningar direkt i projekt- eller produktivitetsverktyg

Anpassningsbara AI-funktioner: Erbjuder alternativ som olika AI-modeller, röstkommandon och automatiseringsinställningar som passar ditt arbetsflöde

Sökning och innehållsgenerering i realtid: Ger svar, forskningsresultat och innehållsskapande utan att du behöver lämna webbläsaren

🔍 Visste du att? Webbläsaren Mosaic (släppt 1993) anses ha startat internetboomen eftersom den var en av de första grafiska webbläsarna som visade text och bilder i samma fönster, vilket gjorde webben mycket mer användarvänlig.

De 8 bästa AI-webbläsarna

Här är de bästa webbläsarna som utnyttjar AI för att förvandla den dagliga surfningen till ett smart och effektivt arbetsflöde.

1. Comet från Perplexity AI (Bäst för att köra lätta AI-agenter i webbläsaren)

Comet är ett AI-drivet kommandocenter som sömlöst kombinerar Chromes välbekanta gränssnitt med en intelligent assistent som kan resonera utifrån sammanhanget. Det använder AI för att öka produktiviteten genom att förutse dina nästa steg, hjälpa dig att korsreferera flera källor och utforska nyanserade perspektiv.

Dessutom anpassar sig AI-webbläsaren efter just ditt arbetsflöde genom att lära sig hur du utforskar innehåll och surfar på webben. Detta sammanhang gör det möjligt för den att föreslå nästa steg, genvägar och optimering av arbetsflödet som är skräddarsydda efter dina vanor.

Comets bästa funktioner

Integrera med kalendrar och e-postplattformar för att boka möten direkt från din webbläsarsession

Hitta erbjudanden, jämför produkter och kontrollera tillgänglighet på olika webbplatser med den AI-drivna shoppingassistenten

Använd röstkommandon för att navigera mellan sidor, utföra smarta sökningar och starta arbetsflöden

Skapa AI-sammanfattningar för flera flikar eller hela sessioner utan att behöva öppna varje sida separat

Begränsningar i Comet

Ingen synkronisering mellan enheter för historik, bokmärken eller sessioner mellan dator och mobil

Kräver mycket omfattande behörigheter (skärm, cookies, surfaktivitet), vilket väcker integritetsfrågor vid känsliga uppgifter som bankärenden

Priser för Comet

Gratis

Comet-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Comet?

Här är vad en Reddit-användare hade att säga:

Så jag använde Comet Browser idag. Min snabba åsikt – den är bra, men ännu inte något exceptionellt för mig. Jag försökte använda den för att överföra mina YouTube Music-spellistor till Spotify för att skapa en kopia där, men det gick inte. Den hängde sig också mycket när jag försökte utföra mer avancerade uppgifter. […]

🧠 Kul fakta: Den lilla webbplatsikonen som du ser i din webbläsarflik, kallad favicon, stöddes först av Internet Explorer 5 redan i mars 1999. Den användes ursprungligen i webbläsarens ”Favoriter”-meny och hjälpte till att uppskatta hur många personer som hade lagt till en sida som bokmärke.

2. ChatGPT Atlas (Bäst för visuell, kartbaserad forskning)

ChatGPT Atlas omdefinierar webbläsaren som en aktiv, tänkande partner. Den integrerar ChatGPT direkt i surfupplevelsen genom en permanent sidofält som förstår vad du tittar på och varför.

När du bläddrar mellan sidor tolkar den innehållet i realtid, sammanfattar långa artiklar, jämför produktspecifikationer, analyserar datatunga rapporter och besvarar komplexa frågor utan att störa ditt arbetsflöde.

Med integritetsinställningar inbyggda direkt i gränssnittet väljer du själv vad webbläsaren ser, kommer ihåg eller raderar, vilket gör Atlas till ett utmärkt val för yrkesverksamma som vill ha intelligent stöd diskret integrerat i sitt arbetsflöde.

De bästa funktionerna i ChatGPT Atlas

Använd Browser Memories för att spara valda insikter och inställningar för mer relevanta förslag i framtiden

Aktivera Agent Mode för att låta AI utföra flerstegsuppgifter med full kontroll över markören

Markera text var som helst för att skriva om, omformulera eller utöka innehållet direkt på plats

Hantera detaljerade sekretessinställningar för att bestämma vad Atlas kan visa, spara eller radera

Begränsningar för ChatGPT Atlas

Agent Mode är opålitligt, krånglar ofta eller tar lång tid att utföra enkla uppgifter som att lägga till varor i varukorgen eller boka bord på restaurang

Dess kommandostyrda gränssnitt och ”magiska ord” minskar upptäckbarheten; användarna måste gissa kommandon istället för att använda enkla klick och länkar

Priser för ChatGPT Atlas

Gratis

Betyg och recensioner för ChatGPT Atlas

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om ChatGPT Atlas?

En användare delade med sig av sin erfarenhet:

Jag har testat AI-webbläsare ett tag nu. Mitt första intryck är att Atlas faktiskt känns mer naturligt att använda. Jag kommer nog att hålla mig till den ett tag. Jag ÄLSKAR att den är superminimalistisk, elegant och känns mer naturlig att använda. […] Den drar enormt mycket batteri. Inte RAM, jag pratar om energi – RAM-användningen hittills är jämförbar med Chrome.

📮ClickUp Insight: 44 % av de som svarade på vår undersökning håller sig till 1–5 flikar när de surfar, men 8 % lever i ”kaosläge” med 31 eller fler flikar. Även om det inte alltid är avsiktligt händer det även de bästa av oss: en Miro-tavla för brainstorming, ett Google Doc-dokument för SOP, en flik för projektledning och sedan ChatGPT för extra stöd. 👀 Men varje växling mellan appar eller fönster medför en så kallad ”toggle tax”, det vill säga en dold mental belastning som tär på din mentala kapacitet och gör att du känner dig splittrad. Med ClickUp kan du samla alla dina verktyg på ett ställe: whiteboards, dokument, uppgifter, webbsökning, AI-modeller som ChatGPT, Gemini och Claude, och mycket mer i ett enda samlat AI-arbetsutrymme. Det är dags att sluta byta mellan olika verktyg och stänga de där extra flikarna för gott!

3. Brave (Bäst för privat surfning med AI-sammanfattningar på sidan)

Brave har en helt annan strategi för AI-integration genom att prioritera integritet från grunden.

Dess AI-assistent, Leo, fungerar inom Braves integritetsfokuserade ekosystem, där ett konto, inloggning eller träning krävs. Den fungerar som ett osynligt lager ovanpå varje webbsida, redo att tolka text, sammanfatta långa dokument eller generera nytt innehåll utan att avslöja din aktivitet.

Leo är användbart tack vare sin förmåga att arbeta med faktiskt material på sidan, såsom PDF-filer, Google Docs, Sheets och till och med bilder, och hämta insikter direkt utan att du behöver ladda upp filer eller byta verktyg. Medan du surfar kan du be det att förtydliga komplexa idéer, översätta text, extrahera viktiga punkter eller skapa helt nytt innehåll i sammanhanget.

Braves bästa funktioner

Anropa Leo direkt från adressfältet eller sidofältet för omedelbar, sidspecifik hjälp

Starta videosamtal och strömmar direkt från webbläsaren med Brave Talk utan att behöva logga in

Behåll fullständig integritet utan datalagring, inloggningskrav eller modellträning i dina chattar

Växla mellan flera modeller eller använd din egen för anpassad AI-prestanda

Använd Brave Searchs Ask Brave-svar för informationssammanställning i realtid med angivna källor

Braves begränsningar

Aggressiv blockering av annonser och spårare kan göra att vissa webbplatser slutar fungera, vilket tvingar användarna att manuellt inaktivera Shields för att de ska fungera korrekt

Brave Rewards kan spåra användardata om du är registrerad, vilket minskar integritetsfördelarna för dessa användare

Priser för Brave

Gratis

Brave VPN: 9,99 $/månad

Brave Search Premium: 3 $/månad

Leo AI Premium: 14,99 $/månad för fem användare

Brave Talk Premium: 7 $/månad

Betyg och recensioner för Brave

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Brave?

Som det står i en recension på G2:

Det jag gillar mest med Brave är dess starka fokus på integritet och säkerhet. Den blockerar automatiskt spårare och påträngande annonser, vilket gör surfningen mycket renare och snabbare. [.] Den största nackdelen är att vissa webbplatser inte alltid fungerar perfekt med Braves strikta blockering av annonser och spårare, vilket gör att jag ibland måste inaktivera skydden.

🔍 Visste du att? Det finns ultralätta webbläsare som Dillo, som lanserades 1999, som är byggda för att fungera även på mycket gammal hårdvara och uppringda anslutningar, och som ignorerar tunga skript för att prioritera hastighet och tillgänglighet.

4. Microsoft Edge (Bäst för AI-stöd för olika Windows-uppgifter)

Microsoft Edge hjälper dig att surfa, arbeta och göra research mer effektivt direkt i webbläsaren. Funktionen för flera flikar hjälper dig att förstå sammanhanget och svara direkt utan att du behöver avbryta ditt arbete.

Copilot-läget stöder även röst, bild och filuppladdningar, vilket gör att du kan prata igenom problem, skapa bilder, sammanfatta dokument och till och med få hjälp med att skriva kod eller hantera arbetsfiler.

Personliga dagliga sammanfattningar, inbyggda sekretessinställningar och sömlös integration med Microsoft 365 gör Edge lämpligt för användare som hanterar stora mängder research och uppgifter på företagsnivå.

De bästa funktionerna i Microsoft Edge

Växla mellan lägena Kreativ , Balanserad och Djup forskning för att anpassa svarsens djup och stil

Skapa bilder, skriv kod eller skapa innehåll för e-post, rapporter och sociala medier från sidofältet

Använd Copilot Voice och Vision för att prata igenom uppgifter eller få tolkningar i realtid av vad som visas på skärmen

Aktivera Copilot från adressfältet med @Copilot eller ett kortkommando för omedelbar support

Begränsningar i Microsoft Edge

Känns grundläggande och har begränsade funktioner jämfört med andra moderna webbläsare, så den blir ofta en sista utväg eller reservwebbläsare

Ibland förekommer fryser eller hänger sig under vissa uppgifter eller skript, vilket tvingar fram omstarter eller byte till en annan webbläsare

Priser för Microsoft Edge

Gratis

Betyg och recensioner för Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Edge?

Som en recensent påpekade:

Den subtila färganvändningen skapar en lugn och elegant atmosfär, vilket ger webbläsaren en känsla av hög kvalitet. […] Navigeringen kan också kännas mindre överskådlig på mindre skärmar på grund av hur sidofältet skär över skärmen.

5. Sigma AI Browser (Bäst för parallella AI-arbetsflöden under surfning)

Sigma AI Browser fungerar som en privat agent på enheten som kan logga in, navigera och utföra webbuppgifter åt dig, och positionerar sig som en autonom handlingsmotor.

Du beskriver vad du vill göra, till exempel att kolla in ett hotell, exportera data från en instrumentpanel eller rensa din inkorg, och agenten hanterar varje klick, ifyllning av formulär och filterval direkt på de relevanta webbplatserna.

Denna strategi som sätter utförandet i första rummet gör Sigma särskilt attraktivt för användare som är trötta på manuella webbflöden och repetitiva uppgifter. Den utför flerstegsåtgärder med hjälp av minne, sammanhang och verktyg för webbläsarautomatisering.

De bästa funktionerna i Sigma AI Browser

Automatisera åtgärder med Agentic Workflows för att dela upp uppgifter i deluppgifter och slutföra dem direkt på webbplatserna

Utför minnesbaserade åtgärder för att hämta detaljer (som inställningar, tidigare inmatningar eller kontoinformation) och tillämpa dem automatiskt

Extrahera data med verktyg för dataextrahering för att hämta kvitton, tabeller eller strukturerad information till kalkylblad

Hantera kalendrar med Smart Scheduling för att hitta lediga mötesplatser, skicka inbjudningar och uppdatera händelser på olika plattformar

Begränsningar för Sigma AI Browser

I vissa konfigurationer kan AI inte direkt besöka eller surfa på webbplatser eller externa URL:er

Vissa användare rapporterar att tilläggen inte fungerar tillförlitligt alls

Priser för Sigma AI Browser

Gratis

Betyg och recensioner av Sigma AI Browser

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Sigma AI Browser?

Så här upplevde en användare det:

Jag gillar idén med SigmaOS, men det passar inte mig. […] SigmaOS vill att du ska ha allt ditt arbete i ett fönster och byta mellan profiler med olika arbetsytor. För mig stör det mitt arbetsflöde att byta sammanhang på det här sättet.

🧠 Kul fakta: En webbläsare vid namn SlipKnot släpptes i november 1994 för Windows, och den erbjöd i praktiken en grafisk webbupplevelse före några av de stora, välkända webbläsarna genom att lura en Unix-fjärrterminal att rendera sidor och sedan skicka dem till datorn.

6. Arc (Bäst för organiserad, minimalistisk flikhantering med AI-stöd)

Arc är en Chromium-baserad AI-webbläsare som är uppbyggd kring dina vanor, rutiner och projekt. Den flyttar allt till en sidofält som fungerar mer som en kommandocentral.

Spaces och Profiler gör det enkelt att separera arbete, skola, fritidsintressen och privat surfning utan att behöva hantera fönster. Split View låter dig granska två webbplatser eller verktyg sida vid sida, medan Teman skapar visuella stämningar som passar ditt arbetsflöde.

Du kan välja att aktivera alla eller utvalda AI-funktioner i Arc Max för att dra nytta av dess produktivitetshöjande funktioner.

När du jämför Arc Browser med Brave förbättrar Arc din surfupplevelse med tydligare fliknamn, smartare filnamngivning och en intuitiv kommandorad som knyter ihop allt.

Arcs bästa funktioner

Förhandsgranska sidor med 5-sekunders förhandsgranskningar för att se vad som finns bakom en länk utan att öppna den

Öppna ChatGPT via kommandoraden för att ställa frågor, skapa sammanfattningar eller få snabba förklaringar

Spela upp ljud och video medan du surfar genom att aktivera Mini Player

Rensa upp på skrivbordet med Tidy Tab Titles för att automatiskt byta namn på fästa flikar för ökad överskådlighet

Sortera dina nedladdningar med Tidy Downloads för att döpa om filer på ett smart sätt och hålla ordning i dina mappar

Begränsningar i Arc

Tvingad automatisk arkivering av flikar (max 30 dagar, ofta 12 timmar som standard) kan vara frustrerande

Den förbrukar mer RAM-minne och resurser, vilket gör att den känns tung på enheterna

Priser för Arc

Gratis

Arc-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Arc?

En Redditor sammanfattade det så här:

Jag gillar det faktiskt riktigt mycket. Jag gillar hur de satsar helhjärtat på de vertikala flikarna och arbetsflödet känns bra. Det är dock buggigt för mig på Windows och det saknas några grundläggande funktioner, vilket är irriterande (även om jag antar att de kommer att läggas till).

7. Dia (Bäst för utvecklarinriktad AI-felsökning och kodinsikter)

Dia-webbläsaren läser dina öppna flikar, kommer ihåg sammanhanget från tidigare sessioner och kan växla mellan sökning, chatt och uppgiftsutförande utan att du behöver byta läge.

Du kan skapa ”färdigheter” för att automatisera repetitiva uppgifter, anpassa AI:ns ton och skrivstil samt bygga små arbetsflöden som passar ditt sätt att surfa.

Assistenten kan skanna flera flikar samtidigt, skapa rapporter eller analysera dokument och kalkylblad i en enda tråd. Och eftersom den bygger på Chromium får du fortfarande alla tillägg och den kompatibilitet du är van vid.

Dia: de bästa funktionerna

Sammanfatta PDF-filer, Google Docs, Sheets och webbsidor direkt i webbläsaren utan att ladda upp dem någon annanstans

Skapa utkast till e-postmeddelanden, rapporter och dokument med hjälp av AI som redan förstår dina öppna flikar och din senaste aktivitet

Växla direkt mellan chatt och sökning med den integrerade AI-fältet istället för ett traditionellt URL-fält

Behåll sammanhanget mellan sessionerna så att AI:n kommer ihåg vad du forskade om eller arbetade med tidigare

Begränsningar för Dia

Bitwarden-tillägget och passordnyckelautentisering är problematiska

Vissa standardfunktioner i webbläsaren saknas, till exempel en favoritfält, kortkommandon och klassiska flikfunktioner

Priser för Dia

Gratis

Pro: 20 $/månad per användare

Dia-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Dia?

Som en recensent skrev:

Äntligen är väntan över. Dia är här, och den är snygg, användbar och snabbare än Arc. Jag saknar pinnarna och de vertikala flikarna så mycket att jag inte kan ställa in den som min standardwebbläsare, men ärligt talat gör prestandaförbättringen – särskilt med de vertikala flikarna – nästan bytet värt det. […] Den känns mer som en nischwebbläsare för användare som är djupt fokuserade på produktivitet.

8. Opera (Bäst för snabba, inbyggda AI-svar under surfning)

Aria förvandlar Opera till en webbläsare som är redo att hjälpa dig så fort du markerar text, öppnar en flik eller trycker på ett kortkommando. Den svarar med webbsvar i realtid, genererar bilder, översätter innehåll och utför till och med åtgärder på fliknivå, utan att du behöver ett konto.

Den förstår även uppladdade bilder, läser upp svar och ger mer ingående förklaringar när du markerar en textbit.

Meddelandetjänster som WhatsApp, Slack och Facebook Messenger är integrerade. Dessutom kan du organisera flikar automatiskt genom att gruppera, stänga, fästa eller spara dem med hjälp av textkommandon.

Operas bästa funktioner

Få omedelbar tillgång till AI med kommandoraden Ctrl+/ (Cmd+/), chatt i sidofältet eller genvägar för snabbuppringning på mobilen

Skapa bilder gratis med hjälp av textkommandon som drivs av Imagen 2, med dagliga gränser som ökar när du är inloggad

Dela filer, länkar och anteckningar säkert mellan din dator och telefon med My Flow

Sammanfatta webbsidor med hjälp av läget Page Context för snabba översikter och viktiga slutsatser

Översätt markerad text eller hela sidor till över 50 språk med Smart Highlighting

Surfa säkert med inbyggd annonsblockering och VPN

Begränsningar i Opera

Aria AI kan vara påträngande och ihärdig, och aktiveras ibland även när användarna inaktiverar den

Det ger ibland felaktigt eller partiskt innehåll

Priser för Opera

Gratis

Opera – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Opera?

Här är vad en Capterra-recensent skrev:

Opera erbjuder en snabb och smidig surfupplevelse med inbyggd VPN och annonsblockerare för ökad integritet. […] Vissa webbplatser visas inte korrekt i Opera jämfört med andra webbläsare, vilket leder till kompatibilitetsproblem. Dessutom kan det ibland uppstå krascher eller fördröjningar vid intensiv användning av flikar.

🧠 Kul fakta: Webbläsarnas förmåga att avslöja om du har besökt en länk (fenomenet med länkfärgförändring) användes för en spårningsmetod som kallas history sniffing. Tidiga versioner av de stora webbläsarna tillät kod att kontrollera länkfärger och utläsa din surfhistorik.

Automatisera dina webbläsaråtgärder med ClickUp

Du har sett hur AI-webbläsare som Arc, Comet och Opera är fullspäckade med smarta funktioner. Men i slutändan är de fortfarande bara webbläsare. Du kan söka snabbare eller sammanfatta sidor, men du behöver fortfarande separata verktyg för uppgifter, dokument, projektledning, teamkommunikation och automatisering.

Det är där arbetsbördan smyger sig in.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbetet, kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Och eftersom det fungerar i din webbläsare, på din dator och i mobilen kan du hålla fokus utan att behöva hoppa mellan 10 olika appar.

Låt oss se hur. 🤩

Fånga upp arbete från vilken flik som helst

ClickUps Chrome-tillägg gör surfningen produktiv utan att du behöver byta verktyg.

När du till exempel hittar något viktigt online kan du direkt skapa en ClickUp-uppgift med länken till webbsidan så att inget går förlorat.

Du kan också ta skärmdumpar, markera dem med anteckningar och bifoga dem till uppgifter för snabb kontext. Om du arbetar från din inkorg kan du bifoga hela e-postmeddelanden till uppgifter eller till och med konvertera dem till nya uppgifter med ett klick, vilket gör uppföljningar enklare att hantera. Tillägget inkluderar även ClickUp Project Time Tracking.

Skriv snabbt ner idéer med ClickUp-tillägget för Chrome för att spara innehåll i ditt arbetsutrymme

Christian Gonzalez, administrativ koordinator vid Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, delar med sig av sina erfarenheter av att använda ClickUp:

Vi förenklar alla processer inom våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsanalys, automatiserade e-postverktyg samt lagra nyckeltal, formulär, processdokument och beroenden i en enda app (ClickUp).

Automatisera ditt arbetsflöde

ClickUp Automations hjälper dig att hantera rutinuppgifterna i din arbetsmiljö, så att uppgifterna går framåt utan ständiga manuella uppdateringar. Du kan ställa in enkla if this, then that-regler där du väljer utlösaren, ställer in åtgärden och ClickUp sköter resten.

Ställ in anpassade utlösare för att automatisera ditt arbetsflöde med ClickUp Automations

Det bästa är att automatiseringar hjälper dig att hålla kontakten med andra verktyg i ditt arbetsflöde.

Du kan skicka webhooks till Zapier, Make eller andra integrationer för att automatiskt överföra data till tusentals appar. Det innebär att om något uppdateras i ClickUp kan du utlösa en åtgärd någon annanstans utan att byta flik.

AI-tillägget för Chrome blir en kraftfull utgångspunkt här. När uppgifter hamnar i ClickUp kan du ställa in automatisering för att organisera dem, meddela teammedlemmar eller uppdatera fält automatiskt, så att allt rullar på medan du fortsätter att surfa.

Låt oss säga att din QA-testare upptäcker en bugg när hen granskar en webbapp. Hen tar en skärmdump och skapar en uppgift med hjälp av Chrome-tillägget.

Därifrån sker automatiseringar omedelbart:

Märk det som ett fel

Flytta det till utvecklingssprinten

Anlita en utvecklare

Skapa ett GitHub-ärende

Lägg till länken till ärendet i uppgiften

Läs mer om det här:

Få AI vid varje klick

ClickUp Brain är en integrerad AI-driven assistent som är utformad för att hjälpa dig att arbeta smartare och snabbare.

Denna uppkopplade AI förstår sammanhanget i dina uppgifter, dokument och konversationer, så att du omedelbart kan få svar, sammanfattningar eller åtgärdspunkter utan att behöva bläddra igenom flikar eller filer.

Få omedelbara sammanfattningar av kundsamtal med prioriteringar och ansvariga med hjälp av ClickUp Brain

Företagssökning

ClickUp Brains Enterprise Search fungerar i de verktyg du använder dagligen, såsom Google Drive, GitHub, Figma och många fler. Så när du behöver det senaste specifikationsdokumentet eller en versionshistorik visas resultaten direkt i ClickUp.

Titta på den här videon för att lära dig mer om Enterprise Search:

AI-kompanjon för skrivbordet

Och när ditt arbete sträcker sig bortom ClickUp-appen följer ClickUp Brain MAX med dig. Det finns i din webbläsare eller på skrivbordet som ett universellt AI-verktyg som sammanfattar vilken webbsida som helst, transkriberar röstanteckningar och hämtar svar från hela ditt digitala fotavtryck.

Arbeta snabbare med ClickUp Brain MAX, ett AI-verktyg för din dator

Du kan till och med växla mellan ledande AI-modeller i realtid. Brain MAX inkluderar ChatGPT, Claude och Gemini, så att du kan få bästa möjliga resultat för den aktuella uppgiften, oavsett om det handlar om kreativt skrivande, tekniska förklaringar eller kodgenerering.

Och när det går långsamt att skriva kan du använda Talk to Text i ClickUp Brain MAX för att söka, skapa uppgifter eller skriva utkast helt handsfree genom att prata naturligt. Brain MAX transkriberar korrekt, förstår sammanhanget i det du säger och rekommenderar nästa bästa åtgärd medan du håller dig i flödet.

📮 ClickUp Insight: 20 % av de som svarade på vår undersökning erkänner att de har haft upp till 15 flikar öppna i veckor! Ja, veckor! Dessa ”zombieflikar” 🧟 slukar minne och mental kapacitet och tär tyst på koncentrationen även när de ignoreras. Det är ett klassiskt exempel på uppmärksamhetsrester där oavslutade uppgifter drar energi i bakgrunden. Med ClickUps AI-drivna Enterprise Search kan du tryggt säga adjö till alla gamla webbläsare. Allt som är viktigt går att söka fram direkt i hela ditt arbetsutrymme och i integrerade verktyg från tredje part. Du kan till och med fråga ClickUps AI vad som diskuterades på mötet i fredags, så hämtar den anteckningarna åt dig!

Förvandla surfandet till riktigt arbete med ClickUp

De bästa AI-webbläsarna sammanfattar innehåll, minskar överbelastningen av flikar, automatiserar små uppgifter och håller dig igång.

Men även med den smartaste webbläsarupplevelsen är ditt arbete fortfarande utspritt över olika projekt, uppgifter, meddelanden och dokument. Och det är där klyftan uppstår.

För att verkligen sluta cirkeln behöver du en samlad AI-arbetsyta som håller ordning på dina uppgifter, synkroniserar information inom teamet och centraliserar allt du behöver agera på när surfningen är klar.

Det är vad ClickUp gör.

Kombinera någon av dessa AI-webbläsare med ClickUp för en smartare, snabbare och smidigare arbetsmiljö. Fånga upp idéer med ett klick med ClickUp Chrome-tillägget, låt ClickUp Automations sköta repetitiva uppgifter och använd ClickUp Brain + Brain MAX för att omvandla information till organiserade uppgifter, dokument och kunskap.

Vanliga frågor (FAQ)

En AI-webbläsare integrerar artificiell intelligens direkt i själva webbläsarupplevelsen. Istället för att bara ladda webbsidor kan den läsa och tolka innehåll, sammanfatta långa artiklar, svara på frågor eller till och med utföra kommandon baserat på dina uppmaningar.

Ja, vissa AI-webbläsare som Comet eller ChatGPT Atlas påstår sig kunna navigera på webbplatser, fylla i formulär och slutföra flerstegsarbetsflöden åt användaren. Men omfattningen och tillförlitligheten hos den automatiseringen kan variera avsevärt beroende på webbplatsen, användarbehörigheter och den specifika webbläsarens utformning.

Det kan de vara, men inte alltid. De flesta AI-webbläsare begär mer omfattande behörigheter än traditionella webbläsare (åtkomst till webbläsarhistorik, cookies, inloggningsuppgifter osv.) för att kunna aktivera smarta funktioner. På grund av denna åtkomst finns det reella risker: vissa pekar på sårbarheter där illvilliga aktörer skulle kunna lura AI-assistenten att läcka data eller utföra oavsiktliga uppgifter.

Både Comet och ChatGPT Atlas bygger på AI och Chromium-grunderna, men deras tillvägagångssätt och funktionsuppsättningar skiljer sig åt. Comet (från Perplexity) lägger tonvikten på forskning, kontextmedveten surfning, sammanfattning och organisering av flikar/sessioner. ChatGPT Atlas (från OpenAI) fokuserar på djupt integrerad AI-assistans med en inbyggd chattbot i sökfältet.

De flesta AI-webbläsare bygger på nyare eller experimentella funktioner, vilket gör dem mindre mogna än etablerade webbläsare. För många användare kan traditionella webbläsare (eller AI-förbättrade versioner av dem) fortfarande vara tillräckliga, särskilt om integritet och stabilitet är viktigare än automatisering.