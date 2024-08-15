De 10 bästa webbläsarna att använda 2025

Vilken webbläsare läser du den här artikeln på? Google Chrome? Safari? Även om dessa kanske är några av de mest populära webbläsarna, är de inte dina enda alternativ.

Det finns faktiskt en hel värld av webbläsare där ute, var och en med sina unika styrkor och funktioner.

Efter omfattande praktiska tester och samråd med experter på ClickUp har jag sammanställt en lista över de bästa webbläsarna som finns idag. Vissa får höga betyg för säkerhet och integritet, medan andra toppar listan när det gäller laddningshastighet. Jag har strukturerat min sammanfattning så att den fokuserar på varje webbläsares bästa funktioner, begränsningar och priser.

Låt oss börja.

⏰ 60-sekunderssammanfattning De 10 bästa webbläsarna du bör överväga: Vivaldi

Brave

Arc Browser

Mozilla Firefox

Google Chrome

Microsoft Edge

Waterfox

DuckDuckGo

Safari

Opera

Vad ska du leta efter i de bästa webbläsarna?

Vissa av oss minns kanske tiden då Internet Explorer (nu utgången) var det enda sättet att komma åt din favoritwebbplats. Idag har vi ett stort utbud att välja mellan. När du letar efter en webbläsare är det några faktorer du bör tänka på:

Prestanda och hastighet

En snabb webbläsare förbättrar din upplevelse online. Leta efter webbläsare som laddar webbsidor snabbt, rullar smidigt och använder systemresurserna effektivt. Jag lägger också märke till hur snabbt jag kan växla mellan flikar.

Säkerhet och integritet

Säkerhet och skydd är avgörande faktorer när du surfar. Även en liten kompromiss här kan leda till problem som malware-infektioner, datastöld eller till och med webbläsarkapning. Leta efter inbyggda skydd som blockerar oönskade annonser och misstänkt aktivitet och aktivera lösenordshanterare, malware-skydd och phishing-detektorer.

Vissa webbläsare har till exempel en funktion som varnar dig om en webbsida ser misstänkt ut eller kan skada din dator. Webbläsare med starka integritetskontroller låter dig vanligtvis också hantera dina inställningar för cookies, spårning och datadelning.

Användargränssnitt

En webbläsares användargränssnitt (UI) bör vara intuitivt och tydligt, vilket innebär att du utan större ansträngning kan lista ut hur du använder den och snabbt hitta allt du behöver.

Anpassningsalternativ

Vem gillar inte en personlig webbläsarupplevelse? Leta efter webbläsare som stöder anpassning av layouten – där du kan ordna om verktygsfält och lägga till dina favoritwebbplatser på startsidan för snabb åtkomst.

En bra webbläsare låter dig också anpassa utseendet efter din personliga stil, vilket ytterligare förbättrar din användarupplevelse.

Uppgiftshantering

Leta efter en webbläsare som stöder arbetsflödeshantering genom att lägga till tillägg för att-göra-listor, tidshantering, projektledning och automatisering av uppgifter.

📮ClickUp Insight: Endast 8 % av arbetstagarna använder projektledningsverktyg för att spåra åtgärdspunkter. Enligt en undersökning från ClickUp riskerar cirka 92 % av alla arbetstagare att missa viktiga beslut på grund av att informationen är utspridd på flera olika plattformar som inte är kopplade till varandra. För att undvika onödigt plattformsbyte och kontextväxling kan du prova ClickUp, den kompletta appen för arbete*.

De 10 bästa webbläsarna

Här är de 10 bästa webbläsarna enligt min forskning, alla utformade för att förbättra din onlineupplevelse:

1. Arc Browser

via Arc Browser

Arc är min favoritwebbläsare för att optimera arbetsflöden. Jag kan skapa olika utrymmen och profiler för arbete, studier och personliga saker i en enda webbläsare, vilket sparar tid när jag växlar mellan fönster. Funktionen för delad vy är mycket användbar när jag vill multitaska eller jämföra dokument. Arc har också ett minimalistiskt utseende och en intuitiv användarupplevelse.

Det bästa med Arc är dess sökfunktion, Arc Search. Jag skriver in min sökfråga, väljer Browse for Me och får en personlig flik med de mest relevanta svaren från hela webben. Jag gillar också att Arc automatiskt arkiverar gamla flikar och blockerar annonser, vilket gör det lättare för mig att fokusera på mina uppgifter.

Arc Browsers bästa funktioner

Skapa skräddarsydda utrymmen för arbete och personliga projekt för en förbättrad webbläsarupplevelse.

Förkorta namnen på fästa flikar automatiskt på MacOS för ett renare utseende med Arc's Tidy Tab Titles.

Kom åt ofta besökta webbplatser eller åtgärder på ett ögonblick med Arcs funktion Instant Links.

Skapa en central plats för dina anteckningar, tavlor (digitala whiteboardtavlor), media och andra sparade objekt med Arcs bibliotek.

Integrera produktivitetsappar som Gmail, Notion, Google Docs och Outlook Kalender för att effektivisera arbetsflödet och förbättra teamsamarbetet.

Begränsningar för Arc Browser

Arc Browser har ett rent och fokuserat gränssnitt, men har för närvarande ett mindre utbud av tillägg än andra webbläsare som Chrome eller Firefox. Detta kan begränsa funktionaliteten om du är beroende av tillägg för specifika uppgifter eller för att anpassa din arbetsyta.

Priser för Arc Browser

Gratis för alltid

Arc Browser – betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

2. Mozilla Firefox

via Mozilla Firefox

Firefox är en pålitlig webbläsare som smidigt anpassar sig efter dina sökvanor. Den synkroniseras mellan olika enheter, så jag kan se och komma åt alla flikar som jag har öppnat på min telefon eller laptop. Jag uppskattar särskilt Pocket-funktionen, en inbyggd tjänst för att spara webbsidor för senare läsning. Det är som att ha ett personligt digitalt bibliotek.

Jag älskar personaliseringsalternativen: jag kan anpassa min nya flik med mina favoritwebbplatser eller inspirerande bilder.

Med ett omfattande bibliotek med tillägg och robusta säkerhetsfunktioner erbjuder Firefox också en personlig och säker surfupplevelse. Den grupperar flikar baserat på uppgifter eller sökfrågor, fäster viktiga flikar och stänger automatiskt inaktiva flikar för att optimera prestandan.

Mozilla Firefox bästa funktioner

Få förbättrat spårningsskydd i privat surfningsläge. Detta ger ett extra lager av integritet genom att radera surfhistoriken när du stänger webbläsaren.

Anpassa Firefox efter dina önskemål med olika tillägg och teman för att hantera din arbetsbelastning. Webbutvecklare kan till exempel använda Stylus för att skapa, redigera och hantera CSS-stilmallar.

Redigera formulär direkt i Firefox och spara tid och arbete som krävs för att skriva ut PDF-filer.

Begränsningar i Mozilla Firefox

Jämfört med vissa konkurrenter kan Firefox vara mer resurskrävande, vilket leder till långsammare prestanda på äldre eller mindre kraftfulla enheter.

Priser för Mozilla Firefox

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Mozilla Firefox

G2: 4,4/5 (480+ recensioner)

3. Google Chrome

via Google Chrome

Chrome är en av de mest populära webbläsarna i världen idag. Dess arbetsytor är särskilt användbara. Jag uppskattar särskilt hur Chrome synkroniserar mina bokmärken, historik och inställningar mellan alla mina enheter och låter mig färgkoda flikar, vilket säkerställer en enhetlig upplevelse oavsett om jag använder min bärbara dator, surfplatta eller smartphone.

Jag uppskattar dess uppgiftshanterare, som gör att jag kan övervaka och kontrollera de resurser som varje flik och tillägg använder. En annan funktion som verkligen sticker ut är Omnibox. Det är inte bara en sökfält, utan en portal till allt. Behöver du hitta en webbplats? Skriv in den. Letar du efter en specifik fil på din dator? Omnibox hjälper dig.

Chromes bästa funktioner

Integreras sömlöst med andra Google-tjänster (som förväntat), såsom Google Docs och Google Sheets.

Anpassa och förbättra webbläsarens funktionalitet med tillägg, såsom Google Translator och Zoom.

Spara adresser och lösenord och fyll i dina uppgifter automatiskt i formulär och på webbplatser.

Förbättra surfupplevelsen med funktionerna Energisparare och Minnesbesparare.

Begränsningar i Chrome

Chrome är känt för att vara resurskrävande, särskilt när man hanterar många flikar eller krävande webbplatser. Detta resulterar ofta i en långsam surfupplevelse.

Priser för Chrome

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Chrome

Software Advice: 4,8/5 (över 1400 betyg)

GetApp: 4,8/5 (över 1400 betyg)

Läs mer: Välja en teknikstack: Exempel för mjukvaruteam 2024

4. Microsoft Edge

via Microsoft Edge

Edge har verkligen överraskat mig. Den är långt ifrån Microsofts ursprungliga webbläsare från förr. Jag är särskilt imponerad av Edge-funktionen Collections, som sparar mina artiklar, bilder och anteckningar så att jag snabbt kan komma åt dem. En annan funktion som jag uppskattar är Immersive Reader, som förenklar webbens layout för att förbättra läsupplevelsen online.

Men det som verkligen skiljer Edge från andra webbläsare är dess automatiseringsfunktioner. Webbläsaren förutser mina behov, föreslår åtgärder och utför uppgifter, vilket minskar min arbetsbörda. Den fyller till exempel automatiskt i formulär, föreslår relevanta söktermer och erbjuder till och med översättningsalternativ utan att jag behöver lyfta ett finger.

Microsoft Edges bästa funktioner

Minska minnesanvändningen med Sleeping Tabs och Efficiency Mode för optimerad prestanda.

Få bättre flikhantering med funktioner som vertikala flikar, flikgrupper, samlingar och arbetsytor.

Använd Copilot för AI-driven assistans, Image Creator för att generera bilder och Designer för att skapa designer.

Använd funktionen Drop för att dela filer mellan din telefon och dator.

Begränsningar i Microsoft Edge

Den har begränsade tillägg och kompatibilitetsproblem med vissa webbplatser.

Priser för Microsoft Edge

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Microsoft Edge

Capterra: 4,3/5 (480 betyg)

5. Waterfox

via Waterfox

Waterfox är en snabb webbläsare som känns mycket responsiv och effektiv. Den laddar webbplatser snabbt och möjliggör smidig fliknavigering. Jag tyckte att den var särskilt bra på att hantera flera uppgifter samtidigt, som att titta på videor utan fördröjning och göra anteckningar.

En av dess mest framstående funktioner är begränsad datainsamling. Jag kan enkelt surfa på webbplatser utan att oroa mig för att min aktivitet spåras. Waterfox förbättrar också produktiviteten och gör det lättare att fokusera genom att skapa flikar för arbete, shopping eller personlig surfning.

Waterfox bästa funktioner

Organisera olika webbläsaraktiviteter (arbete, shopping, privat) separat och använd färgkoder för enkel identifiering.

Spara och återställ din webbläsarsession för att enkelt slutföra uppgifter

Importera bokmärken och lösenord från andra webbläsare

Öppna privata flikar för att surfa anonymt

Begränsningar för Waterfox

Webbläsare från Waterfox får inte alltid säkerhetsuppdateringar lika snabbt som vanliga webbläsare, vilket kan göra att de flesta användare blir sårbara för nyupptäckta hot.

Priser för Waterfox

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Waterfox

Inte tillräckligt med recensioner

6. DuckDuckGo

via DuckDuckGo

DuckDuckGo är det självklara valet för användare som är måna om sin integritet och säkerhet. Det är en mycket säker webbläsare som varken samlar in eller delar personlig information, vilket ger mig sinnesro när jag surfar på nätet. Från det ögonblick jag öppnar den märker jag ett renare gränssnitt, fritt från störande annonser och popup-fönster.

Med Duck Player kan jag titta på YouTube-videor utan att bombarderas med annonser eller att mina tittarvanor spåras. Den blockerar också e-postspårare på webbplatser, vilket skyddar min inkorg från skräppost.

DuckDuckGo bästa funktioner

Blockera aktivt tredjepartsspårare som försöker följa din onlineaktivitet

Sök snabbt efter specifika webbplatser direkt från DuckDuckGo med hjälp av genvägar (t.ex. genom att skriva ”!a” för Amazon).

Rensa alla flikar och webbhistorik med ett enda klick med hjälp av Fire-knappen.

Begränsningar för DuckDuckGo

Webbläsaren saknar avancerade funktioner och anpassningsalternativ för att optimera arbetsflödet.

Priser för DuckDuckGo

DuckDuckGo Search: Gratis

DuckDuckGo Private Browser: Gratis

Privacy Pro: 99,99 $/år

DuckDuckGo-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

7. Safari

via Safari

Safari har, precis som nästan allt annat i Apples universum, ett rent gränssnitt som ger mig en distraktionsfri surfupplevelse. En av de viktigaste funktionerna i Safari är dess intelligenta spårningsskydd, som begränsar spårning mellan webbplatser och skyddar min integritet.

Jag har kommit att förlita mig mycket på funktionen Läslista, som gör att jag kan spara artiklar för att läsa offline senare. Det är perfekt när jag reser eller befinner mig i områden med dålig internetuppkoppling. Jag gillar också Safaris funktion Live Text, som låter mig kopiera, översätta och slå upp text i bilder.

Webbapps-funktionen är också mycket användbar, eftersom den hjälper mig att spara ofta besökta webbplatser i Dock, vilket ger en app-liknande upplevelse.

Safaris bästa funktioner

Gör anteckningar direkt på en webbplats utan att byta flik

Få avancerade funktioner för flikhantering, inklusive möjligheten att skapa flikgrupper.

Få tillgång till olika integritetsfunktioner online, som "Hide My Email", för att skapa unika, slumpmässiga e-postadresser när du registrerar dig för tjänster, vilket förhindrar spam och skyddar din riktiga e-postadress.

Begränsningar i Safari

Safari är endast tillgängligt på Apple-enheter. Windows- eller Android-användare kan inte använda Safari, vilket begränsar dess tillgänglighet.

Priser för Safari

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Safari

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

G2: 4/5 (över 200 recensioner)

8. Opera

via Opera

Webbläsaren Opera är ett annat populärt verktyg med coola, användarvänliga funktioner. Funktionen Speed Dial förvandlar startsidan till en visuell översikt över dina favoritwebbplatser, så att du slipper leta bland bokmärken. Dessutom erbjuder Opera funktionen Flow, som smidigt kopplar samman min mobil- och datorversion så att jag kan synkronisera mina flikar mellan olika enheter.

Jag tycker att Operas inbyggda annonsblockerare är superpraktisk. Den eliminerar distraktioner och irriterande popup-fönster. Jag kan också enkelt komma åt sociala medier som X (tidigare Twitter) och Instagram genom att integrera dem i webbläsarens sidofält. Det hjälper mig att hålla koll på mitt flöde, svara på meddelanden på sociala medier eller interagera med inlägg direkt från webbläsaren.

Operas bästa funktioner

Använd den kostnadsfria inbyggda VPN-tjänsten för att surfa utan abonnemang eller inloggning för ökad integritet och säkerhet.

Integrera Aria för att få tillgång till information i realtid från webben, generera innehåll baserat på användarnas önskemål och få svar direkt från webbläsaren.

Gruppera flikar i separata sammanhang för bättre organisation och enklare navigering mellan uppgifter med hjälp av ”Tab Islands”.

Få varningar om data i urklipp ändras för att skydda dig mot skadlig programvara som kapar urklipp.

Operas begränsningar

Opera kan göra ditt system långsammare på grund av sin höga resursanvändning.

Vissa webbplatser är kanske inte helt kompatibla med webbläsaren Opera.

Operas priser

Gratis för alltid

Opera-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (182 recensioner)

9. Vivaldi

via Vivaldi

Att använda webbläsaren Vivaldi känns som att ha en personlig webbassistent. Jag kan justera allt, från utseendet till hur flikarna fungerar. Den erbjuder flikhantering som ingen annan webbläsare på denna lista. Användare kan gruppera ett obegränsat antal flikar i två nivåer, vilket gör det enkelt att sortera flikar i underkategorier för enkel åtkomst.

En annan sak som stack ut för mig var dess anteckningsfunktion. Jag kan skriva ner idéer eller informationssnuttar direkt i webbläsaren, vilket gör den till ett mångsidigt verktyg för forskning eller planering. Jag gillade också att Vivaldi låter dig synkronisera webbläsarinställningarna på alla dina enheter.

Vivaldis bästa funktioner

Gör omfattande anpassningar, inklusive teman, flikarrangemang, kortkommandon och mycket mer.

Använd inbyggda verktyg som anteckningsapp, e-postklient, kalender och mer för ökad produktivitet.

Få en distraktionsfri läsupplevelse med webbpaneler och en läsvyn som tar bort onödigt innehåll.

Vivaldis begränsningar

De avancerade funktionerna och det komplexa gränssnittet kan vara överväldigande för vissa användare.

Priser för Vivaldi

Gratis för alltid

Vivaldi – betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Software Advice: 4,8/5 (över 40 recensioner)

10. Brave

via Brave

Brave var en uppfriskande förändring jämfört med de vanliga webbläsarna. Dess blixtsnabba hastighet märktes omedelbart eftersom mina sidor laddades på ett ögonblick. Påträngande annonser störde mig aldrig, eftersom Brave har en inbyggd annonsblockerare som håller bort allt skräp.

Webbläsaren handlar dock inte bara om hastighet och enkelhet. Braves sökmotor ger sökresultat utan att spåra sökfrågor. Dessutom gör webbläsarens eleganta design och intuitiva gränssnitt den till en fröjd att använda.

Braves bästa funktioner

Bevilja tillfälliga behörigheter för åtkomst till enheten (t.ex. mikrofon eller kamera), till exempel "tills jag stänger den här webbplatsen" eller "i 24 timmar".

Använd en inbyggd PDF-läsare för att visa dokument utan ytterligare programvara.

Blockera enskilda element på en webbsida direkt från snabbmenyn och få bättre kontroll över din surfupplevelse.

Brave-begränsningar

Braves aggressiva annonsblockering kan ibland störa webbplatsers funktionalitet. Detta kan orsaka problem med webbplatser som är starkt beroende av annonser för innehåll eller funktioner.

Brave-priser

Gratis för alltid

Brave-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Hur webbläsare förbättrar ditt arbetsflöde

Webbläsare har utvecklats till produktivitetshubbar som ger dig omedelbar tillgång till e-post, kalendrar, projektledningsverktyg och forskningsmaterial.

De bästa webbläsarna eliminerar behovet av att ständigt växla mellan olika applikationer, vilket sparar värdefull tid och mental energi. När du minskar tiden du lägger på att växla mellan olika program minimerar du också den kognitiva belastningen och förbättrar koncentrationen.

Om du gillar att använda Google Chrome och inte vill byta till en annan webbläsare, men ändå vill förbättra din produktivitet, kan du börja med ClickUp, ett allt-i-ett-verktyg för projektledning, samarbete och teamkommunikation.

Jag har installerat ClickUps Chrome-tillägg för att hålla koll på mina uppgifter och projekt direkt från min webbläsare. Det är ett av de bästa AI-tilläggen för Chrome för att skapa uppgifter, bifoga e-post, spåra tid som spenderas på olika flikar och ta anteckningar.

Låt oss undersöka hur ClickUp Chrome Extension hjälper till att förbättra produktiviteten.

Titta på den här videon för att lära dig mer om hur du kan öka din produktivitet.

Skapa uppgifter

Jag använder ClickUps Chrome-tillägg för att skapa uppgifter direkt från min e-post och webbplatser. Jag kan också ställa in en standardplats och lägga till webbplatslänken direkt till en uppgift för bättre sammanhang.

Skapa uppgifter med ett enda klick med hjälp av ClickUps Google Chrome-tillägg

Läs mer: De 12 bästa Chrome-tilläggen för utvecklare 2024

Spåra tid

ClickUps Chrome-tillägg spårar automatiskt tiden som läggs på varje uppgift, så jag vet exakt var mina timmar går. Det är inte längre nödvändigt att gissa eller spåra tiden manuellt, vilket hjälper mig att prioritera uppgifterna bättre.

Spåra tiden på olika flikar med ClickUps Chrome-tillägg

Bifoga e-postmeddelanden

Behöver du spara ett viktigt e-postmeddelande med en uppgiftsrelaterad diskussion? ClickUps Chrome-tillägg hjälper dig att bifoga hela e-postmeddelandet till en uppgift med ett enda klick. Inget mer kopierande och klistrande! Jag kan till och med omvandla e-postmeddelanden till nya uppgifter, så att allt hålls organiserat på ett ställe.

Webbklippare

Har du hittat en webbplats som du vill bokmärka? Lägg bara till den i en ClickUp-uppgift eller ClickUp Docs med ett klick. Du kan även ta skärmdumpar eller kopiera text direkt till din uppgift.

Spara webbplatser till uppgifter eller dokument för att återkomma till dem senare

Gör surfupplevelsen produktiv med ClickUp

Webbläsare som Edge och Safari är användbara, men Google Chromes allestädesnärvaro och breda integrationer ger den en tydlig fördel. Om du vill förbättra din produktivitet i Chrome utan att byta till en ny webbläsare är ClickUps Chrome-tillägg perfekt. Från snabb uppgiftsskapande till tidsspårning och webbplatslagring – det gör ditt digitala liv enklare.

Registrera dig för ClickUp idag och upplev skillnaden det gör för din surfupplevelse.